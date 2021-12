1 su 50 abitanti di Manhattan è stato colpito la scorsa settimana – NBC New York

Come Variante Omigron Di COVID-19 New York City continua ad essere fuori controllo, i tassi di trasferimento sono in aumento, il 2% di tutti i residenti di Manhattan è stato colpito nell’ultima settimana e altre città si stanno avvicinando a quel livello.

Secondo gli ultimi dati di trasferimento diffusi dalla città, circa 2.012 su 100.000 residenti di Manhattan sono risultati positivi negli ultimi sette giorni. 1.742 per 100.000 in tutta la città.

Sebbene la cifra di Manhattan sia nella media; Alcuni quartieri sono significativamente più affollati. Ci sono stati 2.600 casi ogni 100.000 residenti nei quartieri di Chelsea e Clinton nell’ultima settimana; L’area del Grammar Park è a 2325.

Con 2.600 casi ogni 100.000 residenti, Chelsea potrebbe essere una delle aree più colpite del Paese. Secondo Dati del New York Times, Washington DC, omicron è completamente fuori controllo, con un tasso di 279 casi ogni 100.000.

La parola “rivolta” non basta per descrivere ciò che sta accadendo in città; Le tariffe di trasmissione in tutta la città sono aumentate di 10 volte dall’inizio di questo mese, con un aumento in alcune aree.

A partire da domenica, la media di 7 giorni di test positivi per gli abitanti delle città è stata in media del 19,97%, una cifra astronomica che non ha avuto predecessori recenti. Nel frattempo, i ricoveri ospedalieri giornalieri con sintomi simili al governo ora sono il doppio rispetto a due settimane fa e tre volte più alti di quanto la città ha affermato che si aspetterebbe di essere “regolari” in questo periodo dell’anno.