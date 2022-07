40 La migliore culletta next to me del 2022 – Non acquistare una culletta next to me finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore culletta next to me? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi culletta next to me venduti nel 2022 in Italia.

LIONELO Theo 2 in 1 culla co-sleeping lettino da viaggio regolabile parete aperta rete traspirata con materasso, zanzariera, portaoggetti, tasche e borsa per il trasporto (grigio) 124,99 €

102,95 € disponibile 5 new from 102,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MODERNA E REGOLABILE IN ALTEZZA: La culla in un classico design moderno può essere regolata in altezza in 5 posizioni. Inoltre, è possibile impostare l’angolazione

SONNA CONFORTEVOLE E RILASSANT: Un materasso morbido e confortevole 87 x 50 x 4 cm, una fodera lavabile in lavatrice, garantisce un sonno tranquillo per il bambino, ma lascia comunque spazio ai giocattoli per i bambini. Può anche essere usato come una culla o un lettino da viaggio

ACCESSORI PRATICI: Il set comprende i seguenti accessori, zanzariera, borsa da trasporto protettiva, funzionale borsa per accessori

QUALITÀ ORIVATA: Il lettino per bambini è stato sottoposto a numerosi controlli interni e test in un laboratorio indipendente di certificazione SGS. Soddisfa anche le norme di sicurezza europee EN 1130

PESO RACCOMANDATO: Fino a un massimo di 9 kg, superficie di appoggio regolabile da 30 a 45 cm di altezza, dimensioni del letto assemblate, 94,5 x 55 x 80,5 cm

Hauck Culla Neonato Fianco Letto Face to Me, per Cosleeping, Nascita a 9 kg, Spondina Abbattibile, 5 Altezze, Adatto a Letti Alti e Bassi, Pieghevole, Grigio 139,00 €

82,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER CO-SLEEPING – Questo morbido lettino Face to Me accompagna il neonato nei primi mesi di vita che si troverà accanto a voi, ma nel proprio lettino per delle notti rilassanti

SPONDINA ABBATTIBILE – La parte laterale del lettino può essere aperta, facilitando l’allattamento notturno e permettendovi di calmare il bebè con facilità durante la notte

REGOLABILE IN ALTEZZA – Questo stabile lettino può essere regolato in 5 altezze e adatto a quasi ogni tipo di letto, poco importa se basso o alto

CULLA – Durante il giorno, il lettino diventa una pratica culla chiudendo la spondina laterale; il tessuto in rete offre una buona circolazione dell’aria e permette al tuo piccolo tesoro di vederti

PIEGHEVOLE – Il Face to Me può essere richiuso in modo piatto per un trasporto facilitato, se desiderate portarlo dai nonni o da amici

COSTWAY Culla Fianco Letto, Lettino Co-Sleeping Portatile, Culla Neonato da Affiancare Altezza Regolabile, con Giocattoli e Musica (Grigio scuro) 155,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Spazio comodo per dormire】Lo spazio interno per dormire è comodo grazie al materasso imbottito. I bambini possono stiracchiarsi liberamente e il cuscino in spugna delicata sulla pelle li fa dormire sonni tranquilli.

【Altezza e inclinazione regolabili】Con 4 livelli di altezza regolabili (68, 75, 80, 85 cm), si adatta facilmente a vari tipi di letto o divano. Inoltre, si crea una leggera inclinazione fissando due lati della culla ad altezze diverse per dare da mangiare al bambino senza che sputi il latte.

【Giocattoli e musica】La barra con i giocattoli e il carillon sono attaccati alla culla e fanno divertire il bambino. I giocattoli lo abituano alla presa mentre il carillon lo fa addormentare senza prendere il latte e migliora le abilità cognitive.

【Facile per prendersi cura del bambino】Con la cerniera, si sposta facilmente la barra. La culla si collega al letto dei genitori con la cintura di sicurezza così potranno controllarlo di notte. Anche la rete li aiuta a osservare le condizioni del bambino in ogni momento.

【Struttura stabile e grande capacità di carico】La struttura è realizzata in ferro e il supporto laterale è in lega di alluminio che garantisce la stabilità ed evita danneggiamenti. È difficile da deformare e regge fino a 9 kg di peso del bambino.

