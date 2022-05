40 La migliore crema antirughe e idratante del 2022 – Non acquistare una crema antirughe e idratante finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore crema antirughe e idratante? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi crema antirughe e idratante venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa crema antirughe e idratante. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore crema antirughe e idratante sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la crema antirughe e idratante perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

L'Oréal Paris Attiva Antirughe 45+ Crema Viso Donna Antirughe Intensiva Giorno e Notte con Retino Peptidi, 50 ml 8,90 €

6,89 € disponibile 9 new from 6,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ristruttura la superficie cutanea rallentandone il processo di invecchiamento grazie al suo composto Bio-proteinico naturale

Arricchita in un attivo che stimola il rinnovamento cellulare della pelle per ridurre la comparsa delle rughe

Arricchita in un ingrediente specifico che favorisce la sintesi di collagene per rassodare la pelle

Nutre: arricchita in un complesso di oli per nutrire e levigare la pelle

Dona al viso un aspetto liscio e luminoso fin dalle prime applicazioni

VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte, 50ml 39,90 €

29,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ RISULTATI REALI - Artemis è una crema anti-rughe ad azione profonda, idratante, protettiva, emolliente, equilibrante, tonificante, elasticizzante, rimpolpante, rivitalizzante, antiossidante, lenitiva, energetica: il meglio che avrai mai provato!

✅ 10 PRINCIPI ATTIVI NATURALI - Acido Ialuronico "Ultrapure", Oli di Argan, Jojoba e Mandorle Dolci, Burro di Karitè, Estratto di Aloe, Vite Rossa ed Olivo, Vitamina A, D, E, F da Oli Essenziali e Cera Alba. La Crema antinvecchiamento definitiva

✅ EMULSIONE LAMELLARE - Tecnologia esclusiva di Vovees Artemis Antiage che rende di forma lamellare le particelle del trattamento viso antietà che viene così assorbito dalla pelle rapidissimamente, lasciando una texture incredibilmente leggera

✅ 100% BIO E MADE IN ITALY: Naturale e Sicuro - Artemis è un antirughe a base naturale e Vegetariano. Non contiene Parabeni, Coloranti, Vaselina, SLS / SLES. Dermatologicamente Testato e Nichel Tested. Sviluppato e prodotto interamente in Italia

✅ VOVEES: QUALITÀ, RISPETTO, SEMPLICITÀ, NATURALEZZA - Per i nostri prodotti come Theia filler contorno occhi anti rughe e Artemis crema anti-invecchiamento scegliamo etica e natura Green per amore della Terra: nessun componente a basso costo

Rilastil Progression Crema Viso Idratante, Antirughe, Riequilibrante e Riempitiva, con Acido Ialuronico e Vitamine, per Pelli Normali e Miste, Confezione da 50 ml 34,52 €

30,85 € disponibile 30 new from 30,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROGRESSION Trattamento antirughe e riempitivo che contrasta la formazione delle rughe profonde

AZIONE Idrata gli strati superficiali dell’epidermide e dona luminosità alla pelle

CREMA VISO La sua formula ricca e cremosa dona alla pelle un aspetto più fresco e luminoso

FORMULA Contiene Vitamina E per contrastare il processo di invecchiamento cutaneo, riempie i segni, idrata e nutre in profondità l’epidermide (Vitamina F). Indicata per pelli normali e miste

MODO D'USO Applicare mattino e/o sera con piccoli tocchi, sulla pelle accuratamente struccata e detersa. Massaggiare delicatamente sino a completo assorbimento

Crema Viso Antirughe con Acido Ialuronico IMIM, Crema Idratante Viso, Antirughe Anti-Età, Illuminare il tono della pelle, Adatto a tutti i tipi di pelle, 50ml 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ultimate Moisture: idrata rapidamente e aiuta a costruire la barriera idratante della pelle.Migliora la struttura della pelle e la capacità di auto-guarigione.Riduce efficacemente la secchezza, la forfora, esfolia e rilassa la pelle, eliminando le linee sottili, le rughe e le zampe di gallina.

Antietà ad alta efficacia: ricco di ingredienti organici come palmitoil pentapeptide-4, acido ialuronico, , ha ottimi effetti idratanti e antiossidanti. Usalo per aumentare la resistenza della tua pelle e liberarti della pelle irritata. Rendi la tua pelle morbida e liscia.

Tonalità della pelle uniforme: inibisce la produzione di melanina, allevia lo stress della pelle, migliora la struttura della pelle e favorisce l'auto-guarigione, che aiuta a risolvere i problemi della pelle irregolare.Dona alla tua pelle un bagliore davvero stimolante.

Formula delicata: si può usare su pelli sensibili? Si, esattamente! È privo di leganti, addensanti, riempitivi, solfati, parabeni o fragranze. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili.

Assorbimento rapido: assorbito rapidamente, non ostruisce i pori che causano sfoghi, punti neri, brufoli e persino irritazioni. La pelle è rinfrescata e priva di grasso dopo l'uso.

TEMPO DI SALDI Crema Viso Idratante Rigenerante Antirughe Alla Bava Di Lumaca Ultra Lift 50 ML 8,00 € disponibile 5 new from 4,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capienza: circa 50 ml.

