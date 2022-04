40 La migliore app contapassi del 2022 – Non acquistare una app contapassi finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore app contapassi? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi app contapassi venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa app contapassi. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

GRV Orologio Contapassi da Polso senza Bluetooth senza APP senza Cellulare Pedometro Orologio Fitness Tracker Semplice Conta Calorie KM Sonno Distanza Impermeabile IP68 per Donna Uomo Anziani Bambini 19,99 €

16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fitness Tracker senza Bluetooth e APP: questo è un braccialetto fitness senza funzione Bluetooth, così puoi usarlo senza collegare uno smartphone, più facile da usare, adatto a tutti, compresi bambini e anziani.

Funzione Activity Tracker: l'orologio fitness registra con precisione i dati dell'esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio del sonno e altro ancora.

Monitoraggio del sonno: dopo aver attivato la modalità sonno, il contapassi monitora il tempo di sonno per aiutarti a conoscere meglio la qualità del tuo riposo ogni notte.

Impermeabile IP68: l'orologio contapassi è conforme allo standard internazionale di impermeabilità IP68, quindi, il contapassi non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti mentre lo indossi.

7 giorni di autonomia: questo contapassi da polso ha una durata della batteria fino a 7 giorni e può sempre funzionare per te senza frequenti ricariche.

ASIAMENG Orologio Fitness Uomo Donna Contapassi Pressione Sanguigna Orologio Sportivo Cardiofrequenzimetro da polso Smartband IP68 Conta Calorie Fitness Activity Tracker per Android iOS 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 14 modalità di fitness: L'orologio sportivo ti aiutano a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento. Divertiti a essere in forma, al sicuro e attivo con lo smartwatch ASIAMENG.

Monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore : L'orologio sport ASIAMENG monitora la frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno e ti consente di leggere con precisione i dati in grafici di facile lettura.

Notifica del messaggio: Ricevi notifiche di chiamate, messaggi, eventi di calendario e delle app come Facebook, Twitter, WhatsAPP, Telegram, Gmail, Messenger e Instagram, funzione disponibile quando il telefono si trova nelle vicinanze."

Monitoraggio della qualità del sonno : Il activity tracker ASIAMENG monitora la qualità e l'andamento del tuo sonno con cura e precisione. Puoi controllare statistiche dettagliate su sonno profondo, sonno leggero e fase REM sul tuo smartphone per aiutarti a migliorare la qualità del sonno.

Resistenza all'acqua 5 M: Con una resistenza a IP68, puoi portare lo activity tracker ASIAMENG con te ovunque, sotto la doccia o in acque poco profonde.

Smartwatch Activity Tracker con Cardiofrequenzimetro Temperatura Corporea Sonno, Fitness Tracker con Contapassi Calorie Impermeabile IP68 Notifica Informativa Allarme Pedometro per Uomo Donna Bambini 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⌚【Monitoraggio Dell'attività per Tutto il Giorno】: registra accuratamente le tue attività quotidiane, i passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa a piedi e i minuti attivi. Puoi utilizzare l'app per impostare il tuo obiettivo sportivo. Quando raggiungi il tuo obiettivo sportivo, il tracker vibra per ricordartelo.

⌚【Compatibilità】: ENGERWALL Fitness Tracker ha una lunghezza totale di 21 cm e una lunghezza regolabile di 12-20 cm. Il braccialetto supporta la visualizzazione delle lingue inglese, giapponese, tedesco, italiano, francese, spagnolo e cinese. È compatibile con i telefoni cellulari Android5.0 (incluso) o successivo, IOS8.0 (incluso) o successivo

⌚【Notifiche di Chiamate e Messaggi】: puoi visualizzare chiamate e messaggi sul tuo smartwatch, quando il tuo smartphone riceve una telefonata, un SMS e messaggi (Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, ecc.), non perdere mai i messaggi che contano.

⌚【16 Modalità Sportive e GPS Connesso】: questo fitness tracker offre 16 modalità di allenamento professionale. Con il GPS connesso, puoi vedere le tue statistiche di corsa in tempo reale sul tuo polso e una mappa del tuo percorso post-allenamento.

⌚【Cardiofrequenzimetro e Sonno】: Monitoraggio e monitoraggio automatico e continuo della frequenza cardiaca e della durata del sonno. Con un'analisi completa dei dati sulla qualità del sonno puoi vedere le tue tendenze del sonno e adattarti per uno stile di vita più sano.

NAKOSITE FIT2433B Pedometro Contapassi Cronometro Orologio da Polso Fitness Smartwatch Intelligente Non Connesso per Uomo Bambina Donna Bambino. Nessuna App, Nessun telefono, Nero e Bellissima 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRECISIONE : Traccia ACCURATAMENTE ogni giorno i passi, con questo nuovo orologio non collegato. Il Nakosite FIT2433 è l'ultimo progresso tecnologico in materia di fitness tracker contapassi e orologio sportivo. Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e comincia ad allenarti OGGI.

FUNZIONI ESSENZIALI : il Nakosite FIT2433 possiede molte funzioni utilizzabili, tra cui, un orologio, la data del calendario completo, il numero di passi giornalieri, la durata dell'esercizio, un cronometro, una sveglia, numero di passi totale durante il vostro periodo scelto, retroilluminazione, la scelta di attivare o meno la funzione di conteggio dei passi. Resistente all'acqua (30 – 50 m). Il design dello schermo è bello per donne, uomini e bambini

CONNESSIONE : Questo semplice orologio fitness funziona senza Bluetooth e quindi non è necessaria alcuna applicazione. Facile da programmare La batteria è di lunga durata. Non aspettare. Mettiti in marcia ora! Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e comincia ad allenarti OGGI.

COMFORT : leggero, resistente all'acqua, grande schermo chiaro e facile da leggere di giorno e per leggere notturne, basta premere "luce", la retroilluminazione vi permetterà di vedere chiaramente i dati sullo schermo. Per polsi da 15 cm a 22 cm. Pesa solo 42 grammi. Valore: un regalo di qualità per Natale, compleanni, ecc. ad un prezzo incredibile. Contenuto della confezione: 1 orologio fitness Nakosite FIT433, e 1 manuale di istruzioni

GARANZIA DI ECCELLENZA : Garanzia! Vi promettiamo e vi garantiamo il miglior servizio client dandovi una risposta a qualsiasi domanda, problema, dubbio in 48 ore. NOTA: se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare la tua esperienza di acquisto, certamente la faremo. Basta contattarci attraverso il sistema di messaggi al venditore di Amazon. Siamo qui per aiutarti!

Orologio Fitness Frequenza Cardiaca, Pressione Sanguigna, Temperatura, Sonno Tracker attività, IP68 Impermeabile Fitness Tracker, 16 modalità Sportive Contapassi Calorie Smartwatch Donna Uomo 49,99 €

33,04 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzioni: rilevamento della temperatura corporea, monitoraggio della frequenza cardiaca/ della pressione sanguigna/ del sonno, 16 modalità di esercizio, conteggio dei passi, consumo calorico, raccia GPS, quadrante dell'orologio personalizzato, notifica di chiamata, messaggio APP (WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram ...) sveglia, fotocamera controllo. Questo orologio fitness diventa il perfetto assistente per la salute e il miglior regalo per uomini, donne, bambini e anziani

Promemoria Intelligente: quando lo smartphone riceve una chiamata, una telefonata o un messaggio di testo da Facebook, Line e altre app, te lo ricorderà. Il nome del chiamante e parte del contenuto verranno visualizzati sulla schermata del braccialetto fitness

Impermeabile IP68 Activity Tracker: anche in caso di forti piogge, nuoto in piscine, lavaggio delle mani e altri ambienti, può anche resistere al sudore e al sudore. Soddisfa pienamente le tue esigenze quotidiane. (L'orologio fitness non dispone di una modalità nuoto.)

