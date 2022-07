40 La migliore inserti per avvitatori del 2022 – Non acquistare una inserti per avvitatori finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore inserti per avvitatori? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi inserti per avvitatori venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa inserti per avvitatori. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Bosch Professional Set da 43 Pz. Bit di avvitamento Extra Hard (PH-, PZ-, HEX-, T-, TH-, S-Bit, Accessori Trapani & Avvitatori) 28,00 € disponibile 29 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il set di bit di avvitamento da 43 pezzi in acciaio modificato S2 extradura è compatibile con elettroutensili di Bosch e altri produttori

Con portabit universale a sostituzione rapida e portabit magnetico, nonché bit e portabit con codolo esagonale esterno

Giradadi con magnete permanente per vite a testa esagonale (6, 8, 10 mm); lunghezza: 48-50 mm

Dimensioni (lunghezza 35 mm): PH1, (2x) PH2, PH3, PZ1, (2x) PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, (2x) T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, (2x) T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Dimensioni (lunghezza 75 mm): PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25

DeWalt DT7969-QZ Set Avvitatura Composto da 32 Pezzi Assortiti, Adattatore Magnetico 1/4" 30,25 €

16,50 € disponibile 29 new from 13,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The brand in which professionals trust

10 Pcs Bussole per avvitatore, 6–19 mm Hexagon Nut Driver Drill Bit, Attacco Esagonale da 1/4" per Trapani, Dadi e Adattatori per Bussole a Percussione 17,98 €

16,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connessione e adattamento perfetti:Questo set di adattatori per cacciavite cordless di diverse dimensioni e forme si adatta perfettamente ai tuoi attrezzi.

Installazione facile e forte magnetismo:serraggio rapido e questo set di chiavi a brugola per magnetismo sono indispensabili con un forte magnetismo per il montaggio e lo smontaggio nel campo privato e professionale.

Un'attrezzatura di base del laboratorio: Questo set di adattatori per prese è un buon accessorio per la conversione degli utensili, ideale per avvitatori elettrici, trapani, cacciaviti pneumatici, trapani pneumatici, cacciaviti a mano, ecc.

Ampio uso:Adatto per fai da te, professione, riparazioni e altro ancora. Un must per il miglioramento domestico e l'area hobby.

Tanti Modelli : Nel pacco, ci sono 10adattatori esagonali e diversi dimensioni, soddisfare tante esigenze, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm.

DEWALT DT7386T-QZ Inserti per Avvitatore a Impulsi Impact Torsion Extreme, Attacco 1/4", 25 mm PZ1, Confezione da 5 Pezzi 5,93 € disponibile 3 new from 4,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il marchio in cui si affidano i professionisti

Marca: dewalt

Dimensioni: 25mm pz1

Confezione da 5 pezzi

14 Pezzi Adattatore Esagonale Chiavi Bussola per Dadi Esagonali, Inserto per Avvitatore, Mandrini Trapano Set, Adattatore per Bussola a Percussione Metrico per Cacciavite Magnetiche Punte Esagonali 8,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiale di alta qualità】 Il portapunte inserti avvitatore a impulsi è realizzato in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità con durezza particolarmente elevata e buona resistenza all'abrasione. Con la finitura sabbiata lucida e resistente alla corrosione per renderlo più durevole.

【Facile da usare】 Il set punte avvitatore è facile da installare e smontare e non si stacca facilmente durante l'uso. Il porta inserti per avvitatore è altamente occlusivo, robusto e flessibile. Ogni presa ha un segno di dimensione evidente, puoi trovare rapidamente la presa di cui hai bisogno.

【Codolo esagonale】Da 1/4 ": questa punte per avvitatore è adatta per l'installazione in utensili esagonali come un cacciavite pneumatico, un cacciavite elettrico, un trapano pneumatico, un trapano elettrico, un trapano a pistola, un cacciavite manuale e molti altri.

