40 La migliore copripiumini matrimoniali del 2022 – Non acquistare una copripiumini matrimoniali finché non leggi QUESTO!

Bassetti Completo Copripiumino Matrimoniale GRANFOULARD Articolo Butterfly B1 Blu in Raso di Cotone 179,00 € disponibile 3 new from 178,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Completo copripiumino MATRIMONIALE Bassetti GRANFOULARD articolo BUTTERFLY B1 BLU in raso di cotone

Misura sacco 250x210+pietta.

Misura lenzuolo sotto con angoli 175x200. Misura due federe 50*80.

COMPOSIZIONE: Prezioso tessuto in RASO DI COTONE da 110 fili al cmq. Altissima qualità di stampa curata nei minimi dettagli. Stampa con colori solidi.

I completi copripiumino Granfoulard in puro cotone, grazie alla stampa indanthren mantengono inalterata nel tempo, anche dopo ripetuti lavaggi, la brillantezza dei colori. Prodotto in vendita on line, biancheria per la casa di qualità. MADE IN ITALY.

Gabel Parure Copripiumino, Cotone, Bianco, Matrimoniale (sacco 250 x 205 cm, federe 50 x 80 cm) 83,00 €

64,81 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Parure copripiumino per letto matrimoniale, realizzata in madapolam di puro cotone da 58 fili al cmq, composta da un sacco copripiumino cm 250 x 205 e da due federe cm 50 x 80

Prodotto certificato, privo di sostanze nocive per la salute dell'uomo

Sistema Più Mio - due aperture ai lati della testa del sacco facilitano e velocizzano l'inserimento del piumino

In abbinamento ai piumini Gabel le asole interne assicurano una totale aderenza alla testa del sacco, annullando così la fastidiosa sensazione di mancanza di imbottitura

Questo prodotto è stato ideato, tessuto, stampato e confezionato interamente in Italia

Set copripiumino federe letto Parure Copripiumino in raso di puro cotone Made in Italy (MATRIMONIALE, Grigio) 89,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% RASO DI PURO COTONE MADE IN ITALY

EFFETTO CANGIANTE !! La struttura della fibra del raso riflette la luce ed enfatizza i colori, donandogli un lussuoso effetto setoso e cangiante

ESTREMA MORBIDEZZA E SENSAZIONE DI LUSSO AL TATTO !! Grazie alla sua struttura di ben 230 fili.

DIMENSIONI TAGLIA MATRIMONIALE: 2 Federe a 2 volani 50 x 80 cm - Sacco copripiumino 250 x 200. DIMENSIONI TAGLIA SINGOLO: 1 Federa a 2 volani 50 x 80 cm - Sacco copripiumino 155 x 200. DIMENSIONI TAGLIA UNA PIAZZA E MEZZA: 1 Federa a 2 volani 50 x 80 cm - Sacco copripiumino 200 x 200 cm.

Set copripiumino federe letto parure copripiumino in cotone made in Italy Matrimoniale Ocra 79,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% Made in Italy.

100% Puro cotone.

Disponibile in un’amplia gamma di colori moda, potrai dare libero sfogo alla tua fantasia, giocando ad abbinare la tua parure con il lenzuolo sotto che più ti piace, come meglio si adatti all’ambiente della tua camera da letto o al tuo umore della giornata!

DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI: Singolo / Piazza e Mezza / Matrimoniale.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO: Matrimoniale: 2 Federe 50x80cm – Sacco Copripiumino 250x200cm / Piazza e Mezza: 1 Federa 50x80cm – Sacco Copripiumino 200x200cm / Singolo: 1 Federa 50x80cm – Sacco Copripiumino 155x200cm.

Vency Plain Copripiumino Matrimoniale 240x220 Rame - Copripiumino Matrimoniale Cotone Set Copripiumini due federe 50x80 con Colore - Plain Rame CopriPiumino Matrimoniale 240x220 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set opripiumino matrimoniale 240x220 cm + 2 federa 50x80 cm. Realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da lavare.

Il tessuto è realizzato in %80 cotone %20 poliestere, per un finitura morbida e delicata.

Prodotto in una fabbrica che rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza

Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante

Lavare a 40°C.

SALVI FABRICS Copripiumino Matrimoniale con Patella 100% Cotone, Oeko-Tex, Misure 245 x 256 cm, Set Copripiumino con federe Cuscino 50 x 80 cm, Patella 145 x 40 cm 34,99 €

27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Copripiumino Matrimoniale con INSERIMENTO PIUMINO FACILITATO - Grazie alle 2 comode e solide aperture laterali sulla testa del Copripiumino con Federe Matrimoniale, l'inserimento del piumino è pratico e veloce si può fare facilmente anche da soli.

