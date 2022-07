40 La migliore gabbie voliere per canarini del 2022 – Non acquistare una gabbie voliere per canarini finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore gabbie voliere per canarini? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi gabbie voliere per canarini venduti nel 2022 in Italia.

Ferplast NOTA - Gabbia per pappagalli, con accessori, colore: Nero 170,00 € disponibile 3 new from 159,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FERPLAST JAULA AVIARY NOTA NEGRA

Pezzi 3 Abbeveratoio da Litri 2 per ornitologia, Uccelli, canarini, voliere e Simili. Utile per Gabbie di Grandi Dimensioni e voliere, Fornito di Anello Reggi Serbatoio e posatoio. 37,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pezzi 3 Abbeveratoio da litri 2 per ornitologia, uccelli, canarini, voliere e simili. Utile per gabbie di grandi dimensioni e voliere, fornito di anello reggi serbatoio e posatoio.

Abbeveratoio da Litri 2 per ornitologia, Uccelli, canarini, voliere e Simili. Utile per Gabbie di Grandi Dimensioni e voliere, Fornito di Anello Reggi Serbatoio e posatoio. 16,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abbeveratoio da litri 2 per ornitologia, uccelli, canarini, voliere e simili. Utile per gabbie di grandi dimensioni e voliere, fornito di anello reggi serbatoio e posatoio.

Gabbia per uccelli, Gabbia di budgie, exoten gabbia, 60 cm gabbia per uccelli Super Trouper Uccello Bauer pappagallino canarino Voliere Uccello Casa gabbia Iza 2 II in blu + 3 X gratis 44,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Yaheetech Gabbia Voliera per Uccelli Pappagalli Inseparabili Calopsite con Piedistallo in Metallo da Interno e Esterno 78,5 x 49 x 118,5 cm Nera 79,99 € disponibile 2 new from 79,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spaziosa: lo spazio extra offerto dal design può permettere a 5 o 6 uccelli da compagnia, ad esempio come i vostri pappagalli, di allungare le ali e di saltellare allo stesso tempo. È possibile collocare molte decorazioni e giocattoli per far divertire i vostri uccelli, in aggiunta ai due posatoi e alle due mangiatoie già incluse.

Sicuro: la porta principale può essere aperta in due modi per spostare cose diverse all’interno della gabbia, inoltre due porte supplementari per il cambio di cibo e acqua prevengono possibili uscite inaspettate dei vostri pennuti.

Mobile e Stabile: con le ruote, i vostri pappagalli possono ora godere di un ambiente diverso nella vita quotidiana. La gabbia di volo è dotata anche di freni di sicurezza su due ruote per garantire stabilità quando si è scelto un bel posto in cui stare con i propri compagni di vita.

Montaggio Semplice: nella confezione è incluso un manuale illustrativo per supporto durante il processo di assemblaggio e metà dei pannelli di ferro della gabbia di volo sono già assemblati. In questo modo, potete risparmiare tempo mentre portate questa accogliente casa alle vostre adorabili creature.

Pratico: tramite questo particolare design della parte superiore della gabbia, i vostri compagni di vita possono stare sulla scrivania dello studio oppure sul veicolo. L’area inferiore progettata per tenere a portata di mano oggetti utili per la manutenzione della gabbia, mantiene l’ordine e vi aiuta a pulire il prodotto senza particolari problemi. Due supporti rossi aggiuntivi garantiscono stabilità al prodotto durante il processo di assemblaggio.

Festnight Gabbia Pappagallo Grande | Gabbia per Uccelli Voliera Grande in Metallo e Legno, con Carrello Nera 52 x 52 x 160 cm 132,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche { ★Robustezza e stabilità★ }: Realizzata in metallo e legno di alta qualità, questa gabbia per uccelli è resistente per un uso prolungato. Alto, Lare e Forma della casa, fornisce un'area spaziosa per i tuoi uccelli.

{ ★Funzione divertente★ }: I due posatoi in legno offrono agli uccelli divertimento e riposo. E collegata una campana ad anello appesa. Aggiungerà più divertimento per i tuoi uccelli domestici.

{ ★Alimentatori rimovibili lusinghieri★ }: Ha 2 alimentatori di plastica superiori e 2 inferiori. Entrambi sono rimovibili e puoi riempire il cibo o l'acqua come volevi. I 2 alimentatori di plastica superiori hanno porte di bloccaggio per aggiungere rapidamente cibo e acqua.