【Intervalli di dimensioni】 7 pezzi inserti per avvitatore a impulsi di alimentazione/ (pollici): 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7/16 " ; 7 pezzi di dadi guida (metrici): 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, le diverse dimensioni delle punte esagonali sono sufficienti per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

【Multiuso】Gli alberi universali da 1/4 '' bussole esagonali si adattano a cambi rapidi e sono fissati saldamente in mandrini standard adatti a tutti i trapani, cacciaviti e avvitatori. Ampiamente usato in casalinghi, ricambi auto, falegnameria, riparazioni di macchine professionali e molti altri.

Pomello avvitatore con supporto per punte per avvitatore a batteria e trapani a mano – Inserto per avvitatore a secco per svitare viti di montaggio rapido in cartongesso, 196210 15,82 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accessorio per avvitatore di alta qualità, per avvitatore a batteria e trapani manuali.

Modello dell’accessorio per avvitatore successivo al Plus, di marca Knauf.

Qualità superiore e durata significativamente più lunga rispetto al vecchio modello.

Per svasare con precisione viti a secco con filettatura fine, filettatura grossolana e punta per trapano su cartongesso.

Con bit di ricambio.

Bosch 2607019454 Barattolo Inserti Avvitamento, 10 Pezzi, PH-PZ-Taglio 13,24 €

12,00 € disponibile 9 new from 9,61€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per tutti gli avvitatori

Assortimento completo

Porta-inserti incluso

Prodotto di ottima qualità

Hi-Spec Set con 43 inserti per avvitatore a percussione con attacco esagonale da 1/4 ”. Include una barra di estensione flessibile, bussole e connettore per gli inserti. Tutto in una custodia compatta 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AD ALTO IMPATTO: l'avvitatore a percussione è diventato uno degli strumenti a batteria più popolari per avvitare viti e altre attività di fissaggio. Dal rompere un dado bloccato, avvitare una vite nel metallo, allo stringere un grande bullone, i 43 inserti esagonali da 1/4" di Hi-Spec sono progettati specificatamente per essere utilizzati con un avvitatore a percussione, resistendo a un livello di coppia elevato per lunghi periodi di tempo

IMPATTO METALLO SU METALLO: I 43 inserti con codolo esagonale da 1/4" di Hi-Spec sono progettati specificatamente per garantire una performance migliore rispetto a quelli standard quando viene applicata il massimo livello di coppia con l'avvitatore a percussione, coppia che romperebbe un inserto standard al primo tentativo. Il fissaggio metallo su metallo richiede una coppia elevata per rompere l'attrito tra i metalli. Fissaggio con arresto rapido dove viene erogata una coppia elevata per serrar

PROGETTATI PER L'IMPATTO: I loro codoli esagonali da 0,25 mm / 1/4 " consentono una rapida sostituzione e riducono lo scivolamento nei mandrini rispetto agli attacchi rotondi. Le punte di precisione progettate geometricamente si adattano agli elementi di fissaggio in modo più preciso, riducendo lo spanamento e la fuoriuscita. Forgiati in acciaio di alta qualità, la duttilità del materiale permette agli inserti di torcersi e flettersi quando sotto stress per l'elevata coppia e per la funzione di

GAMMA DI IMPATTI: apri la scatola robusta e scegli tra le 43 diverse punte per affrontare una serie di attività fai-da-te. - 25mm A croce: PH # 1, 1, 2, 2, 3, 3; Piatti SL3, 4, 5, 5.5, 6, 6mm; Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3; SQ1, 2, 2, 3; Esagonali H3, 4, 5, 6; A stella T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; - 50mm A croce: PH1, 2, 3; Piatti SL4 , 5, 5,5, 6 mm; Quadrato SQ # 2; 75mm A croce PH # 2; Bussole 6, 8mm; Barra di estensione flessibile; Connettore per le bussole