Kinderkraft Culla Da Affiancare NESTE UP, Lettino Co-Sleeping, Regolabile, Beige, 84.5 x 69 x 98 Cm 109,00 €

102,95 € disponibile 8 new from 102,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL LETTINO ACCOSTABILE MULTIFUNZIONALE: 2 in 1 per neonati e bambini fino ai 75 cm di altezza e 9 kg di peso, utilizzabile in modo sicuro fino al momento in cui il bambino impara a sedersi. Può essere impiegato come una culla accostabile oppure come un lettino autonomo. In caso di necessità, si adatta perfettamente come lettino da viaggio

AFFIDABILE E SICIRO: il telaio è realizzato in solido e robusto acciaio. Lunghi piedini garantiscono stabilità della costruzione. Il bordo laterale sollevabile è ulteriormente rivestito con la stoffa morbida. Conforme alla norma europea EN 16890:2017 e EN 1130:2019 sui requisiti di sicurezza per le culle e lettini accostabili per bambini

ERGONOMICO: attrezzato con il materasso rigido, raccomandato dai fisioterapisti. Il lettino offre 5 gradi di regolazione del materasso in altezza. I piedini regolabili permettono di affiancare meglio la culla al letto dei genitori, grazie alle apposite cinghie lunghe e sicure. Inoltre, è possibile ottenere una leggera pendenza del materassino di 2 gradi

PRATICO: Grazie alla parete laterale facilmente avvolgibile, il lettino NESTE UP si trasforma in pochi secondi da lettino autonomo in culla accostabile. La sponda laterale realizzata in rete che garantisce una corretta circolazione dell'aria e consente ai genitori di rimanere in continuo contatto con il bimbo, giorno e notte. La funzione del lettino accostabile facilita l’allattamento notturno

ACCESSORI: lenzuolo 100% cotone, rigido materassino su misura di dimensioni 89x52 cm, incluso nel kit. La federa è lavabile in lavatrice a 30 gradi con un ciclo delicato

LETTINO IN LEGNO DECORATO WEB DECO' AZZURRA DESIGN+PIUMONE PARACOLPI RICAMATO+MATERASSO SFODERABILE 370,00 € disponibile 2 new from 370,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number web_bianco_piumone Color Bianco Size 3 Unità (Confezione da 1)

CAM Il Mondo del Bambino - art.925/T162 - Culla Cullami Dolci Coccole - made in Italy - ideale da 0 a 9 kg - TEDDY BEIGE 219,00 €

198,09 € disponibile 15 new from 198,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Culla dal design moderno e con regolazione ad 8 altezze

Funzione co-sleeping grazie all'apertura della sponda anteriore

Movimento orizzontale della culletta e funzione dondolo

Tessuto sfoderabile e lavabile a mano

Chicco Next2Me Dream Evo, Culla Neonato Fianco Letto Eco+, Compatibile con Diversi Letti, Inclinabile, Spondina Apribile, Altezza Regolabile, 4 Ruote, Materasso e Borsa da Viaggio Inclusi, Beige 269,00 €

249,00 € disponibile 3 new from 249,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CHICCO NEXT2ME DREAM EVO: La culla fianco letto Chicco che offre ai genitori la praticità; Il materasso è traspirante e rigido per offrire il giusto supporto al bebè, come consigliato dai neonatologi

PRATICA APERTURA: La culla Chicco Next2Me Dream Evo è dotata di una barriera che scorre su e giù che consente di aprirla e chiuderla con facilità, anche quando è fissata al letto

PRODOTTO ECO+: Il tessuto di Chicco Next2Me Dream Evo è realizzato per il 65% con poliestere riciclato, per un rispetto dell'ambiente

FACILE DA INSTALLARE E SPOSTARE: Grazie alle cinghie incluse nella confezione, la culla si può fissare al letto dei genitori; Le 4 ruote girevoli permettono di spostarla con agilità in diverse stanze

COMPATIBILE CON DIVERSI LETTI: L'altezza della culla è regolabile - esistono 11 livelli di altezza - e i piedini si ritraggono automaticamente quando vengono spinti contro la struttura del letto

Chicco Next2Me Culla Neonato Fianco Letto per Cosleeping - Lettino Neonati con Materasso, Spondina Abbattibile, 6 Altezze, 2 Ruote e Borsa da Viaggio - 0-6 Mesi, 9 Kg, Grigio 199,00 € disponibile 7 new from 199,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore sacco nanna asilo del 2022 - Non acquistare una sacco nanna asilo finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche PRATICA E SICURA: La culla fianco letto permette ai genitori di rimanere vicini al neonato durante la notte, assicurando un sonno migliore e un facile accesso al bambino grazie alla spondina abbattibile. Borsa da viaggio inclusa

6 LIVELLI DI ALTEZZA: Compatibile con la maggior parte dei letti grazie alla regolazione in altezza a 6 livelli e ai piedini snodati. Il fissaggio della culla al letto dei genitori è facile e sicuro con le cinghie in dotazione

