40 La migliore adattatore wifi usb a doppia banda del 2022 – Non acquistare una adattatore wifi usb a doppia banda finché non leggi QUESTO!

Adattatore USB WiFi, adattatore di rete wireless USB a doppia banda da 1300 Mbps, 2,4 GHz/5,8 GHz con supporto USB 3.0, cavo di prolunga antenna doppia e ad alto guadagno per laptop desktop PC 16,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Massima velocità Wi-Fi: aggiorna il tuo PC alla più recente tecnologia 802.11ac con un adattatore wireless ultra veloce di 1300 Mbps. È possibile ottenere velocità wireless 867 Mbps su banda WiFi 5 GHz o velocità 300 Mbps su banda WiFi 2,4 GHz, eccellente per streaming video 4k online, giochi, musica di alta qualità e Facebook utilizzando questo adattatore wifi USB dual band.

Ampia compatibilità: supporta il sistema operativo: Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X 10.6-10.15, funziona con tutti i router wireless. Linux non è supportato. Non supporta TV, TV Box, stampante, proiettore.

Distribuzione flessibile: con supporto USB 3.0 con cavo di prolunga di 0,7 m, collegare le porte USB del computer e mettere questo adattatore di rete wireless USB in posizione con segnale wifi ottimale; è anche possibile collegare questo adattatore wifi direttamente alla porta USB del PC.

Gamma WiFi estesa: l'adattatore WiFi viene fornito con 2 antenne ad alto guadagno per garantire la stabilità e la continuità delle connessioni WiFi su desktop, laptop e PC. Eccellente per streaming video 4K HD, audio e giochi online, musica. La distanza massima del segnale può essere fino a 100 metri.

Plug and Play: facile da installare il driver con il CD di configurazione incluso, quindi basta collegare l'adattatore WiFi USB wireless al dispositivo una volta installato correttamente l'unità.

MERCUSYS AC650 - Adattatore USB a doppia banda wireless ad alta guadagno con antenna 5dBi per PC/Desktop/Laptop, supporta Windows10/8.1/8/7/XP (MU6H) 13,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Wi-Fi dual-band ad alta velocità: il supporto 256-QAM aumenta la velocità di trasferimento dati a 2,4 GHz da 150 Mbps a 200 Mbps. Goditi velocità fino a 200 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 433 Mbps sulla banda a 5 GHz, per sfruttare al massimo il tuo Wi-Fi CA.

Antenna ad alto guadagno: un'antenna ad alto guadagno 5dBi migliora notevolmente la ricezione e la resistenza di trasmissione dell'adattatore USB

Driver interno: facile da installare per il sistema operativo Windows

Supporta i più recenti sistemi operativi: completamente compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP

StarTech.com Adattatore Wi-Fi USB - AC600 - Adattatore Wireless Nano a Doppia-Banda - 1T1R 802.11ac Adattatore Wi-Fi - 2.4GHz / 5GHz 32,99 €

31,17 € disponibile 34 new from 31,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Consente di aggiungere una connettività wireless dual band a un computer laptop, un tablet o un computer desktop

Compatibile con le reti da 2,4 GHz e 5 GHz (la tecnologia 802.11ac è compatibile solo con le reti da 5 GHz)

Velocità di trasferimento dei dati fino a 433 Mbps sulla banda da 5 GHz e 150 Mbps sulla banda da 2,4 GHz

Interfaccia host USB 2.0

Fattore di forma Nano compatto

ASUS USB-AX56 Adattatore Wireless USB, Doppia banda Per Una Maggiore Compatibilità Con I Tuoi Dispositivi, Connessione Veloce Grazie al WiFi 6, Non Necessità di Installazione, Nero 99,00 €

75,26 € disponibile 48 new from 72,42€

3 used from 63,64€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie al Wifi 6 potrai godere di una velocità e di una efficienza senza paragoni, potrai utilizzare tutte le tue app preferite, anche contemporaneamente, senza rallentare la tua rete

OFDMA e MU-MIMO consentono una trasmissione efficiente, stabile e veloce anche quando più dispositivi stanno trasmettendo dati contemporaneamente, gioca e guarda film in streaming senza nessun ritardo

Le due antenne esterne migliorano la ricezione del segnale WiFi permettendoti di navigare online in modo stabile e veloce

Grazie allo standard di sicurezza WPA3 potrai navigare sulla rete WiFi in totale sicurezza

Plug and Play non necessità di installazione driver, collegala al tuo pc ed inizia subito a navigare alla velocità massima possibile

Gemokrt CHIAVE WiFi Potente AC1300 Mbps, WiFi USB 3.0, doppia banda adattatore USB WiFi, 2.4G / 5GHz, Dongle WiFi, compatibile con Windows 11/10/8.1/8/7/XP/Vista, Mac OS X per PC/Laptop/Desktop 21,41 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1300 Ultra Haute Vitesse et Double Bande: Gemokrt 1300Mbps Clé WiFi fournit un débit ultra-rapide de 1300 Mbps. Questo adattatore WiFi USB è conforme allo standard IEEE802.11ac per una velocità Wi-Fi più veloce e più elevata. È possibile raggiungere una velocità wireless massima di 867 Mbit/s da 5,8 g sulla banda Wi-Fi da 5 GHz o 400 Mbps nel Wi-Fi a 2,4 GHz per giochi online e video HD fluido.

Bi-Bande Haute Vitesse: Débit total jusqu'à 1300 Mbps, Livré avec 2 Antennes WiFi USB à Gain Élevé de 5 dBi. Anche se il segnale è basso, questa antenna remota WiFi da 5dBi ad alto guadagno può anche essere collegata alla rete, migliorando notevolmente la potenza del segnale dell'adattatore USB per la ricezione e la trasmissione.

Velocità USB 3.0 ultra rapida: beneficiate di trasferimenti dati ultra veloci fino a 5 Gbps. Una capacità di segnale più forte, beneficiate di trasferimenti dati ultra veloci. Trasferimento dati ultra veloce. USB 3.0 trasferisce i dati fino a 10 volte più velocemente dell'USB 2.0 (anche compatibile con USB 2.0 e 1.1).