Porta di ricarica USB integrata, maggiore durata: la porta USB integrata è adatta per caricabatterie USB generici. Ci vogliono 2 ore per caricare completamente la batteria. Può essere utilizzata da 6 a 13 giorni o può essere in standby per 45 giorni.

Dispositivi compatibili: iPhone, Samsung,Sony e altri smartwatch compatibili con Android 5.0 / iOS 8.0 o versioni successive. Il Bluetooth 5.0 integrato può rendere più stabile la connessione tra il dispositivo e il telefono. (Si noti che non è applicabile a Huawei P8, Samsung J3, J5, A3, A5, smartphone Windows, ma non a iPad, PC o tablet.)

NAKOSITE PEDWA2433 Orologio da Polso Pedometro Contapassi Fitness Smartwatch Intelligente Non Connesso per Uomo Bambina Donna Bambino. Nessuna App, Nessun Telefono, Nera e Bellissima 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✨PRECISIONE: Traccia ACCURATAMENTE ogni giorno i passi, con questo nuovo orologio non collegato. Il Nakosite PEDWA2433 è l'ultimo progresso tecnologico in materia di fitness tracker contapassi e orologio sportivo. Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e comincia ad allenarti OGGI.

✨FUNZIONI ESSENZIALI: il Nakosite PEDWA2433 possiede molte funzioni utilizzabili, tra cui, un orologio, la data del calendario completo, il numero di passi giornalieri, la durata dell'esercizio, un cronometro, una sveglia, numero di passi totale durante il vostro periodo scelto, retroilluminazione, la scelta di attivare o meno la funzione di conteggio dei passi. Resistente all'acqua (30 – 50 m). Il design dello schermo è bello per donne, uomini e bambini

✨CONNESSIONE: Questo semplice orologio fitness funziona senza Bluetooth e quindi non è necessaria alcuna applicazione. Facile da programmare La batteria è di lunga durata. Non aspettare. Mettiti in marcia ora! Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e comincia ad allenarti OGGI.

✨COMFORT: leggero, resistente all'acqua, grande schermo chiaro e facile da leggere di giorno e per leggere notturne, basta premere "luce", la retroilluminazione vi permetterà di vedere chiaramente i dati sullo schermo. Per polsi da 15 cm a 22 cm. Pesa solo 42 grammi. Valore: un regalo di qualità per Natale, compleanni, ecc. ad un prezzo incredibile. Contenuto della confezione: 1 orologio fitness Nakosite PEDWA2433, e 1 manuale di istruzioni

✨GARANZIA DI ECCELLENZA: Garanzia! Vi promettiamo e vi garantiamo il miglior servizio client dandovi una risposta a qualsiasi domanda, problema, dubbio in 48 ore. NOTA: se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare la tua esperienza di acquisto, certamente la faremo. Basta contattarci attraverso il sistema di messaggi al venditore di Amazon. Siamo qui per aiutarti!

Smartwatch Donna Uomo, Orologio Fitness 9 Modalità Sportivo Conta Calorie Impermeabile 5ATM, Smartwatch Cardiofrequenzimetro Sonno Salute Donna Contapassi Cronometro Notifiche Messaggi per Android ios 45,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Il Miglior smartwatch Donna】 Questo Orologio ha un touch screen a schermo intero e si sente fluido e avanzato. Il display a colori HD 1,3'' con regolazione auto della luminosità ti consente di usarlo dove vuoi. Un esclusivo cinturino rosa chiaro abbinato a un elegante quadrante quadrato farà risaltare l'orologio al polso. Questo smartwatch può fornire un monitoraggio fisiologico. Monitora il tuo ciclo mestruale, visualizza l'ovulazione, prevedi il tempo e preparati in anticipo.

【Cardiaca Dormire Monitoraggio & GPS Posizionamento】 Questo orologio rosa supporta 9 modalità sportive, con l'ultimo sensore ottico integrato, consente di contare le calorie bruciate e controllare la cardiaca durante l'allenamento. Collegando l'APP, il posizionamento GPS può condividere i tuoi movimenti in qualsiasi momento, ispirando gli amici vicini a partecipare. Riposa dopo l'allenamento serale, indossa l'orologio per monitorare automaticamente il tuo sonno,vivi la vita più sana di sempre

【Notifica & Sedentario Promemoria】L'orologio ha un messaggio molto utile o una funzione di promemoria di chiamata. Vibra per ricordartelo durante le chiamate, i messaggi di testo e gli SNS (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, ecc.), che è molto utile quando ti alleni, guida o fai le faccende quotidiane. Inoltre, questo smartwatch donna può ricordarti di alzarti e fare esercizio dopo essere stato seduto per molto tempo e mantenere buone abitudini di vita.

【Durata Della Batteria & Resistenza 5ATM】Lo smartwatch impiega circa 2,5 ore per caricarsi e una carica completa può garantire 7-15 giorni di utilizzo con connessione Bluetooth e 25-45 giorni di funzionamento senza Bluetooth. Lo watch fitness è conforme allo standard internazionale di impermeabilità 5ATM. Supporta il nuoto in piscina, le acque poco profonde in spiaggia o il lavaggio quotidiano delle mani. Pertanto, questo watch è molto adatto per l'escursionismo o i viaggi a lunga distanza.

√ 【Funzione più Utile & Affidabile il Servizio】 Questo orologio sportivo ha più funzioni tra cui sveglia, timer e conto alla rovescia, controllo della musica, trova il mio telefono, contapassi ecc. Supporta anche 4 quadranti. Provalo, forniamo 24 mesi di garanzia per questo orologio, qualsiasi domanda o problema, ti risponderemo in 24 ore.

Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smart Watch Contapassi Cardiofrequenzimetro da Polso,Activity Tracker Cronometro, Notifiche Messaggi, Controller Fotocamera Musicale-con un cinturino nero extra 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multifunzionale--Questo Smartwatch include funzioni più pratiche, Activity Tracker (Contapassi , Calorie , Distanza), Cardiofrequenzimetro, 8 Modalità Sportive, Monitoraggio del Sonno, Saturimetro, Misuratore Pressione, Notifiche di Chiamata, SMS e Messaggi APP ( WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram. ..), Controllo della Musica e fotocamera, regolazione della luminosità, Promemoria Sedentari, Gmail, Sveglia, Cronometro, Trova Telefono, rende la tua vita molto più semplice e intelligente.

1,4 Pollici Touch Screen Completo--Questo sport watch è dotato di un display a colori TFT da 1,4 pollici per una qualità HD eccezionale. La tecnologia touch screen completa rende il tuo funzionamento facile e veloce. Con 5 livelli di luminosità, è anche possibile regolare la luminosità per vedere chiaramente il display. Ci sono multiplo tra cui scegliere, puoi anche personalizzare il quadrante per mostrare la tua personalità.

Cardiofrequenzimetro e Monitor del Sonno--Questo smart watch monitora la frequenza cardiaca e le ore di sonno, i sensori di movimento ad alte prestazioni monitorano la frequenza cardiaca, lo stato del sonno, sonno profondo, sonno superficiale, sonno sveglio, rilevano automaticamente la frequenza cardiaca e forniscono un analisi completa della qualità del sonno per aiutarti a creare uno stile di vita più sano. Puoi visualizzare un riepilogo delle tue statistiche nell app Hero Band III.

Notifica del Messaggio e Compatibili--Quando il smartwatch è collegato al tuo cellulare, se il tuo cellulare riceve una chiamata, un messaggio SMS o SNS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Instagram, ecc, Lo smartwatch vibrerà per ricordarti. Non perderai mai chiamate o messaggi importanti. Puoi anche rifiutare le chiamate dal tuo orologio. Questo smart watch compatibile con Android 4.4 and phone 9.0 o versioni successive.