MATERASSO: Il materasso per lettino incluso è traspirante e supporta correttamente il bambino durante il sonno. Ha un rivestimento in tessuto completamente sfoderabile e lavabile, per assicurare sempre l'ottima igiene

INCLINABILE E PASSAGGIO DELL'ARIA: Chicco Next2Me può essere inclinata per aiutare il bambino in caso di rigurgito e congestione del naso, come suggerito da molti pediatri per beneficiare di un effetto antireflusso. La finestra in rete traspirante migliora il passaggio dell'aria all'interno della culla

CULLA COSLEEPING E TRADIZIONALE: Culla ideale per il cosleeping grazie alla spondina abbattibile che garantisce vicinanza al bambino e favorisce l'allattamento; funziona anche come culla tradizionale

Chicco Next2Me Dream Culla Neonato Fianco Letto per Cosleeping - Lettino Neonati con Materasso, Modalità Dondolo, Spondina Apribile, 11 Altezze, 4 Ruote e Borsa da Viaggio - 0-6 Mesi, 9 Kg, Grigio 249,00 €

195,62 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OTTIMO COMFORT: La culla fianco letto è comoda per il neonato e pratica per i genitori, grazie alla spondina laterale apribile con una sola mano e alle 4 ruote con freno. Borsa da viaggio inclusa

11 LIVELLI DI ALTEZZA: Compatibile con la maggior parte dei letti grazie alla regolazione in altezza a 11 livelli e ai piedini snodati. Il fissaggio della culla al letto dei genitori è facile e sicuro con le cinghie in dotazione

MATERASSO: Il materasso per lettino incluso è traspirante e supporta correttamente il bambino durante il sonno. Ha un rivestimento in tessuto completamente sfoderabile e lavabile, per assicurare sempre l'ottima igiene

INCLINABILE E PASSAGGIO DELL'ARIA: Chicco Next2Me può essere inclinata per aiutare il bambino in caso di rigurgito e congestione del naso, come suggerito da molti pediatri per beneficiare di un effetto antireflusso. Le 2 finestre in rete traspirante migliorano il passaggio dall'aria all'interno della culla

CULLA COSLEEPING E TRADIZIONALE: Si può aprire e chiudere la spondina laterale con una sola mano per cambiare la configurazione della culla da cosleeping a culla tradizionale con funzione dondolo per rilassare il bambino

Cambrass 45022 – Mini culla in legno 151,66 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura in legno laccato bianco

Contiene 4 ruote con freno

Rete in legno da 5 mm

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

LIONELO Leonie culla neonato funzione dondolo regolazione in altezza a 5 livelli opzione d’inclinazione materasso 2 ruote tasca laterale borsa da trasporto (Beige) 144,99 €

139,98 € disponibile 3 new from 134,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CO-SLEEPING: Dormire insieme ai bambini dà loro un senso di sicurezza e permette di creare un forte legame. Una comodità speciale per una madre che allatta. Grazie alla regolazione in altezza in 5 livelli, il lettino Leonie può essere adattato alla maggior parte dei letti

3 IN 1: lettino aggiuntivo, lettino indipendente e culla. Grazie alla regolazione in altezza in 5 livelli, il lettino Leonie può essere adattato alla maggior parte dei letti. Il lettino con una parete laterale aperta può essere utilizzato come letto extra e, quando la parete è chiusa, come letto indipendente. Grazie alle estremità delle gambe rotanti, la culla può essere trasformata in una culla

PER IL SONNO RISTORATORE DEL BAMBINO: Il lettino Leonie è stato dotato di un comodissimo materasso di 50 x 87 cm e dello spessore di 3 cm. La costruzione basata su 3 strati garantisce comfort per il bambino. Il coprimaterasso si può togliere e lavare in lavatrice

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: Le speciali cinture di sicurezza assicurano un collegamento stabile tra Leonie e il letto dei genitori. Il blocco dell'altezza impedisce il cambio automatico dell’altezza. La possibilità di inclinare il letto rende più facile per il bambino addormentarsi. Piena conformità alla norma di sicurezza europea EN 1130

SOLUZIONI BEN PONDERATE: Le ruote con blocco consentono di spostare liberamente il lettino. Una pratica tasca laterale può contenere gli accessori più importanti del tuo bambino. La borsa di trasporto e protezione rende Leonie perfetta per i viaggi

COSTWAY Culla da Viaggio, Lettino Campeggio Pieghevole con Fasciatoio e Culla, Lettino per Neonati con Ripiano, Carillon e Ruote, Capacità di carico 15 kg (Grigio-Azzurro) 186,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Combinabile in vari modi】Questo culla neonato accompagna la crescita del bambino. Il fasciatoio incluso permette alla mamma di cambiare facilmente il pannolino del bambino e la culla fornisce un posto sicuro per far riposare il bambino. Dopo aver rimosso la culla, il bambino avrà tanto spazio per imparare a stare in piedi e camminare.

