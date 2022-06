40 La migliore colonna doccia del 2022 – Non acquistare una colonna doccia finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore colonna doccia? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi colonna doccia venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa colonna doccia. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

JOHO Colonna Doccia senza Miscelatore Set Doccia Completo Sistema Doccia a Pioggia Colonna Doccia Regolabili Doccetta in ABS (20*20 quadrato) 74,47 € disponibile 6 used from 56,42€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema anticalcare】Soffione e doccetta in ABS cromato con ugelli anticalcare di facile manutenzione. Rimuovere facilmente i depositi di calcio e calcare con il tocco di un dito.

【Montaggio semplicissimo】La distanza tra i supporti da parete può essere regolata, universamente applicabili per i fori essistenti.

【Saliscendi doccia regolabile】Supporto per doccetta regolabile in altezza, girevole a 360°

【Colonna doccia acciaio inox】Colonna doccia in acciaio INOX cromato lucido, resistente alla corrosione, antiruggine, non contiene piombo che fornirà un ambiente di balneazione migliore per te e proteggerà la tua pelle.

【Colonna doccia con deviatore】Deviatore in ottone con cartuccia WANHAI con manopola per alternare tra soffione e doccetta, funzionamento semplice e di lunga durata.

LED Colonna Doccia Idromassaggio Pannello Doccia Set con 5 Funzioni in 304 Acciaio Inox ,Miscelatore da Massaggi, Soffione Fisso, Doccetta e Bocca Vasca per Bagno 185,79 € disponibile 1 used from 160,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche *QUALITÀ PREMIUM : Realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità, resistente e non arrugginisce, macchia o sfocatura. Finitura in nichel spazzolato, altamente resistente ai graffi e rende la doccia facile da pulire;CON ELEGANTE LUCE A LED (Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

*SISTEMA DOCCIA 5 in 1 : Questo prodotto include 5 modalità acqua: cascata, pioggia, getti idromassaggio, bocca vasca, doccetta. Puoi goderti diverse funzioni sulla doccia e rilassarti dopo un lungo lavoro.

*INDICATORE DI TEMPERATURA : C'è un indicatore di temperatura in questa colonna, che mostra la temperatura dell'acqua in tempo reale e molto preciso.(Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

*INSTALLAZIONE : Facile da installare sulla parete e sui tubi dell'acqua della stanza. Tubi separati per acqua calda / fredda, sono inclusi tutti i componenti idraulici. Porta tubo standard da 1/2 ". Semplifica il montaggio.

*GARANIZIA : il nostro pannello doccia gode di una restituzione di 30 giorni e di una garanzia di 2 anni.

NING Colonna doccia sistema doccia in acciaio inox colonna doccia alta 115 cm con soffione, doccetta, doccia idromassaggio, doccia a cascata raccordo per bagno 【bianco】 119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La dimensione totale della parete doccia è 47 x 15 x 115 cm [L x P x A]. La dimensione è abbastanza grande da godere di più divertimento sotto la doccia. Il materiale in acciaio inossidabile della superficie spazzolata conferisce al tuo bagno un aspetto elegante e di alta qualità.

La connessione integrata complessiva del prodotto è una connessione G1 / 2 standard che offre una maggiore compatibilità per questo schermo doccia ed è adatta per le connessioni del bagno nella maggior parte delle famiglie. Tutti gli accessori in dotazione possono garantire un'installazione facile e di successo.

Questo schermo doccia a parete all-in-one include una varietà di funzioni e viene fornito con docce a cascata, getti massaggianti per il corpo e docce portatili tra cui scegliere. Puoi scegliere le funzioni e le modalità che desideri come desideri, in modo da poter rilassare completamente il tuo corpo e alleviare la fatica che si è accumulata durante la giornata.

Ogni punta dell'ugello è dotata di un ugello in silicone ABS antivegetativo facile da pulire tutti i giorni. L'interno è dotato di un tubo dell'acqua antideflagrante resistente alla corrosione e alla ruggine. Aumenta significativamente la vita del prodotto.

Questo prodotto è adatto per la maggior parte dei bagni, che si tratti di una casa o di un hotel, l'aspetto elegante può aggiungere più di un livello all'effetto complessivo del bagno.

AWorddy Colonna Doccia Idromassaggio in Acciaio Inox 5 Funzioni Pannello Doccia Set e di Temperatura (Display LCD) per Bagno,Soffione Fisso,Massaggi,Doccetta e Bocca Vasca 159,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colonna Doccia con Miscelatore: C'è un indicatore di temperatura in questa colonne doccia moderne, che mostra la temperatura dell'acqua in tempo reale e molto preciso.( bisogno 2AA battery;).

Colonna Doccia Idromassaggio : Colonna doccia multifunzione, cascata, pioggia soffione, doccia idromassaggio, miscelatore ;Puoi goderti diverse funzioni sulla doccia e rilassarti dopo un lungo lavoro.

Qualità Premium : Colonna doccia realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità, resistente e non arrugginisce, macchia o sfocatura.

Installazione : Facile da installare sulla parete e sui tubi dell'acqua della stanza. Tubi separati per acqua calda / fredda, sono inclusi tutti i componenti idraulici. Porta tubo standard da 1/2 ". Semplifica il montaggio.

