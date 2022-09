40 La migliore la asta per microfono del 2022 – Non acquistare una la asta per microfono finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la asta per microfono? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la asta per microfono venduti nel 2022 in Italia.

CAHAYA Asta a Giraffa per Microfono con 2 Diversi Clip Supporto per Microfono Treppiede Altezza Regolabile per Concerti Videoconferenze Palchi Matrimoni Modello CY0239

Asta a Giraffa & Tradizionale per Microfono 2-in-1: Basta rimuovere il braccetto e collegare la clip del microfono per convertire l'asta a giraffa in un'asta per microfono tradizionale. Viene fornito anche con 2 tipi di pinze porta microfono che consentono di adattarsi alla maggior parte dei tipi di microfoni. Perfetto per concerti, discorsi, videoconferenze, palchi, matrimoni, studio di registrazione ecc.

Altezza Regolabile: Quest'asta microfonica è regolabile facilmente in qualsiasi posizione, per cui il cantante o l'oratore, troverà sempre la giusta posizione sia quando è seduto che quando è in piedi. Con la chiusura rapida, l'altezza del portamicrofono dell'asta può essere regolata da un compatto 64cm a 158cm. Il punto più alto può raggiungere i 218cm.

Braccio Estensibile e Rimovibile: Il braccio si estende liberamente entro 43cm-76.5cm e ruotabile di 180° tramite manopole di regolazione che consentono un facile posizionamento.

Base di Treppiede Più Stabile: Le gambe del treppiede del CAHAYA supporto per microfono si estendono ulteriormente rispetto ad altri (circa 52cm), il che lo rende più stabile e i piedini in gomma antiscivolo aumentano la presa del ripiano per essere saldi e stabili.

Facile da Trasportare: Grazie alla caratteristica pieghevole e alla dotazione di una custodia per il trasporto, si può facilmente chiudere, portare e installare ovunque.

NEEWER Braccio per Microfono, Supporto per Microfono con Braccio per Microfono Supporto a Forbici a Sospensione con Braccio con Adattatore a Vite da 3/8"a 5/8"e Fascette per Cavi , Massimo1,5 KG

12,99 € disponibile 10 new from 12,99€

【Asta del braccio a forbice flessibile 】 Questo braccio per microfono regolabile è facile da piegare e trasportare. Inoltre si adatta comodamente ad ogni angolazione e ad ogni altezza per soddisfare tutte le vostre esigenze di registrazione vocale. Allentare semplicemente la manopola di regolazione quindi regolare l'asta del braccio.

【Morsetto di montaggio da scrivania】 Il morsetto di montaggio da scrivania è dotato di un'imbottitura in gommapiuma per proteggere la scrivania dai graffi. Si adatta alla maggior parte delle scrivanie con uno spessore del piano fino a 2"/5,3 cm

【Adattatore da 3/8" a 5/8" e morsetto per microfono】 L'adattatore a vite da 3/8" a 5/8" incluso può essere utilizzato per montare sull'asta del braccio un microfono compatibile, come Blue Yeti, Blue Snowball. (Non e' compatibile con Blue Yeti Nano che ha un attacco filettato da 1/4"). Il diametro massimo del morsetto del microfono è di 3,2 cm/1,26". Ideale per la registrazione sul palco/in studio, la trasmissione, le stazioni TV e molto altro ancora

【Supporto robusto】 L'asta del braccio è compatta ed abbastanza solida da supportare un carico massimo di 3,3 libbre/1,5 kg grazie alle robuste molle e alle viti di posizionamento in metallo. Le molle sono posizionate con cura per non ostacolare la manopola di regolazione.

【Fascette per cavi e base robusta】 Potrete utilizzare le cinque fascette per cavi in ​​dotazione per organizzare il cavo del microfono mantenendo l'asta del braccio ordinata e con un bell'aspetto! Il connettore della base è robusto per una presa stabile e sicura.

TIGER MCA14-BK Asta per microfono con base rotonda pesante - Nera

Questo popolare supporto per microfono è preferito da gruppi musicali, scuole, college e insegnanti.

