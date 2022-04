40 La migliore case mini itx del 2022 – Non acquistare una case mini itx finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore case mini itx? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi case mini itx venduti nel 2022 in Italia.

NZXT H1 Version 2 - CS-H11BW-EU - Case ITX con fattore di forma ridotto - Dispositivo di raffreddamento a liquido da 140 mm - PSU SFX 750W 80+ Gold - Riser PCIe Gen4 - Bianco 535,97 € disponibile 8 new from 399,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie al design verticale compatto, l'ingombro è ridotto ma compatibile con la maggior parte delle GPU full-size disponibili sul mercato, per cui consente di risparmiare spazio senza pregiudicare le prestazioni grafiche.

Il vassoio SSD che non richiede l'uso di utensili e la scheda riser sono incredibilmente facili da installare. Oltre ai cavi pre-instradati, l'I/O della scheda madre è rivolto verso il basso, per cui i cavi possono essere instradati nella parte inferiore del case senza creare disordine.

L'alimentatore e il sistema di raffreddamento AIO integrati semplificano l'assemblaggio, mentre i cavi pre-instradati consentono di evitare il disordine e riducono i tempi di assemblaggio. Per il montaggio verticale della GPU è inclusa una scheda riser PCIe integrata.

Il flusso d'aria a doppia camera è progettato per consentire alla CPU, alla GPU e all'alimentatore di prelevare aria fresca e scaricare l'aria calda senza impatto sulla temperatura dei componenti vicini.

La dimensione maggiorata del case supporta GPU di maggiori dimensioni. I restanti upgrade riguardano la potenza dell'alimentatore, l'aggiunta di un controller velocità ventole e un cavo riser PCIe Gen4

Cooler Master MasterBox NR200P Mini Computer Case ITX - Pannello Laterale in Vetro Temperato, Opzioni Superiori di Raffreddamento, Display GPU Verticale, Accessibilità a 360 Gradi Senza Attrezzi, Nero 84,99 €

76,10 € disponibile 80 new from 76,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VEDERE PER CREDERE - Il pannello laterale in vetro temperato del NR200P consente visione completa dell'ingegnosità del layout e illuminazione RGB compatibili con schede madri mini-DTX e mini-ITX (max. 244 x 226mm con PSU montato frontalmente)

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO SUPERIORI - Ventole preinstallate sono 2 SickleFlow 120mm (top) con capacità extra per radiatori di raffreddamento a liquido fino a 280mm (laterale) e 140 mm (front/bottom), per montaggio pompa, per un massimo di 7 ventole

SPAZI INTERNI IMPRESSIONANTI - Nonostante le sue dimensioni compatte (360 x 185 x 274mm sporgenze escl.), il case supporta schede GFX fino a 330mm di lunghezza, dissipatori CPU fino a 155mm di altezza e alimentatori SFX/SFX-L (130mm)

RIMOZIONE DEL PANNELLO SENZA STRUMENTI, ACCESSIBILITÀ A 360 GRADI - Ogni pannello esterno (ventola superiore incl.) è fissato con perni a rapido fissaggio/sblocco. Telaio completamente smontabile per configurazioni che richiedono l'accesso a 360 gradi

RIVOLTO AL FUTURO - Il pannello I/O superiore include 2 connessioni USB 3.2 Gen 1 Type-A e 1 a Jack da 3,5mm per Headset (audio+micro). Il pannello posteriore supporta GPU a triplo slot e consente il montaggio verticale (riser PCI incluso)

LOUQE Ghost S1 Mk III (Limestone) Mini-ITX vane portacomputer 349,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzionalità migliorate: le custodie Mk III sono dotate di un nuovo trattamento superficiale ultra liscio, lama e griglia ridisegnate e il nostro nuovo cavo riser PCI-e RC260 GEN 4+ COBALT TWINAX PCI-e RC260 GEN 4+.

Fresato da solidi blocchi di alluminio, e con un esterno in alluminio anodizzato granigliato, il Ghost S1 offre un livello di qualità raramente visto o feltro in qualsiasi computer case.

Progettato dall'interno verso l'esterno: il design della colonna vertebrale indipendente offre rigidità, flessibilità e accessibilità senza pari.

Un'esperienza di costruzione veloce e conveniente: costruisci direttamente sulla colonna vertebrale con accesso ai componenti aperti da ogni angolazione.

