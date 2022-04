40 La migliore gimbal per smartphone 2 del 2022 – Non acquistare una gimbal per smartphone 2 finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore gimbal per smartphone 2? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi gimbal per smartphone 2 venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa gimbal per smartphone 2. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

FeiyuTech G6 Max Stabilizzatore Gimbal per Mirrorless Smartphone Sports Camera Sony a6500, RX100, Gopro 9 8 7 6 5, Smartphone iPhone 11 Pro Max Huawei P30 P20+ Samsung s10+,1.2Kg Payload, Splash Proof 229,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【All in One Gimbal】Con il nuovo potente motore brushless magnetico e ad alta coppia, FeiyuTech G6 Max è in grado di essere compatibile con fotocamere mirrorless inferiori a 1,2 kg (con obiettivo corto), smartphone come telefoni IOS o Android, fotocamere sportive e videocamere tascabili Pocket Video Vlog.

【Mezzo formato di carta A4 e migliore compatibilità】Il carico utile di G6 Max è aumentato fino a 1,2 kg / 2,65 libbre, ma le dimensioni di G6 Max sono diminuite del 20% rispetto a G6 Plus, le dimensioni del giunto cardanico proprio come mezzo pezzo di carta A4. Con una maggiore capacità di carico utile e di controllo via cavo, G6 Max ora è compatibile con fotocamere mirrorless con obiettivo corto, fotocamere tascabili, fotocamere d'azione simili e smartphone.

【Blocco motore e nuovo sgancio rapido】Tutti e 3 gli assi sono progettati con blocchi motore fisici per evitare scosse, i blocchi motore possono essere utilizzati per fissare i 3 assi e mantenere l'asse stabile quando si bilancia il giunto cardanico o l'imballaggio da trasportare. Il sistema di sgancio rapido di nuova concezione può essere utilizzato per montare e smontare la fotocamera con gimbal in pochi secondi.

【"Magic Focus Ring" 2.0 migliorato】Il "Magic Focus Ring" multifunzionale di G6 Max è stato aggiornato a 2.0 e la sua sensibilità è aumentata del 25% rispetto a G6 Plus. Consente di controllare Zoom e Focus, rotazione su tre assi e regolazione di parametri come IS0, WB e valore di esposizione.

【Migliore esperienza interattiva dello schermo OLED】Feiyu G6 Max dotato di uno schermo OLED a basso consumo energetico, lo schermo ora può visualizzare i parametri del gimbal e della fotocamera, la modalità di lavoro, il consumo energetico e la connessione Bluetooth, ecc. Consente inoltre di impostare "Inception", " Fotografia verticale istantanea "e" Motion Time-lapse "con schermo OLED, nonché per impostare il gimbal" Strength setting "," Camera Parameters "e altri parametri.

FeiyuTech VIMBLE 2 3-Achsen Gimbal per Smartphone 82,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MAGGIORE COMPATIBILITÀ DELLA VIDEOCAMERA: Il braccio scorrevole regolabile di vimble 2 e il sistema di livellamento dell'algoritmo di regolazione automatica del peso hanno marcature di contrappeso preimpostate, consentendo regolazioni rapide e semplici per la maggior parte degli smartphone e iPhone. È una soluzione semplice e precisa per bilanciare varie fotocamere grammo per grammo per ottenere i migliori risultati.

COMODO DA TENERE E FACILE DA USARE: il feiyutech vimble 2 è progettato per sentirsi naturale e confortevole nelle tue mani. Con l'impugnatura ergonomica, il vimble 2 sentirà naturalmente una parte di te con il rivestimento speciale che si sente morbido e liscio, rendendo più comodo ottenere video e fotografie di qualità professionale.

AGILE E PORTATILE: feiyutech vimble 2 è semplice e facile da usare, specialmente con l'app gratuita Feiyu ON IOS / Android. Questo è uno dei più comodi gimbal degli smartphone sul mercato, combinando impressionanti progressi tecnologici con un'esperienza utente facile da usare. Il vimble 2 può ruotare in modo uniforme orizzontalmente fino a 320 gradi, consentendo di scattare panorami senza interruzioni con un singolo tocco e un rilevamento del volto avanzato che consente di riprendere le mani.

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA: Il rivoluzionario design del vimble 2 con un meccanismo meccanico di rotazione di precisione ne consente l'utilizzo in varie situazioni. La struttura e il design leggeri di vimble 2, con motori brushless ottimizzati, mantengono una coppia elevata e costante, una forte potenza e un minore consumo energetico.

TECNOLOGIA AVANZATA: Il Vimble 2 è capace di 320 gradi di rotazione su 3 diversi assi per la rotazione sia nell'asse di inclinazione che di rotazione come panning. Feiyutech ON APP o un telecomando Bluetooth possono facilmente cambiare gli angoli di ripresa per produrre fotografie fantasiose, stimolanti e creative.

Stabilizzatore Smartphone - Hohem iSteady X2 Telecomando Gimbal per iPhone/Samsung/Huawei, Telecomando Controllo, Stabilizzatore Gimbal Leggero e Pieghevole, Durata Della Batteria 10 Ore (Nero) 99,00 € disponibile 2 new from 99,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Telecomando Personalizzato】Stabilizzatore e collegamento istantaneo del telecomando, premere il telecomando per iniziare a scattare foto senza andare avanti e indietro per regolare lo schermo, risparmia il tuo tempo e lo sforzo, realizzare riprese a distanza a portata di mano. Che si tratti di un servizio fotografico in solitaria, di una foto di gruppo con gli amici... o di uno zoom in e out, puoi controllarlo a distanza con il telecomando! (Distanza massima del telecomando: 10m)

【Portatile Leggero & Cuscinetto da 280g】Hohem iSteady X2 - Nuovo stabilizzatore pieghevole a 3 assi più leggero, il suo peso è 259g mentre ha un carico massimo di 280g. Quando è piegato, la sua dimensione è simile a quella di un normale smartphone, facile da trasportare senza occupare troppo spazio in tasca o in borsa, si libera della pesantezza dello stabilizzatore tradizionale. Ti sentirai più comodo e leggero quando esci e scatti con iSteady X2.

【Nuovo Algoritmo Anti-Shake 4.0】Migliore stabilizzazione fisica a 3 assi e sistema di algoritmo iSteady 4.0 anti-shake, è possibile ottenere immagini lisce ad alta definizione anche se le mani tremano. Più efficace della stabilizzazione elettronica, evita che la qualità dell'immagine sia corrotta e ritagliata. Con lo stabilizzatore iSteady X2, è facile fare gli scatti fluidi e chiari che desideri.

【Design Confortevole & 10 Ore di Durata Della Batteria】Maniglia ergonomica più antiscivolo, resistente allo sporco e ai graffi, controllo con una sola mano dell'angolo di ripresa, dell'otturatore, dello zoom. Nuovo aggiornamento della durata della batteria fino a 10 ore, 2 porte di tipo C supportano la ricarica inversa di emergenza da Gimbal ad altri dispositivi.

