40 La migliore incisioni laser del 2022 – Non acquistare una incisioni laser finché non leggi QUESTO!

OMTech 80W Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser Stampante Laser Engraver con Connettore USB Universale 500 X 700mm 2.899,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATTO PER LA CASA E IL BUSINESS: Tubo laser da 80 W. L'area di taglio misura 500 x 700 mm. Velocità di incisione: 0-500 mm / s. Velocità di taglio: 0-80 mm / s. Risoluzione regolabile fino a 4500 dpi.

COMPATIBILE SOFTWARE DI TERZI: Il software incluso supporta i seguenti formati di file: AI, GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC, ora legale, DSB, UD5, BMP. La piattaforma open source è compatibile con tutti i programmi software laser come LightBurn, AutoCAD e CorelDRAW. Il software RD Works è incluso per aiutarti a iniziare (SOLO PC). Puoi anche caricare direttamente da USB e U-Disc.

DISPLAY DIGITALE AGGIORNATO: Il nuovo display di controllo digitale Ruida funziona in modo intuitivo con il coperchio acrilico trasparente con diverse finestre per osservare e controllare i processi laser e correggere i disallineamenti.

SICUREZZA: Il nuovo sensore di spegnimento automatico spegne il sistema laser quando viene aperto il coperchio del cofano. Compressore d'aria incorporato e tubi di ventilazione in alluminio assicurano un'eccellente ventilazione.

AMPIA APPLICAZIONE: Funziona con legno, gomma, plastica, carta, vetro, pelle, ceramica, piastrelle, tessuto, tessuto, fibra di vetro, marmo, sughero, giada, acrilico, impiallacciatura, corian, metalli rivestiti, alluminio anodizzato, Mylar, Delrin, melamina , Pressboard, piastra opaca e altri materiali non metallici.

OMTech 60W Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser Stampante Laser Engraver con Connettore USB Universale (500 X 700MM) 2.499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATTO PER LA CASA E IL BUSINESS: Tubo laser da 60 W. L'area di taglio misura 500 x 700 mm. Velocità di incisione: 0-500 mm / s. Velocità di taglio: 0-80 mm / s. Risoluzione regolabile fino a 4500 dpi.

DISPLAY DIGITALE AGGIORNATO: Il nuovo display di controllo digitale Ruida funziona in modo intuitivo con il coperchio acrilico trasparente con diverse finestre per osservare e controllare i processi laser e correggere i disallineamenti.

COMPATIBILE SOFTWARE DI TERZI: Il software incluso supporta i seguenti formati di file: AI, GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC, ora legale, DSB, UD5, BMP. La piattaforma open source è compatibile con tutti i programmi software laser come LightBurn, AutoCAD e CorelDRAW. Il software RD Works è incluso per aiutarti a iniziare (SOLO PC). Puoi anche caricare direttamente da USB e U-Disc.

SICUREZZA: Il nuovo sensore di spegnimento automatico spegne il sistema laser quando viene aperto il coperchio del cofano. Compressore d'aria incorporato e tubi di ventilazione in alluminio assicurano un'eccellente ventilazione.

AMPIA APPLICAZIONE: Funziona con legno, gomma, plastica, carta, vetro, pelle, ceramica, piastrelle, tessuto, tessuto, fibra di vetro, marmo, sughero, giada, acrilico, impiallacciatura, corian, metalli rivestiti, alluminio anodizzato, Mylar, Delrin, melamina , Pressboard, piastra opaca e altri materiali non metallici. Crea gioielli personalizzati, pendenti, stemmi, articoli in pelle, cartelli, cimeli e altro.

SCULPFUN S9 Incisore Laser,taglierina laser 90W,laser per legno,kit di strumenti per incisione, taglierina laser, protezione per gli occhi,per legno metallo 469,99 € disponibile 2 new from 469,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️【Laser ad alta energia con effetto 90 W】la macchina per incisione laser S9 90 W è dotata di una tecnologia di formulazione laser da 5,5 W. Messa a fuoco laser ultra fine da 0,06 mm, facile da tagliare, penetrare e preciso. L'incisione laser S9 può tagliare legno spesso 15 mm, acrilico, ceramica intagliata e acciaio inox. L'incisione laser S9 combina un obiettivo con messa a fuoco fissa e un design scorrevole. La possibilità di fissare rapidamente la messa a fuoco facilita l'incisione.

☑️【Nuovo design di protezione degli occhi】 Incisione laser da 90 W con copertura di protezione laser, svolge un ruolo buono nella protezione degli occhi e filtra il 98% dei raggi ultravioletti negli occhi, voi e le persone intorno a voi potete osservare l'incisione laser e indossare occhiali di protezione. Questo può ridurre i costi di protezione e i disagi quando si indossano occhiali protettivi.

☑️【Design interamente in metallo】la macchina per incisioni laser in metallo, la struttura interamente in metallo rende la macchina più robusta e durevole e allo stesso tempo migliora la precisione dell'incisione. In generale, l'installazione può essere entro 10-20. Gli assi X e Y contengono linee di calibrazione di precisione, con cui la dimensione degli oggetti incisi a laser può essere misurata facilmente e rapidamente.Ampia area di lavoro di incisione di 410 x 420 mm.

☑️【Design aggiornato】macchina per incisione laser fai da te può consentire la sostituzione di altre testine laser. Dotato di interruttore di alimentazione, può essere spento in modo sicuro e veloce in caso di emergenza. Le quattro gambe e la struttura della scocca riservano fori fissi per facilitare il collegamento tra la macchina e il cavo dati. Il pad in acciaio A4 può proteggere il tavolo dai danni del laser.

☑️【Ampia compatibilità】la macchina per incisioni S9 può tagliare facilmente assi in legno spessi 15 mm. L'incisione laser S9 è compatibile con diversi software di incisione di precisione. Come LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, supporta l'incisione in modalità PWM, supporta il sistema Windows, supporta anche il sistema MAC (LightBurn),Il formato file supporta JPG, PNG, DXF, SVG, G-Code, NC, BMP, ecc.

Incisore laser da tavolo da 3 W con 8 * 8 cm area di lavoro per principianti, intagliatore laser plug and play, super facile da usare per uso domestico Mini stampante per incisione fai-da-te. 159,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Plug and Play: l'incisore HomdMarket K4 è un incisore laser entry-level per principianti, quindi il software è stato progettato appositamente, semplice e facile da usare, installazione gratuita, è sufficiente collegare il connettore USB al sistema del computer e sei pronto per iniziare la tua storia di incisione laser!

✅ Ampia gamma di applicazioni: l'incisore laser HomdMarket Mini è uno strumento eccellente se è necessario incidere legno, MDF, gomma, cartone, pelle e altri materiali di durezza equivalente. Non può incidere vetro, pietra, metallo, materiale trasparente o riflettente.

✅Contenuto della confezione: 1 × macchina per incidere; 1 × Cavo USB e alimentatore; 2 × Tavole e cartoni in legno; 1 × disco U; 1 × Manuale dell'utente; 1 × chiave a brugola.

✅ Sistema operativo supportato: supporta Win 7, XP, Win 8, Win 10. Puoi anche usarlo su MAC e Linux OS con sistema operativo Windows virtuale.

✅ 1 anno di garanzia: forniamo 1 anno di garanzia per questa macchina, 12 mesi di garanzia e fornitura gratuita di pezzi di ricambio durante questo periodo. Siamo impegnati nel settore degli incisori laser e della produzione di macchine cnc da 10 anni, avendo un gruppo di tecnici esperti per aiutarti a risolvere tutti i problemi che incontri durante l'utilizzo di questa macchina.