【Carillon e 2 giocattoli appesi】Il carillon ha una musica piacevole che calma il bambino facendolo smettere di piangere e aiutandolo ad addormentarsi. I 2 giocattoli appesi attirano l’attenzione del bambino, promuovono lo sviluppo visivo e migliorano la presa.

【Comodo e flessibile】Ci sono 2 ruote universali con freno per spostare facilmente il box. Il design a rete offre una migliore visibilità per osservare il bambino. Inoltre, la mensola laterale è molto comoda per riporre tutto il necessario per il bambino.

【Design smontabile e pieghevole】Il fasciatoio, la mensola e la culla si smontano facilmente dal box. Il letto si piega velocemente senza attrezzi e la borsa ti aiuta a riporre la culla piegata, molto comoda per far dormire il bambino quando vai a trovare i parenti o viaggi.

【Con Finestrina】Con una finestrina trasparente che gli parenti possono sapere cosa stanno facendo i bambini dando solo una occhiata. Ed oltre a questo, la finestrina può migliorare la circolazione dell'aria, i bambini possono traspirare l'aria fresca e dormono più profondamente.

LETTINO IN LEGNO WEB AZZURRA DESIGN + MATERASSO SFODERABILE (BIANCO) 260,00 € disponibile 2 new from 260,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number WEB_MATERASSO

roba Culla Co-sleeping "Room & Craddle" - Culle da Agganciare al Letto Die Genitori - Legno Bianco - Incluso Tessile della Collezione "Rock Star Baby 3" 166,46 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La culla co-sleeping di roba "Room e Cradle" addattabile al materasso dei genitori grazie alla regolazione in altezza tra 27 e 42 cm

Poiché i neonati si sentono particolarmente al sicuro quando sono vicini alle loro mamme, la nostra culla è ottimale: può essere utilizzata come una culla che si attacca al letto dei genitori

Il sacco nanna è lungo 70 cm e permette di avare un posto confortevole durante i sogni dei bambini

Tutti i materiali utilizzati nel letto sono stati testati e certificati contro le sostanze nocive; inoltre, vengono controllati regolarmente durante la produzione

La culla next to me ha una superficie di di 87.5 x 44 cm e il set include un materasso, un sacco nanna e 4 ruote con freno

Hauck Lettino di Viaggio Fianco Letto Sleep N Care Plus, per Cosleeping, Nascita a 9 kg, Spondina Abbattibile, Pieghevole, incl. Ruote, Tasche, Borsa di Trasporto, Grigio(Teddy) 88,97 € disponibile 2 new from 88,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LETTINO MULTIFUNZIONALE - Questa culla può essere usata fin dalla nascita ed è ideale per neonati grazie alla sua superficie di 80 x 44cm. È una soluzione pratica per risparmiare spazio a casa, in viaggio, durante le vacanze o a casa dei nonni.

PICCOLO E COMPATTO - Questo lettino per neonati è di montaggio e smontaggio semplice e veloce. Leggero e piccolo, si lascia trasportare facilmente nella sua borsa di trasporto inclusa.

COMPAGNO DI VIAGGIO MODERNO - Grazie alle ruote e al telaio leggero del nido, si lascia tirare e spostare da una stanza all'altra. E grazie alla spondina abbattibile, rafforza il legame genitore - figlio. L'aggancio al letto adulto è sicuro grazie a due cinghie.

TUTTO IN ORDINE - Tramite cerniera si apre un grande spazio sotto la superficie di riposo dove riporre accessori, utensili e giocattoli.