TEMPO DI DARE IMPATTO: per le applicazioni fai-da-te che richiedono l'utilizzo dell'avvitatore a percussione alla massima potenza, in cui i cacciaviti standard non possono resistere e si rompono, di solito nei punti più deboli della punta o del codolo, e per utilizzare il tuo avvitatore a percussione al suo massimo momento torcente, fai spazio nella tua cassetta degli attrezzi per i 43 inserti con attacco esagonale da 1/4"e gli accessori di Hi-Spec

LEXIVON Set Da 6 Di Adattatori A Bussola Per Avvitatore A Impulsi - Inserti Da 75mm e 150mm Con Supporto | Inserti A Bussola Da 1/4", 3/8", E 1/2" (LX-105) 16,99 €

15,99 € disponibile 2 new from 15,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GODITI LA QUALITÀ DELLA NOSTRA CONVENIENTE CONFEZIONE DA 6 - Questi adattatori a bussola da 75 mm e 150 mm per avvitatori a impulsi sono realizzati in acciaio Cromo Vanadio temprato e li trovi posizionati in un comodo supporto.

USAG 664 S25 U06640111 Assortimento di Inserti Lunghi per Avvitatori (25 pezzi) 54,50 € disponibile 6 new from 48,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassetta in materiale plastico

Interno in mousse preformata

Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta

Inserti con innesto diretto su avvitatori elettrici o pneumatici

Include prolunga portainserti magnetica

Inserti Per Avvitatore, Set di Adattatori Per Bussole Esagonali da 1/4", 1/2", 3/8", Per Trapano e Avvitatore a Batteria, Chiavi a Bussola e Bussola, 8 Pezzi, Supporto Per Punte 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set Adattatori inserti a Dado e Bussola esagonali da 1/4 ", 1/2", 3/8 " innesto quadrato

Set di Alta qualità e robusta costruzione in acciaio al cromo-vanadio solido

Primavera a sfera caricata cuscinetto sulla testa detiene prese in modo sicuro

Set di adattatori semplice e affidabile per Trapani, Giraviti, Portapunte e altri dispositivi

Ampiamente usato in casa fai da te, carpenteria, ricambi auto, specializzata nella riparazione della macchina e così via

Gunpla Set Inserti Torx per Avvitatore Professionali 12 Pezzi, Punte Magnetico per Cacciavite, Acciaio S2, Accessori Trapano Avvitatore e Avvitatore 9,45 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiale di Alta Qualità】Gunpla set di bit torx, fatti in acciaio S2 duro di alta qualità, che è resistente con la caratteristica di elevata durezza, indeformabilità, anti-ruggine e anti corrosione, non facile da indossare e ha una forte coppia.

【Performance Eccellente】Set Inserti dotati di magneti, punte avvitatore magnetica può essere saldamente fissato sul cacciaviti per trattenere la vite e avvitare viti di svariate misure, anche con una sola mano. Set punta avvitatore professionali di qualità, ideale per un uso intensive.

【Progettato Perfetto】 Le punte T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 hanno un foro circolare della dimensione appropriata per viti TORX interne, che può essere utilizzato per fissare viti e dadi. Gunpla inserti torx per avvitatore adatto a tutti gli operatori fai da te e professionali. Per fori elettrici, ingegneria, macchinari, manutenzione di elettrodomestici, utensili elettrici e pneumatici, ecc.

【Contenuto della confezione】Il set completo di punte per cacciavite include 12 TORX inserti avvitamento assortiti: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 50 mm di lunghezza, in sacchetto di plastica, facile da riporre. La dimensione è stampata sulla superficie del cacciavite, il che ti rende facile trovare la dimensione necessaria mentre lavori.

【Prodotto multiuso】Compatibili con tutte le marche di avvitatori manuale, elettroutensili e avvitatori o avvitatori pneumatici. A prescindere che tu sia un appassionato di bricolage o che lavori in un'autofficina, troverai il set inserti avvitatore Gunpla ideale per soddisfare le tue esigenze.

