40 La migliore cavo coassiale per radioamatori del 2022 – Non acquistare una cavo coassiale per radioamatori finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore cavo coassiale per radioamatori? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi cavo coassiale per radioamatori venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa cavo coassiale per radioamatori. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

BOOBRIE 20M UHF Cavo Coassiale RG58/U Adattatore PL259 Cavo Coassiale radio per radioamatori da UHF Maschio a UHF Maschio Cavo coassiale CB a Bassa perdita per CB Ham Radio/Antenna/Broadcast 39,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nome cavo →: da spina maschio UHF (pin) a spina maschio UHF (pin) cavo di prolunga coassiale RF, cavo coassiale RG58/U PL259. Collegare UHF al dispositivo UHF, utilizzando per collegare un SO239 al jack femmina SO-239.(★ RG58 / U è stampato sul corpo del cavo)

Lunghezza cavo →: 20 metri. Tipo di cavo →: Cavo coassiale RG58/U flessibile e di alta qualità, a bassa perdita. Materiale connettore →: rame puro con ottima connettività (non in lega). Trattamento superficiale →: nichelato. Impedenza →: 50 ± 2 ohm, a bassa perdita

⭐Ottimo per molti progetti che coinvolgono il connettore UHF. Ampiamente usato per antenne, trasmissioni, radio, Wi-Fi, telecomunicazioni, cavo coassiale, dispositivi LAN wireless, CCTV, applicazioni a microonde e sistema di comunicazione digitale e così via,> 1000 volte la durata dell'accoppiamento.

⭐Perfetto per radio CB, radioamatori, ricetrasmettitore radio mobile per auto, radioamatore portatile, radio bidirezionale, scanner radio pubblico, trasmettitore radio FM e applicazioni radio bidirezionali.

Contenuto della confezione: 1 cavo dell'antenna a spirale UHF PL-259 RG58 U. Conferma il tipo di connettore del tuo dispositivo prima dell'acquisto. ♥ Forniamo 12 mesi di garanzia e servizio di restituzione dopo la data di acquisto originale. In caso di difetti di fabbricazione in questo prodotto, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.

Greluma 12 Pezzi Connettore PL259, Spina Connettore Coassiale a Saldare Maschio UHF PL 259 con Riduttore, Adattatore RF 50ohm per RG59, RG8, RG8x, LMR-400, RG-213 Compatibile con Radioamatori 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questi connettori PL-259 funzionano perfettamente con cavi RG-8, RG-213, ecc. I connettori possono essere utilizzati su cavi RG-8X Mini-8, RG-59, LMR240 con riduttore UG-176 (il riduttore UG-176 è incluso nella confezione).

Saldatura richiesta. Ideale per costruire o riparare cavi coassiali, utilizza questo connettore maschio UHF per creare il tuo cavo UHF che è ampiamente utilizzato su radioamatori, antenne o qualsiasi altra applicazione (ad esempio WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, WiMax, SCADA, antenne mobili ).

Ottone di alta qualità, corpo nichelato, contatti placcati in oro e manicotto buono per una migliore conduttività e una saldatura più facile.

Vieni con 12 pezzi, che possono farti risparmiare molto e ti fanno sempre avere un backup.

Se non sei soddisfatto di alcun prodotto, non esitare a contattarci, ti serviremo al meglio.

Vecys Cavo Coassiale RF SMA Maschio a BNC Femmina RG316 30 cm / 12 pollici per Walkie Talkie Radioamatori Antenne PC LAN USB Raspberry Pi TYT Icom 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cavo coassiale RF di prolunga adattatore SMA maschio a BNC Femmina

Connettore 1: SMA maschio diritto | Connettore 2: BNC Femmina diritto | Tipo di cavo: RG316 | Lunghezza del cavo: 30 cm | Impedenza: 50 Ohm;

Composto da cavo RG316 di alta qualità e tutto l'adattatore maschio SMA a Femmina BNC in rame, resistenza alle alte temperature, resistenza agli acidi, resistenza alla corrosione, bassa perdita ad alta frequenza e bassa impedenza, per garantire una comunicazione di alta qualità;

Applicazione: radioamatori walkie talkie, adatta alla maggior parte delle radio amatoriali Yaesu, Icom, Alinco, Kenwood, Wouxun e TYT, ascolto a onde corte e osservazione di meteoriti radio

Confezione: 1 x cavo da SMA a BNC (30 cm)

