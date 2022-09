40 La migliore la doccia solare da giardino del 2022 – Non acquistare una la doccia solare da giardino finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la doccia solare da giardino? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la doccia solare da giardino venduti nel 2022 in Italia.

Doccia solare da giardino da esterno con serbatoio 35 litri Dardaruga, piscina campeggio, con miscelatore, soffione orientabile e rubinetto lavapiedi - IN REGALO Asciugamano in morbida microfibra 179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'acqua è contenuta in una unità da 35 litri e viene riscaldata dai raggi solari in circa 1-2 ore quando l'irraggiamento solare è al massimo. Nessun tipo di allacciamento elettrico necessario (l'energia del sole riscalda il serbatoio). Non è necessario nemmeno un allacciamento permanente all'acqua: è sufficiente collegare la doccia ad un comune tubo di irrigazione. Risparmia denaro e proteggi l’ambiente.

CARATTERISTICHE. Temperatura dell'acqua: fino a 60 °C - Volume del serbatoio dell'acqua: circa 35 litri - Dimensioni: 18x217x15 cm - Peso a vuoto: 10,3 kg - Collegamento per il tubo d'irrigazione: 1,27 cm (1/2").

Miscelatore è automatico mono-leva che permette di effettuare infinite regolazioni di temperatura e miscelare correttamente acqua calda e fredda. Il soffione della doccia ha un giunto sferico che gli permette di essere orientato agevolmente in tutte le direzioni (360°). Il materiale resistente ai raggi UV, garantisce un utilizzo prolungato nel tempo.. Rubinetto separato inferiore utile per lavaggio piedi e ciabatte.

La doccia verrà consegnata già preassemblata. Occorre solamente avvitare il soffione nella parte superiore ed unire la base della doccia con la parte superiore. Si consiglia di installare questa doccia su superfici solide esterne per stabilizzare la doccia (cemento, una pedana in legno, etc.). All’interno della confezione è fornito un kit di viti e bulloni.

RICAMBI: per richiesta ricambi e/o sostituzione componenti vi invitiamo a contattarci. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 x doccia ad energia solare - 1 x soffione doccia rotondo - 1 x rubinetto lavapiedi - 1 x collegamento per il tubo d'irrigazione - materiale di montaggio - 1 x asciugamano in morbida microfibra 250 g/m2 e dimensioni 80x40 cm - istruzioni.

tillvex Doccia Solare da Giardino 20 Litri - Custodia Protettiva Inclusa, con Rubinetto e soffione a Pioggia, Collegamento per Tubo da Giardino 119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia solare premium di TILLVEX: doccia solare di tillvex in materiale plastico resistente ai raggi UV. Rubinetti cromati lucidi e base in plastica stabile. Aspetto moderno ed elegante. La copertura in dotazione protegge la doccia da agenti esterni come pioggia, neve, grandine o danni esterni.

A favore dell'ambiente: riscaldamento ecologico grazie all'ultimo sviluppo del riscaldamento dell'acqua calda. Senza energia estranea, l'acqua viene riscaldata fino a 60° – così alleggerisci il tuo portafoglio. Con l'aiuto dell'energia solare, l'acqua si riscalda nel contenitore nero ed è a disposizione quando hai bisogno di un rinfrescante dopo l'esposizione al sole o di un giardinaggio.

Raffreddamento in qualsiasi momento e ovunque: ideale per l'uso in giardino, in campeggio o in piscina. Veloce da montare e smontare grazie al collegamento a vite nel terreno. Il serbatoio dell'acqua da 20 litri della doccia solare può essere riempito con un tubo da giardino standard. L'acqua calda contenuta viene miscelata con un miscelatore monocomando con acqua fredda. Grazie a questa tecnica è possibile regolare la temperatura dell'acqua in modo continuo.

Adatto per ogni taglia: design extra alto con altezza di 220 cm. La doccia a piedi integrata si trova a 40 cm di altezza. Soffione doccia a pioggia regolabile e grande per un raffreddamento ottimale. Grazie a un giunto sferico, che si può ruotare di 180°, è regolabile in modo flessibile.

Sei soddisfatto al 100% o rimborsati: garantiamo la tua soddisfazione. Il marchio tillvex è sinonimo di eccellente servizio clienti tedesco con centinaia di migliaia di clienti soddisfatti. Se non doveste essere soddisfatti, basta restituire la doccia entro 60 giorni e ti rimborseremo l'intero importo senza se & ma!