Z ZELUS Macchina per Incisione Laser 100W CO2 Incisore Laser Stampante Taglio Engraver Autofocus e Motorizzato con Porta USB Display LCD RDworks Software (1000X600MM) 4.259,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AUTOFOCUS E SOLLEVAMENTO ELETTRICO: Questo incisore laser CO2 da 100 W offre un ampio spazio di lavoro di 60x100 cm reso ancora più utile dalle porte di passaggio della macchina e dall'autofocus incluso e dal letto motorizzato, eliminando il noioso lavoro manuale e accelerando la produzione per darti più tempo e denaro

PANNELLO DIGITALE RUIDA: Il pannello Ruida di questo strumento di taglio laser presenta funzioni avanzate per aiutarti a perfezionare le tue sofisticate incisioni; il suo comodo schermo LCD fornisce il controllo completo sul processo di marcatura laser

FUNZIONAMENTO FACILE E SICURO: Uso di password e protezione della chiave prevengono l'uso non autorizzato; un sensore provvede allo spegnimento automatico all'apertura del coperchio protettivo; un sistema di assistenza ad aria integrato soffia via fumo, polvere e scintille; e un bidone di grande capacità rimuove e raccoglie rapidamente i detriti mentre lavori

SOFTWARE INCLUSO: Questa macchina per incisione laser viene fornita con RDWorks v8 e CorelLaser per iniziare; può anche ricevere file di immagine tramite Ethernet o USB da altri programmi per iniziare subito a scolpire i tuoi progetti in legno, pelle, plastica, gomma e altro

AMPIA APPLICAZIONE: La macchina può lavorare i seguenti materiali: legno, gomma, acrilico, delrin, tessuto, pelle, carta, fibra di vetro, plexiglass, piastrelle, plastica, marmo, cartone, melamina, mylar, truciolare, compensato, sughero, corian, ecc. NON intagliare il metallo!

Incisore laser Atomstack A5, macchina da taglio per incisione laser da 40 W, potenza di uscita 5-5,5 W, macchina per incisione spot compressa, messa a fuoco fissa, area di incisione 16,14" x 15,74" 309,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Messa a fuoco ad alte prestazioni e compressione ultra sottile: la nuova gamma di messa a fuoco laser della macchina per incisione Atomsatck A5 da 40 W è ridotta a 0,16 mm x 0,08. Combinate incisione di precisione e taglio ad alta energia senza dover regolare la messa a fuoco. La potenza laser del laser Fixfocus è più stabile rispetto a quella del laser zoom. Lasciate che la vostra incisione sia liscia, più veloce, più precisa e precisa.

Design strutturale solido e facile da installare: il design della struttura anodizzata in lega di alluminio rende la macchina più resistente e ha una precisione fino a 0,01 mm. Il montaggio può essere completato in 10-20 minuti. Allo stesso tempo, l'adozione del design modulare offre più possibilità per la creazione e l'incisione.

Nuova funzione di protezione degli occhi: l'incisione laser con custodia protettiva laser protegge perfettamente i tuoi occhi, un filtro luce UV per il 95%. La protezione laser visibile protegge gli occhi e consente di vedere dove si trova la messa a fuoco laser. Comodo e sicuro.

Ampia compatibilità: la macchina per incisioni A5 da 40 W può essere compatibile con diversi software di incisione sofisticati (LightBurn, LaserGRBL, ecc.). Supporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win10, supporta anche i sistemi Mac. Il formato del file di incisione supporta NC, BMP, JPG, PNG, DXF, ecc. Più possibilità di scelta per voi.

Ampiamente usato: l'incisione laser Atomstack da 40 W può soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. Può incidere su carta, bambù, legno, plastica, pelle, circuiti stampati, ossido di alluminio, metallo verniciato, ecc. Per legno 0,5-4 mm e la profondità di taglio è di 6-8 mm, l'incisione chiara e versatile è la vostra macchina per incisione laser di prima scelta per l'uso quotidiano.

ATOMSTACK Macchina per incisioni laser A20 Pro 130 W, potenza laser 20 W, taglio laser ad alta energia, effetto laser 300 W, con F30 Pro Air Assit, supporto per incisione offline e app per cellulare 1.199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prestazioni super elevate: la prima incisione laser al mondo con 20 W di potenza ottica. La potenza in uscita laser con l'ultima generazione di quattro accoppiamenti laser da 6 W, è in grado di tagliare piastre in tungsteno da 12-15 mm di spessore e il pannello acrilico nero spesso 8 mm in una sola passata e persino di tagliare la lamiera in acciaio inox spessa 0,05 mm.

Tecnologia di accoppiamento migliorata: la zona di messa a fuoco laser ultra fine viene ridotta a 0,08 * 0,1 mm, un laser ad alta densità può tagliare facilmente legno spesso 25 mm e acrilico nero spesso 30 mm; può incidere direttamente metallo a specchio in acciaio inossidabile, ceramica, vetro e incisione. La velocità di taglio è del 40% superiore rispetto al modello normale, paragonabile all'effetto della macchina per incisione laser CO2 da 300 W.

F30 Pro Upgrade Air Assit Kit: macchina per incisione laser ATOMSTACK A20 Pro, la capacità di taglio viene notevolmente migliorata, così come la precisione e la qualità di taglio in misura notevole. Il nuovo laser A20 dispone di un modulo di messa a fuoco integrato senza attrezzi e di un sistema Air Assist integrato, goditi la bellezza concisa e la libertà wireless.

Scheda madre a 32 bit: macchina per incisione laser ATOMSTACK A20 PRO scala di colore integrata a 256 bit per ottenere un risultato di incisione più fine e un maggiore effetto di contrasto. La macchina può essere compatibile con diversi software di incisione come LaserGRBL, LightBurn, supporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 e supporta anche il sistema MAC (LightBurn), il formato del file di incisione supporta NC, BMP, JPG, PNG, DXF, ecc.

Supporta incisione offline e app per cellulare: ATOMSTACK A20 PRO configura il pannello di controllo terminale, supporta l'incisione offline, è possibile eseguire incisioni in qualsiasi momento e ovunque senza limitare il computer. L'app per cellulare sviluppata da Atomstack è ora disponibile nei principali mercati per applicazioni Android e nell'Apple Appstore. Mini dimensioni e multifunzione che offrono un'esperienza di controllo fresca, arrivi e provatelo!

Orion Motor Tech Macchina per Incisione Laser CO2 60W Incisore Laser Stampante Laser Engraver Regolabile con Porta USB Universale Display LCD Punto Rosso RDworks Software (500 X 700MM) 2.599,00 € disponibile 2 new from 2.599,00€

Controlla Su Amazon READ 40 La migliore piano di accumulo del 2022 - Non acquistare una piano di accumulo finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche POTENZA LASER DA 60 WATT: Potenza laser: 60 W; Area di incisione: 500x700 mm; Spessore di taglio: 0-10mm (dipende da diversi materiali); Velocità di incisione: 0-500MM / S; Velocità di taglio: 0-80MM / S. Precisione di posizionamento:

COMPATIBILE SOFTWARE DI TERZI: La piattaforma open source funziona con qualsiasi software laser come LightBurn, AutoCAD e CorelDRAW. Incide fino a 256 tonalità diverse attraverso i controlli LCD digitali. Compatibile con Windows 7, Win 8, Vista, XP e Win 2000. l software RDWorks / Corellaser è incluso per iniziare (SOLO PC).

DESIGN DI POSIZIONAMENTO LASER FACILE: Il puntatore a punto rosso illuminato indica la posizione dell'incisione. Velocità, potenza e altre impostazioni possono essere regolate con il pannello di controllo e la mappatura con codice colore Raster / Vector consente modifiche intuitive alla velocità e alla potenza dell'incisione.

CONNETTIVITÀ DISCO USB E U-FLASH: Carica facilmente i file di immagine della memory stick con la porta USB, così puoi lavorare anche senza PC. Supporta più formati grafici: AI, GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC, DST, DSB, UD5, BMP e altri.