Cavo coassiale da SMA a N RG58 65,6 piedi (20 m) TUOLNK Cavo di prolunga per antenna WiFi a bassa perdita Cavo coassiale nero da SMA maschio a N maschio 50ohm per radioamatori 3G 4G LTE 38,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tipo di cavo e dettagli】 Cavo coassiale da SMA maschio a N maschio; Tipo di cavo: RG58; Materiale del conduttore: rame puro; Lunghezza del cavo: 65,6 piedi (20 m); Impedenza: 50 ohm, a bassa perdita

【Durabilità e prestazioni】 Il connettore è realizzato in ottone puro per garantirne la durata e l'utilizzo del riciclaggio. Il tipo di cavo è RG58 per garantire una buona conduttività e trasmissione del segnale, con un'elevata resistenza alle interferenze del segnale.

【Applicazione】 Questo prodotto è ampiamente utilizzato in radio bidirezionale, antenne, scanner radio, trasmettitore per auto, radio CB, cavo coassiale, radio Wi-Fi, antenna GPS, dispositivo RF, apparecchiature di test dell'infrastruttura wireless ecc.

【Pacchetto incluso】 1 pz di cavo extender SMA maschio a N maschio RG58 (connettore 1: connettore SMA maschio, connettore 2: connettore N maschio)

【Qualità e servizio garantiti】 Non preoccuparti dei problemi di qualità. Siamo sicuri del nostro cavo perché utilizziamo materiali di alta qualità per garantire stabilità e durata del prodotto. Forniamo un servizio di restituzione di 1 mese e una garanzia di 26 mesi dopo la data di acquisto.

Bingfu Cavo Adattatore per Antenna SMA Ham femmina a UHF SO239 femmina RG58 cavo coassiale da 30cm per radioamatore walkie talkie bidirezionale Kenwood Wouxun Baofeng BF-F8HP UV-5R UV-82 BF-888S GT-3 17,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con: Cavo adattatore HT per radio walkie-talkie radioamatoriale portatile a due vie con radioamatore; Connettore: Connettore UHF SO239 femmina 50 Ohm; Connettore: Connettore SMA femmina 50 Ohm; Cavo: cavo coassiale RG58 50 Ohm; Lunghezza: 30 cm; Elenco dei pacchetti: 1 x cavo (come mostrato nell'immagine);

Compatibile con: BAOFENG BF-666S BF-777S BF-888S BF-320 BF-480 BF-490 BF-V6 BF-V8 UV-82 UV-5R BF-F8HP GT-3 BF-F8 + BF-388A BF-UV5R BF -UV5RA BF-UV5RB BF-UV5RC BF-UV5RD BF-UV5RE BF-UV5REPlus BF-UV82 BF-UVB5 B6 Ham Radio;

Compatibile con: WOUXUN KG-689 KG-689 PLUS KG-669 KG-669 PLUS KG-659 KG-699E KG-UVD1 Radioamatori; WEIERWEI VEV-3288S VEV-6288 VEV-3288 Radioamatori; QUANSHENG TG-K4AT TG-2AT TG-45AT TG-42AT TG-22AT TG-25AT Radio per prosciutto TG-UV;

Compatibile con: Kenwood TK-360 TK-370 TK-370G TK-372 TK-372G TK-3100 TK-3140 TK-3160 TK-3170 TK-3180 TK-3200 TK-3202 TK3207 Ham Radio; HYT TC-268 TC-268S TC-368 TC-368S TC-370S TC-500 TC-500S Radioamatori;

YILIANDUO 20 Tipo RF Coassiale Adattatore Kit SMA Connettore SMA/RP-SMA a BNC/N/F/TNC Connettore per SDR Antenna Radioamatore Ham Radio Baofeng Telecom CCTV Microonde FM Trasmissione 40,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo di adattatore: SMA/BNC/F/N | Materiale: placcato oro/placcato nichel | Genere: maschio / femmina | Temperatura: -55 °C ~ + 155 °C | Impedenza: 50 Ohm | Perdita di inserimento ≤ 0,15 dB / 3 GHz, VSWR ≤ 1,1

Durevole e resistente alla corrosione. Alta affidabilità, forte resistenza alle vibrazioni, buone prestazioni meccaniche ed elettriche.

Facile da usare e intatto, basta avvitare al connettore o altro dispositivo, quindi può funzionare.

