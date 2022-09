40 La migliore la cassaforte a muro del 2022 – Non acquistare una la cassaforte a muro finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la cassaforte a muro? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la cassaforte a muro venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa la cassaforte a muro. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Abbiamo inserito questa guida con la migliore la cassaforte a muro sul mercato nel 2022.

Cassaforte a Muro Elettronica con Tecnologia Anti-Bounce (Small) 75,00 € disponibile 2 new from 75,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dotata di tecnologia Anti Bounce. Non sarà possibile utilizzare il "Safe Bouncing" per aprire la cassaforte come avviene per le normali casseforti elettroniche.

Indicatore per le Batterie Scariche.

La cassaforte viene fornita con 2 chiavi B-Class, il livello più alto di sicurezza, che bypassano l'apertura elettronica. E' sempre possibile aprire la cassaforte con le chiavi, anche quando si scaricano le batterie o si dimentica il codice.

La cassaforte è in acciaio inox.

Cerniere resistenti a scomparsa.

Navaris Cassaforte a Muro con Doppia Chiave - Cassetta di Sicurezza in Acciaio con Serratura Blindata - Incasso a Parete 30x21x16.5cm - Wall Safe-Box 66,99 € disponibile 2 new from 66,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICURA: le casseforti Navaris sono perfette per tenere al sicuro banconote, assegni bancari, gioielli preziosi, passaporti, documenti importanti e molto altro.

EXTRA-STRONG: totalmente realizzato in robusto metallo, il contenitore blindato è munito di chiusura a doppia sbarra. I bordi alti e spessi consentono di murare il piccolo forziere all'interno di muri e pareti.

DETTAGLI: il chiavistello manuale con chiusura a doppio paletto anti-scasso apre il robusto sportello con il set di 2x chiavi incluse. L'armadio blindato realizzato in resistente acciaio misura 30x21x16.5cm e pesa 6.36kg.

PROFESSIONALE: ideale per l'archiviazione dell'incasso giornaliero nell'ufficio di negozi, ristoranti e piccole imprese o nelle stanze di hotel. Il blocco a doppio perno tiene al sicuro mazzette di stipendio per i dipendenti ed effetti personali.

HOME-SAFE: per l'installazione fra le mura domestiche basta ricavare una piccola nicchia. Incassare rasomuro con un impasto 3 a 1 (0.25) di ghiaia e cemento.

YALE Cassaforte a muro YYWV/230/KB1 nera, apertura meccanica con chiave, Dimensioni: 230x 360 x 150 mm 86,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicurezza: Catenacci con diametro 16 mm

Dimensioni: 230x 360 x 150 mm

Facile e veloce: Serratura apribile solo con la chiave

Incluso: 2 chiavi in dotazione

Domus DL/7 Cassaforte a Muro, Serratura Elettronica, Grigio Scuro 317,00 €

286,20 € disponibile 3 new from 286,20€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CON CODICE PROGRAMMABILE: apertura con tastiera elettronica. Usa 2 codici possibili, master e utente, per poter invitare un'altra persona ad utilizzare la cassa. Codici da 4 a 10 cifre. La tastiera è sicura e molto facile da usare.

FRONTALE SPESSORE EXTRA 10 mm: realizzato in acciaio rinforzato con un frontale molto robusto e molto sicuro di 10 mm di spessore. È fabbricata con taglio laser, quindi la parte frontale è molto sottile al tatto.

CATENACCI ANTI TAGLIO: chiusura mediante 2 catenacci di 22 mm di diametro. I catenacci hanno un sistema a rotazione per impedire qualsiasi tentativo di taglio con seghetto dall'esterno.

SISTEMA DI CHIUSURA ANTI LEVA: i catenacci, quando la porta è chiusa, sono alloggiati in una piastra di protezione extra che impedisce i tentativi di forzare la porta con una leva.

DA INCASSARE AL MURO: richiede lavori edili per essere alloggiata all'interno di un muro. Con ripiano interno, rimovibile nel caso in cui si preferisca non usarlo.

ARREGUI Supra 241150 Cassaforte a muro con serratura a chiave | Cassaforte da incaso a parete con Fondo Estensibile | Alto livello di sicurezza | Facile da installare | 32 x 42 x 15/25 cm 159,90 € disponibile 2 new from 159,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FONDO REGOLABILE E MOLTO SICURA: Cassaforte da incasso, con apertura a chiave e codice elettronico. Il fondo regolabile si adatta alla profondità della parete con 5 possibili posizioni ogni 25 mm.

