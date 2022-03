40 La migliore canale wifi 5ghz del 2022 – Non acquistare una canale wifi 5ghz finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore canale wifi 5ghz? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi canale wifi 5ghz venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa canale wifi 5ghz. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Reolink Telecamera 4MP WiFi 2,4&5GHz Inetrno, Videocamera per Bambini, Anziani e Animali Domestici, Audio a 2 Vie, Visione Notturna IR, Acesso Remoto, con Slot per Scheda SD, E1 PRO Nero 65,99 €

59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4MP Super HD Risoluzione: Con un'alta risoluzione di 4 megapixel (2560x1440), offre 2 volte la nitidezza di 1080p con il colore più reale degli oggetti, consente di visualizzare immagini più nitide dal vivo. Supporta la visione notturna fino a 12 metri, nessun dettaglio perso di notte

Ampia Visuale con Pan & Tilt: Ruotare di 355°in orizzontale e di 50°in verticale aiuta a proteggere la tua intera casa. Puoi facilmente controllare la direzione della ip cam per vedere ogni angolo della tua casa. Il cavo di alimentazione da 3 metri è sufficiente lungo per soddisfare la tua richiesta

Connessione WiFi Dual-Band: Con antenne 2T2R MIMO integrate e tecnologia dual-band, questa telecamera WiFi supporta sia i canali a 2,4 GHz che a 5 GHz e funziona in modo più stabile con il router WiFi. Nessuna perdita di segnale o interferenza

Opzioni di Registrazione Flessibili: La telecamera supporta la registrazione continua 24/7, la registrazione attivata dal movimento e quella programmata. I video di tutti questi tipi di registrazione possono essere salvati nella scheda micro SD (Fino a 128 GB, non inclusa) o nell’NVR Reolink. Scegli un modo che preferisci e goditi la sicurezza personalizzata

Rilevamento del Movimento, Vari Tipi di Avvisi: Invia notifiche push o avvisi e-mail con foto o filmati ai tuoi dispositivi quando viene rilevato un movimento. Puoi goderti la vista live da remoto tramite l'App Reolink sul cellulare iOS o Android, il Client sul computer Windows o Mac

SONOFF DUAL R2 Interruttore Intelligente Luce Wireless WiFi a 2 Canali, Modulo Universale Fai-da-te per Soluzioni di Automazione della Casa Intelligente, Compatibile con Amazon Alexa 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【APP per Controllo Remoto】La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque tutti i dispositivi SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Lo switch intelligente da 2 canali consente di controllare due luci o altri dispositivi domestici in modo indipendente

【Pianificazione del Controllo Automatico 】 Preimpostando i timer o gli orari sull’App eWeLink, una lampada può essere attivata/disattivata automaticamente in un momento specifico. Automatizza i tuoi elettrodomestici con diversi programmi di temporizzazione

【Scena Intelligente】 È possibile creare scene intelligenti in modo che un dispositivo SONOFF possa attivare/disattivarne un altro o raggruppare insieme più dispositivi e usarli insieme con un solo tocco

【Controllo Vocale Senza Mani】 L’interruttore WiFi SONOFF DUAL è compatibile con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) e Google Home Assistant. Ti consente di utilizzare la tua voce per controllare comodamente i tuo dispositivi domestici senza mani

【NOTA】 1. Interrompi l'alimentazione prima di installare il dispositivo. 2.Il router deve usare la frequenza di 2,4 GHz (il WiFi a 5,0 GHz non è supportato), ma non vi sono limitazioni per la rete usata dagli smartphone (le reti 2G / 3G / 4G / WiFi vanno bene).

Telecamera Wi-Fi Interno da 5GHz e 2,4GHz, Telecamera Sorveglianza per la sicurezza domestica, IPC360 Home App/Audio Bidirezionale 35,99 € disponibile 2 new from 35,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Support 5 GHz & 2,4 GHz】 Telecamera non supporta solo 2,4 G ma anche 5 G, 2,4 GHz è più stabile e 5 GHz è più fluido.

【Allarme】 Il sensore di suono/movimento della telecamera rileverà il suono o il movimento in tempo reale. Quando viene rilevato il suono o il movimento, IPC 360 Home ti invierà avvisi tramite il telefono.

【Archiviazione】 Scheda SD e cloud, due modi per registrare video ciclicamente e tecnologia di crittografia unica per proteggere la sicurezza della tua privacy.

【Installare】 Telecamera wifi può essere installata a parete, soffitto, tavolo e ovunque si desideri installare all'interno. La telecamera viene fornita con elementi di fissaggio installati a parete.

【1080P】 La risoluzione di questa Telecamera è 1920x1080 e può cambiare automaticamente la visione notturna. 10 LED IR da 850 nm possono renderti chiaro come il giorno nella notte buia e proteggere veramente la tua casa 24 ore al giorno.

VIOFO Dash Cam 2K per Auto WIFI 5GHz Veloce, A129 DUO, Telecamera Auto Doppia Front + Rear, FHD con 2'' LCD Schermo, Parcheggio Mode 48h, Sony Sensor, Registrazione Continua, Max 256GB, GPS Logge 159,99 € disponibile 5 new from 159,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ️️☘Wi-Fi 5GHz Veloce ---- Viofo 129 Duo Telecamera auto può essere collegata all'app mobile tramite wifi, supporta dual band 2.4 e 5GHz, evita altre interferenze di segnale, più stabile e veloce, è in grado di scaricare e visualizzare i video su cellulare app

☘ Monitor per Parcheggio ---- è una vera modalità di parcheggio in grado di rilevare incidenti di furto o atti vandalici e collisione, bloccare i file , che può essere estesa fino a 48 ore, ottima anche la funzione di visione notturna, 3 mode da scegliere durante la sosta, RILEVIMENTO DEL MOVIMENTO, TIME-LAPSE, BITRATE BASSO

️️☘ Full HD Doppi Canali DashCam ---- 1920 x 1080P 30fps sia nella fotocamera anteriore che posteriore, con Sony Starvis Sensore, ottima anche la funzione di visione notturna, 140° ampio campio visione, cattura le scene in movimento di digiuno e i dettagli su tutta la strada in una definizione super chiara, ti danno la massima tranquillità durante la guida

☘GPS Logger incluso ---- Con GPS logger, fotocamera da cruscotto può registrare la velocità corrente e la posizione GPS, anche correggere automaticamente l'ora sincronizzando con il satellite. La velocità in tempo reale visualizzerebbe sullo schermo della macchina fotografica dell'automobile in KM/H o MP/H.