Ampiamente usato per antenne SDR, radioamatori portatili, scanner radio, ricetrasmettitori radioamatori CB radio, Wi-Fi, telecomunicazioni, cavo coassiale, LMR, dispositivi LAN wireless, CCTV, sistema di comunicazione digitale a microonde, baofeng e progetti radio UV-5X3 UV5R uv -82hp Per Baofeng BF-888 UV-82 WiFi USB Antenne per telefoni cellulari Antenne per strumentazione Walkie Talkie Radio bidirezionale

Il kit include 20 tipi di connettori coassiali riutilizzabili - BNC / F / N / SMA / TNC / RP-SMA / - adattatori maschio e femmina che possono essere utilizzati in diverse combinazioni per adattarsi alla maggior parte delle installazioni. Fare riferimento all'immagine per il modello.

Connettore maschio UNC BNC a femmina PL259, adattatore coassiale RF da 5 pezzi dritto coassiale RF da BNC a PL-259, per cavo coassiale, antenna, telecomunicazione, radioamatori 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

BOOBRIE 5M RG58 Prolunga Antenna Cavo Radio BNC Maschio a UHF Maschio PL259 Cavo Coassiale RG58 per Antenna CB Analizzatore di Antenna Radio Walkie Talkie Radio bidirezionale Radio amatoriale mobile 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tipo di connettore】: da BNC maschio a UHF maschio, 【Lunghezza cavo】: 5M, 【Tipo di cavo】: ⭐RG58⭐, 【Impedenza】: 50 ohm, a bassa perdita.

Cavo radio per antenna maschio da 50 ohm UHF (PL259) a BNC Cavo coassiale RG58. Trasmissione stabile dei segnali digitali e velocità di trasmissione veloce, sicura e durevole.

Consentito di spostare una delle antenne dal router attraverso un muro nel soggiorno / soggiorno e fornire una migliore potenza del segnale e quindi larghezza di banda.

Utilizzato per radio ricetrasmittenti, ricetrasmettitori mobili per radioamatori, radio FRS GMRS MURS, walkie-talkie, ricetrasmettitori radioamatori Radio CB portatili, scanner per trasmissioni pubbliche.

Il pacchetto include: 1 x cavo BNC maschio a UHF maschio RG58 cavo coassiale 5M.

BOOBRIE RG58 Cavo UHF PL259 15M+2PCS Connettore Femmina UHF Kit connettore e cavo UHF Cavo Coassiale RG58 Cavo Coassiale UHF Maschio a Maschio UHF Connettore Femmina UHF a Femmina UHF Connettore SO239 38,48 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tipo di connettore UHF】: da femmina UHF (SO239) a femmina UHF (SO239), entrambi i lati sono connettori femmina di tipo UHF (vite esterna e foro interno).

【Materiale connettore】: rame puro con eccellente connettività (non lega). 【Trattamento superficiale】: nichelato e progettato per offrire il VSWR più basso delle due serie. 【Impedenza】: 50 Ohm, bassa perdita.

【Cavo di prolunga coassiale RF BOOBRIE da PL259 a PL259】: collega UHF a UHF, compatibile con connettori UHF, utilizzato per collegare l'adattatore femmina SO-239.

【BOOBRIE Cavo coassiale ⭐RG58⭐】: copertura superiore al 95%. Lo schermo a treccia è costituito da un filo di alluminio 96 * 0,12 * 0,14 mm, a bassa perdita e massima protezione del segnale.

Ideale per molti progetti che coinvolgono un connettore UHF. Perfetto per radio CB, radioamatori, ricetrasmettitore radio mobile per auto, radioamatore, scanner radio pubblico, trasmettitore radio FM, applicazione radio bidirezionale ecc. Più di 1000 volte la durata della vita.

Cavo coassiale tipo F TUOLNK F maschio a F femmina cavo di prolunga per antenna Wifi Low Loss 16,4 piedi (5 m) F Cavo coassiale per radioamatori RF 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➣Tipo di cavo e dettagli: cavo coassiale di tipo F; Tipo di cavo: RG58; Materiale del conduttore: rame puro; Lunghezza del cavo: 16,4 piedi (5 m); Impedenza: 50 ohm, a bassa perdita

➣Durata e prestazioni: il conduttore è realizzato in ottone puro per garantirne la durata e l'utilizzo del riciclaggio. Il tipo di cavo è RG58 per garantire una buona conduttività e trasmissione del segnale, con un'elevata resistenza alle interferenze del segnale.