{ ★Movimenti facili★ }: Questa gabbia contiene 4 ruote girevoli a 360 ° per mobilità e stabilità.

{ ★Design multifunzione★ }: Adatta sia per uso interno che esterno, questa gabbia per uccelli è la scelta perfetta per pappagalli, parrocchetti e canarini. Può anche essere usato per la decorazione nei negozi di fiori.

Ferplast Gabbia Spaziosa per Canarini, Cocorite e Uccelli Esotici Planeta, con Accessori, Supporto Portaoggetti con Ruote, Metallo Verniciato Nero, Fondo in Plastica Marrone, 97 X 58 X H 173,5 cm 281,40 €

139,99 € disponibile 3 new from 139,99€

3 used from 125,31€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spaziosa e confortevole gabbia per canarini, cocorite e uccelli esotici, realizzata in robusto metallo verniciato con colonne in plastica

Capiente fondo raccogli sporco con vassoio estraibile per facile pulizia e manutenzione

Fornita con supporto in metallo con ruote e cestino portaoggetti. Dotata di pratiche maniglie sul tetto e porte d'accesso alla gabbia apribili

Completa di beverini, altalene, pinze per verdura, posatoi, mangiatoia per pastoncino, mangiatoia per biscotto, bagnetto per uccellini

Include due mangiatoie girevoli Brava 2 in plastica trasparente: progettate per essere ruotate di 180° e riempite dall'esterno, senza lasciare alcuna apertura da cui l'uccellino possa scappare

Voliera gabbia per volatili uccelli canarini inseparabili completa 146X54X54CM -AQPET 82,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche misure esterne della voliera: 146cm x 54cm x 54 cm (A/L/P)

misure interne della vogliera: 113cm x 53 cm x 53 cm (A/L/P)

forma quadrata

Completa di accessori (abbeveritoio, asta di appoggio, mangiatoia)

Yaheetech Gabbia Divisa Voliera per Uccelli Pappagalli Inseparabili Calopsite Divisorio in Metallo 95,5 x 45,5 x 52,5 cm Nera 119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per piccoli uccelli: con una distanza tra le barre di 1 cm, questa gabbia divisa per allevatori è progettata per ospitare 3-4 piccoli uccelli come inseparabili, canarini, fringuelli, parrocchetti, cacatua, pappagalli e pappagallini.

Costruzione robusta: costruita in acciaio battuto di qualità rivestito con vernice martellata resistente alla ruggine e all'acqua, questa gabbia divisa per allevatori vanta un'eccellente resistenza e durata, pronta per essere usata dai vostri uccelli per anni.

Flessibile: la griglia divisoria per uccelli aiuta a gestire due spazi individualmente per ospitare due o più uccelli. Ogni gabbia per uccelli contiene 2 posatoi, 2 mangiatoie, una porta con serratura, una porta laterale per nidificare, un vassoio estraibile e una griglia. Oppure è possibile rimuovere la griglia centrale per formare una gabbia unica e più grande.

Versatile: possiedi diversi compagnetti di vita ma non hai abbastanza spazio per tenerli? Questa gabbia impilabile per uccellini è la soluzione migliore. È possibile impilare due o tre gabbie insieme per sfruttare efficacemente lo spazio verticale nella stanza e creare una soluzione migliore.

Pulizia facile: con la gabbia rifinita impermeabile e il vassoio inferiore estraibile, la pulizia di questa gabbia sarà facile. La griglia estraibile sul fondo impedisce agli uccelli di camminare nei propri escrementi. READ Tom Brady ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla NFL

Yaheetech Gabbia Voliera per Uccelli Pappagalli Inseparabili Calopsite in Metallo e Posatoi in Legno con Piedistallo Ruote Nera 115,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN PRATICO: la presente gabbia per uccelli dispone di una porta anteriore di 38,5 x 24 cm, 2 sportelli laterali con 2 alimentatori in acciaio inox per il cambio di cibo e acqua senza aprire la porta anteriore, 2 posatoi in legno per fornire sufficiente attrito per le zampe dell'uccello.

ROBUSTA E STABILE: la gabbia per uccelli è realizzata di ferro ben verniciato, plastica, acciaio inox e legno, di struttura solida. Dimensioni complessive: 59 x 59 x 139,5 cm, Distanza tra i fili: 1,6 cm.