Garanzia: Il nostro colonna doccia ha un reso di 30 giorni e una garanzia di 10 anni. Il nostro obiettivo principale è che il cliente sia soddisfatto del nostro prodotto e servizio.

hansgrohe Crometta E Colonna doccia 240 1 getto con miscelatore monocomando, cromo, 27284000 306,51 €

296,53 € disponibile 6 new from 296,53€

1 used from 161,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il piacere della doccia: il soffione doccia da 240 mm offre un getto d’acqua generoso e uniforme (XXL Performance)

Getto a pioggia e rivitalizzante: soffione doccia con getto Rain per un corposo getto a pioggia dall’alto (1 getto) e doccetta con getto Rain e IntenseRain per un piacere rivitalizzante (2 getti)

Facile da pulire: il calcare può essere rimosso dal soffione doccia passando delicatamente le dita sugli ugelli in silicone (QuickClean)

Design senza tempo: il sistema doccia Crometta è il modello moderno e conveniente per scoprire il mondo hansgrohe

Regolazione rapida del getto: direttamente sul soffione doccia, ruotando il corpo diffusore

UISEBRT Pannello Doccia Idromassaggio in Acciaio Inox - 4 Funzioni Colonna Doccia Set con per Bagno Inox Sistema Set Doccia con Soffione Fisso,Massaggi,Doccetta e Bocca Vasca (Argento) 126,99 € disponibile 3 new from 125,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello doccia multifunzionale: questo sistema di pannello doccia 4 in 1 ti offre un'esperienza di doccia confortevole: scegli tra soffione doccia, doccette, ugelli massaggianti e doccette. Goditi una doccia rilassante e un massaggio del cuoio capelluto con il classico soffione della testa; una doccia a cascata per rilassare spalle e collo; una doccia massaggiante per schiena o gambe; una doccetta per esigenze doccia personalizzate.

Alta qualità e sicurezza: il sistema doccia a pioggia è realizzato in resistente acciaio inossidabile 304 con superficie spazzolata e ha un design semplice ed elegante. Antiruggine e resistente alle alte temperature, durevole. In conformità con gli standard nazionali di piombo GB/T1176, nessun danno al corpo umano. Adatto per il montaggio in tutti i tipi di bagno, in modo da potersi rilassare dopo il viaggio o il lavoro.

Prevenzione del calcare: tutte le uscite dell'acqua del soffione sono dotate di ugelli, i mini ugelli in silicone ABS impediscono la calcificazione e resistono ai depositi di calcare per una facile pulizia.

Facile da installare: grazie al montaggio a parete e agli accessori in dotazione, questo pannello doccia a torre è facile e veloce. Inoltre dispone di tubi dell'acqua calda e fredda separati. Questo versatile sistema doccia viene fornito con attacchi di montaggio standard e raccordi per tubi da 1/2" e può essere installato rapidamente e facilmente da voi o dal vostro installatore.

Facile da usare: il set doccia ha 2 pulsanti dall'alto verso il basso. Regolatore di quantità d'acqua/temperatura: consente di accendere e spegnere l'acqua e regolare la temperatura dell'acqua premendo un pulsante; interruttore di funzionamento: passa tra doccia, doccia e doccetta. Ideale per appartamenti, hotel, resort ecc. Offre un'esperienza di doccia più confortevole.

Görbach Set Doccia Completo Acciaio Inox con Soffione e Doccetta, Colonna Doccia senza Miscelatore Cromato 81,32 € disponibile 2 new from 69,99€

5 used from 72,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiali durevoli e Doccetta a 3 funzioni】La nostra colonna doccia senza rubinetto utilizza barra doccia in acciaio inox e soffioni cromati, resistenti alla corrosione e all'ossidazione, per garantire acqua di qualità sana. sarà sempre lo stesso dei nuovi prodotti.

【Soffione a pioggia 20x20cm】 colonna doccia cascata con ugelli morbidi tattili per eliminare facilmente l'accumulo di minerali per prestazioni di lunga durata.

【Supporto da parete superiore regolabile da 77 a 113 cm】 Il supporto da parete fisso regolabile fornisce una posizione di montaggio flessibile per te ed evita la riforatura causata dalla mancata corrispondenza dell'altezza height.

【Deviatore in ottone】 alta qualità, sicurezza, il deviatore passa da soffione doccia a doccetta, solo una corsa alla volta.