Colore: vari.

Dimensioni: circa 20 x 20 x 20 cm.

Peso: circa 200 gr.

L’estetica della confezione può variare in base alla disponibilità di magazzino.

LINCOLN Crema Idratante Viso Uomo all'Aloe Vera e Vitamine - Crema Viso Antirughe Acido Ialuronico - Crema Viso Uomo Antirughe e Lenitiva - Crema Viso Idratante Uomo per Tutti i Tipi di Pelle, 100 ml 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CREMA VISO UOMO IDRATANTE E LENITIVA: la crema viso pelle secca di LINCOLN grazie all'aloe vera e ad oli naturali protegge e nutre la pelle per un risultato rivitalizzante. A differenza di altre creme viso, quest'ultima ha una formula ad assorbimento rapido.

CREMA VISO ACIDO IALURONICO: questa crema antirughe uomo tratta e previene le rughe e le linee d'espressione per un effetto antiage. La crema acido ialuronico viso è perfetta da applicare anche come crema dopobarba uomo ottenendo un effetto rinfrescante.

ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE: la nostra crema viso antirughe uomo è idonea a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle sensibili, grasse e con la tendenza acneica. Perfetta anti age crema da applicare sia di giorno che alla sera dopo la detersione.

100% INGREDIENTI NATURALI: la crema viso giorno e notte di LINCOLN è realizzata senza parabeni e con solo ingredienti naturali quali: acido ialuronico, aloe vera, vitamine B3 e B5, olio di oliva, di rosa canina, di tè alla camelia, di vinaccioli e di avocado.

MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili

Bodyblooms® crema viso antirughe acido ialuronico + siero viso acido ialuronico puro con vitamina e per pelle mista uomo donna. Skincare set viso notte giorno antimacchia schiarente idratante 50+30ml 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risultati Assicurati: Cofanetto bellezza made in Italy da 50 ml crema viso + 30 ml siero viso entrambi con acido ialuronico puro e attivi mirati per effetto rimpolpante, antimacchia e super idratante. Già dalla prima applicazione noterai risultati tangibili grazie al rivoluzionario set skin care giorno/notte composto da formula proprietaria ed applicabile su contorno occhi, viso e decolletè

Extra Idratante e opacizzante: Olio di Enotera, burro di karitè ed olio di soia, doneranno un'efficace e profonda idratazione sul tuo viso illuminandolo da subito. L'alta concentrazione di uva ursina è stata impiegata per combattere il sebo in eccesso della cute per un risultato opacizzante eliminando l'odioso effetto lucido sulla pelle!

Antirughe - antimacchie: I principi attivi come Beta Glucano, Olio di Enoitera e Rosa Mosqueta agiranno in profondità per eliminare piccole cicatrici riparando i tessuti e attenuando rughe e occhiaie. L'olio di rosa mosqueta, la vitamina E e l'estratto di uva ursina aiuteranno efficacemente la rimozione delle macchie scure ed acne sulla pelle.

Protezione totale sul viso: Potenti elementi naturali come l' estratto di the verde ed estratto di Alga marina garantiscono protezione intensiva sul viso dai raggi UV, Fumo ed inquinanti atmosferici responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Antiossidanti per eccellenza e veri protettori di bellezza

Per tutti i tipi di pelle: Pelle mista, pelle grassa o pelle secca otterrai lo stesso gratificante risultato applicando solo due volte al giorno il set skin care per trattamento intensivo di pura idratazione e protezione h24. Sicuri della nostra formula offriamo garanzia soddisfatti o rimborsati. Servizio clienti attivo per qualsiasi domanda. READ 40 La migliore disinfettante per bagno del 2022 - Non acquistare una disinfettante per bagno finché non leggi QUESTO!

Crema Viso Antirughe BIO Acido Ialuronico Puro - 2 VOLTE PIÙ GRANDE (100ml) - Illuminante Viso Vegano - Crema Idratante Notte - Contorno Occhi con Aloe Vera - Made in Germany 24,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ORA GRANDE IL DOPPIO - CREMA VISO ANTIRUGHE ALTAMENTE EFFICACE ALL’ACIDO IALURONICO – Combinazione efficace di acido ialuronico a diverso peso molecolare che agisce contro i segni dell’età con una triplice azione scientificamente provata.

PELLE GIOVANE, SPLENDIDAMENTE RADIOSA – L’acido ialuronico vegano unito agli ingredienti biologici permette di ottenere una crema illuminante notte scientificamente testata che riduce visibilmente le rughe, elimina le carenze di idratazione e ripristina l’elasticità della pelle. Il perfetto trattamento idratante, ricco e naturale, per viso, collo e décolleté.

INGREDIENTI BIOLOGICI SELEZIONATI / PRIMA QUALITÀ – Aloe vera idratante, acqua di cocco ricca di nutrienti, burro di cacao per nutrire in profondità e olio di argan con importanti vitamine completano questo prodotto per la pelle di straordinaria efficacia. Perfetta anche come crema antirughe notte o crema contorni occhi. Per ottenere il massimo risultato, abbinala con il nostro siero viso all’acido ialuronico. SICURI E CRUELTY-FREE.