Ampia compatibilità: Gemokrt Cle WiFi USB supporta Windows 11 / 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP e sistemi Mac OS e versioni precedenti. Un'interfaccia utente intuitiva su un CD per una facile installazione. Aiuta i tuoi dispositivi a ottenere prestazioni ottimali. (Non supporta TV, stampante e proiettore).

Facile da installare: Win 10 Plug and Play. Si prega di installare i driver tramite il Mini CD o scaricare il driver da https://bit.ly/maxdrivie per installarlo. Una volta eseguito il software, puoi semplicemente inserire l'adattatore per connettersi.

KEISTUO Adattatore WiFi USB per PC: 600Mbps Chiavetta WiFi USB, Plug & Play, Doppia Banda 5,8GHz/2,4GHz Antenna WiFi USB per Windows 11/10/8.1/8/7 Mac OS, Adattatori USB wireless (mini) 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AC600 Dual Band ad alta velocità WiFi 2,4 GHz/5 GHz - Chiavetta USB WLAN per PC, da esktop e laptop. Usla più recente tecnologia 802.11AC, la velocità può arrivare fino a 433 Mbps sulla banda a 5 GHz o 150 Mbps sulla banda a 2,4 GHz.

Ampia compatibilità - L'adattatore di rete USB è perfettamente compatibile con Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS X/10.9-10.15. Il dongle wifi funziona con qualsiasi router Wi-Fi.

Plug & Play, installazione rapida e semplice: con il driver della scheda wifi interna, non è necessario installare il driver tramite disco CD o scaricare il driver da un collegamento online.

Design accurato dello sfiato di raffreddamento: questa chiavetta USB wlan è dotata di fori di raffreddamento esterni, che possono risolvere una connessione instabile e guasti del sistema causati dal surriscaldamento.

Mini Design - Il design compatto e leggero (solo 3,2 grammi) è molto comodo da portare in giro. Servizio di garanzia: 2 anni di supporto tecnico gratuito.

Adattatore WiFi USB 1300Mpbs Scheda WiFi USB3.0 Dual Band 2.4GHz/5GHz Chiavetta WiFi Wireless WiFi Adapter 2 x 5dBi High Gain Antenna WiFi Stick per Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS, Linux 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Adattatore WiFi dual band ad alta velocità】L'adattatore WiFi USB raggiunge velocità di trasmissione di 1300Mbps, fornendo una connessione di segnale senza ritardi su lunghe distanze nella tua casa. 5.8GHz raggiunge 867Mbps, perfetto per il gioco e la riproduzione video. La banda 2.4GHz raggiunge i 400Mbps per gestire compiti semplici come la navigazione web.

【Doppia antenna WiFi ad alto guadagno】Questo adattatore wifi wireless è usato per collegare il tuo computer al segnale di un router dual-band. Due antenne esterne da 5dbi permettono una migliore ricezione dei segnali WiFi, assicurando che desktop, laptop e PC abbiano una connessione stabile ai segnali WiFi.

【Interfaccia USB3.0 & design termico】Il ricevitore WiFi USB 3.0 può trasmettere fino a 5 Gbps al PC, che è 10 volte più veloce di USB 2.0, assicurando che il ricevitore WiFi abbia prestazioni migliori e una connessione Internet stabile. Compatibile anche con interfacce USB 2.0 e 1.1.I fori di dissipazione del calore sono appositamente progettati su entrambi i lati del WiFi USB per prevenire l'invecchiamento del prodotto a causa della temperatura eccessiva e prolungare la durata del prodotto.

【Ultimi chip RTL8812BU】L'adattatore WiFi adotta il chip Realtek RTL8812BU ad alte prestazioni, che ha un'eccellente stabilità su computer desktop e notebook, migliorando notevolmente la velocità di Internet e l'esperienza Internet. Conforme allo standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac, supporta i meccanismi di sicurezza della crittografia WPA, WPA2, TKIP, AES e WEP per garantire la sicurezza delle connessioni di rete wireless.

【Ampiamente compatibile】Compatibile con Windows (11/10/7/8/8.1/XP); Mac OS X (10.9-10.15). Allo stesso tempo può supportare la modalità AP. La modalità AP può creare un hotspot WiFi condiviso, puoi creare un ambiente di rete per condividere l'hotspot e trasmettere segnali WiFi ad alta velocità ad altri dispositivi (come PC, laptop e telefono cellulare).

MNOMNN Adattatore WiFi USB, 1200 Mbps, Adattatore Internet wireless a Doppia Banda per PC/Desktop, Compatibile con Windows XP, 10, 8.1, 7, Vista e Mac OS 10.9 ~ 10.15, Facile da Usare 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Wi-Fi a doppia banda ultra veloce: velocità Wi-Fi fino a 1200 Mbps su bande 5,8 GHz (867 Mbps) o 2,4 GHz (300 Mbps), WIFI 5,8 G, ideale per giochi online e streaming video HD senza interruzioni. Perfetto per più flussi video HD e giochi online senza ritardi.

Design in miniatura: il design di dimensioni ridotte rende questo adattatore wifi così comodo da trasportare, basta collegarlo alla porta e portarlo ovunque, senza preoccuparsi di bloccare le interfacce USB adiacenti o che l'adattatore possa cadere. Così piccolo che una volta collegato, può essere lasciato nella porta USB di un computer per un facile trasporto. Non c'è bisogno di rimuovere dopo aver lasciato il laptop o il PC.

Porta USB 3.0 super veloce: trarre vantaggio da trasferimenti dati ultra veloci fino a 5 Gbps. Assicura alle prestazioni dell'adattatore Wi-Fi una velocità massima e una connessione Internet più stabile. La tua buona scelta di adattatore di rete wireless per PC.

Facile da usare: funziona con qualsiasi router WiFi. Utilizzando l'adattatore WiFi USB AC1200, è possibile aggiornare il PC, laptop o Mac per lavorare con l'ultimo router WiFi AC per una velocità più veloce e una gamma estesa.

Ampia compatibilità del sistema operativo: Windows 10 è in genere plug and play senza la necessità di scaricare il driver. Adattatore USB Wifi per PC è compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OSX e altri sistemi. Offriamo un CD per aiutarti a installarlo facilmente. READ 40 La migliore router per fibra tim del 2022 - Non acquistare una router per fibra tim finché non leggi QUESTO!