Dispone di una robusta base in acciaio fuso che offre stabilità per le esibizioni sul palco e in studio.

Prodotto con materiali resistenti, durevoli e affidabili secondo gli standard REACH e soddisfano le anche I più esigenti.

Regola l'altezza del supporto per soddisfare il tuo livello ottimo tra 84 cm e 153 cm.

Siamo così sicuri della qualità dei nostri supporti che includiamo una garanzia del produttore di due anni.

Neewer Stand Asta di Supporto per Microfono con Aggiornata Morsa-C, Regolabile con Adattatore 3/8"-5/8", Clip per Microfono & Fascette per Cavi, per Blue Yeti/Snowball, QuadCast, Massima Portata 2kg

[Asta Flessibile & Durevole] Lo stand asta di supporto per microfono di Neewer è girevole a 360° e offre i fluidi movimenti verticali e orizzontali per il posizionamento flessibile. La struttura in acciaio durevole garantisce una massima capacità di carico di 2kg, che è ideale per il canto, il podcasting, lo streaming in diretta ed i videogiochi.

[Aggiornata Morsa da Tavolo] L'aggiornata morsa-C con una base allargata è più stabile che mai e si adatta a un piano di lavoro con spessore fino a 6,3cm. Il design di montaggio sul bordo aiuta a tenere la scrivania pulita, mentre i cuscinetti interni in gomma prevengono i graffi.

[Clip per Microfono & Vite Adattatore] La clip per microfono si adatta a diversi microfoni a condensatore di 3,2cm massimi in diametro, mentre l'adattatore 3/8"-5/8" rende lo stand asta di supporto compatibile con Blue Yeti, QuadCast e altri microfoni.

[Convenienti Fascette per Cavi] Le 5 fascette di fissaggio per cavi consentono di legare il cavo del microfono lungo il braccio a forbici e prevenirne il groviglio e penzolante.

Contenuto del Kit] 1* Stand Asta di Supporto per Microfono, 1* Morsa-C da Tavolo, 1* Clip per Microfono, 1* Adattatore 3/8"-5/8", 5* Fascetta per Cavi

Neewer Supporto per Microfono, Supporto a Forbice con Braccio a Sospensione per Microfono con Vite da 3/8" a 5/8" , Compatibile con Blue Yeti, Snowball, Yeti X ecc, Carico Massimo 1,5 kg

Composto da 2 pezzi: 1x Blu Forbici Braccio Stand con Microfono Morsetto per Microfono palmare + 1x Tavola Montatura Morsetto.

Il forbici braccio stand è fatto di acciaio, solido e durevole.

Tipo pieghevole, conveniente da portare. Stabile, duro ed a buon mercato.

Può essere montato sulla tavola.

I bracci doppia-pilastro aumentano la resistenza. Il microfono è tenuto in modo sicuro con questo morsetto di microfono.

Supporto per Microfono, Treppiede per Microfono Regolabile in Altezza Fino a 6 Piedi a Collo di Cigno Supporto per Microfono Treppiede con 2 Clip per Microfono Standard
Supporto universale per treppiedi per microfono: la robusta base per treppiede mantiene il supporto del microfono in posizione verticale ed equilibrata, stabile e antiscivolo. La staffa per tubi in acciaio spesso di alta qualità è realizzata in struttura metallica, forte e durevole. Altezza regolabile: questo supporto per treppiede può essere esteso e regolato in altezza a circa 1,8 m. Adatto per persone con altezza di 2 m. Un supporto per microfono molto pratico.

Regolazione a 360° del tubo Gooseneck: la lunghezza del tubo in metallo a collo di cigno è di 40,6 cm. Il braccio a collo d'oca è regolabile e orientabile, e l'altezza può essere regolata liberamente, adatto per adulti o bambini. Il braccio a collo d'oca rende questo supporto per microfono molto flessibile e facile da usare.

【2 clip per microfono e 2 clip per cavi】Il supporto per microfono viene fornito con 2 diversi stili di supporti per microfono standard USA (adattatore per microfono da 5/8 pollici e filettatura). Viene fornito con vite da 1 x 3/8 "a 5/8". Adatto per la maggior parte dei microfoni sul mercato. Con 2 supporti per cavi a clip per evitare confusione del filo.

