40 La migliore fiale per capelli fini del 2022 – Non acquistare una fiale per capelli fini finché non leggi QUESTO!

TRATTAMENTO ALLA KERATINA PROFESSIONALE , 10 FIALE FLUIDO RISTRUTTURANTE CONCENTRATO RIPARATORE ALLA CHERATINA , OLIO MINERALIZZANTE RICOSTRUZIONE PER CAPELLI 10X10ML 15,89 €

TRATTAMENTO PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERI

RICOSTRUZIONE ALLA CHERATINA INTENSIVA

NUTRIENTE , RIPARAZIONE INTENSIVA , CHIUDE LE CUTICOLE

MADE IN ITALY AZIONE IMMEDIATA

10 FIALE X10ML

Keramine H Fiale Rossa 10,25 €

8,50 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Keramine

L'Oréal Professionnel Paris - Serie Expert Aminexil Fiali anticaduta per capelli diradati e deboli, rafforzamento della radice, protezione della densità capillare, con Aminexil e Omega 6 - 10x6ml 36,80 €

30,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni prodotto: 6 x 4.5 x 9 cm

Tipologia prodotto: cura dei capelli

Brand: Nivea

60 Millilitri

Keramine H - Fiala Rinforzante per capelli Bianca - 10 monodose 14,39 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fiale a base di cheratina e aminoacidi

Indicata per capelli deboli, sottili, facili a spezzarsi

Formula specifica per capelli normali

Non unge la cute e non appesantisce i capelli

Crescita-Capelli, Trattamento-Capelli, Anticaduta-Capelli-Uomo e Donna, Siero-Sopracciglia, Crescita Barba, Siero Capelli, Trattamento-Ristrutturante-Capelli, Biotrikos Fiale Anticaduta Capelli Donna 59,00 €

- è un trattamento ristrutturante capelli, la lozione anticaduta capelli uomo, lozione brevettata, stimola la ricrescita dei capelli ottimizzando il metabolismo delle cellule follicolari del cuoio capelluto, nutre la cute e contrasta il diradamento.

- Ajuta l' anticaduta capelli donna, ed è attivo nello stimolare la ricrescita dei capelli ottimizzando il metabolismo delle cellule follicolari del cuoio capelluto. Fiale capelli, dosatrice, fiale anticaduta capelli uomo.

, Siero Sopracciglia, Siero Capelli - Biotrikos è un prodotto multifunzionale, che può essere utilizzato come: trattamento capelli danneggiati, fiale anticaduta capelli donna e crescita capelli veloce donna, la lozione nutre la cute del cuoio capelluto, contrasta il diradamento e stimola la ricrescita.

% : Ingredienti utilizzati solo di derivazione naturale e green. Biotrikos è un siero stimolante per la crescita dei capelli, trattamento capelli, rigorosamente Made in Italy fiala capelli, dalla ricerca/sviluppo, alla produzione e al confezionamento.

: Applicare facilmente alla sera grazie alla fiala dosatrice, massaggiando delicatamente le zone interessate fino ad assorbimento. Non risciacquare. Da utilizzare in cicli di 8 settimane con 4 settimane di sospensione tra un ciclo e l’altro.

Attivatore della Crescita dei Capelli - PRINCIPO ATTIVO PREMIATO - 100ml Spray - Crescita Più Veloce dei Capelli per Donna e Uomo - Trattamento Efficace dei Capelli Danneggiati - MADE IN GERMANY 36,95 €

PIU‘ EFFICACE DEL MINOXIDIL – Panthrix contiene Redendsyl, l’eccellente principio attivo premiato nel 2014 con l’In-Cosmetics Silver Award come principio attivo innovativo. Questo contiene le due molecole brevettate DHQG e EGCG2, che agiscono sulle cellule staminali dei follicoli piliferi e promuovono la loro moltiplicazione. Secondo i test clinici, il Redensyl è l'81% più efficace del Minoxidil

DOSAGGIO FACILITATO – Premendo la chiusura a pompa, potete dosare la quantità desiderata come richiesto. In genere, da 3 a 6 dosaggi sono sufficienti a fornire la giusta quantità di ingredienti attivi al vostro cuoio capelluto

RAPIDI RISULTATI– Nei primi due mesi dovrebbero essere evidenti i primi miglioramenti iniziali. Si ottengono degli ottimi risultati di solito dopo circa 3 mesi

BOTTIGLIA PER 2 MESI – Per un uso raccomandato due volte al giorno, tenere la bottiglia da 100 ml per circa 60 giorni

Lozione Energizzante in Fiale per Capelli Deboli e Fini - 12x10 millilitri - GenUs 20,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lozione energizzante per capelli deboli e fini.