SUNLYTOUR Adattatori Dongle WiFi 1300 Mbps, Potente Dongle WiFi, Doppia Banda USB 2,4 GHz / 5 GHz, Adattatore WiFi USB per Laptop/Desktop/Tablet, Compatibile con, Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 17,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche >>1.[TRASFERIMENTO AD ALTA VELOCITÀ USB 3.0] L'adattatore dongle WiFi USB 3.0 SUNLYTOUR ha una velocità Wi-Fi di 1300 Mbps (5 GHz, 867 Mbps, 2,4 GHz, 400 Mbps), la trasmissione dei dati è 10 volte più veloce di USB 2.0.

>>2.[RETE IN CORSO STABILE] Collega il tuo dispositivo a questo adattatore Wi-Fi wireless dual-band per una maggiore velocità e un raggio di rete entro 300 metri. E i due lati sono progettati con dissipazione del calore, in modo che la rete sia liscia e non bloccata.

>>3.[SICUREZZA E COMPATIBILITÀ] Supporta il meccanismo di sicurezza WPA, WPA2 e la crittografia TKIP, AES, WEP, che può fornire sicurezza per la connessione di rete wireless. Compatibile con i sistemi operativi tradizionali Windows7/8/8.1/10/11.

>>4.[FACILE DA INSTALLARE E MANTENERE] Questo adattatore WiFi è plug and play, molto semplice da usare, devi solo avere una porta USB, dopo averlo collegato, può essere utilizzato tramite il driver integrato.

>>5.[SERVIZIO ECCELLENTE] Se hai domande, ti preghiamo di contattarci in tempo, ti forniremo un servizio di alta qualità.

Adattatore Wifi Surenhap Wlan Stick 600 Mbit/s, doppia banda (2,4 G/150 Mbps + 5 G/433 Mbps) Wireless USB Wlan Adapter Computer WIFI con presa antenna e antenna rimovibile, per PC/laptop 9,36 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Supporta l'interfaccia standard USB 2.0, supporta Windows XP/Vista/7/8/10, Linx2.6X, Mac OS X software per il trasferimento di file, video, multimedia e larghezza di banda per applicazioni più esigenti.

★【Sicurezza senza fili】 In termini di sicurezza wireless, supporta la crittografia WPA / WPA2 / WEP / 802.1X / WMM, in modo da poter raggiungere rapidamente la crittografia wireless per garantire la sicurezza della rete wireless.

★【 Aumenta il segnale】: dotato di pulsante WPS antenna esterna a doppia banda, migliora efficacemente la ricezione del segnale wireless, migliora la stabilità dei segnali wireless.

★【 Alta potenza 】: fino a 600 Mbps di velocità Wi-Fi e fino a 5 GHz (433 Mbps) o 2,4 GHz (150 Mbps) a banda larga: senza ritardi durante lo streaming con Full HD e gaming.

★【Facile da usare】: una volta installato il driver da CD o sul sito web, inserire la password: //jumpshare.com/v/74NoaWAdHg5ktIszwO46, inserire il dispositivo e inserire la password, infine funzionerà immediatamente.

Chiavetta WiFi 1200 Mbps Techkey USB 3.0 Antenna WiFi 802.11ac WiFi con Dual Band 2,42GHz/300Mbps 5,8GHz/866Mbps 5dBi Antenna ad alto guadagno Compatibile con Windows 10-7/XP/Vista/Mac OS 10.9-10.15 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dire Arrivederci Alle Zone Senza Rete: non devi sopportare velocità di rete lente a casa, anche se sei fuori. Tramite questa scheda wifi pc fisso, con 100 yard di copertura, puoi navigare liberamente in camera, veranda o garage. È perfetto anche per i giochi!

Antenna Esterna Potente: chiavetta internet dual-band 5dBi ad alto guadagno a lungo raggio può aiutarti a connetterti anche quando i segnali sono deboli. La serie AC1200 è supportata da tutti i router WLAN: WPA / WPA2 / WEP. Questo dongle WiFi non sarà disturbato da altri dispositivi di interferenza come Bluetooth o telefoni cordless.

Ultra-Velocità: velocità WiFi fino a 1.200 MBPS nelle bande a 5,8 GHz (867 Mbps) o 2,42 GHz (300 Mbps) per ridurre il congelamento e la latenza durante lo streaming e il gioco. Ricevitore WiFi AC1200 ad altissima velocità con 802.11AC.

Porta USB 3.0: USB 3.0 supporta velocità di trasmissione fino a 5,8 Gbps, 10 volte più veloci di USB 2.0, garantendo le massime prestazioni di throughput per questa scheda di rete WiFi e una connessione di rete più stabile. Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1.

Eccezionale Compatibilità: nessun driver richiesto per Windows 10! Basta collegare e riprodurre! Compatibile con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP, Mac OS 10.9-10.15. Funziona con qualsiasi router WiFi, una volta installato il driver, puoi semplicemente inserire l'adattatore WiFi per connetterti per una maggiore velocità e una portata estesa (non supporta TV, proiettore, stampante)

Chiavetta WiFi USB Adattatore Dual Band 2.4G/5GHz AC 600Mbps, Antenna Ricevitore WiFi per PC fisso, Portatile, Tablet - Realtek Chipset - 802.11ac (Driver Free) Inivech 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ► Alta velocità: l'adattatore WiFi USB è costruito con tecnologia Wi-Fi 802.11ac per una velocità più veloce e doppia banda che riduce le interferenze e garantisce che non cada la connessione o subisca perdite di segnale. Velocità massima fino a 433 Mbps a 5 GHz o 150 Mbps a 2,4 GHz. Perfetto per film, streaming video HD, giochi online e video chat.

► Compatibilità: funziona con qualsiasi router WiFi. Utilizzando l'adattatore wireless INVECH AC600 è possibile aggiornare PC, laptop o Mac per funzionare con l'ultimo router WiFi. Costruito con chip Realtek per una velocità più veloce, una lunga portata e una grande stabilità.

► Innovativo: si tratta di un ricevitore WiFi USB per PC wireless e a doppio banda. Questa è la tecnologia Wi-Fi AC più innovativa e potente: il Wi-Fi 3 volte più veloce rispetto alla velocità Wi-Fi N. La doppia banda riduce le interferenze per migliorare le connessioni con le reti wireless.