Copripiumino Doppia Piazza che NON SI SPOSTA - Grazie alla patella da risvoltare sotto il materasso, sarà molto più facile rifare il letto, il tuo piumino non si sposterà mai più dal tuo letto e non ti lascerà mai più scoperto durante la notte.

IDEALE PER LA DONNA MODERNA E PER L'UOMO SINGLE - Un Copripiumino Matrimoniale che aggiunge praticità ai lavori di Casa ed eleganza nella tua Camera. Il sacco copripiumino soddisfa le esigenze di tutti senza penalizzarne il gusto.

TUTTI I VANTAGGI DEL 100% PURO COTONE - il nostro copripiumino matrimoniale in puro cotone garantisce morbidezza al tatto anche nelle cuciture; straordinaria capacità di assorbire il sudore; è anallergico ; meno freddo d'inverno e meno caldo d'estate; non sviluppa cattivi odori.

SET COMPLETO OTTIMO PER REGALO NATALIZIO - Include Copripiumino matrimoniale con Federe , misure sacco 245x216, misure federe 50x80, misura patella 145x40. Realizzato in cotone puro 100%, con sistema di facilitazione inserimento piumino. READ Tempesta invernale: neve e forti nevicate iniziano a colpire 80 milioni di Stati Uniti sudorientali sotto allerta meteorologica invernale

Fusion - Set copripiumino facile da pulire, motivo tropicale per letto matrimoniale color ocra, TROOC21PTU 24,01 € disponibile 2 new from 22,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo fantastico motivo esotico di foglia di palma utilizza i colori di questa stagione, il grigio e il giallo, per un effetto sorprendente con una bella striscia netta contemporanea sul retro.

Fusion offre una collezione conveniente di biancheria da letto, cuscini e tende alla moda che illuminerà qualsiasi stanza a prezzi adatti a qualsiasi tasca.

Si adatta a un piumino matrimoniale standard: 200 cm di larghezza x 200 cm di lunghezza. Dimensioni federa: 76 cm x 48 cm.

Tessuto: 52% poliestere, 48% cotone (130 fili). Cura: Stiratura minima, tessuto di facile manutenzione. Lavare a 40 °C, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non lavare a secco.

Contenuto della confezione: 1 copripiumino matrimoniale e 2 federe abbinate.

Vency Still Copripiumino Matrimoniale 240x220 Grigio - Set Copripiumino Matrimoniale Cotone con Copripiumino e Federa 2x 50x80 - Colore Grigio - Still CopriPiumino Matrimoniale Grigio 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set copripiumino matrimoniale 240x220 cm + 2 federa 50x80 cm. Realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da lavare.

Lavare a 30°C.

Il tessuto è realizzato in %80 cotone %20 poliestere, per un finitura morbida e delicata.

Prodotto in una fabbrica che rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza

Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante

Parure Copripiumino Matrimoniale [250X200] Made in Italy | Set Sacco Copri Piumino con Fantasia Gattini Colorati e Cuori | Set Copripiumone e Federe Completo 100% Cotone | [2 Piazze, Beige] 50,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️PELLECCHIA COLORI PROPONE Copripiumino di ottima qualità made in italy realizzato in cotone 100% fantasia gattini

✔️Lavabile in lavatrice a 40 gradi, si può stirare, i colori non sbiadiscono

✔️NELLE MISURE Singolo (sacco 155x200 + 1 federa 50x80 con patella)e Matrimoniale (sacco 250x200 + 2 federe 50x80 con patella)

✔️Dai un tocco di originalità alla tua camera con questo copripiumino, fantasia Gattini, ottimo per l'estate e caldo in inverno abbinale al nostro piumino in vera oca

✔️Nel nostro store trovi una vasta gamma di copripiumini, scegli quello adatto al tuo stile

Happy Linen Company Set Copripiumino a Tema botanico - Decorazione con Foglie - Grigio - Matrimoniale 34,99 € disponibile 2 new from 34,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mostra a tutti il tuo lato artistico grazie a questo set copripiumino e federa ispirato alla natura.

Set double face, 2 fantastici design al prezzo di 1!

Prodotto realizzato in misto di alta qualità di cotone naturale e poliestere. Per assicurarti un prodotto morbido, resistente, facile da lavare e stirare.

50% cotone, 50% poliestere

1 copripiumino matrimoniale: (230 x 220 cm) + 2 federe cuscino (50 x 75 cm).