COSMETICI NATURALI BIOLOGICI / SKIN CARE MADE IN GERMANY – Test dermatologici confermano che la nostra crema idratante è delicata con la pelle. Appositamente formulata per utilizzarla su viso, collo e décolleté, la crema non contiene oli essenziali o profumi ed è quasi inodore. Inoltre è prodotta in Germania SENZA parabeni, solfati, microplastiche e non è testata sugli animali. I nostri vasetti di vetro viola 2 volte più grandi ti assicurano il massimo rapporto qualità/prezzio.

OTTIENI RISULTATI: Siamo interessati alla vostra soddisfazione. Per questo, ci impegniamo per offrirti prodotti eccellenti. Lo dimostrano gli ingredienti efficaci che usiamo e i nostri elevati standard qualitativi. Ama te stessa e il nostro pianeta. Riceverai 1 vasetto da 100 ml di Crema all’acido ialuronico.

Bionike Defence Hydra - Crema Viso Idratante Leggera, per Pelli Sensibili Normali e Miste, Idrata Intensamente, Nutre e Protegge, Dona Morbidezza, 50 ml 12,90 €

11,95 € disponibile 24 new from 10,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pelle normale e mista

Rilastil Crema Nutriente Antirughe con Acido Ialuronico - 50 ml 26,50 €

20,50 € disponibile 22 new from 20,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Svolge un’efficace azione anti-age, riempiendo le micro-rughe e levigando l’incarnato

Contrasta la formazione di radicali liberi, grazie ad un’azione antiossidante

Idrata e nutre la pelle, donandole un aspetto fresco e vellutato

100ml. Crema Viso BIO Con noti Agenti Antirughe ed Antietà all'Acido Ialuronico Puro 100%. Crema Idratante Notte. Contorno Occhi alla Vitamina C/E ed Aloe Vera. Illuminante Viso Vegano Made in Italy 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CREMA VISO IDRATANTE CON AGENTI ANTIRUGHE ALTAMENTE SELEZIONATI ALL’ACIDO IALURONICO a basso e medio peso molecolare, Vitamine A, C, E, Olio di Jojoba e Aloe Vera Bio che aiutano a: 1) Ridurre la comparsa di rughe superficiali e imperfezioni cutanee 2) Migliorare la texture rendendo la pelle setosa e levigata 3) Rigenerare la pelle per un viso e un décolleté fresco e ringiovanito. Ogni 30 giorni la pelle si rinnova. Aiutala nella sua rigenerazione grazie all’acido ialuronico puro 100%.

PELLE GIOVANE, LUMINOSA E RADIOSA – La sinergia tra acido ialuronico vegano e ingredienti biologici antiossidanti quali Vitamina C, Olio di Jojoba, Aloe Vera e Vitamina E, ha creato una ottima crema illuminante notte, che protegge il tuo viso dai dannosi radicali liberi e nutre la tua pelle rendendola più luminosa, tonica e giovanile. Obiettivo anti rughe: scelta immancabile tra i prodotti viso donna, amata per il suo successo nella bellezza uomo. Priva di sostanze chimiche nocive.

ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE CON INGREDIENTI BIO SELEZIONATI Formulata per proteggere le pelli sensibili, la nostra crema ha mostrato straordinaria efficacia per pelli mature, miste e grasse. Stimola la produzione naturale del collagene, attenuando le linee sottili del viso, ravvivando ed idratando a fondo viso, collo e décolleté senza appesantire. Possiede forti qualitá nutritive, rigeneranti, idro-restitutive, lenitive ed emollienti contro gli inestetismi cutanei di uomini e donne.

LA DIFFERENZA DEL NOSTRO PRODOTTO DI PRIMA QUALITÁ: la nostra crema è interamente MADE IN ITALY, e contiene ingredienti ad azione antietá, derivanti da agricoltura biologica italiana. La sua formula, arricchita di vitamina E ed olio di Jojoba, idrata e nutre profondamente gli strati sottocutanei della tua pelle, trattando le linee sottili del viso. Da oggi più funzioni: è la vitamina E la chiave per un ottimo preparato in crema per macchie viso, crema contorno occhi, e pelle liscia e distesa.

GARANZIA DELLA FLORENCE - acquista oggi in tutta tranquillità e prenditi cura della tua pelle con gli ottimi agenti antietá di questo preparato: grazie alla vitamina c pelle protetta dai radicali liberi. Crema formulata per ridurre il rischio di allergie, che vanta la prestigiosa certificazione Ecobiocosmesi con AIAB. Sicuri, vegan e cruelty-free. Il tuo acquisto é sicuro, grazie alla nostra garanzia soddisfatti o rimborsati.