➣Applicazione: questo cavo coassiale è ampiamente utilizzato in antenne, scanner radio, trasmettitore per auto, radio CB, cavo coassiale, radio Wi-Fi, antenna GPS, dispositivo RF, apparecchiature di test dell'infrastruttura wireless ecc.

➣Il pacchetto include: 1 pezzo di cavo di prolunga RG58 da F maschio a F femmina (connettore 1: F maschio, connettore 2: F femmina)

➣ Qualità e servizio garantiti: non preoccuparti dei problemi di qualità. Siamo sicuri del nostro cavo perché utilizziamo materiali di alta qualità per garantire stabilità e durata del prodotto. Forniamo un servizio di restituzione di 1 mese e una garanzia di 12 mesi dopo la data di acquisto.

UAYESOK Antenna marina VHF 156-163 Mhz Base per barca Antenna 38,8 cm (15,3 pollici) con cavo coassiale RG58 da 5 m Connettore PL259 e staffa di montaggio a L per radioamatore marino mobile 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frequenza antenna marina VHF: 156-163 MHz; ROS: Meno di 1,5; Guadagno: 2,5 dBi.

Base tozza. Staffa a L in acciaio inossidabile con due bulloni a U, facile da trasportare e installare.

Cavo coassiale premium a bassa perdita RG58 da 16,4 piedi (5 m) con connettore PL259.

Impermeabile e resistente alla corrosione, ampiamente utilizzato in barca e offshore, barche a motore, incrociatori, barche a vela, yacht, veicoli ecc.

Antenna della nave aggiornata, maggiore guadagno e minore perdita. Aumenta la ricezione e la portata della radio, estende la gamma di comunicazione.

YILIANDUO SMA RG58/U Cavo Prolunga Antenna Router 4g Cavo SMA Maschio a SMA Femmina Cavo 7M Bassa Perdita Coassiale Prolunga Cavo per Antenna WiFi Router WiFi Radio Portatile WiMax 3G 4G LTE 21,90 € disponibile 2 new from 21,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【CAVO ANTENNA A BASSA PERDITA】: Cavo coassiale prolunga antenna WIFI RG58 / U SMA maschio a SMA femmina | Lunghezza del cavo: 22.96ft / 7m | Impedenza: 50 ohm | Tipo connettore: SMA femmina montaggio a paratia Connettore(foro interno), SMA maschio Connettore(pin interno)

【Compatibile con】:radioamatori; Radioamatore; radio CB; walkie-talkie; Radio bidirezionale portatile; FRS GMRS MURS Radio; Radioamatore; contatore RF; Esploratore RF;

【Compatibile con】:BaoFeng UV-5R UV5RA UV-5RE BF-F8HP BF-F8 UV-82 UV-82HP BF-888S UV-5X3 radioamatore; Compatibile con la radio bidirezionale VHF marina: Radio VHF galleggiante Cobra MR HH125 HH350 HH350W HH450 HH500 HH600;

【Applicazioni】: SDR USB Dongles WiFi WiMax Strumentazione per radio portatili e antenne per telefoni cellulari. Compatibile con tutte le apparecchiature basate su SMA.

【Pacchetto】: 1 x SMA maschio a SMA femmina Connettore RG58/U Cavo

Bingfu Cavo Coassiale SMA Maschio a Maschio RG316 30cm 2pezzi per Dongle LNA-RTL-SDR Basso Rumore Ricevitore ADS-B Analizzatore di Rete Vettoriale VNA Misuratore SWR dell'antenna Analizzatore Spettro 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Collegamento: 50 Ohm SMA Maschio a Maschio; Cavo: Cavo Coassiale RG316;

Lunghezza del Cavo: 30 cm;

Compatibile con: LNA a Basso Rumore, Dongle RTL-SDR-USB, Ricevitore ADS-B, Radioamatori;

Compatibile con:Cavo Jumper Coassiale Sonda di Prova per Esploratore RF Portatile, Misuratore SWR, Analizzatore di Rete Vettoriale VNA, Analizzatore d'antenna, Analizzatore di Spettro, Generatore di Segnali RF;

Lista del Pacchetto: 2 x Cavi (Come Mostrato nell'immagine)

Eightwood Walkie Talkie portatile Radio Adattatore UHF PL259 a UHF PL-259 Cavo coassiale RF coassiale 60cm Cavo prolunga RG58 compatibile con radioamatore antenna radio Mobile radio amatoriale 13,99 €