SPAZIO DI MAGAZZINAGGIO EXTRA: la gabbia per pappagalli dispone di un ripiano nella parte inferiore del carrello, adatto per posizionare mangime per uccelli, giocattoli e strumenti di pulizia, è molto maneggevole e organizzato.

SPOSTAMENTO FACILE: la gabbia per pappagalli contiene 4 ruote girevoli a 360 gradi, è possibile posizionare la gabbia sul carrello per muoversi in modo fluido e comodo; 2 ruote con freni facilitano il bloccaggio in posizione.

PULIZIA FACILE: la gabbia contiene un vassoio scorrevole sotto la gabbia può essere rimosso e pulito con acqua; una griglia tra gli uccelli e il vassoio può evitare che gli uccelli camminino/posino direttamente sui loro escrementi.

Yaheetech Gabbia Voliera per Pappagalli Uccelli Grandi Inseparabili Calopsite con Piedistallo Ruote in Metallo da Interno e Esterno 79 x 51,8 x 132 cm Nera 119,99 €

109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura resistente: la nostra gabbia per uccelli è realizzata in metallo ricoperto di vernice antiruggine. Il telaio saldato e l'eccellente resistenza alla ruggine e all'acqua rendono questa gabbia per pappagalli una casa per animali durevole e sicura.

Gabbia grande: la gabbia per uccelli da 79 x 51,8 x 94,5 cm con spaziatura tra le barre di 1,5 cm è progettata per ospitare diversi uccelli di piccole/medie dimensioni come piccioncini, cacatua,inseparabili, ect.

Gabbia sicura: le porte anteriori sono fissate con fermi, che possono impedire ai tuoi uccellini intelligenti di aprire le porte, tenendoli al sicuro nella gabbia.

Pulizia facile : un vassoio estraibile ricoperto di vernice impermeabile può essere rimosso e pulito con acqua, rendendo la pulizia facile. Una griglia tra gli uccellini e il vassoio può evitare che i tuoi animali domestici camminino direttamente sui loro escrementi.

Accessori gratuiti: tre posatoi in legno lucidato offrono spazio sufficiente per far riposare e stare in piedi i tuoi uccelli. Quattro mangiatoie in plastica possono servire i tuoi animali domestici con acqua e semi.

Deuba Voliera Uccelli XL Gabbia Volatili 157cm Cassetto Estraibile Canarini Pappagalli Parrochetti 84,95 € disponibile 2 new from 84,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALE Se stai cercando una voliera per uccelli spaziosa e funzionale, questa della Marca Deuba è quella che ti serve. L'abbeveratoio incluso e le barre in legno offrono al vostro uccello un comfort adeguato e molto spazio per muoversi. Grazie alla piccola spazatura della griglia, la casetta per uccelli è adatta anche per gli uccelli più piccoli

PULIZIA La pulizia può essere effettuata facilmente grazie al cassetto metallico estraibile. La griglia protettiva integrata aiuta a proteggere gli animali

DATI TECNICI Misure esterne: (AxLxL) 146x54x54cm // Materiale: acciaio rivestito a polvere // Spessore griglia: 2mm // Peso: 13,5 kg // Distanza tra le sbarre : 1,7cm // Colore: argento antracita

FLESSIBILE Grazie alle 4 rotelle doppie bloccabili, la voliera può essere trasportata comodamente nella casa. Le porte della voliera facilitano l'accesso e la manutenzione

ACCESSORI La gabbia per uccelli ha molti extra. Include, ad esempio, 4 posatoi in legno; 1 cassetta per mangime e un abbeveratoio. Il rivestimento in polvere rende la voliera resistente e durevole

TecTake 800449 Gabbia per Uccelli Voliera Grande, Acciaio Verniciato a Polveri, Antracite - Modelli Differenti (con Tetto | No. 400749) 108,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande reparto per mangime con asta di appoggio

2 Aperture verticali spostabili grande e una piccola

4 Astine di appoggio spostabile facilmente e singolarmente

Cassetta per la sabbia per una semplice e rapida sostituzione della sabbia

Altezza complessiva: 162 cm (incl. tetto) // misure esterne della voliera: 124 x 52 x 52 cm (A/L/P) // peso: 16,6 kg

Yaheetech Gabbia Voliera Grande per Uccelli Pappagalli Roditori in Metallo e Legno con Piedistallo Ruote Posatoi e Ciotole Nera 81 x 47 x 160 cm 139,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GABBIA SPAZIOSA E MULTIUSO: dimensioni complessivi del carrello e gabbia per uccelli: 81 x 47 x 160 cm, Dimensioni della gabbia:77 x 46,5 x 92,5 cm, la distanza tra le barre della rete è di 1 cm, è la scelta perfetta per pappagalli, cocorite, parrocchetti, canarini, inseparabili, calopsite ecc.