Svolge un’efficace azione fortificante e stimolante

grazie alla sua formulazione arricchita con Estratto di Peperoncino e Proteine del Grano

Purifica e rivitalizza il cuoio capelluto per un’intensa azione rinforzante e tonificante. Può causare rossore cutaneo.

Formato: 12x10 ml

Keramine H Fiala Anticaduta per Capelli, 12 x 6ml 8,90 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fiale a base di Kapilarine; Il kapilarine agisce sui principali fattori che causano la caduta dei capelli: inibisce l'enzima 5-alfa-reduttasi, migliora la microcircolazione del cuoio capelluto, favorisce il naturale ciclo vitale dei capelli, svolge un'azione lenitiva e regola la secrezione sebacea, contribuendo così a stimolare la crescita fisiologica dei capelli e a renderli forti e vigorosi

La fiala anticaduta dona forza e vigore ai capelli, mantenendoli morbidi, leggeri e conferendo lucentezza a tutta la capigliatura

Contiene il principio attivo kapilarine, originale associazione sinergica di quattro piante: kigelia africana, salvia sclarea, cannella, ginkgo biloba

L'ortica ha proprietà rimineralizzanti e purificanti, mentre il peperoncino svolge azione tonificante e stimolante del microcircolo

Non unge la cute e non appesantisce i capelli. Prodotto clinicamente testato

Equilibra Capelli, Fiale Anti-Caduta Fortificanti, per Aiutare a Prevenire e Rallentare la Caduta dei Capelli e per Fortificare la Capigliatura, a Base di Aloe Vera e Olio di Argan, 10 Fiale da 8 ml 9,99 €

7,96 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore allevamento lupo cecoslovacco del 2022 - Non acquistare una allevamento lupo cecoslovacco finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche FIALE ANTI-CADUTA FORTIFICANTI: Equilibra Fiale Anti-Caduta Fortificanti studiate per aiutare a prevenire e rallentare la caduta dei capelli e per fortificare la capigliatura

CARATTERISTICHE: Da provare anche in abbinamento allo Shampoo Anti-caduta Fortificante

COSA CONTIENE: A base di Idratante Naturale, Complesso Vegetale Rinforzante, Estratto di Crescione. Phytosinergia: complesso vegetale formato da Aloe Vera, Olio di Argan, Cheratina Vegetale

A BASE DI INGREDIENTI NATURALI: 98% ingredienti di origine naturale. Adatte a pelli sensibili. Senza: parabeni, siliconi, coloranti, delicatamente profumate

EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

Vichy dercos aminexil clinical intensive 5 anticaduta capelli uomo 42 flaconi x6ml 78,00 €

61,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cura dei capelli: trattamento anticaduta capelli

Contenuto: 6 millilitri

Trattamento anticaduta capelli uomo 6 millilitri

T3 TRATTAMENTO COADIUVANTE FIALE ANTICADUTA CAPELLI DEBOLI E FINI 12x 10ml 9,90 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 19823 Is Adult Product Size 10 ml (Confezione da 12)

Kit Siero per la Rigenerazione dei Capelli, Agisce in Profondità, Gerovital Tratament Expert 21,90 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il siero trattamento rigenera e idrata i capelli dalla radice alle punte e agisce in profondità, lasciando i capelli brillanti, ricchi e forti

Stimola una crescita sana dei capelli e previene la sua caduta

L'effetto rigenerante del prodotto è stato confermato nell'84% dei soggetti (valutazione soggettiva)

CONTIENE: sieri di rigenerazione ricchi di vitamine (B5, A ed E), estratti vegetali (equiseto, rosmarino, betulla, bardana, salvia) e Cheratina

MODALITA D’USO: portare tutto il contenuto nella parte bassa della fiala, dopodiché posizionarla con il punto di apertura davanti. Per la rottura della fiala utilizzare il tappo di protezione - all'interno della prima scatola insieme con il foglietto illustrativo- oppure avvolgendo la fiala in un fazzoletto prima della rottura. Mescolare in un contenitore il contenuto della fiala 1 a quello della fiala 2 fino ad ottenere una consistenza cremosa