CASSAFORTE per casa, realizzato in acciaio rinforzato, spessore 6 mm sulla porta e 2 mm sulla scocca. Chiusura di sicurezza mediante 2 catenacci in acciaio nichelato antisega di diametro 20 mm.

MISURE: 32 x 42 x 15 a 25 cm (altezza, larghezza, profondità). Capacità interna da 11 a 19 litri. 13 kg di peso; colore grigio scuro

CON CODICE PROGRAMMABILE: apertura con tastiera elettronica. Usa 2 codici possibili, master e utente, per poter invitare un'altra persona ad utilizzare la cassa. Codici da 3 a 6 cifre. La tastiera è sicura e molto facile da usare.

CON LUCI LED, sopra la tastiera. Il led rosso segnala se le batterie sono in esaurimento. In dotazione: cassaforte, manuale di istruzioni, 2 chiavi di apertura di emergenza e 4 batterie alcaline AA 1,5 V.

Domus 281380 Cassaforte a Muro a Chiave, 10 mm 219,50 € disponibile 2 new from 219,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di spessore 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser sagomato.

Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm con sistema a rotazione anti seghetto.

Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti.

Dimensioni interni: 49.5 x 33.5 x 16.5 cm

Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di spessore 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser sagomato.

Cassaforte in Acciaio Hotel Piccola Password per Impronte digitali Interamente in Acciaio Antifurto Cassaforte a Parete Invisibile Cassaforte per L'Ufficio Domestico Cassaforte per la conservazione V 1.107,05 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La cassaforte assicura spazio per tutti i tuoi oggetti di valore e include un ripiano multiposizione e una tasca sulla porta per un'organizzazione ottimale.

Post-vendita: i nostri prodotti hanno superato severi controlli di qualità, ti assicuriamo di acquistare, se hai domande, non esitare a contattarci, ti forniremo il miglior servizio di qualità.

Il corpo in acciaio, i solidi bulloni di bloccaggio in acciaio e le cerniere interne forniscono ulteriore sicurezza.

Ideale per riporre contanti, gioielli, documenti importanti e altri oggetti di valore per la casa o l'ufficio.

Cassaforte a Muro, Serratura Digitale Scatola, 35*25*25cm, Cassetta di Sicurezza a Chiave e Pulsante,solida struttura in acciaio, Nero 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore pannelli isolanti del 2022 - Non acquistare una pannelli isolanti finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche 【COSTRUZIONE ROBUSTA】La scatola della serratura è realizzata in acciaio al carbonio rinforzato per impieghi gravosi con sportello in acciaio resistente all'usura di circa 3 cm di spessore. Non è solo dotato di una serratura digitale, ma anche di due bulloni per porte dal vivo, una cerniera nascosta resistente alla leva. Tutti questi elementi di design possono proteggere i tuoi oggetti di valore

【SERRATURA DIGITALE】Il blocco digitale è facile da configurare e utilizzare. Dopo aver inserito quattro batterie AA (non incluse), utilizzare la tua unica password per riprogrammare la cassaforte. Per aprire la cassaforte, immettere la password utilizzando il tastierino numerico, quindi ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta. Tre luci di istruzione possono indicare la batteria bloccata, sbloccata e scarica

【DESIGN APPENDIBILE】Viene fornito con due chiavi per l'emergenza, nel caso in cui si dimentichi la password o la batteria è scarica in modo da poter ancora ottenere la proprietà. All'interno della cassaforte di sicurezza, c'è un morbido tappeto per proteggere gioielli, cimeli o altri oggetti delicati protetti da graffi o danni

【GRANDE CAPACITÀ】La capacità è sufficiente per conservare tutti i tipi di oggetti di valore, come contanti, documenti legali, passaporto, gioielli, armi e così via. Che tu stia trascorrendo una lunga vacanza o semplicemente al lavoro, può proteggere la tua preziosa proprietà in modo sicuro per uscire a tuo agio

【ALTA SICUREZZA】 La cassetta di sicurezza viene fornita con 4 bulloni di montaggio in modo che possa essere fissata al pavimento, allo scaffale o alla parete (quando supportata sotto). Montare la cassaforte di sicurezza può raddoppiare la sicurezza dei tuoi oggetti di valore. Il nero classico è abbinato a tutti i tipi di ambiente domestico o d'ufficio

YALE Cassaforte a muro Y3260220 nera, con accessso digitale programmabile, Dimensioni: 340x210x200 mm 207,51 € disponibile 1 used from 171,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzionamento: Apertura con combinazione elettronica con 11 milioni di possibili combinazioni, blocco temporaneo dopo 3 inserimenti errati.

