40 La migliore barbecue a gas professionale del 2022 – Non acquistare una barbecue a gas professionale finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore barbecue a gas professionale? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi barbecue a gas professionale venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa barbecue a gas professionale.

Enrico Coveri Barbecue a Gas Professionale XXL Con 6 Fuochi Multifunzione Da 19 KW, Bruciatore Laterale, Coperchio e Struttura in Acciaio Inox Per Terrazzo, Balcone E Giardino 349,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENTE E SPAZIOSO: Se sei alla ricerca di un barbecue che unisca alte prestazioni, versatilità e lunga durata scegli la qualità del marchio Enrico Coveri con questo modello professionale in acciaio alimentato a gas. Si distingue dai classici modelli per l’ampio piano cottura a 6 fuochi con cui è possibile grigliare insieme cibi per più di 12 persone e per il bruciatore laterale con cui poter preparare pasta, contorni e salse.

LIVELLO DI COTTURA AVANZATO: Progettato con sistema Burning Flow che a differenza del carbone crea fiamme a forma di “V” in grado di distribuire il calore uniformemente, rendere i cibi fino al 50 % più succulenti e consumare meno gas. La griglia superiore permette di mantenere in caldo i cibi già cotti e la coppa inferiore raccoglie il grasso di scolo evitando fiammate.

CURATO IN OGNI DETTAGLIO: Il coperchio grazie al doppio spessore e alle prese di ventilazione cuoce a 360° gli alimenti sfruttando sia la cottura diretta che indiretta. Il sistema di smontaggio istantaneo aiuta a rimuovere tutte le parti in 1 minuto e la loro composizione ne consente anche il lavaggio in lavastoviglie. Completo i due piani laterali per ospitare piatti e utensili, di ruote e di vano inferiore per riporre accessori e bombola del gas.

CARATTERISTICHE: Telaio in acciaio multistrato, materiale che assicura solidità, è antiruggine e resiste alle alte temperature. Griglia realizzata al 100 % in ghisa per evitare che i cibi cuociano troppo velocemente o perdano sapore. Provvisto di 5 bruciatori da 3 KW e 1 bruciatore laterale da 3.8 KW regolabili attraverso le manopole multifunzione.

DIMENSIONI: Larghezza: 137 Cm, Profondità: 50 Cm, Altezza: 120 Cm. Griglia: 70 x 42 Cm. Altezza piano cottura: 100 Cm, Piano Laterale: 35 x 45 Cm.

Barbecue a Gas Fry Top 750 Basic da appoggio 4 bruciatori griglia tondino 1.209,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PIAN1031-T

Weber Summit E-470 - Barbecue a gas, colore: Nero 3.390,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche WEBER Cucina da esterno Summit E-470, nera:

La piccola cucina per esterni Weber: 4 bruciatori principali, una sear sation, un'unità di affumicatura e una

girarrosto con il proprio bruciatore a infrarossi, design unico.

Sear Station: grazie al bruciatore aggiuntivo, si genera alte temperature per una bistecca perfetta

Con marcatura ideale per la griglia

Weber 61016729 Genesis II EX-335 - Barbecue a gas 1.790,00 € disponibile 2 new from 1.790,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Barbecue a gas

Imballareage Weight: 15 kilograms

Imballareage Dimensioni: 100 L x 50 H x 100 W (centimeters)

Colore nero

Char-Broil Professional Serie 4400 B - Griglia Barbecue a Gas con 4 Fuochi con Tecnologia TRU-Infrared e Fuoco Laterale, Finitura Nera 814,14 € disponibile 2 new from 780,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore.

Fuochi in acciaio inossidabile - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo

Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill

Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata

Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da hamburger o le baguette

Barbecue professionali a gas Fry Top 750 Basic da appoggio 4 bruciatori griglia scolo a V 1.279,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 1031-V

Gecheer Barbecue da Cucina per Esterni Montana 4 Fornelli 839,94 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Dal design moderno e lineare, il barbecue Missouri vi mette a disposizione un bbq professionale e allo stesso tempo una completa e accessoriata cucina da esterno, molto resistente e solido, con struttura, coperchio e griglie in acciaio inox .