Flusso d'aria a fuoco: l'aria di raffreddamento viene tirata dentro da ogni componente generatore di calore e diretta verso l'alto attraverso la parte superiore.

GEEEK A30 V2.0 Mini-ITX Case Nero Opaco Chassis Clear Windows 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Custodia Mini ITX A30 V2.0 Nero Opaco - Design Flat Pack

Scheda PCIe Riser inclusa (del valore di £24.99), lunghezza massima della GPU: 211mm Altezza GPU massima: 135mm Profondità GPU massima: 45mm

Scheda madre Mini-ITX (17X17cm) Porte frontali USB 3.0 X2 Slot di Espansione, Tipo di Alimentazione Compatibile Flex ATX Cooler Supporto fino a 50mm di altezza

Sotto i 10 litri premiati, layout interno intelligente e design

Colore nero opaco (nero opaco e trasparente) Materiali acrilico, telaio in alluminio, dimensioni della cassa: 125 mm x 253 mm x 238 mm (L x A x P)

Itek Spirit Case Mini ITX con Alimentatore da 130 W, Nero [Italia] 52,99 € disponibile 24 new from 52,99€

5 used from 36,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN: Il case iTek SPIRIT con un look molto aggressivo rappresenta la perfetta fusione tra: design, tecnologia e versatilità adattandosi quindi ad ambientazioni office e home.

TECNOLOGIA: il Cabinet Spirit è dotato di ben 2 porte usb 3.0, di un comodissimo card reader per memory stick, mmc e sd.

STRUTTURA: il case Spirit possiede una struttura disegnata per dare la massima comodità in fase di assemblaggio fornendo un ottimo ricircolo di aria, nonostante le dimensioni ridotte dello chassis, alle componenti interne.

VESA: Il supporto in dotazione permette di appoggiarlo sia verticalmente che orizzontalmente, ma soprattutto, di agganciarlo a qualsiasi struttura/monitor permettendo cosi un posizionamento alternativo.

Fractal Design Era ITX Cobalt – Tempered Glass Top Panel – Mini-ITX Computer Case – Small Form Factor – Water-Cooling Ready – USB Type-C - Aluminium 166,56 € disponibile 6 new from 166,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Contraddizioni, scelte, tasse dei playoff della NFL 2022: la previsione dei patrioti contro i conti, le migliori scommesse jolly degli esperti di 20-11 anni Amazon.it Caratteristiche Compact aluminum exterior available in five colors

Versatile interior supporting professional grade hardware

Stylish top panel designed to match the color of your case

Additional steel mesh top panel for higher airflow

Small, flexible and space efficient with volume just over 16 liters

Cooler Master MasterBox Q300L – Mini Tower Case mATX con Visione Completa Pannello Laterale, Cable Management Ordinato, e Molteplici Opzioni Raffreddamento 64,19 € disponibile 61 new from 58,65€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FILTRI ANTI POLVERE MAGNETICI DESIGN FANTASIA- Filtri antipolvere magnetici anteriori e superiori progettati su misura sono completamente rimovibili e si presentano in modo minimalista e funzionale

VERTICALE E ORIZZONTALE - Il case masterbox presenta viti a testa zigrinata possono fungere anche da piedini per un posizionamento verticale o orizzontale con superficie forata per diverse configurazioni flusso aria

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO - Pannello frontale supporta fino a due ventole da 140mm o un radiatore raffreddamento a liquido da 240mm; il pannello posteriore supporta un raffreddamento da 120mm (modello ventola o radiatore), mentre la parte superiore accomoda due ventole da 120mm

VISIONE EDGE-TO-EDGE - Pannello laterale trasparente quadrato consente una visione completa di qualsiasi costruzione con pannello i/o che può essere spostato in 3 diversi orientamenti su entrambi i lati; spazio extra (28mm) dietro il vassoio della scheda madre per la gestione dei cavi

SPAZIO NEL INTERNO - Masterbox q300l supporta dissipatori cpu fino a un'altezza di 159mm, schede grafiche (gfx) fino a una lunghezza di 360mm e alimentatori (psu) lunghezza fino a 160 mm

