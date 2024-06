40 anni dopo, il sistema X Window è più rilevante di quanto si potesse immaginare

Molte volte, quando eseguo ricerche a lungo termine sui computer o sulla programmazione, mi imbatto in un documento su un sito web universitario che dice più di qualsiasi pagina o archivio di Wikipedia.

Di solito si tratta di un PDF, a volte di un file di testo semplice, nella sottodirectory .edu che inizia con il nome utente prima del carattere tilde (~). Di solito si tratta di un articolo in cui un professore affronta le stesse domande semestre dopo semestre, mettendo insieme per risparmiare più tempo possibile e tornare al proprio lavoro. Recentemente ho trovato un documento del genere all’interno del Dipartimento di Astrofisica dell’Università di Princeton: “Un’introduzione al sistema X Window,” ha scritto Roberto Lupton.

Il sistema X Window, che Compie 40 anni all’inizio di questa settimanaAgli inizi degli anni 80, una cosa che dovevi sapere era come lavorare con gli strumenti rivolti verso lo spazio. VT100, VAX-11/750e le scatole Sun Microsystems condividono lo spazio nei laboratori informatici dei college. Membro del dipartimento di astrofisica di Princeton, allora molto esperto di computer, toccò a Lupton sistemare le cose e rispondere alle domande.

“Originariamente ho scritto il codice del server X10r4 che alla fine è diventato X11”, ha detto Lupton in un’intervista telefonica. “Per tutto ciò che richiede codice grafico, serve una sorta di pulsante o qualche tipo di display, e questo è X… La gente mi avrebbe ingannato mentre cercavo di lavorare nel seminterrato, quindi avrei potuto scriverlo. Ecco perché .”

Da dove viene X (dopo W)

Robert W. al MIT. Scheffler e Jim Gettys “hanno scritto un sistema di finestre per il VS100 nelle ultime due settimane” nel 1984. Progetto AtenaGli obiettivi per la creazione di sistemi informatici a livello di campus con risorse distribuite e piattaforme hardware multiple rientrano nella fattura X, essendo indipendenti da piattaforme e fornitori e in grado di fare appello a risorse remote. Scheffler “ha rubato una discreta quantità di codice W”, ha reso la sua interfaccia asincrona e quindi molto più veloce, e l’ha “chiamata X” (quando era ancora una buona cosa).

Questo tipo di compatibilità multipiattaforma ha fatto sì che X funzionasse per Princeton, e quindi per Lupton. Nella sua guida nota che X fornisce “regole, non strumenti”, che consentono “un gran numero di apparizioni caotiche”. Dopo aver spiegato la natura in tre parti di X—server, client e gestore delle finestre—offre alcuni suggerimenti:

I tasti modificatori sono importanti per X; “Questa sensibilità si estende a cose come i pulsanti del mouse, che normalmente non considereresti con distinzione tra maiuscole e minuscole.”

Per avviare “X, digitare xinit ; Non digitare X a meno che non si stia definendo un alias. X avvia automaticamente il server ma non i client, risultando in una schermata vuota.”

; Non digitare X a meno che non si stia definendo un alias. X avvia automaticamente il server ma non i client, risultando in una schermata vuota.” “Tutti i programmi eseguiti sotto X sono uguali, ma uno, il window manager, è molto uguale.”

utilizzando “ --zaphod “La bandierina impedisce al mouse di andare su uno schermo che non puoi vedere; ” può spiegare qualcuno Etimologia A te” (il mio link).

“La bandierina impedisce al mouse di andare su uno schermo che non puoi vedere; ” può spiegare qualcuno Etimologia A te” (il mio link). “Se lo dici tu kill 5 -9 12345 Te ne pentirai perché la console sembra irrimediabilmente disordinata. Torna all’altro terminale, diciamo kbd mode -a E ricordati di non usare -9 senza motivo.”

Ho incontrato Lupton l’ultimo giorno prima che partisse per il Cile per aiutare con il Very Large Telescope e gli ho chiesto come si sentiva riguardo a X 40 anni dopo. Perché è sopravvissuto?

“Ha funzionato, almeno rispetto ad altre opzioni che avevamo”, ha detto Lupton. Notò che i sistemi di Princeton non erano “altamente collegati in rete a quei tempi”, il che significa che i problemi di traffico di rete che alcuni di X avevano non erano un problema allora. “Le persone non si aspettavano molte GUI, si aspettavano righe di comando, forse qualche pulsante… Era una versione molto piccola di un sistema a finestre che all’epoca funzionava sia su VAX che su Suns. Non era male. “