► DRIVER FREE: non è necessario installare driver, la chiavetta wifi usb è plug & play.

► Effetto: antenna WiFi USB per pc. Una scheda di rete ad alta velocità, buona portata e facile da installare. Antenna esterna staccabile.

BrosTrend Chiavetta WiFi USB Adattatore a Lunga Portata 1200Mbps, Dual Band 5 GHz 867 Mbps 2,4 GHz 300 Mbps, Chiavetta Wireless per PC Desktop e Laptop con Windows 11/10/8.1/8/7, 2 Antenne WiFi 5dBi 39,99 €

33,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VELOCITÀ WI-FI ESTREMA: È possibile raggiungere Velocità Wireless di 867 Mbps su Banda WiFi a 5 GHz o Velocità di 300 Mbps su Banda WiFi a 2,4 GHz. Adattatore WiFi USB Dual Band Perfetto per Streaming Video 4K Online, Giochi, Musica ad Alta Fedeltà e Facebook,

PORTATA WIRELESS ESTREMA: Grazie alle 2 Antenne WiFi 5dBi High Gain, questo Chiavetta WiFi a Lunga Portata assicura una Connessione WiFi Estesa e una Stabilità Superiore sul tuo Desktop, Laptop, PC.

MASSIMA FLESSIBILITÀ: Dotato di Base USB 3.0 con Cavo di Prolunga di 1,5 mt. Collega l'USB Wlan a qualsiasi Porta USB del tuo Computer e posizionalo in un Punto con Segnale WiFi Ottimale. Puoi anche collegare direttamente questo Ricevitore WiFi a qualsiasi Porta USB del tuo Computer.

LA PORTA USB 3.0 PLACCATA IN ORO È 10 VOLTE PIÙ VELOCE DI USB 2.0: Connessione di Rete Wireless Più Affidabile e 10 Volte Più Veloce. Compatibile anche con la Porta USB 2.0. Il tuo Migliore Chiavetta USB WiFi.

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: Chiavetta Wireless per PC Funziona con qualsiasi Router WiFi. Supporta Windows 11/10 / 8.1 / 8 / 7 . *Per raggiungere la MASSIMA VELOCITÀ WIFI, scarica il Driver Più Recente sul Sito Web Ufficiale, che troverai stampato sulla confezione del prodotto.

USB WiFi Dongle 1300Mbps,Adattatore WiFi USB 802.11 AC Dual Band 5GHz/2.4GHz veloce USB 3.0 alto guadagno 5dBi con doppia antenna adattatore di rete per PC Desktop Laptop Supporta Windows Mac e Linux 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❥ 【Alta velocità eccellente con doppia antenna】 Dongle Wi-Fi con velocità fino a 1300 Mbps su due bande da 5 GHz, 867 Mbps o 2,4 GHz, 300 Mbps, in prestazioni perfette per più streaming video HD e giochi online senza congelamento e senza ritardi nello streaming e nei giochi.

Facile installazione: installare prima il software (CD di installazione incluso), quindi collegare l'adattatore USB WiFi, la luce lampeggiante significa che funziona bene, nessun driver necessario per Windows 10. Compatibile con Windows 10/8 / 8.1 / 7 / Vista / 2000, Mac OS 10.4-10.14.

Potente antenna da 5 dBi e USB 3.0: più forte capacità di segnale, antenna da 5 dBi in USB 3.0, ovviamente è 10 volte più veloce di USB 2.0, per fornire migliori prestazioni e una gamma più ampia per la connessione del segnale, compatibile con USB 2.0. Può essere ruotato completamente di 360° per ottenere il miglior segnale.

Funziona con tutti i router: utilizzando la chiavetta WiFi AC1300, è possibile aggiornare desktop, laptop, PC o Mac per funzionare con qualsiasi router Wi-Fi AC (WPA/WPA2/WEP). Non avrai perso chiamate o perdita di qualità del segnale.

❥ 【Acquisto 100% senza rischi】 Il servizio post-vendita completo 24 ore è disponibile per tutte le vostre esigenze. In modo da poter testare i prodotti senza preoccupazioni, offriamo 24 mesi di garanzia senza preoccupazioni e altri 90 giorni senza domande chiesto soldi indietro se non siete soddisfatti.

Adattatore WiFi USB, Chiavetta Antenna WiFi USB Dongle Adattatore PC 5GHz/867Mbps 2.4GHz/300Mbps 1200Mbps Dual Band Doppia 6dBi per Windows XP/Vista/7/8/10 Mac OS con Cavo di Prolunga 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Interfaccia USB 3.0 con cavo di prolunga】: USB 3.0 supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps-10 volte più veloci rispetto a USB 2.0. Fluente e potente. Questo adattatore Wifi adotta il chip dell'amplificatore BU e PA Realtek8812, otterrete una trasmissione efficiente e una ricezione più stabile. Viene fornito USB 3.0 con cavo di prolunga, spina a qualsiasi porta USB del computer.

【Chiavetta Antenna WiFi 1200 Mbps】: Trasmissione con Adattatore di Rete Wireless fino a 1200 Mbps, garantisce prestazioni di throughput massime per la scheda Wi-Fi e una connessione Internet più stabile.

【Tecnologia Dual Band】: Chiavetta USB 1200Mbps WiFi velocità a 5 GHz (867Mbps) o 2,4 GHz (300 Mbps). 6DBI Antenna con la funzione Gain, per aumentare la capacità di ricezione del segnale da più lontano, rendere stabile il segnale wifi.

【Antenna esterna potente】: Dual 6dBi Antenna per fornire una maggiore copertura e stabilità. Ideale per giochi online e streaming video HD senza interruzioni. Anche se il segnale è debole, l'antenna 6dBi può fornire prestazioni migliori per il collegamento del segnale. Può ruotare completamente per raccogliere il segnale migliore.

