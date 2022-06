40 La migliore collare cane personalizzato del 2022 – Non acquistare una collare cane personalizzato finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore collare cane personalizzato? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi collare cane personalizzato venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa collare cane personalizzato. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore collare cane personalizzato sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la collare cane personalizzato perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Collari per cani incisi riflettenti, collare per cani in nylon personalizzato personalizzato, 5 colori, regolabile per cuccioli di piccola taglia media 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICUREZZA: i fili altamente riflettenti mantengono un'alta visibilità di notte per sicurezza. E puoi trovare facilmente il tuo animale domestico peloso nel cortile di notte

MATERIALI: il collare per cani è realizzato in materiale di nylon. Questo materiale è resistente, flessibile e ultra morbido.

STILE: questo collare per cani in nylon è un collare elegante disponibile in 5 colori e 4 taglie regolabili in modo da poter trovare quello giusto per il tuo cane. Un anello separato sul colletto facilita l'aggiunta del guinzaglio sul colletto

TAGLIA: X-Small Larghezza 5/8", Misura collo 8"-12", Larghezza piccola 5/8", Misura collo 10"-15", Larghezza media 3/4", Misura collo 12"-19", Large Larghezza 1", Dimensione del collo 14,5"-23"

COME PERSONALIZZARE: fai clic su "PERSONALIZZA ORA" Quindi scegli il colore del colore, la dimensione del colletto e inserisci il NOME DEL ANIMALE DOMESTICO e il NUMERO DI TELEFONO

TagME Collare per Cani Personalizzato Imbottit, Collare Cane Riflettente in Nylon con Targhetta Identificativa, Regolabile per Cani di Taglia Media e Grande, Rosso, L 13,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Collari per Cani NO Noise ID - Il tag ID per cani scorrevole ti mantiene la pace della mente e ti tiene lontano dal rumore di colpire le loro ciotole di cibo o acqua. Il colore di questi collari per cani è solido e non svanirà né tingerà il pelo del tuo cane

Misura la Taglia Del Collo Del Cane - Large è 2.5 cm di larghezza e 40-60 cm per la regolazione del collo. consigliato per cani adulti di taglia grande e extra large. Si prega di prendere una misura della dimensione del collo del tuo cane prima di ordinare

Comodo Imbottito e Riflettente di Sicurezza - L'interno del collare per cani è imbottito con morbido neoprene non puzzolente, e questo dà al tuo cane un comodo uso quotidiano; Il riflesso efficace funzionerà nell'oscurità per proteggere i tuoi cani. E il materiale riflettente è cucito per impieghi gravosi su nylon di alta qualità, resistente e durevole

Informazioni Personali Incise al Laser - La targhetta in acciaio inossidabile è fissata in modo affidabile sul collare per cani per mantenerla silenziosa e silenziosa. Sulla diapositiva sui cartellini identificativi, puoi lasciare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono o l'ID microchip del tuo cane per evitare la perdita dell'animale. Tutto il testo è inciso al laser ed è chiaro, riconoscibile e resistente all'usura.Nessun carattere speciale e modello pls

Mostra il Tuo Amore ai Cani Randagi - Quando i tuoi cani crescono, il collare per cani potrebbe essere inutile per te. Si prega di tagliare l'elastico e rimuovere l'etichetta incisa con le informazioni personali, quindi donarla al rifugio per animali domestici locale. L'inutile "spazzatura" può essere un semplice collare per cani come regalo per loro. È così bello e grazioso.Grazie

Collare Cane Personalizzato,Ricamo Personalizzato con Nome Dell'Animale Domestico E Numero Di Telefono In Blu, Nero, Rosa, Rosso E Arancione, 4 Taglie Regolabili, X, Piccola, Media E Grande 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 5 DIVERSI COLORI DEL COLLO: Verde, Blu, Nero, Rosa, Ciano; 12 diversi colori del filo di testo: nero, bianco, blu, rosso, verde, rosa rossa, giallo, viola, arancione, grigio;

4 TAGLIE: tutte le taglie di collari per cani sono larghi 2,54 cm (1''); Collare per cani piccolo {27,9 cm (11'') - 39,9 cm (15,7'') lunghezza regolabile}; Medio {30 cm (11,8'') ))--50 cm (19,7'') lunghezza regolabile}; Large {39,9 cm (15,7'')--60 cm (23,6'') lunghezza regolabile}; X Large {43,9 cm (17,3'')--70,1 cm ( 27,6'') lunghezza regolabile}.

11 DIVERSI COLORI DEL COLLO: verde, blu, nero, rosa, ciano; 12 diversi colori del filo di testo: nero, bianco, blu, rosso, verde, rosa rossa, giallo, viola, arancione, grigio;

QUALITÀ: realizzato in modo durevole con nylon di alta qualità, non corrosivo e una sicura fibbia a sgancio laterale.Le cuciture riflettenti su entrambi i lati aumentano la visibilità notturna per mantenere il tuo cane al sicuro durante le passeggiate serali o mattutine.

OCCASIONE: regalo perfetto per cani per foto di famiglia, feste in costume, cerimonie nuziali, feste, abbigliamento quotidiano o attività all'aperto.