Crema Viso al 2,5% di Retinolo e Acido Ialuronico, Crema Viso Idratante, Crema Giorno, Crema Notte, Antirughe Naturale Antietà, Illuminante e Rimpolpante, per Uomo e Donna e tutti i tipi di pelle 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idrata la Tua Pelle: Crema al retinolo ad alta resistenza per il viso può mantenere il viso paffuto e morbido, aumentare i livelli di idratazione, accelerare il ricambio cellulare, ripristinare l'elasticità perduta e garantire un'idratazione duratura per tutto il giorno. Ideale per viso, collo

Riduci Rughe e Antietà: Questa crema idratante al retinolo farà miracoli sulla tua pelle. Prova la riduzione delle linee sottili e delle rughe. La sua potente combinazione di Retinolo Attivo al 2,5% e Acido Ialuronico assicura una pelle dall'aspetto più giovane

Riduci al Minimo Macchie Scure e Imperfezioni: Questa crema per il viso al retinolo risolve efficacemente i problemi di acne, brufoli, macchie scure, macchie, tono della pelle irregolare, pori screpolati e ostruiti. Non solo elimina i segni dell'acne, ma inibisce anche l'acne. Elimina in modo uniforme lo scolorimento della pelle, illumina il tono della pelle

Formula Naturale e Biologica: Questa crema viso leggera è ricca di piante naturali e ingredienti biologici, tra cui tè verde, olio di jojoba biologico, burro di karité e vitamine A ed E, vitamina B5, che può essere rapidamente assorbita dalla pelle e ricca di antiossidanti che sono benefici per la pelle. Può resistere ai danni dei radicali liberi e portare una pelle fresca

Per Tutti Tipi di Pelle: Retinolo è il cugino più delicato dei retinoidi e la nostra formula ha agenti calmanti per aiutare a lenire e idratare la pelle mentre il retinolo lavora attivamente per rinnovarla. La migliore crema da giorno e da notte idrata per tutti i tipi di pelle

Crema Viso Antirughe - Potente Crema Agedefying con Esapeptide, Acido Ascorbico Antirughe, Ridurre i Segni dell'invecchiamento per Contorno Occhi, Collo 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【CREMA ANTI-ETÀ PER VISO】Riduce visibilmente linee d'espressione, rughe, macchie senili e altri segni dell'età. Piena di antiossidanti naturali per rivitalizzare la carnagione, lasciando la pelle levigata con tono e consistenza perfetta. Ottima come crema contorno occhi.

【 CREMA ANTIRUGHE DALLA TEXTURE LEGGERA E SETOSA 】La pelle a seguito delle applicazioni della crema viso uomo donna, appare più luminosa, tonica ed idratata. Si assorbe velocemente senza ungere o appiccicare la pelle.

【NATURALE E BIOLOGICA】Goditi una pelle soda e dall'aspetto più giovane senza scendere a compromessi sulla tua pelle con cosmetici nocivi. Una formula vegana e biologica al 71% progettata per offrire nuova linfa vitale alla pelle, aiutandoti a restare giovane più a lungo ed a distinguerti dalla folla

【ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE E PER QUALSIASI ETA' 】 L’utilizzo della Crema Idratante Viso ELBBUB è adatto per pelli grasse, miste e sensibili. Le funzioni nutritive, rigeneranti, lenitive ed emollienti di questa crema idratante permettono di agire contro gli inestetismi cutanei di uomini e donne

【Team di assistenza clienti professionale 】Offriamo una garanzia di soddisfazione al 100% o rimborsati. Prova i nostri prodotti di prima classe e il nostro servizio clienti senza rischi.

L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Olio Straordinario, Texture Nutriente, Adatto a Pelli Secche e Sensibili, 50 ml 11,30 € disponibile 14 new from 10,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fonte preziosa di nutrimento e luminosità

Associa le proprietà anti-età, anti-ossidanti ed illuminanti degli oli essenziali a quelle lenitive del Gelsomino Bianco

Sin dalla prima applicazione, la pelle è intensamente nutrita e riscopre tutta la sua morbidezza

Giorno dopo giorno, la pelle è tonificata, i segni di stanchezza si attenuano, i tratti del viso appaiono come riposati

Arricchita in micro-perle di oli che si fondono sulla pelle e l'avvolgono di un ottimo comfort

AURAM Crema Viso Antirughe Acido Ialuronico Puro 100% - Crema Giorno e Notte Idratante Oli Biologici, Vitamina C A E – 15 Spf, Ultra Filler Contorno Occhi Donna e Uomo - Made in Italy 36,90 €

28,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cerchi un’unica crema per la tua beauty routine? Ultra Filler Crema 24H previene e contrasta l’invecchiamento cutaneo con una straordinaria efficacia sia di giorno che di notte. Con Crema 24H avrai un trattamento completo per viso, contorno occhi, collo e décolleté

Cerchi una crema viso naturale e sicura? Ultra Filler Crema 24H è a base di oli biologici, acido ialuronico puro a 5 pesi molecolari e un complesso di principi attivi naturali in grado di preservare il naturale benessere del viso ed evitare reazioni indesiderate

Risultati immediati e duraturi! Fin dai primi trattamenti la pelle risulta più compatta, liscia, nutrita e protetta (protezione 15) con una notevole riduzione delle rughe e linee d’espressione del contorno occhi e labbra già dopo solo due settimane di utilizzo

Un regalo perfetto! La nostra raffinata confezione unica nel suo genere e l'elegante vaso rendono Ultra Filler Crema 24H e Siero Booster una bellissima idea regalo per chi ama prendersi cura della propria pelle

Qualità certificata Made in Italy. Crema 24H dalla texture compatta e fragranza fiorita, è vegana, priva di allergeni, Nichel tested e dermatologicamente testata per pelli sensibili. Ideale per tutti i tipi di pelle, per la donna e l’uomo, applicala mattina e sera abbinata al nostro Siero Booster e riscopri la pelle ogni giorno più giovane!