ASUS ROG Z11 Case Gaming Se7en Edition, mini-ITX/DTX, Mini Tower, PSU SFX/ATX, Vetro Temperato Su Due Lati, Orientamento Verticale o Orizzontale, Design Termico Ottimizzato, Aura Sync RGB, Nero 264,90 €

199,90 € disponibile 9 new from 199,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche I pannelli in vetro temperato da 4 mm, il telaio in alluminio e illuminazione Aura Sync integrata creano un aspetto elegante ma allo stesso tempo da vero gamer

Design con inclinazione di 11° per migliorare il flusso d’aria e offrire un miglior raffreddamento di CPU e scheda grafica, installa un ssd M.2 sul retro della scheda madre e sfrutta al meglio tutto lo spazio

Grazie al supporto per alimentatori ATX, schede grafiche a 3 slot senza cavo riser, radiatori da 240 mm, pompa di raffreddamento ad acqua con serbatoio e fino a cinque ventole potrai scegliere i tuoi componenti in totale libertà e vincere ogni sfida

Ampia connettività grazie all’hub integrato e alle porte di I/O sul pannello anteriore, USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type-A e il pulsante di controllo ARGB offrono ampie opzioni di connettività

Nascondi abilmente tutti i cavi grazie allo spazio aggiuntivo fornito dal design a 11° e alla cover multifunzione, mentre i filtri antipolvere rimovibili forniscono una protezione completa riducendo il lavoro di pulizia e manutenzione

SSUPD Meshlicious Full Mesh Mini-ITX Gehäuse - Nero 198,00 € disponibile 9 new from 198,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche G99.OE759FMX.00

Razer Tomahawk Mini-ITX - Case da gaming con Razer Chroma RGB (Pannelli girevoli in vetro temprato su entrambi i lati, filtro antipolvere, Supporto di radiatori fino a 240 mm) 167,94 € disponibile 29 new from 150,25€

2 used from 105,29€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PANNELLI GIREVOLI IN VETRO TEMPRATO SU ENTRAMBI I LATI: Sfoggia la qualità del tuo equipaggiamento e le performance del suo hardware compatibile con Chroma, scambiando pezzi in tutta comodità grazie ai pannelli posteriori che si aprono verso l’esterno e senza bisogno di attrezzi.

DOTATO DI RAZER CHROMA RGB: Con 16,8 milioni di colori e una suite di effetti, sincronizza l’illuminazione underglow con il resto della tua postazione da battaglia e goditi un’immersione di gioco maggiore grazie alle reazioni dinamiche a oltre 150 giochi integrati.

PANNELLO SUPERIORE VENTILATO E FILTRO ANTIPOLVERE: Il case non dissipa il calore solo dal retro, ma anche dalla parte superiore, aspirando aria fresca dal davanti attraverso filtri per l’aria integrati che riducono l’ingresso delle particelle di polvere.

SUPPORTO DI RADIATORI FINO A 240 MM: Sia che tu stia usando un refrigeratore a liquido All in One (AIO) o uno personalizzato, questo case da gaming è dotato di spazio sufficiente per permetterti di massimizzare le capacità di raffreddamento del tuo equipaggiamento.

GESTIONE DEI CAVI INTEGRATA: Per garantire un layout senza macchia, il case da gaming Razer Tomahawk offre scorciatoie e coperture per aiutarti a instradare e nascondere i cavi che ridurrebbero altrimenti il flusso dell’aria o creerebbero disordine all’interno del sistema.

Cooler Master HAF XB EVO Case per PC 'ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Pannello Laterale in maglia' RC-902XB-KKN2 197,89 € disponibile 6 new from 167,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello superiore di tipo mesh per una ventilazione eccellente

Sostiene una ventola di 200 millimetri nella parte superiore (opzionale); Radiatori di 240 millimetri nella parte anteriore

Due ventole durevoli XtraFlo inclusi nella parte anteriore per un forte flusso d'aria

GEEEK G1 SE V1.0 MINI-ITX CASO Silver Chassis Pannelli laterali fumé 144,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Custodia G1 SE SILVER V1.0 Mini-ITX

Scheda PCIe Riser inclusa (per un valore di £24.99), Lunghezza massima GPU: 325 mm Altezza massima GPU: 145 mm Profondità GPU: 55 mm

Scheda madre Mini-ITX (17X17cm) Compatibile Alimentatore Tipo SFX / SFX-L CPU Cooler Supporto fino a 66mm di altezza