Thé Verde - Trattamento per Capelli Danneggiati Ristrutturante Intensivo in Fiale - Ripara in Profondità e Ammorbidisce i Capelli Secchi - 12 fiale da 10 ml 32,99 €

Ricco di principi attivi anti-ossidanti e nutritivi, ripara in profondità e ammorbidisce i capelli secchi, sfruttati e indeboliti dai trattamenti chimici

Apporta alla struttura del capello importanti oligo-elementi di silicio, zinco, rame ferro e magnesio che nutrono e rinforzano i capelli in profondità, rendendoli morbidi e brillanti, senza appesantirli

Inoltre, la sua speciale formula è composta da componenti specifici ad azione districante ed idratante, che svolgono un'azione protettiva dai raggi UV e dalle aggressioni ambientali esterne (smog, inquinamento) e donano nuova forza e vitalità ai capelli

Il trattamento ristrutturante intensivo è composto da estratto di Thè Verde, un principio attivo dall’efficace azione anti-età e antiossidante che contrasta i radicali liberi. Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo, applicare il contenuto di una fiala sui capelli umidi. Distribuire il prodotto con l’aiuto di un pettine sulle lunghezze e lasciare in posa 10 minuti. Risciacquare con cura e asciugare i capelli

Alpecin Coffein Liquid 2 x 200 ml | Lozione anticaduta Uomo per la naturale crescita dei capelli | Prodotti per la naturale crescita dei capelli Uomo | Alpecin Lozione per capelli Uomo 16,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AIUTA A PREVENIRE LA COMUNE CADUTA DEI CAPELLI* Con la sua formula galenica unica e il dosaggio ottimale di caffeina (e altri principi attivi efficaci), Alpecin Coffein Liquid rinforza le radici dei capelli.

COMPLESSO BREVETTATO ALLA CAFFEINA L’efficacia di Alpecin Coffein Liquid per contrastare la comune caduta dei capelli* è stata dimostrata in diversi anni di ricerca scientifica. Contiene caffeina, zinco e niacinamide per mantenere le radici sane.

FACILE DA USARE Usa Alpecin Liquid ogni giorno per energizzare i tuoi capelli. Applicare Alpecin Liquid al mattino e dopo ogni lavaggio direttamente dall’erogatore a punta sul cuoio capelluto tamponato con un asciugamano e massaggiare. Non risciacquare! Ideale per chi non lava i capelli ogni giorno.

LA TUA ROUTINE QUOTIDIANA PER I CAPELLI I suoi ingredienti energizzanti raggiungono il cuoio capelluto, dove formano un deposito che dura fino a 24 ore. Quando applicato, provoca una sensazione di fresco formicolio sul cuoio capelluto.

IL TUO SPECIALISTA CONTRO LA COMUNE CADUTA DEI CAPELLI* Alpecin è l’esperto contro la comune caduta dei capelli* nell’uomo. Per il massimo risultato, usa Alpecin Liquid in combinazione con il nostro Alpecin Coffein Shampoo.

Matrix 48629 Biolage Scalp Sync Aminexil Hair Treatment - Trattamento anti-caduta 29,74 €

23,49 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotti di bellezza

Prodotti di ottima qualita

Comodo e facile da utilizzare

Formula migliorata e completa

Leave in Siero senza risciacquo con cellule staminali vegetali Innovativo trattamento Riparatore ed Anti-Age ad azione IMMEDIATA. NO Siliconi, Parabeni, Petrolati 24,99 €

BENEFICI IMMEDIATI E DURATURI - La nuova e speciale formulazione a Basso Peso Molecolare, grazie all'azione delle Cellule Staminali Vegetali da Uva Rossa, garantisce risultati Anti-Age immediati e duraturi. I capelli saranno protetti da stress esterni e l'azione Anticrespo sarà immediata e duratura

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO - Una formulazione delicata, rispettosa del nostro corpo e della natura. garantisce eccezionali risultati immediatamente e sul lungo periodo. Al contrario del 98% dei prodotti Finishing per Capelli, Leave-In Serum by Beauxury Milano non contiene Siliconi e Parabeni, questo garantisce risultati curativi concreti e non solo estetici e momentanei