☘Nota ---- Puoi scaricare il firmware aggiornamento dal nostro sito ufficiale, qualsiasi tipo delle domande, puoi contattarci su amazon, la Sua domanda verrà risposto nel 24h. Offiramo una garanzia a 2 anno

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano 89,99 €

84,17 € disponibile 62 new from 83,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica e selezione automatica intelligente della banda: banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps)

Innovativo Wi-Fi 6 progettato per una rete domestica sofisticata con una varietà di dispositivi finali WLAN per l'uso simultaneo

Supporto canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX) e una porta LAN Gigabit per la creazione di un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi

Wi-Fi Mesh: più punti di accesso Wi-Fi sono uniti in un'unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali, installazione semplice e sicura grazie al pulsante WPS

Contenuto della confezione: AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, manuale di installazione

Módulo Relé Wifi funziona con Alexa/Google Home/Sonoff/Ewelink/IFTTT, Interruttore WiFi per fai-da-te qualsiasi dispositivo per la casa intelligente - porta del garage, luce, ventilatore (ST-DC2) 24,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Controllo Romote e Controllo vocale: puoi controllare a distanza la luce della tua casa, la ventola, la porta del garage, l'umidificatore utilizzando l'app eWelink. Questo interruttore wifi funziona con Alexa / Google Assiatant / IFTTT, puoi utilizzare il controllo vocale per accendere / spegnere i tuoi elettrodomestici.

Facile configurazione WiFi: supporta solo la connessione di rete Wi-Fi 2.4G, non supporta il sistema wifi Mesh e la rete WiFi 5G !! Scarica APP ewelink e registra un account, quindi segui le istruzioni per completare la configurazione del wifi. (potrebbe essere necessario un extender wifi se si prevede di installarlo in un luogo con segnali wifi deboli)

2 Commutazione Canale Relè e 3 Modi: 2 relè controllano le apparecchiature elettriche in modo razionale. Ci sono 3 modalità per la scelta: momentanea, autobloccante e interbloccata. Tutti i 2 canali funzionano nella stessa modalità, non possono impostare una modalità specifica per ciascun canale.

Modalità autobloccante e modalità interbloccante: Nella modalità autobloccante, quando si preme il pulsante su APP (o il pulsante manuale sulla scheda) per una volta, il relè si accende. Il relè si spegnerà solo quando si preme di nuovo il pulsante. Nella modalità Inter-blocco, se si attiva un relè di loro, gli altri rimarranno in posizione "OFF" al contrario.

Può farti bricolage molti progetti intelligenti: luci intelligenti, ventilatori, porta del garage, umidificatore, termostato ecc. EWelink offre anche altre funzioni come l'impostazione del timer, controllo della condivisione e pianificazione. Puoi anche impostare le routine in Alexa o Google Home per rendere le cose più convenienti.

TP-Link RE200 Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC750, WiFi Extender e Access Point, Porta LAN, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 2.4ghz/5ghz 26,99 € disponibile 66 new from 25,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Amplifica la connessione Wi-Fi in zone difficili da raggiungere: sia in casa che in ufficio, espandi la copertura wireless ed elimina le zone d'ombra con re200, per godere di una connessione wireless altamente affidabile

Wi-Fi dual band 2.4ghz e 5ghz: velocità combinata dual band fino a 750mbps; supporta fino a 32 dispositivi collegati (16 dispositivi su ciascuna banda)

Connessione one key: per connettere il tuo range extender al network Wi-Fi in pochi secondi, premi il pulsante wps del tuo router e il tasto re di re200; una volta connesso al router, potrai riposizionare re200 in qualsiasi punto della tua abitazione per sfruttare al massimo la potenza del segnale

Indicatore smart: il LED smart mostra la potenza del segnale che re200 riceve dal router sorgente; segui le indicazioni luminose per trovare la posizione migliore per il tuo re200

Ethernet adapter: grazie alla porta ethernet, re200 può anche connettere dispositivi cablati come pc, console di gioco, lettori blu-ray e smart-tv READ D.C. ridurrà la domanda di vaccino contro il virus corona per entrare nelle imprese

Ubit Tri-Band 5400Mbps Scheda di Rete Wi-Fi con Bluetooth 5.2, Scheda WiFi 6GHz/5GHz/2.4GHz (for WIN11/10) 55,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche # La tecnologia Wi-Fi 6E fornita da INTEL include non solo 5 GHz e 2,4 GHz, ma 6 GHz è il risultato più importante. Velocità fino a 6 GHz-2400 Mbps; 5 GHz-2400 Mbps; 2,4 GHz-574 MBP. Versione Bluetooth aggiornata da 5.1 a 5.2. #

# 6 GHz affronta la carenza di spettro Wi-Fi fornendo blocchi di spettro contigui per ospitare 14 canali aggiuntivi da 80 MHz e 7 canali aggiuntivi da 160 MHz necessari per applicazioni a larghezza di banda elevata che richiedono un throughput di dati più veloce come streaming video ad alta definizione e realtà virtuale . #

# 6GHz Wi-Fi offre non solo una nuova fascia di onde radio per i router da utilizzare, ma una fascia spaziosa che non richiede segnali sovrapposti come su alcuni canali Wi-Fi attuali. Il nuovo spettro ha spazio sufficiente per trasmettere simultaneamente fino a sette stream Wi-Fi alla massima capacità senza interferire tra loro, il tutto senza utilizzare nessuno degli spettri precedentemente disponibili. #

# Ritardo al minimo per il tuo PC Il rivoluzionario OFDMA riduce il ritardo in modo da poter godere di giochi in tempo reale ultra reattivi o di un'esperienza VR coinvolgente. #