Premio sotto 10 litri, layout e design interni intelligenti

Dimensioni della cassa: 145 x 233 x 330 mm (larghezza x altezza x profondità) 2 mm, in alluminio anodizzato, staffa in metallo, pannello in acrilico

SilverStone SST-SG13WB - Sugo Mini-ITX Compact Computer Cube Case, pannello frontale con Mesh, nero bianco 50,21 € disponibile 4 new from 50,21€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta schede di espansione standard (fino a 10.5 pollici)

Compatibile con schede madri Mini-DTX / Mini-ITX e PSU ATX

Supporto per sistema di raffreddamento a liquido all-in-one da 120 mm/140 mm

Thermaltake The Tower 100 Mini PC Chassis 99,90 €

89,85 € disponibile 37 new from 89,85€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Tower 100 è un case in acciaio. Il design verticale consente al case di avere un ingombro ridotto e ti permette di ottimizzare al meglio la tua area di gioco e di lavoro

I tre pannelli in vetro temperato da 4 mm del Tower 100 sono più spessi e più resistenti ai graffi rispetto a quelli di acrilico standard

Il Tower 100 è dotato nella parte posteriore, inferiore e sui due lati interni, di filtri magnetici removibili. Alla base, i filtri rimovibili forniscono un'eccellente protezione dalla polvere e aiutalo a ridurre lo sporco, garantendo un ambiente privo di polvere.

Supporta un dissipatore per la CPU di altezza massima di 190 mm, VGA con lunghezza massima di 330 mm, un alimentatore con lunghezza fino a 180 mm, due SSD da 2,5" con staffa laterale e due HDD da 2,5" o due da 3,5" sul retro (senza ventola posteriore)

Nel pannello superiore sono presenti due porte USB 3.0 e una USB 3.1 (Gen 2) di tipo C.

Itek Case EVOKE - New Concept Mini Tower, mATX, Mini ITX, 2xUSB3, 0.8mm, Nero 65,89 €

56,99 € disponibile 8 new from 56,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il case EVOKE rappresenta un nuovo modo di intendere e vedere il cassico “cabinet” nelle dimensioni e nei concetti; estremamente versatile e quindi adattabile a svariate soluzioni ed applicazioni; esteticamente si presenta molto elegante, con materiali di primissimo livello e il logo black su black davvero affascinante ma nel caso lo si voglia rendere più aggressivo, è possibile acquistare separatamente la paratia laterale in vetro, per mettere in mostra tutta la potenza che si trova all'interno

Il case EVOKE in soli 303 mm di altezza, 185 mm di larghezza e 391 mm in lunghezza fornisce la possibilità di montare schede madri in formato Micro ATX e Mini ITX, alimentatori SFX oppure ATX, permette di montare schede video in verticale oppure in orizzontale e dissipatori alti fino a 155 mm (con GPU orizzontale), ma non si limita a questo Ospita anche raffreddamenti a liquido di 240 mm

Il case EVOKE ha un airflow molto efficace ottenuto grazie alle tre pareti (laterali e top) quasi completamente traforate e alla possibilità di installare diverse ventole da 8 e da 12 cm; importante anche il numero di predisposizioni per HDD/SSD da 3.5” e 2.5”, quest'ultime fino a 7 unità

Il case EVOKE rappresenta un nuovo modo di intendere e vedere il cassico “cabinet” nelle dimensioni e nei concetti; estremamente versatile e quindi adattabile a svariate soluzioni ed applicazioni; esteticamente si presenta in maniera molto elegante, con materiali di primissimo livello e il logo black su black davvero affascinante ma nel caso lo si voglia rendere più aggressivo, è possibile acquistare separatamente la paratia laterale in vetro, per mettere in mostra tutta la potenza che si trova al suo interno READ Il cinema è stato censurato dai Democratici dell'Arizona per aver bloccato il diritto di voto

Nzxt H210 - Case da Gioco per PC Mini-Itx - Porta Tipo C USB I/O Frontale - Pannello Laterale in Vetro Temperato - Compatibile con il Raffreddamento a Liquido - Staffa per il Radiatore, Bianco/Nero 90,99 € disponibile 53 new from 83,79€

