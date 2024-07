3 membri della band gospel nominata ai Grammy Nealons sono tra le 7 persone uccise in un incidente aereo che ha scatenato incendi

Tre membri della famosa band gospel Nelons Family sono tra le sette persone uccise venerdì in un terribile incidente aereo nel Wyoming. Secondo la loro gestione.

Kelly Nealon Clark, suo marito, Jason Clark, e la loro figlia, Amber Nealon Kistler, stavano viaggiando a Seattle per esibirsi in una crociera musicale quando il loro aereo si schiantò intorno all’una di pomeriggio, appena a nord di Gillette, provocando un incendio. Lo hanno detto i funzionari della contea di Campbell.

L’aereo è stato identificato dai funzionari del National Transportation Safety Board come un Pilatus PC-12/47E monomotore.







Kelly Nealon Clark, suo marito, Jason Clark, e la loro figlia, Amber Nealon Kistler, sono rimasti uccisi in un incidente aereo. Icona Sportswire tramite Getty Images

“Una delle famiglie di musica gospel più amate d’America, i Nealon, è stata coinvolta in un tragico e fatale incidente aereo venerdì pomeriggio per unirsi alla Gaither Homecoming Cruise in Alaska”, ha scritto Gaither Management Group su Facebook.

“Jason e Kelly Nealon Clark, Amber e Nathan Kistler e il loro copilota, Melody Hodges, sono rimasti uccisi nell’incidente, insieme al pilota, Larry Haynie, e sua moglie, Melissa.”

Il Gospel Music Hall of Famer ha detto che la figlia sopravvissuta, Autumn Nealon Streetman, non era sull’aereo ed era già arrivata a Seattle quando ha saputo dell’incidente.

In una dichiarazione, Nealon Streetman ha ringraziato i fan per le loro “preghiere che sono già state estese a me, a mio marito Jimmy e al nostro bambino che nascerà, così come ai genitori di Jason, Dan e Linda Clark”.







Sua figlia, Autumn Nealon Streetman, l’unica sopravvissuta del gruppo Hall of Fame della Gospel Music Association, non era sull’aereo. Icona Sportswire tramite Getty Images

Fondati nel 1977 dal padre di Kelly Nelon Clark, Rex Nelon, i Nelons eseguono canzoni gospel, inni e musica folk. La band ha registrato più di 35 album, inclusi successi del Southern Gospel come “We Shall Wear a Robe and Crown” e “Come Morning”.

E il gruppo lo era È stato inserito nella Gospel Music Association Hall of Fame nel 2016 Ha ricevuto tre nomination ai Grammy Award e sei GMA Dove Awards.

Il portavoce del National Transportation Safety Board Keith Halloway ha detto che l’incidente di venerdì è avvenuto dopo un “problema con il sistema di pilota automatico durante il volo”, citando informazioni preliminari.

Ha aggiunto che gli investigatori sono stati inviati sul luogo dell’incidente per indagare sulle circostanze dell’incidente.

Si prevede che un rapporto preliminare sul tragico incidente sarà preparato entro 30 giorni, mentre un rapporto finale che includa la probabile causa dell’incidente potrebbe richiedere fino a due anni.