GF Garden, Doccia Solare Sunny Style, Doccia da Giardino, Piscina, per Esterno, ideale anche in Vacanza e Campeggio, con Miscelatore per acqua calda e fredda, 105,00 €

98,12 € disponibile 13 new from 98,12€

1 used from 95,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La doccia solare Sunny produce acqua calda grazie all'energia solare.

Dopo circa due ore di esposizione al sole, miscelando l’acqua riscaldata nel proprio serbatoio con l’acqua fredda proveniente dalla rete idrica, Sunny eroga circa 60 litri d’acqua a 30° C*.

Grazie a Sunny ci si potrà rilassare con docce della temperatura desiderata, in modo sostenibile e nel rispetto dell'ambiente.

*i dati sono calcolati in condizioni ottimali e possono variare in base alle condizioni atmosferiche, di temperatura ed irraggiamento.

" APP LIFE Doccia Esterna Solare da Giardino 40L con Rubinetto Miscelatore e Soffione - per Esterno Piscina, Acqua Fredda e Calda 159,99 € disponibile 2 new from 159,99€

1 used from 150,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa doccia solare sfrutta l’energia solare per produrre acqua calda e godere dell’esperienza unica di fare la doccia all’aperto. Adatta per piscine all’aperto, giardini e campeggio e adatta per l’estate.

Per farla funzionare non vi è bisogno di nessun allacciamento elettrico. Basta collegare la doccia solare a un tubo da giardino standard per riempire il serbatoio dell’acqua da 40 litri.

Munita di soffione movibile, rubinetto e miscelatore per scegliere se usare acqua calda o fredda. Con il comodo rubinetto in dotazione è possibile rinfrescare solo i piedi senza utilizzare l’intera doccia.

La doccia solare occupa poco spazio. Dimensioni doccia esterna: 217 x 18 x 14,5 cm

Grazie al materiale resistente ai raggi UV, la doccia può essere lasciata senza alcun problema all’esterno senza avere paura di rovinarla per tutto il periodo estivo. Successivamente la doccia può essere smontata e conservata comodamente nella propria scatola.

DARDARUGA Doccia Solare da Giardino da Esterno, Asciugamano Microfibra in Regalo, Serbatoio 10 Litri, Facile da trasportare in Vacanza, con Miscelatore e Soffione Regolabile 360°, Piscina Campeggio 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PERFORMANTE ED ECOLOGICA. L'acqua è contenuta in un serbatoio interno da 10 litri e viene riscaldata dai raggi solari in circa 1-2 ore quando l'irraggiamento solare è al massimo. Nessun tipo di allacciamento elettrico necessario (l'energia del sole riscalda il serbatoio). Non è necessario nemmeno un allacciamento permanente all'acqua: è sufficiente collegare la doccia ad un comune tubo di irrigazione. Risparmia denaro e proteggi l’ambiente.

CARATTERISTICHE. Temperatura dell'acqua: fino a 60 °C – Volume del serbatoio dell'acqua: 10 litri – Dimensioni della base: 15 x 15 cm – Altezza doccia: 217 cm – Collegamento per il tubo d'irrigazione del tipo standard: 1,27 cm (1/2") – Grazie alle ridotte dimensioni e alla facilità di installazione, può essere comodamente portata in vacanza o in campeggio.

DETTAGLI. Miscelatore è automatico mono-leva che permette di effettuare infinite regolazioni di temperatura e miscelare correttamente acqua calda e fredda. Il soffione della doccia ha un giunto sferico che gli permette di essere orientato agevolmente in tutte le direzioni (360°). Il materiale resistente ai raggi UV, garantisce un utilizzo prolungato nel tempo.

FACILE DA MONTARE. La doccia verrà consegnata già preassemblata. Occorre solamente avvitare il soffione nella parte superiore ed il tubo nella sede del serbatoio. Si consiglia di installare questa doccia a bordo piscina su superfici solide esterne per stabilizzare la doccia (cemento, una pedana in legno, etc.). All’interno della confezione è fornito un kit di viti e bulloni.

RICAMBI: per richiesta ricambi e/o sostituzione componenti vi invitiamo a contattarci. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 x doccia ad energia solare completa di miscelatore – 1 x soffione doccia rotondo e con direzione getto regolabile – 1 x collegamento per il tubo d'irrigazione – materiale di montaggio – 1 x asciugamano in morbida microfibra 250 g/m2 e dimensioni 80x40 cm – istruzioni (IT, EN, DE, FR, ES) – Dimensioni imballo: 115 x17 x 17 cm – Peso netto: 4 kg. – Peso lordo: 5 kg.