【Compatibilità di sistema universale】: Compatibile con Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS Linux. Puoi semplicemente inserire l'adattatore per collegarti e aggiornare il tuo PC, laptop o Mac per lavorare con il router WiFi AC più recente. Nessun driver richiesto per Windows 10! Altro sistema Windows può installare il driver dal CD incluso (È possibile scaricare dal link del driver: https://goo.gl/PzL52C)

Ubit Scheda WiFi 6 per PC | Scheda WiFi PCIe Wireless | Fino a 5374Mbps con BT 5.2 | Chip Intel AX210, MU-Mimo, OFDMA, Latenza Ultra Bassa | Scheda PCI-E a Doppia Banda 802.11AX Adattatore 45,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche > WiFi6E AX210 fa entrare il WiFi a 6 GHz, aggiorna il tuo Wi-Fi alla vera tri-band. La velocità è fino a 2,4 GHz-574 Mbps; 5 GHz-2400 Mbps; 6 GHz-2400 Mbps. 2,4 GHz viene utilizzato per la lunga distanza, 5 GHz viene utilizzato per video ad alta velocità e 6 GHz viene utilizzato per giochi ad alta velocità, senza interferenze e bassissima latenza.

> BT 5.2 può migliorare la velocità e la copertura. AX210S è dotato della più recente tecnologia Bluetooth 5.2. Rispetto al Bluetooth 4.2, la sua velocità è aumentata di 2 volte e la sua copertura è stata ampliata di 4 volte.

> Canali MU-MIMO e 160MHz per un'esperienza migliore: MU MIMO migliora efficacemente il guadagno del segnale quando più utenti inviano e ricevono contemporaneamente. Fornisce da 80 MHz a 160 MHz, doppio throughput, bassissima latenza e connettività ininterrotta.

> La nuovissima banda di frequenza da 6 GHz ha raddoppiato il numero di bande di frequenza da 5 GHz, consentendo una maggiore velocità di trasmissione; allo stesso tempo, i canali a 160 MHz sono stati aumentati da 2 a 7 e i canali a 80 MHz sono stati aumentati da 6 a 14 per risolvere il problema del collegamento di più dispositivi. L'interferenza reciproca causa il problema della riduzione della velocità.

> Compatibilità: l'adattatore wifi 6E funziona con tutti gli attuali router Wi-Fi ed è retrocompatibile con gli standard Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac. Compatibile con Windows 10 a 64 bit e Linux. Supporta tutti gli standard PCIe, lo slot PCIe X1 ha la migliore compatibilità. READ 40 La migliore sistema operativo linux del 2022 - Non acquistare una sistema operativo linux finché non leggi QUESTO!

Adattatore WiFi Wireless 1200Mbps, Dongle WiFi Dual Band 2.4GHz/5.8GHz Adattatore Di Rete Wireless,Antenna Ad Alto Guadagno 5dBi,Per Desktop PC Mac Compatibile Con Windows XP/7/8/8.1/10 Mac 16,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Massima velocità Wi-Fi: aggiorna il tuo PC alla più recente tecnologia 802.11ac con velocità di adattatore wireless ultraveloce di 1200 Mbps. È possibile ottenere 867 Mbps velocità wireless su 5 GHz WiFi Band o 300 Mbps velocità su 2,4 GHz banda WiFi, eccellente per streaming video 4k online, giochi, musica di alta qualità e Facebook utilizzando questo adattatore wifi usb dual band.

Ampia compatibilità: supporta il sistema operativo: Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X 10.6-10.15, funziona con tutti i router wireless. Linux NON è supportato. Non supporta TV, TV, TV, stampante, proiettore.

【Distribuzione flessibile】: con la culla USB 3.0 con cavo di prolunga da 0,7 m, collega le porte USB del tuo computer e metti questo adattatore di rete wireless USB in spotwith segnale wifi ottimale; puoi anche collegare questo adattatore wifi direttamente alla porta USB del tuo PC.

【Gamma WiFi estesa】: l'adattatore WiFi è fornito con 2 antenne ad alto guadagno per garantire la stabilità e la continuità delle connessioni WiFi su desktop, laptop e PC. Eccellente per streaming video 4K HD, giochi audio e online, musica. La distanza massima del segnale può essere fino a 100 metri.

Plug and Play: facile installare il driver con il CD di installazione incluso, quindi basta collegare l'adattatore wireless USB wifi al dispositivo una volta installato correttamente l'unità.

eaaerr Adattatore USB WiFi Dongle, 600Mbps Adattatore WiFi Dual-Band 2.4/5GHz wireless WiFi Dongle 802.11abgn AC per Laptop Desktop PC USB Adattatore Supporto Windows 10/8/7 Mac Linux 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funziona con qualsiasi router Wi-Fi: utilizzando questo adattatore di rete wireless, è possibile aggiornare il desktop, il computer portatile e il PC per lavorare con l'ultimo router dual band per una velocità più veloce e una portata estesa.

【Wi-Fi dual band ad alta velocità】 Adattatore wireless 802.11ac ad alta velocità, velocità wifi fino a 600 Mbps su bande da 5 GHz (433 Mbps) o 2,4 GHz (150 Mbps) Il wifi 5G è ideale per il gioco online e lo streaming video HD senza interruzioni.

Ampia compatibilità: funziona con qualsiasi router WiFi, utilizzando l'adattatore wireless AC600, è possibile aggiornare PC, laptop o Mac per lavorare con il router Wi-Fi AC più recente per una velocità più veloce e una portata estesa.

Mini dimensioni: innovativo adattatore wireless a doppia banda, la più recente e potente tecnologia WiFi – 3 volte più veloce delle velocità wireless N. La doppia banda riduce le interferenze per una migliore connessione a più reti wireless.

【 GARANZIA】 Godetevi la comodità che la nostra scheda di rete wireless offre, se avete qualche dubbio non esitate a contattarci. Siamo sempre qui per assistervi

XPSH, USB WiFi Bluetooth Adattatore, Dongle Mini Wireless 600mbps Dual Band 2.4G/5.8G Adattatore Bluetooth USB Scheda di Rete Ricevitore WiFi per Laptop Desktop Win10/8/8.1/7 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☁【Wifi dual-band 2.4Ghz / 5.8Ghz】Chip integrato RTL8821CU, continua la tecnologia di rete wireless generale IEEE802.11 a / b / g / n / ac. Fornisce velocità di 5,8 GHz (433 Mbps) e 2,4 GHz (150 Mbps). 5,8 GHz è molto adatto per lo streaming video ad alta definizione e giochi online senza ritardi, così come Wi-Fi a 2,4 GHz per il normale utilizzo nella navigazione web, musica, online chat, ecc.