Impermeabile IP67--la funzione impermeabile dello smartwatch è conforme allo standard impermeabile ip67 internazionale . con la tecnologia di ip67 impermeabile, l'orologio non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti indossando il fitness orologio. soddisfa le tue esigenze quotidiane. (nota: l'orologio non impedisce l'acqua calda e l'acqua di mare.) dopo esserti connesso al telefono, puoi anche vedere le previsioni del tempo in tempo reale. READ World Series Game 2: Atlanta Braves v Houston Astros - Live! | Gli sport

GRV Smartwatch per Donna Uomo Orologio Fitness Contapassi Cardiofrequenzimetro da Polso Conta Calorie Impermeabile 5ATM Android iOS Compatibile Ciclo Mestruale Notifiche Messaggi 9 modalità Sportivo 52,99 €

22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tutte le caratteristiche dello smartwatch GRV FC1: cardiofrequenzimetro, 9 modalità sportive, GPS mappe, ciclo mestruale, fitness tracker, pedometro, conta calorie, distanza, monitoraggio del sonno, guida alla respirazione, notifiche di chiamata, SMS e messaggi APP, sveglia vibrazione, promemoria sedentari, cronometro, controllo della musica, trova telefono.

Activity tracker con 9 modalità sportive: passeggio, cCiclismo, escursionismo, arrampicata, fitness, cyclette, tapis roulant, corsa, yoga. Puoi scegliere 8 modalità sport da visualizzare sull'orologio sportivo, e controlla le statistiche in tempo reale in qualsiasi momento durante l'esercizio.

Notifica Intelligente di chiamata, SMS e APP Messaggi: collega lo smartwatch al tuo cellulare, l'orologio ti avviserà delle chiamate in arrivo e degli SMS, e-mail, messaggi da APP(Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc.), e farti conoscere il nome del mittente e parte delle informazioni sul display, puoi persino riagganciare le chiamate in arrivo dal tuo polso.

Compatibili e Impermeabile 5 ATM: questo smartwatch Bluetooth compatibile con Android 4.4 / iOS 8.1 o versioni successive. Resistente all'acqua fino a 5m, puoi indossare l'orologio fitness quando nuoti, fai il bagno e ti lavi le mani senza preoccupazioni.

GPS mappe e schermo più luminoso: collegati al GPS del tuo smartphone per visualizzare le statistiche della corsa e ciclismo, come andatura, distanza, calorie bruciate, e una mappa del percorso dopo l'esercizio. L'orologio fitness ha tre livelli di luminosità che possono essere regolati, per visualizzare facilmente e chiaramente i dati di tempo e sport anche al sole.

Smartwatch, 1,69'' Orologio Fitness Donna Smart Watch Sonno Cardiofrequenzimetro da Polso Sportivo Activity Fitness Tracker Contapassi Cronometro Impermeabil IP68, 24 Sportive, Notifiche Messaggi Rosa 36,99 € disponibile 2 new from 36,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1,69 Pollici Nuovo Touchscreen Schermo: Questo smartwatch è dotato di un display a colori TFT da 1,69 pollici, risoluzione di 240 x 295p offre un'eccellente qualità dell'immagine. Con 4 livelli di luminosità, è anche possibile regolare la luminosità per vedere chiaramente il display. Con il quadrante personalizzato, puoi caricare la tua immagine preferita come interfaccia di quadrante dello, questo è un orologio fitness personalizzato completamente tuo.

Multifunzione: Orologio Smartwatch include funzioni più pratiche, Activity Tracker (Contapassi , Calorie , Distanza), Cardiofrequenzimetro per 24 Ore, 24 Modalità Sportive, Monitoraggio del Sonno, Saturimetro, Misuratore Pressione, Notifiche di Chiamata, SMS e Messaggi APP ( WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram. ..), Controllo della Musica e fotocamera, regolazione della luminosità, Promemoria Sedentari, Gmail, Sveglia, Cronometro, Trova Telefono, Modalità Multilingue Include Italiano.

Cardiofrequenzimetro 24 Ore e Monitoraggio Del Sonno: I sensori di movimento ad alte prestazioni fornisce un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore ad alta precisione ​e tracciare le calorie bruciate per ottimizzare gli allenamenti e rilevare le tendenze di salute, spirandoti a migliorare i tuoi obiettivi di salute e fitness. Lnoltre, 0rologio intelligente può anche misurare il sonno automaticamente, registrare il sonno mite, il sonno profondo e la veglia.

24 Modalità Sportive e IP68 Impermeabile: Orologio contapassi ci sono 24modalità sportive tra cui scegliere: camminare, correre, bicicletta, nuotare, calcio, pallacanestro, badminton, corda saltando, ginnastica ecc. la funzione impermeabile dello contapassi da polso è conforme allo standard impermeabile IP68 internazionale, l'orologio non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti indossando il cronometro sportivo. Rendilo il miglior personal trainer per il tuo allenamento.

Funzione Activity Tracker e Promemoria Messaggio Intelligente: Cronometro sportivo registra con precisione i dati dell'esercizio fisico e le attività quotidiane. Tramite GloryFit app, registra i dati durante l’attività, tra cui passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, frequenza del battito cardiaco, ecc. Lnoltre, smartwatch fitness riceve i messaggi di chiamate in entrata, calendario, SMS e SNS e vibra per ricordartelo, in modo che non ne perderai mai i messaggi che contano.

HUAKUA Orologio Contapassi da Polso Senza APP Senza Bluetooth Semplice Per Donna Uomo Bambini Anziani Fitness Tracker 1.47 Pollici Impermeabile IP68 Sportivo Per Sonno KM Calorie Cronometro Sveglia 39,99 €

34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande schermo da 1,47 pollici: orologio contapassi con full touch screen da 1,47 pollici, con 5 quadranti tra cui scegliere, tocco simile al silicone, comodo da indossare. Accessori moda, perfetti come regalo per la famiglia e amici.

Senza APP, Senza Bluetooth: l'activity tracker senza APP, senza Bluetooth, non ha bisogno di essere collegato al telefono cellulare, è semplice e facile da usare.

Funzione principale: activity Tracker, 2 modalità sport (passeggio, corsa), monitoraggio del sonno, promemoria sedentario, sveglia, cronometro, timer, promemoria acqua potabile, multi-quadrante, sensore di movimento.

Sensore di movimento: quando sollevi il polso, lo schermo si accenderà automaticamente, non c'è bisogno di attivare manualmente lo schermo.

Dimensione del cinturino: il cinturino dell'orologio può essere regolato liberamente in base alle dimensioni del polso e la lunghezza regolabile è di 155mm - 230mm.

Orologio Fitness Tracker, Activity Tracker, Orologio Smart Activity Bracciale Schermo colorato con frequenza cardiaca,Notifiche di Messaggistica,Monitoraggio del sonno Contacalorie Contapassi 18,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Fitness Tracker】- il Smart Watch monitora la frequenza cardiaca dinamica, la pressione arteriosa e la vestibilità comoda al polso, ed è un ottimo regalo per amici e familiari per aiutarli a rimanere attivi e a rimanere in buona salute. Registra con precisione le attività quotidiane come passi, distanza percorsa, calorie bruciate, chilometri percorsi, minuti di attività, stato di sonno, ecc.

【Activity Tracker Multifunzione】- Monitor di frequenza cardiaca, monitor di sonno, monitoraggio dello sport, data, contapassi automatico, monitoraggio delle calorie bruciate, sveglia, cronometro, visualizzazione dell'ora 12/24 ore, promemoria sedentario, promemoria chiamate/messaggi, riagganciare, controllare la fotocamera a distanza, 11 modalità sportive:corsa all'aperto, passeggiate, ciclismo, nuoto, esercizio ecc.

【Monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno】- L'health tracker misura la pressione sanguigna adottando una tecnologia di rilevamento dei materiali innovativa,Monitoraggio 24 ore e monitoraggio del sonno,la frequenza cardiaca,Registra accuratamente le informazioni sul sonno di ogni notte, sonno profondo e dati di sonno leggero per aiutarti a regolare le abitudini del sonno.

【Assistente intelligente】-Supporta iOS 8.0 o superiore, Android 5.1 o smartphone superiore. Ricevi notifiche di chiamate, messaggi e allarmi sul polso per non perdere mai ciò che conta. Notifiche di chiamate in arrivo, rifiutare una chiamata in arrivo, rifiutare chiamata, SMS, e-mail, notifiche SNS, allarme di vibrazione, allarme intelligente, timer, rende la vostra vita molto più semplice e intelligente.

【Ricarica facile e porta comoda】-Consegnato con una presa USB integrata e non ha bisogno di un cavo di ricarica o di una docking station per la ricarica, basta tirare delicatamente il cinturino e inserire la presa USB integrata in un caricatore USB per ricaricare. Durata da 7 a 14 giorni dopo 1 o 2 ore di cottura completa. Con l'impermeabilità IP67, puoi indossare un orologio sportivo mentre ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti.

NAKOSITE FIT2433P Pedometro Contapassi Cronometro Orologio da Polso Fitness Smartwatch Intelligente Non Connesso per Uomo Bambina Donna Bambino. Nessuna App, Nessun telefono, Rosa e Bellissima 11,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRECISIONE : Traccia ACCURATAMENTE ogni giorno i passi, con questo nuovo orologio non collegato. Il Nakosite FIT2433 è l'ultimo progresso tecnologico in materia di fitness tracker contapassi e orologio sportivo. Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e comincia ad allenarti OGGI.

FUNZIONI ESSENZIALI : il Nakosite FIT2433 possiede molte funzioni utilizzabili, tra cui, un orologio, la data del calendario completo, il numero di passi giornalieri, la durata dell'esercizio, un cronometro, una sveglia, numero di passi totale durante il vostro periodo scelto, retroilluminazione, la scelta di attivare o meno la funzione di conteggio dei passi. Resistente all'acqua (30 – 50 m). Il design dello schermo è bello per donne, uomini e bambini

CONNESSIONE : Questo semplice orologio fitness funziona senza Bluetooth e quindi non è necessaria alcuna applicazione. Facile da programmare La batteria è di lunga durata. Non aspettare. Mettiti in marcia ora! Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e comincia ad allenarti OGGI.

COMFORT : leggero, resistente all'acqua, grande schermo chiaro e facile da leggere di giorno e per leggere notturne, basta premere "luce", la retroilluminazione vi permetterà di vedere chiaramente i dati sullo schermo. Per polsi da 15 cm a 22 cm. Pesa solo 42 grammi. Valore: un regalo di qualità per Natale, compleanni, ecc. ad un prezzo incredibile. Contenuto della confezione: 1 orologio fitness Nakosite FIT433, e 1 manuale di istruzioni

GARANZIA DI ECCELLENZA : Garanzia! Vi promettiamo e vi garantiamo il miglior servizio client dandovi una risposta a qualsiasi domanda, problema, dubbio in 48 ore. NOTA: se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare la tua esperienza di acquisto, certamente la faremo. Basta contattarci attraverso il sistema di messaggi al venditore di Amazon. Siamo qui per aiutarti!

Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Tracker, Smart Watch 1.4” Touch Schermo con Contapassi, Notifiche Messaggi, Cardiofrequenzimetro, Impermeabil IP68, 24h Sportivo Activity Tracker -Nero 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Smartwatch SNEGDO Touch screen HD TFT a colori da 1,4 pollici, sottile e leggero (9,6 mm x 43,9 g) La lega di zinco lo rende super robusto e leggero. È elegante e comodo da portare.

Smart Band Lunga durata della batteria: acceso fino a 5 giorni connesso quotidianamente in modalità Bluetooth e 30 giorni in modalità orologio di base.

Uomo Donna Fitness Tracker Quadrante personalizzabile: si possono scegliere fino a più di 100 opzioni ed è possibile modificare lo sfondo.

Activity Tracker Rilevazione Dellattività Personale: l’orologio è in grado di monitorare i dati dell’attività quotidiana e del sonno, mostrando agli utenti di quanta attività hanno bisogno per il fitness e per la propria salute fisica (i dati sono mostrati solo come riferimento).

Smartwatch Tracker Compatibilità e altre caratteristiche: è compatibile con gli smartphone che utilizzano iOS 9.0 / Android OS 5.0 o versioni successive e Bluetooth 4.0 o versioni successive. É Compatibile con iPad / tablet Android. Questo orologio possiede anche il controllo remoto della fotocamera, il controllo della musica, le previsioni del tempo e la possibilità di regolare la luminosità.

Smartwatch Donna Orologio Fitness Tracker Impermeabile 5ATM con Contapassi, Sonno Cardiofrequenzimetro, Notifiche Messaggi di Telegram e Chiamate Smart Watch Tracker Activity Sportivo per Android iOS 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Smartwatch Multifunzionale】 Notifiche intelligenti al polso includono(ricordarti le chiamate, Notifica dei messaggi delle app come WhatsApp, Telegram, Facebook, Gmail, Instagram, Twitter... e sveglia) Monitoraggio Salute includono(frequenza cardiaca 24 ore, monitor del sonno, Monitoraggio del Ciclo Mestruale e promemoria sedentario) Tracker Sportivo includono(Contapassi, 8 modalità di esercizio, calorie, km e velocità). L'impermeabilità 5ATM soddisfa le tue esigenze quotidiane.

【45 Giorni di Lunga Durata della Batteria】 Con il chip intelligente a basso consumo incorporato, il activity tracker può garantire 10 giorni di uso quotidiano e fino a 45 giorni di standby in modalità risparmio energetico. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, il Fitness Tracker può essere caricato completamente in 2,5 ore.

【Non Perdere Mai un Messaggio Importante】L'orologio fitness vibra quando si riceve una chiamata, un SMS o un messaggio da App (WhatsApp, Telegram, TikTok, Messenger, Twitter, Instagram, Facebook, Gmail...). Non hai nemmeno bisogno di guardare il cellulare, puoi leggere il contenuto del messaggio sullo schermo dell'orologio intelligente, quindi è il compagno perfetto per il tuo lavoro e studio.

【Salute delle Donne è Più Importante】Per la salute delle donne, abbiamo aggiunto il monitoraggio del ciclo mestruale alle regolari funzioni di monitor del frequenza cardiaca 24 ore e monitor del sonno, può darvi una capire meglio la tua salute fisica. Contapassi, Activity Tracker (km, calorie, velocità) e 8 modalità di esercizio consentono di migliorare la salute attraverso l'esercizio. Attraverso l'APP VeryFitPro, puoi visualizzare tutto sul tuo cellulare.

【Design Ingegnoso e alla Moda】Il sistema di lingua italiana può scegliere 4 quadranti unici ed eleganti. L'impermeabilità 5ATM permette di indossarlo sotto la doccia e in piscina senza danni. Questo smartwatch può anche controllare la musica sul tuo cellulare e integra un cronometro, un timer per il conto alla rovescia, funzioni di autoregolazione della luminosità e di auto-risveglio dello schermo.