Ampia applicazione e portatile: il treppiede da pavimento per microfono non è adatto solo per sale riunioni, discorsi, karaoke e performance di chitarra, ma anche trasmissioni in diretta, lezioni online, ecc. È molto comodo da usare e non occupa spazio sulla scrivania. Il treppiede può essere piegato per riporlo, viene fornito con una borsa a tracolla, è facile da trasportare, puoi portarlo in qualsiasi sito di prestazioni in qualsiasi momento.

【Negozio senza preoccupazioni】Il supporto per treppiede per microfono viene fornito con un manuale di installazione. Puoi installarlo e usarlo rapidamente. Offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni, acquisto senza preoccupazioni.

Outletissimo Supporto Asta per Microfono Professionale Regolabile Pieghevole base Tripode 70-150cm

Controlla Su Amazon Amazon.it

PROEL RSM180 - Asta per microfono a giraffa + PROEL APM30 pinza porta microfono, Nero - Bundle (RSM180 x 1 + APM30 x 1)

- altezza (cm): 90 / 150

- passo filettatura: standard europeo

- colore: nero opaco

- peso (kg): 2,2

- supporto a pinza in abs per microfono (ø min: 20 mm / ø max: 32 mm)

World Rhythm WR-501 Asta per microfono a braccio – Asta per microfono regolabile in altezza con treppiedi e clip per microfono Ideale per cantanti, overhead, batteria, studi
Supporto regolabile in altezza (101cm – 161cm) ideale per registrazioni in studio, voci o registrazioni domestiche

Lunghezza del braccio utilizzabile di 58cm, ideale per aiutare a trovare la posizione perfetta del microfono

Il design leggero e pieghevole lo rende perfetto per il musicista che si esibisce. Dimensioni piegate 95cm x 9,5cm x 9,5cm

La clip per microfono universale inclusa è in grado di contenere tutta una serie di microfoni o può essere rimossa e utilizzando l'adattatore da 5/8 a 3/8 pollici incluso questo supporto può ospitare la maggior parte dei microfoni dinamici a condensatore sul mercato

La base del treppiede con tre piedini in gomma previene i danni sui pavimenti duri e offre la sicurezza di non scivolare

Asta microfonica giraffa con clip omaggio - Specter MS-8

Supporto Tablet asta microfono, Supporto iPad Portatile per Asta Microfono e Leggio Spartiti Musicali, Universale Porta Tablet Asta Microfono per iPad Mini, iPad Air, iPad Pro

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicuro e Stabile: il supporto tablet leggio spartiti è realizzato in plastica tecnica ABS leggera e resistente. La clip per tablet ha un design ad artiglio per mantenere l'iPad al sicuro. Il morsetto per asta ovale ha un gruppo vite in metallo integrato per garantire una presa sicura.

Applicabilità: il porta ipad asta microfono è facile da installare e rimuovere, senza attrezzi, può essere facilmente fissato a un asta microfono, un leggii musicali, un supporto piatti o qualsiasi palo con un diametro di "1 pollice/25 mm.

Compatibilità: entrambe le estremità del universale supporto tablet microfono possono essere estese fino a una lunghezza interna massima di 9,06 pollici. Compatibile con ipad air, ipad mini, ipad pro, samsung tab, surface pro, kindle fire hd, iphone e altri cellulare e tablet da 4,7-12,9".

Regolabile: con la crescente popolarità delle live streaming all'aperto e delle esibizioni dal vivo, gli spartiti elettronici hanno sostituito gli spartiti di carta. Il supporto ipad leggio musicali supporta la rotazione di 360° e l'inclinazione di 60°, puoi posizionare il tuo iPad orizzontalmente o verticalmente e inclinare l'angolo per una facile visualizzazione di spartiti, testi e accordi.

Portatile: il supporto tablet microfono è piccolo e leggero, appositamente progettato per gli amanti della musica. Perfetto per live streaming all'aperto, concerti, coro, matrimoni, feste. Riproduci e condividi la tua musica sempre e ovunque.

