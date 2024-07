3 azioni AI che puoi acquistare adesso per $ 200

Questi titoli hanno ampio spazio per aumentare di valore man mano che cresce la spesa relativa all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale è stata la forza trainante dell’attuale rally del mercato. La forte domanda di hardware, software, strumenti di sviluppo e servizi di intelligenza artificiale ha portato a un aumento significativo dei ricavi e dei profitti per molte importanti aziende tecnologiche. Ma questa tendenza potrebbe essere appena agli inizi.

Secondo le stime di Bloomberg Intelligence, si prevede che la spesa per l’intelligenza artificiale aumenterà dai 67 miliardi di dollari dello scorso anno a 1,3 trilioni di dollari entro il 2032. Questo enorme mercato in rapida crescita lascia molte opportunità alle aziende per continuare ad espandersi rapidamente. Esistono molti modi diversi per investire nella continua crescita dell’intelligenza artificiale, ma è importante evitare azioni che potrebbero avere un prezzo più alto della loro realtà finanziaria.

Le seguenti tre società offrono grandi opportunità per acquistare azioni AI a un prezzo interessante e puoi investire in ognuna di esse per soli $ 200.

1. Produzione di semiconduttori a Taiwan

Azienda produttrice di semiconduttori di Taiwan (TSM 2,08%)TSMC è anche conosciuto come il principale produttore di chip al mondo. Rappresenta la maggior parte degli ordini per progetti di chip all’avanguardia grazie alla sua tecnologia avanzata. Può quindi utilizzare questi ricavi per reinvestire in ricerca e sviluppo e sviluppare processi migliori per la prossima generazione di chip, creando un circolo vizioso. È tra i suoi maggiori clienti Nvidia E mela.

La società ha appena riportato ottimi utili per il secondo trimestre e prospettive migliori del previsto per il terzo trimestre. Non sorprende che il CFO Wendell Huang affermi che i fattori che contribuiscono a questa previsione sono “la forte domanda di smartphone e intelligenza artificiale per le nostre tecnologie operative all’avanguardia”.

TSMC è un modo secolare per investire nella crescente domanda di chip AI. Mentre Nvidia attualmente produce la maggior parte delle GPU che alimentano i data center di addestramento all’intelligenza artificiale, diverse altre aziende stanno lavorando a progetti per sostituire i chip Nvidia o ridurre la loro dipendenza da una singola azienda. Indipendentemente dall’azienda che progetta i chip, è probabile che TSMC ottenga affari grazie alle sue capacità tecnologiche avanzate e ad un circolo virtuoso che protegge la sua leadership.

I fattori geopolitici aggiungono qualche rischio aggiuntivo all’investimento nella società taiwanese, ma al prezzo attuale le azioni sembrano interessanti. Il titolo è attualmente scambiato con un rapporto P/E a termine di 27,2. Con l’intelligenza artificiale che guida la domanda, TSMC può aumentare i prezzi, espandere i propri margini e aumentare rapidamente i propri profitti nei prossimi anni. Ciò si tradurrebbe in una crescita degli utili che più che giustificherebbe la valutazione attuale e i rischi aggiuntivi coinvolti.

2. Fiocco di neve

L’infrastruttura cloud è uno dei pilastri fondamentali dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Fiocco di neve (Nevicare 0,43%) Amazon svolge un ruolo fondamentale per molte grandi aziende che desiderano sfruttare i propri dati cloud per l’intelligenza artificiale. L’azienda aiuta le aziende che utilizzano più servizi cloud pubblici e i propri server ad aggregare i dati in un “data Lake”, risultando in una “unica fonte di verità”.

L’anno scorso, Snowflake ha lanciato Cortex AI, una piattaforma che consente alle aziende di applicare modelli linguistici di grandi dimensioni ai propri dati per creare facilmente applicazioni AI generative uniche. Cortex consente alle aziende di ottimizzare i modelli per i loro casi d’uso specifici, estrarre facilmente dati non strutturati e utilizzare l’intelligenza artificiale per produrre informazioni preziose. Snowflake offre anche alcuni dei propri strumenti creati con Cortex, incluso Snowflake Copilot.

Snowflake ha riportato i suoi utili del primo trimestre a maggio. L’aumento dei ricavi del 34% ha rappresentato un rallentamento significativo rispetto alla crescita dei ricavi del 50% ottenuta nello stesso periodo dell’anno scorso, ma un’accelerazione rispetto all’aumento del 33% registrato nel quarto trimestre. Il management ora si aspetta ricavi per l’intero anno migliori rispetto a quelli originariamente previsti all’inizio dell’anno, ma si tratta ancora di un rallentamento rispetto alla crescita impressionante degli ultimi anni.

Di conseguenza, gli investitori hanno punito il titolo, ma il prezzo è sceso al punto da sembrare attraente. Le azioni vengono scambiate con un rapporto valore/vendite inferiore a 14. Con una lunga strada davanti a sé per una crescita alimentata dall’intelligenza artificiale, gli investitori dovrebbero aspettarsi forti ricavi per gli anni a venire, anche se a livelli inferiori rispetto a quelli visti negli anni precedenti.

Si prevede che l’utile netto aumenterà significativamente nel tempo, pur mantenendo un margine di profitto lordo elevato e beneficiando della leva operativa. Si prevede che ciò porterà a un’impressionante crescita degli utili anno su anno negli anni a venire.

3. Percorso dell’interfaccia utente

Percorso dell’interfaccia utente (strada 0,54%) Amazon è il leader di mercato nel software di automazione dei processi robotici (RPA). Il suo software consente l’automazione di attività ripetitive, in modo che i lavoratori possano aumentare la propria efficienza e concentrarsi su buoni processi decisionali e risultati creativi. Sta inoltre integrando nei suoi strumenti capacità di intelligenza artificiale in grado, ad esempio, di comprendere i nodi e automatizzare le attività basate su documenti.

UiPath ha deluso gli investitori quando ha riportato i risultati del primo trimestre alla fine di maggio. Il management ha abbassato le previsioni sui ricavi ricorrenti per l’intero anno di circa il 4% portandole in un intervallo compreso tra 1,66 e 1,665 miliardi di dollari. Ciò ha portato a tagliare le previsioni sul reddito operativo del 50%, portandole a 145 milioni di dollari. Inoltre, il CEO Rob Enslin ha annunciato le sue dimissioni dalla società dopo solo pochi mesi al timone, e il fondatore Daniel Dennis ha ripreso le redini.

Comprensibilmente, questi risultati hanno portato a vendite massicce. Ma le prospettive a lungo termine di UiPath rimangono promettenti. Il suo tasso di fidelizzazione netto basato sul dollaro rimane ben al di sopra del 100%, indicando che offre un prodotto coerente e che la sua strategia di espansione sta funzionando. Aiuta efficacemente i clienti esistenti a trovare maggiori opportunità di utilizzare l’RPA, soprattutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Secondo Grand View Research, si prevede che il mercato globale degli RPA crescerà da 3 miliardi di dollari nel 2023 a oltre 30 miliardi di dollari entro il 2030. Quindi probabilmente ci sono più opportunità all’orizzonte per UiPath.

La svendita sembra essere esagerata. Il titolo viene ora scambiato con un rapporto valore/vendite inferiore a 4. Con un forte potenziale di crescita dei ricavi a due cifre (facilmente ottenibile in un mercato in espansione del 40% annuo) e una leva operativa, UiPath sembra un solido investimento in questo momento. prezzo.