【Diverse Possibilità in Una Pulsante】Rotazione automatica per cambiare la modalità verticale e orizzontale in una pulsante, aprire video dal vivo o registrati in pochi secondi, semplicità inaspettata. Modalità momento in "Hohem Pro" app, più modelli video come Slow-Mode, Inception, dolly zoom, transizione di scena, ancora musica di sottofondo e filtro colore Tutti utilizzati direttamente con un clic, rapidamente realizzare alla produzione di film.

DJI DJIOSM1BUN, Osmo Mobile 1 Gimbal, Stabilizzatore d'immagine per iPhone e smartphone, 3 assi (cardanico), 2 batterie non disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DJI Osmo Mobile trasforma il tuo SmartPhone in una smart camera o videocamera dal movimento intelligente, riprendendo ogni momento in alta qualità e pronto a essere condiviso

La tecnologia integrata ActiveTrack nell'app DJI GO consente ad Osmo mobile di mantenere automaticamente lo smartphone e l'inquadratura rivolta verso l'oggetto ripreso anche quando ci si sposta

Osmo mobile attenua i movimenti e le oscillazioni che normalmente si farebbero, fermando le vibrazioni della fotocamera, e trasformando ogni registrazione in un video cinematografico

3 batterie incluse (2 di ricambio) hanno durata fino a 4 ore e mezza ciascuna; ogni batteria è sostituibile ed è possibile aggiungere una estensione esterna per avere ancora più durata

Osmo Mobile è realizzata con 3 assi per una maggiore stabilità durante le riprese; è compatibile con una vasta gamma di telefoni, da 2.3in a 3.3in (59 millimetri per 85 millimetri) di larghezza

FeiyuTech VLOG-Pocket-2 Stabilizzatore a 3 assi per Smartphone iPhone/Android con Treppiede, Portatile e Pieghevole, Stabilizzatore per Vlogging, YouTube e TikTok, Nero 89,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➤【Facile da trasportare e da vedere.】 Il design ad ala d'aquila lo rende piccolo e portatile. Basta mettere il pacchetto Vlog nella borsa e portarlo sempre e ovunque

➤【Non c'è bisogno di bilanciamento, puoi usarlo in qualsiasi momento】Rispetto al PTZ tradizionale, Vlogpocket può essere utilizzato direttamente senza compensazione. Basta installare il telefono sul PTZ, quindi accenderlo e iniziare dal primo passaggio. Puoi fare ogni momento bello senza perdere tempo

➤【Un pulsante per cambiare la modalità di registrazione 】 basta un clic per passare dalla modalità verticale a quella orizzontale. VLOGpocket non è solo per i Vlogs quotidiani, ma anche per lo streaming live e la creazione di brevi video su TikTok.

➤【Supporta fotocamera incorporata 】Vlogpocket è il pioniere del supporto della fotocamera integrata per smartphone. Senza connessione all'app, Vlogpocket offre la stessa esperienza per gli utenti iOS e Android.

➤【La lunga durata della batteria può soddisfare tutte le tue esigenze】 La durata della batteria arriva fino a 14 ore, il che è sufficiente per soddisfare le esigenze quotidiane di Vlogger. La stabilità è sempre con il tuo entusiasmo

Apexel Selfie Stick Bluetooth, treppiede per Cellulare Portatile ed espandibile con stabilizzatore cardanico ad ASSE Singolo, Adatto per iPhone, Samsung Galaxy/Note, Google Pixel, Oneplus 41,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1-Assi gimbal stabilizzatore per smartphone : il giroscopio ad alta precisione e il potente motore brushless offrono un'eccezionale capacità anti-scuotimento e possono ridurre efficacemente l'effetto del tremolio durante le riprese. Offri la soluzione più conveniente per la maggior parte degli utenti.

Multifunzione 3 in 1: lo stabilizzatore per smartphone è brillante con 3 in 1 multifunzione,bastone selfie, treppiede per telefono e gimbal.allentare o stringere l'anello di blocco per passare dalla modalità gimbal stabilizzatore alla modalità bastone selfie. Può essere utilizzato anche come treppiede per selfie stabile con piedini in silicone antiscivolo. Il gimbal iphone 1 assi è dotato di un pulsante che evita la custodia in silicone e il cavo di ricarica per comodità.

Può sparare con qualsiasi angolazione: premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accedere alla modalità stabilizzatore, rotazione a 360 °automatica.Puoi scegliere facilmente e liberamente la modalità orizzontale o verticale della fotocamera per soddisfare le tue esigenze di scatto sempre e ovunque. L'otturatore remoto wireless rimovibile ti aiuta a liberare la mano con qualsiasi angolo di ripresa perfetto

Treppiede selfie stick portatile ed estensibile: L'asta telescopica in lega di alluminio a 5 segmenti può essere estesa fino a 25inch, realizzata in lega di alluminio aeronautica con tecnologia di trattamento superficiale anodizzato, robusta e durevole. il peso del treppiede stabilizzatore portatile per selfie stick pesa solo 230 grammi e la lunghezza piegata è di 185 mm. È comodo metterlo in tasca o in borsa quando si viaggia.

compatibile con tutti gli smartphone: il bastone selfie stabilizzatore gimbal bluetooth è compatibile con la maggior parte degli smartphone. La larghezza massima del supporto del telefono è di 4,2 pollici / 10,5 cm, in particolare i telefoni cellulari iPhone e Android inferiori a 4,2 pollici. Come iPhone, Galaxy, Samsung, OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, ect.

DJI Osmo Mobile 2 + Base - Gimbal a 3 Assi per Smartphone e iPhone, Video Fluidi di Qualità Cinematografica, Stabilizza le Immagini e Trasforma il tuo iPhone in una Videocamera Intelligente - Grigio 146,13 € disponibile 1 used from 146,13€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie alla tecnologia ActiveTrack integrata nell'app DJI GO, OSMO Mobile tiene il tuo iPhone rivolto automaticamente verso di te mentre ti muovi

Se ti è mai capitato di girare un video con l'iPhone mentre cammini, saprai che è difficile tenere ferma la videocamera

Trasforma i tuoi momenti di vita quotidiana in ricordi memorabili con i video time-lapse; riprendi fiori che sbocciano e nuvole sospinte dal vento

Per gli aspiranti registi, c'è un nuovo cursore per regolare lo zoom che permette di controllare la videocamera dell'iPhone direttamente dall'impugnatura

Osmo Mobile 2 Base viene utilizzato per fissare Osmo Mobile 2 su tavoli o altre superfici piane in modo che rimanga stabile senza rovesciarsi READ 40 La migliore grandangolo per canon aps c del 2022 - Non acquistare una grandangolo per canon aps c finché non leggi QUESTO!

DJI OM 4 SE - Stabilizzatore per smartphone a 3 assi con treppiede, design magnetico, portatile e pieghevole, ActiveTrack 3.0, modalità Story, stabilizzatore per vlogging, YouTube e TikTok 99,00 € disponibile 14 new from 99,00€

20 used from 91,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Senti la spinta - Aggancia istantaneamente il tuo smartphone allo stabilizzatore OM 4 SE e goditi filmati in movimento perfetti. Questo stabilizzatore per smartphone utilizza un design magnetico per collegamenti pratici e veloci, consentendoti di acquisire filmati fluidi e creativi ogni volta che l'ispirazione prende colpisce.