#Bluetooth 5.2 per maggiori velocità e copertura. AX210S è dotato della più recente tecnologia Bluetooth 5.2 che raggiunge velocità 2x più elevate e copertura 4x più ampia rispetto a Bluetooth 4.2 Connetti tutti i dispositivi che desideri, inclusi controller di gioco, cuffie e tastiere per la configurazione definitiva. #

Interruttore Intelligente, SONOFF MINI R2-5PCS WiFi Smart Switch 2-Way, 2.4G WiFi, APP Control, Funziona con Alexa, Google Home Assistant 53,99 €

45,89 € disponibile 2 new from 45,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Telecomando APP】 L'APP eWeLink ti consente di controllare tutti i dispositivi SONOFF ovunque con un solo tocco tramite smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Il dispositivo ha una dimensione ridotta, che occupa solo poco spazio durante l'installazione

【Sicurezza, ulteriormente migliorata】 L'antenna esterna di MINIR2 viene spostata all'interno, migliorando le prestazioni di utilizzo e la sicurezza. Supera il test di sovratensione 2KV e anche certificato da ANATEL che garantisce un utilizzo più sicuro di MINIR2

【Compatibile con un interruttore della luce a bilanciere】 Accendi la luce senza aprire l'app mentre vai in bagno la sera, basta premere l'interruttore collegato

【Scene intelligenti】 Puoi creare scene intelligenti in modo che un dispositivo SONOFF possa attivarne/disattivarne un altro o riunire più dispositivi in ​​un gruppo e toccarli per eseguirli insieme

【Controllo vocale a mani libere】 L'interruttore WiFi SONOFF MINI R2 è compatibile con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) e Google Home Assistant. Ti consente di utilizzare la tua voce per controllare i dispositivi domestici e goderti l'esperienza a mani libere

Versione aggiornata Controller striscia led RGB compatibile con Alexa e Google Home, telecomando / timer wireless da smartphone 14,99 € disponibile 3 new from 14,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【2021 Versione aggiornata del controller WiFi】 In base al feedback dei clienti, i tecnici hanno aggiornato la tecnologia di connessione WiFi per risolvere il problema della facile disconnessione del WiFi. La nostra connessione del controller WLAN è più stabile e la connessione WLAN non viene interrotta! !

【Design di aggiornamento 2】 La potenza massima di questo controller è 144 W. È possibile collegare più strisce. Si consiglia comunque di non superare i 10 m di strisce

【Compatibile con la voce Alexa (Echo)】 : Controlla le tue strisce LED con la voce con Alexa, Google Home e Siri (in modalità Wifi). Accetta comandi come "accendi / spegni, cambia colore, attenua / aumenta la luce, adatto a tutte le strisce LED RGB.

【App di controllo remoto】: Scarica l'app "Magic Home Pro", puoi controllare le luci dal tuo smartphone o tablet utilizzando questa APP. Questa APP può connettersi ad Alexa solo con un clic. App intelligenti gratuite e nessun canone mensile.

【Controllo remoto e di gruppo】 Mantieni questa smart strip collegata alla tua rete domestica WiFi a 2,4 GHz (non compatibile con WiFi 5Ghz). Puoi controllare questa striscia intelligente da remoto tramite il tuo smartphone da qualsiasi parte del mondo in modo che sembri che ci siano persone in casa. Con le funzioni di controllo di gruppo, puoi controllare più di una striscia intelligente contemporaneamente con gli stessi comandi.

Interruttore WiFi Modulo relè wireless RF 433 MHz, telecomando APP DC 5V/12V, compatibile con Amazon Alexa Google Home, controllo vocale per sistema di controllo accessi, funziona con Smart Life APP 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 2 canali per maggiore controllo e sicurezza 】 2 canali 7-32 V Smart TUYA/Smart Life WiFi e interruttore 433 MHz con 433 RF incluso, telecomando WiFi fai da te per apriporta del garage, ovunque ti trovi, basta scaricare un'app per collegare il Wi-Fi e controllare la porta del garage

Applicazioni: interruttore automatico a 4 canali per ventole, motori elettronici. Pompe, compressori d'aria, persiane, illuminazione domestica. Il modo più semplice per controllare la porta scorrevole dal tuo telefono cellulare

Tre modalità di lavoro: l'interruttore relè WiFi wireless supporta tre modalità di lavoro (da 0,5 secondi a 1 ora). Modalità di autobloccaggio/bloccaggio. Aggiungi un controllo Wi-Fi alla tenda con apertura e chiusura regolabili

Controllo vocale: app Wi-Fi e telecomando 433 MHz RF con TUYA/Smart Life, compatibile con Alexa Echo/IFTTT/Google Home/Google Nest

Timer e calendario: calendario semplice e scambio felice con la famiglia. Imposta 8 gruppi di ripetizione/conto alla rovescia/loop. Contenuto della confezione: 1 interruttore wireless Smart Home Inching 1 telecomando (433 MHz)

Modulo relè wireless eMylo Smart WiFi RF Interruttore relè wireless 5V-36V Controller 1 canale Timer Elettrodomestico 12V 433 MHz Supporto Alexa/Google Home tramite Iphone Android 24,99 € disponibile 2 new from 24,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♥ Smart WiFi e interruttore RF --- eMylo smart WiFi e interruttore RF consente agli utenti di controllare in remoto tutti gli apparecchi collegati tramite l'app mobile "Smart Life" e i trasmettitori. Perfetto per la lampada AC 90V-250V a tensione elevata in ingresso, il ventilatore a soffitto, la luce da pavimento, l'albero di Natale, l'illuminazione del paesaggio esterno e altri apparecchi non superiori a 10Amp.

♥ Interruttore di controllo remoto APP ---- Connettiti al Wi-Fi di casa senza hub richiesto, modulo chip Tuya ad alte prestazioni, accendi / spegni da remoto la luce o altri apparecchi con l'app "Smart Life" o "Tuya" ovunque in qualsiasi momento come purché il telefono abbia una rete.