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute - Nero 44,99 €

25,99 € disponibile 2 new from 25,99€

56 used from 16,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【AMAZON ALEXA BUILT-IN】 Parla con Amazon Alexa tramite il tuo smartwatch Amazfit Band 5. Poni domande, ottieni traduzioni, imposta sveglie e timer, crea liste della spesa, controlla il meteo, controlla i tuoi dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora.

【MONITORAGGIO DELLA SATURAZIONE DELL'OSSIGENO NEL SANGUE】 Il Fitness Tracker Band 5 ti consente di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue e comprendere le tue condizioni fisiche con OxygenBeats. Ideale per allenamenti intensivi e sport come maratone e allenamenti in palestra.

【MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA CARDIACA, DEL SONNO E DELL'ATTIVITÀ 24/7】 Con il preciso monitoraggio ottico della frequenza cardiaca dell'orologio, puoi monitorare con precisione i passi effettuati in tempo reale, il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, la distanza percorsa, il consumo di calorie e il sonno e la qualità del sonno.

【15 GIORNI DI DURATA DELLA BATTERIA】 Dì addio alla ricarica quotidiana. Con un orologio sportivo completamente carico, non è necessario portare con sé un caricabatterie per un viaggio di due settimane. Con una singola carica, ha abbastanza potenza per caricarti per 2 intere settimane senza problemi.

【MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLE DONNE】 Con il sistema di monitoraggio delle mestruazioni femminili, Band 5 registra e predice il ciclo mestruale femminile e invia notifiche intelligenti.

Smartwatch Uomo Donna,Orologio Fitness tracker Integrato amazon Alexa con 14Modalita di Allenamento Impermeabil 5 ATM Contapassi Cardiofrequenzimetro Cronometro, Versione Italiana Nero 29,99 €

24,99 € disponibile 2 new from 24,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema vocale intelligente Alexa】 Orologio Smartwatch di attività è stato collegato ad Alexa, puoi parlare con amazon Alexa sul Orologio Fitness. Poni domande, ottieni traduzioni, crea liste della spesa, imposta sveglie e timer, chiedi informazioni sul tempo, controlla i dispositivi domestici intelligenti casa e altro ancora al polso—devi solo parlare con lo orologio smart.

【14 Modalità Sportive e Impermeabile 5ATM】 Il Orologio Smart ti consente di monitorare con precisione i tuoi passi quotidiani, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante il giorno. Fitness Tracker Traccia fino a 14 sport tra cui corsa, nuoto, yoga, outdoor run, indoor run, esercizio in bicicletta. Un buon aiuto per palestra in a casa e il fitness all'aperto.L'app "Veryfit" fornirà un supporto dati dettagliato per il tuo piano di allenamento.

【Cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno】 Orologio smartwatch Monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, misurare la saturazione di ossigeno nel sangue tramite OxygenBeats e comprendere le tue condizioni fisiche. Analisi completa della qualità del sonno (sonno leggero, sonno profondo, tempo di sveglia, movimento rapido degli occhi). Puoi anche controllare il tuo livello di stress in qualsiasi momento per aiutarti a valutare il carico sul tuo corpo.

【Notifica dei messaggi 】 Puoi ricevere notifiche di vibrazione per chiamate, SMS e messaggi SNS, inclusi Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, ecc. Quindi non perdi nessuna informazione importante.Registra e prevedi il ciclo mestruale delle donne, invia promemoria di notifica intelligente. Orologio Contapassi Oltre 100 quadranti personalizzati, puoi anche personalizzare il tuo quadrante scegliendo una foto dalla galleria del telefono.

【 Ampia Gamma di Compatibilità】 Sport Watch Super comodo da rimuovere il cinturino da polso e facile da caricare con qualsiasi blocco USB, nessun cavo di ricarica o dock necessario. Ricarica completa richiede solo circa 2 ore e il tempo di standby può durare fino a 5-7 giorni,Sarà un accessorio viaggio accessori utili. Fitness Watch supporta Android 6.0 e versioni successive e IOS 9.0 e versioni successive. Forniamo un servizio di garanzia di 24 mesi, ti assicuriamo di acquistare. READ Le forze russe sequestrano la più grande centrale nucleare ucraina e spengono l'incendio

UHOOFIT SmartWatch,Orologio Fitness Tracker Uomo Donna 1,69''Touch Schermo,Smart Watch Sonno Cardiofrequenzimetro, Sportivo Activity Tracker Contapassi Cronometro,Smartband per Android Iphone 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UHOOFIT P41 smart watch uomo donne: Questo smartwatch include funzioni più pratiche:Activity Tracker(Contapassi ,Calorie ,Distanza),Notifiche di Chiamata , SMS e Messaggi APP (whatsapp, facebook, messenger, instagram...), 8 Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro,Monitoraggio del Sonno,Sveglia,Promemoria Sedentari, controllo della musica, telecomando della fotocamera, sincronizzazione del tempo e così via

1.69 Pollici Touch Screen Completo:Questo orologio sportivo è dotato di un display a colori TFT da 1.69 pollici per una qualità HD eccezionale.La tecnologia full touch screen rende le tue operazioni facili e veloci. Puoi anche scegliere la tua foto preferita per personalizzare il quadrante dell'orologio per mostrare la tua personalità,inoltre è possibile scaricare altre facce dell'orologio nell app.

Cardiofrequenzimetro & Sleep Tracker: orologio tracker fitness con monitor della frequenza cardiaca in tempo reale e capire meglio le tendenze della frequenza cardiaca. sleep tracker può automatico di monitoraggio del sonno i vostri modelli di sonno profondo, leggero e sveglio, e monitorare la qualità del sonno. Aiutarti a conoscere meglio la tua salute e fare aggiustamenti ragionevoli alla tua vita, è possibile monitorare in tempo reale i tuoi dati nella app "Dafit".

8 Modalità Sportive: Orologio contapassi ha 8 modalità di sport tra cui scegliere:camminata, corsa, ciclismo, nuoto, basket, calcio, salto, badminton,che soddisferanno i tuoi vari stili di sport. Dopo la connessione all'app "DaFit", puoi tracciare in tempo reale i tuoi dati durante la corsa, come il contapassi, la distanza, le calorie.

Impermeabile IP67 e batteria a lunga durata: Questo orologio sportivo non ha paura della pioggia e può anche essere indossato per il nuoto per registrare i dati per voi, (nota: non è usato per acqua calda e acqua di mare). smart watch è la capacità della batteria 180mAh, 25 giorni di standby super lungo e 5-7 giorni di tempo di lavoro. Si prega di unirsi al nostro marchio per attivare la garanzia di 2 anni!

Kounga FitPro Tonic Activity Tracker con cardiofrequenzimetro, contapassi, calorie e sonno intelligente Band, Smart Watch. 9,23 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tiene traccia di tutte le tue attività quotidiane grazie agli avanzati sensori. Con il tuo Fit Pro Tonic è possibile monitorare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, il numero di passi, le calorie bruciate e molto altro ancora.

Chiamate e messaggi sul polso: con Fit Pro Tonic sarai sempre pronto ed organizzato per gestire al meglio il tuo tempo. Ricevi chiamate, calendario, SMS e notifiche da altre applicazioni come Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e Twitter sul tuo Fit Pro Tonic.

Promemoria per sonno, sedentarietà e idratazione: ricevi alert per evitare sedentarietà e mancata idratazione o ricordarti di andare a letto. Potrete anche monitorare le ore di sonno per essere sempre riposati e mantenere uno stile di vita sano.

Schermo ad alta definizione e batteria a lunga durata: con uno schermo colorato ad alta definizione, una batteria a lunga durata e un cinturino molto confortevole, troverai il compagno di allenamento perfetto.

Trova il telefono e altre funzioni: il Tonic ha molte funzioni tra cui ricerca il mio dispositivo, allarmi, SP02 e supporta Android 4.2 o superiore, iOS 8.0 o superiore o BT4.0.

Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Bambini 1.69'' schermo Impermeabile IP68 Smart Watch Cardiofrequenzimetro da polso Cronometro Contapassi Fitness Tracker con 24 sport modelli per Android iOS 42,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Funzione】Activity Tracker (Contapassi , Calorie , Distanza), Cardiofrequenzimetro, Pressione sanguigna,Ossigeno nel sangue, 24 Modalità Sportive, GPS Condiviso, Interface personalizzato, Monitoraggio del Sonno, Notifiche di Chiamata, SMS e Messaggi APP (WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram.), Controllo della Musica, Previsioni del tempo,Promemoria Sedentari, Sveglia, Cronometro, Sensore Polso

【Touch Screen Completo Orologio Uomo Donna】orologio smartwatch utilizza un display a colori TFT da 1,69 pollici con una risoluzione 240*295 per offrirti un'esperienza ad alta definizione senza precedenti. La tecnologia touch full-screen e i chip high-tech rendono il tuo funzionamento più semplice e fluido . Inoltre, puoi anche caricare le tue foto preferite come sfondi del bracciale fitness. Design della luminosità regolabile, che ti consente di vedere chiaramente l'smartband sempre e ovunque

【Monitoraggio Sangue Ossigeno / Cardiofrequenzimetro da Polso / Monitoraggio del Sonno】Gestione della salute sensors I sensori di movimento ad alte prestazioni monitorano la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la pressione sanguigna e i livelli di ossigeno nel sangue in tempo reale e registreranno e analizzeranno i dati nell'app “GloryFit”. Puoi visualizzare la situazione quotidiana sul telefono per aiutarti a sviluppare uno stile di vita più sano

【Salute Femminile】Lo orologio smartwatch donna fornisce monitoraggio fisiologico alle donne. Registra il tuo ciclo individuale tramite APP, monitora il ciclo mestruale e i sintomi, visualizza il calendario di previsione dell'ovulazione, ecc. Per aiutarti a controllare e migliorare il tuo stile di vita, scarica e installa l'app gratuita "GloryFit" scansionando il codice QR sulla confezione o cercando su Google Play Store .

【Notifica del Messaggio】Ogni volta che ricevi una notifica push, SMS, chiamate o , messaggi da APP dallo smartphone, lo smartwatch vibra leggermente. Questo smartwatch compatibile con Android 4.4 / iOS 8.1 o versioni successive【Durata della batteria】Goditi fino a 7-10 giorni di autonomia della batteria e utilizza il tracker ogni giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare

Blackview Smartwatch Uomo Donna,Orologio Fitness con Contapassi Saturimetro (SpO2) Sonno Cardiofrequenzimetro da Polso, Activity Tracker Sport Impermeabile 5ATM per Android iOS(2 Cinturini) 54,99 €

31,99 € disponibile 4 new from 31,99€

1 used from 17,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⌚ 【Nuovo design ingegnoso】 ⌚ 2021 nuovo Blackview R3 Smartwatch è dotato di 1.3 "full touch TFT screen, ti fa avere un'eccellente qualità dell'immagine. Vi forniamo più di tipi di quadranti, si può anche personalizzare un volto esclusivo orologio caricando le vostre immagini.2 ultra confortevole e leggero cinghie sostituibili (silicone + Weave) sono adatti con voi per tutte le occasioni, rendendolo la prima scelta per voi.

【Panoramica delle funzioni】 Il sistema di lingua italiana, Activity Tracker (passi, km, calorie), 12 modalità di esercizio con registrazione GPS, notifiche intelligenti (chiamate, SMS, Social), frequenza cardiaca 24 ore, saturazione di ossigeno nel sangue, monitor del sonno, fotocamera remota, promemoria sedentario, sveglia, visualizzazione rapida, ecc. L'impermeabilità 5ATM soddisfa le tue esigenze quotidiane.

♀️ 【Take Care of Health】 ♀️ Blackview Smart Watch è dotato del sensore di movimento ad alte prestazioni, che integra la nuova tecnologia di misurazione high-tech per misurare la frequenza cardiaca (in tempo reale), la saturazione di ossigeno nel sangue e il sonno per farti capire meglio la tua salute fisica. Ogni giorno i dati vengono sincronizzati con l'app GloryFit, puoi visualizzare tutto sul tuo cellulare.

【Notifiche a portata di mano】 L'orologio fitness vibrerà leggermente quando riceverai sullo schermo notifiche di chiamate, calendario, SMS e SNS (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter, ecc.). R3 Smart Watch è comodo per leggere le notifiche in qualsiasi momento, in modo da non perdere mai i messaggi che contano.

【Batteria & Compatibilità】 Blackview Smartwatch è dotato di una batteria da 220 mAh con ricarica rapida: con 2 - 3 ore di ricarica è possibile utilizzarlo per 7 - 10 giorni e in standby 25 - 30 giorni. Funziona bene con la maggior parte degli smartphone, compatibile con Android 5.0 / iOS 9.0 o superiore. Si prega di scaricare l'app GloryFit scansionando il codice QR o cercando su Google Play / Apple Store.

Smartwatch Bambini 16 Giochi Contapassi Calorico,Musica Torcia,Camera, Orologio intelligente bambini con batteria di grande capacità, Smartwatch Ragazzi e Ragazze Compleanno Natale Regali 3-14 Anni 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Orologio per bambini multifunzionale】Batteria di grande capacità, supporta l'espansione a 32 GB, orologio per bambini squisito e bello, touch screen ad alta definizione, funzioni integrate: 16 giochi, contapassi,calorie, fotocamera,musica,torcia,sveglia, calcolatrice ecc. A differenza degli smartphone, lo schermo di questo orologio non danneggerà gli occhi dei bambini, supporta cinque lingue ed è un perfetto regalo per bambino (notare che: la scheda di memoria è già nell'orologio)

【Pedometro Calorie】Questo orologio sportivo appartiene ai bambini, con contapassi integrato e funzione di consumo calorico, incoraggia i bambini a fare esercizio, in modo che i bambini non occupino sempre i telefoni cellulari dei genitori,Tieni i bambini lontani da Internet e cresci in salute. Adatto a bambini dai 2 ai 13 anni(Nota: l'orologio è semplicemente semplice impermeabile, si prega di togliere l'orologio quando si fa il bagno o si nuota. Non immergere l'orologio in acqua)

【Musicale, HD Fotocamera, Torcia, Sveglia, Video】Questo orologio supporta lo scatto di foto ad alta definizione, la registrazione video e la registrazione audio.I bambini possono scattare foto a piacimento e possono anche impostare le foto scattate come sfondo, Lettore Musicale : scheda di memoria gratuita, Grande capacità della batteria, espansione del supporto. può anche essere collegata al computer per scaricare la musica che piace al bambino. Egalo di festa perfetto.

【16 Puzzle Giochi 】16 giochi e 10 fantastici sfondi per cartoni animati, touch screen ad alta definizione, orologio per bambini senza frequenti ricariche, sicuro e semplice da usare, arricchisce la vita amatoriale dei bambini, lo schermo è più resistente e la vita dell'orologio Più lungo, il cinturino può essere regolato, il giocattolo dell'orologio preferito dai bambini

【Servizio Post-Vendita Perfetto】 Regali per ragazzi e ragazze, questo smart watch bambini non ha la funzione di effettuare una telefonata. Questa è una buona scelta per i genitori che non vogliono acquistare un telefono cellulare per i propri figli. Non è necessario acquistare una scheda SIM aggiuntiva per il tuo bambino, allo stesso tempo, se riscontri problemi durante l'acquisto della merce, puoi contattarci in qualsiasi momento fino a quando non ti aiuteremo a risolvere il problema

Smartwatch, Orologio Fitness Uomo Donna Impermeabile IP68, 1,69'' Touch Schermo Smart Watch con Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Contapassi, Braccialetto Smart Fitness Tracker per Android iOS 39,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【20 modalità sportive】➤ L'orologio intelligente sportivo multifunzionale soddisfa le tue esigenze sportive quotidiane con la modalità nuoto. Registra dati dettagliati sull'attività fisica nel tempo, come frequenza cardiaca, passi, tempo di allenamento e calorie bruciate. Puoi visualizzare record di allenamento più dettagliati nell'app "WoFit".