Certificazione: Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da una scheda elettronica permanente. Certificazione prodotto UNI EN 14450 livello S1.

Tastiera: La tastiera è a membrana 4 led, con segnalazioni sonore e visibe per conferme o errori e notifica di batterie in fase di esaurimento.

Protezione: Piastra in acciaio al manganese a protezione della serratura

Dimensioni esterne: 340x210x200 mm

CISA 182710410, Cassaforte a Muro, Elettronica, DGT Vision, L42 x H30 x P25 370,51 € disponibile 39 new from 370,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frontale in acciaio spessore 10 mm

Catenacci girevoli in acciaio nichelato diametro 22 mm

Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato. Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte.

Aseemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature. Comandi di apertura non sporgenti in posizione di riposo.

Speciale verniciatura a forno ad altra resistenza contro la corrosione.

Domus 271300 Cassaforte a Muro a Chiave, Grigio Chiaro 62,80 € disponibile 2 new from 62,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FACILE DA USARE: cassaforte con apertura e chiusura a chiave, molto facile da usare. Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa

FRONTALE ROBUSTO 5 mm: realizzato in acciaio rinforzato con frontale robusto e sicuro con spessore di 5 mm. È fabbricata con taglio laser, quindi la parte frontale è molto sottile al tatto.

CATENACCI ANTI TAGLIO: chiusura mediante 2 catenacci di 18 mm di diametro. I catenacci hanno un sistema a rotazione per impedire qualsiasi tentativo di taglio con seghetto dall'esterno.

CON RIPIANO interno, rimovibile nel caso in cui si preferisca non usarlo.

DA INCASSARE AL MURO: richiede lavori edili per essere alloggiata all'interno di un muro. Misure: 18 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 15 cm di profondità. Capacità: 4 litri

Cassaforte Meccanica di Deposito da Muro (Media) 115,00 € disponibile 2 new from 115,00€

1 used from 99,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruita in robusto acciaio inox antiscasso, la cassaforte offre affidabilità e durata nel tempo.

Sono incluse 2 chiavi a doppia mappa, il livello più sicuro di serratura.

Ogni coppia di chiave è unica, non verranno vendute altre casseforti con le stesse chiavi.

La cassaforte ha una porta in acciaio antiscasso e cerniere resistenti a scomparsa di seconda generazione.

La cassaforte è dotata di una feritoia con ala anti-ripescaggio del contenuto.

FP-TECH FP-HSF-E170-BIANCA Cassaforte a Muro da Incasso in Acciaio Verniciato Elettronica e con Chiave Hotel, Bianco, 23x17x17 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche E' POSSIBILE INCASSARLA A MURO O FISSARLA CON LE VITI ESTERNAMENTE

INCLUSE LE BATTERIE PER IL FUNZIONAMENTO

kippen 10000A1 Cassaforte di Sicurezza ad Incasso. Misure: 310x210x150 mm, Grigio Antracite 60,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sicuro per conservare denaro, documenti e oggetti di valore. Ideale per conservare e proteggere denaro in negozi, uffici, hotel, appartamenti, case, uffici, ecc

Realizzato in acciaio ad alta resistenza, spessore e qualità.

Modello progettato per essere incassato a parete, in quanto ha una struttura metallica anteriore e posteriore.

Porte e frontale con spessore 8 mm.

Corpo con spessore 2 mm.