Progettato per il trasporto - Lo stabilizzatore DJI OM 4 SE è pieghevole e incredibilmente leggero, il che lo rende incredibilmente pratico e facile da trasportare ovunque. Che ti stia godendo un'avventura su un'isola o ti stia rilassando nel tuo giardino, è il compagno creativo perfetto.

Modalità di tracciamento migliorata - Tracciare i soggetti è ora più facile che mai con ActiveTrack 3.0. Questa funzione intelligente riconosce adulti, bambini e animali domestici e può controllare il tuo smartphone per tracciarli automaticamente.

Sprigiona la tua creatività con la modalità Story - Applica modelli creativi per video straordinari in soli pochi tocchi. La funzionalità perfetta per coloro che non vogliono perdere tempo a modificare i video e aggiungere musica ed effetti. Lascia che lo stabilizzatore DJI OM 4 SE faccia tutto il lavoro al posto tuo.

Fluidità surreale - Mai più un video mossi con lo stabilizzatore per smartphone DJI OM 4 SE. Anche con l'aggiunta di un obiettivo esterno, la potente tecnologia di stabilizzazione a 3 assi di DJI OM 4 SE mantiene il tuo smartphone sempre stabile, garantendo filmati di fluidità cinematografica.

Linghuang Mini Treppiede per DJI Osmo Mobile 2 3 Vlog Tripod per Smartphone Fotocamera Reflex Digitale Camera Stabilizzatori e Supporti Accessori 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il mini treppiede funziona perfettamente con lo stabilizzatore Osmo Mobile 2 3, in modo da liberare le mani per riprese video o fotografie liberamente.

Mini treppiede per selfie stick: può essere installato su selfie stick, rilasciare le mani e godersi il selfie liberamente.

Multiuso 2 in 1: interruttore flessibile dal treppiede all'impugnatura, non è necessario rimuoverlo e può essere facilmente ripiegato per riporlo.

Super leggero: solo circa 100 g, adatto a tutti i tipi di occasioni, come streaming live / viaggi / interviste ecc.

Con il nostro mini treppiede, puoi ottenere scatti stabili, senza scuotere più.

hohem Gimbal Smartphone 3 Assi Stabilizzatore Smartphone Portatile con 5 modalità per Vlog/Youtuber, Stabilizzatore Video Caricamento 280g per iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/Samsung/Huaiwei/Xiaomi etc 89,00 €

75,64 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈【Piu Leggero Al Mondo & Ampia Compatibilita】Lo gimbal smartphone pesa solo 259g, che è più leggero di altro prodotto sul mercato. E adotta un design pieghevole, dopo è come un telefono da 6,5”, facile da trasportare e esci a giocare. Inoltre, Hohem iSteady X stabilizzatore video è compatibile con smartphone con una larghezza di 55-90mm e un peso inferiore a 280g come iPhone X a iPhone13 pro max/12/Huawei P/Mate serie/Samsung Galaxy serie/One plus 7 a 8T/Google Pixel serie/Xiaomi/Redmi etc.

✈【Ultima Modalita ‘ Moment ’, Riprese Video Professionali Con Un Tocco】Vuoi rimanere lo splendido scenario durante il viaggio ma infastidito perché riprendi un video che generico? Ora con il Hohem iSteady X gimbal iphone portatile, puoi girare video professionali con un solo pulsante, Come rotazione a 360°/ Time-lapse / Hitchcock e così via. I brevi video possono anche essere modificati e condivisi automaticamente con un clic, condividendo la tua felicità con gli amici sempre e ovunque.

✈【5 Modalita Di Lavoro e App Piu Ricche Funzioni】Hohem iSteady X 3 assi stabilizzatore ha 5 modalità (Seguito Equilibrio e inclinazione / modalità sport / Blocco TUTTO / Tutti Seguono / PhoneGO) e abbiamo aggiunto la funzione verticale, passa rapidamente da scatti orizzontali a verticali per ottenere risultati diversi. Puoi anche usare più funzionalità tramite la nostra app: Scatto follow/ panoramico intelligente/ la modalità bellezza ecc.

✈【Non Solo Uno Stabilizzatore, Anche Un Selfie Stick】Problemi sempre ripetersi l'installazione e la calibrazione ripetuta del telefono mentre uscire? Gimbal smartphone aggiunge funzione di autoscatto: quando il gimbal non viene usato temporaneamente, bloccati i 3 assi del gimbal entrerà in modalità di sospensione. Come un normale autoscatto, puoi riporlo nella borsa senza rimuovere il telefono. Se vuole usare di nuovo è sufficiente rilasciare il blocco e il gimbal verrà attivato automaticamente.

✈【Servizio Post-vendita Professionale】I nostri prodotti hanno una garanzia di 12 mesi. In caso di problemi con i prodotti, è possibile contattare il nostro team e risponderemo entro 24 ore. ATTENZIONE:Operare sull'APP quando si collega il gimbal tramite Bluetooth, non connettersi direttamente il Bluetooth del stabilizzatore tramite le impostazioni del telefono. Se la versione del telefono Android in uso è superiore alla 11.0, attivare contemporaneamente la funzione di localizzazione del telefono

Stabilizzatore Gimbal a 3 assi per Smartphone, Stabilizzatore Portatile e Pieghevole con Treppiede per iOS e Android, Schermo OLED, Anti-shake, Tracciamento AI, Batteria Rimovibile 75,34 €

67,90 € disponibile 5 used from 63,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SISTEMA ANTI-SHAKE A 3 ASSI PERFETTO: Lo stabilizzatore smartphone adotta l'ultimo algoritmo anti-shake e 3 motori brushless ad alta coppia, ti aiuta a eliminare notevolmente l'oscillazione e realizza la sovrapposizione di assi e colpi da tutte le angolazioni per una migliore stabilizzazione

PORTABILITÀ E COMPATIBILITÀ: Il peso del gimbal è di 375 g e lo stabilizzatore gimbal adotta un design pieghevole, in modo da poter trasportare facilmente il gimbal ovunque. Il nostro stabilizzatore può adattarsi alla maggior parte degli smartphone sul mercato. Basta acquistare una piastra adattatore (non inclusa), che può essere utilizzata anche per fotocamere sportive

BATTERIA RIMOVIBILE, RICARICA BIDIREZIONALE: Con una batteria 18650 da 3200 mAh, il nostro stabilizzatore mobile può funzionare fino a 12 ore in modalità standby; Grazie al design della batteria removibile è possibile utilizzare una batteria tampone per prolungare il tempo di utilizzo del dispositivo; Inoltre, il gimbal può caricare il tuo cellulare con la funzione di ricarica bidirezionale

INTELLIGENTE AI TRACKING E 5 MODALITÀ: Collega il tuo smartphone con l'app tramite Bluetooth e trova una varietà di funzioni come avvio 3D, time lapse, panorama, dolly zoom, Hitchcock, modalità sport anti-shake, rilevamento del viso e gesti. Con il joystick puoi facilmente cambiare e utilizzare le modalità di tracciamento DM / F / PF / POV / GO

CONTROLLO RAPIDO E PRECISO: Con l'aiuto della rotella di messa a fuoco e del controller dello zoom, puoi regolare lo zoom esattamente in base alle tue diverse esigenze. Con la calibrazione automatica ad alta precisione, puoi scattare foto fluide di altissima qualità. Il display OLED ti offre un facile accesso a informazioni come impostazioni, bluetooth, livello della batteria

Zhiyun Smooth Q3 Combo Smartphone Gimbala, 3 Assi Stabilizzatore Smartphone con luce di riempimento con Smart Tracking, pieghevole gimble Carico utile 280g per iPhone /Samsung/Huaiwei/Xiaomi 109,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Luce di riempimento a LED girevole e regolazione della luminosità】: luce di riempimento girevole integrata con pulsante a sfioramento per illuminare da tutte le angolazioni con tre livelli di luminosità regolabili. Una garanzia per una maggiore luminosità nella parte anteriore, posteriore o 180° tutto intorno. Brillare in ogni modo.