Utopia Bedding Copripiumino King Size - Microfibra Copripiumino 230x220cm + Federe 50x75cm - Stampato Grigio 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SET COPRIPIUMINO - Include 1 Copripiumino da 230x220 cm con chiusura a cerniera, 2 Federe da 50x75 cm con chiusura a cerniera; il piumino è venduto separatamente.

MICROFIBRA SPAZZOLATA - Il tessuto in microfibra spazzolata li rende morbidi, traspiranti, facili da stirare, resistenti allo sbiadimento e protegge da qualsiasi restringimento dopo il lavaggio.

DUREVOLE - L'elevata resistenza alla trazione lo rende forte, durevole e meno soggetto a strappi o lacerazioni.

CHIUSURA PERFETTAMENTE CUCIBILE - La chiusura è cucita alla perfezione per fissare il piumone al suo posto.

FACILE MANUTENZIONE - Lavare in lavatrice, asciugare in asciugatrice o stirare a bassa temperatura; non candeggiare.

Douceur D'Intérieur 1640829 - Copripiumino Matrimoniale 240 X 220 cm e 2 Federe 63 x 63 cm, Love Mountain, Reversibile, 100% Cotone 29,02 €

26,70 € disponibile 1 used from 22,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1 Copripiumino 220 x 240 cm

2 federe cuscino 63 x 63 cm

100% Cotone

Vency Plain Copripiumino Matrimoniale 240x220 Nero Smeraldo - Copripiumino Matrimoniale Cotone Set Copripiumini e Federe con Colore Nero Smeraldo - Copripiumino Matrimoniale 240x220 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set copripiumino matrimoniale 240x220 cm + 2 federa 50x80 cm. Realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da lavare.

Il tessuto è realizzato in %80 cotone %20 poliestere, per un finitura morbida e delicata.

Prodotto in una fabbrica che rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza

Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante

Lavare a 30°C.

Catherine Lansfield Sleep Dreams - Set copripiumino per letto matrimoniale, Multicolore (Blush), Taglia Doppio (copripiumino 200 x 200 cm + 2 federe 50 x 75 cm) 25,40 € disponibile 2 new from 22,45€

4 used from 19,58€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Catherine Lansfield è rinomata per lo stile e la qualità, progettata e sviluppata in Gran Bretagna.

Set copripiumino rosa e grigio con citazioni stampate con un retro rosa fard abbinato.

Set copripiumino per letto matrimoniale: 200 x 200 cm + 2 federe da 50 x 75 cm. Realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da pulire, 52% poliestere, 48% cotone, richiede una stiratura minima. Lavabile a 30 °C.

Questo set copripiumino è completamente reversibile con chiusura a bottone.

Prodotto eticamente estero e realizzato secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza umano-ecologica, in conformità allo standard Öko-Tex 100.

THUN - Set Copripiumino Matrimoniale Country 100,00 € disponibile 4 new from 99,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un nuovo set matrimoniale per arricchire la camera da letto con lo stile inconfondibile della linea Country! Completo di sacco copripiumino, due federe per cuscino e un lenzuolo con angoli per il materasso, è l'ideale per illuminare la stanza con i caldi colori del ricco mix di classiche icone THUN rinnovate nello stile. Da abbinare alle lenzuola matrimoniali per un set completo adatto a tutto l'anno.

100% cotone

sacco 255x240 cm; lenzuolo 175x200 cm (+25 cm spessore materasso); federe 52x82 cm cad.

Questo Casa FRBHRC100045, Completo Copripiumino Matrimoniale Ranforce 100% Cotone, Copripiumino: 200x220 Cm, Sábana Plana: 240x260 Cm, Federa: 50x70 Cm (2 Pezzi) 82,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design creativo

Progettati per rendere il prodotto durevole nel tempo

Prodotti di ottima qualità

Materiali ad ottime prestazioni

Prodotti ed accessori progettati per soddisfare tutte le esigenze

AmazonBasics - Set con copripiumino in microfibra, nero, 220 x 250 cm / 50 x 80 cm x 2 21,63 €

17,79 € disponibile 1 used from 17,26€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore bicicletta elettrica atala del 2022 - Non acquistare una bicicletta elettrica atala finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Un copripiumino in microfibra (220 x 250 cm) e due federe in microfibra (50 x 80 cm) AmazonBasics.

Realizzato in microfibra di poliestere al 100% (85 g/mq) per eccezionale morbidezza

Tessuto anti-piega morbido, resistente e traspirante: ideato per essere usato in tutte le stagioni

Può essere abbinato ad altra biancheria da letto in microfibra Amazon Basics per un design senza tempo

Lavare in lavatrice a 40 °c, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a temperature basse

Douceur d'Interieur Porte Bonheur, parure copripiumino matrimoniale di 3;pezzi, 240;x 220 cm, stampa 42;fili, cotone 37,30 €

27,38 € disponibile 2 used from 20,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Portafortuna.