☁【Driver gratuito】L'adattatore è un software driver integrato. Dopo aver inserito la scheda di rete, il driver installerà automaticamente e connetterà il tuo PC al WiFi. Se il tuo computer non può accedere a Internet o non può leggere il driver del CD, questa sarà una scelta perfetta.

☁【Supporto modalità AP】Trasmettitore WiFi, utilizzato per computer collegati in rete, impostato sulla modalità di avvio AP, la rete cablata del computer può essere convertita in segnale WiFi, in modo che telefoni cellulari, tablet, laptop possano connettersi in modalità wireless a Internet WiFi.

☁【2 in 1 Wifi e Bluetooth】le doppie antenne possono ottenere segnali forti. Durante il lavoro, l'indicatore LED blu lampeggerà. Il WIFI è adatto per Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / XP, basta collegarlo e riprodurlo. Per Vista / OS, è necessario installare il driver e installare il driver tramite il mini CD allegato.

☁【Trasmettitore Bluetooth】Bluetooth 4.2 consente al tuo PC non Bluetooth di connettersi in modalità wireless con dispositivi Bluetooth (come smartphone, ipad, tablet, altoparlanti, auricolari, tastiere, mouse, stampanti, proiettori, ecc.) Per la trasmissione dei dati, la modifica o la stampa , la distanza di connessione più lunga è 10 m (compatibile solo con Windows 7/8 / 8.1 / 10)

ciciglow Scheda di Rete, Adattatore PCIe WiFi Dual Band 450Mbps 2.4G/5G con Antenna, Adattatore WiFi PCI-Express Adatto per Windows XP/8/8.1/10 17,87 € disponibile 2 new from 17,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Materiale PCB robusto] Questo prodotto è realizzato in materiale PCB di alta qualità, resistente e durevole.

[Dual Band] Supporta due bande di frequenza di lavoro 2.4G/5G, gli utenti possono scegliere liberamente in base all'apparecchiatura terminale e all'ambiente circostante, evitare efficacemente le interferenze wireless e la congestione della rete, segnale WiFi più stabile e più veloce.

[CPU Adapter] Supporto per CPU Intel, non supporta CPU AMD.

[Adatto per] Supporto per ripetitori e AP wireless: collega i computer in rete per creare WiFi wireless, telefoni cellulari e tablet possono condividere reti di computer, supportare la condivisione tra più persone.

[Disegno del fusibile] Con fusibile, supporto della scheda madre ignifuga, la funzione di schermatura è anti-jamming.

Adattatore Antenna WiFi USB, 1300Mbps Dual Band Wireless Dongle Ricevitore Wi-Fi,USB Chiavetta Wi-Fi per PC Windows10/8/8.1/7/Vista (1) 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤️【Ultra-Speed】- È il prodotto ideale per giochi online e streaming di video HD senza problemi. L'adattatore Wi-Fi AC1200Mbps utilizza la più recente tecnologia Wi-Fi 802.11ac e 3 volte più veloce delle velocità wireless N.

❤️【Alta prestazione】 - Supporta doppia banda (2,4 GHz e 5,8 GHz). La velocità massima può essere fino a 300 Mbps (2.4 GHz) o 867 Mbps (5.8 GHz); l'antenna rimovibile ad alto guadagno di 5dBi crea il segnale migliore e stabile di connessione, riduce il congelamento e i ritardi durante la trasmissione e i giochi.

❤️【Può essere collegato a Wi-Fi in qualsiasi punto della casa】- distanza di trasmissione di questa antenna Wi-Fi fino a 100 metri. L'antenna 5dBi offre una forte capacità di penetrazione e stabilità. Manterrà una buona connessione anche quando i segnali sono molto deboli. Le migliori prestazioni per ridurre il congelamento e i ritardi di trasmissione e giochi.

❤️【Ricevitore WiFi con porta USB 3.0】 – USB 3.0 supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0 e USB placcato in oro garantisce prestazioni massime dell'adattatore. Wi-Fi USB e una connessione Internet più stabile. Compatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1.

❤️【Sistema di compatibilità】- non sono necessari driver per Windows 10. Plug and Play. Compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Mac OS 10.6-10.12, basta collegare l'adattatore Wi-Fi per collegarsi alla modalità client o creare un punto di accesso con la modalità AP.

Adattatore WiFi USB 1300 M per PC 5 Ghz/2.4 Ghz Mini Adattatore di Rete Wireless USB 3.0 Dual Band Wireless WiFi Dongle per Desktop/Laptop Supporta Windows XP/Vista/7/8/10 Linux MacOS 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Velocità wireless fino a 1300 Mbps (5 GHz/867 Mbps+2,4 G/400 Mbps) per le massime prestazioni, fornisce una connessione a lungo raggio e senza ritardi in tutta la casa, aggiorna i tuoi PC/laptop ed eccellente per telecommuting, home office, chiamate internet/meeting, streaming video HD, giochi on-line, ecc. Funziona con qualsiasi router 802.11ac/a/n/g/b.

【Design compatto e grande compatibilità】L'adattatore Wi-Fi USB funziona con Windows XP/Vista/7/8/10, Linx2.6X Mac OS 10.6-10.14. La confezione include driver CD per una rapida installazione. Dimensioni 18 x 43 mm. Il design compatto e leggero rende questo adattatore Wifi molto facile da trasportare con voi, e si può lasciare nel vostro computer portatile o PC senza bisogno di rimuovere.

【Funzione SOFT-AP+antenna a 5 dibi】Con la modalità Soft-AP, questo adattatore USB wireless può trasformare una connessione internet cablata a un PC o laptop in un hotspot Wi-Fi, offrendo segnale WiFi ai tuoi dispositivi mobili.

Porta USB 3.0: porta USB 3.0, fino a 10 volte più veloce di USB 2.0, trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi. Utilizzando la funzione One Touch WPS per configurare una connessione wireless di sicurezza in modo rapido e semplice. Compatibile anche con porta USB 2.0.

【 Garanzia di soddisfazione al 100% 】 Terow offre un servizio di reso e cambio gratuito per i nostri clienti. Qualsiasi domanda su questo prodotto, vi preghiamo di contattarci direttamente su Amazon.