HMF 4612112 Cassaforte Mobile Chiusura Elettronica Cassaforte Muro, 31 x 20 x 20 cm, antracite 52,12 € disponibile 2 new from 42,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassaforte Mobile 3-8 codici numerici programmabili

Doppio bullone, ulteriore sistema di chiave manuale per apertura di emergenza

Fori per il fissaggio a parete o pavimento, comprese 4 viti e tasselli pezzi, 4 batterie AA

Corpo in acciaio porta 4 mm di spessore del corpo 2 mm di spessore, verniciata a polvere in colore Antracite

Dimensioni: Esterno: Lunghezza: 31 cm, larghezza: 20 cm, profondità: 20 cm: Interni: Lunghezza: 30,6 cm, larghezza: 19,6 cm, profondità: 14 cm, Peso: 6,5 kg

Cassaforte per Soldi Cassaforte per Soldi Cassaforte per Soldi Tutto in Acciaio Cassaforte per Soldi per Ufficio Grande nel Muro Cassaforte per Soldi nell'armadio Famiglia finanziaria De 1.131,33 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Cassaforte digitale] La cassaforte digitale è semplice da usare con una tastiera digitale programmabile con display LCD

[Scrub spray plastic] La superficie dell'armadio è in plastica spruzzata smerigliata, materiale opaco, resistente all'usura e facile da pulire

[Design umanizzato] L'hotel della vita d'ufficio della cassetta di sicurezza della password elettronica può usarlo. Ottimo materiale, dimensioni ridotte, alta protezione, facile da pulire e da indossare. Il design arrotondato ad angolo, l'aspetto elegante ed elegante e la versatile corrispondenza dei colori aggiungono eleganza al tuo spazio domestico.

[Blocco nascosto] Ingegnoso blocco nascosto, premere e aprire. Design intelligente, migliora notevolmente l'estetica del pannello

[Installazione semplice] La cassaforte può essere fissata alla parete o al pavimento in una posizione sicura per una migliore protezione

Burg-Wächter PointSafe PW 3 S Cassaforte a Muro, Nero, Außen: 260x390x195mm (HxBxT) 134,00 €

112,47 € disponibile 2 new from 112,47€

1 used from 84,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSAFORTE DA MURO CON SERRATURA MECCANICA: Questa cassaforte a muro è dotata di una serratura a doppia mappa. A casa o in ufficio, qui è possibile depositare in modo sicuro gioielli, documenti e oggetti di valore.

PROTEZIONE VALORI DI BASE: La cassaforte resistente ha un corpo a parete singola e una porta a parete doppia. Grazie a queste caratteristiche la cassaforte consente di conservare contanti o altri oggetti di valore in ufficio o a casa.

CASSAFORTE NASCOSTA A MURO: La cassaforte Point-Safe PW 3 S viene incassata alla parete, e non può quindi essere rubata. Poiché il corpo scompare nel muro, la cassaforte è discreta e può essere nascosta anche dietro un quadro o un mobile.

FORNITURA E DIMENSIONI: 1 cassaforte a muro BURG-WÄCHTER, Point-Safe PW 3 S, 2 chiavi, misure esterne (AxLxP): 260 x 390 x 195 mm, materiale: metallo, colore: nero, volume: 10,3 l, peso: 14,7 kg

QUALITÀ DAL 1920: BURG-WÄCHTER è un’azienda familiare di lunga tradizione, caratterizzata da un grande rispetto per i propri dipendenti e per l’ambiente. I prodotti come le serrature per porte, le casseforti e le cassette delle lettere, soddisfano elevati standard di qualità e vengono costantemente migliorati.

Brihard Family cassaforte elettronica - Cassaforte a codice per la casa, A4, 25x35x25cm - Cassetta di sicurezza, tastiera digitale, LED, ripiano removibile 77,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSAFORTE ELETTRONICA AFFIDABILE CON RIPIANO ESTRAIBILE. Progettata per la casa, la cassaforte elettronica Family è ideale per riporre oggetti di valore, documenti A4 o contanti. Lo spazio interno di 20 L, grazie al ripiano interno estraibile, è facile da riorganizzare. Base imbottita per proteggere gli oggetti più delicati dai graffi.

CASSAFORTE CON SERRATURA A TASTIERA DIGITALE DI FACILE UTILIZZO. La piccola cassaforte con codice è dotata di serratura elettronica digitale a solenoide, indicatori LED, protezione antiurto supplementare e una semplice interfaccia a tastiera. Segnali sonori e visivi confermano il codice corretto o indicano errori.

QUALITÀ COMPROVATA. Costruzione in acciaio di alta qualità anti-manomissione, porta di sicurezza azionata da tastiera, con bulloni di chiusura da 20 mm, cerniere interne a scomparsa e doppia piastra in acciaio per alta rigidità del telaio. Esterno in Grigio Titanio (RAL 7015) rifinito con uno strato in polvere antigraffio.