Imafanpets - Collare Personalizzato per CANE - Per tutte le taglie e regolabili - 30 design diversi con Nome e Numero - Super Resistente 21,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

TagME Collare per Cani Pelle Personalizzato,Collare per Cani con Nome e Numero di Telefono Incisi per Cani di Taglia Grande,Rosso L 1 Unità 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pelle Mista Durevole – L'esterno del nostro collare per cani è realizzato in pelle, il filo intrecciato e le morbide parti interne imbottite sono in robusto PU. È abbastanza forte per i tuoi cuccioli e cani di piccola taglia.

Seleziona la taglia corretta – questo collare ha cinque taglie, che corrispondono a diverse larghezze, intervalli di regolazione e lunghezze. Si prega di misurare la circonferenza del collo del cane e fare riferimento alla tabella delle taglie.

Targhetta Resistente All'usura - Il cartellino identificativo sul colletto è realizzato in acciaio inossidabile speciale, è resistente alla ruggine e pieghevole. Che bel design per un uso a lungo termine.

Incisione Laser Trasparente - Il testo sulla targhetta è stampato al laser, NON INCISO PROFONDAMENTE, ma non svanirà mai. Il colore del carattere nero sulla targhetta argentata è di facile lettura e riconoscibile

Sii Consapevole Dell'ortografia - Vendiamo prodotti personalizzati da oltre 10 anni e troppe persone hanno lasciato un testo sbagliato a causa di problemi di digitazione. I prodotti personalizzati non possono essere più venduti dopo l'incisione, per evitare sprechi di tempo e denaro, CONFERMARE L'ORTOGRAFIA dopo l'ordine effettuato

Collare per Cane in Nylon Personalizzato Personalizzato, Nome identificativo Ricamato Collare per Cani Reflective da Esterno con 3 Dimensioni Regolabili: Piccolo, Medio, Grande 13,81 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile da trovare il tuo cane ---- Personalizza le tue informazioni personalizzate, aggiungi il testo che desideri, incluso il nome del tuo cane, il tuo numero di telefono, un indirizzo o essere creativo.

Facile da aprire: fibbie premium a sgancio rapido, facile regolazione della lunghezza e inserimento / disinserimento, la fibbia in plastica è curva per il comfort del tuo cane.

SICUREZZA nelle tenebre ---- I fili altamente riflettenti mantengono alta visibilità di notte per sicurezza e puoi trovare facilmente il tuo animale domestico nel cortile di notte

Diverse opzioni --- 5 tipi di colletto, 12 tipi di colore del filo del testo e 3 tipi di dimensioni. (S, M, L)

Come ordinare --- Fare clic su [Personalizza ora], quindi è necessario aggiungere le informazioni come segue: ① FORMATO COLORE: da piccolo a grande. ② COLORE COLORE: Verde, Blu, Nero, Rosa, Verde acqua. ③PET NOME E NUMERO DI TELEFONO - massimo 25 caratteri (opzionale). ④Fare clic su [Aggiungi al carrello] al termine.

Didog - Collare per cani in morbida pelle imbottita con targhetta personalizzata e anello a D, collare per cani con incisione, per cani di taglia piccola, media e grande 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale di qualità eccellente: questo collare per cani è realizzato in microfibra ecologica con superficie liscia e delicata al tatto, robusta e durevole, la fodera in pelle è morbida e confortevole.

Morbido, leggero e comodo: il materiale speciale rende il collare molto leggero e la morbida fodera è comoda per il tuo animale domestico, non diventerà un peso per lui ed è la scelta migliore per addestramento del cane, passeggiate, attività all’aperto ecc.

Resistente e durevole: i materiali speciali sono forti, durevoli e difficili da rompere. Queste fibbie e anello a D sono realizzati in filo di ferro galvanizzato che non arrugginisce. L’anello a D resistente può essere collegato al guinzaglio e alle targhette identificative.

Varie opzioni: cinque colori e cinque taglie tra cui scegliere, troverai quello più adatto per il tuo animale domestico.

ATTENZIONE! - MISURIAMO E ACQUISTA LA TAGLIA CORRETTA: per la migliore vestibilità, abbina le dimensioni seguenti alle misure del tuo animale domestico il più vicino possibile. Misura intorno al collo del tuo cane lasciando spazio per due dita. Fit Bulldog Bull Terrier Boxer Golden Retriever Alaskan Malamute Rough Collie Labrador bene. READ 40 La migliore muesli in commercio del 2022 - Non acquistare una muesli in commercio finché non leggi QUESTO!

TagME Collare per Cani, Nylon Collare Cane Personalizzato con Nome e Numero di Telefono Incisi per Cani di Taglia Cuccioli Piccola, Blu navy, S 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Targhetta in acciaio inossidabile - Gli scivoli sulle targhette identificative del cane sono fissati sul collare per mantenerli silenziosi e silenziosi. E ci sono fino a 4 righe per le tue informazioni personalizzate, come il nome del cane, i numeri di telefono del proprietario, l'indirizzo, l'ID con microchip e così via. Tutto il testo è inciso al laser ed è chiaro, riconoscibile e resistente all'usura. Funzionerà bene per prevenire la perdita di animali domestici.

Motivo scozzese alla moda: Questo vivace motivo scozzese farà risaltare i tuoi amici pelosi tra gli altri. È regolabile, elegante, resistente e conveniente. E questo classico collare per cani può essere abbinato al tuo abbigliamento quotidiano.