IDEALE PER CAPELLI COLORATI / DANNEGGIATI - Senza risciaquo, ad azione rapida. Ripara i capelli danneggiati da Tinture, Decolorazione e Trattamenti chimici. Previene i danni causati da Tintura frequente

100% Made In Italy | Spedizione Espressa sempre Gratis

Biothymus Ac Active Trattamento Attivo Anticaduta Capelli per Uomo, Formula Intensiva ad Azione Prolungata, 10 Fiale 30,59 €

29,44 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento coadiuvante anticaduta specifico per l'uomo con capelli fragili che tendono a diradarsi, studiato per contrastare la fase inizale e più intensa della caduta temporanea dei capelli

La formula contiene ingredienti specifici per favorire il ciclo vitale del capello quali: condralact complex, condramina e sh-polypeptide-9

Contiene poi serenoa serrulata, specifico estratto naturale che contrasta l'attività della 5α-reduttasi, enzima maggiormente presente nei follicoli maschili, che è implicato nella caduta dei capelli

L'applicazione sul cuoio capelluto di biothymus active fiale è veicolata da un sistema contenente fosfolipidi che favorisce un assorbimento percutaneo controllato

Grazie a questo particolare sistema l'attività coadiuvante anticaduta è prolungata nel tempo e consente l'applicazione di 1 fiala ogni 3 giorni

SkinLabo – Siero Rinforzante Capelli. Lozione ad azione tonificante e rivitalizzante. Aiuta a ridurre la perdita di capelli. 50 ml. 17,90 €

Nicomenthyl: Promuove in modo significativo il drenaggio di acqua negli strati più profondi della pelle attivando il microcircolo cutaneo. E’ derivato dal Mentolo, che ha un effetto rinfrescante e lenitivo sulla pelle e dalla Niacina conosciuta anche come Vitamina B3 o Vitamina PP, che volge un ruolo fondamentale nella circolazione del sangue e nel trasporto dell’ossigeno alle cellule.

Pantenolo: Chiamato anche Provitamina B5, viene utilizzato per le sue proprietà idratanti perché riequilibra il giusto grado di umidità del capello e ne previene l’indebolimento. Protegge inoltre dai danni ambientali e dal calore derivato dall’utilizzo del phon e della piastra.

Ginseng: La parte attiva dell'estratto di ginseng è composta dai ginsenoidi che si trovano all'interno delle radici della pianta e hanno un'azione antiossidante, rivitalizzante e tonificante. Il ginseng infatti grazie all'azione idratante, dona elasticità allo strato corneo della pelle.

COME SI USA: Applicare una piccola quantità sul cuoio capelluto e massaggiare per favorire l’assorbimento. Da utilizzare come trattamento una volta al giorno, per un mese. Protegge inoltre dal calore derivato dall’utilizzo del phon e della piastra. READ 40 La migliore arbalete in legno del 2022 - Non acquistare una arbalete in legno finché non leggi QUESTO!

Revlon Professional UniqOne Lotus, Trattamento per Capelli Senza Risciaquo, All in One, Idrata, Protegge e Ripara (150ml), Fragranza ai Fiori di Loto 17,90 €

9,49 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 10 benefici in 1 prodotto: il nostro trattamento per capelli leave-in per uso quotidiano combina i 10 diversi benefici di cui i tuoi capelli hanno bisogno in un solo prodotto

Spray districante: pettina facilmente i capelli dopo aver usato questo trattamento per capelli senza risciacquo uniqone che districa i capelli per un'esperienza senza nodi

Capelli fantastici in poco tempo: sia che utilizzi il trattamento vegano ai fiori di loto su capelli bagnati o asciutti, questo spray per capelli senza risciacquo agisce rapidamente in modo che le donne possano fare tutte le cose preziose che vogliono con il loro tempo

Facile da usare: proteggi i tuoi capelli facilmente e rapidamente spruzzando il trattamento per capelli ai fiori di loto direttamente sui capelli bagnati e pettinandoli per districare. Per capelli asciutti, spruzzare semplicemente il trattamento per capelli lucidi sul palmo della mano e lavorare il prodotto sui capelli

REVLON PROFESSIONAL: scopri la nostra intera gamma di prodotti per capelli UNIQONE multi-benefici, ora con una nuova forma a bottiglia per una presa migliore e un nuovo design accattivante

Redken | Trattamento Professionale, Siero Leave-in per Capelli in Stato di Diradamento Progressivo, Cerafill Retaliate Stemoxydine 5%, 90 ml 44,00 €

30,31 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Siero trattamento ri-densificante per capelli in stato di diradamento progressivo. Agisce sui follicoli per rinfoltire la chioma e favorire la crescita di capelli in soli 3 mesi. Formula infusa al mentolo che stimola il cuoio capelluto. Adatto a tutti i tipi di capelli.