PER LA TUA TRANQUILLITÀ. Cassaforte a muro o pavimento facile da fissare con fori preforati e ferramenta di montaggio (inclusa). Cassaforte elettronica con batterie standard AA (4 incluse). Cassaforte digitale non richiede chiave di accesso ma ha due chiavi di emergenza nel caso la batteria si esaurisca o venga dimenticato il codice pin.

GARANZIA DI 2 ANNI. 7 modelli di Cassaforte Elettronica Brihard con protezione garantita contro i furti. Casseforti affidabili e durature per la casa o per il lavoro. Tutte le casseforti Brihard sono dotate di garanzia del produttore di 2 anni per un uso sicuro. READ Ultime notizie e annunci dal vivo

Cassaforte a muro Technomax Gold Key GK/4 390 x 200 x H.270 mm. 209,84 €

157,38 € disponibile 16 new from 126,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Cassaforte a muro.

✅ Apertura/Chiusura con chiave a doppia mappa

✅ Dimensioni: 390 x 200 x H.270 mm.

✅ Peso: 18 Kg.

✅ Capacità: 14 L.

JUWEL Cassaforte a muro combinazione meccanica 265×415×242 mm KOMBIFRANK 4945 254,00 € disponibile 3 new from 253,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 4945

Arregui Elek 22500W-S0 Cassaforte camuffata Dietro al Coperchio della Cassetta di derivazione, da incassare al Muro, 15x22x21 cm, 3 L, Bianco, 15 x 22 x 21 cm 106,30 € disponibile 2 new from 106,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAMUFFATA, OVUNQUE: la cassaforte resta nascosta dietro al coperchio della cassetta di derivazione posto sulla parte frontale. Essendo mimetizzata all'interno del muro, la cassaforte può essere nascosta in qualsiasi stanza o angolo della casa

DI FACILE ACCESSO:il coperchio della cassetta di derivazione è attaccato allo sportello della cassaforte con 4 calamite, in modo da poterla rimuovere facilmente per accedere alla cassaforte per poi ricollocarla

PER PICCOLI OGGETTI: spazio interno cavo per riporre piccoli oggetti di valore. La capacità interna è di 10,5 cm di altezza, 19,5 cm di larghezza y 16 cm di profondità. Capacità: 3 L

TELAIO E PORTA DA 5 mm: il telaio anteriore e la porta sono sicuri, fatti di acciaio con 5 mm di spessore. La serratura è con chiave punzonata. Fornita con 2 chiavi

DA INCASSARE AL MURO: lavori edili necessari per l'installazione all'interno del muro. Il foro da praticare è equivalente alle sue dimensioni esterne: 15x22x21 cm (altezza x larghezza x profondità). Il coperchio deve essere allineato al muro

Elder Welder® Cassaforte Finta Presa Elettrica, Cassaforte Invisibile a Scomparsa, Cassaforte Invisibile a Muro Nascosta, Cassaforte Segreta Invisibile ad Incasso, Cassaforte Nascosta per Soldi 59,97 € disponibile 1 used from 56,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PIÙ SICURA CHE MAI: questo è il grande vantaggio della tua nuova cassaforte nascosta a forma di presa elettrica! Il robusto cassetto invisibile, realizzato in metallo, è stato progettato per tenere al sicuro i tuoi oggetti di valore, mentre la parte frontale assomiglia a una vera e propria presa elettrica. Questo terrà lontano da occhi indiscreti la tua cassaforte nascosta a scomparsa!

Piuttosto che avere una cassetta di sicurezza indistruttibile, è meglio avere una cassaforte invisibile! Ti garantiamo questo lusso con la nostra cassaforte segreta! Grazie al suo aspetto da normalissima presa elettrica, nessuno sospetterà del tuo nascondiglio segreto!

Soldi, orologi, oggetti di famiglia o passaporti: in questa nuova cassaforte finta presa di corrente puoi nascondere tutti i tuoi oggetti di valore! Nonostante le sue dimensioni compatte, questa cassaforte camaleonte finta presa è super capiente (1l)! Può contenere molti più oggetti di quanto ti aspetti!

LA TUA PRIVACY È LA NOSTRA PRIORITÀ - La cassaforte a presa elettrica viene consegnata in una confezione semplice e discreta, in modo che nessuno noterà il tuo nuovo acquisto! Puoi lasciarti alle spalle tutte le preoccupazioni!