Materiale premium: li colletto è realizzato con materiali a doppio strato. Lo strato esterno è in morbido cotone con tartan, mentre lo strato inferiore è in tessuto di nylon di alta qualità, che non danneggerà la pelle dei tuoi animali domestici. E non ci sono spigoli vivi, le cuciture sono solide, belle e sicure.

Anello ID aggiuntivo e fibbia di sicurezza - L'anello ID separato può essere fissato con targhetta del nome, campanello, luce e accessori. Inoltre ha ancora un anello a D da abbinare al guinzaglio. La fibbia in plastica a sgancio rapido è resistente all'usura, facile da indossare e da togliere.

Taglia regolabile - Small è larga 2,0 cm e 30-40 cm per la regolazione del collo, consigliata per cani di piccola taglia. Si prega di misurare la dimensione del collo del cane prima di ordinare.

Collari per cani personalizzati, collare personalizzato ricamato nome animale domestico e numero di telefono 4 misure regolabili fibbia a sgancio rapido e anello a D (solido) 12,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzato in nylon di alta qualità, anello a D non corrosivo e fibbia a sgancio laterale sicura. Le cuciture riflettenti su entrambi i lati aumentano la visibilità notturna per mantenere il cane sicuro e sicuro durante le passeggiate serali o mattutine.

Il nome e il numero di telefono del tuo cane saranno cuciti nel collare in modo permanente per un'identificazione di lunga durata. Quando vuoi andare in vacanza, il collare identificativo è la scelta migliore per il tuo animale domestico.

5 colori del colletto e 10 opzioni di colore del filo da ricamo. Per i fili è meglio usare un colore a contrasto al nylon. Se scegli un nylon scuro, vai con un filo di colore chiaro. Se scegli un nylon di colore chiaro, vai con un filo scuro.

4 misure del colletto regolabile: XS (lunghezza regolabile 21,6 - 30,5 cm), S (lunghezza regolabile 25,4 - 38,1 cm), M (lunghezza regolabile 30,5 - 48,3 cm), L (lunghezza regolabile 36,8 - 58,4 cm)

Per ordinare clicca su "Personalizzato ora". Quindi segui l'immagine facile delle istruzioni di ordine nella pagina del prodotto per effettuare un ordine. Gli articoli personalizzati non sono restituibili se scrivi le tue informazioni personalizzate sbagliate per errore. Assicurati di controllare le dimensioni e l'ortografia.

HALFSUMO Collare Cane con Nome Collare per Cani in Pelle collari per Cani rifrangente Personalizzabile con Nome e Numero di Telefono Adatto per Cani di Taglia Grande, Media e Piccola 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Collari per cani personalizzati】: il collare con targhetta consente di aggiungere nome, numero di cellulare sul collare. Funzionerà bene per prevenire la perdita dell'animale.

【Materiale eccellente】: materiale in microfibra di alta qualità, più morbido e più confortevole dei colletti in pelle, più resistente e più facile da pulire. Risolve perfettamente il problema dei capelli intrappolati nel collare in nylon

【Più sicuro】: materiale riflettente ad alta luminosità, riflettente di notte, protezione più sicura. Il collare stesso non emette luce e non pregiudica la vista di cani e gatti. Sotto la luce nell'ambiente buio, il collare crea un forte contrasto con l'ambiente, facilitando la cognizione delle persone, svolgendo così un ruolo protettivo per gli animali domestici

【Design】: la targhetta in acciaio inossidabile è attaccata al colletto per rimanere silenziosa e silenziosa. Queste fibbie e l'anello a D sono realizzati in acciaio inossidabile. L'anello a D può essere collegato a un guinzaglio e tag ID.

【Colore】: 6 colori e 6 taglie tra cui scegliere, adatto a cani di piccola, media e grande taglia. Si prega di misurare la circonferenza del collo del cane e aggiungere 2 dita per ottenere una taglia comoda. Perfetto per gli amanti degli animali.

Collare e Guinzaglio Imbottito per Cani Personalizzato Resistente Rosso Pelle con Targhetta Nome Numero di Telefono Collare Morbido Cuoio Cane Taglia Grande Media Piccola Cucciolo Femmina Maschio 19,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Questo collare per cani personalizzato è realizzato in vera pelle e imbottitura in neoprene, la soluzione perfetta al problema dei collari in nylon che catturano i peli

✅Collari per cani impermeabili, cuciti a mano con vera pelle, sono sicuri, atossici, resistenti allo sporco, impermeabili e facili da pulire

✅Collari personalizzati: le targhette sono incise a laser per una chiarezza duratura e sono pieghevoli per adattarsi al collo del cane. Meglio di un jingle tag, i tag ID silenziosi non danneggeranno mai l'udito del tuo cane

✅Collari per cani pesanti: fibbia in ottone e doppio anello a D lo rendono più resistente e classico. Garantisce inoltre che le informazioni incise al laser siano chiaramente visibili quando il tuo cane è al guinzaglio. Design semplice ma di classe, senza tempo e adatto a tutte le stagioni

✅Garanzia di qualità al 100%: se hai domande, ti preghiamo di contattarci prima, ti forniremo una soluzione soddisfacente entro 24 ore

