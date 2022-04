40 La migliore grandangolo per canon aps c del 2022 – Non acquistare una grandangolo per canon aps c finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore grandangolo per canon aps c? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi grandangolo per canon aps c venduti nel 2022 in Italia.

Canon Obiettivo Pancake EF-S 24 mm F/2.8 STM, per camere APS-C, Nero/Antracite 194,99 €

185,64 € disponibile 11 new from 179,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design super sottile

Prospettiva naturale simile a quella dell'occhio umano

Utilizza aperture di diaframma ampie in caso di scarsa luce

Messa a fuoco silenziosa e fluida durante la registrazione di video

Distanza minima di messa a fuoco fino a 0,16 m

7artisans 7.5 mm F2.8 APS-C grandangolo fisheye obiettivo fisso per fotocamere Canon EF-M mirrorless Compact M1 m2 m3 M5 M6 m10-black 249,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza focale 7,5 mm e apertura massima di 1: 2,8

Struttura delle lenti: 11 elementi in 10 gruppi Il rivestimento multistrato USM può migliorare la differenza di colore dell'obiettivo e ridurre il pH ottico spettrale

L'ampio angolo di visione di 180 gradi. È ideale per paesaggio, architettura e fotografia divertente.

La lente svasata è realizzata in metallo. Uso alloggiamento in alluminio e nucleo in rame, compatto e leggero, 275 g

Può essere utilizzato anche per la fotografia di cucitura panoramica e rilevamento di materiali VR.

Canon Obiettivo Ultragrandangolare con Zoom, EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM, Stabilizzatore d'immagine, Nero/Antracite 303,92 €

277,40 € disponibile 6 new from 274,64€

1 used from 259,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Messa a fuoco fluida e silenziosa durante i filmati grazie alla tecnologia STM

Realizza foto senza tremolii, anche in condizioni di scarsa illuminazione, e filmati sempre nitidi, anche a mano libera, con lo stabilizzatore ottico d'immagine da 4 stop

Qualità dell'immagine eccellente grazie ai rivestimenti Super Spectra

Massimo controllo con ghiera dedicata alla messa a fuoco manuale

Contenuto confezione: obiettivo, copriobiettivo E‐67II, tappo antipolvere E per obiettivo, manuale di funzionamento

Neewer 8mm F/3.5 Ultra Grandangolare Rettangolare Obiettivo Fisheye Messa a Fuoco Manuale per DSLR APS-C Canon EOS 77D 80D Rebel T7 T7i T6i T6s T6 SL2 SL3 Fotocamere DSLR 148,49 € disponibile 2 new from 148,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche APERTURA: F/3.5-22; Distanza minima di messa a fuoco di 0,3 metri / 11,8 pollici; Angolo di visione: 180 gradi in diagonale construction. La costruzione dell'obiettivo è composta da 10 elementi in 7 gruppi.

Funziona con tutte le fotocamere Canon APS-C; tra cui ci sono Rebel T7, T7i, T6s, T6i, T6, T5i, T4i, T3i, SL1, SL2, SL3, EOS 60D, 77D, 70D, 80D; EOS 7D, 7D MK II. È anche compatibile con le fotocamere FULL FRAME, ma tieni a mente che produrrà un'immagine "360" più circolare con bordi neri.

VISUALIZZAZIONI COMPLETE A 180 GRADI - Il cappuccio rimovibile incluso consente le viste mozzafiate a 180 gradi

Obiettivo Messa a Fuoco Manuale è facile da mettere a fuoco. Completamente manuale, si prega di usare le FUNZIONI PERSONALIZZATE della fotocamera e di rilasciare lo SHUTTER W/O LENS per scattare le foto

Peso solo 428 g/0,94 libbre dell'obiettivo; Obiettivo non zoomabile; Viene fornito con paraluce rimovibile, borsa di obiettivo. La tecnica multistrato è per un'eccezionale qualità delle immagini. È perfetto per le riprese di paesaggi e i ritratti con uno blu sfondo superbo