Renfox Supporto Microfono Regolabile Professionale Braccio per Microfono Con Ragno e Adattatore per Studio Registrazione Programma TV, Compatibile con Microfono Blue Yeti (Braccio per Microfono) 34,99 €

29,99 € disponibile 2 new from 29,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♫【Qualità ottimizzata e forte compatibilità】Semplicemente paragonato a molti supporti microfonici tradizionali che utilizzano viti in plastica, il supporto per microfono professionale sceglie solo tutte le viti metalliche sull'intero corpo del supporto con l'obiettivo di portare una maggiore capacità di supporto. Per un'ampia applicazione, adottiamo una dimensione standard internazionale di 3/8 "a 5/8" foro di montaggio a vite.

♫【Supporto per telefono】Il supporto per telefono a collo di cigno è stato appositamente sviluppato per utilizzare lo smartphone mentre canti. Questo supporto flessibile è compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari e tablet. Il braccio fornisce stabilità e facilita le svolte. Abbastanza flessibile da girare sempre, abbastanza resistente da resistere a svolte ripetute.

♫【Filtro pop doppio strato】Lo scudo maschera a doppio strato blocca efficacemente qualsiasi getto d'aria, rumore e interferenza del vento. Il filtro pop dotato di doppia rete aiuta a prevenire l’esplosione e lo scoppiettio tale da ottenere le registrazioni di vocali migliori.Tutto il nuovissimo design ti offrirà prestazioni eccellenti.

♫【Regolabile e resistente】Il braccio è regolabile fino a 360 °, è possibile regolare liberamente l'altezza e l'angolazione desiderata. Il braccio del microfono è dotato di una molla super forte, in modo che possa trasportare molto più peso.Realizzato con telaio in acciaio di alta qualità, il supporto per microfono è robusto e resistente. Il microfono può essere fissato saldamente in questo supporto per microfono a braccio a forbice. (Può trasportare fino a 2 KG)

♫【Combo All-in-One per le tue esigenze】Il set di supporti per microfono includere tutti gli elementi necessari per la registrazione in studio, tra cui: 1 * supporto per microfono di qualità; 1 * morsetto da tavolo; 1 * Clip per microfono; 1*Ragno Anti Shock;1*Porta Telefono e Tablet;1 * Filtro pop aggiornato; 5 * Fascette per l'organizzazione rapida di diversi cavi del microfono. Supporto per microfono perfetto per le tue varie esigenze.

COPPIA ASTE MICROFONO Asta Giraffa in metallo.Clip Incluse 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Strumenti musicali

Studio e registrazione pro

Sostegni e supporti

Supporto per Microfono, TONOR Supporto per Mic a Forbice con Braccio Regolabile a Sospensione con Filtro Pop, Mic Clip, Morsetto Potenziato Aggiornato per Blue Yeti Nano Snowball e Altri Mic (T20) 37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruzione resistente: il T20 è realizzato in acciaio resistente per un'eccezionale capacità portante. Carico massimo: 1,8 kg.

Morsetto da Scrivania Aggiornato: il morsetto da scrivania ha un'area di contatto 4 volte più grande per agganciarlo facilmente a qualsiasi scrivania fino a 60 mm di spessore. Inoltre, il gancio per auricolare è integrato nel morsetto da scrivania.

Compatibilità universale: il T20 viene fornito con un adattatore standard da 3/8 "a 5/8" , è adatto per la maggior parte dei microfoni, come Blue Yeti, Blue Snowball Ice, Rode NT1, Shure SM58, AT-2020, Q9, ecc.

Regolazione flessibile: il T20 offre una distanza orizzontale / verticale di 700 mm e una rotazione completa di 360 °. Puoi facilmente regolarlo per ottenere la migliore qualità della tua voce.

All In One: 1 x braccio boom, 1 x morsetto da tavolo, 1 x clip per microfono, 1 x adattatore 3/8 "a 5/8", 1 x filtro pop, 1 x copertura in schiuma, 4 x fascetta per cavi, 1 x manuale. READ 40 La migliore amplificatore integrato vintage del 2022 - Non acquistare una amplificatore integrato vintage finché non leggi QUESTO!