Set Bosch Professional da 32 pz. di bit avvitamento (accessorio per avvitatore a impulsi, set bit avvitatore) 13,64 € disponibile 2 new from 13,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il set da 32 pz; il set bit di avvitamento viene fornito in una piccola e compatta custodia con coperchio trasparente, da trasportare in cintura per averla sempre a portata di mano

Agevole maneggevolezza: bit con codice colore per una panoramica e un'identificazione veloci del bit giusto

Dotazione di fornitura: ph1, ph2 (2x), ph3, pz1, pz2 (2x), pz3, hex 3/4/5/6, t10, t15, t20 (2x), t25, t27, t30, t40, s 3/4/5/6, th 10/15/20/25/27/30/40

Il set è destinato a lavori di avvitamento generici, con cacciavite e trapani avvitatori

Attacco 1/4"

DEWALT DT7998T-QZ Inserti per Avvitatore a Impulsi Impact Torsion Extreme, Attacco 1/4", 50 mm PH2, Confezione da 5 Pezzi 8,65 € disponibile 9 new from 5,93€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The brand in which professionals trust

Prodotto da DeWalt

Prodotto di alta qualità

Realizzato con grande attenzione ai dettagli

Set 10PZ punte avvitatore inserti ph2 SL6 punte S2 65 MM 07203 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sei amante del fai da te, ti occupi delle riparazioni domestiche, cerchi le punte da avvitatore giuste per un lavoro efficiente e sicuro? Ecco le punte giuste!

Attacco: S2 magnetico

Punta: PH2 (o "a croce" o "a stella"): adatto per le viti a sezione cruciforme isometrica.

Punta 2: SL6 - Spaccato (o "a taglio" o "fisso"): adatto per viti "spaccate", la punta è piatta e sottile

Lunghezza: 65mm

DEWALT, Set di punte per avvitatore 14 pz., DT71570-QZ 16,99 € disponibile 5 new from 8,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche T STAK compatibile · · Testo tradotto automaticamente.

Beta 860MIX/A10 - Inserti per Avvitatore con Portainserti Magnetico in Astuccio Tascabile - 10 Pezzi 22,40 € disponibile 7 new from 22,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serie di 10 inserti con portainserti in pratico astuccio tascabile magnetico

0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 millimetri; viti Phillips PH1, PH2, PH3; viti Pozidriv - Supadriv PZ1 - PZ2 - PZ3

Materiale portainserti: plastica

Modo d'uso: kit di inserti per diversi tipi di avvitatori e viti

Peso

Bosch Professional Set da 40 Pezzi di Punte e Bit (Pick And Click, Bit di Avvitamento Duri, con Portabit Universale) - Amazon Edition 21,99 €

20,74 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Personalizzabile: il set di punte dure per avvitatore offre gli accessori adatti a seconda del tipo di lavoro da svolgere, e' possibile sostituire rapidamente i bit secondo le proprie necessità

Sistema a un click: innesto sicuro dei gruppi di bit negli slot a scatto o facile pressione delle linguette di sblocco per rimozione e sostituzione

Bit robusti: prodotto in acciaio modificato S2 con un processo di trattamento termico ottimizzato

Smorza le vibrazioni: i bit hanno una zona di torsione rastremata che assorbe forze e vibrazioni per poter gestire il picco di coppia senza problemi

Compatibilità: tutti i bit hanno un codolo esagonale da ¼", compatibile con avvitatori e foratrici

DURTAIL 105 ° Avvitatore Angolo Adattatore( corto e lungo) Angolo Punta da Trapano, Portainserti per Trapano Magnetica, Prolunga Trapano Flessibile Drill Bit Holder, Magnetico Socket Bit Holder 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set di 3 portapunte a cambio rapido: dimensioni: 60 mm x 2, 100 mm, 150 mm, 1/4", attacco esagonale universale da 1/4". Interfaccia con meccanismo di bloccaggio, forte magnete interno, fissaggio rapido, testa di batch automatica. Adatto per trapani, cacciaviti, testa di batch e altri per estendere tutti i tipi di punte per cacciavite e convertire la testa del cacciavite;

1 pezzo codolo esagonale: 6,35 mm; esagono incassato: 6,35 mm; prolunga flessibile per trapano può anche essere piegata e ruotata in spazi ristretti. Il trapano flessibile è uno strumento essenziale per la manutenzione e la riparazione, tra cui case del computer, mobili, elettrodomestici, ecc.