★ Carrellato, con 8 ruote per una totale sicurezza e stabilità, risulta facilmente trasportabile: potrete spostarlo facilmente e decidere di fare le vostre grigliate dove più vi piace, in giardino, in terrazzo, nel patio.

★ Questo barbecue ha ben 4 bruciatori più 1 fornello scaldavivande laterale indipendente, dotato di propria manopola di controllo, per cucinare e tenere in caldo i cibi. Basta correre avanti e indietro dalla cucina!

★ Avete a portata di mano tutti gli optional di un blocco cucina da casa, comodamente installato nel vostro giardino: lavello con rubinetto, piani d'appoggio da lavoro, tagliere di legno per preparare i cibi direttamente all'aperto, mensole incorporate nella struttura dove riporre pentole, piatti e accessori.

★ Il coperchio si apre con sistema autobloccante, per cui al massimo dell'apertura rimane fermo in posizione verticale, senza occupare ulteriore spazio posteriore; in questo modo potete appoggiare il bbq al muro o ad una parete, limitando l'ingombro. READ 40 La migliore sito per affitti del 2022 - Non acquistare una sito per affitti finché non leggi QUESTO!

Enders Barbecue a Gas Monroe Black PRO 4 IK Turbo - Turbo Zone & Simple Clean - BBQ Campeggio con bruciatore a infrarossi e 3 bruciatori in Acciaio Inox - Griglia con fornello Laterale per Giardino 829,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bbq a gas con termometro integrato che arriva fino a 800 °C grazie alla tecnologia TURBO ZONE (4,2 kW) con rete a infrarossi: raggiunge temperature altissime. Mini fornello laterale.

Griglia barbecue con Tecnologia TURBO ZONE con ruote per carrello: raggiunge velocemente temperature elevate e puó essere spostato facilmente. Termometro bbq integrato nel coperchio in ghisa.

Switch Grid: griglia in ghisa smaltata con diverse opzioni di grigliatura grazie all'elemento rotondo rimovibile. Piastra in ghisa perfetta per il tuo grill a gas da esterno

Coperchio in acciaio inossidabile di grande volume con termometro integrato. Spazio porta bombola nel vano sottorstante.

Barbecue da balcone potente bruciatore a infrarossi

Milani Home s.r.l.s. Barbecue A Gas in Acciaio Inox 4 Fuochi + 1 Laterale, con Piastra E Griglia in Ghisa per Esterno Giardino Portico Terrazzo 699,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4 fuochi interni con bruciatori a tubolare in acciaio inox, sistema ad accensione piezoelettrica "supersafe".

Fuoco esterno per una comoda cottura di salse e contorni, opposto al comodo piano portavivande con vassoio incorporato in acciaio inox

Ripiano sopraelevato scaldavivande per mantenere caldo il cibo, senza far avanzare la cottura

1 griglia e 1 piastra in ghisa di altissima qualità, per un ampio piano cottura di 74 x 44 cm

4 ruote di cui 2 bloccabili per garantire la massima stabilità

Broil King Barbecue a Gas Professional REGAL 490 Nero 2.390,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche grill - barbecue

Campingaz 3 Series Classic Grill Barbecue a Gas a 3 bruciatore, 9.6 kW di Potenza, Sistema InstaClean EasyCleaning, griglia in Acciaio e Piastra, 2 tavoli a Lato, L 399,99 € disponibile 4 new from 399,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Di alta qualità e potente: 3 bruciatori con tubi di acciaio ad alte prestazioni (9.6 kW), grill con accensione piezoelettrica affidabile per un'accensione comoda

Opzioni cottura infinite: griglia/piastra in acciaio stampato smaltate in 2 parti (60 x 46 cm), grata riscaldata, smaltata, sistema culinari, ha moduli optional (pietra, wok o padella vendute a parte)

Pulizia facile: Sistema InstaClean per una pulizia rapida e semplice del BBQ; il sistema consente di rimuovere tutte le parti per la lavastoviglie in meno di 60 secondi e di lavarle

Stoccaggio e trasporto: 2 comodi scaffali a lato pieghevoli, ruote bloccabili per riporre la griglia se non in uso, parte anteriore in acciaio con scaffale anteriore integrato per riporre il condimento