♥ Segnale forte e stabilità eccellente: il modulo eMylo Smart Relay può attraversare pareti, pavimenti e porte, controllare il ricevitore da qualsiasi luogo a una distanza affidabile, che offre un'elevata sensibilità del segnale a costi inferiori e resistere alle interferenze.

♥ Sistema di controllo vocale: funziona con Amazon Alexa Echo e Google Assistant per gestire i tuoi dispositivi tramite Voice Control. È semplice e conveniente, offrendoti una vita comoda e rilassante.

♥ Interruttore timer e conto alla rovescia ---- Imposta gli orari del timer per accendere / spegnere automaticamente gli elettrodomestici in base alle tue preferenze. Puoi impostare i timer per il conto alla rovescia / programmati / in loop per creare la tua vita intelligente e confortevole.

TV BOX, X10 Android 11.0 TV Box 2GB RAM 16GB ROM RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53 CPU 2.4GHz/ 5GHz WiFi 4K UHD Bluetooth 4.0 41,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【OS ANDROID 11.0】 Questo televisore adotta l'ultimo sistema Android 11.0, ha più nuove funzioni, come il nuovo tema scuro di Android usa il nero vero per mantenere la batteria in vita più a lungo, rilassati con gli occhi. Mantieni privati ​​i tuoi dati con più controlli, così puoi stare tranquillo.

【2GB di RAM 16GB di ROM】 La scatola di Android TV è progettata con 2GB di RAM e 16 GB di ROM, che gli conferiscono una grande capacità. Puoi scaricare più applicazioni, archiviare più film rispetto a prima e non dovresti preoccuparti di rimanere senza spazio. La velocità di gara è anche molto migliore di altri televisori. Puoi anche aggiungere un disco rigido extra, una scheda TF per espandere la memoria.

【Potente chip RK3318】 T95 Android TV BOX alimentato dal chipset RK3318, è migliore nell'elaborazione delle immagini, offre agli utenti una grande esperienza di velocità di esecuzione ultraveloce e capacità di elaborazione delle immagini professionale. Il che lo rende più veloce e più forte di altri televisori.

【3D 4K UHD H.265】 Supporta l'uscita H.265 4K, più potente di H.264, ti consente di guardare il film 4K senza problemi e ogni dettaglio dello schermo è lucido, offrendoti film, giochi e un'esperienza musicale più reali . Supporta la riproduzione di video 3D per una visione realistica.

WIFI 100M 2.4GHz/ 5GHz】 Dotato di doppio Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz e BT 4.0 integrato, compatibile con LAN Ethernet 10 / 100M. Offriamo una connessione conveniente e un segnale WIFI più stabile per godere di un'esperienza video di qualità superiore. Basta collegare l'alimentatore, collegare il cavo HDMI della scatola e Wi-Fi / Ethernet, puoi guardare quello che vuoi.

Broadlink RM4 TV Mate - Telecomando universale IR, hub Smart Home TV remoto WiFi, compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT 18,99 €

16,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caratteristiche principali: il telecomando universale BroadLink è compatibile con quasi tutte le marche di televisori, come TV Samsung, TV Smart LED TCL Roku, TV VIZIO ecc. Il telecomando è dotato di pulsanti di scelta rapida per Netflix, YouTube, Abc, HBO, Hulu, Amazon Prime Video, Sling, Vudu, Roku, pandora, NBC e navigazione Web per una maggiore comodità. Il nostro telecomando ha il segnale più forte grazie alla tecnologia a infrarossi che consente una maggiore induzione della trasmissione.

Facile da usare: non sono necessarie batterie, alimentato tramite micro USB. Facile associazione di modelli di televisore nell'app BroadLink gratuita, non è necessario inserire alcun codice complesso per l’associazione. Aggiungi un elenco di canali TV che può essere controllato tramite voce con Alexa echo o Google home. Imposta il timer per spegnere la TV. NOTA: Richiede una rete Wi-Fi protetta a 2,4 GHz.

COMPATIBILE CON ALEXA: puoi dare ad Alexa dei comandi vocali per il TV, come “Alexa, accendi TV”, “Alexa, abbassa il volume TV”, “Alexa, cambia il canale su ESPN del TV”, “Alexa, manda avanti il canale TV”, “Alexa, metti TV in mute”, “Alexa, apri il menu TV”, “Alexa, manda avanti TV”, “Alexa, torna indietro TV”, “Alexa, riproduci TV”, “Alexa, imposta TV su HDMI 1”, e altro ancora.

Modelli TV Samsung:KU6290, KU6270, KU7000, RU7100, Q60T, TU8000, TU8200, TU8300, TU850D, TU9000,Q70T, Q80T, Q90T, Q800T, Q900TS, Q950TS, LST7, LS05, LS03, RU8000, Q50, Q60, Q70, Q80, Q90, Q900, NU8000, NU8500, MU8000, Q6F, Q7F, Q7C, Q8F, Q9F, N5300, NU6900, NU7100, NU7300, MU630, MU650, MU700, MU800, MU850, MU6300, MU6500, MU7000, MU7500, MU8000, MU9000 ecc.

Modelli TV TCL Roku:55UP120, 32S4610R, 50FS3750, 32FS3700, 32FS4610R, 32S800, 32S850, 32S3850, 48FS3700, 55FS3700, 65S405, 43S405, 49S405, 40S3800, ecc.

SONOFF POW R3 25A energia contatore wifi interruttore intelligente protezione da sovraccarico gamma di risparmio energetico in controllo vocale ewelink via alexa 49,99 € disponibile 4 new from 45,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Potenza di uscita 25A/5500 W: POWR3 ha la più alta potenza di uscita per rendere i tuoi dispositivi ad alta potenza intelligenti o come singolo metro per misurare il consumo energetico.

【Misurare il consumo energetico】Tenere traccia della potenza attiva, della corrente e della tensione dei tuoi apparecchi sull'app

【Protezione da sovraccarico】Una volta rilevata un'anomalia, la potenza verrà tagliata per evitare danni e pericoli del dispositivo.