Lavera Crema Idratante Antirughe Con Coenzima Q10 - 50 ml. 12,99 € disponibile 3 new from 11,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La crema idratante antirughe di Lavera, con coenzima Q10, è la crema giorno ideale per la tua carnagione.

La crema riduce le rughe e idrata perfettamente, per una carnagione naturalmente brillante.

Tutti i prodotti Lavera sono dermatologicamente testati. Priva di ingredienti geneticamente modificati (OGM).

Vegana, biologica, naturale. Completamente priva di silicone, senza paraffina e minerali.

Lavera è sinonimo di cosmetici certificati, naturali al 100%, con ingredienti biologici di origine vegetale, di produzione propria. READ 40 La migliore correttore clio del 2022 - Non acquistare una correttore clio finché non leggi QUESTO!

L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Filler, Azione Antirughe Rivolumizzante con Acido Ialuronico Micro-filler, SPF 50, 50 ml 16,49 €

13,94 € disponibile 7 new from 13,94€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema giorno anti-età con effetto rivolumizzante profondo, Trattamento per pelli mature per ripristinare i volumi del viso e riempire le rughe

Risultati: Pelle più soda e tonica in 4 ore, rughe sulla fronte e zampe di gallina visibilmente ridotte in 4 settimane, pelle rimpolpata e volumi del viso visibilmente ripristinati

Applicazione: una piccola quantità di crema su viso e collo ben detersi con movimenti ascendenti dal basso verso l'alto

Formula ricca di acido ialuronico micro-filler: 50 volte più piccolo per penetrare più in profondità, Filtro UVA/UVB: protezione SPF 50 per un'azione schermante contro il fotoinvecchiamento

Contenuto: 1x Trattamento rivolumizzante giorno L'Oréal Paris Revitalift Filler, Con SPF 50, 50 ml

Collistar Hydra Uomo Idratante Protettivo Quotidiano Viso e Occhi, Crema ricca e confortevole, Idratazione immediata, protezione dalla luce blu, azione 2in1 , per pelli secche e sensibili, 80ml 37,00 €

34,72 € disponibile 12 new from 27,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto facile da usare

Unità: 80.0

Unità di misura: millilitro

Ottima scelta per le tue necessita quotidiane

100ml. BIO Crema Viso Retinolo con Acido Ialuronico Puro 100% e Vitamina C - Adatta per Contorno Occhi - Trattamento Antietà - Idratante e Illuminante Viso - Crema Antirughe Uomo e Donna 26,99 €

18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INGREDIENTI BIO MADE IN ITALY - La crema viso della cocco care utilizza solo i migliori ingredienti provenienti da agricoltura biologica. La sua formula ECOBIO, altamente idratante, composta da retinolo, acido ialuronico puro e vitamina C, fa in modo che la tua pelle ringiovanisca ad ogni applicazione dando un effetto illuminante al tuo viso. La crema ha una delicata fragranza, non unge e si assorbe velocemente grazie alla sua texture leggera e vellutata.

PELLE RIVITALIZZATA - La vitamina A e la vitamina C sono note per contrastare gli effetti dell’esposizione ai raggi Uv, favoriscono il turnover cellulare e riducono le macchie scure sulla pelle mentre l’acido ialuronico puro e vegano conferisce alla nostra pelle elasticità e resistenza. Il risultato sarà un viso tonico, liscio e più sano dato dall’azione schiarente di questa innovativa crema anti-invecchiamento.

ANTIRUGHE E ANTIETÀ - Grazie al suo complesso di vitamine e sostanze antiossidanti, come il coenzima Q10, all’estratto di bacche di goji e alla vitamina E, questa crema è un vero trattamento anti age adatto per tutti i tipi di pelle sia per donna che per uomo. I suoi principi attivi nutrono la pelle del tuo viso, collo e décolleté, combattono efficacemente la formazione delle rughe e attenuano quelle già esistenti, stimolando in modo naturale, la produzione di collagene.

UNA GRANDE DIFFERENZA - Questa crema ha una certificazione ECOBIOCOSMESI con AIAB. Naturalmente è senza parabeni, allergeni ed è priva di additivi e alcol. Il nostro prodotto, completamente BIO esclude la presenza di nickel, cromo e cobalto. Non è mai stato testato sugli animali per cui vanta del marchio crueltyfree. La crema viso retinolo della cocco care, arricchita con olio di argan e succo di aloe vera biologico, si differenzia dagli altri preparati per essere un prodotto 100% italiano.