Specifiche: Coperchio in acciaio con termometro (adatto per grigliare in modo indiretto); cottura da 2.800 cm²; altezza della cottura: 85 cm; consumo del gas 698 g/h; peso 44 kg

SIRMAN | Barbecue BBQ X3 e X4 con 3 o 4 bruciatori separati e fornello gas laterale | Griglia di cottura suddivisa per zone (3 o 4) e Termometro | Coperchio, Comandi e Porte in Acciaio Inox (4 zone) 650,00 € disponibile 2 new from 650,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE: Barbecue BBQ SIRMAN X3 e X4 con 3 o 4 bruciatori separati e fornello gas laterale con termometro misuratore di temperatura, Coperchio, Comandi e Porte in Acciaio Inox

UTILIZZO: Un accessorio immancabile per le abbuffate all'aperto, in cui qualità e robustezza dei materiali sono fondamentali per ottenere risultati di livello in tutta sicurezza

ADATTABILITA': Il barbeque Sirman è disponibile in due formati, a 3 o 4 zone per adattarsi ad utilizzi più o meno grandi e a differenti necessità di superfici di cottura

COMPONENTI: , Griglie in ghisa (BBQ3: n.1 da 23mm e n.1 da 35 mm / BBQ4: n.2 da 35mm), Fornello laterale integrato con coperchio.4 ruote con freno.

QUALITA': Da oltre 50 anni Sirman produce le migliori attrezzature per i Professionisti della Cucina e della distribuzione organizzata.

Barbecue WEBER SUMMIT S-670 GBS INOX 4.562,57 € disponibile 4 new from 4.512,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 251943 Model 7370029 Color Inox

Outsunny Barbecue Gas con Coperchio e 5 Bruciatori Totali da 15.2kW, Termometro, Mensola e 4 Ruote, 128x50x113cm Nero e Acciaio 400,95 € disponibile 2 new from 400,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN PRATICO: Questo barbecue a gas è composta da una grande area di cottura da 62 x 38 cm, fornello laterale e mensola. Questo barbecue con coperchio ti permette di preparare diversi tipi di cibo per goderti i pranzi in compagnia.

SICURO DA USARE: Nessun rischio di scottature grazie alle maniglie in acciaio inox che non si surriscaldano. Il coperchio del BBQ ha un termometro che ti permette di controllare facilmente la temperatura durante la cottura dei cibi. L'accensione dei bruciatori è con sistema piezoelettrico.

STRUTTURA DUREVOLE: Questo barbecue weber ha una struttura robusta e durevole, grazie al solido corpo in metallo, alla griglia rivestita in porcellana e ai bruciatori in acciaio inox. Questo grill a gas ti assicura lunghi anni di grigliate!

FACILE DA SPOSTARE: Questo weber barbecue con coperchio è dotato di 2 rotelle con freno e 2 ruote direzionali, per spostarlo facilmente dove preferisci. SPAZIO EXTRA: I piani di appoggio laterali e l'armadietto offrono tutto lo spazio di cui hai bisogno per avere sempre a portata di mano l'indispensabile per cucinare sul tuo BBQ.

DIMENSIONE: Dimensione generale: 128L x 50P x 113Acm. Potenza dei 4 bruciatori principali: 3KW (10000BTU/HR). Potenza bruciatore laterale: 3.2KW (11000BTU/HR). Certificazioni: CE-GAD, LFGB. NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 2

Enders Barbecue a Gas Monroe PRO 4 SIK Turbo - 4 Bruciatori con Fornello - Bruciatore a infrarossi Backburner - Finestra PanoVision - Piastra in ghisa con Turbo Zone #8378, Argento/Nero 849,00 € disponibile 2 new from 849,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Griglia in acciaio inossidabile con pannelli laterali in alluminio fuso e cofano di cottura a doppia parete con termometro integrato per controllare la temperatura all interno del grill

Caratteristiche principali: TURBO ZONE fino a 800 °C con rete a infrarossi, raggiunge velocemente temperature altissime per grigliare e scottare i cibi a caldo. Di facile pulizia grazie alla funzione SIMPLE CLEAN (le singole parti della camera di combustione possono essere rimosse senza usare attrezzi)