11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettore 1: spina UHF diritta, pin maschio / pl259 | Connettore 2: spina UHF diritta, pin maschio / pl259

Impedenza: 50 Ohm | Tipo di cavo RF: RG58 | Lunghezza del cavo: 60 cm

Utilizzato per antenne, cavo coassiale, scanner radio, ricetrasmettitore radioamatoriale, radio portatile CB e apparecchiature radio amatoriali, radio HF VHF UHF

Il cavo adattatore UHF è facile da installare e impedisce il danneggiamento della connessione dell'antenna UHF della radio quando si cambiano le antenne per la base, il cellulare o uno stile diverso

Confezione: 1x cavo UHF-UHF

UAYESOK 433MHz 3dbi Antenna Omni GSM GPRS con cavo coassiale 3M (9,8 piedi) RG58 Spina SMA-maschio e staffa di montaggio per ripetitore segnale radioamatore 51,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Specifiche elettriche] Gamma di frequenza: 433 MHz; Impedenza: 50 ohm; Guadagno: 3.0dBi; Polarizzazione: verticale; Radiazione: Omni; VSWR:

[Specifiche meccaniche] Connettore: SMA-Male; Dimensioni: Ø195x325 mm; Materiale del riflettore: acciaio inossidabile; Lunghezza del cavo: 3,0 m; Temperatura di funzionamento: -50 ~ 70 gradi Celsius;

Staffa di montaggio antenna 433 MHZ in acciaio inossidabile, bassa attenuazione del segnale, forte anti-interferenza, alta qualità del segnale, facile da usare e installare;

Funziona con i ricevitori del dispositivo 433Mhz per migliorare la ricezione del segnale e la gamma di trasmissione 433MHz è una banda di frequenza comunemente usata per tutti i tipi di apparecchiature che richiedono poca potenza, come apriporta per garage, cuffie, baby monitor e telecomandi Trasmettitore;

Le antenne omnidirezionali sono utilizzate nella maggior parte dei dispositivi wireless RF di consumo, inclusi i telefoni cellulari e i router wireless ".

Cavo tipo N RG58 TUOLNK Cavo coassiale RF tipo N maschio a N femmina a bassa perdita Cavo di prolunga per antenna Wi-Fi da 12 pollici (30 cm) per router WiFi per radioamatori 2 pezzi 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tipo di cavo e dettagli】 Cavo coassiale di tipo N; Tipo di cavo: RG58; Materiale conduttore: rame puro; Materiale connettore: nichelato; Lunghezza del cavo: 12 pollici (30 cm); Impedenza: 50 ohm, a bassa perdita

【Durabilità e prestazioni】 Il connettore è realizzato in puro ottone per garantirne la durata e l'utilizzo del riciclaggio. Il tipo di cavo è RG58 per garantire una buona conduttività e trasmissione del segnale, con un'elevata resistenza alle interferenze del segnale.

【Applicazione】 Questo prodotto è ampiamente utilizzato in radio bidirezionale, antenne, scanner radio, trasmettitore per auto, radio CB, analizzatore di antenne, radio Wi-Fi, antenna GPS, dispositivo RF, apparecchiature di test dell'infrastruttura wireless ecc.

【Pacchetto incluso】 2 pezzi di cavo coassiale N maschio a N femmina RG58 (connettore 1: connettore N maschio, connettore 2: connettore N femmina)

Cavo coassiale tipo F TUOLNK F maschio a F femmina cavo di prolunga per antenna Wifi Low Loss 3.3ft (1M) F Cavo coassiale per radioamatori RF 12,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➣Tipo di cavo e dettagli: cavo coassiale di tipo F; Tipo di cavo: RG58; Materiale del conduttore: rame puro; Lunghezza del cavo: 3,3 piedi (1 M); Impedenza: 50 ohm, a bassa perdita

➣Durata e prestazioni: il conduttore è realizzato in ottone puro per garantirne la durata e l'utilizzo del riciclaggio. Il tipo di cavo è RG58 per garantire una buona conduttività e trasmissione del segnale, con un'elevata resistenza alle interferenze del segnale.

➣Applicazione: questo cavo coassiale è ampiamente utilizzato in antenne, scanner radio, trasmettitore per auto, radio CB, cavo coassiale, radio Wi-Fi, antenna GPS, dispositivo RF, apparecchiature di test dell'infrastruttura wireless ecc.