QuikLok A302BK asta a giraffa professionale microfonica nera 24,90 € disponibile 12 new from 21,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Quik Lok - A/302 BK Asta Microfonica Serie 300

Asta microfonica a giraffa in acciaio tubolare e snodo in ABS Versione brevettata dell'asta A302 BK EU, fa parte della serie 300 delle aste microfoniche QUIK LOK. È costruita con snodo della giraffa in ABS resistente all usura e agli urti, dove è presente il nuovo sistema di bloccaggio e sbloccaggio dell'asta verticale principale che è svolto da una delle tre gambe e non più dalla solita vite con manopola.

Basta aprire a metà la gamba contraddistinta dallo stick arancione per poter alzare l'asta verticale, successivamente aprendo interamente la gamba, la stessa bloccherà l'asta verticale. Infine aprite le altre due gambe e regolate le altre parti della A302. Per richiuderla fare le stesse operazioni inverse. Infine aprite le altre due gambe e regolate le altre parti della A302. Per richiuderla fare le stesse operazioni inverse.

La regolazione dell'inclinazione e della profondità della giraffa avviene tramite un'unica manopola di design ergonomico e ricoperta di materiale antiscivolo, che rende il bloccaggio facile, veloce e sicuro. La costruzione della struttura è in acciaio tubolare "Microlite" robusto e leggero.

Keepdrum MS101, asta per microfono da fissare al treppiede 26,55 € disponibile 3 new from 20,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporto per microfono da fissare a treppiedi o tubi fino a 30 mm di diametro.

Ideale per il montaggio di un secondo microfono e per rimuovere chitarre, fiati o batterie.

Gancio supplementare per microfono, lunghezza asta 16 cm.

Adatto per tutti i comuni morsetti per microfono.

Con filettatura di riduzione da 5/8 di pollici a 3/8 di pollici.

QCen Asta Microfono, Supporto Microfono Professionale, Portamicrofono Regolabile con Filtro Pop, Mic Clip, Supporto per Telefono, Compatibile con Microfono Blue Yeti e Altri Microfoni 29,99 €

26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♫【Compatibilità universale】Questo braccio microfono scrivania multifunzionale viene fornito con un adattatore per dadi da 3/8" a 5/8", compatibile con la maggior parte delle marche di microfoni sul mercato, come Blue Yeti, Blue Snowball Ice, Rode NT1, Shure SM58, AT-2020, Q9, ecc.

♫【Qualità ottimizzata e morsetto da Scrivania Aggiornato】Realizzato con telaio in acciaio di alta qualità, il staffa microfono è robusto e resistente. Il boom arm del microfono è dotato di una molla super forte, in modo che possa trasportare molto più peso.(Carico massimo: 2,5kg/5,5 libbre). Il morsetto da scrivania ha un'area di contatto 4 volte più grande per agganciarlo facilmente a qualsiasi scrivania fino a 2.8 in/70mm di spessore.

♫【Regolabile e facile da trasportare】Mic stand può essere regolata a una distanza orizzontale/verticale di 63 cm e a una rotazione completa di 360° è possibile regolare liberamente l'altezza e l'angolazione desiderata. Il design pieghevole è anche facile da trasportare. Il peso del microphone stand è giusto, non troppo pesante o troppo leggero.

♫【Doppio filtro pop e supporto per telefono】Il nostro braccio microfono è dotato di un filtro pop a doppia protezione che elimina efficacemente schiocchi, suoni del respiro e interferenze del vento.Il supporto per telefono è compatibile con la maggior parte dei telefoni e tablet.

♫【All In One 】1 x asta microfono studio, 1 x morsetto da tavolo, 1 x clip per microfono, 1 x adattatore 3/8 "a 5/8", 1 x filtro pop,1 x supporto per telefono, 1 x copertura in schiuma,5 x fascetta per cavi,1 x manuale.