Collari per Cani Pelle Personalizzati con Nome e Numero di Telefono Incisi Bicolore Collare per Cane di Taglia Cuccioli Piccola Media e Grande 12,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅È realizzato a mano dal primo strato di pelle bovina, che è morbida e resistente. Amico della pelle e del pelo del cane, eliminando il fenomeno di altri materiali che intrappolano il pelo. Impermeabile e facile da pulire, basta lavare con acqua o pulire con un asciugamano umido

✅Il lucchetto placcato in oro rosa è di alta qualità e durevole e completa il colletto bicolore. Il design innovativo del collare mantiene il tuo cane elegante mentre gioca all'aperto

✅Targhetta identificativa silenziosa La lamiera è rivettata sulla superficie del colletto e può essere piegata per adattarsi al collo del cane. Il testo personalizzato inciso al laser non sbiadisce mai. Rispetto alle piastrine per cani appese, le targhette con il nome silenziose non tintinnano quando il cane mangia o gioca

✅Il design a doppio anello a D assicura che quando porti a spasso il tuo cane al guinzaglio, il cartellino identificativo personalizzato sia sempre rivolto verso l'alto, mentre piccoli accessori come i ciondoli pendono sempre sotto il collo del tuo cane

✅Il servizio non finisce mai. In caso di problemi, ti preghiamo di contattarci prima, risolveremo il tuo problema entro 24 ore

Tlwrnop Personalizza Lettere Strass Fai da Te collari per Cani da Compagnia Collana e ciondoli per Gatti con Nome Personalizzato Collare in Pelle per Collare di Cane-Rosa-Argento_XS_20-27cm 12,18 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Come ordinare】 Fare clic su [Personalizza ora], quindi è necessario aggiungere le informazioni come segue: ① DIMENSIONE DEL COLLO: da piccola a grande. ②NOME ANIMALE E NUMERO DI TELEFONO (opzionale). ③Fare clic su [Aggiungi al carrello] al termine.

Adatto per cani di piccola, media e grande taglia, ad esempio Chihuahua, Yorkshire, Bulldog francese, Bassotto, Beagle, Schnauzer, Barboncini, Boxer, Pitbull, Bull Terrier, Golden retriever, Labrador retriever, ecc.

Design unico e colletto fatto a mano Materiale di alta qualità Facile da indossare e comodo da indossare Il tuo animale lo adorerà.

Selezione della taglia: prima di acquistare, assicurati di misurare il tuo animale domestico per assicurarti che la taglia sia accurata per garantire una vestibilità perfetta e fare riferimento alle informazioni sulla taglia che forniamo.

Garanzia di qualità al 100%: se ci sono problemi di dimensioni o qualità, ti preghiamo di contattarci gratuitamente in anticipo, promettiamo la sostituzione gratuita o il rimborso, per favore goditi lo shopping!

TagME Personalizzato Collare per Cani, Ricamato Collare Cane con Nome e Numero di Telefono, Collare in Nylon Riflettente per Cani di Media Taglia, Rosso 14,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricamo personalizzato - Il NOME e il NUMERO DI TELEFONO del cane saranno cuciti nel collare per una maggiore resistenza e un'identificazione duratura. Più facile da leggere il nome e il numero rispetto alle etichette metalliche, aiuta il tuo cane a essere rimandato a casa sano e salvo quando è solo. Il ricamo squisito conferisce al colletto un tocco in più oltre ad essere una caratteristica di sicurezza

Dimensioni regolabili - Medium è 30-50 cm per la regolazione del collo, 2.5 cm di larghezza, adatto per cani di taglia media. Facile da allentare e stringere, perfetto per la crescita. Non dimenticare di misurare la circonferenza del collo dei tuoi amici pelosi prima di ordinare

Alta riflettenza - Realizzata in fettuccia di nylon di alta qualità. Materiale robusto con 2 speciali linee riflettenti. Il colletto altamente riflettente mantiene un'elevata visibilità di notte per sicurezza. E puoi facilmente trovare i tuoi amici pelosi fuori

Colori multipli - Abbiamo 12 colori del colletto con 10 colori di ricamo, puoi scegliere quello che preferisci per far risaltare il tuo animale domestico. Diversi colori si scontreranno con diverse sorprese! A volte il nome/numero dell'animale domestico può essere parzialmente coperto dalla fibbia quando si regola il collare, ma non influisce sull'uso quotidiano

Nota speciale - Tutte le lettere saranno cambiate in MAIUSCOLO per leggibilità. Stelle o cuori verranno aggiunti casualmente su entrambi i lati delle informazioni personalizzate. Se il carattere è troppo lungo, non verranno aggiunti. Non esitate a contattarci se avete domande

Collare per cani,Collari per cani personalizzati,Collare per cani con targhetta,Collare personalizzato per cani medio con targhetta,Collari per cani incisi per cani di taglia piccola e media 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1,568 / 5,000 翻译结果 COLLARE PER CANI PERSONALIZZATO - Le targhette per cani sono fissate sul collare per mantenere la calma e la silenziosità. Funzionerà bene per prevenire la perdita di animali domestici. come il nome del cane, i numeri di telefono del proprietario, l'indirizzo, l'ID con microchip e così via. Tutto il testo è inciso al laser ed è chiaro, leggibile e resistente all'usura. Funzionerà bene per prevenire la perdita di animali domestici.