SONNO RILASSANTE - Per garantire il massimo confort durante il sonno raccomandiamo il materassino Sleeper (82 x 45 cm) e il lenzuolo Bed Me (80 x 50 cm).

letto laterale originale per babybay in legno massello di faggio con materasso Classic Soft per giorno e notte I lettino regolabile in altezza e ecologico I lettino in crescita 159,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The high class, breathable foam core with a soft and quilted cover, provides a baby-like microclimate; the cover is easily removable and machine-washable up to 60°

Babybay is, tüv/gs-tested and fulfills the din en 1130-1 for cribs; our paints meet the european safety standard din en 71 part 3 and are pollutant tested

With its unique patented, height adjustment, the babybay can be exactly adjusted to the parental bed - securely and without any gap

Babybay grows with you: the co-sleeper quickly can be turned into a bench or a play table and with optional accessories into a high chair, a playpen or even a large cot

Babybay has received several awards from leading children's magazines; midwives also recommend babybay as an ideal baby bed

Mini culla Colcho Ibaby 2020 – Regolabile in diverse altezze, reclinabile – Materasso incluso, colore: grigio 150,54 €

140,49 € disponibile 1 used from 101,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mini culla per co-sleeping Ibaby. La mini culla per co-sleeping più adattabile sul mercato. Altezza regolabile in più posizioni. Compatibile con tutti i letti.

La mini culla Ibaby consente l'inclinazione per evitare il reflusso e aiutare il bambino a respirare meglio.

Materasso ultra confortevole incluso. Sfoderabile per una facile pulizia. Sistema di ancoraggio al letto semplice e sicuro.

Finestra laterale in rete per una migliore visibilità e traspirabilità.

Due ruote con freno e antiscivolo. Borsa per il trasporto inclusa.

Foppapedretti Lovely Lettino con Sponda a Scomparsa, 131 x 73 x 108 cm, Bianco/Grigio 329,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettino con una sponda fissa e una sponda regolabile a scomparsa, posizionabile a destra o a sinistra, trasformabile in divanetto

Pannello testata abbellito da teneri decori

Rete a doghe in legno massiccio di faggio, regolabile a doppia altezza

4 ruote gommate piroettanti di cui 2 con freno rendono agevole lo spostamento; ampio cassetto per riporre la biancheria del lettino

Struttura in legno massiccio di faggio verniciato con colori atossici, testato a normativa europea READ 40 La migliore seggiolino auto be cool del 2022 - Non acquistare una seggiolino auto be cool finché non leggi QUESTO!

kk Kinderkraft Culla Da Affiancare Neste Up, Lettino Co-Sleeping, Regolabile, Grigio, 84.5 X 69 X 98 cm 109,00 €

94,88 € disponibile 7 new from 94,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅IL LETTINO ACCOSTABILE MULTIFUNZIONALE: 2 in 1 per neonati e bambini fino ai 75 cm di altezza e 9 kg di peso, utilizzabile in modo sicuro fino al momento in cui il bambino impara a sedersi. Può essere impiegato come una culla accostabile oppure come un lettino autonomo. In caso di necessità, si adatta perfettamente come lettino da viaggio

✅AFFIDABILE E SICIRO: il telaio è realizzato in solido e robusto acciaio. Lunghi piedini garantiscono stabilità della costruzione. Il bordo laterale sollevabile è ulteriormente rivestito con la stoffa morbida. Conforme alla norma europea EN 16890:2017 e EN 1130:2019 sui requisiti di sicurezza per le culle e lettini accostabili per bambini

✅ERGONOMICO: attrezzato con il materasso rigido, raccomandato dai fisioterapisti. Il lettino offre 5 gradi di regolazione del materasso in altezza. I piedini regolabili permettono di affiancare meglio la culla al letto dei genitori, grazie alle apposite cinghie lunghe e sicure. Inoltre, è possibile ottenere una leggera pendenza del materassino di 2 gradi

✅PRATICO: Grazie alla parete laterale facilmente avvolgibile, il lettino NESTE UP si trasforma in pochi secondi da lettino autonomo in culla accostabile. La sponda laterale realizzata in rete che garantisce una corretta circolazione dell'aria e consente ai genitori di rimanere in continuo contatto con il bimbo, giorno e notte. La funzione del lettino accostabile facilita l’allattamento notturno

✅ACCESSORI: lenzuolo 100% cotone, rigido materassino su misura di dimensioni 89x52 cm, incluso nel kit. La federa è lavabile in lavatrice a 30 gradi con un ciclo delicato

Kinderkraft Lettino da Campeggio SOFI, Culla 4 in 1, Pieghevole con una Mano, Materasso Morbido, per Bambini da 0-15 Kg, Grigio 159,00 € disponibile 7 new from 144,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettino 4 in 1: lettino classico, culla, box, lettino da viaggio

Per i bambini dalla nascita fino a 3 anni (fino a 15 kg)

Assenza di sostanze chimiche nei materiali utilizzati per realizzare il lettino, confermata nei rinomati laboratori intertek

Dimensioni (dopo il montaggio: 97x63x14 cm) e peso (8, 7 kg) ridotti

Spazio per riporre gli accessori più necessari nella funzione lettino per neonati