AREBOS Doccia Solare 35L & Elemento a Pavimento | con termometro Integrato & Doccia a Pedale | incl. Copertina | Doccia per Piscina in Giardino | Temperatura dell'Acqua Fino a 60°C 249,90 €

234,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [USI FLESSIBILI] La doccia può essere utilizzata in giardini, patii, piscine e persino gite in camper, ecc. Approfitta dell'occasione per rinfrescarti quando vuoi e mantieniti fresco durante l'estate. Il soffione doccia orientabile e il rubinetto a pedale sono ulteriori punti di forza dei nostri modelli di doccia solare.

[MATERIALE DI ALTA QUALITÀ] Questa doccia solare elegante ma senza pretese è realizzata in materiale PVC di alta qualità che assorbe il calore al massimo. Inoltre, è resistente all'abrasione, alla corrosione e alla temperatura, il che gli consente una lunga durata. Usa l'attacco rapido per collegare rapidamente il tubo da giardino alla doccia.

[CONTROLLO DELLA TEMPERATURA] Utilizzare il miscelatore sul corpo della doccia solare per regolare la temperatura dell'acqua in base alle proprie esigenze. Girare a sinistra (direzione rossa) per ottenere acqua calda e girare a destra (direzione blu) per ottenere acqua fredda. Il termometro integrato mostra la temperatura dell'acqua attuale.

[PROTEZIONE AMBIENTALE E CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE] Le docce solari AREBOS sono facili per il tuo portafoglio, poiché l'acqua viene riscaldata dai raggi del sole, che vengono assorbiti dal corpo. Non sono necessarie fonti di energia aggiuntive. Approfitta dell'esclusiva TECNOLOGIA A SCATTO, che ti consente di assemblare in pochi secondi. La fornitura comprende tasselli e viti in acciaio per il fissaggio al pavimento o alla piastra del pavimento.

[SOLIDO E DUREVOLE] Il solido design della piastra, combinato con le sue dimensioni di 101x63x5,5cm, le dona un’alta capacità di carico. Ciò permette di utilizzare l’elemento per pavimento anche per oggetti più pesanti. Il nostro pannello per pavimento, essendo realizzato in plastic-wood di alta qualità, non si scheggia né marcisce, poiché più resistente del legno. READ Sacerdote ortodosso grida "Papa, sei un fanatico" a Francesco ad Atene

vidaXL Doccia da Giardino Curvo Ugelli Silicone a Getto Idromassaggio Soffione a Colonna a Mano Esterni in Acciaio Inox Spazzolato Argento 249,50 € disponibile 12 new from 249,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Argento

Materiale del pannello: Acciaio inossidabile 201 con finitura spazzolata

Dimensioni complessive: 15 x 44 x 210 cm (L x P x A)

Dimensioni colonna: 15 x 6,5 cm (L x P)

Dimensioni della base: 20 x 12 cm (L x P)

CCLIFE Doccia Solare da Giardino 35/40 Litri, Doccia fotovoltaica/Solare da Esterno con Rubinetto e soffione a Pioggia, con Guscio di Protezione 160,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: Questa doccia da giardino è fatta di PVC di alta qualità resistente ai raggi UV, raccordi cromati e una robusta base di plastica. Con una copertura protettiva, questo significa che il prodotto è molto meno suscettibile all'ossidazione e ha un'aspettativa di vita più lunga.

Multifunzionale: doccia esterna con doccia extra large di 15 cm, ruotabile di 180 °, regolabile in modo flessibile. La temperatura dell'acqua può essere regolata continuamente, con un ulteriore risciacquo dei piedi, per soddisfare una varietà di requisiti di utilizzo.

Ecologico: l'acqua nella ciotola nera è riscaldata e disponibile per rinfrescarsi dopo aver preso il sole o fare giardinaggio. Dopo essere stato completamente riscaldato dalla luce solare diretta, il serbatoio dell'acqua calda da 35/40 litri può essere riscaldato fino a 60 ° C.Può essere utilizzato senza elettricità, il che è a risparmio energetico e più rispettoso dell'ambiente.