1 used from 58,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NUOVE CARATTERISTICHE: porta i / o USB Type-C frontale e pannello laterale in vetro temperato con installazione a vite singola

DESIGN REMASTERATO: il design pulito e moderno, l'iconica barra di gestione dei cavi e il pannello laterale interamente in vetro temperato mettono in mostra la vostra splendida build

GESTIONE SEMPLICE dei CAVI: il nostro kit brevettato di cablaggio con canali e cinghie preinstallati rende il cablaggio facile, intuitivo e facile

RAFFREDDAMENTO OTTIMIZZATO: Sono incluse due ventole Aer F 120mm per un flusso d'aria interna ottimale e le prese d'aria del pannello frontale e dell'alimentatore sono dotate di filtri rimovibili; include una staffa rimovibile progettata per radiatori fino a 240 mm che semplifica l'installazione del raffreddamento ad acqua ad anello chiuso o personalizzato

SUPPORTO alla SCHEDA MADRE: Mini-ITX

Inwin A1 Plus Mini-Itx, Inkl, 650 Watt, Nero 230,90 € disponibile 9 new from 188,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scatole, design, sobrie e performanti

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 42,0 x 30,0 x 35,0 cm

Peso confezione: 7,65 kg

Fabbricato in Cina

Tacens Anima AC5, Case PC Compatto Micro ATX, Raffreddamento a Rete Frontale, USB 3.0, Nero 28,90 € disponibile 2 new from 28,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN PROFESSIONALE: Case per computer compatto Micro-ATX / Mini-ITX ad alte prestazioni con frontale di raffreddamento a maglia piena e finitura nera professionale che si adatta sia a contesti domestici che d'ufficio

ALTE PRESTAZIONI: Struttura ottimizzata e aggiornata per un montaggio facile e accessibile; Più alloggiamenti interni per diverse combinazioni di dischi rigidi (2 x 2.5" SSD o 2 x 3.5" HDD)

CONNETTIVITÀ COMPLETA: le porte USB 3.0, USB 2.0, microfono e audio HD sul pannello frontale ti permettono di collegare le tue periferiche con piena comodità

RAFFREDDAMENTO OTTIMIZZATO: Griglia frontale completa e ampio supporto di raffreddamento, che permette di installare una ventola frontale e laterale da 12 cm, e una ventola da 8 cm sul lato posteriore

Thermaltake The Tower 100 Mini Metallic Gold | Mini-ITX-PC-Chassis | 3 x 4mm Tempered Glass | Metallic Gold 118,90 € disponibile 2 new from 118,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ Il Tower 100 Metallic Gold è un case mini-ITX dal design verticale con visione panoramica. Viene fornito con due ventole standard da 120 mm preinstallate e tre pannelli in vetro temperato da 4 mm nella parte anteriore, sul lato sinistro e destro.

✔️I tre pannelli in vetro temperato da 4 mm del The Tower 100 Metallic Gold sono più spessi e più resistenti ai graffi rispetto a quelli di acrilico. Non solo creano una vista panoramica dei componenti interni, ma offrono anche agli utenti un accesso facile e veloce dal pannello superiore

✔️Il Tower 100 Metallic Gold ha filtri magnetici di rimozione della polvere sul retro, sui due lati interni e sullo strato inferiore interno

✔️Il sofisticato design dello spazio massimizza la capacità del The Tower 100 Metallic Gold di supportare i componenti per PC e una più ordinata gestione dei cavi

✔️Qualcuno potrebbero avere dubbi sulle prestazioni di raffreddamento di un case mini-ITX. Tuttavia, le prese d'aria fredda e gli scarichi dell'aria calda sono ben progettati, garantendo che la temperatura interna rimanga sempre bassa

MSI MPG VELOX 100R Mid Tower Gaming Case 'Nero, 4 ventole ARGB da 120 mm, Mystic Light Sync, USB Type-C, 2 pannelli in vetro temperato, E-ATX, ATX, mATX, mini-ITX' 169,99 €

164,85 € disponibile 23 new from 164,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MPG VELOX 100R

Dispositivi compatibili: computer desktop

Controlla rapidamente gli effetti di luce della serie VELOX 100 MPG con il loop Insta-Light premendo un pulsante; fai clic sui profili con facilità e scegli un preferito

La serie MPG VELOX 100 viene fornita con una staffa riser GPU come accessorio che consente di montare la scheda grafica in verticale

ASHATA Mini Case del Computer ITX, Case HTPC in Lega di Alluminio, Mini Case del Computer PC, Bello e Squisito, Adatto per Scheda Madre Minh-IIX(L65 Nero USB3.0) 77,34 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, lamiera super spessa, fino a 3,5 mm.