➣Il pacchetto include: 1 pezzo di cavo di prolunga RG58 da F maschio a F femmina (connettore 1: F maschio, connettore 2: F femmina)

➣ Qualità e servizio garantiti: non preoccuparti dei problemi di qualità. Siamo sicuri del nostro cavo perché utilizziamo materiali di alta qualità per garantire stabilità e durata del prodotto. Forniamo un servizio di restituzione di 1 mese e una garanzia di 12 mesi dopo la data di acquisto.

Eightwood Adattatore SMB DAB DAB + Autoradio Antenna RF Coassiale Adattatores Kit 3 Tipo per radioamatore Pioneer Kenwood Alpine 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo prodotto: Kit RF Adattatore | Serie: SMB-SMB

Adattatore fine: SMB Maschio a SMB Maschio/ SMB JACK( pin maschio) a SMB JACK( pin maschio)/Femmina SMB Straight a SMB Maschio ad angolo retto

Utilizzato per antenne, cavi coassiali, radio scanner, ricetrasmittenti radioamatori, radio CB portatile e radioamatori.

Applicazioni: Radio digitale Sintonizzatore DAB + AM/FM Pioneer Clarion Kenwood Alpine Blaupunkt PP16DAB PP15DAB RXD10 RXD34 RXD35 RXD50 RXD120 IRD30 BD400 CLRD30

Confezione: 3 x Adattatore SMB

YILIANDUO 15M UHF Cavo Antenna VHF Marine Cavo Coassiale RG58 Adattatore PL259 UHF Maschio a UHF Maschio Antenna CB Cavo Bassa Perdita Cavo per HAM Radio, Antenna Analyzer, Dummy Load, SWR Meter 31,13 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo connettore: UHF maschio a UHF maschio | Impedenza: 50 ohm | Tipo di cavo: RG58 coassiale cavo | Lunghezza del cavo: 15 m/590.55 pollice

【50Ω Low Loss RG58 cavo coassiale Ham Radio 49.2ft 】Per la maggior parte delle radio amatoriali Yaesu, Icom, Alinco,midland,Kenwood, Wouxun e TYT.Può funzionare per HAM shack yaesu FT450D SWL scanner Jeep JKU VHF / UHF radio

【Compatibile con】 Per tutti i ricetrasmettitori HF VHF UHF che richiedono un cavo con connettori PL-259, collegare per CB;CB Radio; Radio CB portatile TCB-H100;Radio VHF per imbarcazioni marine, radioamatori, radio bidirezionale, radio mobile radioamatore, radio FRS GMRS MURS, walkie-talkie; Scanner radio pubblico;

【Compatibile con】 PL259 jumper cavo si usa on amplificatore lineare, parafulmine, interruttore antenna, limitatore di sovratensione, misuratore SWR di potenza Watt, duplexer, carico fittizio, patch panel;

Contenuto della confezione: 1 x RG58 15m UHF maschio a UHF maschio cb radio cavo

Bingfu Cavo SMA Prolunga Antenna 4G 3m SMA Maschio a Femmina Montaggio su Paratia RG174 Cavo Coassiale per Modem Router Cellulare 4G LTE Radio Ham Ricevitore RTL SDR Dongle USB, 2 Confezioni 13,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connessione: 50 ohm SMA Maschio; Collegamento: 50 Ohm SMA Femmina Montaggio a Paratia; Cavo: Cavo Coassiale RG174; Lunghezza: 3 m;

Compatibile con Router Mobile 4G LTE, Gateway Cellulare, Cellulare Mobile del Auto Veicolo Passeggeri Auto Camion RV Autobus Van, Fotocamera Pista Cellulare 4G LTE, Videocamera Gioco, Telecamera Sorveglianza Esterna, Router 4G LTE Industriale, Gateway IoT Cellulare, Terminale RTU DTU M2M 4G LTE;

Compatibile con: Router WiFi, Adattatore USB, Hotspot WiFi AP, Segnale WiFi, Scheda Rete Express PCI PCIE Mini WiFi , Telecamera Sorveglianza IP, Videosorveglianza WiFi, Controller Droni FPV, Fotocamera FPV, Telecamera Retrovisione WiFi, Telecamera Retromarcia;

Compatibile con: Dongle RTL-SDR-USB, Ricevitore ADS-B, Radioamatori, Cavo Prolunga per Antenna Navigazione GPS;

Lista del Pacchetto: 2 x Cavi (Come Mostrato nell'immagine)