AMPIA APPLICAZIONE: La nostra tagliatrice laser da 60 W è adatta per: gioielli, artigianato, lavorazione del legno, taglio tessile, marcatura industriale e prototipazione, creazione di insegne, disegni aerospaziali, modelli architettonici, materie plastiche, timbri in gomma, cornici, regali personalizzati, codice a barre, guarnizione taglio, creazione di puzzle, ebanisteria, incisione di trofei, modelli di scorrimento, giunti a dita, intarsi e sovrapposizioni, carillon, modelli di router.

VEVOR Macchina per Incisione a Laser Professionale 500mmx300mm Taglio Engraver Macchina per Incidere Laser Engraving Machine Taglio Arte Artigianato 1.663,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interfaccia USB, supporto dischi U-Flash, lettura file da memory stick, uso anche senza PC. Tagli e incisioni semplici e precisi

Conforme FDA, Certificazione CE, Certificazione di qualità ISO 9001

Mappatura colori vettore/scansione. Cambio velocità e potenza di intaglio tramite impostazione dei colori

Raffreddamento ad aria per rimuovere il calore e i gas combustibili dalla superficie di incisione e semplificare l'uso

Velocità e potenza regolabili. Pannello di controllo intuitivo. Impostazione della velocità, della potenza e del controllo diretto del laser

OMTech 100W Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser Stampante Taglio Engraver Autofocus e Motorizzato con Porta USB Display LCD RDworks Software (500X700MM con Refrigeratore Acqua) 3.199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GRANDE POTENZA: questa macchina per incisione e taglio laser è dotata di un potente tubo laser CO2 da 100 W per incidere i tuoi disegni ancora più velocemente, più chiari e più profondi. Il suo pannello di controllo Ruida presenta funzioni avanzate per aiutarti a perfezionare le tue incisioni sofisticate e lo schermo LCD fornisce il controllo completo sul processo di marcatura laser. Sono incluse anche le edizioni compatibili con Windows di RDWorks v8 e CorelLaser.

RAFFREDDATORE AD ACQUA INDUSTRIALE: il nostro registratore da 100 W è dotato di un dispositivo di raffreddamento ad acqua industriale CW-3000 incluso per mantenere tutto fresco e senza intoppi.

LETTO MOTORIZZATO: questo laser cutter offre un ampio spazio di lavoro di 70x50 cm (28x20 pollici) reso ancora più utile grazie alle porte attraverso la macchina e incluso autofocus e letto motorizzato, eliminando il noioso lavoro manuale e velocizzando la produzione

MESSA A FUOCO AUTOMATICA: non c'è bisogno di discutere con la messa a fuoco manuale con strumenti acrilici e sottomenu dei parametri. L'autofocus integrato rende il laser perfettamente allineato con il semplice tocco di un pulsante.

AMPIA APPLICAZIONE - Funziona con legno, gomma, plastica, carta, vetro, pelle, ceramica, piastrelle, tessuto, tessuto, fibra di vetro, marmo, sughero, giada, acrilico, impiallacciatura, corian, metalli rivestiti, alluminio anodizzato, Mylar, Delrin, melamina , Pressboard, piastra opaca e altri materiali non metallici. Crea gioielli personalizzati, pendenti, stemmi, articoli in pelle, cartelli, cimeli e altro.

LaserPecker L1 Pro Incisore Laser, Laser Cutter Portatile Taglio Laser Strumenti, Macchina Taglio Laser con Elettrico Stander Incisione Laser per Legno Pelle Acrilico - Suit 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Precisione e messa a fuoco automatica】 - Aggiornato con supporto per messa a fuoco automatica che regola automaticamente la distanza del laser in pochi secondi. Il laser blu-viola da 405 nm, il punto preciso di 0,01 mm crea dettagli doppi in più rispetto ad altri normali incisori laser blu. Viene fornito con varie funzioni di sicurezza tra cui occhiali, blocco password, rilevamento del movimento, indicatore laser e spegnimento per surriscaldamento.

【Compatto e portatile】 - 6,7 once, 2,56 pollici × 2,4 pollici × 2,09 pollici (L × P × A), questo piccolo gadget si adatta perfettamente al palmo della mano e alla custodia dello zaino, può essere mobile tramite USB da qualsiasi 5V Fonte di alimentazione 2A, come power bank. Laser le tue idee e divertiti sempre e ovunque.

【Plug & play】 -Avvia l'APP LaserPecker e connettiti con Bluetooth, puoi creare incisioni fino a 3,9 x 3,9 pollici (L x A) caricando un'immagine, digitando testo o importando un file G-code. Ideale per incidere etichette e decorazioni su oggetti come portafogli, taccuini e custodie per telefoni ecc. Piuttosto che su progetti di incisione su larga scala.

【Funzionale e pratico】 - LaserPecker può incidere cartoncino, cartone, tessuto, feltro, pelle, legno, acrilico non trasparente, tasche pita ecc., Comodamente fai da te a casa o in officina. Tuttavia, Metalli, Pietra, Materiali riflettenti non sono disponibili, trascina la pagina verso il basso e controlla maggiori dettagli.

【Qualità e garanzia】 - La sorgente laser con un tempo di servizio di almeno 10000 ore e un controllo di qualità al 100% è stato eseguito. Il tuo acquisto è coperto da una polizza di garanzia di 24 mesi. Devi avere una buona comprensione prima dell'uso e contattaci se ci sono domande o problemi. La confezione include: 1 * Incisore; 1 * Supporto per messa a fuoco automatica; 1 * cavo di tipo C; 1 * caricatore; 1 * Occhiali, 1 * Treppiede, 1 * Righello, 1 * Manuale dell'utente.

Orion Motor Tech 50W Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Stampante Laser Engraver Regolabile con Port USB Universale Display LCD Punto Rosso 300 X 500MM (50W con RDWorks Software) 2.099,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA LASER DA 50 WATT: Potenza laser: 50 W; Area di incisione: 300x500 mm (12x20 pollici); Spessore di taglio: 0-10mm (dipende da diversi materiali); Velocità di incisione: 0-500MM / S; Velocità di taglio: 0-80MM / S. Precisione di posizionamento:

COMPATIBILE SOFTWARE DI TERZI: La piattaforma open source funziona con qualsiasi software laser come LightBurn, AutoCAD e CorelDRAW. Incide fino a 256 tonalità diverse attraverso i controlli LCD digitali. Compatibile con Windows 7, Win 8, Vista, XP e Win 2000. l software RDWorks è incluso per iniziare (SOLO PC).

DESIGN DI POSIZIONAMENTO LASER FACILE: Il puntatore a punto rosso illuminato indica la posizione dell'incisione. Velocità, potenza e altre impostazioni possono essere regolate con il pannello di controllo e la mappatura con codice colore Raster / Vector consente modifiche intuitive alla velocità e alla potenza dell'incisione.

CONNETTIVITÀ DISCO USB E U-FLASH: Carica facilmente i file di immagine della memory stick con la porta USB, così puoi lavorare anche senza PC. Supporta più formati grafici: AI, GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC, DST, DSB, UD5, BMP e altri.

AMPIA APPLICAZIONE: La nostra tagliatrice laser da 50 W è adatta per: gioielli, artigianato, lavorazione del legno, taglio tessile, marcatura industriale e prototipazione, creazione di insegne, disegni aerospaziali, modelli architettonici, materie plastiche, timbri in gomma, cornici, regali personalizzati, codice a barre, guarnizione taglio, creazione di puzzle, ebanisteria, incisione di trofei, modelli di scorrimento, giunti a dita, intarsi e sovrapposizioni, carillon, modelli di router.

VEVOR Incisore laser Professionale 40W CO2 Taglierina Laser Macchina USB Macchina per Incisione Laser Macchina per Taglio Laser Display LCD con Porta USB 483,99 € disponibile 2 new from 483,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualità Durevole: Con area di incisione di 12 "x8" (30x20 cm). Adotta un tubo laser CO2 da 40 W premium con lunghezza d'onda di 10,6 um e motore passo-passo ad alta precisione. Caratteristiche corpo rinforzato e ispessito per un uso a lungo termine.