Trattamento di glassa di superficie, qualità di prima classe.

Bello e squisito, di piccole dimensioni, solo 197 * 197 * 65MM.

Realizzato in lega di alluminio, il telaio è integrato e perfetto per la dissipazione del calore.

Progettato per la scheda madre ITX (170 * 170MM).

THERMALTAKE CASE WALL MOUNT CORE P1 TG MINI ITX 151,76 € disponibile 3 new from 117,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Thermaltake aumenta la serie Core P aggiungendo il Core P1 TG Mini ITX; chassis da muro con vetro temperato

Il Core P1 TG Mini ITX dal design a chassis aperto è dotato di un pannello in vetro temperato da 5mm per proteggere i componenti e per permettere agli utenti di mostrare l'hardware interno

Supporta anche l'ultimo Hardware per PC, soluzioni a liquido AIO o DIY; grazie al suo design offre la flessibilità per una installazione orizzontale/verticale

BitFenix BFC-PM2-300-WWGSW-RP Micro-Tower Case, Gaming-alloggiamento Bianco 109,90 € disponibile 12 new from 109,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RTX 3090 o RX6900XT Ready - Gioco GPU fino a 339 mm con opzioni di montaggio sia orizzontale che verticale

Design rinforzato con manici rinforzati, rivestimento opaco resistente e metallo spesso 1 mm

Vista senza restrizioni della tua costruzione con vetro temperato preinstallato da 4 mm sul retro e sulla parte superiore

Alto flusso d'aria con una ventola preinstallata 6010 che soffia direttamente alla GPU e un pannello frontale mesh

Facile accesso con connessione USB 3.2 Gen 2 Type-C, nonché 2xUSB 3.0 di tipo A

CIT MTX008B PC Case, mini ITX, approvato CE/EMI design, Game max TFX 300 W Alimentatore incluso, 80 mm anteriore ventola inclusa, progettato con il professionale in mente | nero 82,18 € disponibile 3 used from 55,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 7.5l SFF Chassis Desktop

Approvato CE/EMI design

Viene fornito con 1 x 80 mm ventola anteriore

Spessore 0.6 mm

Include un gioco max gt-300 W TFX Power Supply

Cooler Master MasterBox Q300P Case per PC 'Micro-ATX, Mini-ITX, RGB LED, con Finestra Laterale' MCB-Q300P-KANN-S02 65,11 € disponibile 2 new from 65,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cooler Master MasterBox Q300P - Mini Tower Micro ATX, senza alimentatore di rete (ATX/PS/2)

Nero - USB/Audio (MCB-Q300P-KANN-S02)

Peso confezione: 6,18 kg

Dimensioni della confezione: 27,43 x 57,66 x 51,05 cm (L x A x P)

SilverStone SST-ML05B - Cabinet Milo per Slim HTPC formato Mini-ITX , Silent, nero 65,20 € disponibile 4 new from 65,20€

3 used from 45,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche supporta fino a 2 ventole da 80 mm

supporta schede madri Mini-ITX

ha una capacità di 7 litri

Aerocool CS105, Case per PC Micro ATX e Mini-ITX, Ventola Anteriore, Blu 38,50 € disponibile 6 new from 33,50€

1 used from 31,16€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta schede madri Micro-ATX e Mini-ITX

Supporta il raffreddamento della CPU fino a un max. altezza di 148 mm

Supporta schede grafiche di fascia alta fino a un max. lunghezza di 320 mm

Accesso rapido e semplice a 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, porte per microfono e audio HD e pulsanti di accensione e ripristino

Sharkoon QB One Mini Itx - custodia del computer 58,65 € disponibile 27 new from 52,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fattore di forma Mini-ITX, slot di espansione: 2

USB 3.0 (anteriore) x 2, USB 2.0 (anteriore) x 2

Alimentazion: SFX / ATX (non compatibile con alimentatori modulari ATX)