Interruttore on/off in remoto: POWR3 può interrompere l'alimentazione ovunque tu sia, per garantire la sicurezza dei tuoi elettrodomestici e risparmiare sulle bollette elettriche nascoste

【Controllo vocale】Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings e Alice. Basta pronunciare il comando, il dispositivo intelligente può fare on/off come si dice.

Reolink Telecamera di Sicurezza 4MP da Esterno, Telecamera IP CCTV WiFi 2,4/5 GHz, Impermeabilità IP66, Visione Notturna da 30 Metri con Rilevamento del Movimento, Registrazione Audio, RLC-410W Nero 77,99 €

66,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUPER HD 4MP: questa telecamera per esterni con alta risoluzione 2560x1440 cattura video nitidi in streaming live. Migliora la qualità dell'immagine e il colore secondo gli algoritmi esclusivi di Reolink, portando l’esperienza visiva più confortevole

INSTALLAZIONE FACILE DA INTERNO/ESTERNO: la funzione wireless aiuta questa telecamera a installarsi facilmente per uso interno o esterno. O per metterla ovunque tu voglia, come in casa, in ufficio, in negozio, in garage o in una scuola, e regolarne la direzione secondo le tue esigenze

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO: quando la telecamera di sicurezza rileva oggetti in movimento, invierà avvisi e-mail in tempo reale e notifiche push. È possibile impostare la sensibilità di rilevamento del movimento e creare zone di rilevamento del movimento specifiche per un rilevamento accurato

VISIONE NOTTURNA DA 30 METRI: guarda tutto chiaramente di notte con luci a LED da 18 pezzi e ottieni una visione notturna di alta qualità fino a 30 metri. Supporta la visione notturna a colori quando la fonte di luce è sufficiente e aggiunta la funzione di compensazione della retroilluminazione

REGISTRAZIONE DEL SUONO: il microfono integrato consente la registrazione del suono durante l'acquisizione di video. Puoi impostarlo tramite l'App Reolink e il Client per registrare ogni suono in modo chiaro READ Prima CNN: l'amministrazione Biden prolungherà l'ordine delle maschere da viaggio per un altro mese

Ripetitore WiFi, WAVLINK Amplificatore Wifi, 1200 Mbit/s per Presa 5 Ghz / 2,4 Ghz Dual Band WiFi Extender, Supporta Ripetitore/Router/Access Point, WPS, 2 porte Ethernet. 46,34 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 1200 Mbps / s Dual Wlan 】 Amplificatore Wi-Fi ad alta velocità fino a 1200 Mbps / s (867 Mbit/s 5 GHz, 300 Mbit/s 2,4 GHz) e 4 antenne esterne 5 dBi. Migliora la copertura e fornisce un segnale stabile. Dite addio alle zone totali WiFi.

Supporta 3 modalità di funzionamento: ripetitore WiFi, router, punto di accesso wireless, per soddisfare le diverse esigenze di rete. Il segnale ripetitore WLAN funziona con tutte le reti wireless, router e dispositivi abilitati Wi-Fi, tra cui dispositivi Smart Home, smartphone, Echo/Alexa, Sky Q o BT Home Hub, computer portatili, ecc.

Facile installazione: basta premere il pulsante WPS per estendere facilmente la portata del Wi-Fi; o configurazione basata su browser, accessibile a quasi tutti i dispositivi, tra cui piattaforme mobili iOS e Android. Gli indicatori di segnale LED intelligenti ti aiutano a trovare il posto migliore. Il pratico design plugwall facilita l'installazione, plug & play ed è ideale per l'uso domestico o in viaggio.

【 Connessione dispositivi cablati 】 Amplificatore WiFi Range Extender con la doppia antenna a quattro bande, la rete ripetitore wireless dispone di una maggiore resistenza e un segnale più forte. Due porte Fast Ethernet (10/100Mbps) per collegare un dispositivo cablato come Smart TV, lettore multimediale, console di gioco o PC.

【 Sicurezza di rete 】 L'amplificatore WLAN supporta tre tipi di crittografia: WEP, WPA e WPA2. Un pulsante per premere il tasto WPS per garantire la sicurezza della rete domestica. I fori di raffreddamento su entrambi i lati aumentano la capacità di dissipazione del calore dell'estensore WiFi. Offriamo 12 mesi di garanzia e un servizio clienti 100% amichevole. Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in lingua tedesca, si prega di contattarci.

Adattatore WiFi EDUP per giochi 1300 Mbps, adattatore wireless USB 3.0 Dual Band 5GHz 5dBi Supporto antenna Computer portatile desktop Windows XP/Vista / 7/8/10 Mac, driver flash USB incluso 19,99 € disponibile 2 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dì addio alle zone morte Wi-fi - Non dovresti dover sopportare le basse velocità di Internet a casa grazie a questo adattatore USB da 2.4 GHz e 5GHz; con una copertura di 100 metri, sentiti libero di navigare dal portico della tua camera da letto o nel garage. È perfetto anche per i giochi

La tua rete wireless sicura - la serie AC1300 è supportata da tutti i router WLAN WPA / WPA2 / WEP; ed è indisturbato da altri dispositivi normalmente interferenti, come Bluetooth o telefoni cordless, il che significa che non si avranno chiamate inattese o perdita del periodo di qualità del segnale

Raggiungi il tuo pieno potenziale - Potresti essere stufo del tuo vecchio modem o router o avere una scheda Internet o un'antenna rotta ma non è necessario sostituirla con una velocità fino a 400 MBps 802. 11N o 867 MBps 802. 11AC, questo adattatore Wi-Fi garantisce velocità più elevate

Semplice da installare - 1) Installa il driver 2) Collegalo e 3) Vai. È vero se si utilizza Windows 10, 8. 1, 8, 7, Vista, XP, Mac 10. 6-10. 15. 6.