Meike Optics MK 8mm f3.5 - Obiettivo Fisheye ultra grandangolare per Canon EF Mount 249,00 €

170,37 € disponibile 10 new from 169,99€

1 used from 158,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza focale 8 mm e apertura massima di F/3,5

Obiettivo per fotocamera con messa a fuoco manuale, facile da mettere a fuoco

11 elementi in 8 gruppi e rivestimento multiplo

Angolo: diagonale 200 gradi, orizzontale 160 gradi, verticale 104 gradi

Distanza minima di messa a fuoco: 0,1 m

Samyang Obiettivo Grandangolare 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC Aspherical per Fotocamere Digitali Canon, Nero 391,80 € disponibile 4 new from 391,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza focale: 14mm

Apertura lente:F/2.8

Angolo di campo max: 114 gradi

Messa a fuoco: Manuale

Tipo montaggio: Canon EF

Canon EF 28-300mm F/3.5-5.6 L Is USM Obiettivo 2.729,99 €

2.599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stabilizzatore d’immagine

Distanza minima di messa a fuoco: 0,7m

Messa a fuoco manuale permanente

Diaframma ad apertura circolare

Zoom 11x

Tamron SP AF 17 - 50mm F/2.8 Di II Obiettivo Zoom per APS-C Canon 498,00 €

317,60 € disponibile 2 new from 305,71€

2 used from 214,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SP: performance, per i fotografi più esigenti

ASL: dotato di elementi asferici ibridi per il massimo della qualità d'immagine e della compattezza

LD: dotato di elementi in vetro a bassa dispersione per una maggiore nitidezza

XR: Extra Refractive Index, dotato di vetro speciale per migliori prestazioni e maggiore compattezza nella progettazione ottica

YONGNUO YN50mmF1.8 Grande Apertura Messa a Fuoco Automatica AF/MF Full Frame lente compatibile con Canon EF Mount EOS 110,89 € disponibile 2 new from 110,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche F1.8 grande apertura, floccaggio del fondo, rende la fotografia più divertente

Supporto delle modalità AF (AF) e messa a fuoco manuale (MF)

Supporta le modalità di scatto della fotocamera come M/AV/TV/P e mostra i dati di apertura nelle informazioni EXIF

Supporto per fotocamere Full Frame e APS-C

Utilizzando plastica di alta qualità come una struttura esterna, il peso totale è di soli 120 g, il che è pratico per le riprese all'aria aperta

Neewer 35mm F/1.7 Obiettivo Fisso con Messa a Fuoco Manuale APS-C ad Apertura Grande Compatibile con Fotocamere Mirrorless Canon EF-M EOS-M, inclusa Canon EOS M M2 M3 M5 M6 M10 M50 M100 M200 ecc.. 81,49 € disponibile 6 new from 81,49€

1 used from 63,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altamente Versatile: L'obiettivo da 35mm è adatto per un'ampia varietà di fotografie, tra cui paesaggi, ritratti, nature morte, viaggi, matrimoni e macrofotografia

Grande Apertura: La grande apertura F/1.7 ti aiuta a ottenere un effetto di sfondo sfocato e aumenta la luminosità delle tue immagini in ambienti bui

Obiettivo di Alta Qualità: L'obiettivo multistrato riduce efficacemente bagliori e riflessi mentre gli anelli assicurano una messa a fuoco regolare e precisa e regolazioni dell'apertura

Compatto e Durevole: Costruito con un corpo in metallo ma con un peso di soli 176g, l'obiettivo è una miscela perfetta di durata e portabilità per le riprese all'aperto

Contenuto della confezione: Obiettivo NW-E-35-1.7, Copriobiettivo Anteriore, Copriobiettivo Posteriore

VILTROX 23 mm f/1.4 Auto Focus M-Mount Lens compatibile con Canon, grandangolare grande apertura APS-C Prime obiettivo compatibile per fotocamere Canon EOS M M6Ⅱ M50 M5 M3 M100 M10 (23 mm f1.4) 337,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Obiettivo F1.4 EF-M da 23 mm: compatibile con obiettivi Viltrox F1.4 con attacco M, con grandangolo di primo livello, progettato per fotocamere EOS M, la lunghezza focale di questo obiettivo è equivalente a 37 mm, adatto per una vasta gamma di scene, ritratti, scenari interni e architettura. , vista notturna, ecc. .