Lavabile in lavatrice.

Adatto all'asciugatura a tamburo.

Italian Bed Linen Parure Copripiumino con Stampa Digitale a Copertura Totale Sul Sacco e Sulle Federe 2 Posti 100% Cotone, Multicolore (SD02), 250x200x1 cm 78,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misura matrimoniale: sacco 250x200cm con doppia patella da fissare sotto al materasso di 50cm + 2 federe 52x82cm con patella interna

Materiale: 100% cotone

Prodotto pensato, progettato e realizzato interamente in italia

Stampa digitale a copertura totale; colori brillanti e solidi ai lavaggi

La qualità del tessuto e le rifiniture accurate fanno di questo prodotto uno dei più richiesti ed amati

Questo Casa FRBHRC100065, Completo Copripiumino Matrimoniale Ranforce 100% Cotone, Copripiumino: 200x220 Cm, Sábana Plana: 240x260 Cm, Federa: 50x70 Cm (2 Pezzi) 82,44 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design creativo

Progettati per rendere il prodotto durevole nel tempo

Prodotti di ottima qualità

Materiali ad ottime prestazioni

Prodotti ed accessori progettati per soddisfare tutte le esigenze

L'Emporio_Casa_Web Parure Copripiumino Rose Rosa Matrimoniale Di Puro Cotone 100% Italiano Morbidissimo 250X200+40 cm 53,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'Emporio_Casa_Web Parure Copripiumino Rose Rosa Matrimoniale Di Puro Cotone 100% Italiano Morbidissimo 250X200+40 cm Un modo semplice per dare la vostra camera da letto un look completamente nuovo con il nostro stile contemporaneo fino ad oggi. Liscio, confortevole ed estremamente durevole.

Confortevole e super morbido cotone 100% Italiano per la vostra camera da letto. Sontuoso Living: un passo verso il lusso, delicatezza e la morbidezza desiderata. Materiale: 100% cotone, ITALIANO. – Istruzioni per il lavaggio: lavabile in lavatrice a 40 °C. Non lavare a secco. Non candeggiare

Il Set Copripiumino Shabby Matrimoniale Comprende: - 1 x copripiumino per letto matrimoniale 250 cm x 200 cm + 40 cm + 2 federe 50 x 80 cm

Istruzioni di asciugatura e stiratura: asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Stirare a bassa temperatura.

INSERZIONE DI PROPIETA' L'EMPORIO_CASA_WEB

Vency Copripiumino Matrimoniale Troya 240x220 - Set Copripiumino Matrimoniale Cotone con Copripiumino e Federa 2x 50x80 Marrone - Copripiumino Matrimoniale Troya (240 x 220 cm) 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set opripiumino matrimoniale 240x220 cm + 2 federa 50x80 cm. Realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da lavare.

Lavare a 30°C.

Il tessuto è realizzato in %80 cotone %20 poliestere, per un finitura morbida e delicata.

Prodotto in una fabbrica che rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza

Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante

Qucover Copripiumino Matrimoniale 240x220 - Set Copripiumino Matrimoniale Tinta Unita in Microfibra Tufted Copripiumino Matrimoniale Grigio Scuro con 2 Federe 50x75cm 20,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cosa otterrai】 Il set copripiumino matrimoniale include 1 copripiumino matrimoniale (240 x 220 cm; 94 pollici x 86 pollici) e 2 federe (75 x 50 cm; 29 pollici x 19 pollici)

【Dormire Meglio】 il copripiumino è realizzato in tessuto di fibra di poliestere microfibra al 100%, che offre un'eccellente morbidezza e comfort, garantisce durata rispetto al tessuto di cotone e ha migliori proprietà anti-sbiadimento e antivegetativa. Il copripiumino ti mantiene in un buon stato di sonno

【Tufted Set di Biancheria da Letto 】I set di biancheria da letto Qucover hanno applicato e incorporato uno speciale design tufted, il lussuoso copripiumino bianco trapuntato è moderno e fresco, con un modello geometrico unico, rinnova istantaneamente l'aspetto del tuo letto e inietta vitalità nel tuo spazio

【Conveniente e Risparmio di Tempo】Copripiumino matrimoniale con cerniere invece di bottoni o fiocco, è comodo mettere e togliere il piumino. Anche sicurezza per i tuoi animali domestici quando il tuo cane o gatto dorme sul fondo, senza preoccuparti della sua testa bloccata nei pulsanti. 4 fascette angolari su ogni angolo del copripiumino possono aiutare a proteggere il piumone, la trapunta o il piumino nel posto giusto per evitare che scivolino