PELLE SETOSA, SANA E VELLUTATA - Consigliamo di usare la crema viso retinolo cocco care insieme al NUOVO SIERO BIO vitamina C con acido ialuronico puro al 100%, vitamina E, tè verde della cocco care. Visitate le nostre pagine Amazon oggi!

L'Oréal Paris Men Expert Stop Rughe, Crema Idratante Anti-Rughe d'Espressione, Con Boswelox, 50 ml 10,49 €

8,59 € disponibile 10 new from 7,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema idratante anti-rughe d'espressione per uomo formulata per distendere la pelle e ridurre le rughe

Risultati: Rughe visibilmente ridotte, Espressione ringiovanita e rilassata, Pelle più elastica, idratata, liscia e morbida

Consigli per l'uso: applicare mattina e sera sul viso ben deterso insistendo particolarmente sulle rughe d'espressione, Lenisce le irritazioni da rasoio se usata dopo la rasatura, Evitare il contorno occhi

Formula arricchita con Boswelox per combattere le micro-contrazioni della pelle all'origine delle rughe, Texture leggera, Non unge, Non appiccica, Assorbimento rapido

Contenuto: 1x Crema idratante anti-rughe d'espressione L'Oréal Paris Men Expert Stop Rughe, Con Boswelox, Quantità: 50 ml

100ml. Bio Crema Viso Bava di Lumaca 65% PURA - Con Acido Ialuronico e Vitamina C+E - Estratti di Calendula e Camomilla - Antirughe, Idratante, antimacchie, cicatrizzante - MADE IN ITALY 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULAZIONE BIO CON IL 65% DI BAVA DI LUMACA; La presenza di ALLANTOINA e di ACIDO GLICOLICO fa si che la pelle del viso sia elastica, esfoliata e ben idratata. L' uso di questa crema, mattina e sera, garantirà un aumento dei collageni nel derma.

ESTRATTI BIOLOGICI DI CALENDULA E CAMOMILLA; Grazie ai suoi estratti questo idratatante svolge un azione purificante, astringente e calmante. È di facile assorbimento, ha una profumazione delicata di CALENDULA ed è adatto sia per uomo che per donna.

PER TUTTI I TIPI DI PELLE; Ottima per pelli MATURE ma anche per pelli SENSIBILI, MISTE, GRASSE, SECCHE e NORMALI. Crema DERMATOLOGICAMENTE TESTATA, CRUELTY FREE e senza PARABENI. Testata al NICKEL, CROMO e COBALTO. Ottima da usare insieme al nostro siero viso vitamina c cocco care.

L'USO FREQUENTE permette la riduzione di linee sottili, segni dell’acne, cicatrici, macchie cutanee, rughe, arrossamenti. La pelle del viso risulterà più sana, rinvigorita, elastica ed idratata anche grazie alla presenza di acido ialuronico.

MADE IN ITALY con CERTIFICAZIONE BIO ECO COSMESI con AIAB; la bava viene prodotta in modo etico, senza che le chiocciole subiscano maltrattamenti, in allevamenti italiani dell' UMBRIA e, viene attentamente selezionata e filtrata per garantire la massima qualità.

Bioluma Bava di Lumaca Crema Viso Idratante Nutriente Antiage con Acido Ialuronico Collagene Vitamine Pelle Secca Grassa Normale Mista Coadiuvante Trattamento Antirughe Uomo Donna Made in Italy 50ml 29,90 € disponibile 2 new from 29,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RICCA DI PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI E ALTISSIMA CONCENTRAZIONE DI BAVA DI LUMACA, acido ialuronico, collagene, vitamina E, peptide anti-age, olio di argan, scutellaria, estratto di camomilla, fattori idratanti, olio di cotone, vigna aconitifolia, acido cogico, olio di carota, olio essenziale di lavanda, glicerolo vegetale, olio di crusca di riso. La crema viso alla bava di lumaca Bioluma contiene materie prime di altissima qualità

COADIUVANTE AL TRATTAMENTO COSMETICO DELLE RUGHE PER TUTTI I TIPI DI PELLE E ETA': normale, secca, grassa, mista. Coadiuvante nel trattamento anti-age, contribuisce a ristabilire il giusto grado di idratazione della pelle con azione idratante, nutriente, uniformante ed equilibrante. Adatta a tutti i tipi di pelle, per uomini e donne. Valido aiuto contro il processo di invecchiamento cutaneo per una pelle giovane, tonica e protetta

CREMA VISO CON BAVA DI LUMACA PURA 100% MADE IN ITALY: bava di lumaca prodotta in allevamenti in Toscana 100% responsabili, immersi nel verde e lontani dallo smog delle grandi città. Nessuna lumaca è danneggiata o trattata in maniera poco etica durante l'estrazione delle bava, che avviene manualmente. La crema viso alla bava di lumaca Bioluma è un prodotto Made in Italy che vanta dei più alti standard qualitativi nella produzione

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO E CON INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE E VEGETALE: Test dermatologici effettuati da laboratori italiani accreditati a livello internazionale. Per nostra filosofia aziendale, tutti i nostri prodotti cosmetici, compresa la crema viso alla bava di lumaca Bioluma, sono stati formulati secondo i principi di una cosmesi che predilige principalmente ingredienti di origine naturale e vegetale