【SmartFollow 3.0 e controllo dei gesti】: resta sempre sotto i riflettori. Attiva SmartFollow 3.0 con un solo tocco tramite ZY Cami App. Troppo da gestire per le mani? Dite sì al controllo dei gesti. Usa solo un singolo gesto per controllare la ripresa mentre puoi essere te stesso ovunque in qualsiasi momento. Disponibile in diverse modalità panoramiche.

【Instant Dolly Zoom e Ultra-Wide Angle Zoom】: ottieni subito Dolly Zoom e crea cortometraggi cinematografici con pochi semplici passaggi nell'app. Zoom largo. E più ampio. Ti meriti un mondo più ampio nella tua mano. Scatta con un angolo ultra ampio per i tuoi vasti paesaggi o angoli bassi.

【Smart Up Your Clips & Edit RightAway】: perfeziona i tuoi video con fantastici modelli, musica, effetti speciali e filtri. Iscriviti a ZY Prime per altri modelli. Con SMART, tutti possono essere un professionista per l'editing video. Prova l'editing online per generare e condividere il video che hai appena realizzato con fantastici modelli di effetto speciale.

【Scopri di più con l'app ZY Cami】: cloni sullo stesso schermo con MagicClone Pano per mostrare diversi lati di te. Più "tu", divertimento multiplo. Qualunque sia il modo in cui vuoi in panoramica, l'ha ottenuta: modalità orizzontale, modalità verticale, fotocamera anteriore e posteriore. Il controllo dei gesti è supportato in panorama.

Stabilizzatore Gimbal – 3 Assi Stabilizzatore Smartphone Spruzzi d'acqua Prova con 6 Modalità Treppiedi e 3600mAh Batteria, Gimbal Smartphone iOS&Android Caricamento 280g, Adatto Samsung/Huawei/iPhone 109,00 €

92,64 € disponibile 2 new from 92,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔【COMPATIBILITÀ PIÙ AMPIA E MAGGIORE CARICO CUSCINETTO】 - Con un carico massimo di 280 g, Hohem gimbal è compatibile con telefoni con una larghezza di 55-89 mm e uno spessore inferiore a 8,4 mm, come iPhone 8 a iPhone 13/13 pro/13pro max/12/SE2/11Pro/11/Xs max/XR/X;Samsung S20 Ultra/S20/S10/S9/Note20/Note10/Note8/A40-80;Huawei P serie/Mate serie;Redmi Note8-7Pro/K30-20Pro;Xiaomi 10/9Pro/9se/9;Oneplus 8t/8;LG G7/G8x/V30;Oppo X2Pro/Reno 3Pro;Vivo Z6/S6/X30Pro;Google Pixel 4/4XL

✔【ECCELLENTE STABILITÀ E ABILITÀ DI CROCIERE, ADATTO A TUTTI I TIPI DI ATTIVITA ALL’APERTO】- Hohem Mobile+ gimbal smartphone ha 3 assi stabile, e l’asse di rotazione aumenta del 30%. Che si tratti di una piccola vibrazione da uno skateboard o di un'instabilità più intensa da un salto, questo stabilizzatore rimane stabile. Ci sono una batteria integrata ricaricabile da 3600 mAh (Ricarica a due vie) supporto massimo per la durata della 6H, essenziale per i fotografi Vlog professionisti.

✔【MODALITÀ SPORT E ACTIVETRACK NUOVO】 - Il stabilizzatore smartphone android & IOS c’è la direzione dell'asse ruota di 600°, asse orizzontale e inclinazione di 320°. Con queste modalità sport nuovo, il cellulare può monitorare le tue azioni e catturare rapidamente momenti emozionanti. L'elevata sensibilità e l'eccellente stabilità possono ispirare meglio la tua creatività e aiutarti a conservare ricordi preziosi.

✔【6 MODALITÀ, CONVERSIONE RAPIDA CON UN PULSANTE】- Il Hohem stabilizzatore ha 6 modalità (Seguito Equilibrio/Seguito Equilibrio e inclinazione/Blocco TUTTO/Tutti Seguono/Modalità Inception/PhoneGO) e abbiamo aggiunto una funzione verticale. È possibile modificare facilmente la direzione dell'assemblaggio, Passa rapidamente da scatti orizzontali a verticali per ottenere risultati diversi. Puoi anche usare più funzionalità tramite la nostra app: timelapse, rallentatore, la modalità bellezza etc.

✔【QUALITÀ ECCELLENTE E SERVIZIO PROFESSIONALE】 - L'uso di compositi ad alte prestazioni e numerosi test rigorosi garantiscono la longevità e l'affidabilità di ogni Hohem stabilizzatore cardanico per smartphone. Non esitare a contattarci in caso di problemi di qualità e ti offriremo un servizio professionale.

CULLMANN CROSS CX127 - Adattatore Action Cam per smartphone Gimbals 14,64 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adattatore Action Cam per il collegamento semplice di Action Cam a un giunto cardanico per smartphone

Serraggio sicuro tramite staffa

Soluzione universale, compatibile con tutti gli smartphone cardanici come Zhiyun Smooth 4

Lavorazione di alta qualità in alluminio anodizzato nero.

Foro per cinghia da polso per un comodo trasporto.

Stabilizzatore Gimbal Smartphone -3 Assi Stabilizzatore Smartphone, Gimbal Stabilizzatore Portatile con 3200mAh Batteria Ricaricabile, Treppiedi, Stabilizzatore iPhone/Xiaomi ect 85,99 € disponibile 2 new from 85,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Anti-shake a Tre Assi: Lo stabilizzatore gimbal per smartphonee adotta un algoritmo anti-shake per cercare di evitare l'impatto del jitter durante il movimento. Ti offre una buona esperienza di ripresa

Portatile e Compatibile: Il nostro gimbal è piccolo e facile da piegare, facile da trasportare e compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari Android e IOS

Modalità Multiple: Questo stabilizzatore ha più modalità, come Hitchcock, Dolly Zoom, Time Lapse, Panorama, Gesture Control, Face Tracking, ecc. Collega semplicemente il tuo smartphone con l'app iSMART GO tramite Bluetooth

Batteria Rimovibile: Grazie al design della batteria rimovibile, è possibile utilizzare una batteria di riserva per prolungare il tempo di utilizzo del dispositivo; Ancora più importante, questo stabilizzatore può caricare il telefono con la funzione di ricarica bidirezionale

Regolazione Precisa: La rotellina dello zoom può essere regolata con precisione su diversi livelli di zoom per la registrazione. È possibile ingrandire o rimpicciolire facilmente facendo scorrere la leva dello zoom

ZHIYUN Crane M2 [Ufficiale] Stabilizzatore cardanico a 3 assi palmare 4 in 1 per smartphone, fotocamera d'azione, GoPro e mirrorless 199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tutto-in-uno】CRANE-M2, con un design tutto-in-uno senza precedenti, offre una grande compatibilità con diversi dispositivi, tra cui fotocamere compatte, fotocamere mirrorless leggere, smartphone e action camera. (Sono necessari accessori dedicati per il montaggio di fotocamere per telefoni e action camera; consultare l'elenco delle compatibilità fornito in allegato)

【Design compatto】CRANE-M2 è caratterizzato da un esclusivo design del perno di bloccaggio e della chiusura che impedisce agli assi di oscillare durante il trasporto. Semplicemente ripiegando e bloccando i bracci, CRANE-M2 può essere facilmente riposto nello zaino o addirittura in tasca.