【FACILE CURA】 Lavare in lavatrice a freddo e asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Si prega di non candeggiare e non stirare

Roberto Cavalli Completo Copripiumino matrimoniale art. PARADISE col. 001 BLACK 448,00 € disponibile 4 new from 447,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Raso satin di puro cotone 100% lavabile in lavatrice

Lavabile A 40°

Qucover Copripiumino Matrimoniale 220x240cm in Cotone 100%, Set di Biancheria da Letto, Set Copripiumini Completo con due Federe e Lenzuolo, dallo Stile Esotico Boho o Bohémien 68,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: 100% cotone. È più morbido, più durevole, più resistentesi adatta sia estate che inverno, tutto l’anno.

4 Pezzi Completo: Copripiumono 220x240 cm + lenzuola piane 250x270 cm + due federe 48x74 cm. Si adatta letto due piazze/ matrimoniale.

Design: modello in stile bohémien su entrambi i lati, che dona alla tua camera da letto un'atmosfera rustica ed esotica.

Copripiumino con chiusura lampo e nastri a 4 angoli. Lavabile in lavatrice a 30°C, stiratura a bassa temperatura.

Il tessuto di questa federa viene tagliato casualmente da una parte del copripiumino, quindi potrebbe esserci una deviazione di colore

Sleepdown Set di biancheria da letto con federe, reversibile, morbido, facile da pulire, colore grigio, per letto matrimoniale (200 x 200 cm) 25,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dai alla tua camera da letto un look fresco e moderno con questo set copripiumino reversibile a blocchi di colore.

Questo set di biancheria da letto contiene: set copripiumino e federe coordinate per letto matrimoniale (copripiumino 200 x 200 cm, federe 48 x 74 cm)

Biancheria da letto ufficiale Sleepdown dal design britannico parte della gamma Essential Bedding

Per la gamma completa di biancheria da letto e set copripiumino, visita il negozio ufficiale Sleepdown.

Prodotto ecologico da OEKO-TEX Prodotto eticamente secondo le normative internazionali, è un marchio di consumo tracciabile per tessuti sostenibili che garantisce che la gamma di biancheria da letto Sleepdown sia ecologica.

MB HOME ITALY Parure Copripiumino Arte 100% Cotone con federe Stampate, SEC23, Matrimoniale 61,16 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Parure copripiumino Arte composto da Sacco copripiumino in tinta unita e due federe stampate

Disponibile nella misura matrimoniale: sacco 250x200cm con doppia patella da fissare sotto al materasso di 50cm + 2 federe 52x82cm con patella interna

Materiale: 100% cotone. Colori brillanti e solidi ai lavaggi

Prodotto pensato, progettato e realizzato interamente in Italia

La qualità del tessuto e le rifiniture accurate fanno di questo prodotto uno dei più richiesti ed amati

Vency Stripe Copripiumino Matrimoniale 240x220 Grigio - Set Copripiumino Matrimoniale Cotone con Copripiumino e Federa 2x 50x80 - Colore Grigio - Stripe CopriPiumino Matrimoniale (240 x 220, Grigio) 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set copripiumino matrimoniale 240x220 cm + 2 federa 50x80 cm. Realizzato in tessuto morbido e confortevole, facile da lavare.

Lavare a 30°C.

Il tessuto è realizzato in %80 cotone %20 poliestere, per un finitura morbida e delicata.

Prodotto in una fabbrica che rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza

Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante READ Seconda giornata delle Olimpiadi invernali: la Nuova Zelanda vince il primo oro in assoluto, la discesa libera maschile è stata posticipata - live! | Sport

Douceur d'Intérieur 1641550 - Set biancheria da letto Zen Pebble con 2 federe, in cotone, multicolore, 240 x 220 cm 24,46 € disponibile 2 new from 24,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Copripiumino 240 x 220 cm, 2 federe 63 x 63 cm

100% cotone - stampa allover a 42 fili

Chiusura a scatto

Lavare a 40°C, asciugare moderatamente, stirare a 150°C

Certificazioni Oeko-Tex

Caleffi Teck Parure Copripiumino, Cotone , Tortora, Matrimoniale, 75148 , Caleffi 83,83 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dormi meglio grazie alla confortevolezza del Parure Copripiumino Caleffi

Design 100% Italiano, Caleffi biancheria per la casa dal 1962

Adatto per un letto Matrimoniale, un prodotto di altissima qualità

Grazie al suo tessuto di Cotone di altissima qualità, avrai un prodotto duraturo e Sicuro