Antenna ruotabile per aumentare la portata - Ruota e regola l'antenna esterna ad alto guadagno 5dBi per garantire trasmissioni e ricezione del segnale più forti; goditi una connessione Wi-Fi stabile in diversi ambienti, sopra / sotto, soffitte, scantinati, ecc

Interruttore Intelligente, SONOFF T2 3Gang Luce Controllo RF Wireless WiFi da Muro, Interruttore a 3 Canali per Soluzioni di Automazione della Casa Intelligente (EU Type, 1-way 25,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche APP& RF per Controllo Remoto】La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque il dispositivo SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Puoi anche controllarlo con il controllo remoto RF a 433 MHz quando non è disponibile una rete per smartphone. Lo switch intelligente da 3 canali può controllare tre luci in modo indipendente

【Pianificazione del Controllo Automatico 】 Preimpostando i timer o gli orari sull’App eWeLink, una lampada può essere attivata/disattivata automaticamente in un momento specifico

【Scena Intelligente】 È possibile creare scene intelligenti in modo che un dispositivo SONOFF possa attivare/disattivarne un altro o raggruppare insieme più dispositivi e usarli insieme con un solo tocco

【Controllo Vocale Senza Mani】 L’interruttore WiFi SONOFF T2US3C è compatibile con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) e Google Home Assistant. Ti consente di utilizzare la tua voce per controllare comodamente i tuo dispositivi domestici senza mani

【NOTA】 1. Interrompi l'alimentazione prima di installare il dispositivo. 2. Il filo neutro è necessario per il dispositivo. 3.Il router deve usare la frequenza di 2,4 GHz (il WiFi a 5,0 GHz non è supportato), ma non vi sono limitazioni per la rete usata dagli smartphone (le reti 2G / 3G / 4G / WiFi vanno bene).

Módulo Relé Wifi funziona con Alexa/Google Home/Sonoff/Ewelink/IFTTT, Interruttore WiFi per fai-da-te qualsiasi dispositivo per la casa intelligente - porta del garage, luce, ventilatore (ST-DC1) 20,99 € disponibile 2 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Controllo Romote e Controllo vocale: puoi controllare a distanza la luce della tua casa, la ventola, la porta del garage, l'umidificatore utilizzando l'app eWelink. Questo interruttore wifi funziona con Alexa / Google Assiatant / IFTTT, puoi utilizzare il controllo vocale per accendere / spegnere i tuoi elettrodomestici.

Facile configurazione WiFi: supporta solo la connessione di rete Wi-Fi 2.4G, non supporta il sistema wifi Mesh e la rete WiFi 5G !! Scarica APP ewelink e registra un account, quindi segui le istruzioni per completare la configurazione del wifi. (potrebbe essere necessario un extender wifi se si prevede di installarlo in un luogo con segnali wifi deboli)

In modalità inching (modalità momentanea), se si preme il pulsante sull'app (o il pulsante manuale sulla scheda), l'interruttore verrà aperto e quindi chiuso automaticamente dopo 1 secondo.

Nella modalità autobloccante, quando si preme il pulsante su APP (o il pulsante manuale sulla scheda) per una volta, il relè si accende. Il relè si spegnerà solo quando si preme di nuovo il pulsante.

Può farti bricolage molti progetti intelligenti: luci intelligenti, ventilatori, porta del garage, umidificatore, termostato ecc. EWelink offre anche altre funzioni come l'impostazione del timer, controllo della condivisione e pianificazione. Puoi anche impostare le routine in Alexa o Google Home per rendere le cose più convenienti.

TP-Link Archer C50 Router Wi-Fi AC1200, Dualband 300 Mbps/2.4 GHz e 867 Mbps/5 GHz, IPv6, Bianco 34,90 €

27,98 € disponibile 25 new from 27,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connessioni simultanee 2.4 GHz e 5 GHz rispettivamente a 300 Mbps e 867 Mbps per un totale di banda totale disponibile fino a 1.2 Gbps

Quattro antenne esterne Dual Band che offrono connessioni wireless stabili e una copertura ottimale

Facile gestione della rete con TP-LINK Tether

Requisiti di sistema: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ o altri browser abilitati per JavaScript; modem via cavo o DSL (se necessario); abbonamento con un provider di servizi Internet (per l'accesso a Internet)

Attenzione: verifica la compatibilità di questo prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo ISP

SONOFF T0US2C Interruttore Intelligente Luce Wireless WiFi da Muro, Interruttore a 2 Canali per Soluzioni di Automazione della Casa Intelligente, è Compatibile con Alexa, Google Home(1-way) 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【APP per Controllo Remoto】La APP eWeLink ti consente di controllare ovunque tutti i dispositivi SONOFF con un solo tocco tramite uno smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Puoi anche monitorare in tempo reale lo stato dei dispositivi in qualsiasi momento. Lo switch intelligente da 2 canali può controllare due luci in modo indipendente

【Pianificazione del Controllo Automatico 】 Preimpostando i timer o gli orari sull’App eWeLink, una lampada può essere attivata/disattivata automaticamente in un momento specifico

【Scena Intelligente】 È possibile creare scene intelligenti in modo che un dispositivo SONOFF possa attivare/disattivarne un altro o raggruppare insieme più dispositivi e usarli insieme con un solo tocco

【Controllo Vocale Senza Mani】 L’interruttore WiFi SONOFF T0US2C è compatibile con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) e Google Home Assistant. Ti consente di utilizzare la tua voce per controllare comodamente i tuo dispositivi domestici senza mani

【NOTA】 1. Interrompi l'alimentazione prima di installare il dispositivo. 2. Il filo neutro è necessario per il dispositivo. 3.Il router deve usare la frequenza di 2,4 GHz (il WiFi a 5,0 GHz non è supportato), ma non vi sono limitazioni per la rete usata dagli smartphone (le reti 2G / 3G / 4G / WiFi vanno bene).