【Modalità creative】6 modalità: Pan Following, Full Following, Locking, Full-Range POV, Vortex e GO. Mentre PF / F / L sono opzioni di base, POV / Vortex / GO offrendo un'esperienza coinvolgente come mai prima d'ora.

【One Little Design】CRANE-M2 è stato progettato con un nuovo sistema di sgancio rapido - Lite. È possibile montare o smontare rapidamente la fotocamera semplicemente premendo il pulsante di blocco. Inoltre con un design unico della scala di regolazione e del blocco di memoria, il bilanciamento può essere facilmente regolato e mantenuto una volta e per sempre, evitando i problemi legati alla necessità di regolazioni successive.

【Zoom fluido a portata di mano】Semplicemente premendo il cursore sul lato dell'impugnatura, è possibile spostare lo zoom avanti/indietro per realizzare filmati fluidi a distanza.

Adattatore Cellulare per Treppiedi, ULANZI ST-06S Supporto Treppiede Smartphone con 2 Cold Shoe, Rotazione 360º Monitor della Fotocamera per iPhone Galaxy HUAWEI Xiaomi Google Pixel DSRL Gimbals 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ▶ 【Ultimo supporto per hot shoe】 Migliorato dal supporto per telefono ST-06, aggiunge una scarpa più fredda, migliora il materiale, lo rende più elegante, robusto, funzionale e conveniente

▶ 【Dual Cold Shoes Design】 Il supporto per telefono per treppiede ti consente di montare il microfono e la luce video a LED contemporaneamente per migliorare la qualità del tuo vlog o video; Design girevole a 360 °, supporta angoli di ripresa orizzontali e verticali.

▶ 【Design dell'asse Z】 Può essere regolato liberamente, funziona come una staffa per il monitor del telefono, compatibile con le fotocamere DSRL, i gimbal per gru DJI roin s / sc / rs Zhiyun

▶ 【Compatto e portatile】 Mini e leggero, solo 51 g, 105 mm / 4,13 pollici, facile da prendere e mettere in qualsiasi tasca, anche in tasca; Con il pad in silicone nel supporto del telefono, mantiene la forma del telefono dai graffi

▶ 【Ampia compatibilità】 La larghezza del supporto del telefono varia da 2,36 a 3,54 pollici, si adatta al 99% dei telefoni cellulari sul mercato, compatibile con iPhone 12 13 11 Pro Max X XR Xs Max 8 7 Plus Samsung Galaxy s10 s9 Note10 HUAWEI Xiaomi Oneplus Google READ 40 La migliore grandangolo per canon aps c del 2022 - Non acquistare una grandangolo per canon aps c finché non leggi QUESTO!

MOZA Mini-MX 3-Axis Gimbal Stabilizzatore per Smartphone Vlog yandex Live Video Record Pieghevole del Giunto cardanico Supporto Nativo Camera Control 99,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☞ [Arrivederci a video traballanti]: MOZA Mini MX, con algoritmo anti-shake "Deep Red", offre filmati cinematografici estremamente fluidi e stabilizzati professionalmente. Che si tratti di camminare o correre, MOZA Mini MX è in grado di gestire il tuo stile di cinema. Con una capacità di carico utile massima di 280 g / 9,9 once, MOZA Mini MX semplifica le riprese anche con uno smartphone di grandi dimensioni.

☞ [Supporto per il controllo della fotocamera nativa]: a differenza dei tradizionali cardanici che richiedono complicati passaggi di bilanciamento manuale, l'impostazione per il gimbal MOZA Mini MX è semplice e veloce. Inizia le riprese in pochi secondi, connettiti tramite Bluetooth e seleziona una modalità di ripresa. Il gimbal MOZA Mini MX offre anche l'accesso ai controlli di base della fotocamera, rendendo più confortevole il controllo creativo.

☞ [MOZA Genie - Crea la tua storia]: l'app MOZA Genie offre un sistema di editing lineare ricco di strumenti che si trovano normalmente sul software di editing professionale. Funzioni come Cut, Splice, Paste, Filters, Effects, Transitions, Music, Sottotitoli e altro. Ora il tuo smartphone può diventare un potente desk di editing con l'app MOZA Genie.

☞ [Non è più grande del tuo palmo]: il design pieghevole a spirale del MOZA Mini MX consente al gimbal di adattarsi al palmo della tua mano, una piccola borsa o una tasca posteriore. Il gimbal complessivo piccolo stravel. Dimensioni pieghevoli: 145 * 50 * 180 mm.

☞ [Design ergonomico]: MOZA Mini MX è stato progettato pensando al comfort dell'utente. La configurazione ergonomica ti consente di scattare in modo naturale in diverse angolazioni per ottenere il tiro migliore. Lo scatto continuo è facile senza affaticare il polso.

Stabilizzatore per Smartphone – Hohem Stabilizzatore Gimbal a 3 Assi con 5 Modalità, PhoneGo/Activetrack/Time-Laspe/Slow Motion/Panoramica, Compatibile con Smartphone Come iPhone X/Samsung/Huawei 109,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈【MODALITÀ SPORT ED ECCELLENTE STABILITÀ】Hohem Mobile+ gimbal smartphone ha 3 assi per stabile, la modalità sportiva aggiornata ti consente di scattare foto incredibilmente fluide anche quando vai in condizioni estreme come correre, ciclismo o sport estremi. L'adattamento a velocità variabile di 3 assi è estremamente sensibile ai movimenti della mano. Con questo design, lo Hohem gimbal portatile trasforma filmati difficili da guardare e traballanti in filmati fluidi e professionali

✈【DESIGN ERGONOMICO, CREARE SENZA LIMITAZIONI】L'ultimo design ergonomico, il design è più adatto al palmo, leggero (solo 480 g), impermeabile, ci sono una batteria integrata ricaricabile da 3600 mAh ed ricarica a due vie (invia cavo di ricarica), lo stabilizzatore smartphone iphone può fornirti possibilità illimitate per la tua avventura all'aperto.

✈【MODALITÀ TIME-LASPE & ACTIVETRACK, FINO A 12 ORE USARE】Rintracciare viso / oggetto e registrare tutti i movimenti in uno scatto stabile fino a 12 ore con la modalità "time-lapse" aggiornata per creare effetti dinamici, che riflettono tutti i movimenti degli oggetti bersaglio nel corso della giornata in pochi secondi. Grazie al stabilizzatore Gimbal Hohem trasforma la vita quotidiana in momenti incredibili.