【Abbinalo a qualsiasi arredo bagno】 Non c'è bisogno di preoccuparsi se hai selezionato un colore o una forma abbinati. Inoltre, il design ultrasottile e liscio esalta la vista completa e gli conferisce un tocco moderno, che esprime solo eleganza. READ 40 La migliore seghetto potatura del 2022 - Non acquistare una seghetto potatura finché non leggi QUESTO!

hansgrohe Croma Select S Croma Select S Colonna doccia 280 1 getto EcoSmart 9 l/min con termostatico, cromo, 26794000 564,48 € disponibile 3 new from 564,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risparmio idrico ed economico: questo sistema doccia consuma fino al 40% di acqua in meno rispetto alla versione standard (EcoSmart)

La dotazione include: Colonna doccia con termostatico, rosetta di fissaggio, collegamenti a S, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio

Il piacere della doccia: il soffione doccia di diametro 280 mm offre un getto d’acqua generoso e uniforme (XXL Performance)

Il piacere della doccia: il getto RainAir (1 getto) del soffione doccia è delicato; la doccetta è dotata del morbido getto SoftRain, del generoso getto IntenseRain e del potente getto massaggiante

Basta premere il pulsante Select per selezionare in modo semplice, rapido e comodo il tipo di getto desiderato

TVTIUO colonna doccia idromassaggio LED Pannello Doccia in Acciaio Inossidabile,colonna doccia con 5 Funzioni Pannello miscelatore e Display LCD,Nichel Spazzolato 180,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✎Display LCD:Colonna doccia idromassaggio è dotato di un display LCD,è possibile monitorare la temperatura dell'acqua per prevenire il surriscaldamento e il raffreddamento eccessivo.; La colonna doccia ha un effetto LED Non bisogno battery,è l'energia idroelettrica.

✎Mteriale di Alta Qualità:Realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità,resistenza alla corrosione, antiabrasione e ad alta resistenza.

✎Sistema Doccia 5 in 1:Tra cui pioggia, cascata, ugello per massaggio, getto per vasca e doccetta. La grande doccia tropicale, la doccetta, i getti massaggianti o l'erogatore della vasca possono essere controllati a piacere tramite l'interruttore rotante.

✎Facilità di montaggio:Facile da installare sulla parete. Il tubo della doccia in acciaio inox è a doppio avvolgimento e dispone di un connettore standard. Porta tubo standard da 1/2 "Facile da installare.

✎Assistenza post-vendita:Per i primi tre anni di acquisti, garantiamo gratuitamente i prodotti difettosi o i prodotti con problemi di qualità per la sostituzione.

ZIK Colonna Doccia con Miscelatore Termostatico Multi-Funzione, Regolabile in Acciaio Inox -Cromato 139,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiali: Questo prestigioso saliscendi, marchiato ZIK, è realizzato in acciaio inox ad alto spessore con finitura cromata tramite metodo electroplating. Non scolorisce, resiste agli sbalzi di temperatura, è robusto tanto da durare negli anni senza subire variazione alcuna

Miscelatore Multifunzione: Il miscelatore con cartuccia in ceramica è dotato di un regolatore di temperatura termostatico a 3 variazioni di temperatura (Freddo/Caldo/Smart 38°C), che garantisce una temperatura precisa e stabile. Grazie al controllo della temperatura Smart, è garantito il comfort alla temperatura perfetta, ed è scongiurato il rischio di scottature, infatti il questa colonna doccia integra un sistema che non consente all’ acqua di superare i 49°C

Soffione anticalcare: Il soffione cromato realizzato anch’ esso in acciaio INOX, è dotato di supporto rotante a 360°, che consente anche il movimento orizzontale e verticale, rendendolo così idoneo a qualunque posizione e altezza. È inoltre dotato di ugelli anticalcare

Deviatore a 3 funzioni: La colonna doccia è dotata di un deviatore ad alta precisione che consente a tre differenti stati operazionali. 1) Solo soffione, 2) STOP, 3) Solo doccetta

Dimensioni: altezza regolabile: 80/120h, soffione 20x20. Garanzia e assistenza: ZIK è un marchio Italiano, impegnato nella commercializzazione di arredamenti per casa e bagno di alta qualità. Offriamo assistenza 365 giorni l’anno. Questo prodotto è garantito 10 ANNI

Auralum Colonna Doccia Soffione Doccetta, Set Doccia Fori Muro Regolabili Senza Miscelatore, Ottone Cromato 127,99 €

76,48 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche : 2 fori di montaggio, la distanza minima è 67,5cm, la distanza massima è 100cm. È particolarmente adatto per sostituire il vecchio sistema di doccia nel bagno, può aiutare a coprire i fori di montaggio a parete originali, che è più bello!

À: La materia prima principale del sistema doccia è l'ottone cromato, che ha alta precisione, robustezza e durata, e può garantire una vita media del prodotto di 5-7 anni. Il soffione a pioggia e la doccetta sono fatti di ABS cromato, quindi non c'è bisogno di usare l'acciaio inossidabile in posti inutili e spendere di più.

: Grande doccia di 22cm di diametro, getto d'acqua ampio e uniforme, la pressione dell'acqua abbastanza forte aumenta la forza dell'acqua, in modo che la testa possa essere massaggiata e rilassata. Il tubo flessibile della doccia, lungo 150 cm, permette di dirigere e avvicinare la doccia a mano con la potente testa a spruzzo alla parte del corpo da pulire.

: Il sistema anti-calcare SpeedClean può prevenire le incrostazioni. Tutti i soffioni hanno ugelli in silicone morbido, che si possono pulire muovendo le dita.