【 Focus automatico & eye AF 】 Questa lente adotta il motore passo-passo Viltrox STM con un'unità di tipo ingranaggio che fornisce una prestazione di messa a fuoco automatica rapida, silenziosa e precisa insieme a una messa a fuoco manuale a tempo pieno. Supporto Eye Autofoucus, facilmente rilevare e monitorare il soggetto ~

Grande apertura: costruita con apertura massima F1.4 consente bellissimi effetti di sfocatura, fornisce immagini chiare in situazioni di scarsa illuminazione e profondità di campo poco profonda; alta nitidezza e risoluzione eccellente, grande lente per ritratti, azione e fotografia notturna

11 elementi in 10 gruppi: 11 gruppi di 10 pezzi tra cui 2 lenti ED e 2 lenti ad alto indice di rifrazione sopprimono efficacemente la differenza di colore, rivestimento multistrato HD nano su un numero non specificato di elementi per contribuire a migliorare la resistenza all'acqua e ridurre al minimo l'aberrazione cromatica.

Struttura di precisione e leggera: struttura in metallo resistente e interamente con un peso di 0,3 kg, struttura compatta e costosa rendono l'obiettivo una grande sensazione di mano; la porta micro-USB integrata può essere utilizzata per aggiornare il firmware dell'obiettivo

TT Artisan 17 mm f 1.4 APS-C connettore obiettivo Canon M Mount grandangolare con messa a fuoco manuale 139,00 € disponibile 3 new from 139,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il TTArtisan APS-C 17 mm F1.4 è un obiettivo grandangolare adatto per la fotografia di paesaggi e architettonici fino alla fotografia di strada e di viaggio. L'obiettivo combina un comodo design grandangolare con un diaframma massimo ultra veloce ed è progettato per l'utilizzo con fotocamere mirrorless in formato APS-C.

Persone e oggetti possono ottenere un buon equilibrio nell'immagine quando si scattano foto con un obiettivo da 17 mm. È quindi adatto per le riprese quotidiane con motivi come strade, paesaggi e reportage, che sono interessanti.

Con la lunghezza focale di 17 mm è un obiettivo grandangolare con un angolo di visione di circa 81°. Non è così esagerato e difficile da controllare come un obiettivo ultra grandangolare, in modo da poter catturare i momenti desiderati più facilmente. Con un peso di soli circa 248 g, questo obiettivo è il più leggero e compatto possibile. Non solo ha un aspetto davvero elegante sulla fotocamera, ma non appesantisce la borsa da viaggio.

Normalmente gli obiettivi grandangolari sono combinati con un diaframma più piccolo, come ad esempio f/2.8. Ma con il diaframma massimo di F1,4, l'obiettivo TT Artisan da 17 mm offre molto più spazio creativo.

Eccellente qualità dell'immagine dal centro ai bordi. Il design della messa a fuoco manuale consente un controllo fluido e raffinato insieme a una distanza minima di messa a fuoco di 0,2 m. Il paraluce a scatto consente di cambiare il diaframma soprattutto durante le riprese notturne, senza guardare l'obiettivo.