DESIGN PRATICO: la presente gabbia per uccelli dispone di 1 ampia porta centrale con 1 piccola porta per un facile accesso alla gabbia interna; contiene 4 sportelli laterali con 4 alimentatori bianchi in plastica per il cambio di cibo e acqua; 2 posatoi in legno per fornire sufficiente attrito alle zampe dell'uccello.

SPOSTAMENTO FACILE: la gabbia viene fornito con un carrello con 4 ruote girevoli a 360 gradi per spostarsi in modo fluido e comodo. Il carrello può essere separato dalla gabbia. Inoltre, puoi persino attaccare direttamente le rotelle alla parte inferiore della gabbia per rendere mobile la gabbia senza supporto.

SPAZIO DI MAGAZZINAGGIO EXTRA: la gabbia per pappagalli dispone di una rete nella parte inferiore del carrello, adatto per posizionare mangime per uccelli, giocattoli e strumenti di pulizia, è molto maneggevole e organizzato.

PULIZIA FACILE E AMPIA APPLICAZIONE: questa voliera per pappagalli è dotato di un vassoio estraibile e pannello in rete rimovibile sopra il vassoio per una facile pulizia; la gabbia adatto sia per uso domestico che esterno, può anche essere usato per la decorazione nei negozi di fiori.

PawHut Gabbia per Uccelli in Metallo con Posatoi e Ciotole per Cibo, Voliera per Canarini e Pappagallini 60x41x41cm, Bianco 55,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GABBIA SPAZIOSA: La gabbia per uccellini è progettata appositamente per farli riposare, giocare e sviluppare completamente le loro ali. Dispone di due posatoi e due contenitori, uno per il mangime e uno per l'acqua.

ACCESSO COMODO: La voliera per uccelli dispone di tre aperture: uno sportello principale più grande per un facile accesso all'interno della gabbia e due porticine scorrevoli per il mangime e l'acqua.

STABILE E FACILE DA SPOSTARE: La voliera è costruita in filo metallico di alta qualità e gli accessori (posatoi, mangiatoie e abbeveratoi) sono in robusta plastica per durare nel tempo.

FACILE DA PULIRE: Il fondo della gabbia per canarini è facilmente rimovibile, in modo da mantenere la gabbia sempre pulita e ordinata.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 60L x 41P x 41Acm. Dimensioni del fondo rimovibile: 58L x 41.5P x 3.6Acm. Dimensioni dello sportello frontale: 20L x 28Acm. Distanza tra le sbarre: 1.3cm.

Yaheetech Gabbia Voliera per Uccelli Pappagalli Inseparabili Calopsite Parrocchetti in Metallo e Legno Nera con Giocattoli 63,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gabbia per piccoli uccelli: misura 46 cm x 35,5 cm x 99 cm e 1,3 cm di spaziatura tra le barre, questa gabbia per uccelli offre un ampio spazio chiuso con una spaziatura decente tra le barre che è perfetta per piccoli uccelli come pappagallini, canarini, piccioncini e fringuelli.

Pulire con facilità: il vassoio estraibile e la griglia a rete staccabile rendono la pulizia facile. La griglia evita che gli uccelli camminino direttamente sui loro escrementi, il che aiuta a mantenere i tuoi uccelli una buona salute.

Design pratico: due porte ad ampia apertura offrono un facile accesso alla gabbia interna, che è comoda per la pulizia e la decorazione. La maniglia sulla parte superiore è utile quando è necessario spostare e trasportare la gabbia.

Centro giochi per uccelli: viene fornito con una scala e un'altalena che può essere appesa all'interno della gabbia, questa gabbia per pappagalli può essere sia una dolce casa che un centro giochi per i tuoi adorabili uccelli.

Comode porte piccole: con l'aiuto delle porte della mangiatoia, non è necessario rischiare che i tuoi uccelli scappino o li spaventino quando riempiono il mangime. Il resto degli sportelli è predisposto per il montaggio di scatole di allevamento (non incluse) e vaschette per uccelli (non incluse).