CINGHIE RIFLETTENTI A 360° - Cuciture riflettenti per una maggiore visibilità dalla distanza di notte, Due strisce riflettenti, super riflettenti di notte; Prevenire la collisione, aggiornamento della sicurezza. Realizzato in modo durevole con nylon di alta qualità, non corrosivo una fibbia a rilascio laterale sicuro;

4 TAGLIE: XS - Dimensioni collo 8,7 pollici - 11,8 pollici/22-30 cm, Larghezza collo 0,6" (1,5 cm); S - Dimensioni collo 9,8 pollici - 15,7 pollici/25-40 cm, Larghezza collo 0,8" (2,0 cm );M - Dimensioni collo 13,8 pollici --19,6 pollici/35-50 cm, Larghezza collo 1" (2,5 cm);L - Dimensioni collo 15,7 pollici - 23,6 pollici/42-62 cm, Larghezza collo 1" (2,5 cm) ;Si prega di misurare le dimensioni del collo del cane prima di effettuare un ordine.

COLLARI PER CANI IN NYLON PREMIUM - Il nylon riflettente esterno è super potente per gli estrattori; la parte interna è imbottita in morbido neoprene che permette una vestibilità comoda per i tuoi amici a quattro zampe. Le cuciture riflettenti sono efficaci e danno sicurezza ai tuoi ragazzi o ragazze durante le passeggiate notturne, la corsa, il jogging o il gioco.

FIBBIA A SGANCIO - Sicura da bloccare e comoda da indossare e togliere il collare identificativo del cane in pochi secondi, inoltre può regolare le dimensioni della collana con un abbigliamento comodo. La fibbia a sgancio rapido è realizzata in plastica robusta di alta qualità e può essere rilasciata rapidamente con una mano . Più leggero delle fibbie in metallo, più comodo da indossare. READ World Series Gara 6: Atlanta Braves v Houston Astros - Live! | Gli sport

HALFSUMO Collare Cane con Strass in Morbido camoscio Glitterato con indirizzo Nome targhetta Numero di Telefono Collare Cane Personalizzabile 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il collare con targhetta porta nome consente di aggiungere nome, numero di cellulare sul collare. Funzionerà bene per prevenire la perdita dell'animale.

Collare per cani con strass, fibbia con diamanti scintillanti, 5 occhielli regolabili.

Collare per cani realizzato in pelle scamosciata di alta qualità, molto morbido, più confortevole

Il colletto scintillante con diamanti rende il tuo animale domestico più elegante

4 colori e 4 taglie tra cui scegliere, adatto a cani di piccola, media e grande taglia. Si prega di misurare la circonferenza del collo del cane e aggiungere 2 dita per ottenere una taglia comoda. Perfetto per gli amanti degli animali.

Didog, Collare per cani imbottito con strass scintillanti, con targhetta identificativa con incisione, in pelle, per cani e gatti di taglia piccola e media, personalizzabile 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Morbido e robusto: realizzato in materiale morbido e flessibile, con cuciture resistenti per un uso prolungato

Bello e adorabile: la pelle colorata con strass scintillanti rende i tuoi animali domestici più graziosi

Per ordinare: selezionare la dimensione e il colore tra quelli a scelta sopra.

XS: larghezza 1,5 cm, collo 19,1 - 25,4 cm; S: larghezza 1,5 cm, collo 25,4 - 33 cm; M: larghezza 2 cm, collo 31,8 - 39,4 cm, adatto per Chihuahua, barboncino, Yorkshire, Jack Russel Terrier

Garanzia di qualità: garantiamo la tua soddisfazione, qualsiasi domanda, non esitare a contattarci prima, sostituiremo o rimborseremo il tuo acquisto.

Dorime Personalizzata di Nylon Collare di Cane su Misura di Cane incisa Collare Regolabile Domestico del Cucciolo del Gatto Nome ID collari per Cani Medio Grande Pug 9,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo: personalizzata di nylon collare di cane personalizzati inciso DogCollar regolabile domestico del cucciolo del gatto Nome ID collari per cani Medium Large PugMaterial: Nylon, di alta qualità Colore: grigio / blu / pinkFeature: Customcollars

Misura per mediul cani di grossa taglia, pug, francese, chihuahua

Collare Per Animali Domesticicollare Per Cani Personalizzato Collari Per Cuccioli In Nylon Collare Per Cani Personalizzato Regolabile Per Chihuahua Pastore Tedesco Prodotti Per Animali Domestici Perr 13,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fibbie staccabili con caratteristiche regolabili , Sono amichevoli per gli animali domestici e non danneggiano gli animali domestici.

Facile da indossare e da togliere, la fibbia di sicurezza viene rilasciata rapidamente, l'ampia capacità di carico migliora la resistenza alla trazione ed è resistente e confortevole.

Il colletto non si allungherà da solo. Assicurati di lasciare solo due dita tra il collare e il collo dell'animale. Il collare e la cintura di sicurezza corretti non danneggeranno il tuo animale domestico.

Il classico design intrecciato e i colori accattivanti combinati con le cuciture a mano offrono resistenza e comfort per la camminata quotidiana, l'allenamento, il relax e lo sport in questo comodo colletto.