LA BAVA DI LUMACA E' RICCA di allantoina, elastina, collagene, vitamine A, C ed E, proteine naturali, acido glicolico, peptidi e mucopolisaccaridi. La formulazione unica della crema viso alla bava di lumaca Bioluma, formulata con bava di lumaca pura ed altri principi attivi funzionali, rendono l'emulsione straordinariamente piacevole e di rapido assorbimento. Si applica mattino e sera da sola o abbinata alla bava pura o al siero viso

Collistar Linea Uomo Crema-Gel Energizzante, Azione antirughe e antifatica, Crema-gel fresca ottima per tutti i tipi di pelle, Con Vitamine A, B5 ed E, Previene rughe e segni d'espressione, 50ml 49,00 €

35,18 € disponibile 10 new from 35,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema fresca facile da assorbire che dona energia e vitalità ad una pelle stressata e spenta

Ricarica la pelle di energia, cancella i segni di fatica e previene rughe

Applicare su viso e sul collo, evitando il contorno occhi, mattina e sera

Protegge la pelle tonificandola

L'Oréal Paris Men Expert Vita Lift, Crema Anti-Età Idratante a 5 Azioni, Con Estratto di Uva Rossa, 50 ml 11,49 €

9,30 € disponibile 6 new from 9,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema anti-età per uomo specificamente formulata per combattere i segni dell'invecchiamento del viso, Dona luminosità e un colorito sano distendendo i lineamenti e riducendo le rughe

Azione sui 5 segni dell'invecchiamento: Riduzione delle rughe, Pelle idratata, Colorito illuminato, Pelle rassodata e protetta dalle aggressioni esterne che contribuiscono all'invecchiamento

Consigli per l'uso: applicare mattina e sera sul viso ben deterso e massaggiare vigorosamente per rivitalizzare la pelle, Lenisce le irritazioni da rasoio se usata dopo la rasatura, Evitare il contorno occhi

Formula arricchita con estratto di uva rossa e Pro-Retinolo noti per le loro proprietà antiossidanti, Texture leggera, Non unge, Non appiccica, Assorbimento rapido, Fragranza fresca

Contenuto: 1x Crema anti-età idratante a 5 azioni L'Oréal Paris Men Expert Vita Lift, Con estratto di uva rossa, Quantità: 50 ml

HINA Rome | Crema Acido Ialuronico Viso | Crema Viso Idratante | Crema Viso Pelle Secca | Crema Viso Donna con Sali di Acido Ialuronico e Acido Salicilico | 100% Made In Italy | Roma | 60 ml 9,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema viso pelle secca con sali di acido ialuronico - A basso peso molecolare, più efficaci dell'acido ialuronico puro e per un migliore assorbimento del principio attivo. Anche per pelli sensibili.

‍ Crema idratante viso - Una profonda azione idratante per la tua skincare quotidiana. Dona vigore al tono delle pelle. Agisce distendendo rughe di espressione, zampe di gallina e zigomi cadenti.

Crema viso uomo e donna con acido salicilico viso - L'acido salicilico ha il compito di penetrare i pori della pelle per eliminare le cellule morte accumulate sulla cute del volto durante la giornata.

❤️ Crema viso acido ialuronico - 100% Made in Italy - Adatta anche come crema viso uomo antirughe - Tutti i prodotti HINA Rome sono testati dermatologicamente e non vengono testati su animali.

Cartone 100% riciclato - HINA Rome rispetta l'ambiente e consiglia i nostri prodotti tra i migliori regali ecosostenibili che puoi fare. Packaging riciclabile. Senza uso di plastica. READ 40 La migliore mascara wycon del 2022 - Non acquistare una mascara wycon finché non leggi QUESTO!

Garnier Ultralift Crema Giorno Anti-Rughe, Rassodante, Illuminante, Adatto alle Pelli Sensibili, 50 ml 7,90 €

6,95 € disponibile 9 new from 6,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Riduce le rughe

Rassoda e illumina

Adatto alle pelli sensibili

Adatto alle pelli sensibili

Riduce le rughe

100ml. Bio Crema con Bava di Lumaca al 65% e Acido Ialuronico PURO 100%+Vitamina C/E. Con Ingredienti a Nota Azione Antietà, Cicatrizzante e Antimacchia per Viso, Collo e Contorno Occhi. Made in Italy 25,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RICCA DI PRINCIPI BIO ATTIVI E CON ALTISSIMA CONCENTRAZIONE (65%) di bava di lumaca filtrata con allantoina, acido ialuronico, vitamine B1, B2, C, E, rosa damascena biologica, acido glicolico, elastina, collagene, betacarotene, olio di avocado, gel, proteine e aminoacidi, PREZIOSI NELLA RIGENERAZIONE DELLA pelle.

MIGLIORI INGREDIENTI ANTIAGE PER UNA CREMA DALLA TEXTURE LEGGERA E SETOSA: la bava di lumaca ha mostrato ineguagliata efficacia nel ridurre visibilmente linee sottili, rughe, segni dell’acne, cicatrici, arrossamenti, macchie della pelle e smagliature, e grazie agli altri ingredienti protegge, idrata, nutre e sostiene la rigenerazione della pelle, diminuendo gli inestetismi cutanei. Grazie ai suoi risultati è usatissima come crema per macchie viso anche nella bellezza uomo.