Furpaw Copertura per Gabbia in Rete di Nylon Guardia Voliera per Uccelli Pappagalli, Ventilata e Antipolvere - Nero 15,99 € disponibile 4 new from 15,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: Furpaw copertura per gabbia per uccelli in rete di nylon, ben ventilate e opache per mantenere lucido l'interno della gabbia

Doppia fissato: Il rete gabbia per uccelli fissato con doppie fibbie elastiche e abbinato a una corda di nylon, dopo il serraggio non è facile cadere

Luce indebolita: La leggera copertura gabbia in rete di nylon consente la circolazione dell'aria, il colore fornisce una barriera ridurre alla luce l'irritazione degli uccelli

Mantieni pulito: Il raccoglitore di semi elastico può protezione per gabbia per uccelli, aiuta a eliminare i semi disordinati sul pavimento, mantenere l'ambiente pulito

Ambito di applicazione: La copertura gabbia adatto per gabbia per pappagalli, gabbia per piccoli animali. Utilizzato principalmente in una circonferenza di 194 cm / 76,3 pollici in gabbia

Yaheetech Gabbia Voliera per Uccelli Pappagalli Calopsite in Metallo e Legno con Piedistallo Carrello a Forma di casa Nera 59 x 59 x 139,5 cm 103,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROBUSTA E STABILE: la gabbia per uccelli è realizzata di ferro ben verniciato, plastica, acciaio inox e legno, di struttura solida. Dimensioni complessive(con il tetto aperto): 59 x 59 x 145 cm, Distanza tra i fili: 1,6 cm.

DESIGN PRATICO: la presente gabbia per uccelli dispone di una porta anteriore di 37,5 x 24 cm, 2 sportelli laterali con 2 alimentatori in acciaio inox per il cambio di cibo e acqua, 2 posatoi in legno per fornire sufficiente attrito per le zampe dell'uccello.

DESIGN DI TETTO APERTO: il tetto della gabbia può essere aperto ampiamente e un posatoio di 38 cm può essere attaccato al tetto aperto per fornirti una migliore comunicazione e vista con i tuoi amati uccelli; il tetto contiene un dispositivo di bloccaggio per fissare il tetto quando non è necessario aprirlo.

SPOSTAMENTO FACILE: la gabbia per pappagalli contiene 4 ruote girevoli a 360 gradi, è possibile posizionare la gabbia sul carrello per muoversi in modo fluido e comodo; 2 ruote con freni facilitano il bloccaggio in posizione.

PULIZIA FACILE: la gabbia contiene un vassoio scorrevole sotto la gabbia può essere rimosso e pulito con acqua; una griglia tra gli uccelli e il vassoio può evitare che gli uccelli camminino/posino direttamente sui loro escrementi. READ 40 La migliore kit chitarra fai da te del 2022 - Non acquistare una kit chitarra fai da te finché non leggi QUESTO!

Yaheetech Gabbia Voliera per Uccelli Pappagalli Inseparabili Calopsite Grande con Piedistallo in Metallo da Interno Esterno Nera 62 x 43 x 136 cm 119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GABBIA SPAZIOSA E SICURA: dimensioni complessivi del carrello e gabbia per uccelli: 62 x 43 x 136 cm, Dimensioni della gabbia: 61.5 x 42.5 x 83.5 cm, la distanza tra le barre della rete è di 1 cm, è la scelta perfetta per pappagalli, cocorite, parrocchetti, canarini, inseparabili, calopsite ecc. La porta anteriore è fissata con una mezzaluna, che può impedire ai tuoi uccellini intelligenti di aprire le porte e tenerli al sicuro nella gabbia quando non ci sei.

DESIGN PRATICO: la presente gabbia per uccelli dispone di 1 ampia porta centrale con 1 piccola porta per un facile accesso alla gabbia interna; contiene 4 sportelli laterali con 4 alimentatori bianchi in plastica per il cambio di cibo e acqua; 2 posatoi in legno per fornire sufficiente attrito alle zampe dell'uccello.

SPOSTAMENTO FACILE: la gabbia viene fornito con un carrello con 4 ruote girevoli a 360 gradi per spostarsi in modo fluido e comodo. Il carrello può essere separato dalla gabbia. Inoltre, puoi persino attaccare direttamente le rotelle alla parte inferiore della gabbia per rendere mobile la gabbia senza supporto.