PremiumX Cavo coassiale professionale, 130 dB, 4 ingressi, in rame, cavo coassiale satellitare satellitare, 10 connettori F 29,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cavo di qualità professionale da 50 metri, con 10 connettori F

130 dB, schermatura quadrupla, resistente ai raggi UV

Digitale, HD TV, 4K, DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-C

Conduttore interno: rame puro 1,02 mm

Grazie al suo diametro di soli 7,54 mm, questo cavo coassiale è molto flessibile e facile da posare, con marcatura metrica

Greluma 1 pz cavo coassiale UHF maschio PL-259 a UHF maschio PL-259 RG58 per radio HAM e CB, analizzatore di antenna, carico fittizio, misuratore SWR 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cavo coassiale UHF maschio PL-259 a UHF maschio PL-259

Lunghezza del cavo: circa 12 pollici (30 cm) | Tipo di cavo: flessibile coassiale di qualità a bassa perdita RG58 | Impedenza: 50 Ohm

Connettore: UHF maschio | Materiale connettore: ottone (non lega) Placcatura corpo: nichel | Pin di contatto: ottone, placcatura in oro | Punto di contatto: stagnatura

Utilizzato per antenne, analizzatore di antenne, carico fittizio, scanner radio, ricetrasmettitore radioamatoriale, misuratore SWR, radio CB portatile e apparecchiature per radioamatori.

Compatibile con: amplificatore lineare, parafulmine, interruttore d'antenna, protezione da sovratensione, misuratore SWR watt-potenza, duplexer, carico reattivo, pannello patch

YILIANDUO VHF Antenna Adattatore RF Coassiale Connettore Kit N Maschio/Femmina a UHF Maschio/Femmina PL-259 SO-239 Dritto Adattatore per Ripetitori Cavo di Prolunga Antenna Wi-Fi Radio Segnale 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nome prodotto: N Maschio / Femmina a UHF Maschio / Femmina SO239 Connettore RF coassiale adattatore kit

Impedenza: 50 Ohm | Stile: dritto | Rivestimento del corpo: nichel | Materiale corpo l: ottone puro con ottima connettività

Ti aiuta a collegare UHF a un dispositivo di tipo N o cavo coassiale RF

【Applicazioni】Adatto per antenne, radiodiffusione, radio, Wi-Fi, Telecom, cavo coassiale, LMR, dispositivi Wireless LAN, CCTV, applicazioni a microonde e digitale,SWR Meter

Contenuto della confezione: 4 x N a UHF adattatore(N Tipo maschio to UHF maschio RF coassiale adattatore;N Type maschio to UHF Femmina RF coassiale adattatore;N Type Femmina to UHF maschio RF coassiale adattatore;N Type Femmina to UHF Femmina RF coassiale adattatore)

16pz F/T tipo spina maschio a femmina coassiale adattatore presa TV satellitare antenna coassiale RF cavo accoppiamento adattatore per compatibile con Internet A/V porta digitale audio video 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. 【Materiale di qualità】: il nostro adattatore per antenna è realizzato in lega di zinco di alta qualità, durevole, antiossidante, resistente alla corrosione e al calore.

2. 【Informazioni sulla confezione】: 4 adattatori RF T/F femmina, 4 adattatori RF T/F maschio, 4 adattatori RF T maschio/F femmina, 4 adattatori RF T femmina/F maschio.

3. 【Ampia applicazione】:L'accoppiatore coassiale dell'antenna TV si applica alla compatibilità con la porta del dispositivo A/V Internet audio video digitale, il collegamento dei più comuni satelliti di ricezione via cavo metrico.

4. 【Facile da usare】:L'adattatore per antenna coassiale con cavo satellitare coassiale è piccolo e leggero, facile da usare, è sufficiente inserire il prodotto nel set-top box, non sono necessari altri strumenti.

5. 【Garanzia post-vendita】: politica di rimborso al 100%. In caso di domande prima o dopo l'acquisto, non esitate a contattarci in qualsiasi momento.