La confezione super carina lo rende un regalo perfetto per i tuoi familiari pelosi o per chiunque ami gli animali domestici.

PET ARTIST Collare per cani in pelle personalizzato, collare per cani in pelle arrotolata con targhetta per cani di taglia media, piccola e grande,Viola,XS 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ▶ LA TAGLIA-XS: collo 8-12,5 "(20-32 cm), larghezza 5/8" (1,5 cm), peso consigliato: 5,5-9,9 libbre (2,5-4,5 kg), misura attentamente il COLLO del tuo cane e fai riferimento alla TABELLA DELLE TAGLIE prima di ordinare per assicurarsi che il collare per cani in pelle PET ARTIST si adatti bene.

▶ MORBIDO E CONFORTEVOLE, SICURO E AMICO DELLA PELLE --- Realizzato in materiale pu, morbido e confortevole, sicuro e delicato sulla pelle, il rivestimento interno è lucido, liscio e piatto, non danneggerà i capelli, trattamento del filo dell'ago sottile, equilibrato forza, adatto a una varietà di scenari; una varietà di colori tra cui scegliere, adatti a varie occasioni.

▶ DUREVOLE ED ELEGANTE --- La fibbia/anello a D è realizzata in materiale in lega, resistente, durevole, non facile da corrodere e cadere, e lo stile color bronzo rende l'aspetto generale suggestivo e alla moda. La fibbia a sgancio rapido può essere adatta per l'allenamento, la passeggiata con il cane, il gioco all'aperto, ecc., Molto pratica.

▶ INCISIONE LASER, PERSONALIZZAZIONE PERSONALIZZATA --- Utilizzando la tecnologia di incisione laser, le informazioni del cane possono essere ben conservate e facili da recuperare. Informazioni personalizzate: generalmente consigliamo il nome/numero di telefono. Trattandosi di un prodotto personalizzato, il periodo di preparazione richiede normalmente dai due ai tre giorni. Dopo che è stato spedito, può essere consegnato entro 7-15 giorni lavorativi.

▶ INFORMAZIONI SULL'ARTISTA DELL'ANIMALE DOMESTICO --- In caso di domande, comunicacelo e facci sapere in primo luogo, sostituiremo o rimborseremo il tuo acquisto. Se non sei soddisfatto, comunicacelo e facci sapere che, risolveremo il problema finché non sarai soddisfatto.

Oncpcare, Collare per cani con targhetta identificativa riflettente personalizzata, per animali domestici, regolabile, in nylon, resistente, per cani di piccola e media grandezza, personalizzabile 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche - -

Leggero: realizzato in neoprene e nylon, impermeabile, elastico, resistente e leggero, molto comodo da indossare per gli animali domestici. È adatto per tutte le stagioni. La targhetta con l'identificativo non arrugginisce e non fa rumore. Lucidata a mano e attaccata alla robusta fascia elastica (non direttamente sul collare), non crea irritazione alla pelle degli animali domestici.

Riflettente: ogni collare utilizza 2 linee molto speciali di filo riflettente. Garantisce che il tuo cane sia visibile di notte e in situazioni di scarsa illuminazione.

Incisione a lunga durata. Non perdere più i tuoi amici a quattro zampe.

Fibbia a sgancio rapido: la fibbia a sgancio rapido è realizzata in plastica robusta e può essere sganciata rapidamente con una sola mano. Più leggero delle fibbie in metallo, più comodo da indossare.

PETLOFT Collari per Cani Personalizzati, Natura Serie Regolabile Morbido e Carino Collari per Cuccioli di Piccola Taglia Media Grande Cani in Vari Modelli (L, Marrone Scheletro) 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto per la maggior parte delle taglie di cani

Abbastanza comodo da permettere al tuo cane di indossarlo ogni giorno con un bell'aspetto

Realizzato con fettuccia Tetoron stampata di alta qualità e materiale da immersione SBR; disponibile in più modelli e colori accattivanti

L'anello in acciaio inossidabile su un collare è progettato per essere fissato al guinzaglio del cane; è durevole da usare e non si arrugginisce

Nota speciale: ci dovrebbero essere 2 dita di distanza tra il collare e la pelle del cane per paura di essere troppo stretto e per evitare una masticazione scomoda

PET ARTIST collare per cani morbido e confortevole con fibbia in oro rosa – Collare personalizzato per cane ragazza con targhetta incisa – Collare regolabile per cani di taglia piccola, media grande 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Collare per cani femminili personalizzato: il collare personalizzato per cani con nome dell'animale domestico inciso e numero di contatto di emergenza è consentito di 2-3 linee all'interno di 30 caratteri di effetto. L'incisione sulla fibbia in oro rosa esce abbastanza chiara da leggere, resistente alla ruggine e non sfocato per un uso duraturo. Più parole, più saranno le scritte più piccole.

Super morbido e durevole: il materiale in lana conferisce al colletto una consistenza estremamente morbida e liscia che non danneggia la pelle del pelo, è anche resistente al colore. Facciamo un doppio punto a scatola in tutti i punti di stress per una durata assoluta e robusto. Il metallo si graffia se posizionato in lavatrice, quindi collari, papillon e guinzagli devono essere lavati a mano con acqua tiepida e sapone delicato, quindi stendere ad asciugare.