✈【INFINITE POSSIBILITÀ TRAMITE L’APP "Hohem Gimbal"】Divertiti a controllare il tuo strumento di ripresa sia sul tuo gimbal sia nella tua app iOS / Android oggi! La registrazione al rallentatore, il ritocco della bellezza, il panorama a 360 °, il tracciamento di volti / oggetti, lo zoom avanti e indietro, la registrazione time-lapse e il cambio della modalità di panoramica possono essere realizzati nell'app per smartphone.

✈【STABILIZZATORE PER SMARTPHONE IOS & ANDROID】Compatibile con la maggior parte degli smartphone con larghezza del telefono 58-89 mm, adatto per la maggior parte degli smartphone con schermo da 6 ''. Ideale per iPhone 11/Xs max xs xr x 8plus 8 7plus 7 se, Samsung Galaxy A20e / s10e s10 plus s10 9 s9 plus s8 s8 plus s7 s7 edge note9 note8, Huawei P30 pro p30 p20 pro p10 p10 plus mate 10 mate 9 mate 8, Xiaomi Mi ecc.

Zhiyun Smooth Q3 Gimbal Smartphone, 3 Assi Stabilizzatore Smartphone con luce di riempimento, Controllo gestuale, per Vlog/Youtuber/ Live Stream, Carico utile 280g per iPhone /Samsung/Huaiwei/Xiaomi 89,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Luce di riempimento girevole 180° & Stabilizzazione a 3 assi】Luce di riempimento girevole integrata con pulsante a sfioramento, per un'illuminazione ad ogni angolazione con tre livelli di luminosità regolabili. Garanzia di una maggiore illuminazione davanti, dietro e intorno a voi a 180°. Con una sospensione cardanica a 3 assi che riduce efficacemente il metraggio mosso, Smooth Q3 offre un'immagine super fluida e stabilizzata.

【SmartFollow 3.0 & Controllo gestuale】Rimanete sempre al centro dell'azione. Attivate lo SmartFollow 3.0 con un semplice tocco tramite l'app ZY Cami. Non riuscite a gestire tutto con le vostre mani? Ora potrete controllare le riprese con un semplice gesto ed essere voi stessi ovunque e in qualunque momento. Disponibile con diverse modalità panorama.

【MagicClone Pano & Dolly Zoom】Clonati sullo stesso schermo con MagicClone Pano per mostrare lati diversi di te.Ottieni subito Dolly Zoom e crea cortometraggi cinematografici con pochi semplici passaggi nell'app-ZY Cami.

【Panorama &Supporto grandangolare】Qualunque desideriate realizzare in modalità panorama, con lo SMOOTH-Q3 sarà possibile: modalità panorama e modalità ritratto, fotocamera anteriore e posteriore, 180°, 240°, 3×3, ecc."Meritate il mondo intero nelle vostre mani. Riprendete i vostri paesaggi in modalità ultragrandangolare, oppure riducete il grandangolo. *Disponibile solo con i dispositivi iOS e gli smartphone che supportano le riprese grandangolari."

【APP"ZY Cami" & Compatibile con smartphone IOS e Android entro 280G】Sblocca più divertimento utilizzando Smooth Q3 con ZY Cami, che è compatibile con telefoni iOS e Android.Smooth Q3 pesa solo 0,75 libbre (340 g), supporta un dispositivo fino a 0,62 libbre (280 g). Il design elegante e pieghevole consente di portarlo ovunque.

Morsetto magnetico DJI OM per smartphone 2 31,84 € disponibile 2 new from 31,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Aggancia il tuo smartphone su OM 5 in modo rapido o rimuovilo facilmente per rispondere a una chiamata o a un messaggio.

Sottile in termini di aspetto, il morsetto magnetico non influirà sull'utilizzo del telefono anche se il morsetto rimane agganciato.

La struttura in metallo liscio rende il morsetto comodo da tenere.

Compatibilità: DJI OM 5, DJI OM 4

Zhiyun Crane-M2 (Crane M Upgraded Version) Handheld 3-Axis Gimbal Stabilizer Compatible with Smartphone iPhone Android, Gopro 8 7 6 5, DC Mirrorless Camera, 130g - 720g Payload 199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Come with the Free phone clamp!】【All in One 】CRANE-M2, with unprecedented all-in-one design, offers great compatibility to multiple devices, such as compact cameras, light mirrorless cameras, smartphones and action cameras. (Dedicated accessories are needed for mounting phone and action cameras;)

【Compact Design】With a sleek body and compact size, CRANE-M2 offers great comfort to your hand and unrivalled control over your camera. Crane-M2 easily goes wherever you go, so you will never miss capturing that perfect moment again.

【Creative Modes.】Besides the three basic modes (PF/F/L), CRANE-M2 offers a variety of creative options: Full-Range POV Mode, allows 360°synchronous movement on all three axes, offering an immersive experience like never before. Vortex Mode, gives you the freedom to make 360°barrel shots in all dimensions. And with Go Mode, you can capture every fast movement without missing a single beat.

【Easy Setup&Smart Lock Design】 Quickly mount or dismount your camera with a single press of the lock button.And with a unique scale mark and memory lock, balancing can be easily finished and preserved. With a unique locking pin and latch design to prevent the axes from swinging around during travel.

【Smooth Zoom at Fingertips】 Push the slider on side of the handle, you can zoom in/out to capture smooth footage nearer and farther

Smartphone Stabilizzatore, Hohem Gimbal Smartphone iSteady V2 a 3 assi, Controllo Gestuale, AI Tracciamento Automatico, Luce LED Regolabile, Batteria di Emergenza, 4 Modalità, Adatto IOS/Android 139,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ▶【Design Pieghevole Innovativo】Hohem Smartphone Stabilizzatore iSteady V2 a 3 assi pesa solo 263 g, con un carico massimo di 280 g. dottando un innovativo design della scheda a doppia pila per integrare altamente dozzine di componenti come sensori di visione AI e luce di riempimento a cinque colpi sul lato del supporto del telefono, più compatto e leggero. È anche compatibile con molti smartphone, come da iPhone 11 a iPhone13 pro max / Huawei / Samsung / Xiaomi, ecc.

▷【Sensore di Visione AI Integrato】Con il chip H2 AI e il sensore di visione AI incorporato, questo gimbal mobile può realizzare un follow-up automatico senza APP, tracciamento e riconoscimento dei volti che diventano più accurati e sensibili. L'APP Hohem Pro aiuta a calibrare i punti per tracciare il bersaglio all'interno dell'intervallo di tracciamento visivo personalizzato. Il gimbal può essere invertito per passare alla ripresa dal basso, sbloccando una nuova prospettiva somatosensoriale.

▶【Batteria Portatile di Emergenza】Hohem stabilizzatore mobile iSteady V2 Ha una durata della batteria di 9 ore aggiornata e può essere utilizzato come batteria portatile di emergenza per telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici con la porta di ricarica di tipo C che supporta la ricarica bidirezionale . L'innovativo design del sistema di raffreddamento a doppia colonna garantisce un funzionamento a lungo termine e ad alte prestazioni dell'obiettivo AI anche a temperature elevate.