Samyang Obiettivo V-DSLR 14mm T/3,1 ED AS IF UMC II per Canon, Nero 469,00 €

381,77 € disponibile 3 new from 381,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Obiettivo per canon

è un obiettivo super-grandangolare

ideale per riprese di video professionali

dotato di ghiera per aggancio diretto

Sony SEL-1018 Obiettivo Grandangolo con Zoom 10-18 mm F4.0, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL1018 711,00 €

599,00 € disponibile 15 new from 599,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Obiettivo con zoom 10-18 mm f 4.0- per fotocamere Sony alpha con sensore aps-c

Stabilizzazione dell'immagine con steadyshot ottico

Scatti nitidi e di ottima qualità grazie a tre lenti asferiche che riducono considerevolmente distorsioni e aberrazioni sferiche

Lente equivalente da 35 mm: 15 - 27 mm

Meike 8mm f/3.5 Ultra Wide Angle Manual Focus Rectangle Fisheye Lens for APS-C DSLR Nikon D500 D3200 D3300 D3400 D5200 D5300 D5500 D5600 D7100 D7200 D7500 DSLR Cameras 169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lente grandangolare (rettangolo) / Obiettivo grandangolare, adatto per una vasta gamma di paesaggi, architettura, fotografia di strada

Costruzione ottica: gruppo 11 elementi 8, aperto completamente aperto a diaframmi f / 3.5.9

Distanza minima di messa a fuoco di soli 3,94 pollici, angolo di campo: 180 °

Obiettivo a lunghezza focale fissa, obiettivo di messa a fuoco manuale. Rivestimento multistrato

Montare la fotocamera DSLR Nikon F-mount

Canon Obiettivo Grandangolare EF-M 22 mm, f/2.0 STM, Compatibile con Canon EOS M, Nero/Antracite 271,24 €

248,13 € disponibile 7 new from 229,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Obiettivo grandangolare; Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm di una fotocamera a pieno formato

Tecnologia motore passo-passo STM per una messa a fuoco continua e silenziosa che produce filmati uniformi con sfocature ridotte

Apertura circolare (7 lamelle) per magnifici sfondi morbidi

Elemento asferico e obiettivo f/2 consentono una qualità delle immagini nitida e senza distorsioni anche in condizioni di scarsa illuminazione

Distanza minima di messa a fuoco di 0,15 m permette di avvicinarsi ai soggetti

Neewer Obiettivo Grandangolare da 25 mm f/1,8 con Ampia Apertura Messa a Fuoco Manuale, Obiettivo Fisso APS-C Prime Compatibile con Fotocamere EF-M con Montatura EOS-M Canon EOS M M2 M3 M5 M6 ecc. 74,99 € disponibile 6 new from 74,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 25MM F/1,8 OBIETTIVO: Si tratta di un obiettivo grandangolare con lunghezza focale fissa 25mm. L’apertura si varia tra f/1,8 e f/16 per provvedere un bel bokeh. Gli sfondi soffusi rendono le fotografie visivamente accattivanti, lasciandoci concentrare su una particolare area dell’immagine. Si adatta alla fotografia close-up e di ritratti.

OTTICHE AVANZATE: L’obiettivo è composto da 7 elementi in 5 gruppi, è multi-rivestito. Il rivestimento antiriflesso a definizione elevata sopprime il bagliore e il ghosting dell’obiettivo per il contrasto aumentato e la fedeltà dei colori. La distanza minima di messa a fuoco è di 0,16m.

COMPATIBILITÀ: reflex digitali APS-C come le mirrorless Canon con EF-M EOS-M Mount EOS M M2 M3 M5 M6 M10 M50 M100 ecc.

DESIGN DUREVOLE & MULTI-RIVESTIMENTO: Con corpo in alluminio e nucleo in rame, l’obiettivo è resistente, compatto e leggero da solo 138g. Adotta l’operazione fluida di messa a fuoco che offre una sensazione eccellente. Il multi-rivestimento è usato per l’eccellente qualità delle immagini. Il grandangolo è perfetto per le riprese paesaggistiche ed i ritratti con uno sfondo sfuocato superbo.

ATTENZIONE: L’obiettivo con la messa a fuoco manuale è facile da gestire. Selezionare dal menù la modalità "M" "P" or "A" per godersi del divertimento manuale. L’obiettivo è accompagnato da 2 copriobiettivi, anteriore e posteriore. La fotocamera NON è inclusa!