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO - Grazie alla dimensione compatta e maneggevole della cassetta portavalori in metallo (140x140x80 mm) e alle istruzioni dettagliate, il montaggio sarà un gioco da ragazzi! Se hai ulteriori domande sulla sicurezza della tua casa, il nostro team di assistenza tecnica è a tua disposizione 365 giorni all'anno!

Amazon Basics - Cassaforte da 14 L, , 35 x 25 x 25 cm, colore: nero 58,32 € disponibile 7 used from 55,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassaforte da 14 L di spazio con serratura elettronica e 2 chiavi di emergenza

Costruzione in acciaio e base imbottita per maggiore protezione per gioielli, cimeli e oggetti delicati

2 chiavistelli e cerniere a scomparsa e antiscasso; Scaffale interno regolabile/ removibile

Accesso digitale riprogrammabile; necessita di 4 batterie stilo AA non incluse; 4 bulloni inclusi per montaggio a parete, pavimento o scaffale

Cassaforte Con Chiave E Combinazione Adatta Per Soddisfare Ogni Esigenza. Realizzata In Acciaio Al Manganese, Resistente Alle Forature. Serratura Doppia Mappa.Spessore Portello Mm 10. Spessore Cornice Mm 12. 309,90 € disponibile 15 new from 309,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASSAFORTE

Amazon Basics - Cassaforte per uso domestico, 40 l 117,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassaforte per uso domestico da 40 litri, ideale per conservare documenti importanti, gioielli e altri oggetti di valore

La tastiera elettronica programmabile rende l’utilizzo semplice e sicuro; chiave di riserva da utilizzare in caso di emergenza

Struttura in acciaio al carbonio ad alta resistenza (sportello e corpo in acciaio, rispettivamente calibro 8 e 14); massima sicurezza grazie ai 2 chiavistelli e alle cerniere antiscasso a scomparsa

Fori preesistenti ed elementi per il montaggio a pavimento o a parete

Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 35 x 33 x 41,9 cm; dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza): 34,5 x 26,9 x 41,6 cm;

Cassaforte a muro, Elettronica Cassetta di sicurezza, 2 Chiave per apertura d'emergenza, la tastiera elettronica programmabile, per la casa e l’ufficio, Pavimento, Parete o armadio, 31×20×20 cm Grigio 52,17 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassaforte a muro, 8,5 L di cassaforte piccola con la tastiera elettronica programmabile e 2 chiavi di emergenza. Cassaforte piccola dimensioni: 31 × 20 × 20 cm.

Chiavistelli e cerniere antiscasso a scomparsa, Sicure e affidabili nel proteggere i tuoi beni più preziosi.

Fori preforati con bulloni di fissaggio per ancoraggio, fissaggio a pavimento, a parete o in armadio.

Cassaforte nascosta portatile ha 2 chiavi di backup che, Usalo quando dimentichi la password o non c'è batteria.

Cassaforte piccola base con vellutino, così da offrire un ulteriore strato protettivo per gioielli, cimeli e oggetti delicati che saranno così al sicuro da graffi e danni.

HMF 49200-11 Cassaforte a mobile, Serratura a doppia mappa, Cassaforte per albergo, 31,0 x 20,0 x 20,0 cm, di colore antricite 51,06 € disponibile 2 new from 42,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il corpo solido, a parete unica e la porta sono fatti di acciao. Predisposta di 2 fori per il fissaggio al muro o al suolo

La serratura di sicurezza viene fornita con due chiavi a doppia mappa

La cassaforte è verniciata a polvere, resistente ai graffi, di colore antracite (RAL 7016)

Dati tecnici / corpo: solida costruzione di acciaio, spessore parete corpo: 2 mm, spessore porta: 4 mm

Peso: ca. 6,0 kg, Dimensioni all’esterno: larghezza: 310 mm, altezza: 200 mm, profondità: 200 mm

Yale Cassaforte di sicurezza 1 YYEC/250/DB1 nera, allarme integrato 130db, struttura e e bulloni di bloccaggio in acciaio, capacità 16,3 l, Dim 250 x 350 x 250 mm 66,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Allarme integrato: l'allarme integrato da 130 dB viene attivato se la cassaforte è manomessa o dopo 3 tentativi di codice errati

Blocco elettronico: più di 100.000 combinazioni possibili con codici da 3 a 8 cifre. Il codice utente può essere composto da numeri o lettere, ad es. un nome o una parola memorabile.