HEAT RANGE? La struttura del bruciatore Heat Range garantisce una distribuzione ottimale del calore fino al bordo del grill e garantisce sia una cottura a bassa temperatura (80 °C costanti) e alte temperature fino a 300 °C nella camera di cottura

FUNZIONI EXTRA: Fornello (K) integrato nel ripiano laterale del barbecue, potente bruciatore a infrarossi (I) e finestrella PANOVISION riposta sul coperchio del grill per controllare lo stato di cottura dei cibi (S)

SWITCH GRID: griglia in ghisa solida e smaltata (in tre parti) con elemento rotondo rimovibile. Barbecue a 4 bruciatori in acciaio inossidabile a regolazione continua

Barbecue a gas pietra lavica da tavolo 9,6 kW 600 x 600 x 265 h mm GGL606 linea Istanbul. 1.937,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number GGL606

Char-Broil Gas2Coal 440 - Barbecue a gas, colore: Nero 672,23 € disponibile 5 new from 672,23€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gas2Coal - Vassoio a carbone brevettato, garantisce meno flare-up e unform calore per cibi cotti e gustosi

Bruciatori in acciaio inox: bruciatori resistenti e durevoli, costruiti per durare nel tempo

Accenditore elettronico: illumina la griglia premendo un pulsante

Griglie in ghisa rivestite in porcellana: il rivestimento in porcellana durevole su queste griglie di cottura le rende resistenti alla ruggine e facili da pulire

Indicatore di temperatura montato sul coperchio: controlla la temperatura interna della griglia

Campingaz 4 Series LS Plus Dual Gas Barbecue con 2 Grill, 4 Bruciatori in Acciaio Inox e 1 a Lato 645,68 €

590,50 € disponibile 27 new from 590,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quattro bruciatore con tubi in acciaio inox e prestazioni (12.8 kW); uno a lato (2.3 kW) per riscaldare salse o contorni; BBQ con accensione piezoelettrica

Opzioni cottura: griglia/piastra ampie in acciaio stampato smaltate matte in due parti (78x45 cm), grata riscaldata smaltata, sistema culinare a moduli optional (pietra, wok o padella vendute a parte)

Pulizia facile: sistema InstaClean per una pulizia rapida e semplice del BBQ; il sistema consente di rimuovere tutte le parti per la lavastoviglie in meno di 60 secondi e di lavarle

Dual Gas: La griglia a gas può essere azionata con una classica bombola a gas o tramite un attacco gas esterno (metano)

Specifiche: Coperchio in acciaio con termometro (per grigliare in modo indiretto); superficie cottura da 3,500 cm²; altezza della cottura: 90 cm; consumo di gas 931 + 167 g/h; peso 60 kg READ 40 La migliore sega circolare legna da ardere del 2022 - Non acquistare una sega circolare legna da ardere finché non leggi QUESTO!

Sochef Golosone 4 Barbecue, Nero/Acciaio, 57x136x115 cm 489,90 €

472,90 € disponibile 13 new from 472,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di cottura con Pietra Lavica o Australiano (entrambi in dotazione)

4 Bruciatori in acciaio inossidabile, Potenza 17 Kw, Fornello laterale

Area di cottura 72.2x43.8 cm allestita con 2 griglie in ferro smaltato, 1 piastra in ghisa

Coperchio e Plancia di comando in acciaio inossidabile

Indicatore di temperatura, Alloggio bombola coperto, Dispensa con ante

Campingaz 4 Series Classic LS Plus Gas Grill Barbecue con 4 Bruciatori, Sistema di Pulizia Facile InstaClean, 2 Tavoli a Lato, Grigio, 160.3 x 60 x 115.6 cm 749,99 €

619,00 € disponibile 3 new from 553,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Di ottima qualità e potente: 4 bruciatori con tubi in acciaio inox, prestazioni (12.8 KW), 1 a lato (2.3 KW) per riscaldare salse o contorni, BBQ con accensione piezoelettrica affidabile e comoda

Opzioni cottura infinite: griglia,piastra ampie in acciaio stampato smaltate matte in 2 parti (78 x 45 cm), grata riscalda, smaltata, moduli optionali (pietra, wok o padella vendute a parte)