TIGER IMCA-BK Supporto per Tablet iPad per asta microfonica/leggio con morsetto regolabile - colore nero 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capace di supportare tablet da 7” a 10” e con una profondità massima di 1 cm

Inclinazione completamente regolabile con un movimento fino a 180 gradi

Con una lunghezza del braccio di 14 cm e un'apertura massima del morsetto di 3 cm si può montare su quasi tutti i leggii, aste per piatti batterie o aste microfoniche

La rotazione di 360 gradi consente di sistemare facilmente il tablet nella posizione ideale

Trattiene il tuo iPad/tablet su entrambi i bordi superiore e inferiore per maggiore sicurezza

TIGER MCA68-BK Asta per Microfono con Clip per Microfono Inclusa, Nero 30,59 € disponibile 2 used from 23,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Asta centrale a due segmenti regolabile in altezza con un'estensione a 101 cm a 161 cm

Lunghezza utile del braccio 58 cm, ottimo per vocalisti, batterie, amplificatori e microfoni sospesi

Clip universale per microfono con adattatore da 5/8" a 3/8"inclusa

Le gambe del treppiede con piedini in gomma migliorano la stabilità e le impediscono di scivolare sui pavimenti piastrellati

Gravity GMADRINKM - Portabibite per asta microfono, colore: Nero 14,99 € disponibile 5 new from 11,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporto per bevande per asta microfono e treppiedi con diametro massimo di 35 mm

Presa sicura per bottiglie, libri, bicchieri e bicchieri fino a 70 mm di diametro

Morsetto a vite per montaggio da tavolo, regolabile, con chiave a brugola

Pratico ed utile

HQ Power VDLBAG1N - Custodia di trasporto per asta microfono, nero 16,56 € disponibile 2 new from 16,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: nero.

Dimensioni:

Lunghezza: ± 83 cm.

Larghezza: ± 10 cm.

Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile, Pattern Cardioide, Filtro Pop, Microfono per PC, PS4, PS5, Streaming, Podcast - Nero 129,99 €

91,63 € disponibile 26 new from 91,63€

9 used from 58,65€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUONI INTENSI – Il pattern di registrazione a cardioide del microfono gaming fornisce registrazioni di alta precisione e qualità ed elimina i rumori di fondo. Compatibile con PC e PlayStation 4 e 5

REGISTRA TUTTO – Podcast, vlog, voci fuori campo, musica o streaming su YouTube, Twitch o Facebook: questo microfono per PC e gaming si adatta a tutti i tipi di registrazioni

SUONI PROFESSIONALI – Trust Emita Plus presenta un grande filtro pop a doppio schermo che attenua le occlusive (es. P e B) e assicura registrazioni professionali che non richiedono editing eccessivo

DESIGN AMMORTIZZATO – Morsetto regolabile e treppiede incluso per un posizionamento ottimale e più stabile del microfono a condensatore. Il supporto ammortizzato protegge il supporto dalle vibrazioni

PLUG & PLAY – Il microfono streaming Trust Emita Plus dispone di un collegamento USB digitale. Collega il cavo USB da 2 m nel PC o laptop e avvia lo streaming o la registrazione

Blue Compass Braccio per Microfono Tubolare, per Broadcast con Molle Interne, Supporto da Tavolo e Gestione dei Cavi Interna, per Registrazione, Gaming, Streaming, Podcasting, Nero 121,00 € disponibile 2 new from 121,00€

22 used from 76,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzionamento privo di difficoltà e silenzioso: il braccio per microfono Blue Compass è resistente ed elegante, caratterizzato da un design robusto con molle interne e struttura in alluminio tubolare

Sistema di gestione dei cavi con canale nascosto: l'asta microfonica Blue Compass offre un look professionale per registrazioni di podcast, streaming su Twitch, produzioni video e altro

Cerniere a frizione serrate a mano che non necessitano di alcun attrezzo: Compass rimane in posizione dopo essere stato regolato e il funzionamento è silenzioso e privo di difficoltà

Adatto per qualsiasi applicazione di trasmissione, il braccio raggiunge 81 cm e 360 gradi di rotazione, offrendo un supporto per microfono professionale e versatile, da posizionare ovunque vuoi