PULIZIA FACILE: un vassoio estraibile sotto la gabbia può essere rimosso e pulito con acqua. Una griglia tra gli animali domestici e il vassoio può evitare che i tuoi animali domestici camminino/si stendano direttamente sui loro escrementi, il che garantisce l'igiene dei tuoi animali domestici e l'ordine della gabbia.

SPAZIO DI MAGAZZINAGGIO EXTRA: la gabbia per pappagalli dispone di una rete nella parte inferiore del carrello, adatto per posizionare mangime per uccelli, giocattoli e strumenti di pulizia, è molto maneggevole e organizzato.

Gabbia per Uccelli Grande gabbia pappagallo con gabbia for uccelli in piedi mangiatoia for cintura in metallo cinghia mobile macaw monaco gabbia di allevamento, adatto for grande pappagallo canarino a 2.076,65 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COSTRUZIONE ROBUSTA - Realizzata con telaio in ferro di altissima qualità con vernice a polvere garantita per rendere questa gabbia per uccelli robusta, resistente, anche contro gli uccelli giocosi.

1. Design: la cornice superiore interagisce con l'uccello e il vassoio del tipo di cassetto, il telaio è il design mobile, conveniente, la classica progettazione della porta della gabbia, facile da aprire.Il telaio può essere tirato fuori ed è facile da pulire.

2. Dimensioni: 102 cm × 76 cm × 170 cm / 40.1in × 29.9in × 66.9in.

3. Materiale: metallo, filo d'acciaio

4. Spazioso spazio: molto adatto per uccelli grandi, medi e piccoli, come canarini, cockatiels, parrocchetti e parrocchetti dorati.Piccioni, fringuelli e quaglia.

Trixie - Ciotola in Acciaio Inox con Supporto, capacità 300 ml, Diametro 9 cm 3,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ciotola sospesa con supporto cromato

Per pappagalli e pappagalli.

Realizzato in acciaio inox.

Diametro: 9 cm

Capacità: 300 ml

Ferplast Gabbia per Canarini e Uccelli Esotici CANTO, Gabbietta da Cova Riproduzione con Divisorio e Accessori 141,40 €

90,00 € disponibile 3 new from 90,00€

1 used from 61,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gabbia per uccelli esotici e canarini realizzata in robusto metallo verniciato con fondo in plastica

Ottima per la cova e la riproduzione grazie al divisorio che consente di separare l'habitat in due ambienti distinti; consigliata anche per svezzamento o periodo di incompatibilità tra gli uccellini

Comodi vassoi estraibili per raccogliere lo sporco, facile pulizia e manutenzione

Include due mangiatoie girevoli Brava 2 in plastica trasparente: progettate per essere ruotate di 180° e riempite dall'esterno, senza lasciare alcuna apertura da cui l'uccellino possa scappare

Dotata di porte d'accesso poste sia frontalmente sia lateralmente; completa di beverini e posatoi estensibili rivestiti in gomma; dimensioni complessive: 71 x 38 x h 60.5 cm

Yaheetech Gabbia per Uccelli con Piedistallo Canarini Pappagalli in Metallo con Tetto Apribile Nera 46 x 46 x 119 cm 92,99 € disponibile 2 new from 79,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura robusta: realizzata con fili di metallo verniciati a polvere ricoperti da una buona resistenza all'acqua, questa gabbia per uccelli presenta una robusta struttura in metallo con una base in plastica facile da pulire e due bastoncini per consentire agli uccelli di appollaiarsi comodamente.

Sistema di alimentazione: sulla facciata di questa gabbia per uccellini ci sono due mangiatoie a cui è possibile accedere all'esterno della gabbia attraverso le piccole porte di alimentazione.

Pulizia facile: per garantire una buona esperienza anche ai genitori di animali domestici, questa gabbia è dotata di un vassoio estraibile per raccogliere gli escrementi di uccelli e una facile pulizia.

Carrello rimovibile: questa gabbia per uccelli si trova su quattro ruote girevoli a forma di sfera a 360 gradi, il che rende facile spostarsi. La gabbia superiore può essere utilizzata separatamente grazie al design staccabile. Puoi posizionare/trasportare la gabbia senza il supporto a piacimento.

Design con parte superiore aperta: più di una normale gabbia per uccelli, è progettata con una parte superiore flessibile che può essere aperta. Offre un posto in più comodo appollaiato all'esterno della gabbia.