Alta Precisione: Adotta la cinghia di avanzamento ad alta precisione per incisioni più precise e il motore di avanzamento ad alta precisione per operazioni più stabili e precise. Precisione di taglio dell'incisione: 2500 dpi. Precisione di posizionamento: 0,01 mm (0,0004 pollici).

Prestazioni Potenti: È disponibile una porta USB, in grado di connettersi comodamente a desktop o laptop, per un controllo più preciso dell'incisione; Il pannello di controllo aggiornato è dotato di display a LED per l'osservazione semplice e chiara delle condizioni della macchina. Velocità di incisione: 1-300 mm / s (0,04-11,81 pollici / s). Velocità di taglio: 1-10 mm / s (0,04-0,39 pollici / s).

Alta Compatibilità: Sistema di calcolo: Windows XP, 7, 8, 10. Formati grafici supportati: Tutti i formati riconosciuti da CorelDraw come JPG, BMP, AI, PLT, ecc. Software CorelDraw incluso, con la possibilità di NewlySeal e NewlyDraw .

Ampia Applicazione: Adatto per gomma, plastica, cristallo, plexiglas, acrilici, bambù, conchiglia e altri materiali non metallici. Ampiamente usato nell'incisione di sigilli e timbri, elettronica, artigianato e articoli da regalo, abbigliamento, imballaggio e stampa, mobili, industrie pubblicitarie ecc.

ATOMSTACK R3 Pro - Rullo rotante laser per incisioni laser con asse a Y, modulo di incisione rotante a 360° per macchina per incisioni laser per oggetti cilindrici 169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Albero di supporto ausiliario: il rullo rotante ATOMSTACK R3 PRO è dotato di 2 alberi di supporto per oblò, può essere utilizzato per intagliare oggetti di grandi dimensioni. Il diametro può essere regolato in 8 livelli e il diametro dell'incisione può essere fino a 4 mm. Il rullo ha un design distintivo, senza ostacoli e gli oggetti incisi sono infinite lunghezze.

Design interamente in metallo con guarnizione integrata: il rullo rotante ATOMSTACK R3 Pro si adatta al design concentrato, senza regolare la cinghia dentata. Struttura interamente in metallo sicura e stabile. Design chiuso, il motore non è libero ed è più sicuro.

Processo di incisione stabile: rullo in gomma monoblocco con una durezza fino a 70 A, maggiore attrito e un processo di incisione più stabile. Il rullo rotante ATOMSTACK R3 Pro può eseguire intagli superficiali, cilindro lungo, cilindro con piccolo diametro, intaglio a 360 gradi o tagli senza ostacoli.

Ampia applicazione: la velocità della linea è adatta per il 95% delle macchine per incisioni sul mercato, tra cui ATOMSTACK, NEJE, ORtur, Twotrees, ecc. Non è necessaria alcuna installazione, non è necessaria alcuna regolazione, può essere utilizzata dopo l'apertura della confezione.

Design a rullo: design senza ostacoli senza limitare la lunghezza dell'articolo. È necessario aggiungere blocchi di supporto per aumentare l'incisione laser in base all'altezza dell'articolo. Il punto laser deve essere orientato alla punta dell'oggetto cilindrico.

Mini Strumenti per incisione laser portatile CNC, macchina per incisione laser compatta 1.6W con occhiali protettivi, stampante laser per incisore laser per fai da te, arte artigianale (Black) 329,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 65 * 61 * 53 mm / 2,56 * 2,40 * 2,09 pollici, peso: 190 g / 6,70 once. Testina laser di alta qualità facile da trasportare, sorgente laser blu da 450 nm, migliore stabilità e lunga durata, con una durata di oltre 10.000 ore. Incisione multi-angolo con treppiede regolabile per l'incisione di prodotti a qualsiasi angolazione e altezza.

Bluethooth wireless controllato da uno smartphone, utilizza l'APP per cellulare, facile da usare. Seleziona dal phonealbum, Scatta una foto e scolpisci direttamente, Inserisci il testo o dipingi per scolpire, Seleziona l'APP per il materialimage carving incorporato, quattro modalità di incisione. Fai da te qualsiasi modello che desideri incidere.

Certificazione di sicurezza: CE, FCC, FDA, RoHS, CDRH, IEC 60825-1 (livello laser 1), IEC 60825-1 (livello laser 4). La protezione degli occhiali, l'allarme di avviso di lavoro, il monitoraggio mobile, la protezione da surriscaldamento, il blocco della password possono proteggerti da lesioni accidentali.

Può essere inciso in legno, bambù, carta, lastici, pelle, gomma, spugna, pettine, portafoglio o altri materiali combustibili. ampia gamma di utilizzo: artigiani, calzolai, falegnami, fornai, designer, appassionati di bricolage e altri principianti e professionisti.

Offriamo una garanzia di 1 anno con 30 giorni di restituzione senza preoccupazioni, quindi soddisfazione al 100% e resi senza problemi. Non esitate a contattarci quando si utilizza l'articolo.

Valens 50W Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser Stampante Laser Engraver Regolabile con Porta USB Universale Display LCD Punto Rosso RDworks Software (50W 300 X 500MM) 2.199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATTO PER LA CASA E IL BUSINESS - Tubo laser da 50 W. L'area di taglio misura 300 x 500 mm. Velocità di incisione: 0-500 mm / s. Velocità di taglio: 0-80 mm / s. Risoluzione regolabile fino a 4500 dpi.

COMPATIBILE SOFTWARE DI TERZI - Il software incluso supporta i seguenti formati di file: AI, GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC, ora legale, DSB, UD5, BMP. La piattaforma open source è compatibile con tutti i programmi software laser come LightBurn, AutoCAD e CorelDRAW. Il software RD Works è incluso per aiutarti a iniziare (SOLO PC). Puoi anche caricare direttamente da USB e U-Disc.

DISPLAY DIGITALE AGGIORNATO - Il nuovo display di controllo digitale Ruida funziona in modo intuitivo con il coperchio acrilico trasparente con diverse finestre per osservare e controllare i processi laser e correggere i disallineamenti.

SICUREZZA - Il nuovo sensore di spegnimento automatico spegne il sistema laser quando viene aperto il coperchio del cofano. Compressore d'aria incorporato e tubi di ventilazione in alluminio assicurano un'eccellente ventilazione.

AMPIA APPLICAZIONE - Funziona con legno, gomma, plastica, carta, vetro, pelle, ceramica, piastrelle, tessuto, tessuto, fibra di vetro, marmo, sughero, giada, acrilico, impiallacciatura, corian, metalli rivestiti, alluminio anodizzato, Mylar, Delrin, melamina , Pressboard, piastra opaca e altri materiali non metallici. Crea gioielli personalizzati, pendenti, stemmi, articoli in pelle, cartelli, cimeli e altro.

Orion Motor Tech 100W Macchina per Incisione Laser CO2 600x1000mm Incisore Laser con Software Ruida Stampante Regolabile con Connettore USB Universale per Legno Pelle Gomma 4.549,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONAMENTO FACILE E SICURO --- Password e protezione con chiave prevengono l'uso non autorizzato; un sensore si spegne automaticamente all'apertura del coperchio di protezione; un sistema di assistenza pneumatica integrato elimina fumo, polvere e scintille; e un bidone di grande capacità rimuove e raccoglie rapidamente i detriti mentre lavori.

SOFTWARE INCLUSO --- Questa macchina per incisione laser viene fornita con RDWorks v8 per aiutarti a iniziare; può anche ricevere file immagine via Ethernet o USB da altri programmi per iniziare immediatamente a scolpire i tuoi progetti in legno, pelle, plastica, gomma e altro.