Pulizia facile: sistema InstaClean per una pulizia rapida e semplice del BBQ. Il sistema consente di rimuovere tutte le parti per la lavastoviglie in meno di 60 secondi e di lavarle

Stoccaggio e trasporto: 1 comodo scaffale a lato pieghevole, rotelle bloccabili per riporre il grill se non in uso, ampio spazio nel ripostiglio inferiore

Specifiche: coperchio in acciaio con termometro, ottimo per grigliare in modo indiretto; superficie cottura da 3.500 cm², altezza della cottura: 90 cm, consumo di gas 931+167 g/h, peso 60 kg

Parker Grill Gas Barbecue Professionale 7Kw da banco in acciaio inox 18/10 - funzionante a gas universale (Propano/Butano/GPL/Metano) - con valvola di sicurezza Made in Italy - BIG6045GG 739,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grill Gas Professionale a cottura radiante, in acciaio - 7Kwinox 18/10, funzionante a gas universale(Propano/Butano/GPL/Metano), con valvola di sicurezza

Enders Barbecue a Gas Kansas PRO 4 SIK Profi Turbo - 4 Fuochi + Infrarossi - in Acciaio Inossidabile con fornello Laterale - Turbo Zone & Heat Range - Simple Clean #8711, Argento 1.199,00 €

1.099,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caratteristiche principali: TURBO ZONE fino a 800 °C con rete a infrarossi, raggiunge velocemente temperature altissime per grigliare e scottare i cibi a caldo. Di facile pulizia grazie alla funzione SIMPLE CLEAN (le singole parti della camera di combustione possono essere rimosse senza usare attrezzi)

HEAT RANGE? La struttura del bruciatore Heat Range garantisce una distribuzione ottimale del calore fino al bordo del grill e garantisce sia una cottura a bassa temperatura (80 °C costanti) e alte temperature fino a 300 °C nella camera di cottura

FUNZIONI EXTRA: Fornello (K) integrato nel ripiano laterale del barbecue, potente bruciatore a infrarossi (I), finestrella riposta sul coperchio del grill per controllare lo stato di cottura dei cibi (S) e piccolo rubinetto laterale

SWITCH GRID: griglia in ghisa solida e smaltata (in tre parti) con elemento rotondo rimovibile. Barbecue a 4 bruciatori in acciaio inossidabile a regolazione continua

La bombola a gas può essere riposta nel vano apposito sottostante durante il funzionamento del barbecue. Tubo flessibile e riduttore di pressione non inclusi nella confezione

Char-Broil Gas2Coal Hybrid Grill - Barbecue a Gas e Carbonella con 3 fuochi, Nero 540,00 € disponibile 5 new from 540,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vassoio brevettato per la carbonella - garantisce un minore sviluppo di fiammate e una diffusione uniforme del calore per cibi ben cotti e gustosi.

Bruciatori in acciaio inox - solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante.

Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.

Fuoco laterale - riscalda le salse che completano la vostra grigliata.

Char-Broil New Performance Series 440S - Griglia Barbecue a Gas con 4 Fuochi con Tecnologia TRU-Infrared, Finitura Acciaio Inox 629,00 €

590,37 € disponibile 2 new from 590,37€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di cottura TRU-Infrared - cucina i cibi in maniera uniforme, con meno fiammate per renderli fino al 50% più succulenti e con il 30% di gas in meno

Fuochi in acciaio inossidabile - forti, resistenti, creati per durare

Fuoco laterale per scaldare le salse da accompagnare alle grigliate

Accensione elettronica Surefire - per accendere i fuochi basta premere un tasto

Termometro sul coperchio, per tenere sotto controllo la temperatura interna del grill

Char-Broil Advantage Series™ 345S, Barbecue In Acciaio Inox A Tre Bruciatori Con Bruciatore Laterale, 137.5 x 59.4 x 115.5 Cm 501,04 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di cottura TRU-Infrared - per una cottura uniforme, con meno fiammate, per cibi fino al 50% più succulenti e un consumo di gas del 30% inferiore

Griglia smaltata ed emettitore abbinati per facilitare cottura e pulizia

Piano di lavoro in ghisa per un'esperienza d'uso mai monotona

Accensione elettronica SureFire che consente di accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante, senza fiamme libere.