▶ Grazioso collare per cani da ragazza: ogni papillon è anche realizzato in lana e cucito a mano, fissato al collare utilizzando una cinghia elastica, può anche essere attaccato a qualsiasi collare senza alcuna modifica al collare stesso. Indossando un bellissimo collare per cani chic per matrimoni, Capodanno, compleanno e vacanze, costume da festa, Natale, foto e picnic in famiglia renderà il vostro cane molto abbagliante, alla moda e ottenere molti complimenti.

▶ Set di collari e guinzaglio: la fibbia in oro rosa ha un aspetto estetico, cattura luce e glitter. L'anello a D in metallo placcato oro è bello e pratico, ben costruito e bello. Il guinzaglio da passeggio di lunghezza 5 m è sufficiente e comodo per passeggiate quotidiane, allenamento, relax, sport, corsa e attività all'aperto. Il design unico e bello è perfetto per mostrare la bellezza e la personalità del tuo cucciolo.

Collare regolabile per tutte le razze: taglia S: collo 25,4 - 39,4 cm, larghezza 5/8 cm, peso consigliato 5-10 kg. Adatto per gatti e cani di piccola taglia, come bulldog francese, Yorkshire, corgi, carlino, barboncino giocattolo, ecc. Misura il collo del cane lasciando due dita prima di ordinare.

Collari in biothane per cani con incisione personalizzata 10,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Collare Per Animali Domesticicollare Per Targhetta Per Cani Collare Personalizzato Per Targhetta Per Cuccioli Di Animali Collari Personalizzati Per Cani Di Taglia Piccola In Nylon Con Incisione Regol 17,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fibbie staccabili con caratteristiche regolabili , Sono amichevoli per gli animali domestici e non danneggiano gli animali domestici.

Facile da indossare e da togliere, la fibbia di sicurezza viene rilasciata rapidamente, l'ampia capacità di carico migliora la resistenza alla trazione ed è resistente e confortevole.

Il colletto non si allungherà da solo. Assicurati di lasciare solo due dita tra il collare e il collo dell'animale. Il collare e la cintura di sicurezza corretti non danneggeranno il tuo animale domestico.

Il classico design intrecciato e i colori accattivanti combinati con le cuciture a mano offrono resistenza e comfort per la camminata quotidiana, l'allenamento, il relax e lo sport in questo comodo colletto.

La confezione super carina lo rende un regalo perfetto per i tuoi familiari pelosi o per chiunque ami gli animali domestici.

Muka Collare Imbottito in Poliestere con Neoprene, Collare Riflettente per Cani, Collari Personalizzati Ricamati con Nome e Numero di Telefono Dell'animale, Taglie Regolabili-Verde-XL 10,45 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: realizzato in poliestere di alta qualità, imbottito con neoprene morbido, inodore e confortevole, insieme a una fibbia laterale in plastica per uno sgancio rapido

Collare riflettente: riflettente al buio, sicuro per passeggiate notturne e sport

Ricamato con informazioni: ricamato con il nome e il numero di telefono del tuo cane, le informazioni personalizzate sono cucite in modo permanente sul collo, salde e resistenti

Regolabile: puoi facilmente regolare il collare del cane in base alla circonferenza del collo del cane. Adatto per cani e gatti di piccola, media e grande taglia

Personalizzato: multicolore e quattro taglie tra cui scegliere, fai clic su "Personalizza ora" per creare una collana unica per il tuo adorabile animale domestico

TTCI-RR Collare per Cani Personalizzato Collo per Cani per Cani di Grandi Dimensioni Riflettente Personalizzato ID ID ID Collars Blacks per Medio Grande Pitbull Bulldog Labrador 21,98 € disponibile Controlla Su Amazon READ Il procuratore generale di New York Trump delinea il modello di potenziale frode negli affari Amazon.it Caratteristiche Colore: rosso, marrone

Caratteristiche: imbottita, personalizzata, incisa, riflessiva

Adatto per cani piccoli, medi e grandi, come chihuahuas, yorkshires, bulldogs francesi, bassotti, terrier, schnauzers, barboncini.

Come personalizzare un colletto per animali domestici: dopo aver effettuato un ordine, inviaci le tue informazioni sull'animale domestico via e-mail, ti preghiamo di riposo, lo registreremo dopo aver ricevuto l'e-mail

Servizio di alta qualità: se avete domande, non esitate a contattarmi in tempo e farò del mio meglio per risolverli.

Collare e Guinzaglio per Gatti Cani Personalizzato Riflettente con Targhetta Nome Numero Telefono Cane Gatto Rosa Collare Taglia Grande Media Piccola Cucciolo Gattino Femmina Maschio 13,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Alta qualità: materiale in microfibra di alta qualità, più morbido e più confortevole dei colletti in pelle, più resistente e più facile da pulire. Risolve perfettamente il problema dei capelli intrappolati nel collare di nylon

✅Design classico: realizzato in lega di zinco con angoli arrotondati e fibbie quadrate, bei colori, resistente e antiruggine. Il colore alla moda rende il tuo animale domestico più affascinante durante la corsa e il gioco