Meccanismo di bloccaggio: solenoide anti-urto / over-ride meccanica di sicurezza con 2 chiavi radiali

Indicatori LED: due indicatori di luce LED, verde per aprire, rosso per errore o batteria scarica

Dimensioni: Dimensioni esterne 250x350x250mm / Dimensioni interne 240x340x200mm / Volume 16,3L / Spessore lati 20mm

Homesafe HV25K Cassaforte con Chiusura di Alta Qualita, 25x35x25cm (HxWxD), Satin Nero di Carbonio 62,87 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SERRATURA MECCANICA. Serratura a 6 leve a doppia mappa (2 incluse). Protezione anti rimozione della chiave con sportello in posizione aperta.

ROBUSTEZZA. La struttura e' stata assemblata con saldatura eseguita con sistema robotizzato. Cerniere interne nascoste.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO. I punti di ancoraggio sono posizionati sul retro e sul fondo per il massimo della sicurezza.

FINITURA DESIGN SATINATO. Durevole e resistente ai graffi, speciale finitura con rivestimento a polvere satinata. Colore nero carbone (RAL 9005).

TAPPETINO INTERNO. Tappetino interno per proteggere il contenuto dai graffi. READ 40 La migliore pistola da difesa del 2022 - Non acquistare una pistola da difesa finché non leggi QUESTO!

Cassaforte da 43 l, ignifugo, impermeabile, cassaforte digitale con ripiano rimovibile, armadio interno, luce a LED, cassaforte per soldi, gioielli, documenti 225,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Resistente al fuoco e all'acqua: la cassaforte è realizzata in lamiera massiccia laminata a freddo, che si distingue per un'eccellente resistenza alla collisione, ai fori e alle alte temperature. Rivestimento della porta spesso 78 mm, con cuciture micro tagliate al laser, che la chiave è in materiale ignifugo, curioso e resistente ai fori. Con la custodia ignifuga e impermeabile, il vostro denaro bardale, gioielli, diamanti, orologi, carte di credito, passaporto di viaggio è doppio.

Struttura in acciaio e grande capacità: la nostra cassaforte ignifuga dispone di 4 serrature spesse da 28 mm, con cui protegge il vostro tesoro in modo affidabile. Ampio spazio interno con serratura integrata, offre una doppia protezione per i vostri oggetti di valore (foto, lettere, privati). Lo scaffale regolabile e rimovibile può adattarsi a diversi spazi di archiviazione a seconda delle esigenze (laptop da 14 pollici, fotocamera, prezzo, ecc.). La cassaforte viene fornita con 5 ganci integrati, luce a LED e fodera squisita.

Schermo LCD e doppio sistema di allarme: dopo aver inserito la batteria, lo schermo mostra "ora, settimana e data". Dopo aver premuto "*", può essere facilmente regolato sullo schermo. Quando la batteria è scarica, viene visualizzato "LO-BATTE" per ricordarvi di sostituirla. La cassaforte emette un avviso in caso di forte impatto o inserisce 3 volte il codice sbagliato fino a quando non viene inserito il codice corretto. In caso contrario, l'allarme richiede 60 secondi.

3 possibilità di aprire la sicurezza ignifuga. Chiave principale + chiave di emergenza (primo utilizzo, password dimenticata o batteria scarica). 2. Codice personale (accesso rapido). 3. Codice personale + chiave principale (migliora il fattore di sicurezza durante lo sblocco). È possibile premere # e * prima di inserire il codice privato, che verrà sostituito sul LCD con 0, in modo che altri non possano vedere i numeri della password inseriti.

Ogni installazione a parete o pavimento. La cassaforte per la casa con fori preforati e 6 viti estensibili, facile da installare e rafforza ulteriormente la stabilità e la protezione antifurto. A causa della buona copertura della cassaforte da parete, la cassaforte è spesso utilizzata in guardaroba della camera da letto, armadi sotto il pavimento, librerie del soggiorno, pareti dell'ufficio, tavoli da hotel e banconi della spesa, ecc. Il classico nero si adatta perfettamente a diversi stili di decorazione in qualsiasi luogo.