TP-Link Archer VR1210v Modem Router EVDSL fino a 300Mbps, Wi-Fi AC1200 2,4/5GHz, Telefonia fissa e VoIP, 5 Porte Gigabit, 1 USB 3.0 (Verifica compatibilità con la tua linea) 84,75 € disponibile 34 new from 84,75€

1 used from 82,81€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Attenzione - Controlla la compatibilità del prodotto con altri dispositivi e con il tuo ISP prima di acquistarlo

Scarica il PDF in : Guida dei prodotti e documenti per accedere alla guida alla configurazione. Cerca: configurazione internet e telefonia sul sito tp-link per una guida dettagliata alla configurazione di TIM, WIND TRE, TISCALI, FASTWEB e VODAFONE

Archer VR1210v è un modem in fibra di tp-link iper connessioni oltre i 100 Mbps, sostituire il modem fornito dall'ISP per usufruire di una connessione rapida fino a 300 Mbps

Connettività FR (EVDSL) fino a 300Mbps – Profilo 35b, compatibilità con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

Connettività F (Fibra FTTH) fino a 1Gbps – Porta WAN Gigabit per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica, compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Xiaomi Mi AX1800 Router Wi-Fi, 1800 Mbps a 5GHz e 574Mbps a 2.4GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax), RAM 256MG, 4 antenne esterne, Bianco, Versione Italiana 69,99 €

48,00 € disponibile 2 new from 48,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie alle 4 antenne esterne e a una velocità fino a 1800 Mbps, il segnale Wi-Fi del Mi Router AX1800 è in grado di raggiungere ogni angolo della casa

5-Core router dual-band OFDMA, WiFi6 2.4GHz + 5GHz

La Memoria da 256 MB permette connettere fino a 128 dispositivi simultaneamente

Familiare, intelligente, semplice da utilizzare in ogni luogo

Dual Band 2.4+5GHz 1200Mbit/s Outdoor Access Point Esterno/Ripetitore Segnale Wifi Potente/Range Extender WiFi/Amplificatore Mesh Wifi Wireless (1xGigabit LAN, 4x7dBi Antenne, PoE Passivo, WN572HP3) 139,99 € disponibile 2 new from 139,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【Ultima Potenza di Trasmissione Elevata 802.11AC Outdoor Access Point】 - Questo ripetitore WiFi esterno supporta l'ultima norma Wi-Fi 802.11AC, che è incredibilmente 6 volte più veloce del wireless 802.11 N.Un prolungatore di portata dell'antenna WiFi Dual Band può potenziare la rete wireless esistente con una velocità fino a 2,4 GHz su 300 Mbps e 5 GHz su 867 Mbps. Adotta i triple-chip MTK 7621DA + 7603E + 7613B per prestazioni più stabili.

✅ 【4x7dBi Antenne WiFi Omnidirezionali Staccabili da Ripetitore WiFi Esterno】- Un guadagno di antenna più elevato rafforza notevolmente il segnale Wi-Fi ed estende una copertura più ampia all'aria aperta, la tecnologia di stabilità evita automaticamente i conflitti di canali utilizzando la sua funzione di selezione del canale, incontra una rete wireless a lunga portata esterna, copre le zone morte difficili da raggiungere.

✅ 【Power-Over-Ethernet Outdoor Wifi Extender 】- Supporto integrato di Power over Ethernet (PoE), che consente di essere installato in aree in cui la presa di corrente non è disponibile combinando alimentazione e connessione dati di rete in un unico cavo RJ-45; (Port WAN Gigabit 1000 Mbps) - Supporta velocità 10/100/1000 Mbps, 10 volte più veloci rispetto a una porta Ethernet standard.

✅ 【Ripetitore WiFi Esterno Resistente alle Intemperie Classificato IP65 Progettato per gli Ambienti Difficili 】 – Assicura un funzionamento continuo in ambienti esterni difficili o in climi di freddo estremo, di calore o di umidità continua, resistente a ampie gamme di umidità e temperatura (-30 °C ~ 70 °C); 15 KV ESD, protezione contro il fulmine 4KV, assicurano una connessione stabile in condizioni esterne difficili.

✅ 【AC1200 Versione Aggiornata delle Prestazioni WN572HP3】- La prossima generazione di Wi-Fi, conforme alle norme IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, velocità massima bibanda fino a 1200 Mbps massimo, si tratta di una versione aggiornata dell'WN572HG3; consente di mantenere più dispositivi collegati contemporaneamente alla doppia banda, che è una scelta superiore per lo streaming HD trasparente, i giochi online e altre attività impegnative, Banda passante.

Sonoff Basic R2 - Smart interruttore universale WiFi Smart Home Switch con timer fai da te tramite iOS Android 10 A/2200 W, Bianco (1 Pack) 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Supporta il monitoraggio dello stato】Supporta la rete WiFi. Support Status Tracking: lo stato del dispositivo che EWeLink fornirà in tempo. Usa solo rete wi ti 2.4 GHz.

【Telecomando sempre e ovunque】 Supporta la rete WiFi. Supporta l'accensione e lo spegnimento a distanza dei dispositivi collegati, ad es. Come luce, bollitore elettrico, cuociriso elettrico, auto elettrica, ecc.

【Funzione di temporizzazione】basta scaricare l’app da dove si posso memorizzare gli orari si accensione e spegnimento. Inoltre puoi decidere se far accendere o spegnere sulla base di eventi (eg. Alba/Tramonto).

【Forte compatibilità】 Supporta più smart switch WiFi su uno smartphone. Funziona con Amazon Echo per Google Home e Google Nest.

【Nota】È una sorta di interruttore comandato a distanza. Il sonoff deve essere montato a monte. se vuole controllare più luci in modo indipendente che si trovano a valle del trasformare, deve avere altri trasformatori READ Il rigido mercato del lavoro negli Stati Uniti sta innescando scioperi salariali più elevati

TP-Link RE190 Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC750Mbps, WiFi Extender Compatibile con Modem Fibra e ADSL, Senza Porta, Tecnologia TP-Link OneMesh 25,99 €

21,83 € disponibile 21 new from 21,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Wi-Fi AC750】Velocità combinata dual band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 450Mbps in 5GHz

【Ampia Copertura】Incrementa il segnale wireless in aree prima inaccessibili o difficili da raggiungere

【Smart LED】L'indicatore luminoso rileva la potenza del segnale del router per aiutarti a collocare l'extender nella posizione ottimale