1485/5000 AUTOFOCUS E SOLLEVAMENTO ELETTRICO --- Questo incisore laser CO2 da 100 W offre un ampio spazio di lavoro di 60x100 cm reso ancora più utile dalle porte della macchina e dall'autofocus incluso e dal letto motorizzato, eliminando il noioso lavoro manuale accelerare la produzione per darti più tempo e denaro.

CONTROLLI DIGITALI RUIDA --- Il pannello Ruida di questo strumento di taglio laser ha caratteristiche avanzate per aiutarti a perfezionare le tue sofisticate incisioni; il suo comodo display LCD offre il pieno controllo del processo di marcatura laser.

AMPIA APPLICAZIONE --- La macchina può lavorare i seguenti materiali: legno, gomma, acrilico, delrin, tessuto, pelle, carta, fibra di vetro, plexiglass, piastrelle, plastica, marmo, cartone, melammina, mylar, truciolato, compensato, sughero , corian, ecc. NON intagliare o tagliare il metallo!

Macchina per Incisione Laser da 20W, Incisore Laser DIY, Kit per Incisione Laser, Macchina Da Taglio Per Precisione Incisione Laser Per Vinile in Pelle Metallo Legno 279,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐⭐【Design della protezione per gli occhi di sicurezza】: design consapevole, in modo da poterlo utilizzare meglio e in modo più sicuro, utilizziamo una nuova modalità di progettazione della protezione per gli occhi. La macchina per incisione laser con copertura protettiva laser protegge perfettamente gli occhi e filtra il 97% della luce UV, il che rende l'incisione più comoda, senza bisogno di indossare occhiali di sicurezza.

⭐⭐【Laser a fuoco fisso ad alta potenza】: la macchina per incisione laser aggiornata non ha bisogno di regolare la messa a fuoco prima dell'incisione. Il nuovo punto focale del laser è più piccolo del 50% rispetto ad altri laser convenzionali, il nuovo laser combina incisione di precisione e taglio simultaneo ad alta energia. L'uscita laser del laser a fuoco fisso è più stabile di quella del laser zoom.

⭐⭐【Scala precisa e struttura solida】: ci sono linee di scala precise sull'asse X e Y per facilitare la misurazione rapida della lunghezza. Intervallo di incisione ampio 410x400 mm. Il design della struttura interamente in metallo lo rende più stabile, l'intera struttura è progettata per un rapido montaggio (entro 10-20 minuti).

⭐⭐【Ampia compatibilità】: la macchina può essere compatibile con vari software di incisione maturi, come: B. per LaserGRBL, LightBurn, supporto per Win XP/ per Win 7/ per Win 8/XP/ per Win 10 e anche per Mac system (LightBurn), formato file di incisione supportato per NC, BMP, JPG, PNG, DXF ecc.

⭐⭐【Ampia applicazione】: materiali incidebili: carta, carta, cartone, plastica, carta, circuito stampato, ossido di alluminio, strato galvanico antiriflesso e strato di vernice. Materiali che possono essere tagliati: cartone, tessuto non tessuto, lastra sottile, materiale acrilico, alcune lastre sottili di plastica. READ 40 La migliore balsamo senza risciacquo del 2022 - Non acquistare una balsamo senza risciacquo finché non leggi QUESTO!

SCULPFUN S9 Incisore Laser,Taglio laser ad effetto 90W,laser per legno,in metallo di alta precisione,tagliare legno e acrilico da 15 mm, per legno metallo acrilico 469,99 €

395,99 € disponibile 2 new from 395,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️【 getto laser ultra sottile con effetto 90W 】 La nostra nuova macchina per incisioni laser S9 utilizza il laser a diodi con tecnologia laser da 5,5 W con una messa a fuoco laser ultra sottile e affilata di 0,06 mm. Con una profondità di penetrazione super e precisione può tagliare legno spesso 15 mm, acrilico 10 mm e ceramica intagliata, acciaio inossidabile e pietra scura.

☑️【Macchina per incisione a fuoco rapido in metallo】la incisore laser S9 in metallo ha il design più veloce di messa a fuoco e scorrimento. Basta spostare il laser e stringere le viti per completare la messa a fuoco. L'intera struttura è progettata per una rapida installazione. Gli assi X e Y contengono linee di scala precise, che consentono di misurare comodamente le dimensioni dell'oggetto inciso.

☑️【Progettazione di protezione di sicurezza】Laser per legno, Il coperchio del filtro laser della macchina per incisione su metallo può filtrare il 98% dei raggi ultravioletti, consentendo di osservare l'incisione senza indossare occhiali. Dotata di un interruttore di alimentazione, la macchina può essere facilmente accesa o spenta in caso di emergenza. La staffa in acciaio formato A4 può proteggere il tavolo dai danni del laser e isolare il rischio di incendio.

☑️【Struttura stabile e facile da montare】il design interamente in metallo rende la macchina estremamente robusta e migliora la precisione dell'incisione. Sui quattro piedini e sul corpo sono riservati i fori di fissaggio per l'installazione della macchina e del cavo dati. È facile da montare e solitamente richiede solo 10-20 minuti per completare l'installazione e la configurazione. Durante l'uso, è possibile mantenere il telaio e sostituire un altro laser.

☑️【Ampia compatibilità】la macchina per incisione laser S9 è compatibile con LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire e altri software per incisione, supporta l'incisione in modalità PWM, supporta il sistema Windows/Mac, il file di incisione supporta JPG, PNG, DXF, SVG, G, NC, BMP, ecc. e offre una superficie di 410 x 420 mm. Per diverse incisioni e requisiti di taglio.

CO-Z 60W Macchina per Incisione Laser CO2 Incisore Laser Stampante Laser Engraver Regolabile con Porta USB Universale Display LCD Punto Rosso RDworks Software (500 X 700MM) 2.899,00 € disponibile 2 new from 2.899,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATTO PER LA CASA E IL BUSINESS - Tubo laser da 60 W. L'area di taglio misura 500 x 700 mm. Velocità di incisione: 0-500 mm / s. Velocità di taglio: 0-80 mm / s. Risoluzione regolabile fino a 4500 dpi.

COMPATIBILE SOFTWARE DI TERZI - Il software incluso supporta i seguenti formati di file: AI, GIF, JPG, JPEG, PDF, PNG, PLT, DXF, SVG, NC, ora legale, DSB, UD5, BMP. La piattaforma open source è compatibile con tutti i programmi software laser come LightBurn, AutoCAD e CorelDRAW. Il software RD Works è incluso per aiutarti a iniziare (SOLO PC). Puoi anche caricare direttamente da USB e U-Disc.

DISPLAY DIGITALE AGGIORNATO - Il nuovo display di controllo digitale Ruida funziona in modo intuitivo con il coperchio acrilico trasparente con diverse finestre per osservare e controllare i processi laser e correggere i disallineamenti.

SICUREZZA - Il nuovo sensore di spegnimento automatico spegne il sistema laser quando viene aperto il coperchio del cofano. Compressore d'aria incorporato e tubi di ventilazione in alluminio assicurano un'eccellente ventilazione.

AMPIA APPLICAZIONE - Funziona con legno, gomma, plastica, carta, vetro, pelle, ceramica, piastrelle, tessuto, tessuto, fibra di vetro, marmo, sughero, giada, acrilico, impiallacciatura, corian, metalli rivestiti, alluminio anodizzato, Mylar, Delrin, melamina , Pressboard, piastra opaca e altri materiali non metallici. Crea gioielli personalizzati, pendenti, stemmi, articoli in pelle, cartelli, cimeli e altro.

LaserPecker L2 Incisore Laser, Laser Cutter Portatile Palmare Incisore Legno Taglio Laser Strumenti, Macchina Taglio Incisione Laser per Legna Pelle Metallo - Supporta 360° Incisione Scorrimento 1.299,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Incisione Rotativa/Mobile a 360°: LaserPecker L2 Suit Laser Cutter può eseguire incisioni rotanti a 360° su superfici curve cilindriche come tazze/matite con l'aiuto del 3° asse (rullo). Supporta anche l'incisione in movimento (esegui la dimensione massima dell'incisione di 100 x 2000 mm).