Foppapedretti Dolcecuore 500 Lettino con Sponda Regolabile, Tortora 319,99 € disponibile 2 new from 319,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettino con sponda regolabile a due posizioni e rete posizionabile a due altezze

Testata decorata posizionabile sia a destra che a sinistra; dotato di 4 ruote piroettanti di cui due con freno

Rete a doghe e ampio cassetto

Struttura in legno massiccio di faggio verniciato con colori atossici

Testato a normativa Europea

Kinderkraft Lettino Bambino JOY AC, Culla Viaggio, Pieghevole, Giocattoli, Borsa Trasporto, per Bambini da 0-25 Kg, Rosa 119,00 €

94,90 € disponibile 9 new from 93,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALE: il lettino da viaggio con gli accessori JOY è destinato ai bambini dalla nascita fino a quando non cominciano ad alzarsi. Il set comprende gli accessori necessari. JOY può essere utilizzato come un lettino indipendente o come una culla

SICURO: JOY ha una struttura in acciaio resistente e stabile. I sistemi di blocco standard proteggono dalla chiusura accidentale. Ci sono dei pratici freni sulle ruote. Un sistema di blocco aggiuntivo si trova sul fondo del lettino. Il lettino JOY è conforme alla normativa EN 716

PRATICO: JOY ha 2 livelli di regolazione del fondo del lettino. Il lettino è munito della funzione del movimento a dondolo (facile da usare e con i pattini silenziosi). Su uno dei lati più corti c’è l’ingresso per il piccolo, chiudibile con la cerniera. Le ruote al posto delle gambe posteriori facilitano lo spostamento da un luogo all'altro

OTTIMO PER I VIAGGI: il lettino ha le seguenti dimensioni standard (L 126 x P 65 x H 76 cm), quindi può stare sia in camera da letto dei genitori che in una camera d'albergo. Una volta chiuso, ha le seguenti dimensioni di 76 x 20 x 20 cm, quindi può essere facilmente riposto in un piccolo bagagliaio

ACCESSORIATO: il set comprende non solo un carrillon con 3 giocattoli, ma anche delle mensole per i pannolini e il fasciatoio (fino a 11 kg o 12 mesi). Il lettino è fornito di una borsa (custodia) per il suo spostamento e di un fondo rigido, su cui è possibile appoggiare un materassino a dimensioni standard di 120 x 60 cm

Kinderkraft Lettino da Campeggio LOVI, Culla a Dondolo, Cappottina, Materasso, Pieghevole, per Neonati, 0-15 Kg, Grigio 69,95 €

54,00 € disponibile 7 new from 54,00€

1 used from 49,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ LETTINO DA VIAGGIO: per bambini dalla nascita fino a 9 kg o finché il bambino non inizia a sedersi da solo (circa 6 mesi). È dotato di funzione dondolo, zanzariera integrata e tettuccio regolabile. LOVI è leggero e facile da piegare e portare in viaggio grazie alla borsa in dotazione.

✅ PRATICO: il lettino ha lati funzionali in rete grazie ai quali il genitore può tenere sempre d’occhio il bambino. Inoltre, offrono un’adeguata aerazione nei giorni caldi. Il lettino si piega in pochi secondi e le sue dimensioni compatte facilitano il trasporto.

✅ FUNZIONALE: il lettino è dotato di un comodo materasso con copertura che può essere facilmente tolta e lavata. I pattini a dondolo si possono bloccare e sbloccare in funzione dondolo e, grazie al fatto che per cambiare la funzione e piegare il lettino non hai bisogno di attrezzi, il LOVI è pratico e funzionale.

✅ DUREVOLE: grazie alla struttura in acciaio, il lettino è stabile e molto resistente. A sua volta, il rivestimento superiore del materasso è realizzato in cotone che offre alla pelle un’adeguata circolazione d’aria. Il tettuccio e la copertura del lettino sono realizzate in un materiale facile da tenere pulito.

✅ CON ACCESSORI: LOVI è dotato di un materassino e giocattoli morbidi e piacevoli al tatto con uno specchietto. Possono essere rimossi completamente e agganciati in un ordine diverso.