Walimex Pro Obiettivo grandangolare 16 mm 1:2,2 VDSLR Video e Foto, per Canon EF-S baionetta nera (messa a fuoco manuale, per sensore APS-C, diametro filtro: 77 mm) 279,00 € disponibile 4 new from 279,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto e calcolato per la fotocamera APS-C con attacco per obiettivo Canon EF-S, obiettivo grandangolare professionale da 16 mm, appositamente progettato per la fotografia e la videografia

Ideale per scatti paesaggistici o come obiettivo di reportage, alta intensità luminosa 1:2,2, diaframma continuo per un'esposizione uniforme

13 lenti multistrato, di cui due vetro asferico ED per un'elevata correzione dell'aberrazione cromatica

Regolazione manuale di messa a fuoco e diaframma, costruzione ottica elaborata per una qualità dell'immagine ottimale

Contenuto della confezione: obiettivo Walimex Pro 16/2,2 VDSLR per Canon, con coperchio di protezione, custodia e paraluce

Meike Fisheye - Obiettivo ultra grandangolare per fotocamere Canon M, lunghezza focale 6,5 mm e apertura F2.0 139,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta qualità in ottica e meccanica: con l'obiettivo Fisheye di Meike riuscirete a creare fantastici nomi panoramici e panoramici in qualità e nitidezza. Anche spazi ristretti e grandi edifici possono essere visualizzati quasi completamente.

Distanza di combustione: l'obiettivo fisheye con messa a fuoco manuale si distingue per la sua grande lunghezza focale fissa di 6,5 mm, che garantisce un effetto visivo eccezionale. Con un limite di messa a fuoco minima di soli 10 cm è particolarmente adatto per scatti nitidi e ricchi di contrasto a bassa distanza.

Apertura dell'obiettivo: con la sua grande apertura fino a F2.0, l'obiettivo ha un'elevata intensità luminosa e consente riprese precise anche in condizioni di scarsa illuminazione con fotocamere mirrorless Canon EOS M.

A più strati: la lente dell'obiettivo è multistrato, il corpo in metallo è di alta qualità e si può regolare comodamente e facilmente. Struttura dell'obiettivo: 5 gruppi, 6 dischi.

Attacco diretto BAJONET: è stato sviluppato appositamente per fotocamere Canon EOS M con sensore APS-C.

Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Canon RF – Obiettivo ultra ampio T3,1 Cine-e Video per Canon RF, lunghezza focale fissa, 14 mm, corona dentata Follow Focus Full formato e risoluzione APS-C 8 K, nero 499,99 € disponibile 5 new from 499,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soddisfa le più esigenti: il robusto obiettivo Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Canon RF con lunghezza focale di 14 mm per Canon RF Mount è pronto per ogni rotazione, tra cui l'uso su droni, gimbal e fotocamera a mano

Due effetti eccezionali con un effetto estetico – grazie al nuovo pannello T3,1 con 9 lamelle arrotondate potrete creare un bokeh delicato con punti luminosi rotondi sullo sfondo o immagini nitide con 18 stelle luminose del sole

Lavorare comodamente – grazie alla posizione uniforme della corona dentata per diaframma e messa a fuoco, il cambio dell'obiettivo è facile e veloce quando è installato. Le scale sono ben leggibili su entrambi i lati

Dettagli – Alloggiamento in alluminio, T3,1 – T22, 8 K, angolo di visione: 115,7° in formato completo, 14 elementi in 10 gruppi, lenti speciali: 1 X ASP, 1 X Hybrid ASP, 2 X ED, 3 X HR, rivestimento UMC, protezione dalle intemperie, L: 121,1 mm, Ø 87 mm, peso: 746,4 g. Paraluce fisso

Contenuto della confezione: 1 x Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Canon RF, 1 x paraluce (fisso), 2 x tappi di protezione (anteriore e posteriore), 1 x custodia per il trasporto

Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Canon EF – Obiettivo ultra ampio T3,1 Cine-e Video per Canon EF Mount, 14 mm di lunghezza focale fissa, corona dentata Follow Focus Full formato e risoluzione APS-C 8 K 499,99 €