Goobay 50093 Cavo Coassiale RG 58, Livello Schermatura 2x, Nero, 100 m Lunghezza del Cavo 31,60 € disponibile 11 new from 26,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cavo flessibile e spesso 5 mm per applicazioni universali (50 Ohm)

Schermatura del segnale doppia per una protezione adeguata su lunghe distanze

Cavo interno spesso 0,6 mm in acciaio con rivestimento in rame

Adatto a tutti i connettori più comuni BNC/N/UHF/SMA

YILIANDUO Low Loss Coassiale Prolunga Cavo N Maschio a SMA Maschio Antenna Cavo coassiale in rame puro RG58 20 metri/65.62ft Bassa Perdita Cavo per ADS-B/3G/4G/Ham/GPS/Mobile Hotspot a Antenna 32,86 € disponibile 2 new from 32,86€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【BASSA PERDITA CAVO】I gruppi di cavi di prolunga coassiali a doppia schermatura sono costruiti con cavo rg58 di alta qualità a bassissime perdite e connettori placcati in oro. Bassa perdita ad alta frequenza e bassa impedenza, termorestringimento su entrambi i lati

【RG58 RAME PURO CAVO】Cavo coassiale in rame puro RG-58 a bassa perdita per connessioni RF, realizzato con RG58 di qualità a bassa perdita, il che significa attenuazione di gran lunga inferiore rispetto ai cavi realizzati con sottili RG316 o RG174

【N a SMA PROLUNGA CAVO 】per SMA a N-tipo antenne , ricevitori, misuratori, trasmettitori radio e ripetitore di segnale WiFi, amplificatore di segnale,mofi 4g router,GPS receiver,mobile hotspot, field meter

Tipo connettore: N tipo maschio a SMA maschio (pin interno) | Lunghezza cavo: 20 m(65.62 Ft) | Tipo di cavo: RG58

Bingfu Cavo radio CB UHF PL259 Cavo jumper coassiale RG58 maschio a maschio 30 cm per CB VHF UHF Ham Radio Radio amatoriale Radio mobile Antenna Potenza SWR Meter Amplificatore lineare Carico fittizio 12,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con: CB Radio; Radio VHF per imbarcazioni marine, radioamatori, radio bidirezionale, radio mobile radioamatore, radio FRS GMRS MURS, walkie-talkie; Scanner radio pubblico;

Compatibile con: amplificatore lineare, parafulmine, interruttore antenna, limitatore di sovratensione, misuratore SWR di potenza Watt, duplexer, carico fittizio, patch panel;

Connettore: Connettore UHF PL259 maschio 50 Ohm; Connettore: Connettore UHF PL259 maschio 50 Ohm;

Cavo: cavo coassiale RG58 50 Ohm; Lunghezza: 30 cm.

Elenco dei pacchetti: 1 x cavo (come mostrato nell'immagine)

50m Cavo Coassiale per Antenna Sat DVB-T DVB-C TV Digitale 135 dB Schermato Quattro Volte per Parabola Satellitare + 10 Connettori F 20,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 17 Model Shielded SAT

SEBSON Set Adattatore Antenna SAT - 1x F femmina a coassiale maschio (IEC), 1x F femmina a coassiale femmina (IEC) - Connetore cavo SAT 4,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEBSON Adattatore per cavo SAT per una facile conversione dalla TV satellitare alla TV via cavo senza cambiare il cavo dell'antenna.

Questo adattatore converte il cavo SAT con connettore F avvitabile in un cavo d'antenna con spina e presa d'antenna inseribile.

Il set di adattatori SAT per antenna consiste in una spina F-jack femmina a coassiale maschio e una spina F-jack femmina a presa coassiale femmina.

Le spine universali si adattano a tutti i comuni cavi coassiali della TV. La trasmissione dei segnali analogici e digitali continua a funzionare senza problemi alla TV, al ricevitore e alla radio.

Incluso nella consegna: 1 x SEBSON adattatore coassiale - F femmina a coassiale maschio (IEC); 1 x SEBSON adattatore coassiale - F femmina a coassiale femmina (IEC).

Eightwood SMB Cavo Fakra SMB Ad angolo retto Spina 50Ω a Fakra A Maschio DAB antenna Cavo RG174 30cm 12 pollici 2 Pezzi per radioamatore Pioneer Clarion Kenwood Alpine 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettori 1: Fakra maschio | Connettori 2: SMB right angel

Impedenza: 50 ohm | Materiale: ottone nichelato

Utilizzato per antenna, cavo coassiale, radio scanner, ricetrasmettitore radioamatore, radio CB portatile e radioamatori.

Applicazioni: Radio digitale DAB + sintonizzatore AM / FM Pioneer Clarion Kenwood Alpine Blaupunkt PP16DAB PP15DAB RXD10 RXD34 RXD35 RXD50 RXD120 IRD30 BD400 CLRD30

Confezione: 2x Cavo Fakra-SMB