IKAYAA Gabbia per Uccelli Voliera Grande, Gabbia Pappagallo Grande in Metallo con Tetto - Multifunzione Pappagalli con Ruote Nero 135,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [❤ Robustezza e stabilità❤]: realizzata in metallo e legno di alta qualità, questa gabbia per uccelli è resistente per un uso prolungato. Alto, Lare e Forma della casa: fornisce un'area spaziosa per i tuoi uccelli.

[❤Alimentatori rimovibili lusinghieri❤]: ha 2 alimentatori di plastica superiori e 2 inferiori. Entrambi sono rimovibili e puoi riempire il cibo o l'acqua come volevi.

[❤Alimentazione rapida e conveniente❤]: i 2 alimentatori di plastica superiori hanno porte di bloccaggio per aggiungere rapidamente cibo e acqua.

[❤Facile pulizia❤]: il vassoio estraibile e il pannello in rete staccabile possono essere rimossi per facilitare la pulizia degli escrementi.

[❤ Movimenti facili❤]: questa gabbia contiene 4 ruote girevoli a 360 ° per mobilità e stabilità.

BPS Bird Cage Metal con Feeder Drinker Swing Jumper Color Bucket invia a Caso 34,5 x 28 x 46 cm BPS-1152 26,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gabbia rimovibile di eccellente qualità. Nella parte inferiore ha un vassoio estraibile che facilita la pulizia.

La gabbia include tutti i suoi accessori come mangiatoie, posatoi, altalene ecc.

Bellissima gabbia con tutto il necessario per il comfort del tuo uccello, ottimo rapporto qualità prezzo senza mancare alcun dettaglio come il suo ampio vassoio rimovibile che rende la pulizia molto confortevole.

Il tutto con i suoi accessori come 1 alimentatore, 1 fontanella, 1 appendiabiti per il riposo e un divertente design swing.

La dimensione è 34,5 x 28 x 46 cm. IL COLORE VIENE INVIATO A CHANCE!

PawHut Gabbia per Uccellini da Esterno in Legno di Pino, Voliera con 2 Aperture e Scaletta, 68x63x165cm 123,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per giardino, patio o balcone. - Spazio sufficiente che garantisce una maggiore libertà.

Tetto con guaina bituminosa, idrorepellente. - Struttura stabile realizzata in legno di pino.

Con due porte, una per pulire,l’altra per alimentare facilmente. - Colore: Legno e verde

Materiale: Legno di pino - Dimensione totale: 68 × 63× 161 cm - Cassetto: 56 × 51.5cm

Porta grande: 30 × 44 cm - Porta piccola: 17,5 × 17.5 cm - Scivolo: 74.5 × 22cm

Ferplast Ampia Gabbia per Canarini e Piccoli Uccelli Esotici Piano 6, con Accessori, Posatoio Modulare, Mangiatoie Girevoli, Metallo Verniciato Nero, Fondo in Plastica Marrone, 87 x 46,5 x 70 cm 146,90 €

102,99 € disponibile 2 new from 102,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampia gabbia per uccellini esotici, canarini e cocorite in robusto metallo verniciato con colonne e fondo in plastica

Comodi vassoi estraibili per raccogliere lo sporco, facile pulizia e manutenzione

Dotata di porte d'accesso alla gabbia con gancio di chiusura di sicurezza. Facile da assemblare. Fornita in confezione salvaspazio

Completa di beverini, gioco per uccellini, altalene, pinze per verdura, posatoi tradizionali e posatoio modulare flessibile, mangiatoia per pastoncino, mangiatoia per biscotto

Include quattro mangiatoie girevoli Brava 2 in plastica trasparente: progettate per essere ruotate di 180° e riempite dall'esterno, senza lasciare alcuna apertura da cui l'uccellino possa scappare

Pet's Solution Gabbia voliera Uccelli pappagalli canarini cocorite calopsite parrocchetti cocorite 39,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gabbia per uccelli, robusta, spaziosa e confortevole adatta a calopsite, parrocchetti, cocorite ecc. con sbarre in metallo bianco, fondo colorato

Il fondo della gabbia presenta un cassettino estraibile che rende la pulizia della gabbia facile e veloce

Porticina centrale (11,2 x 12,8 cm) ,distanza tra le barre: 1,1 cm

Incluso nel pacco 2 mangiatoie, 2 trespoli ed un'altalena per lo svago del vostro amico

Dimensione esterne base: 42x30x57h cm , dimensioni interne 40x27x54h cm, ingombro totale con mangiatoie esterne 4