▷【Avvio e Utilizzo】Questo gimbal mobile può essere utilizzato immediatamente dopo l'accensione e supporta l'uscita diretta ad alta definizione dei pixel originali del telefono cellulare. Può facilmente realizzare la funzione di ripresa di follow-up con tutte le APP. Rifiutando la noiosa operazione di connessione, la fotocamera stessa può seguire il bersaglio di tiro senza adattamento di APP di terze parti. Rifiutando clic complessi sui pulsanti, può rispondere istantaneamente al tuo gesto.

▶【Tre Livelli di Luce di Riempimento Regolabile per Abbellimento】Oltre alla la funzione di ripresa di follow-up AI, il gimbal stabelizer a 3assi ha il potente algoritmo anti-shake fisico iSteady 4.0 e la struttura a tre assi garantiscono un'immagine stabile e ad alta definizione.Tre livelli di luce di riempimento regolabile per abbellimento illuminano sempre la tua bellezza.

MOZA Mini-S Essential Smartphone giunto cardanico pieghevole 3 assi Gimbal Stabilizzatore per Smartphone 79,00 € disponibile 1 used from 49,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Estremamente pieghevole: Il design pieghevole di MOZA Mini-S (5.12 "* 2.68" * 7.68 ") lo rende facile da riporre e trasportare senza occupare spazio prezioso, ma raggiunge un carico utile elevato di 260 g.

Tecnica antivibrazioni: Un sensore incorporato e un motore brushless a magneti permanenti in terre rare mitigano efficacemente le vibrazioni provocate dai tiri in movimento. Carico utile massimo di 9,1 once, dimensioni del telefono da 2,3 "-3,5". Adatto per iPhone Xs / Max / Xr / X / 8/7/6 Plus Samsung Note 8 / S8 Huawei, ecc

MOLTE FUNZIONI: racchiuse nel gimbal per smartphone MOZA Mini-S includono zoom con un solo pulsante, controllo della messa a fuoco e controllo rapido (riproduzione) per facilitare e semplificare le operazioni anche a distanza.

Comodo controllo: Rotazione di 360 ° da 3 assi in base all'impostazione personalizzata. Lo zoom con un solo pulsante e il controllo della messa a fuoco rendono le mani libere. Prezzo più basso ma hardware di fascia alta, soprattutto per i principianti di tiro!

Nota: puoi contattare il venditore in qualsiasi momento in caso di problemi e ti daremo una risposta soddisfacente entro 12 ore.

Qimic Gimbal Smartphone 1 Assi Stabilizzatore Telecomando Bluetooth, Treppiede per Telefono Cardanico con Bilanciamento Automatico Rapido, Batterie 920 mAh, Compatibile con Android e iPhone 52,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【MINI Stabilizzatore Gimbal】 Lo stabilizzatore cardanico QIMIC a 1 asse combina l'estetica umana e la meccanica strutturale per ottenere una stabilizzazione intelligente, telecomando wireless multifunzionale (distanza di controllo 10 m), batteria ad alta capacità (920 mAh), design compatto (16 * 6 * 3 cm) e leggero (215 g), ti aiutano a registrare momenti preziosi in qualsiasi momento. Asta telescopica a 5 segmenti, flessibile e conveniente. Adatto per iOS 5.0/Android 4.3 e versioni successive.

【Telecomando wireless multifunzionale】 La struttura magnetica facilita il caricamento. Il telecomando ricaricabile funziona più a lungo. Nessuna APP richiesta. 3 pulsanti sul telecomando controllano indipendentemente il telefono per scattare foto e ruotare il gimbal. Fare clic sul pulsante "M" per ruotare automaticamente e passare dalla modalità di scatto verticale a quella orizzontale; fare doppio clic sul pulsante "M" per prendere un video di Inception, dare una sensazione di film.

【Selfie Stick & Phone Holder】 L'asta telescopica in lega di alluminio a 5 segmenti può essere estesa fino a 60 cm, realizzata in lega di alluminio aeronautica con tecnologia di trattamento superficiale anodizzato, robusta e durevole. Il nostro design originale della chiusura autobloccante consente il passaggio libero tra il selfie stick, il treppiede del telefono e il gimbal. Le gambe di supporto extra lunghe con struttura ad asta di collegamento rendono il treppiede più stabile.

【Algoritmo anti-shake intelligente】 Utilizzo del processore ARM a 32 bit, dotato di un motore ad alta precisione e giroscopio di accelerazione a 6 assi, esclusivo sistema di algoritmo anti-shake, bilanciamento automatico, regolazione in tempo reale in base alla postura del gimbal. Eliminazione della sfocatura dell'immagine, ottenimento dell'anti-shake non distruttivo, migliore acquisizione di oggetti di ripresa dinamici, facile ripresa di video di alta qualità e immagini selfie.

【Esplora più modi di gioco】 Abbassa il centro di gravità del corpo e sposta l'obiettivo il più vicino possibile al suolo. Quando l'obiettivo viene abbassato e girato verso l'alto, presenterà un effetto immagine scioccante. Lo scatto ad angolo basso può mettere a fuoco una parte del soggetto (come l'acquisizione di gambe che camminano), oppure puoi scattare un'immagine più ampia, tutto ciò presenterà diverse immagini meravigliose. Ci aspettiamo anche che tu scopra più metodi di scatto. READ 40 La migliore grandangolo per canon aps c del 2022 - Non acquistare una grandangolo per canon aps c finché non leggi QUESTO!

Aochuan Smart XR - Gimbal portatile a 3 assi per smartphone, dimensioni ridotte, 250 g, compatibile con iOS e Android, zoom combinato Dual Focus Control Display LCD 69,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [S & Stronger]: Aochuan Smart XR ha un peso leggero di 370 g in una piccola dimensione pieghevole di 112 x 154 x 68 mm, mentre offre un carico massimo di 250 g, conveniente per la vostra uscita laterale. Con un sistema di controllo a tre assi di stabilità, la scena di movimento può essere visualizzata chiaramente.

[Zoom combinato, Dual Focus Control]: Smart XR è dotato di un sistema di controllo zoom a doppia combinazione per un'esperienza di ripresa migliore del video, ruotare il rullo di messa a fuoco può regolare la messa a fuoco (trasparente/faint), lo zoom può regolare la lunghezza focale (zoom in/zoom out).

Batteria rimovibile e ricaricabile: Smart XR utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 3200 mAh per offrire 8 ore di corsa, il design rimovibile consente di cambiare la batteria di ricambio per un lungo periodo di ripresa o ricaricare il gimbal tramite una power bank.

[Display LCD]: recognitione intelligente della modalità gimbal, capacità elettrica e connessione Bluetooth in modo silenzioso sotto la retroilluminazione del sole, master l'attuale situazione del gimbal a glance.

Supporto app iOS e Android: l'app AC Play ha una varietà di modalità di scatto intelligente, semplice regolazione dei parametri, facile per scattare il freddo, come ad esempio lapse, Hitchcock, inception, controllo intelligente delle gesture intelligente, filmatura XR AI track, è anche adatto per gli utenti Android.