Questo è un prodotto universale per la doccia. Il foro di montaggio a parete e l'altezza della colonna doccia possono essere regolati. La colonna della doccia non ha un miscelatore, quindi può essere collegata con il rubinetto esterno esistente della doccia/ rubinetto del bagno/ rubinetto termostatico. : 5 anni. Controlliamo attentamente ogni processo di produzione, mirando a fornire ai clienti i migliori prodotti. Se avete domande sul prodotto, non esitate a consultarci.

fyheast Colonna Doccia Idromassaggio LED Pannello Doccia Nero con sistema doccia idromassaggio 4 getti multifunzionale 185,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Colonna doccia idromassaggio multifunzionale】 Sistema doccia 5 in 1: doccia a pioggia, doccia a cascata, soffione per vasca, soffione per massaggio completo e doccetta per lenire la pelle e rilassarti, con soffioni doccia ad alto volume e ad alto volume. Esperienza doccia confortevole.

【Materiale】 Pannello ispessito in acciaio inossidabile 304, valvola miscelatrice dell'acqua in ottone e tubo antideflagrante rendono questa colonna doccia stabile e affidabile, l'elegante superficie nera è antiruggine, a prova di dita e facile da usare. pulire.

【Doccia a cascata + doccia a LED】 La doccia a pioggia ti copre senza girarti; la doccia a cascata spruzza delicatamente la pelle; l'ugello in gomma può pulire facilmente lo sporco con le dita e la luce a LED si mostra attraverso il flusso d'acqua.

【4 getti massaggianti e doccia palmare ad alta pressione】 I getti corporei regolabili a 4 angolazioni fungono da vasche idromassaggio per massaggiare la schiena e i glutei; Il tubo in acciaio inossidabile da 150 cm può raggiungere facilmente punti difficili da raggiungere.

【Facile da usare】 Ci sono 2 manopole doccia sulla colonna doccia dall'alto verso il basso. Ruotare la manopola doccia verso l'alto per controllare la modalità doccia; ruotare la manopola verso il basso per controllare la temperatura dell'acqua. Se hai altre domande, ti preghiamo di contattarci in tempo. I nostri prodotti hanno una garanzia a vita, si prega di acquistare con fiducia.

AWorddy LED Colonna Doccia Idromassaggio in Acciaio Inox 304 Miscelatore 5 Funzioni Pannello Moderno Multifunzione Sistema con Soffione Fisso A Doccetta, Doccetta e Bocca Vasca 180,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QUALITÀ PREMIUM : Colonna Doccia Inox realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità, resistente e non arrugginisce, macchia o sfocatura. Finitura in nichel spazzolato, altamente resistente ai graffi e rende la doccia facile da pulire;CON ELEGANTE LUCE A LED (Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

SISTEMA DOCCIA 4 in 1 : Questo colonna doccia con miscelatore include 4 modalità acqua: pioggia, idromassaggio, miscelatore, doccetta. Questo pannello doccia ha un ripiano per posizionare il gel doccia.

INDICATORE DI TEMPERATURA : C'è un indicatore di temperatura in questa colonne doccia moderne, che mostra la temperatura dell'acqua in tempo reale e molto preciso.(Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

INSTALLAZIONE : Facile da installare sulla parete e sui tubi dell'acqua della stanza. Tubi separati per acqua calda / fredda, sono inclusi tutti i componenti idraulici. Porta tubo standard da 1/2 ". Semplifica il montaggio.

GARANZIA: Il nostro colonna doccia idromassaggio ha un reso di 30 giorni e una garanzia di 10 anni. Il nostro obiettivo principale è che il cliente sia soddisfatto del nostro prodotto e servizio;Non esitare a contattarci, faremo del nostro meglio per aiutarti a risolverlo.

fyheast Colonna Doccia Idromassaggio Set Pannello Doccia in Acciaio Inox 304 con Miscelatore Massaggio, Soffione Doccia Fisso, Doccetta e Uscita Vasca 4 Funzioni,Nichel Spazzolato 159,00 €

133,45 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Colonna Doccia Idromassaggio Multifunzionale】 Questo sistema doccia ti offre l'esperienza più confortevole: doccia a pioggia, doccia a cascata, getto massaggiante per tutto il corpo e doccetta possono essere attivati ​​in sequenza. 4 modalità doccia possono essere attivate contemporaneamente, rendendoti più rilassato.

【Pannello Doccia Idromassaggio】 La modalità cascata ti offre un comfort senza pari, la doccia superiore ti offre un comodo bagno per tutto il corpo, gli ugelli di massaggio rotanti posteriori massaggiano facilmente la schiena senza ostruire gli ugelli di gomma e le dita possono pulire facilmente lo sporco.

【5 ugelli per massaggio e 3 doccette funzionali】 5 piccoli getti per la schiena, puoi regolare l'angolo di cui hai bisogno per rilassarti. Questo soffione doccia ha tre modalità di dimensioni del getto, piccolo, medio e grande.

【MATERIALI DI ALTA QUALITÀ】 Pannello doccia con pannello ispessito in acciaio inossidabile 304, tra cui valvola miscelatrice in ottone e valvola deviatrice doccia, tubo antideflagrante e copertura superiore decorativa renderanno questa doccia un ottimo aggiornamento per il tuo bagno.