Safety 1st Calidoo Culla Fianco Letto, Co-sleeping, con Reclinazione e 7 Altezze, Lettino da Viaggio per Neonato, Grigio(Warm Grey) 118,53 € disponibile 8 new from 118,53€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Culla fianco letto per neonati con sponda apribile per essere affiancata al letto dei genitori e dormire a fianco del bambino in sicurezza

Altezza regolabile su 7 livelli per adattarsi all'altezza del letto dei genitori

I due piedi possono essere regolati ad altezze differenti: in questo modo la culla è inclinata in posizione antirigurgito

Culla lettino dotata di finestre laterali in tessuto a rete per un'adeguata ventilazione e per controllare il bambino mentre dorme

Il rivestimento è sfoderabile e lavabile per una culla sempre pulita

kk Kinderkraft Culla Da Affiancare Regolabile, Grigio, 84.5 x 69 x 98 cm 109,00 €

100,95 € disponibile 5 new from 100,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅IL LETTINO ACCOSTABILE MULTIFUNZIONALE: 2 in 1 per neonati e bambini fino ai 75 cm di altezza e 9 kg di peso, utilizzabile in modo sicuro fino al momento in cui il bambino impara a sedersi. Può essere impiegato come una culla accostabile oppure come un lettino autonomo. In caso di necessità, si adatta perfettamente come lettino da viaggio

✅AFFIDABILE E SICIRO: il telaio è realizzato in solido e robusto acciaio. Lunghi piedini garantiscono stabilità della costruzione. Il bordo laterale sollevabile è ulteriormente rivestito con la stoffa morbida. Conforme alla norma europea EN 16890:2017 e EN 1130:2019 sui requisiti di sicurezza per le culle e lettini accostabili per bambini

✅ERGONOMICO: attrezzato con il materasso rigido, raccomandato dai fisioterapisti. Il lettino offre 5 gradi di regolazione del materasso in altezza. I piedini regolabili permettono di affiancare meglio la culla al letto dei genitori, grazie alle apposite cinghie lunghe e sicure. Inoltre, è possibile ottenere una leggera pendenza del materassino di 2 gradi

✅PRATICO: Grazie alla parete laterale facilmente avvolgibile, il lettino NESTE UP si trasforma in pochi secondi da lettino autonomo in culla accostabile. La sponda laterale realizzata in rete che garantisce una corretta circolazione dell'aria e consente ai genitori di rimanere in continuo contatto con il bimbo, giorno e notte. La funzione del lettino accostabile facilita l’allattamento notturno

✅ACCESSORI: lenzuolo 100% cotone, rigido materassino su misura di dimensioni 89x52 cm, incluso nel kit. La federa è lavabile in lavatrice a 30 gradi con un ciclo delicato

MOMI SMART BED Lettino multifunzionale e box 4 in 1, per bambini fino a 15 kg di peso corporeo, L55 x L95 cm, regolabile in altezza su 5 livelli, con materasso, cinghie di fissaggio 158,12 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SmartBed 4 in 1: il pratico lettino può essere utilizzato come lettino, lettino da viaggio o box. Può essere utilizzato anche come letto aggiuntivo in aggiunta al letto dei genitori, facilitando l'allattamento al seno e il cambio dei pannolini durante la notte.

SmartBed 4 in 1: il pratico lettino può essere utilizzato come lettino, lettino da viaggio o box. Può essere utilizzato anche come letto aggiuntivo in aggiunta al letto dei genitori, facilitando l'allattamento al seno e il cambio dei pannolini durante la notte.

SmartBed 4 in 1: il pratico lettino può essere utilizzato come lettino, lettino da viaggio o box. Può essere utilizzato anche come letto aggiuntivo in aggiunta al letto dei genitori, facilitando l'allattamento al seno e il cambio dei pannolini durante la notte.

Regolabile in altezza: il letto aggiuntivo è regolabile in altezza su 5 livelli e può essere adattato perfettamente all'altezza del letto dei genitori. Può essere fissato al letto dei genitori con le cinghie lunghe. Le ruote consentono un facile trasporto.

Funzionale: un telaio a T, un telaio stabile, un comodo materasso (incluso nella consegna) e un'ampia finestra di visualizzazione in rete garantiscono un buon riposo. Il letto ha una funzione per regolare l'angolo di inclinazione del materasso.

LIONELO Vera 3 in 1 culla neonato co-sleeping lettino da viaggio box neonato pieghevole compatto con zanzariera e borsa per il trasporto fino 15 kg o 6 mesi, grigio 77,49 €

73,34 € disponibile 2 new from 73,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LIONELO VERA 3 IN 1: lettino da viaggio, box per bambini e culla, la funzione di oscillazione è possibile grazie a slitte rotanti

LA SPUGNA DI ALTA QUALITÀ E LE PARETI TRASPIRANTI LATERALI: assicurano un sonno tranquillo al tuo bambino anche all'aria aperta dove grazie alla zanzariera in dotazione è protetto dagli insetti