ARTOFUL Gimbal Smartphone Bastone Selfie 1 Assi Stabilizzatore per Vlog Youtuber con Telecomando Wireless Rotazione di 360 °Compatibile con iPhone, Android Phones 42,99 € disponibile 3 new from 42,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design 3 in 1: combina le 3 funzioni del bastone selfie, dello stabilizzatore cardanico e del supporto del telefono cellulare. È adatto per scattare selfie, registrare materiale video, video chat e guardare la TV o film, ecc.

Smart Anti Shake Funzione: Con la tecnologia di stabilizzazione anti-shake, possiamo fare clic sul pulsante per mantenere il telefono in uno stato orizzontale o verticale. Questo elimina i difetti che agitano la mano e ti aiuta a scattare foto e contenuti video più fluidi meglio.

Telecomando: con un dispositivo remoto incorporato, può controllare la distanza è fino a 10m. E può essere facilmente rimosso da usare quando necessario. Quando si scattano foto di gruppo, è possibile impostare la modalità treppiede e utilizzare il pulsante per controllare le riprese.

Comodo giunto cardanico palmare: è resistente e leggero a causa di fatto di ABS e lega di alluminio. Il design umanizzato della maniglia aumenta l'effetto antiscivolo e rende l'attrezzatura più stabile.

Portatile e compatibile ampio: il piccolo e leggero giunto cardanico lo rende così facile da trasportare. Compatibile con quasi telefoni cellulari come iPhone e telefoni Android con una larghezza di 60-125 mm. Realizzato per la maggior parte degli amanti dei selfie o dei produttori di foto e video.

MOZA Mini-S Essential Stabilizzatore Smartphone Gimbal Stabilizzatore a 3 assi per smartphone iPhone/Huawei/Xiaomi/Samsung per Vlogger Youtuber, 260g carico utile 79,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☞ ESTREMAMENTE PIEGHEVOLE: MOZA Mini-s semplifica la conservazione e il trasporto senza occupare spazio prezioso Carico utile massimo 260 g, dimensioni piegate 5,12 * 2,68 * 7,68 pollici.

☞FUNZIONALITÀ: inserita nel gimbal per smartphone MOZA Mini-S include zoom a un pulsante, controllo della messa a fuoco e visualizzazione rapida (riproduzione) per facilitare e semplificare ulteriormente le operazioni.

☞FILMING REALIZZATO RAPIDAMENTE E SEMPLICE: una volta montato lo smartphone su MOZA Mini-S, l'algoritmo di regolazione senza attrezzi può impostare rapidamente il gimbal e bilanciare i 3sx senza intervento, risparmiando tempo e fatica nelle attività di produzione cinematografica.

☞ MODALITÀ DI SCATTO AVANZATE: MOZA Mini-S vanta anche molte modalità di scatto fantastiche tra cui la modalità di attrezzatura sportiva Inception al rallentatore hyper-lapse, Vertigo e molte altre, puoi facilmente personalizzare il tuo stile di ripresa creativo e creare video fluidi e stabili per realizzare le tue riprese individuale alla tua immaginazione.

☞ Riprese creative con l'app MOZA Genie: MOZA Mini-S può essere collegata all'APP MOZA Genie con un solo tocco del dito, rendendo le riprese visivamente creative, interessanti e divertenti, qualsiasi domanda su MOZA Mini-S Gimbal che lavora con il tuo smartphone per favore contattaci direttamente.

ULANZI U-Rig Pro Smartphone Video Rig, Stabilizzatori video e supporti per Smartphone con 3 Cold Mount, Stabilizzatore Telefono per iPhone 12/11/XR/Galaxy/Huaiwei/Xiaomi Vlog Youtuber 20,98 €

17,83 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【3 supporti per scarpe fredde】 ULANZI NUOVA versione, best seller su Amazon, miglior video rig per smartphone per il tuo smartphone.

【Miglior rig per videomaker per telefoni】 Nuovo U Rig Pro con 3 supporti per slitta standard e 2 fili universali da 1/4 "-20, puoi montare luci a LED e videomicrofono sul rig. Uno strumento fantastico per videomaker mobili, cineasti iPhone.

【Ottimo design per le riprese video】 Ottimo design per le riprese in movimento con il tuo smartphone. Ottieni un video fluido e scatta foto stabili e cattura esperienze di vita uniche.

【Professionale per la registrazione video】 Con la filettatura del treppiede universale 1/4 "-20 nella parte inferiore, puoi montarlo su treppiede video, cursore, fiocco e stabilizzatore, è un dispositivo video per smartphone indispensabile per apparecchiature di ripresa professionali come voi .

【Universale e con il miglior budget】 Compatibile con iPhone 11 Pro Max, 8 plus, iPhone x, Samsung, Google Pixel, OnePlus 7 La maggior parte degli smartphone con o senza custodia da 2 pollici a 3,5 pollici di larghezza. Non solo la clip a molla, ma anche con una vite sicura per avvitare il tuo telefono .Salfest Rig per il tuo telefono.

Hohem iSteady X2-3-Axis Smartphone pieghevole Gimbal Handheld Stabilizzatore con telecomando Tipo C Ricarica inversa compatibile con iPhone 12 11 Pro Max Samsung S20 per Vlog YouTube Live Video Record 99,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stabilizzazione a 3 assi e extra anti-shake: rispetto ai gimbal medio, lo stabilizzatore per smartphone a 3 assi iSteady X2 fornisce un equilibrio straordinario per scattare video stabili e fluidi. Anche se pesa solo 0,3 kg, questo stabilizzatore video portatile può ancora supportare il telefono fino a 0,3 kg. Con questo stabilizzatore cardanico anti-scuotimento a 3 assi, puoi cogliere ogni momento meraviglioso senza perdere tempo.

Comodo monitoraggio remoto e del viso: per soddisfare le più diverse esigenze di scattare foto, hohem iSteady X2 giunto cardanico ha aggiunto la funzione telecomando wireless, che consente di controllare lo stabilizzatore del telefono cellulare dalla distanza massima di funzionamento di 10 m. Abbinato alla tecnica aggiornata del tracciamento del viso 4.0, è anche possibile utilizzarlo

[Meravigliosa app "Hohem Pro"]: Pagamento semplice, guida rapida del prodotto, tutorial, modalità abbellimento, filtri multipli, calibrazione automatica a 6 lati e aggiornamento della firmfare, Hohem Pro lo rendono più semplice per l'interattività delle ture.

Leggero ma potente: iSteady X pesa solo 259 g in una tasca di 179 x 79 x 39 mm, è il primo giunto cardanico portatile leggero al mondo; dotato di sistema motore brushless DC migliorato e la tecnologia iSteady 3.0 anti-shake algoritmo, iSteady X è potente da compatibile con smartphone fino a 280 g, con una larghezza di 55 g. 90 mm. 90mm.

[Design innovativo specifico]: iSteady X dispone di una modalità selfie stick per bloccare i motori con più possibilità di continuare a scattare e utilizzare il giunto cardanico anche se è spento; il design di ripresa ad angolo basso consente di tenere iSteady X capovolto e lo smartphone ruoterà automaticamente a un punto di vista di ripresa ad angolo basso insieme al movimento, per evitare qualsiasi interferenza multuale tra i motori.