Dimensioni (L x L x A): 36.8 x 22.5 x 18.0 cm, Peso: 3.0 kg

ASUS ROG Z11 Case Gaming, mini-ITX/DTX, Mini Tower, PSU SFX/ATX, Vetro Temperato Su Due Lati, Orientamento Verticale o Orizzontale, Design Termico Ottimizzato, Illuminazione Aura Sync RGB, Nero 234,99 € disponibile 48 new from 234,90€

1 used from 184,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche I pannelli in vetro temperato da 4 mm, il telaio in alluminio e illuminazione Aura Sync integrata creano un aspetto elegante ma allo stesso tempo da vero gamer

Design con inclinazione di 11° per migliorare il flusso d’aria e offrire un miglior raffreddamento di CPU e scheda grafica, installa un ssd M.2 sul retro della scheda madre e sfrutta al meglio tutto lo spazio

Grazie al supporto per alimentatori ATX, schede grafiche a 3 slot senza cavo riser, radiatori da 240 mm, pompa di raffreddamento ad acqua con serbatoio e fino a cinque ventole potrai scegliere i tuoi componenti in totale libertà e vincere ogni sfida

Ampia connettività grazie all’hub integrato e alle porte di I/O sul pannello anteriore, USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type-A e il pulsante di controllo ARGB offrono ampie opzioni di connettività

Nascondi abilmente tutti i cavi grazie allo spazio aggiuntivo fornito dal design a 11° e alla cover multifunzione, mentre i filtri antipolvere rimovibili forniscono una protezione completa riducendo il lavoro di pulizia e manutenzione READ La morte della tennista cinese dell'élite sportiva Galvanese

Cooler Master MasterCase H100 ARGB – Case PC Mini-ITX Ottimo Flusso d’Aria, Panello Frontale Traforato Mesh, Capacità Hardware Flessibile 102,28 € disponibile 7 new from 102,28€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VENTOLA ARGB DA 200MM - L'enorme ventola rgb da 200 mm mf200r aspira un flusso d'aria ad alto volume (90,3 cfm) nel case per un raffreddamento superiore ed è pienamente compatibile con le schede madri certificate rgb (asus aura, gigabyte fusion, msi mystic light e asrock) per una completa illuminazione argb

MINI-ITX CON MAX-POWER - Con il suo alloggiamento ultracompatto (312mm x 216mm x 301mm) presenta un layout interno efficiente ma flessibile, il case h100 argb può accomodare una scheda madre mini-itx con spazio libero per dissipatore cpu (83mm), scheda grafica (210 mm senza radiatore) e un alimentatore atx di dimensioni standard per ottima compatibilità ed efficienza hardware

VENTILAZIONE ATTRAVERSO FINITURA MESH - Panello frontale e gran parte del pannello superiore traforato in fine mesh cooler master, offre un'eccellente filtrazione della polvere senza limitare la ventilazione (può supportare nella parte anteriore un radiatore per dissipatori a liquido da 120 mm, 140 mm o 200 mm)

COMPATTO E PORTATILE - L'H100 ARGB può essere utilizzato come piattaforma di gioco portatile, impianto cinema a casa (home theater) o semplicemente come salvaspazio desktop; la parte posteriore del pannello superiore implementa anche una maniglia per migliorare la trasportabilità

PANNELLO I/O ACCESSIBILE - Dispone di un controller argb manuale, 2 porte usb 3.2 gen 1 (precedentemente usb 3.0), 1 jack audio da 3,5 mm e 1 jack da 3,5 mm

La guida definitiva case mini itx 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore case mini itx. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo case mini itx da acquistare e ho testato la case mini itx che avevamo definito.

Quando acquisti una case mini itx, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la case mini itx che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per case mini itx. La stragrande maggioranza di case mini itx s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore case mini itx è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la case mini itx al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della case mini itx più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la case mini itx che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di case mini itx.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in case mini itx, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che case mini itx ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test case mini itx più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere case mini itx, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la case mini itx. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per case mini itx , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la case mini itx superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che case mini itx di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti case mini itx s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare case mini itx. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di case mini itx, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un case mini itx nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la case mini itx che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la case mini itx più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il case mini itx più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare case mini itx?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte case mini itx?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra case mini itx è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la case mini itx dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di case mini itx e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!