GRAZIE ALL'ASSEMBLAGGIO RAPIDO E FACILI: e le dimensioni compatte, 85 x 57 x 20 cm, il letto occupa pochissimo spazio e può essere portato con te in viaggio

LA RESISTENTE STRUTTURA IN ALLUMINIO: permette al letto di pesare solo 7,5 kg e, una volta piegato, ha dimensioni di soli 94 x 57 x 69 cm. Il sistema LockGuard impedisce la chiusura accidentale e garantisce la completa sicurezza dei bambini

IL LETTINO PER BAMBINI LIONELO VERA: è dotato di ruote, quindi può essere facilmente spostato. Inoltre, una borsa per il trasporto è compresa nel set READ 40 La migliore modulo calcio a 7 del 2022 - Non acquistare una modulo calcio a 7 finché non leggi QUESTO!

Nania culla cododo - DODI - 2 in 1 letto aggiuntivo - Materasso Ultra comfort 4 cm di spessore (Grigio) 99,99 € disponibile 11 new from 99,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 5 posizioni di altezza: altezza minima 74 cm / altezza massima 86 cm - Utilizzabile da 0 a 6 mesi

Il più confortevole sul mercato: materasso di 4 cm di spessore

4 ruote con freni - Piedini retrattili - Dotato di borsa per il trasporto

Dimensioni: 42 cm di larghezza x 80 cm di lunghezza - Peso: 7 Kg

Posizione inclinata antiriflusso - Rivestimento in poliestere facile da pulire

LIONELO Timon 3in1 culla neonato co-sleeping lettino da viaggio pieghevole borsa per il trasporto cesta capiente altezza regolabile parete laterale apribile, grigio (Blu) 194,98 €

189,99 € disponibile 3 new from 189,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LIONELO TIMON 3 IN 1: Lettino aggiuntivo, lettino, lettino da viaggio. La regolazione in altezza a 6 livelli ne consente il fissaggio a qualsiasi tipo di letto. Il lettino può anche essere posizionato a metà angolo

OPZIONE DI INCLINAZIONE: Il lettino può essere inclinato. Questa posizione rende più facile per il bambino addormentarsi e impedisce al bambino di sbavare. È utile anche quando un bambino ha il naso che cola

QUALITÀ COMPROVATA: Il lettino è stato sottoposto a una serie di controlli interni e test da parte di un laboratorio di certificazione indipendente (SGS) e soddisfa la norma di sicurezza europea EN 1130

A CASA E IN VIAGGIO: Grazie a uno speciale sistema, Timon può essere piegato a dimensioni compatte, il che rende estremamente comodo lo stoccaggio e il trasporto del lettino

ACCESSORI PRATICI: Il set con il lettino comprende un ulteriore capiente cestino e una borsa portatile che protegge il lettino dallo sporco

Kinderkraft Lettino Bambino JOY AC, Culla Viaggio, Pieghevole, Giocattoli, Borsa Trasporto, per Bambini da 0-25 Kg, Azzurro 119,00 €

94,90 € disponibile 6 new from 94,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALE: il lettino da viaggio con gli accessori JOY è destinato ai bambini dalla nascita fino a quando non cominciano ad alzarsi. Il set comprende gli accessori necessari. JOY può essere utilizzato come un lettino indipendente o come una culla

SICURO: JOY ha una struttura in acciaio resistente e stabile. I sistemi di blocco standard proteggono dalla chiusura accidentale. Ci sono dei pratici freni sulle ruote. Un sistema di blocco aggiuntivo si trova sul fondo del lettino. Il lettino JOY è conforme alla normativa EN 716

PRATICO: JOY ha 2 livelli di regolazione del fondo del lettino. Il lettino è munito della funzione del movimento a dondolo (facile da usare e con i pattini silenziosi). Su uno dei lati più corti c’è l’ingresso per il piccolo, chiudibile con la cerniera. Le ruote al posto delle gambe posteriori facilitano lo spostamento da un luogo all'altro

OTTIMO PER I VIAGGI: il lettino ha le seguenti dimensioni standard (L 126 x P 65 x H 76 cm), quindi può stare sia in camera da letto dei genitori che in una camera d'albergo. Una volta chiuso, ha le seguenti dimensioni di 76 x 20 x 20 cm, quindi può essere facilmente riposto in un piccolo bagagliaio

ACCESSORIATO: il set comprende non solo un carrillon con 3 giocattoli, ma anche delle mensole per i pannolini e il fasciatoio (fino a 11 kg o 12 mesi). Il lettino è fornito di una borsa (custodia) per il suo spostamento e di un fondo rigido, su cui è possibile appoggiare un materassino a dimensioni standard di 120 x 60 cm