COMPLESSO IDRATANTE: in particolare, l'Acido Ialuronico idrata a fondo la pelle, mentre il Collagene ne mantiene l’elasticità e la tonicità. L’Acido glicolico stimola a sua volta la formazione del collagene rendendo la pelle luminosa e migliorandone la compattezza, mentre le Vitamine e le Proteine ne promuovono l’ossigenazione, garantendo idratazione e svolgendo un’azione antiossidante, cicatrizzante e antietá. SCELTA PREZIOSA TRA I PRODOTTI VISO DONNA, amatissima come crema uomo occhiaie.

CONSIGLIATA PER LE PELLI DI TUTTE LE ETÀ: FORMULATA PER LE ESIGENZE DELLA PELLE SENSIBILE, COMPATIBILE ED EFFICACE SULLA PELLE secca, grassa, mista E MATURA. Arricchita con estratto di bacche di Goji biologiche, uno degli ingredienti più PREZIOSI in natura per il suo eccezionale contenuto di vitamina C, la nostra crema vanta agenti antietà ed il suo uso rende la pelle tonica, elastica e idratata, donando al viso un colorito SANO E UNIFORME.

100 % MADE IN ITALY con CERTIFICAZIONE BIO ECO COSMESI (AIAB): bava prodotta esclusivamente in allevamenti italiani ed estratta manualmente in modo etico e responsabile senza che le chiocciole subiscano maltrattamenti di alcun genere. Se non ami la nostra crema, entro 30 giorni dall'acquisto ti rimborseremo completamente, grazie alla nostra politica soddisfatti o rimborsati.

Lierac Hydragenist Crema Viso Idratante Rimpolpante con Acido Ialuronico, Ottimale per Pelle Secca, Formato da 50ml 35,50 €

25,00 € disponibile 32 new from 25,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una crema idratante ossigenante rimpolpante che dona alla pelle il 100% di confort

Ottimale per pelle secca

Una texture attiva in crema per un effetto reidratante e rimpolpante immediato

Basata sulla tecnica estetica dell'ossigenazione tissutale

Una fragranza fresca, delicata e femminile che mescola note di acqua di rosa, gelsomino e gardenia

L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3, Azione Antirughe Anti-Età con Acido Ialuronico e Pro-Xylane, 50 ml 16,50 €

9,63 € disponibile 8 new from 9,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema giorno anti-età per il viso a tripla azione: corregge le rughe, ridensifica la pelle e rimodella i contorni del viso

Risultati: Miglioramento significativo delle rughe dopo 1 settimana di utilizzo, Pelle più soda e più densa dopo 4 settimane e viso come rimodellato

Applicazione quotidiana mattina e/o sera su viso e collo ben detersi con movimenti circolari per un migliore assorbimento

Formula arricchita con acido ialuronico e Pro-Xylane concentrato (3%) per ricostruire l'epidermide e ristrutturare l'architettura della pelle

Contenuto: 1x Trattamento profondo anti-età giorno L'Oréal Paris Revitalift Laser X3, 50 ml

Tesori di Provenza Crema Viso Idratante Giorno BIO, Crema Radiosa, con Olio d'Oliva Biologico, Ricco in Polifenoli Antiossidanti, 50 ml 10,90 €

5,24 € disponibile 5 new from 5,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una crema leggera e delicata per idratare la pelle del viso

Aiuta ad idratare e a risvegliare il colorito della pelle

Arricchita in olio d’oliva Bio e burro di karitè BIO, aiuta a proteggere la pelle dalla secchezza e ad uniformare l’incarnato

Profumazione delicata 100% di origine naturale

Texture delicata, adatta a tutti i tipi di pelle

La guida definitiva crema antirughe e idratante 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore crema antirughe e idratante. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo crema antirughe e idratante da acquistare e ho testato la crema antirughe e idratante che avevamo definito.

Quando acquisti una crema antirughe e idratante, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la crema antirughe e idratante che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per crema antirughe e idratante. La stragrande maggioranza di crema antirughe e idratante s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore crema antirughe e idratante è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la crema antirughe e idratante al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della crema antirughe e idratante più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la crema antirughe e idratante che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di crema antirughe e idratante.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in crema antirughe e idratante, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che crema antirughe e idratante ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test crema antirughe e idratante più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere crema antirughe e idratante, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la crema antirughe e idratante. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per crema antirughe e idratante , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la crema antirughe e idratante superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che crema antirughe e idratante di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti crema antirughe e idratante s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare crema antirughe e idratante. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di crema antirughe e idratante, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un crema antirughe e idratante nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la crema antirughe e idratante che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la crema antirughe e idratante più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il crema antirughe e idratante più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare crema antirughe e idratante?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte crema antirughe e idratante?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra crema antirughe e idratante è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la crema antirughe e idratante dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di crema antirughe e idratante e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!