422,00 € disponibile 8 new from 422,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soddisfa le esigenze più esigenti: il robusto obiettivo Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Canon EF con lunghezza focale di 14 mm per Canon EF Mount è pronto per ogni rotazione, tra cui l'uso su droni, gimbal e fotocamera a mano

Due effetti eccezionali con un effetto estetico – grazie al nuovo pannello T3,1 con 9 lamelle arrotondate potrete creare un bokeh delicato con punti luminosi rotondi sullo sfondo o immagini nitide con 18 stelle luminose del sole

Lavorare comodamente – grazie alla posizione uniforme della corona dentata per diaframma e messa a fuoco, il cambio dell'obiettivo è facile e veloce quando è installato. Le scale sono ben leggibili su entrambi i lati

Dettagli – Alloggiamento in alluminio, T3,1 – T22, 8 K, angolo di visione: 115,7° in formato completo, 14 elementi in 10 gruppi, lenti speciali: 1 X ASP, 1 X Hybrid ASP, 2 X ED, 3 X HR, rivestimento UMC, protezione dalle intemperie, L: 96,1 mm, Ø 87 mm, peso: 650,2 g, fisso. Paraluce

Contenuto della confezione: 1 x Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Canon EF, 1 x paraluce (fisso), 2 x tappi di protezione (anteriore e posteriore), 1 x custodia per il trasporto

TTartisan 35 mm F1.4 APS-C Connettore Canon M Mount Black Obiettivo grandangolare con messa a fuoco manuale, EOS-M 74,99 €

66,04 € disponibile 4 new from 66,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa lunghezza focale fissa da 35 mm è stata progettata per fotocamere mirrorless in formato APS-C e offre una lunghezza focale equivalente di 52,5 mm, la lunghezza focale standard per ritratti.

La messa a fuoco manuale dell'obiettivo consente di lavorare con oggetti con un limite di regolazione ravvicinata di 0,28 m, che espande le possibilità creative e insieme al grande diaframma per foto e video accattivanti.

La struttura ottica è composta da 7 elementi, disposti in 6 gruppi. il peso ridotto di soli 180 g è adatto a tutti coloro che non vogliono portare molto e che tuttavia danno importanza a scatti di alta qualità.

Rivestito con un rivestimento multi-MC, la luce diffusa e le immagini fantasme, il che si nota sotto forma di bellissimi contrasti e splendidi colori.

Massima distanza focale: 35.0 millimeters

TT Artisan 7,5 mm F2.0 APS-C Fisheye connettore Fuji X Mount Black Obiettivo Ultra grandangolare con angolo di visione di 180 gradi 175,00 € disponibile 3 new from 175,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TTArtisan APS-C 7,5 mm F2.0 Fisheye con grande apertura. Spesso un obiettivo Fisheye è dotato di un diaframma F/2.8. Per supportare il lavoro in condizioni di luce difficili, con ancora più luce, soprattutto quando si scattano le foto del cielo stellato, abbiamo sviluppato un diaframma ancora più grande di F2.0.

Creazioni a forma di pesce per formato completo. Anche se questo obiettivo è stato progettato per sensori APS-C, gli utenti a formato intero possono utilizzarlo per scattare immagini fisheye circolari.

L'obiettivo grandangolare ti aiuta a catturare più di un paesaggio. L'obiettivo fisheye TTArtisan 7,5 mm f/2.0 offre un angolo di visione di 180° per creare un chiaro richiamo visivo, caratterizzato da distorsioni drammatiche e rappresentazioni creative.

Con l'obiettivo è possibile avvicinarsi al vostro soggetto. Create immagini come non avete mai visto. Gli obiettivi panoramici fisheye sono anche ampiamente utilizzati per realizzare splendidi foto panoramiche a 360°. Più ampio è l'angolo di visione dell'obiettivo, meno foto servono per coprire l'intero campo visivo.