【Schermo a colori grande 1,69】➤ L'orologio intelligente adotta un touchscreen a colori TFT da 1,69 pollici, comodo e sensibile da usare, corpo sottile e leggero da 10,5 mm, pieno di senso della moda e più facile da usare. Oltre 100 quadranti personalizzati con 4 opzioni di giradischi preimpostate. Nel frattempo, 100 quadranti possono essere scaricati online da "WoFit". Puoi anche impostare la tua foto preferita come sfondo

【Monitoraggio della frequenza cardiaca/del sonno 24 ore su 24】➤L'orologio sportivo è dotato del più recente sensore di frequenza cardiaca dinamico accurato, che può monitorare continuamente la frequenza cardiaca in tempo reale per 24 ore, misurare e caricare automaticamente i dati ogni 100 millisecondi; inoltre , lo Smartwatch può rilevare facilmente il valore di ossigeno nel sangue, la saturazione di ossigeno nel sangue SpO2, cogliere istantaneamente i cambiamenti del corpo.

【Notifiche intelligenti】 Dopo aver accoppiato correttamente lo smartwatch Bluetooth "R3PRO" con l'APP "GloryFit", puoi ricevere notifiche di vibrazione per i messaggi (come messaggi di testo, chiamate in arrivo, Facebook, WhatsApp, Instagram, ecc.). Puoi alzare il polso per visualizzare il contenuto specifico del messaggio intelligente o riagganciare in qualsiasi momento.

【Lunga durata della batteria e compatibilità】➤Lo smartwatch è dotato di una batteria da 175 mAh, completamente carica in 120 minuti, compatibile con la maggior parte degli smartphone iOS 9.0 e Android 4.4 o versioni successive, e lo smartwatch ha un grado di impermeabilità IP68, che può soddisfare il tuo necessità quotidiane (nuoto, surf, lavarsi le mani, fare la doccia, giorni di pioggia, ecc.) Non è consigliabile utilizzare questo orologio in acqua calda

Fitness Tracker impermeabile IP67, braccialetto fitness con schermo a colori da 0,96 pollici tracker attività, monitoraggio del sonno contapassi orologio smart watch per bambini uomini e donne (Viola) 15,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Caratteristiche principali dell'orologio fitness】Impermeabile IP67, cardiofrequenzimetro, tracker di attività (contapassi, distanza percorsa, contatore di calorie), monitoraggio del sonno, notifica di allarme, promemoria di movimento, telecomando per fotocamera, tracciamento GPS, sensore polso, modalità non disturbare, regolazione della luminosità dello schermo, chiamate e allarme SNS.

【Orologio fitness tracker per tutto il giorno】Il nostro orologio fitness tracker può monitorare con precisione i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e i minuti attivi. Puoi conoscere bene la tua attività in tempo reale (come camminare, correre, andare in bicicletta ed escursioni). Intervallo standard di avvio, allarme seduto ti ricorda di muoverti per rinfrescarsi. Il nostro orologio ti aiuta a rimanere motivato e a mantenere uno stile di vita sano.

【Smart Watches】Collega il fitness tracker al tuo smartphone, non perderai mai una chiamata o un messaggio. Vibra per avvisarti quando il telefono riceve una chiamata, SMS e messaggi SNS, tra cui Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedin, Messenger, ecc. Basta collegare il bracciale al telefono tramite app e impostarlo nell'app. Funziona con iOS e Android.

【Ricarica facile e comodo da trasportare】si prega di inserirlo nell'adattatore di ricarica USB e verificare se sul display appare un indicatore rosso. In caso contrario, ruotare e inserirlo in un'altra direzione. La batteria del fitness tracker può essere ricaricata per 1-2 ore e dura fino a 5-7 giorni in standby. Contenuto della confezione: 1 braccialetto intelligente, 1 manuale di istruzioni.

【Compatibile con smartphone iOS e Android】Dopo la ricarica, si prega di accendere la funzione Bluetooth e di posizionamento dello smartphone, quindi scansionare il codice QR sulla scatola esterna per scaricare l'applicazione, collegare il tracker di attività tramite l'app "FitPro" al telefono per sincronizzare l'ora e impostare i dati personali.

Donerton Smartwatch, Orologio Fitness Tracker Uomo Smart Watch Sonno Cardiofrequenzimetro, Sportivo Activity Tracker Contapassi Cronometro, Smartband Notifiche Messaggi Controller Fotocamera Musicale 29,99 €

28,04 € disponibile 1 used from 27,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Ohio State vs. Michigan: streaming live, visione online, canale TV, previsione, selezione, distribuzione, contraddizioni calcistiche Amazon.it Caratteristiche multifunzionale: questo smartwatch include funzioni più pratiche, activity tracker ( contapassi , calorie , distanza), cardiofrequenzimetro, 8 modalità sportive, monitoraggio del sonno, notifiche di chiamata, sms e messaggi app ( whatsapp, facebook, messenger, instagram. ..), controllo della musica, promemoria sedentari, sveglia, cronometro, trova telefono.

1,4 pollici touch screen completo: questo fitness tracker è dotato di un display a colori tft da 1,4 pollici per una qualità hd eccezionale. la tecnologia touch screen completa rende il tuo funzionamento facile e veloce. con 5 livelli di luminosità, è anche possibile regolare la luminosità per vedere chiaramente il display. ci sono multiplo tra cui scegliere, puoi anche personalizzare il quadrante per mostrare la tua personalità.

sensore di frequenza cardiaca e contapassi: orologio fitness tracker il sensore di movimento integrato ad alte prestazioni monitora e rileva automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale, aiutandoti a regolare in modo ottimale l'intensità dell'allenamento e a registrare in modo più preciso il consumo di calorie, la distanza, i passi e altro an cora. È possibile visualizzare i dati storici nell'applicazione Hero Band III.

monitoraggio del sonno e sveglia: lo smart watch monitorerà automaticamente il sonno, registrare il sonno mite, il sonno profondo e la veglia. fornisce un'analisi completa della qualità del sonno, puoi capire meglio il tuo stato di sonno e la qualità, per aiutarti a sviluppare uno stile di vita più sano. puoi anche impostare una sveglia per svegliarti dolcemente ogni giorno.

ip67 impermeabile: la funzione impermeabile dello smartwatch è conforme allo standard impermeabile ip67 internazionale . con la tecnologia di ip67 impermeabile, l'orologio non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti indossando il fitness orologio. soddisfa le tue esigenze quotidiane. (nota: l'orologio non impedisce l'acqua calda e l'acqua di mare.) dopo esserti connesso al telefono, puoi anche vedere le previsioni del tempo in tempo reale.

FX-FISH Orologio Fitness Tracker Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro da Polso Uomo Donna Impermeabile IP67 Smartwatch Sonno Braccialetto Pedometro Contapassi per iPhone Samsung Huawei 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤️Monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno: traccia la frequenza cardiaca in tempo reale in modo automatico e continuo e traccia automaticamente la durata e l'uniformità del sonno con un'analisi completa dei dati sulla qualità del sonno, che ti aiuta ad adattarti ad un stile di vita più sano.