New Generation Incisore Laser: La LaserPecker L2 Portatile Incisore Laser (laser classe 4.) aggiornamento sovversivo, la potenza è 10 volte superiore alla prima generazione! Velocità di incisione fino a 600 mm/s, velocità di anteprima 3750 mm/s. 3 opzioni di risoluzione dell'incisione (1k/1.3k/ 2k) forniscono un livello di dettaglio perfetto.

Plug & Play: LaserPecker L2 Macchina Taglio Laser supporta il trasferimento di file tramite smartphone/PC, incisione con pochi semplici click! Il formato del file di incisione supporta CAD, BMP, JPG, PNG, DXF, ecc. La Incisione Laser macchina con robusto design interamente in metallo, la fusoliera è stata aggiunta in modo creativo con un design della maniglia, comodo da portare con te in viaggio.

Applicabile a una Varietà di Materiali: LaserPecker L2 Incisione Laser Macchina PUÒ Incidere: Metallo laccato/anodizzato, Acciaio inossidabile 304, Legno, Pietra, Bambù, Pelle, Tessuto, Cibo, Carta, Acrilico, Eccetera, ecc. NON PUÒ Incidere: Oro, Argento, Rame, Ottone o materiali riflettenti. PUÒ Taglio: Spessore di legno, Carta, Acrilico, Pelle (spessore entro 5 mm). Dimensioni di incisione max 100x2000 mm.

Sicurezza&Garanzia: LaserPecker L2 Laser Cutter con copertura di protezione/occhiali del filtro dalla luce blu. Sostegno protezione contro il surriscaldamento, blocco password, rilevamento del movimento e il surriscaldamento si spegne funzione, Garantire un uso sicuro.Il marchio LaserPecker offre 12 mesi di garanzia. In caso di domande durante l'uso, non esitate a contattarci, le risolveremo il prima possibile.

Sculpfun S9 incisione laser - 90W Effetto Incisore Laser, Incisore Laser CNC 15mm Macchina Taglio Laser, Messa a Fuoco Precisa, Tutto Metallo, per Vetro, Pelle, Acrilico, Ceramica 410 * 420mm 469,99 €

397,99 € disponibile 2 new from 397,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Raggio laser a effetto ultrasottile da 90 W] La nostra nuova macchina per incisione laser S9 adotta la più recente tecnologia di modellatura del raggio laser da 5,5 W, tecnologia laser a diodi, raggio laser a effetto ultra sottile da 90 W, focalizzazione laser ultra fine da 0,08 mm, in grado di elaborare paulownia da 15 mm taglio del legno, acrilico nero da 10 mm, ceramica intagliata, acciaio inossidabile e pietra scura. È uno strumento essenziale per te che ami l'arte dell'intaglio!

[Messa a fuoco rapida e alta precisione] La macchina per il taglio e l'incisione laser Sculpfun S9 adotta un obiettivo a fuoco fisso e un design scorrevole. Hai solo bisogno di far scorrere il laser e stringere le viti per completare la messa a fuoco rapida della macchina per incisione laser, che è più precisa di altre macchine per incisione.Asse X, asse Y e asse Y, che consente di determinare la dimensione di l'incisione L'oggetto inciso può essere facilmente misurato!

[Design di sicurezza e protezione] Il coperchio del filtro laser della macchina per incisione dei metalli filtra il 98% della luce UV, ti consente di guardare l'incisione senza indossare occhiali e impedisce al tuo animale domestico di afferrare il punto laser. Sulla macchina è presente un interruttore di alimentazione per lo spegnimento di emergenza. Il pad in acciaio formato A4 può proteggere bene il tuo tavolo dai danni del laser.

[Progettazione di protezione di sicurezza] Il filtro laser della macchina per incisione laser sculpfun s9 può filtrare il 98% dei raggi ultravioletti, quindi puoi guardare l'incisione senza occhiali per evitare che il tuo animale domestico si ferisca gli occhi. La macchina ha anche un interruttore di arresto di emergenza e interni in acciaio formato A4 che possono proteggere bene il tuo tavolo dai danni del laser e anche proteggere la sicurezza tua e dei tuoi animali domestici!

[Robusto e facile da montare] Il design della struttura interamente in metallo con incisione laser su metallo rende la macchina per incisione laser desktop più robusta, stabile e durevole. I fori di fissaggio sono riservati per l'installazione della macchina e dei cavi dati sui quattro piedi e sulla fusoliera. È facile da montare e in genere richiede solo 10-20 minuti per completare l'installazione e la configurazione. Adatto ai principianti, non sono necessarie complicate fasi di montaggio!

Incisore Laser WAINLUX K6, Mini Macchina Per Incisione Laser 3000mW, Precisione 0.05mm, Connessione BT, Controllo Applicazioni Portatile Incisione Laser Per Legno, Pelle, Arte Fai-Da-Te 179,00 €

169,00 € disponibile 1 used from 163,93€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TAGLIA PICCOLA. LASER POTENTE: La sua potenza laser di 3000 mW lo rende più veloce e potente. Rende l'incisione su superfici più dure un gioco da ragazzi! I materiali per l'incisione includono: cartone, legno, pelle, stoffa, bambù, plastica, acrilico, carta tagliata o altri materiali infiammabili (come custodie per cellulari, mouse, biglietti da visita, portafogli. Nota: non è possibile incidere acciaio inossidabile, metallo, vetro, cristallo e materiale trasparente o traslucido.

CONNESSIONE SEMPLICE. CONTROLLO INTELLIGENTE: Puoi connetterti tramite BT per connettere il tuo telefono cellulare Android o IOS. La nostra App è completamente gratuita e l'interfaccia operativa è breve, che supporta vari file. Puoi anche connetterti tramite USB per connetterti al tuo computer Windows o Mac. Ci sono quattro modelli che incidono in bianco e nero, discreti, contorni e formati immagine supportati sono JPEG/JPG/GIF/BMP/PNG.

DESIGN DUREVOLE: Questa è una macchina per incisione laser in miniatura, è lo studio d'arte portatile perfetto che puoi portare ovunque! Le lenti protettive integrate per ridurre la dannosa luce blu del laser consentono di osservare in sicurezza il processo di incisione senza danneggiare gli occhi quando si utilizza la protezione per gli occhi adeguata. Il furgone di scarico integrato impedisce al fumo del processo di incisione di influenzare il design finale e aiuta a dissipare il calore.

SEMPLICE E SICURO DA USARE: Il mini incisore laser K6 proietta un'anteprima della tua immagine sulla superficie prima dell'incisione! Rende super facile vedere dove si troverà il tuo progetto finito. Protezione del movimento e monitoraggio del surriscaldamento: durante l'incisione, se la temperatura interna si avvicina alla soglia di calore o si nota un movimento accidentale durante il funzionamento, si spegnerà immediatamente per garantire la sicurezza degli utenti e delle apparecchiature.

ASSICURAZIONE QUALITÀ: Abbiamo un team di assistenza clienti professionale. Se hai bisogno di un consulente pre-vendita o incontri qualsiasi problema, puoi contattarci senza impegno. Note: La macchina per incisione laser WAINLUX K6 ha superato la certificazione CE, FCC, FDA, LVD. Le specifiche di questa macchina per incisione laser sono completamente adatte per l'Italia, ma l'interfaccia operativa del software e il manuale sono scritti in inglese, per favore non acquistare se ti dispiace.

Incisore laser Atomstack, macchina da taglio laser fai-da-te da S10 Pro 50W, potenza di uscita 10W, macchina per incisione laser CNC a punto compresso 0,06 * 0,06 mm, supporto per incisione offline 629,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 10 W High Power & Dual Compression Spot: l'incisione e la taglierina laser Atomstack S10 Pro con potenza di 50 W e potenza di uscita laser da 10 W. Grazie all'introduzione della prima tecnologia a doppia testina laser al mondo, il Dual Compressed Spot rende la messa a fuoco laser ultra fine con soli 0,06 x 0,06 mm. La potenza più forte può tagliare 10 mm di legno o acrilico nero da 5 mm in un unico passaggio.