Il filtro ND1000 in dotazione offre una riduzione dell'esposizione a 10 volte su tutta l'immagine e consente di utilizzare un diaframma più grande o un tempo di otturazione più lungo rispetto al solito. Rallentando il tempo di esposizione, i movimenti possono essere visualizzati in modo più chiaro e regolando il diaframma la profondità di campo può essere controllata in modo creativo.

7artisans F2.8 APS-C Macro Obiettivo Fisso per Olympus Panasonic Micro Quattro Terzi MFT M4/3 Telecamere come Panasonic GH3 GH4 GF1 GM1 GM5 Olympus E-M1 E-M5 E-M10 179,00 € disponibile 2 new from 179,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. La distanza di messa a fuoco super lunga di 26 cm offre una maggiore profondità di campo.

2. Quando si sparano a soggetti come insetti, è possibile rimuovere il fusto della lente anteriore per evitare disturbi

3. Una distanza di messa a fuoco mininum di 26 cm significa che ci sarà più spazio per l'illuminazione.

4. La fotografia macro richiede una maggiore velocità dell'otturatore. Utilizzare treppiede o LED per raggiungere la velocità dell'otturatore sicura.

Ampia compatibilità: Panasonic G1, G2, G3, G5, G6, G7, GF1, GF2, GF3, GF5, GF6, GM1, GM5, GM10, GX1, GX7, GX8, GH1, GH2, GH3, GH4; Olympus epm1, epm2, E-PL1, E-PL1. PL2, E. PL3, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-M1, E-M5, E-M10

Samyang AF 18mm F2.8 FE - Obiettivo ultra grandangolare per fotocamere specchiomeno Sony FE, Fotogramma intero, sensore APS-C 338,80 €

328,90 € disponibile 13 new from 328,90€

1 used from 296,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La nuova leggerezza nel campo grandangolare

Perfetto per architettura, astronomia, paesaggi e in viaggio

Eccellente qualità dell'immagine fino ai margini dell'immagine

Messa a fuoco automatica veloce e precisa

Forma molto compatta

Sony SEL-55210B - Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero 376,16 €

199,00 € disponibile 9 new from 199,00€

2 used from 185,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Obiettivo con Zoom 55-210 mm F 4.5-6.3 per fotocamere Sony Alpha con sensore APS-C

Stabilizzazione dell'immagine con SteadyShot Ottico (OSS) per immagini nitide anche in condizioni difficili

Distanza minima di messa a fuoco ridotta (1 m)

Mounting_type sony, minolta

Sigma Obiettivo 10-20/3.5 EX DC HSM AF, attacco canon 419,00 € disponibile 6 new from 419,00€

1 used from 399,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ottivca ultra grandangolare con apertura massima F3.5

Immagini nitide ad alto contrasto e luminosità periferica superiore

Il rivestimento delle lenti "Super multistrato" riduce il blagliore ei riflessi

Hyper Sonic Motor (HSM) garantisce scatti silenziosi ad alta velocità di AF

Le lenti asferiche correggono perfettamente l'aberrazione coma

Akozon Obiettivo per Ritratti con Messa a Fuoco Manuale 17 Mm F1.4 M Mount APS‑C Ampia Apertura Grandangolo per Canon Obiettivo Grandangolare del Corpo della Fotocamera per Ritratti Umanistici 178,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ulteriori informazioni】: la lunghezza focale equivalente di 25 mm può registrare più informazioni ambientali rispetto all'obiettivo a fuoco medio e lungo durante le riprese di discipline umanistiche, ideale per il viaggio di ripresa fotografica. per Canon EOS M/M2/M3/M5/M6/M6 II/M10/M100/M200/M50 EOS.M Porta Corpo della Fotocamera

【Grandangolo 81 °】: il grandangolo 81 ° può evitare le caratteristiche esagerate e difficili da controllare dell'angolo ultra grandangolare, la distorsione dell'obiettivo è ben controllata e l'immagine è più accettabile. Diametro del filtro: circa 40,5 mm / 15,9 pollici.