【Facile da usare e post-vendita】 Ruota la manopola inferiore per controllare la temperatura dell'acqua e il volume dell'acqua e ruota i quattro pulsanti in alto per accendere la cascata, lo spray superiore, lo spray posteriore e la doccetta per scaricare l'acqua. In caso di problemi con lo schermo della doccia durante l'uso, ti preghiamo di contattarci in tempo.

hansgrohe Croma Select S Colonna doccia 280 1 getto con termostatico, cromo, 26790000 564,46 € disponibile 7 new from 564,46€

1 used from 474,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La dotazione include: Colonna doccia con termostatico, rosetta di fissaggio, collegamenti a S, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio

Il piacere della doccia: il soffione doccia con diametro da 280 mm offre un getto d'acqua generoso e uniforme (XXL Performance)

Il piacere di fare la doccia: il getto RainAir (1 getto) del soffione doccia è delicato; la doccetta è dotata del morbido getto SoftRain, del generoso getto IntenseRain e del potente getto massaggiante

Basta premere il pulsante Select per selezionare in modo semplice, rapido e comodo il tipo di getto desiderato

Tutto il piacere dell'acqua: La portata soffione doccia arriva a 16 l/min, mentre sulla doccetta non supera i 13 l/min (a 3 bar)

JOHO 304 Colonna Doccia senza Miscelatore in Acciaio Inox 304 Cromato Set Doccia a Pioggia con Soffione e Doccetta a Mano (30×30cm quadrato) 109,79 €

100,01 € disponibile 2 new from 100,01€

10 used from 70,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soffione di effetto specchio in acciaio inossidabile con ugelli anticalcare di facile manutenzione

Doccetta in ABS di qualità a 3 funzioni con un pulsante per selezionare modalità

Supporto da parete superiore regolabile da 77 a 113 cm: universalmente applicabile per fori esistenti

Deviatore in ottone con cartuccia in ceramica WANHAI, funzionamento semplice e di lungo tempo

Garanzia di 2 anni secondo le condizioni di garanzia allegate READ 40 La migliore catene antifurto per moto del 2022 - Non acquistare una catene antifurto per moto finché non leggi QUESTO!

AWorddy LED Colonna Doccia Idromassaggio Pannello Doccia Set in 304 Acciaio Inox con Miscelatore da Massaggi, Soffione Fisso, Doccetta e Bocca Vasca 5 Funzioni per Bagno 182,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QUALITÀ PREMIUM : Colonna Doccia Idromassaggioa realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità, resistente e non arrugginisce, macchia o sfocatura. Finitura in nichel spazzolato, altamente resistente ai graffi e rende la doccia facile da pulire;CON ELEGANTE LUCE A LED (Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

SISTEMA DOCCIA 5 in 1 : Questo colonna doccia idromassaggio include 5 modalità acqua: ,pioggia, idromassaggio, miscelatore, doccetta.

INDICATORE DI TEMPERATURA : C'è un indicatore di temperatura in questa colonna, che mostra la temperatura dell'acqua in tempo reale e molto preciso.(Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

INSTALLAZIONE : Facile da installare sulla parete e sui tubi dell'acqua della stanza. Tubi separati per acqua calda / fredda, sono inclusi tutti i componenti idraulici. Porta tubo standard da 1/2 ". Semplifica il montaggio.

GARANZIA: La nostra colonna doccia con miscelatore ha un ritorno di 30 giorni e una garanzia di 10 anni. In caso di problemi, non esitate a contattarci.

Colonna da doccia Incassato, set doccia da incasso, set cromato, kit doccia da incasso con testa quadrata 25 x 25 cm, in ottone e acciaio inox 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 Materiale 】 Doccia a pioggia quadrata 25 x 25 cm (acciaio inossidabile 304), doccetta (ottone), braccio doccia (ottone), flessibile da 1,5 m (acciaio inossidabile 304), supporto doccia (ottone), miscelatore valvola doccia (ottone), valvola a nucleo in ceramica. La combinazione di cromo lucido e ottone è resistente alla corrosione e alla valvola a nodo. Centro in ceramica integrato migliora le prestazioni del prodotto e garantisce la durata di vita dell'intera doccia.

【Set doccia con effetto pioggia regolabile】 compreso la doccetta a mano e la doccetta, che possono essere facilmente commutati dal pulsante della doccia sulla valvola. La doccia a mano ti permette di lavarti dove vuoi, e la doccia ti offre un'esperienza di doccia simile a quella di una foresta tropicale. E il sistema doccia nascosto è facile da usare, e la maniglia a leva della colonna doccia integrata permette di regolare facilmente l'acqua calda e fredda.

【Alta qualità】 molto facile da installare, soffione squisito. Questo set doccia nascosto è bello e durevole, il che è la scelta migliore per godersi la vita. Allo stesso tempo, questa colonna doccia con rubinetti caldi e freddi può risparmiare le risorse idriche in modo efficace ed ecologico.

【Tecnologia di iniezione d'aria】 Con l'uso della tecnologia innovativa di inserimento dell'aria, la doccia a effetto pioggia da 25,4 cm mescola l'acqua con l'aria, per aumentare la pressione dell'acqua al 100% e simulare una pioggia naturale, per permettervi un contatto naturale con l'acqua.