Tre bruciatori in acciaio ad alte prestazioni e a basso consumo per ottenere il massimo calore a fronte di un consumo minimo di gas.

Campingaz Adelaide Adelaide 4 Classic L Barbecue a Gas, Nero 449,90 €

437,90 € disponibile 2 new from 437,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quattro bruciatori in ghisa (21 kW); uno a lato (2.3 kW) per riscaldare salse o contorni; grill con accensione piezoelettrico

Opzioni cottura: griglia e piastra in ghisa ampie smaltate per BBQ (77 x 45 cm), grata riscaldata estesa per tutta la superficie cottura

Griglia non diretta: coperchio in acciaio con termometro, l'ampio manico facilita l'apertura

Stoccaggio e trasporto: ruote bloccabili per riporre il grill se non in uso

Coperchio in acciaio con termometro (per grigliare in modo indiretto); altezza della cottura: 85 cm; consumo di gas 1.360 + 170 g/h; peso 54 kg

Char-Broil New Convective Series 440S - Griglia Barbecue a Gas a 4 Fuochi con Fuoco Laterale, Superficie di cottura: 65 x 47 cm, Finitura Acciaio Inox. 549,00 €

443,49 € disponibile 3 new from 443,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fuochi in acciaio inox - fuochi solidi, resistenti e durevoli costruiti per durare a lungo.

Griglie in ghisa che lasciano i caratteristici segni della cottura alla griglia

Termometro montato nel coperchio - monitora la temperatura interna del grill.

Accensione elettronica - per accendere il barbecue premendo semplicemente un pulsante.

Griglia per il mantenimento in caldo - mantiene in caldo gli alimenti già cotti, ideale per i panini da hamburger o le baguette.

Char-Broil Convective Series 640 B XL - Barbecue a gas a 6 bruciatori e bruciatore laterale, finitura nera. 735,01 €

683,00 € disponibile 3 new from 683,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cinque potenti bruciatori in acciaio inossidabile e una sear station per ampliare la capacità di cottura

Sear station da 4,68 kw che consente di raggiungere temperature elevate più rapidamente sulla griglia e ottenere l'effetto di laccatura senza bruciare o seccare gli alimenti

Griglie in ghisa rivestita che consentono di accumulare più calore e creare alla perfezione le caratteristiche righe di cauterizzazione

Griglia riscaldata rimovibile per tenere al caldo gli alimenti, tostare il pane o da utilizzare come area di cottura indiretta

Bruciatore laterale per diversificare ulteriormente le modalità di preparazione

Bruciatore da Cucina Flat Top Grill A Gas Alimentato A Propano da Ristorante Piastra Professionale per Esterni con Ripiano Laterale 2.093,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Design del tavolo con scaffali] L'altro lato è il tavolo di stoccaggio, realizzato in materiale spesso, resistente e durevole. Puoi mettere salse, cibo, ecc. E appendere gli strumenti del barbecue. Le forniture per barbecue sono prontamente disponibili, il che è comodo e pratico.

[Funzione stufato] Quando il coperchio del fornello è chiuso, il calore elevato può essere concentrato in breve tempo e l'umidità superficiale del cibo può essere asciugata rapidamente. L'alta temperatura istantanea blocca il sugo e gode del sapore originale del cibo; il coperchio è dotato di una serranda regolabile del camino, doppio termometro Fahrenheit e doppia scala Celsius per tenere traccia della temperatura in qualsiasi momento.

[Design tridimensionale a doppia griglia per grigliare] Lo strato superiore è l'area di conservazione del calore: utilizzata per mantenere caldo il cibo grigliato e scongelare il cibo da arrostire. Lo strato inferiore è l'area principale per grigliare: materiale smaltato in ghisa a tre strati spesso, che non si deforma facilmente ad alta temperatura.

[Fornello laterale] C'è un fornello laterale. In attesa del barbecue, puoi cucinare zuppe, noodles e saltare in padella per soddisfare le esigenze di raccolta di amici con esigenze diverse, in modo che il barbecue non sia più unico.

[Servizio post-vendita] Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti. Se hai domande dopo aver ricevuto i nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci via e-mail il prima possibile. Useremo i nostri servizi per offrirti l'esperienza più intima.