✅Più sicuro: materiale riflettente ad alta luminosità, riflettente di notte, protezione più sicura. Il collare stesso non emette luce da solo e non interferisce con la vista di cani e gatti. Sotto la luce nell'ambiente buio, il collare formerà un forte contrasto con l'ambiente circostante, facilitando la percezione delle persone, svolgendo così un ruolo protettivo per gli animali domestici

✅Collare personalizzato: il nome e il numero di telefono dell'animale saranno incisi in modo chiaro e permanente sulla targhetta pieghevole in acciaio inossidabile. Meglio delle etichette sonore jingle, le etichette ID silenziose non danneggeranno mai l'udito del tuo animale domestico

✅Garanzia di qualità: i nostri collari per cani e gatti sono coperti da una garanzia di 3 mesi. Se hai domande sul colletto, non esitare a contattarci, ti forniremo una buona soluzione entro 24 ore

TagME Set di Collare e Guinzaglio per Cani Personalizzati, Collare per Cani Ricamato, Guinzaglio per Cane Riflettente su Due Lati da 150 CM, Adatto per Cuccioli, Rosso 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricamo Personalizzato - Il NOME e il NUMERO DI TELEFONO del cane saranno cuciti sul collare per una maggiore resistenza e un'identificazione duratura. Quando il tuo cane si perde, altri possono contattarti rapidamente per restituirlo. Il ricamo squisito conferisce al colletto un tocco in più oltre ad essere una caratteristica di sicurezza

Dimensione Ideale: Il collare per cani Xsmall è largo 1.5 cm, 20-30 cm per la regolazione del collo; Guinzaglio abbinato: 2.0 cm di larghezza, 150 cm di lunghezza. Questo set è adatto per cani di piccola taglia

Riflettente su Entrambi I Lati - Sia il collare che il guinzaglio sono riflettenti. Ma il guinzaglio è DOUBLE-SIDE REFLECTIVE, entrambi i lati sono cuciti con uno speciale filo riflettente per migliorarne la visibilità. Che manterrà il tuo cagnolino al sicuro durante le passeggiate o le corse serali

Materiale in Nylon - Il collare e il guinzaglio per animali domestici ben realizzati sono realizzati con cinghie di nylon di alta qualità, leggeri ma robusti, offrono il massimo comfort al tuo cane. Perfetto per l'uso quotidiano

Impugnatura Confortevole - Le impugnature hanno un morbido cuscino imbottito sull'impugnatura interna, che lo rende comodo da tenere. E per proteggere le tue mani dal bruciore mentre tiri. La chiusura in metallo a 360 ° impedisce al guinzaglio di attorcigliarsi e aggrovigliarsi, il tuo cane potrebbe muoversi liberamente intorno a te, avrai un buon controllo dei tuoi cani

KroY PecoeD Collare per cani, 15 pezzi, collari per gatti e cuccioli, personalizzabile in nylon con fibbia anti-strangolamento per gattino, personalizzabile 19,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set di 15 colori: la confezione contiene 15 colori diversi di collare per cani personalizzato. I colori sono abbastanza vivaci per poter facilmente identificare gli animali neonati, perfetti per gli allevatori che hanno bisogno di abbastanza fascette per identificare i loro cuccioli

Materiale morbido: il collare per cane è in nylon morbido, lavabile, resistente allo sbiadimento, durevole, morbido e leggero. Non ci sono bordi taglienti o cuciture aperte, permettendo al vostro animale da compagnia di utilizzare in tutta sicurezza e comodità

Fibbia di sicurezza: la fibbia a sgancio rapido è fatta di plastica robusta di prima qualità e può essere rilasciata rapidamente con una sola mano. Impedisce l'apertura accidentale del collare, antistress, garantendo un fissaggio e un decollo in tutta sicurezza

Anello a D: il collare per cane ha un anello a D in metallo, ideale per attaccare una targhetta segnaletica o un cordoncino. Molto adatto per registrare il peso quotidiano o settimanale di piccoli animali

Collare regolabile per animali: S: circonferenza del collo 17,5-26cm, M: circonferenza del collo 21,5-33cm, larghezza: 1cm Durante la misurazione dei cuccioli, lasciare una distanza di circa 2 dita. Il collare è adatto alla maggior parte dei tipi di cani, gatti, cuccioli di cane, gattini, cuccioli di nanna e altri piccoli animali

La guida definitiva collare cane personalizzato 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore collare cane personalizzato. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo collare cane personalizzato da acquistare e ho testato la collare cane personalizzato che avevamo definito.

Quando acquisti una collare cane personalizzato, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la collare cane personalizzato che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per collare cane personalizzato. La stragrande maggioranza di collare cane personalizzato s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore collare cane personalizzato è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la collare cane personalizzato al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della collare cane personalizzato più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la collare cane personalizzato che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di collare cane personalizzato.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in collare cane personalizzato, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che collare cane personalizzato ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test collare cane personalizzato più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere collare cane personalizzato, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la collare cane personalizzato. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per collare cane personalizzato , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la collare cane personalizzato superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che collare cane personalizzato di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti collare cane personalizzato s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare collare cane personalizzato. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di collare cane personalizzato, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un collare cane personalizzato nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la collare cane personalizzato che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la collare cane personalizzato più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il collare cane personalizzato più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare collare cane personalizzato?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte collare cane personalizzato?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra collare cane personalizzato è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la collare cane personalizzato dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di collare cane personalizzato e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!