Facile da installare: Grazie al collegamento a vite nella base, è veloce da montare e smontare. Hai solo bisogno di usare 4 viti per fissarlo a terra, articolare le parti superiore e inferiore, collegare il tubo da giardino superiore (non incluso) e puoi usarlo

Applicazione: la doccia esterna copre una piccola area, installazione rapida e uso conveniente, adatta per piscine e giardini, ecc. Dimensioni piastra di base: 14,5 x 18 x 0,8 cm,Dimensioni doccia esterna: 217 x 14,5 x 18 cm(35 litri),224x 14,5 x 18 cm(40 litri)

tillvex Doccia Solare da Giardino 40 Litri - Custodia Protettiva Inclusa, con Rubinetto e soffione a Pioggia, Collegamento per Tubo da Giardino 164,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia solare premium di Tillvex: doccia solare di Tillvex in materiale plastico resistente ai raggi UV. Raccordi cromati lucidi e base in plastica stabile. Aspetto moderno ed elegante. La copertura in dotazione protegge la doccia da agenti esterni come pioggia, neve, grandine o danni esterni.

Il nostro amico dell'ambiente: riscaldamento ecologico grazie all'ultimo sviluppo del riscaldamento dell'acqua calda. Senza energia estranea, l'acqua viene riscaldata fino a 60° – così puoi alleggerire contemporaneamente il tuo portafoglio. Con l'aiuto dell'energia solare, l'acqua si riscalda nel contenitore nero e sarà a vostra disposizione se avete bisogno di un rinfrescamento dopo l'esposizione al sole o il giardinaggio.

Raffreddamento in qualsiasi momento e ovunque: ideale per l'uso in giardino, in campeggio o in piscina. Montaggio e smontaggio rapidi grazie al collegamento a vite nel terreno. Il serbatoio dell'acqua da 40 litri della doccia solare può essere riempito con un tubo da giardino standard. L'acqua calda contenuta viene miscelata con un miscelatore monocomando con acqua fredda. Grazie a questa tecnica, la temperatura dell'acqua può essere regolata in modo continuo.

Adatto per ogni dimensione del corpo: design molto alto con 225 cm di altezza. La doccia per i piedi integrata ha un'altezza di 40 cm. Soffione regolabile e grande per un raffreddamento ottimale. Attraverso un giunto sferico, che può essere ruotato di 180°, è regolabile in modo flessibile.

Ti assicuriamo la tua soddisfazione al 100%. Il marchio Tillvex è sinonimo di eccellente servizio clienti tedesco con centinaia di migliaia di clienti soddisfatti. Se non doveste essere soddisfatti, la doccia può essere restituita entro 60 giorni e vi rimborseremo il pieno importo, senza se & Aber!

blumfeldt Sumatra Breeze SQ - Doccia da Giardino, Doccia da Pavimento, Doccia da Sauna, 70x55 cm, Altezza Spruzzo Fino a 4 m, Materiale: Alluminio/WPC, Superficie Antiscivolo, Effetto Legno 199,99 €

149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CHE FRESCHEZZA: quest'anno il fresco in giardino è garantito: con la doccia Sumatra Breeze di blumfeldt è davvero un gioco da ragazzi. Basta collegarla alla canna dell'acqua in giardino e il divertimento ha inizio.

CONTROLLO A PEDALE: con una manopola a pedale non si apre solo l'acqua, ma si regola anche l'altezza di spruzzo fino a 4 metri. La doccia rinfresca il doppio, perché l'acqua arriva dal basso, per poi ricadere in piacevoli schizzi dall'alto.

SALVASPAZIO: Sumatra Breeze di blumfeldt è ideale come doccia per sauna, soprattutto per la sua capacità di trovare posto anche in condizioni di spazio limitato.

QUALITÀ: l'intelligente combinazione di materiali vi permetterà di godervi questa freschezza a lungo: la base della doccia è realizzata in alluminio anodizzato e completata da una superficie superiore antiscivolo in Wood-Plastic-Composit (WPC).

FACILE DA PULIRE: questo non solo è composto al 60% da legno, nel rispetto delle risorse naturali, ma è anche resistente a muffa, gelo, acqua, raggi UV ed è particolarmente facile da pulire.

Monzana Doccia Solare Bow 20 L Soffione 360° Miscelatore Rubinetto 60°C Piscina Giardino Campeggio 121,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DOCCIA SOLARE: il benessere da monzana! Godetevi una lussuosa doccia all'aperto in giardino o dopo essere stati in piscina e sentitevi sempre in vacanza.

ECOLOGICO: grazie all'energia solare, l'acqua si riscalda fino a 60°C nell'involucro che assorbe il calore. Ideale per il campeggio o la terrazza.

STABILE E SICURO: la solida base metallica della doccia da campeggio, rivestita con copertura anti-UV e resistente agli agenti atmosferici, consente di avvitare la doccia da giardino in modo professionale.