❤️Monitora le attività durante il giorno: registra accuratamente le attività durante il giorno, come passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi e stato di riposo.Ogni ordine contiene 2 bracciali e 1 macchina, dandoti più possibilità di scelta!

❤️Vedi Chiamate e messaggi al polso: ricevi notifiche su chiamate, calendario, SMS e SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e Twitter) sullo schermo; Non perdere i messaggi che contano. È necessario l'accoppiamento telefonico.

❤️Ricarica e impermeabilizzazione: facile da caricare con qualsiasi blocco USB e computer; Il caricabatterie non è incluso nella confezione.; Una singola carica ti dà fino a 3-5 giorni di lavoro. Si prega di notare che il caricabatterie non è incluso nel pacchetto. schermo a colori e design sottile. Soddisfa anche lo standard internazionale IP67 per acqua e polvere.Non utilizzare in luoghi in cui l'acqua calda e la profondità dell'acqua superano 1 M!Non è consigliabile indossare durante il nuoto

❤️Nota: questo prodotto è prodotto e venduto da F-FISH; si prega di confermare che l'ordine è stato venduto da F-FSIH, altrimenti la qualità non può essere garantita;Qualità del sonno --- Scarica e installa l'app gratuita sul tuo smartphone eseguendo la scansione del codice QR. Collegati all'app gratuita tramite Bluetooth e i dati verranno sincronizzati con l'app. È possibile controllare la qualità del sonno, compresi il tempo di sonno profondo o leggero.

BIGGERFIVE Orologio Fitness Tracker Bambini Bambina, Contapassi Smartwatch con Calorie e Monitoraggio Sonno,Impermeabile IP67 Activity Tracker 27,99 €

26,90 € disponibile 3 new from 26,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【FASCE DOPPIE DI ALTA QUALITÀ】 Il design sottile e regolabile del cinturino da fitness tracker lo rende adatto per adolescenti e bambini dai 5 anni in su. Realizzato in materiale TPU flessibile e resistente, NON contiene sostanze nocive. Leggero con soli 17 g, ti offre un'esperienza confortevole quando lo indossi.

【RILEVATORE DI ATTIVITÀ TUTTO IL GIORNO】 Tracciando automaticamente i passi dei tuoi figli, la distanza e il consumo di calorie, puoi visualizzare facilmente i dati toccando il display dell'orologio o controllando l'app del telefono.

【TRACCIAMENTO DEL SONNO E OROLOGIO ALLARME VIBRANTE】 Traccia automaticamente quanto dormi di notte, ottieni i dati sulle tendenze del sonno durante la notte nell'app. La sveglia con vibrazione silenziosa può svegliarti senza disturbare gli altri.

【INTERFACCIA USB INCORPORATA E LUNGA DURATA DELLA BATTERIA】 È possibile caricare il fitness tracker da qualsiasi adattatore USB senza richiedere un caricatore esterno. Ricarica per 1-2 ore, la batteria del fitness tracker può durare fino a 7 giorni.

【COMPATIBILITÀ】 BIGGERFIVE orologio fitness tracker per bambini con app gratuita "VeryFitPro". Compatibile con smartphone.

HONOR Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker,Nero 37,99 €

35,99 € disponibile 2 new from 35,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Rilevamento della frequenza cardiaca】 monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore, monitoraggio della frequenza cardiaca a infrarossi notturni, avvisi sulla frequenza cardiaca, tecnologia TruSeen 3.5 per la frequenza cardiaca, ecc. Dozzine di algoritmi di ottimizzazione della scena di allenamento, basati sul monitoraggio intelligente della scena di allenamento, più accurato misurazioni, il nostro Smartwatch fornisce centinaia di suggerimenti per stile di vita e fitness

【Assistente intelligente】 Con smartwatch donna inclusa Notifica chiamate in arrivo, rifiuto banda, SMS, e-mail, notifiche SNS, allarme vibrazione, allarme intelligente, timer, rende la tua vita molto più semplice e intelligente

【TruSleep Tracking】 Combinando la tecnologia AI di e sei categorie principali di problemi di sonno, activity tracker è in grado di registrare automaticamente il sonno stabile, il sonno instabile e il tempo di veglia, oltre a fornire oltre 200 suggerimenti per migliorare il sonno. Utilizza la tecnologia di monitoraggio TruSleep per analizzare la qualità del sonno, il monitoraggio del sonno è preciso al 95%

【Funzione di monitoraggio della nuotata e monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2】orologio fitness HONOR Band 5 Rileva automaticamente il rilevamento del nuoto, la velocità del nuoto, la distanza, le calorie. Impermeabile fino a 50 m per lavarsi le mani, nuotare o piovere. Con la funzione di SpO2 Blood Oxygen, puoi analizzare bene la tua forma fisica ed elencare il tuo piano di allenamento

【Multi-sport】 orologio fitness Uomo La modalità multi-sport offre una migliore esperienza di allenamento: il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca riduce il rischio di esercizio fisico, tempo di corsa, distanza, velocità, corsa

Contapassi multifunzione con clip per cintura 12,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il contapassi ha un ampio display LCD, di facile lettura.

Margine di errore di 5 passi per correzione degli errori di falsa partenza.

La clip sicura e antiscivolo ti permetterà di goderti il movimento.

Di buona fattura, il corpo del pedometro è in materiale ABS.

Leggero e facile da portare.

Tipmant Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Pressione Sanguigna Bracciale Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile IP68 Contapassi Sportivo Fitness Tracker per iOS Android Samsung Huawei Xiaomi 39,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 Più grande schermo a colori IPS e nordic 52832 Chip】This Fitness tracker con 1,14 pollici IPS schermo a colori IPS offre un'eccellente qualità dell'immagine HD e ha un sensore tattile ad alta sensibilità. Il built-in avanzato Nordic 52832 Chip integrato della versione aggiornata 2022, offrono il più basso consumo energetico, la più alta integrazione, la piena precisione dei dati e la batteria vivono più a lungo!

【 Tutto il giorno Attività di monitoraggio e GPS collegare 】: Tutto il fitness tracker segue automaticamente le vostre attività sportive, contando le calorie, contapassi, distanza a piedi anche calcolare le calorie bruciate. Puoi aprire il fitness tracker modalità "movimento GPS" per visualizzare il percorso in esecuzione nella App Hband.

【 Cardiofrequenzimetro e il sonno automatico di monitoraggio 】Continuo, automatico, basato sul polso battiti cardiaci di monitoraggio, non sarà necessario utilizzare una fascia toracica scomoda. Questa funzione può aiutarvi a comprendere meglio la vostra salute e la vostra forma fisica. il orologio fitness automaticamente traccia di quanto tempo e quanto bene si dorme ogni notte, è anche possibile impostare un allarme silenzioso per svegliarti con una vibrazione silenziosa.

【Ricordo di notifica intelligente e impermeabile IP68】: grazie alla connessione Bluetooth ad alta velocità, il smartwatch vibra per avvisarvi di eventuali notifiche in arrivo al vostro telefono come chiamate, e-mail, SMS e SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ecc.). Non perderete nessuna informazione importante. Con la funzione impermeabile IP68, puoi indossarlo sotto la pioggia, quando ti lavi le mani e persino quando nuoti.

【 Compatibile e garanzia】: è possibile scaricare e installare l'applicazione gratuita "H Band" scansionando il codice QR o cercando in Google Play o Apple App Store. Questa applicazione è supportata da iOS 8.0 o superiore, Android 4.4 o superiore. Tutte le funzioni funzionano bene sia per i telefoni Android che per iPhone. Offriamo 12 mesi di garanzia sul prodotto e 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per un servizio clienti amichevole.