Adattatore WiFi USB 1200Mbps, Wireless Adapter WiFi Dongle Dual Band Antenna (2.4GHz/300Mbps 5.8GHz/867Mbps), Chiavette WiFi USB 3.0 per Desktop PC Mac Compatibile con Windows XP/7/8/8.1/10 Mac OS X 22,99 € disponibile 2 new from 22,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scheda di rete wireless da 1200 Mbit/s, la velocità può raggiungere la banda di frequenza di 5,8 GHz (867 Mbit/s)/2,4 GHz (300 Mbit/s), adottare la più recente tecnologia di trasmissione WiFi 802.11AC, migliorare l'esperienza di rete e la velocità.

La doppia antenna 5DBI ad alto guadagno facilita la ricezione dei segnali WLAN e garantisce stabilità e connessioni wireless fluide su desktop, laptop e PC.

Utilizzando una porta USB 3.0 standard, la velocità è 10 volte più veloce di USB 2.0 e compatibile con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 per garantire che l'adattatore Wi-Fi abbia il massimo throughput.

L'adattatore WLAN dispone di funzioni di ricezione e condivisione WLAN ed è adatto a diversi scenari di utilizzo. Laptop, iPad, smartphone e altri dispositivi possono condividere il WiFi a piacimento.

D-Link DWA-181, AC1300 MU-MIMO Wi-Fi, Nano Adattatore USB 29,99 €

17,51 € disponibile 33 new from 17,51€

17 used from 15,36€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Esplora siti web, trasmetti video, chatta o gioca online senza ritardi, grazie alla tecnologia Wave 2 Wireless AC con MU-MIMO

Connettiti con velocità Wi-Fi fino a 867 Mbps sulla banda 5GHz o 400 Mbps sulla banda da 2,4 GHz

Maggiore sicurezza Wi-Fi con l'autenticazione e la crittografia WPA3 più recenti

Utilizzo della connettività dual-band per una larghezza di banda veloce e senza interferenze

Sorprendentemente piccolo con il suo design a basso profilo, che significa che l'adattatore è quasi impercettibile una volta inserito in una porta USB

Adattatori USB WiFi Wireless WLAN Stick 1300Mbps WLAN Adapter PC 2.4GHz/5GHz High Gain Dual Band 5dBi Antenna Network Adapter for Desktop, Laptop WinXP/7/8/10/vista/Linux 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【1300 ultra-alta velocità e dual-band】: gli adattatori Wi-Fi possono fornire connessioni a lunga distanza e senza ritardi in tutta la casa, raggiungendo velocità dell'adattatore wireless 1300 ad altissima velocità. È possibile ottenere 5 g di velocità wireless massima di 867 Mbps sulla banda WiFi a 5 GHz o 400 Mbps su WiFi a 2,4 GHz per giochi online e video HD senza interruzioni.

【Antenna WIFI ad alto guadagno】: consente al dispositivo di accedere al più recente router Wi-Fi dual-band per ottenere una maggiore velocità e una portata maggiore. Anche se il segnale è debole, questa antenna WiFi ad alto guadagno 5dBi a lunga distanza può anche essere collegata alla rete, il che migliora notevolmente la potenza del segnale dell'adattatore USB per la ricezione e la trasmissione.

【Connessione di rete stabile e sicura】: utilizzare la crittografia WPS a una chiave (supporto WEP / WPA / WPA2 / WAPI / WMM) per garantire un'elevata sicurezza sul lavoro. Inoltre, la ricezione e la trasmissione dei segnali WiFi consente di dire addio ai cavi cablati e fornire una connessione wireless più stabile e sicura.

【Interfaccia USB 3.0 ad alta velocità】: la velocità di trasferimento dell'adattatore USB 3.0 è 5 Gbps-10 volte più veloce di quella dell'USB 2.0, assicurando che l'adattatore Wi-Fi abbia prestazioni più elevate e una connessione Internet più stabile. Supporta un adattatore wireless per la velocità del desktop, che può essere rapidamente collegato a una porta USB (compatibile anche con USB 2.0 e 1.1)

【Facile configurazione e assistenza】: Super facile da usare, con il driver integrato, questo adattatore WiFi è plug and play, hai solo bisogno di una porta USB. Forniamo un buon servizio. Allo stesso tempo, in caso di domande sull'adattatore di rete wireless USB, forniamo supporto tecnico 24 ore su 24.

QGOO Chiavetta WiFi, 2 Antenne AC1750 Adattatore WiFi Dual Band 5dBi 2.42GHz/5.8GHz, 802.11ac USB WiFi Per PC/Desktop/Laptop, Chiavetta USB WiFi per Windows 11/10/8/8.1/7, Mac OS 10.9-10.15 38,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Wi-Fi ad alta velocità: Velocità wireless di 1750 Mbps (450 Mbps sulla banda a 2.42 GHz e 1300 Mbps sulla banda a 5.8 GHz), aggiorna il tuo PC a 802.11ac con la velocità ultraveloce dell'dongle wifi AC1750, ideale per video HD fluidi, streaming vocale e giochi online.

Funzione AP morbida: l'adattatore wifi usb supporta la funzione soft AP per la condivisione di Internet wireless se il tuo computer è connesso a Internet via cavo. funziona con qualsiasi router WiFi.

Con doppia antenna ad alto guadagno: Due antenne WiFi dual band 5dBi a lungo raggio ad alto guadagno migliorano notevolmente la potenza del segnale di ricezione e trasmissione dell'adattatore wifi usb per pc.e garantisci una connessione Wi-Fi con portata estesa e una stabilità superiore su desktop, laptop, tablet e PC.

Facile da usare: Questo wifi stick è plug&play per Windows 10/11, con porta USB 3.0 e facile da collegare a computer o altri dispositivi.

Compatibilità universale: l'adattatore usb wireless è compatibile con Windows 11/10/8/8.1/7, Mac Book Mac OS 10.9-10.15. READ 40 La migliore sito per stampare foto del 2022 - Non acquistare una sito per stampare foto finché non leggi QUESTO!