【Design squisito】 Il sistema di doccia a incasso risparmia spazio di installazione e ti permette di goderti la balneazione in uno spazio spazioso. Inoltre, il sistema doccia ad incasso è progettato in nero puro e conciso, che si adatta all'estetica dei bagni moderni e aggiunge lucentezza al vostro bagno. (Se avete domande, non esitate a contattarci, ti forniremo la soluzione perfetta entro 24 ore)

hansgrohe Raindance E Colonna doccia 360 1 getto con termostatico, cromo, 27112000 1.015,32 € disponibile 7 new from 1.003,58€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il massimo piacere della doccia: il soffione doccia di diametro 360 mm avvolge tutto il corpo con un getto d’acqua generoso e uniforme (XXL Performance)

Getto a pioggia: Il getto RainAir del soffione doccia ha un effetto rinfrescante; la doccetta completa il piacere in modo flessibile con i getti Rain, Whirl e RainAir

Il calcare può essere rimosso senza fatica passando semplicemente le dita sugli ugelli in silicone presenti sul soffione doccia (QuickClean)

Hansgrohe Raindance è sinonimo di design straordinario e di prodotti di qualità superiore che valorizzano il vostro bagno

Basta premere il pulsante Select per selezionare in modo semplice, rapido e comodo il tipo di getto desiderato

DUTRIX Colonna Doccia con Miscelatore Termostatico, Piazza Set Doccia Sistema, Sistema Doccia con Grande Piazza Doccia Sistema a Pioggia e Doccetta a mano, Altezza Regolabile 100-150cm, Cromato 135,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➤ Con Miscelatore Termostatico: Questa colonna doccia ha un miscelatore termostatico per mantenere la temperatura dell'acqua a Ideale 38 Gradi, Ti offre un'esperienza balneare sicura e confortevole

➤ Materiale Sicuro e ad Alta Qualità: Set Doccia Sistema è ben fatta, con materiali di prima qualità,composto prevalentemente in ottone,Acciaio inox 304 e ABS plastica,Il design cromato conferisce eleganza e lucentezza

➤ Doccia Tutto in Uno: Sistema Doccia ha due uscite d'acqua, per soddisfare le diverse esigenze. la classica soffione da 20.3 X 25.4 cm ti offre un comodo massaggio del cuoio capelluto. Con la doccetta puoi pulire tutte le aree in modo mirato

➤ Altezza Regolabile: La barra di questa colonna doccia è regolabile, può essere estesa da100cm a 150cm, adatto a persone di diverse altezze, puoi regolare liberamente la barra della doccia all'altezza preferita e scegliere il modo che ritieni più comodo per il bagno

➤Bella forma: il sistema doccia moderno e minimalista con una ricca sensazione di design; Effetto specchio brillante e altamente riflettente - La finitura cromata rende la tua doccia più lussuosa e l'intero aspetto più moderno

Colonna Doccia Senza Miscelatore, Asta Saliscendi Doccia in Acciaio Cromato, Doccetta con Soffione e Doccino, Rubinetto Deviatore - Acciaio Inox Cromato 94,50 €

84,57 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il relax a portata di mano: colonna doccia senza miscelatore capace di offrire una pioggia rifrescante e confortevole, dopo aver installato questa colonna doccia non vedrai l’ora di abbandonarti al suo piacevole getto d’acqua

Soffione e Doccino: saliscendi doccia completo di soffione regolabile e rotante 360° e doccino, il rubinetto deviatore multifunzione completa un’esperienza doccia piacevole e rilassante

Ottima fattura: asta saliscendi senza miscelatore realizzato in acciaio inox con cromature anti-corrosione, perfetto per durare negli anni senza subire variazioni

Semplice da installare: colonna doccia con doccino caratterizzata dal semplice montaggio, basterà collegarla al foro del muro senza perforare o danneggiare le piastrelle, universale quindi perfetta per qualsiasi bagno

Design senza tempo: valorizza il tuo bagno con l’eleganza e lo stile moderno di questa colonna doccia con soffione, il design essential e la finitura cromata la rendono adatta per ogni tipologia di bagno

LED Colonna Doccia Idromassaggio in 304 Acciaio Inox Pannello Doccia Set con Miscelatore da Massaggi, Soffione Fisso, Doccetta e Bocca Vasca 5 Funzioni per Bagno Nera 185,77 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche *QUALITÀ PREMIUM : Realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità, resistente e non arrugginisce, macchia o sfocatura. Finitura Nera, altamente resistente ai graffi e rende la doccia facile da pulire;CON ELEGANTE LUCE *A LED (Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

*SISTEMA DOCCIA 5 in 1 : Questo prodotto include 5 modalità acqua: cascata, pioggia, getti idromassaggio, bocca vasca, doccetta. Puoi goderti diverse funzioni sulla doccia e rilassarti dopo un lungo lavoro.

*INDICATORE DI TEMPERATURA : C'è un indicatore di temperatura in questa colonna, che mostra la temperatura dell'acqua in tempo reale e molto preciso.(Non bisogno battery;È l'energia idroelettrica)

*INSTALLAZIONE : Facile da installare sulla parete e sui tubi dell'acqua della stanza. Tubi separati per acqua calda / fredda, sono inclusi tutti i componenti idraulici. Porta tubo standard da 1/2 ". Semplifica il montaggio.