2 pezzi trapano avvitatore ad angolo retto con 105°: può essere collegato al trapano, al trapano ricaricabile o alla chiave manuale, estendendo la portata su steli inaccessibili, viti avvitate, dadi e molto altro ancora.

Gadget artigianale: per l'installazione di cacciaviti ad aria compressa, cacciavite elettrico, trapano pneumatico, cacciavite manuale e altre installazioni per l'utensile esagonale; multifunzionale: compatto e facile da trasportare, un set di attrezzi perfetto

Nota: questi strumenti sono ideali per forare facilmente, a bassa velocità/viti, come trapani a batteria, cacciaviti a cricchetto, ecc. Non paragonabili a driver che sono ad alta velocità e pesanti trapani anche se sono abbastanza adatti per una buona coppia.

KWB GERMANY GMBH 118490 - Scatola di punte con punte da 32 pezzi, acciaio al cromo-vanadio 13,99 €

7,90 € disponibile 27 new from 5,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il set completo include bit da 25 mm con esagono da 1/4 di pollice secondo ISO 1173, C 6.3 ed E 6.3, nonché un porta bit magnetico di cambio rapido.

I bit Quality sono realizzati in acciaio TQ60 di alta qualità per una lunga vita nell'uso quotidiano.

Il set di bit contiene 6 bit: 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH3, 1x PZ1, 1, 2x PZ2, 2, 1x PZ3, HEX 3, 4, 5 e 6 mm e Torx & Tamper-Torx 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T27, 1x T30, 1x T40

Adatto a tutti gli operatori fai da te e professionali. (Numero articolo: 118470)

USAG 692 J100 U06920043 Assortimento di Inserti per Avvitatura con Impronte Speciali (100 pezzi) 52,00 €

48,85 € disponibile 8 new from 45,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Contiene inserti standard ed impronte speciali per interventi su piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, etc

Cassetta in materiale plastico

Interno con sistema di trattenimento degli inserti

Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta

Include 2 prolunghe portainserti magnetiche

SabreCut, Set di 2 porta punte magnetici professionali SCRK1 da 60 mm e 152 mm e 2 punte PZ2 da 32 mm per cacciavite a percussione Dewalt, Milwaukee, Makita, Bosch e altri 10,08 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SabreCut Revolution, kit da 4 pezzi con 2 porta punte magnetici PowerLok da 60 mm e 152 mm e 2 punte magnetiche PZ2 da 32 mm per cacciavite a percussione con custodia.

Supporto per punte a impatto progettato per avvitatori e trapani ad alta potenza. L'anello a C sostiene la punta in modo sicuro. Magnete di terre rare, elevata forza di torsione e trazione.

Acciaio trattato termicamente per la massima resistenza e durata. La finitura in ossido nero rende il kit resistente alla corrosione.

Punte per avvitatore a impulsi a torsione. Punte trattate termicamente per una maggiore durata, una maggiore torsione e un ridotto rischio di rottura. Profilo fresato di precisione per risultati ottimali in meno tempo.

Supporti per punte a percussione di qualità professionale e punte per avvitatore a percussione, forniti con custodia.