Supporto per incisione offline: macchina per incisione laser Atomstack S10 Pro, dotata di un pannello di controllo del terminale che supporta l'incisione offline, nonché un pulsante di arresto di emergenza e ripristina l'interruttore. Puoi copiare i file che desideri incidere o tagliare su una scheda SD (scheda SD inclusa), installare il software e caricare il file. Puoi incidere sempre e ovunque senza essere limitato dal computer.

DESIGN DELLA STRUTTURA SOLIDA E FACILE DA INSTALLARE: il design della struttura in lega di alluminio anodizzato rende la macchina più resistente e ha una precisione fino a 0,01 mm. L'assemblaggio di solito può essere completato entro 10-20 minuti. Allo stesso tempo, questa macchina laser adotta anche un design modulare, è possibile ottenere una superficie di incisione di 410 x 850 mm sostituendo i componenti del telaio.

Nuovo design per la protezione degli occhi in vetro panoramico con filtro: macchina per incidere S10 con l'ultimo design del filtro panoramico con coperchio di protezione in vetro unilaterale, che filtra il 97% della luce ultravioletta e riduce notevolmente i danni agli occhi causati dai raggi UV durante il processo di incisione, mantenendo l'osservazione della posizione di messa a fuoco.

Aggiorna laser ad alte prestazioni con messa a fuoco fissa e ampia compatibilità: il nuovo laser combina incisione di precisione e taglio ad alta energia. La messa a fuoco automatica è la prestazione laser di un laser a fuoco fisso più stabile di quella di un laser zoom. e S10 possono essere compatibili con vari sofisticati software di incisione (LELESTBBAND ​​LASERGRBL, ecc.). Supporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win10, supporta anche i sistemi Mac

A5 20W Incisore Laser ATOMS - CNC Macchina Taglio Laser, Metallo Incisione Laser Laser Cutter Engraver Strumenti per incisione fai da te, per Legno, Metallo, Acrilico, Area di Lavoro 410 x 400 mm 279,99 € disponibile 3 new from 279,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Risolvi il problema dell'incisione imprecisa e del corpo instabile]: la nostra macchina per incisione laser A5 2OW aggiornata adotta un design a fuoco fisso, che può incidere senza regolare la lunghezza focale; e l'area del punto focale del nuovo laser è del 50% più piccolo di altri laser ordinari Visibile ad occhio nudo. Per piccoli raggi, scoprirai che la potenza del laser di un laser a fuoco fisso è più stabile di un laser zoom.

[Macchina per incisione laser entry-level conveniente e facile da usare] Se sei preoccupato di iniziare la tua creazione fai-da-te perché non sai quale macchina acquistare, la nostra macchina per incidere A5 20W è la scelta migliore, a partire dal struttura complessiva di A5. Semplice, i principianti possono completare l'installazione in 10-20 minuti.

[Non preoccuparti per i problemi del software] Poiché la nostra macchina tiene conto delle esigenze dei clienti, la macchina per incidere A5 2OW è compatibile con vari software di incisione complessi come LaserGRBL, LightBurn e supporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10, supporta anche il sistema MAC (LightBurn) e il formato del file di incisione supporta NC, BMP, JPG, PNG, DXF, ecc.

[Non preoccuparti dei danni laser] La nostra macchina per incisione laser ha un copriobiettivo protettivo sulla testa del laser, che può filtrare il 97% dei raggi ultravioletti. Tu e i tuoi compatrioti potete vedere l'incisione laser senza indossare gli occhiali. Per chi non ama la luce, siamo anche dotati di occhiali. Puoi usarlo con più sicurezza!

[Non c'è bisogno di preoccuparsi di danneggiare la macchina] La nostra macchina per incisione laser CNC A5 20W adotta una struttura del corpo interamente in metallo, che è robusta e durevole, oltre la tua immaginazione. Abbiamo anche aggiunto segni di graduazione di precisione sull'asse X e sull'asse Y, puoi usarli per misurare rapidamente la lunghezza quando personalizzi i regali per la tua casa. L'ampia area di 410 x 400 mm può soddisfare le tue diverse esigenze di incisione.

S10 PRO Incisore laser - 150w CO2 Effetto incisione laser con uscita 10w macchina taglio laser per legno, Incidere offline con touch screen, Incisore laser per metallo, acciaio, legno 629,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️【Attrezzature per l'incisione offline, eliminando le restrizioni del computer】 ATOM STACK s10pro incisore laser è dotata di un'interfaccia touch screen del pannello di controllo del terminale intelligente, supporta l'incisione offline, regola manualmente i parametri di incisione e incide sempre e ovunque, senza restrizioni del computer. Nessun'altra macchina per incidere sul mercato può farlo.

☑️ 【Effetto laser CO2 superiore a 150 W per risolvere il taglio incompleto】macchina taglio laser per legno ATOM STACK s10pro adotta l'ultimo laser da 10W, quindi s10pro ha un raggio laser ad effetto da 150 W, il raggio laser ha un forte potere di penetrazione e può tagliare 15 mm di paulownia e 20 mm di nero acrilico. Questo è anche uno strumento essenziale per il tuo fai-da-te.

☑️ 【Messa a fuoco ultra fine da 0,08 mm, risoluzione dell'incisione imprecisa】 incisore laser s10pro adotta la più recente tecnologia di modellatura laser a diodi laser, messa a fuoco laser ultra fine da 0,08 mm, forma d'onda laser di lunghezza 455 ± 5 nm, precisione di incisione fino a 0,01 mm, soluzione perfetta per incidere Domande imprecise, puoi incidere album fotografici unici, portafogli, tazze e altro per la tua famiglia e i tuoi amici animali.

☑️ 【Design della struttura robusto e stabile】 incisore laser metallo adotta un design del telaio interamente in metallo, che rende la macchina estremamente resistente e migliora la precisione dell'incisione. La struttura complessiva è progettata per un'installazione rapida, in genere 10-20 minuti per completare l'installazione. Puoi conservare il telaio e sostituirlo con altri nuovi laser durante l'uso. Oppure passare a un'asta più lunga per aumentare l'area di incisione.

☑️ 【Avvia un'attività e guadagna soldi】 S10PRO incisione laser può non solo soddisfare il tuo hobby fai-da-te, personalizzare scatole di fazzoletti in legno, tazze da caffè in ceramica, portafogli in pelle, tazze in acciaio inossidabile e piastrine per cani, ma anche vendere le tue idee o personalizzare campioni per i clienti . Questo è l'inizio di un progetto di startup low cost! Ne hai bisogno per un lavoro part-time! READ 40 La migliore pompa per acqua a batteria del 2022 - Non acquistare una pompa per acqua a batteria finché non leggi QUESTO!

ATOMSTACK A20PRO incisore laser, 3 in 1 schermo offline/APP mobile/Finestre incisione, testina laser 20W, 300W CO₂ air assist kit a doppia pompa incisione per legno, metallo 1.199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【3 in 1: schermo offline, APP, computer Windows. Incisione del computer】 Atomstack A20 PRO è ora online, combinata con il terminale di controllo touch screen, più la tradizionale incisione del computer di piccole dimensioni e multifunzione. Porta una nuova esperienza di controllo, vai e provata! !

【Nuovo laser con doppia pompa air assist】 Ora la nuova incisione laser A20 PRO è dotata di un modulo di messa a fuoco integrato senza attrezzi e un sistema di supporto dell'aria integrato, semplice e bello, senza fastidiosi cavi. Allo stesso tempo, la capacità di taglio è stata notevolmente migliorata e la precisione di taglio e la qualità di taglio possono essere ottimizzati, rendendo il vostro lavoro perfetto Sie müssen die air assist auch nicht mehr separat kaufen.