【Apertura F1.4】: l'ampia apertura F1.4 può fornire più assorbimento di luce, può girare un film di alta qualità in un ambiente con luce debole, l'apertura graduata ha una migliore sensazione di funzionamento durante il processo di ripresa. Condizioni: 100% nuovo di zecca.

【Leggero e compatto】 Design leggero di circa 250 g/8,8 once, le dimensioni compatte cna lo rendono anche facile da trasportare e utilizzare durante il viaggio, è portatile e facile da trasportare e riporre, non occuperà molto spazio

【Strumento potente】: obiettivo grandangolare da 17 mm F1.4 con messa a fuoco manuale ad ampia apertura, adatto per scene come paesaggi, discipline umanistiche, ritratti. Ci dedichiamo a fornire una migliore esperienza di acquisto per i clienti, per qualsiasi problema, non esitate a contattarci.

TT Artisan 35 mm F1.4 APS-C - Connettore obiettivo Fuji X Mount Silver con messa a fuoco manuale, argento 139,56 € disponibile 2 new from 126,35€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa lunghezza focale fissa da 35 mm è stata progettata per fotocamere mirrorless in formato APS-C e offre una lunghezza focale equivalente di 52,5 mm, la lunghezza focale standard per ritratti.

La messa a fuoco manuale dell'obiettivo consente di lavorare con oggetti con un limite di regolazione ravvicinata di 0,28 m, che espande le possibilità creative e insieme al grande diaframma per foto e video accattivanti.

La struttura ottica è composta da 7 elementi, disposti in 6 gruppi. Il peso ridotto di soli 180 g è adatto a tutti coloro che non vogliono portare molto e che tuttavia danno importanza a scatti di alta qualità.

Rivestito con un rivestimento multi-MC, la luce diffusa e le immagini fantasme, il che si nota sotto forma di bellissimi contrasti e splendidi colori.

Questa lunghezza focale fissa da 35 mm è stata progettata per fotocamere mirrorless in formato APS-C e offre una lunghezza focale equivalente di 52,5 mm, la lunghezza focale standard per ritratti.

Tamron 18-400 mm F/3.5-6.3 DI-II VC HLD - Zoom tutto in uno per fotocamere reflex digitali Canon APS-C 587,00 € disponibile 1 used from 587,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il primo obiettivo con zoom ultra-teleobiettivo multifunzione 222x

Diametro massimo: 79 mm.620 mm full-frame equivalente teleobiettivo

VC per scatti in teleobiettivo sicuri

Struttura resistente all'umidità, angolo di visione (diagonale), 75 gradi, 33 minuti – 4 gradi.

1: 29 max Mag Ratio per versatilità close-up capacit . Nota: la misura di questo articolo – 31 x 31 x 48

La guida definitiva grandangolo per canon aps c 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore grandangolo per canon aps c. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo grandangolo per canon aps c da acquistare e ho testato la grandangolo per canon aps c che avevamo definito.

Quando acquisti una grandangolo per canon aps c, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la grandangolo per canon aps c che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per grandangolo per canon aps c. La stragrande maggioranza di grandangolo per canon aps c s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore grandangolo per canon aps c è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la grandangolo per canon aps c al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della grandangolo per canon aps c più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la grandangolo per canon aps c che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di grandangolo per canon aps c.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in grandangolo per canon aps c, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che grandangolo per canon aps c ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test grandangolo per canon aps c più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere grandangolo per canon aps c, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la grandangolo per canon aps c. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per grandangolo per canon aps c , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la grandangolo per canon aps c superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che grandangolo per canon aps c di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti grandangolo per canon aps c s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare grandangolo per canon aps c. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di grandangolo per canon aps c, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un grandangolo per canon aps c nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la grandangolo per canon aps c che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la grandangolo per canon aps c più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il grandangolo per canon aps c più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare grandangolo per canon aps c?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte grandangolo per canon aps c?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra grandangolo per canon aps c è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la grandangolo per canon aps c dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di grandangolo per canon aps c e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!