Progettato per Yeti e altri microfoni di trasmissione professionali, Compass è abbinabile con Yeti e con il supporto shock mount Radius III (venduto separatamente) per un set di livello professionale

Gator Frameworks Deluxe GFWMICBCBM3000 - Supporto da scrivania per asta di microfono broadcast, per podcast e registrazione, con cavo XLR integrato 146,00 € disponibile 2 new from 146,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rotazione completa di 360 gradi con rumore minimo

Cavo XLR da 0,5 m fisso, guidato internamente, incluso

Braccio articolato a molla con capacità di carico max. di 2 kg ed estensione max. di 940 mm

Si monta facilmente o si fissa direttamente col morsetto a scrivanie, tavoli e superfici di dimensioni simili dallo spessore massimo di 55 mm

Con adattatore standard per microfoni da 1,5 cm, per collegare la maggior parte dei microfoni per podcast e vocali, inclusi i modelli Shure SM7B, Shure MV7. Dimensioni esterne: 530 x 120 x 64 mm (lunghezza x larghezza x altezza). Peso netto: 1. 54 kg

Bontempi 40 - 1220 - Microfono con Asta regolabile in altezza 14,90 €

13,49 € disponibile 8 new from 12,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Microfono da palco da tavolo con asta regolabile in altezza

10 melodie dimostrative

Regolazione del volume

Altezza: 110 cm

HyperX SoloCast – Microfono USB a condensatore, Sensore Tap-to-Mute, Pattern Polare cardioide, per Gaming, Streaming, Podcast, Twitch, Youtube, Discord, Compatibile con PC/PS5/PS4/Mac, Nero 74,99 €

49,99 € disponibile 34 new from 49,99€

51 used from 46,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Registrazione audio Plug N Play

Sensore di tacitazione audio "Tap-to-Mute" con indicatore di stato LED

Supporto flessibile e regolabile

Filettatura per base e braccio da installazione

Compatibile con PC, PS5, PS4 e Mac

Blue Yeticaster Professional Broadcast Bundle con Microfono Yeti USB, Radius III Shockmount, Braccio Compass, Effetti Blue VO!CE per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting - Nero 229,99 € disponibile 3 new from 229,99€

3 used from 142,92€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Microfono a condensatore USB Yeti: registra e trasmetti con una qualità del suono senza precedenti direttamente al computer o laptop su PC o Mac con il nostro microfono USB numero 1

Compass braccio per microfono broadcast: monta il microfono USB Yeti al braccio Compass con design premium a molla interna e gestione dei cavi integrata, per gaming streaming, podcasting e voice-over

Shock Mount personalizzato Radius III: completa il tuo studio broadcast con questo supporto a sospensione in stile vintage progettato per isolare il mic Yeti da rumore, urti e vibrazioni ambientali

Leggendario suono broadcast Blue: il bundle Yeticaster offre il nostro leggendario suono broadcast per rendere professionali registrazioni musicali e audio, streaming e creazione del tuo pubblico

Software Blue VO!CE: eleva i tuoi streaming e le tue registrazioni con un suono vocale broadcast nitido e intrattieni il tuo pubblico con effetti migliorati, modulazione avanzata e campioni audio HD

Razer Seirēn Elite Microfono Dinamico Professionale da Streaming 110,01 € disponibile 25 new from 110,01€

3 used from 60,94€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SINGOLA CAPSULA DINAMICA: La singola capsula dinamica professionale del Razer Seirēn Elite riduce le interferenze elettroniche, per una riproduzione vocale ricca, calda e fedele durante la tua trasmissione

Hyperx Hx-Micqc-Bk Quadcast - Microfono Standalone Per Streamer E Podcaster, compatibile con PC, Mac, PS4 e PS5, Nero/Rosso 139,99 €

96,07 € disponibile 36 new from 102,37€

38 used from 86,43€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Iperx Quadcast.

Tipo: microfono superficiale per tavolo

Sensibilità del microfono: -36 dB

Frequenza del microfono: 20 - 20000 Hz

Tecnologia di connettività: wantry