Aumenta la crescita di capelli, rinforza la fibra capillare prevenendo la rottura e stimola i follicoli piliferi, donando capelli corposi e più forti.

Utilizzare su capelli umidi o asciutti. Dopo aver diviso i capelli in 8 sezioni, applicare una pipetta di prodotto completa in ogni parte, concentrandosi sull'attaccatura e aree interessate. Massaggiare delicatamente fino ad assorbimento. Non risciacquare.

ERKAST, Lozione Anticaduta Capelli Uomo Donna, Trattamento Rinforzante Naturale con Cheratina e Cellule Staminali d'uva, Attivatore Capillare, Stimola Crescita, Contro la Caduta, 100ml, Made in Italy 24,99 €

ALTERNATIVA NATURALE ALLE CURE PIU’ INVASIVE Erkast Lozione Tricologica Rinforzante contiene principi attivi naturali studiati clinicamente per la loro efficacia contro l’indebolimento, diradamento ed invecchiamento dei capelli

FAVORISCE LA CRESCITA Contiene complessi di derivazione naturale con effetto rinforzante per la radice del capello. Supporta le funzioni biologiche del capello riducendone la vulnerabilità e prolungandone il ciclo di vita. Studiata per ripristinare la naturale forza ed elasticità, è adatta per tutti i tipi di capelli, particolarmente quelli deboli, sfibrati e con tendenza al diradamento

SEMPLICE APPLICAZIONE Comodo dosatore spray, la lozione si assorbe rapidamente senza gocciolare, non macchia. Ha una profumazione fresca e non persistente sui capelli. Non contiene SLS, parabeni, siliconi, formaldeide, coloranti artificiali. Non necessita risciacquo

QUALITÀ PREMIUM, MADE IN ITALY ERKAST Lozione Tricologica Rinforzante è prodotta in Italia da esperti dell’attuale tricologia e dermocosmesi con particolare attenzione all’efficacia degli ingredienti in essa contenuti. Per un migliore risultato si consiglia l’uso combinato con ERKAST Shampoo Tricologico Rinforzante per almeno 3 mesi

Keramine H Fiale a Base di Cheratina e Aminoacidi per Capelli Secchi, 10 x 10ml 14,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni prodotto: 132 x 6 x 11 cm

Tipologia prodotto: cura dei capelli

Brand: keramine h

Per capelli: Secchi

Numero di pezzi: 1

Matrix | Trattamento Multibeneficio Profumato Miracle Creator Total Results, Per lo Styling professionale, 190 ml 13,67 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento professionale multi-beneficio per lo styling e la cura dei capelli dei danneggiati. Apporta 20 diversi benefici che migliorano la gestibilità, il nutrimento e protezione del capello, ottimo per preparare e fissare la piega.

Ideale per donare al capello l’idratazione necessaria e aumentarne la brillantezza. Un solo prodotto che dona subito capelli sani e lucenti, pronti per lo styling.

Applica lo spray sui capelli tamponati, poi pettinare distribuendo il prodotto sulle lunghezze e procedere con lo styling desiderato. Non risciacquare.

Prodotto di ottima qualità

Naturalmente - Trattamento Anticaduta Capelli Rivitalizzante 30 Fiale Rinforzanti da 3ml 156,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento di ricrescita esclusivo dedicato a chi ha capelli indeboliti o diradati e vuole prevenirne la caduta.

Azione idratante e riequilibrante sul cuoio capelluto: protegge la pelle dagli inquinanti ambientali fin dal primo utilizzo.

A base dei principi attivi naturali dell’Oleuroperina, derivanti da Olea Europea e Renovase.