Chiavetta USB WiFi Bluetooth PC - Adattatore Scheda di rete WiFi Dual Band 2.4Ghz / 5.8Ghz + Bluetooth 4.2 Ricevitore WiFi Chiavetta per PC fisso MU-MIMO con Antenna 10,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ► WiFi Dual Band: utilizzo del chip Realtek RTL8821CU per ottenere una rete wireless IEEE802.11 universale a / b / g / n / ac. Offre una velocità fino a 5,8 GHz (433 Mbps) e 2,4 GHz (150 Mbps). Il WiFi a 5,8 GHz è un'ottima soluzione per lo streaming di video HD e giochi online senza lag, il WiFi a 2,4 GHz è più adatto per un uso normale come navigare in Internet, ascoltare musica, chattare, ecc.

► Trasmettitore Bluetooth: Bluetooth 4.2 consente a un PC non Bluetooth di connettersi in modalità wireless con altri dispositivi (come smartphone, iPad, tablet, altoparlanti, cuffie, tastiere, mouse, stampanti, proiettori, ecc.). Anche per trasferire dati fino a 10m di distanza.

► WiFi Dual Band + Bluetooth: compatibile con Windows 7/8/8.1/10/Vista e XP. Installano il driver dal mini CD (anche). Bluetooth 4.2 compatibile con Windows 7/8/8.1/10, non compatibile con Vista/xp/Mac OS. (Il LED blu lampeggerà mentre funziona).

► Modalità AP: trasmettitore Wi-Fi per computer in rete. È possibile impostare il dongle USB su "Modalità AP" in modo che telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi possano connettersi in modalità wireless a Internet tramite WiFi.

► PLUG & PLAY: installazione rapida dei driver (in molti casi non necessari) dal mini CD. Perfetto per PC fisso e laptop. Se il tuo computer non può accedere a Internet o non può avere un lettore CD, questo è il tuo adattatore di rete.

TP-Link Archer T3U Plus Chiavetta WiFi AC1300Mbps, Alto Guadagno, Wireless Dual Band, Adattatore USB, Antenna WiFi Usb per PC, MU-MIMO, Beamforming, WPA3, Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 23,99 €

17,99 € disponibile 36 new from 17,99€

3 used from 15,28€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lancio nel 2020 Archer T3U Plus è l'ultimo adattatore USB ad alto guadagno rilasciato da TP-Link; progettato per (1) il PC è troppo lontano dal router e il normale adattatore USB non è in grado di ricevere il segnale (2) ci sono ostacoli tra il router e il PC come la parete spessa

AC1300 (867 Mbps sulla banda 5 GHz e 400 Mbps sulla banda 2,4 GHz) Wi-Fi dual-band per garantire che tutti i dispositivi funzionino alla massima velocità

La tecnologia MU-MIMO fornisce due flussi di dati simultanei, migliorando la velocità effettiva e l'efficienza dell'intera rete quando si lavora con un router MU-MIMO compatibile.

Nota: Sistemi operativi PC compatibile sono: Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14

Maxesla Adattatore WiFi USB 3.0 AC 1200Mbps Mini Chiavetta WiFi Antenna Dual Bande 5.8GHz / 2.4GHz Compatibile con Windows 7/8 / 8.1/10 / Mac OS 10.7-10.12 / Mac OSX 14,99 €

11,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Esperienza ad altissima velocità: Fino a velocità di 1200Mbps Wi-Fi su 5GHz (867Mbps) e le bande 2,4 GHz (300Mbps). Dual band riduce le interferenze per i migliori collegamenti a più dispositivi Wi-Fi, modifica delle prestazioni per ridurre il congelamento e ritardi

Grande Compatibilità: Compatibile con Windows 10/8/7/Vista/XP/, Mac OS. Funziona con qualsiasi router Wi-Fi, una volta installato il CD ed eseguito il programma, può semplicemente inserire questo adattatore wifi usb nel PC fisso, computer portatile o Mac per collegarlo e permette una velocità ed estensione maggiore

Interfaccia USB 3.0: La velocità di trasmissione USB 3.0 è 10 volte più veloce di USB 2.0, garantisce prestazioni di tramissione massime e una connessione Internet più stabile. Può utilizzarlo in modo più fluido ed efficace

Modalità AP e crittografia wireless: l'adattatore wifi USB supporta la funzione di routing AP e configura una LAN wireless. wifi dongle supporta anche WPS, 64 / 128bit WEP, WPA / WPA2 e meccanismi di crittografia WPA-PSK / WPA2-PSK e di sicurezza avanzate

Installazione Facile: è possibile installare i driver tramite MINI CD o scaricare il driver da https://j.mp/31q1kUm per l'installazione. Anche se non si dispone di un CD ROM, è possibile risolvere facilmente il problema dell'installazione del driver

CSL - Chiavetta Wi-Fi USB 3.2 Gen1 1300 Mbit/s Dual Band – WiFi 2,4 + 5 Ghz, 2 x 5 dBi antenne esterne, mini adattatore Stick, LAN wireless, dongle Wi-Fi, alta velocità, per PC con Windows 7 – 11 17,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La soluzione Wi-Fi per applicazioni intense di dati. La chiavetta CSL WLAN USB 3.2 Gen1 con i suoi 1300 Mbit/s è ideale per la costruzione di una rete wireless stabile e mobile. | 304883

La chiavetta Wi-Fi supporta USB 3.2 Gen1 per connettersi al PC con 5 Gbps veloci. Due antenne esterne a doppia banda (amplificazione: + 5 dBi) consentono connessioni stabili su grandi distanze.

Dotato di uno standard Wi-Fi di ultima generazione – IEEE 802.11ac. La chiavetta supporta anche tutti i comuni standard Wi-Fi (802.11ac/n/g/b/h) e crittografa i router in modo sicuro tramite WPA/WPA2 e WEP Key.

Elevata velocità di trasferimento dati grazie alla doppia banda di frequenza: con una velocità di 866 Mbit/s tramite la banda da 5 GHz e 400 Mbit/s tramite la banda da 2,4 GHz, godetevi lo streaming video HD senza interferenze e senza frusti, il gioco online o la telefonia VoIP. Le frequenze di 5 GHz evitano fastidiosi effetti di telefoni senza fili, baby phone, citofoni, ecc.

Compatibilità di sistema: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 bit) Il dongle USB Wi-Fi viene riconosciuto automaticamente dai sistemi Windows 7-11. Tuttavia, a seconda della configurazione del sistema sotto Windows 7 potrebbe essere necessario installare un driver.