Set Bosch Professional da 43 pz. di bit avvitamento e bussole per viti (accessorio per trapano) 32,38 € disponibile 2 new from 28,15€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grandi prestazioni: durezza ottimizzata mediante acciaio modificato s2 e processo di trattamento termico ottimizzato

Agevole maneggevolezza: bit con codice colore per una panoramica e un'identificazione veloce del bit giusto

Il set è destinato a lavori di avvitamento generici, con trapani avvitatori e cacciavite

Dotazione di fornitura: ph1, ph2 (2x), ph3, pz1, pz2 (2x), pz3, sl3, sl4, sl5, sl6, h3, h4, h5, h6, t10, t15, t20 (2x), t25, t27, t30, t40, th10, th15, th20 (2x), th25, th27, th30, th40, ph2, pz2, sl6, t15, t20, t25, giradadi con magnete permanente per viti a testa esagonale (6 mm, 8 mm, 10 mm), portabit universale magnetico, portabit universale con funzione quick-change

QWORK Adattatore Angolo Retto 105° per Trapano e Avvitatore, Esagonale Gambo 1/4" 6mm Punta per Cacciavite 105 Gradi Porta Inserti Magnetico Quick Change Drill Bit 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ben fatto: realizzato in acciaio al cromo vanadio, che è duro e durevole. Con un forte magnete integrato per una buona tenuta, questo attacco per trapano ad angolo retto è facile da usare ed evita di cadere.

Ampia applicazione: si adatta alla maggior parte dei trapani elettrici, trapano ricaricabile, chiave manuale e mandrino del conducente, ecc.

Facile da usare: estensione dell'angolo di 105 gradi, regolazione parallela a 360 °, fa in modo che la punta del trapano raggiunga punti stretti.

Dimensioni: può essere collegato a punte con gambo esagonale da 1/4".

Contenuto della confezione: 1 confezione.

kwb 109020 Scatola di bit per chiavi a urto/impatto Set di bit da 35 pezzi con porta bit e bussole resistenti agli urti, codoli E C 6.3 47,82 €

35,36 € disponibile 2 new from 35,36€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa pratica scatola di bit per il fai-da-te ambizioso è dotata di robusti bit di avvitamento in 25 mm e 50 mm di lunghezza, 3x prese magnetiche, 4x prese a urto da 3/8 di pollice (10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm) così come un porta bit a cambio rapido e un adattatore di presa ciascuno.

Punte incluse: 1x PH-1, 6x PH-2, 2x PH-3, 1x PZ-1, 2x PZ-2, 1x PZ-3, 2x T-15, 2x T-20, 2x T-25, 2x T-30, 1x T-40, 1x Hex 3, 4 mm ciascuno in lunghezza 25 mm, C 6.3 gambo così come 1x PH2, 1x PZ2 in lunghezza 50 mm, E. 6.3 gambo

Grazie a una zona di torsione speciale e all'acciaio modificato, le punte sono assolutamente resistenti agli urti, sopportano senza problemi i carichi continui e sono caratterizzate da una durata di vita superiore alla media.

La pratica scatola di trasporto incernierata con cassetti a scatto, in cui gli utensili possono essere riposti in modo chiaro grazie agli inserti etichettati, assicura un lavoro ordinato ed efficace.

Le punte sono ideali per l'uso in avvitatori a percussione e a impulsi (a batteria) disponibili in commercio, ad esempio Einhell, Bosch, Milwaukee, DeWalt e possono quindi essere utilizzate in diversi modi. (kwb art.no. 109020)

Bosch Set Da 46 Pezzi Per Avvitatore, Verde 29,50 €

19,99 € disponibile 12 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set per avvitatore per attività di avvitamento e montaggio più comuni

12 giradadi per vite a testa esagonale (3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm), 1 portabit universale, 1 avvitatore manuale (destrorso/sinistrorso), collezione di bit a portata di mano

32 bit di avvitamento L = 25 mm (PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 3/4/4,5/5/6/7/8/9, HEX 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6, T 8/10/15/20/25/27/30/40)

Disposti comodamente nella pratica custodia

Dimensioni: 245 x 135 x 50