【20W super potente, forte potenza di taglio】la prima macchina per incisione laser al mondo con potenza ottica da 20 W – Atomstack A20 PRO macchina per incisioni laser. L'ultima tecnologia di accoppiamento laser a 4 vie 6 W ha una potenza potente. È possibile tagliare pannelli di Paulonia da 12-15 mm e pannelli in acrilico nero da 8 mm. La potente funzione di taglia unica ti porta una nuova esperienza!

【Tecnologia di accoppiamento dei punti di pressione migliorata 4 x 6】 l'area di messa a fuoco laser ultra fine della macchina per incisione laser Atomstack A20pro viene ridotta a 0,08 x 0,1 mm, che consente di incidere direttamente metallo a specchio in acciaio inox, ceramica e vetro, nonché la velocità di incisione e taglio è del 40% più veloce rispetto ai modelli comuni, paragonabile a 3000 W CO2. L'effetto di un'incisione laser. Macchina

【Imprenditore】la nostra macchina per incisione laser non solo può soddisfare il vostro hobby fai da te, scatole per fazzoletti in legno, tazze da caffè in ceramica, portafogli in pelle, bicchieri in acciaio inox e marchi di riconoscimento, ma anche vendere le vostre idee o personalizzare i modelli per i clienti. Questo è l'inizio di un progetto Start Up economico. Avete bisogno per un lavoro secondario

A10 Pro Incisore Laser, set di strumenti per incisione elettronica, touch screen, protezione per gli occhi, per fai da te, targhette per nome in legno, metallo e acrilico 629,99 € disponibile 2 new from 629,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️【Touch screen ad alta risoluzione】La macchina per incisione laser A10 Pro utilizza un pannello di controllo touch screen, l'interfaccia di controllo è chiara e fluida, è possibile eseguire operazioni di incisione in qualsiasi momento e ovunque, senza limitare i computer e le linee di connessione.

✔️【Prodotti fai da te diversi prodotti personalizzati】Il laser ad alta precisione della macchina per incisione laser A10 Pro può facilmente creare diversi prodotti fai da te, tra cui la produzione di cartelli, puzzle giocattolo, modelli, bicchieri d'acqua incisi e prodotti personalizzati personalizzati. I materiali includono legno, metallo, acrilico nero e molto altro ancora.

✔️【Taglio e incisione rapidi】L'incisione laser A10 Pro utilizza la tecnologia a doppio punto di compressione, la potenza ottica massima del laser è di 10 W, la temperatura del centro laser è fino a 1200 ℃ e la messa a fuoco laser è ridotta a 0,08 * 0,15 mm. L'A10 PRO può tagliare facilmente legno chiaro spesso 15 mm e acrilico nero spesso 15 mm. Intagliare il metallo e tagliare il legno 40% più velocemente rispetto ai modelli tradizionali.

✔️【Più aggiornamenti funzionali】L'esclusivo corpo blu scuro dell'incisione laser A10 Pro, metallo anodizzato in lega di alluminio, il processo di incisione è stabile senza jitter e offset. Il nuovo laser con manopola per una rapida regolazione dell'altezza, con pulsante di emergenza, limitatore, interruttore reset e molte altre nuove funzioni.

✔️【Compatibile con più sistemi e software】Il set A10 Pro Engraving Tool è compatibile con diversi software di incisione come LaserGRBL, LightBurn, supporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 e supporta anche il sistema MAC (LightBurn), il formato di file di incisione supporta NC, BMP, JPG, PNG, DXF, ecc. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden. Abbiamo ingegneri professionisti che rispondono alle vostre domande.

Cloudray 30W Marcatore laser fibra Raycus Fiber Laser Marking Machine Incisione laser a fibra Macchina per marcatura laser 3.322,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina per marcatura laser a fibra Potenza laser: 30 W + obiettivo F-Theta (area di marcatura): 200*200 mm. La gamma di frequenza di questa macchina per marcatura in fibra ottica è 20 ~ 200 khz.

La macchina per marcatura laser in fibra ha 2 anni di garanzia; Funzionamento semplice, manuale utente e invio di video operativi insieme alla macchina. Sono disponibili assistenza remota e software di backup. Se lo stock UE è esaurito, verrà spedito da DHL/UPS in circa 5-7 giorni. Escluse le festività, riceverai la merce entro 12 giorni

Macchina per marcatura laser a fibra progettata per la marcatura ad alta velocità su parti in metallo e plastica, le macchine LiteMarker sono un'ottima soluzione per la marcatura di articoli come articoli promozionali, regali e targhette dati.

La macchina per marcatura laser a fibra Fonte: Raycus; Lunghezza d'onda:1064nm:Versioni Windows supportate:Windows XP,78,10;Software:EzCAD.A Indicatore che riduce il costo per contrassegno; Facile come stampare

Fiber Laser Marking Machine designed for high-speed marking on metal and plastic parts, LiteMarker machines are a great solution for marking items such as such as promotional ar-ticles, gifts and dataplates.The included EZCAD software functions like a printer driver , enabling you to operate the operate the fiber marking machine from your own graphics software and send jobs directly to the software making high-speed marking as easy as printing.

ATOMSTACK X7 Pro 50W aggiornato incisore laser, doppia taglierina laser per metallo/legno, protezione degli occhi incisione laser a fuoco fisso con touch screen 699,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️【Nuovo modello PRO di aggiornamento】 La macchina per incisione laser Atomstack X7 Pro è stata recentemente aggiornata, aggiungendo nuove funzioni come touch screen, lavoro offline ecc., Potenza doppia laser da 10 W con maggiore affidabilità del sistema, incisione regolare, maggiore velocità di incisione, maggiore precisione e prodotti di incisione più raffinati. Il nuovo aggiornamento può soddisfare le tue diverse esigenze di incisione e offre agli utenti un'esperienza migliore!

✔️【Tecnologia di accoppiamento spot a doppia compressione】 L'area di messa a fuoco del laser ultrasottile è ridotta a 0,06 * 0,06 mm, il laser ad alta densità può tagliare facilmente legno spesso 20 mm, acrilico nero spesso 15 mm; può incidere direttamente metallo in acciaio inossidabile a specchio, ceramica, vetro e incisione e la velocità di taglio è superiore del 40% rispetto al modello ordinario, che può essere paragonabile all'effetto della macchina per incisione laser CO₂ da 150 W.

✔️【Laser a fuoco fisso e asse della linea della scala di precisione】 Non è necessario regolare la messa a fuoco prima dell'incisione; L'area del punto focale del nuovo laser è solo 1/3 dell'area del punto di altri laser ordinari, il nuovo laser combina l'incisione di precisione e il taglio ad alta energia allo stesso tempo. Con un intervallo di incisione su ampia area di 410x400 mm e linee di scala precise sul Asse X e asse Y per facilitare la misurazione rapida della lunghezza.

✔️【Nuova protezione per gli occhi e design della manopola】 La macchina per incisore laser X7 Pro con coperchio protettivo in vetro con filtro panoramico svolge un ottimo ruolo nella protezione degli occhi, filtrando il 97% della luce ultravioletta, tu e le persone intorno a te potete anche guardare l'incisione laser fare non è necessario indossare occhiali. Nuovo laser con manopola, è più comodo e veloce regolare l'altezza del laser.

✔️【Supporto offline e ampia compatibilità】 Atomstack X7 PRO configura il pannello di controllo del terminale con touch screen da 3,5 pollici, supporta l'incisione offline, puoi eseguire lavori di incisione sempre e ovunque senza essere limitato dal computer. La macchina può essere compatibile con vari software di incisione maturi, come LaserGRBL, LightBurn, supporto Windows e sistema MAC, il formato file di incisione supporta NC, BMP, JPG, PNG, DXF ecc.