【TP-Link OneMesh】Crea una rete mesh connettendosi a un Router dotato di tecnologia OneMesh, per una connessione stabile e senza interruzioni di segnale anche mentre ci si muove per i diversi ambienti di casa

【Massima Compatibilità】Compatibile con ogni router Wi-Fi e access point wireless

Accesso Point Esterno, KuWFi 900Mbps Indoor e Outdoor Point-to-Point Wireless Bridge/CPE Supporta la Soluzione di Trasmissione Remota 2KM per PTP, PTMP 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cos'è KuWFi CPE200M】un punto di accesso esterno da 11AC a 5 GHz da 900 Mbps con porta Ethernet. La gamma Wi-Fi fino a 2-3 KM e con display LED per configurare la connessione PT/PTMP, ap di supporto più stabile e modalità di funzionamento del ponte, semplice da costruire le connessioni PTP /PTMP, soddisfa più esigenze dello schema di trasmissione Wi-Fi. Outdoor Wireless CPE Bridge Impermeabile, antipolvere, protezione dell'illuminazione.

【Modalità di funzionamento multipla, adatta a reti e ambienti diversi】 Collegare una telecamera di sorveglianza IP alla porta secondaria del CPE200M e utilizzare la sua connettività a lungo raggio per inviare il video di sorveglianza attraverso la rete wireless per una copertura di sorveglianza estesa. Il collegamento di una serie di telecamere IP al CPE200M ti consente di "guardare" luoghi che altrimenti non potresti vedere.

【Connessione punto a punto per copertura wireless】 Bridge wifi wireless multimodale con porta ethernet e display a LED: supporto AP wireless, modalità di funzionamento ripetitore; Supporta la trasmissione SSID, Multi SSID fino a 4; Supporta il server DHCP; Copertura WiFi prima di 2 case con 2-3KMdistance. Trasmette tramite WiFi wireless, riducendo il problema del cablaggio del cavo;Download del firmware: https://drive.google.com/file/d/1bD4OkMWfxdDTbgHtbHjFNSZTYIpFbnaG/view?usp=sharing

【Suggerimenti sull'utilizzo del prodotto】 Il display a LED può mostrare modalità di funzionamento/canale/intensità del segnale, il suo interruttore H/C ctrl le unità Master/Slave, non è necessario accedere alla GUI, premere reset 1s verrà accoppiato automaticamente; evitare il complesso programma di installazione. Se sta passando il gateway sbagliato e le informazioni DNS. Puoi provare a inserire un indirizzo IP manuale con indirizzo gateway dal modem originale insieme alla tua scelta di DNS

【Servizio clienti】 Per 30 giorni dalla data di acquisto, restituisci il tuo prodotto KuWFi integro e ricevi un rimborso completo per QUALSIASI motivo Garanzia di 12 mesi per problemi relativi alla qualità Per 12 mesi dalla data di acquisto ci prendiamo cura di tutta la qualità problemi correlati con una SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO COMPLETO. Se non sai come configurarli, guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=0f01pQYRiWs

Imou 4MP Telecamera Wi-Fi Interno Videocamera Sorveglianza 2K+, Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Tracciamento di Movimento con Sirena, Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, 2,4Ghz Ranger 2C 45,99 €

39,99 € disponibile 2 new from 39,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【Altissima Risoluzione 4MP & Vista Panoramica a 360°】 Con una risoluzione altissima da 2560x1440p, questa telecamera wi-fi interno presenta colori reali di oggetti e consente di visualizzare immagini nitide e super chiare in streaming video live. È progettata con una rotazione orizzontale di 355 ° e verticale di 85 ° per creare una copertura completa a 360 °.

✅ 【24/7 Protezione & Tracciamento Intelligente del Movimento】 Questa telecamera wifi interno controlla le aree importanti della nostra casa 24/7. Quando rileva un movimento, la telecamera da interno acquisisce e traccia automaticamente il movimento, mentre fornisce notifiche ed effettua registrazioni video in tempo reale.

✅ 【Rilevazione Umana Con Sirena】Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoci di concentrarsi solo su ciò che conta. Al rilevamento, la telecamera da interno attiva una forte sirena per impaurire gli intrusi.

✅ 【Audio Bidirezionale & Condivisione degli Utenti】 In questa telecamera per interno troviamo un microfono integrato ed un altoparlante ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro e confortare il nostro bambino o animale domestico, indipendentemente da dove ci troviamo. Abbiamo anche la possibilità di condividere il video con la nostra famiglia e con gli amici(Mas. 6 persone).

✅ 【Registrazione & Riproduzione sulla Scheda Micro SD】Con uno slot incorporato (sotto l’obbiettivo) per scheda micro SD (non inclusa), la telecamera da interno può registrare eventi di movimento e salvare clip di movimento nella scheda micro SD (fino a 256 GB). Possiamo riprodurre i video registrati tramite l'app IMOU LIFE sempre e ovunque.

Huawei WiFi Q2 WLAN-Mesh-System [1167 Mbit/s, Dual-WLAN AC+N, 3x Gigabit Ethernet LAN] 139,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia Full Mesh 5GHz: trama piena, tutte le stazioni Q2 hanno connessioni perfette l'una con l'altra nella rete.Con 3 stazioni, Q2 si adatta a tutti i tipi di case.Copre fino a 360 m²

Roaming senza interruzioni con SSID singolo: per offrire prestazioni eccezionali, Q2 passa alla stazione mesh più veloce sotto una rete.Tecnologia MU-MIMO, non più interruzione ora

Plug & Play, configurazione semplice, tutte e tre le stazioni mesh sono state collegate tra loro; basta configurare la prima unità e quindi collegare altre due unità ovunque si desideri

Parental Control&Guest Wi-Fi con l'app HUAWEI SmartHome puoi gestire il router:Impostare limiti di velocità,consentire connessioni ospiti,mettere in pausa la connettività sui dispositivi

Autoapprendimento: HUAWEI WiFi Q2 System impara e si adatta all'ambiente Wi-Fi in continua evoluzione, ottimizzando automaticamente il canale Wi-Fi per migliorare la qualità Wi-Fi