*GARANIZIA : il nostro pannello doccia gode di una restituzione di 30 giorni e di una garanzia di 2 anni.

Rainsworth Colonna Doccia con Miscelatore, 10 Pollici Soffione Doccia a Pioggia, Alta Pressione Doccia Soffione e Miscelatore Doccia, Asta Doccia Soffione con Saliscendi Doccia, Doccia Sistema 119,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Esperienza Doccia di Lusso】 Doccia a pioggia con ampia area di copertura di 250 * 250 mm. Progettato con ugelli in silicone, il calcare può essere facilmente rimosso dagli ugelli. Goditi una doccia pulita

【Doccetta ad Alta Pressione】 Progettato per il mercato a bassa pressione dell'acqua. Gli ugelli in silicone sono densamente distribuiti sulla nostra soffione e portando una gamma di spruzzi più ampia. La combinazione di ugelli in diverse aree porta 3 modalità spray.

【Asta doccia regolabile】 La guida di questo sistema doccia con miscelatore è realizzata in acciaio inossidabile, può essere estesa da 840-1180 mm. Campo di regolazione più ampio, adatto a persone di alta statura

【Sicuro e confortevole】 Il nostro sistema doccia termostatico è dotato di un blocco di sicurezza a 38 ° C. Design anti-scottatura per proteggere bambini e anziani, goditi una doccia più confortevole. Il termostato mantiene costante anche la temperatura dell'acqua della doccia

【FACILE DA USARE】Questa colonna doccia ha una struttura semplice ed è facile da installare. Ha una spina standard da 1/2 pollice con una buona compatibilità. 5 anni di garanzia del produttore

EISL DX12004-A 2 in 1, Colonna Pioggia con Supporto a Parete, soffione 176 x 176 mm, Doccia sopra Testa con doccetta, Set di Montaggio Completo, Ideale per retrofitting, Cromato, Easy Energy 65,86 € disponibile 4 used from 39,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Contenuto della confezione: 1 soffione superiore, 1 doccetta, 1 asta (103 cm), 2 supporti da parete, 1 deviatore, 1 supporto per doccia, 1 tubo flessibile (150 cm), 1 tubo di collegamento (80 cm), codice articolo: : DX12004-A

Rilassamento puro: il sistema doccia senza rubinetto consente di scegliere comodamente tra il grande soffione (176 x 176 mm) e la doccetta

Ideale per la ricostruzione: il supporto a parete regolabile in altezza consente di utilizzare fori esistenti. Il set doccia ha una sporgenza di 47 cm e può essere facilmente collegato al rubinetto della doccia esistente.

GARANZIA PRODUTTORE: 3 anni. Le condizioni di garanzia sono riportate sotto "Ulteriori informazioni tecniche" all'interno delle istruzioni di montaggio. I diritti di garanzia legale rimangono intatti

MONTAGGIO FACILE: il kit di montaggio con tutti i componenti necessari e le istruzioni di montaggio illustrate multilingue per una facile installazione

Ideal Standard A5834AA IDEALRAIN CUBE Colonna doccia, cromo 620,94 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colonna doccia da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso.

Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione.

Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di dimensione 200x200 mm con riduttore di portata a 12 l/min.

Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm.

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.

Colonna Doccia Termostatica NT038 Pro - con flessibile e doccetta - Nero opaco 516,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema doccia NT038 Pro con termostato in nero opaco

Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, cartuccia Vernet

Dimensioni: vedi disegno

Con pratico spazio di archiviazione

Facile installazione

Auralum Colonna Doccia senza Miscelatore, Soffione Doccia Quadrato 29*19 cm 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore disco per decespugliatore del 2022 - Non acquistare una disco per decespugliatore finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche : Set doccia non contiene un miscelatore. L'interfaccia del tubo della colonna doccia può essere applicata alla maggior parte dei rubinetti e dei termostati meccanici del bagno. Non è necessario acquistare un rubinetto aggiuntivo, perché è necessario sostituire il sistema doccia.

: Colonna doccia è realizzata in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e non facile da arrugginire. L'alta qualità garantisce una lunga durata e può essere utilizzata a lungo senza preoccuparsi della qualità.

: Sistema doccia a parete facile da usare che non danneggia le pareti o la struttura del bagno. Viene fornito con un manuale di installazione. È facile da installare e rimuovere.

: Asta doccia può essere regolata liberamente a un'altezza di 90 cm-110 cm. Il soffione doccia da 29 * 19 cm e la doccia lunga 150 cm possono essere adatti a utenti di diversi tipi di corpo. I dati sulle dimensioni più dettagliati possono essere visualizzati nella pagina di descrizione del prodotto sottostante.