Bioscalin Physiogenina anticaduta capelli 60 cpr 37,97 €

32,95 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 974898569 Is Adult Product Size 30 Unità (Confezione da 1)

Equilibra Capelli, Shampoo Anti-Caduta Fortificante, Deterge Delicatamente i Capelli Fragili, Evita Che Cadano o Si Spezzino, a Base di Aloe Vera, Olio di Argan, Cheratina Vegetale, 300 ml 5,20 €

4,12 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SHAMPOO ANTI-CADUTA PER CAPELLI FRAGILI: Equilibra Shampoo Anti-caduta Fortificante è studiato per la detersione dei capelli fragili, che cadono o si spezzano

CARATTERISTICHE: Utilizzato con regolarità restituisce corpo, grazie all'azione di Aloe Vera, Olio di Argan, Cheratina Vegetale. Rappresenta un supporto ideale alle Fiale Anti-caduta Fortificanti

COSA CONTIENE: A base di Idratante Naturale, che migliora la pettinabilità del capello, Complesso Vegetale Rinforzante, che aiuta a preservare la dimensione e il volume della fibra capillare

A BASE DI INGREDIENTI NATURALI: 98% ingredienti di origine naturale. Adatto a pelli sensibili. Delicatamente profumato. Flacone e tappo in materiale riciclato

EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

Xoriderm Serum (ex. Psorias Serum) 99% Ingredienti Naturali Lozione Utile in caso di Psoriasi e Dermatiti del Cuoio Capelluto. Azione Lenitiva, Idratante e Normalizzante. 21,00 €

✅ 【 BENEFICI 】: la sinergia tra Acido Lattobionico, Olio Essenziale di Origano ed Eugenolo e gli Estratti Naturali di Ribes Nigrum e Zenzero, svolge una naturale e delicata azione lenitiva, antibatterica e anti infiammatoria. Inoltre la presenza dell'Acido Lattobionico aiuta ad idratare e proteggere il cuoio capelluto.

➡ 【 PERCHÈ SCEGLIERLO 】: sia la psoriasi che la dermatite atopica sono associate all’insorgenza di fastidiose forme di desquamazione talvolta abbinate a prurito e arrossamenti del cuoio capelluto. Per questo motivo, occorre scegliere prodotti specificatamente formulati per il cuoio capelluto.

【 FORMATO E MODO D'USO 】: flacone da 50 ml. Xoriderm Serum può essere utilizzato quotidianamente, anche più volte al giorno. Distribuire il prodotto sul cuoio capelluto o sulla zona interessata e massaggiare leggermente per favorire l’assorbimento. Consigliato per tutti i tipi di capelli, in particolare quando si riscontrano segni di irritazione, desquamazione o arrossamento del cuoio capelluto.

【 SICURO E MADE IN ITALY 】: Xoriderm Serum è prodotto in Italia, nello stabilimento produttivo di Licofarma S.r.l. rispettando tutti gli standard di qualità e sicurezza. Con il 99% di ingredienti di origine naturale. READ 40 La migliore auto piccole del 2022 - Non acquistare una auto piccole finché non leggi QUESTO!

Kerastase Cura Capillare, Resistance Concentrate 10X, 12 ml 54,90 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche hair_type: danneggiati, stressati

Novex Brazilian Keratin, Capilar Tratamiento, 1Kg 11,34 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa è una maschera che idrata in profondità per tutti i tipi di capelli, ma in particolare sui capelli abbastanza secchi e danneggiati da processi chimici come tintura, decolorazione e stiratura.

Arricchita con cheratina, ricostruisce la fibra del capello dall'interno, donando più lucentezza e morbidezza alla capigliatura.

BAREX | Oro Del Marocco Volume Booster Mousse | Mousse Volumizzante Capelli Fini |200ml 13,40 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Styling mousse volumizzante, ideale per l'effetto push up e per ridare corpo ai capelli fini. Prodotto professionale per dare volume ai capelli senza appesantirli.

L’olio di argan e gli attivi volumizzanti elasticizzano e illuminano il capello. L’ingrediente naturale ovvero l’Olio di Argan, ha un’azione idratante e protettiva sui capelli. Capelli protetti a lungo e tenuta a lunga durata.

Prodotto anticrespo e protettore contro l'umidità. Schiuma per capelli adatta a tutte le tipologie, in particolare ai capelli fini. Diventeranno subito più maneggevoli e luminosi.

Si può usare in due modi: sul capello bagnato dalle radici per un maggior volume o sui capelli bagnati punte asciutte per definire le ciocche. Mousse volumizzante professionale facile da applicare e con risultati immediati.

Prodotto made in Italy. Dermatologicamente testato, senza Parabeni. Con olio di Argan certificato organico.naturale.