- : Auralum è un marchio di articoli sanitari professionale, impegnato a fornire ai clienti prodotti di altissima qualità. Dopo l'acquisto, se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci. Auralum ti fornirà un servizio post-vendita senza pari.

hansgrohe Raindance Select E Colonna doccia 200 3 getti con Showertablet Select 300, bianco/cromo, 27127400 1.454,92 € disponibile 3 new from 1.454,92€

1 used from 1.116,92€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il piacere della doccia: il soffione doccia da 300 mm offre un getto d’acqua generoso e uniforme (XXL Performance)

Grande scelta: tre tipi di getto per ciascun soffione doccia o doccetta: Rain, RainAir e RainStream oppure Rain, Whirl e RainAir

Facile da pulire: Il calcare può essere rimosso senza fatica dal soffione passando le dita sugli ugelli in silicone (QuickClean)

Hansgrohe Raindance è sinonimo di design straordinario e di prodotti di qualità superiore che valorizzano il vostro bagno

Basta premere il pulsante Select per selezionare in modo semplice, rapido e comodo il tipo di getto desiderato

fyheast Colonna doccia idromassaggio LED 5 modalità d'acqua con schermo di temperatura con doccia a mano e rubinetto della doccia Sistema di doccia nero 186,99 €

158,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema di doccia】Questa colonna doccia include 5 modalità di doccia: lo spruzzatore superiore super quadrato può lenire il cuoio capelluto, massaggiare la pelle, massaggiare la schiena, spruzzatore super lungo, massaggiare la schiena e i glutei, acqua a cascata da vasca per soddisfare le diverse esigenze di persone.

【LCD e LED】Sotto l'azione del flusso dell'acqua, la temperatura e la durata della doccia vengono visualizzate in tempo reale, e si possono selezionare l'ora e la temperatura più adatta. Il LED sopra crea un'atmosfera romantica e rilassante, e il nuovo box doccia è più intelligente, risparmia acqua ed è ecologico.

【Materiale】 Acciaio inossidabile 304 con nichel spesso, accessori in ottone, materiale anticorrosione e tubo a prova di esplosione rendono questo pannello doccia aggiornato. L'aspetto in nichel spazzolato in stile europeo e americano, la galvanoplastica multistrato attraverso il test di spruzzo di sale acido, può affrontare facilmente l'ambiente umido.

【Installazione】Facile da installare sulla parete del bagno e sopra la vasca, con semplici istruzioni di installazione. Linee separate dell'acqua calda e fredda, supporto per tubo standard da 1/2". Tubo manuale in acciaio inox da 150 cm. Lasciare agire in mezz'ora.

【Dopo la vendita】La nostra colonna doccia viene fornita con una garanzia a vita. La soddisfazione del cliente è il nostro principio di servizio e l'obiettivo più elevato.

kisimixer Colonna Doccia con Miscelatore Termostatico Nero,Sistema Doccia Altezza Regolabile,Antiscottatura Set Doccia con Soffione Doccia a Pioggia e Doccetta 132,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♡ TEMPERATURA COSTANTE SICURA E INTELLIGENTE : il nostro miscelatore doccia termostatico per doccia imposta la temperatura dell'acqua con un pulsante, consentendoti di mantenere una temperatura costante dell'acqua durante la doccia, il che può impedire che la temperatura dell'acqua sia troppo alta o troppo bassa.

♡ DOCCIA A 3 FUNZIONI: doccetta e soffione. È possibile ruotare la maniglia di regolazione per alternare tra due modalità di uscita dell'acqua. La doccetta può anche cambiare le tre modalità dell'acqua di doccia e getto d'acqua insieme all'acqua della doccia premendo il pulsante.Adatto alle tue diverse esigenze.

♡ FLESSIBILE E CONFORTEVOLE :L'altezza dell'asta doccia può essere regolata tra 80 e 117 cm, adatta a persone di diverse altezze; il lato sinistro della maniglia del rubinetto della doccia regola il volume dell'acqua e il lato destro regola la temperatura; soffione doccia da 8 pollici, 360 gradi ° rotazione libera, copertura ampia e uniforme e una doccia più piacevole.

♡ ALTA QUALITÀ : l'asta del miscelatore per doccia è realizzata in ottone e cromata. Resistente e molto adatto al contatto prolungato con l'acqua. Il resistente corpo in ottone massiccio previene la ruggine e la corrosione.

♡ GARANZIA A VITA GRATUITA : fornisci una risposta post-vendita permanente, se hai domande o insoddisfazione, non esitare a contattarci via e-mail, risolveremo tutti i problemi per te.

La guida definitiva colonna doccia 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore colonna doccia. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo colonna doccia da acquistare e ho testato la colonna doccia che avevamo definito.

Quando acquisti una colonna doccia, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la colonna doccia che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per colonna doccia. La stragrande maggioranza di colonna doccia s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore colonna doccia è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la colonna doccia al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della colonna doccia più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la colonna doccia che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di colonna doccia.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in colonna doccia, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che colonna doccia ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test colonna doccia più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere colonna doccia, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la colonna doccia. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per colonna doccia , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la colonna doccia superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che colonna doccia di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti colonna doccia s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare colonna doccia. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di colonna doccia, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un colonna doccia nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la colonna doccia che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la colonna doccia più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il colonna doccia più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare colonna doccia?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte colonna doccia?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra colonna doccia è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la colonna doccia dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di colonna doccia e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!