COMODA E RILASSANTE: il design CURVO della doccia per piscina e il soffione orientabile a 360° vi offrono maggiore libertà durante la doccia.

COLLEGAMENTO RAPIDO: il grande serbatoio da 20 litri della doccia outdoor può essere facilmente riempito con un tubo da giardino standard grazie all'attacco rapido

FRANKYSTAR Surya Silver - Doccia Solare da Giardino 35L in PVC Doccia Riscaldamento Solare da Esterno con rubinetteria in Acciaio e soffione orientabile. Colore Argento e Nero Opaco. 169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia solare da giardino dalla capienza massima di 35L interamente realizzata in PVC e verniciata in argento e nero opaco

Dotata di soffione orientabile, rotante bidirezionalmente di 180°, di miscelatore e rubinetteria in acciaio polverizzato di colore nero opaco

Progettata per catturare l’energia e il calore solare riscaldando l'acqua fino ad una temperatura massima di 60° e mantenendola riscaldata per ore grazie al serbatoio di accumulo incorporato

Combina qualità, funzionalità, stile e sostenibilità in un concept ancora di nicchia ma altamente innovativo

Telaio completamente realizzato in PVC, materiale altamente resistente, leggero ed anticorrosivo, per garantire massima resa e durabilità

Gre DSPS35 Doccia Solare da Giardino, con Lavapiedi, PVC, 35 L 205,90 € disponibile 4 new from 205,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia da giardino solare con un deposito da 35 litri

Materiale PVC che ne garantisce la resistenza e la leggerezza

Dispone di un rubinetto lavapiedi e di un miscelatore per regolare sia la pressione che la temperatura

Installazione rapida e semplice: si fissa al suolo e si collega a un tubo da giardino

Design elegante nero e argentato

Doccia Solare da esterno Happy 44 litri con lava piedi, Miscelatore e Soffione Effetto Pioggia - Grande Capacità, Colore Antracite 340,00 €

319,00 € disponibile 4 new from 319,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Approfitta di una doccia ecologica al 100% prima e dopo l'utilizzo della tua piscina: l'utilizzo di una doccia solare aiuta a preservare l'igiene della tua piscina e ne limita il trattamento chimico senza investire in costose installazioni. Questa doccia è dotata di un'ampia riserva d'acqua di 44 l per un maggiore comfort

Con il suo design elegante, è adatto a tutti i giardini: Realizzato in polietilene HD e la sua forma curva, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di esterno. Molto pratico, è dotato di rubinetto miscelatore, soffione doccia effetto pioggia e lavapiedi in acciaio inox

Ecologico: questa doccia solare utilizza l'energia solare per riscaldare l'acqua contenuta nell'intera struttura. Basta un semplice allacciamento all'acqua fredda, l'energia solare fa il resto per fornirti acqua calda fin dai primi giorni di bel tempo.

Goditi la tua doccia per piscina all'aperto con gli accessori inclusi: stabile e facile da fissare, questa doccia da giardino con base svasata viene fornita con un kit di montaggio. Sarà facilmente installato a tutte le prese d'acqua

Soddisfazione e garanzia al 100%: ci impegniamo per la tua soddisfazione al 100% e il nostro team di assistenza clienti farà del suo meglio per offrirti la migliore esperienza di acquisto.Tutti i nostri prodotti Formidra sono garantiti per 2 anni.

IE-Burmester - Doccia da piscina di design - Doccia solare - Doccia da giardino - Doccia esterna in acciaio inox V2A 329,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche acciaio inox

Sined EMI NERA Doccia solare da giardino in alluminio con lavapiedi Serbatoio 35 Litri, Nero 769,00 € disponibile 2 new from 769,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia solare alluminio nero dotata di nuovo soffione, miscelatore acqua e utile lavapiedi

Doccia solare piscina design moderno curvo, bene si inserisce in ogni ambiente esterno

Doccia solare giardino design semplice e lineare, indicata per tutte le ambientazioni

Doccia solare piscina esterna, per riscaldare l'acqua sfrutta il sole calore del sole

Doccia solare da 35 litri, consigliamo di accoppiarla con un piatto doccia per maggiore stabilità

Model A1 Black Doccia solare da giardino, piscina Doccia esterna in acciaio inox 20L 1.580,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia solare completa al 100% con il miscelatore e tutti gli accessori e i cavi interni sono realizzati in acciaio inossidabile. Questo lo rende unico in questa categoria sia dal punto di vista del design che della durata.

Vuoi lavarti le mani prima di mangiare in piscina o risciacquare un bicchiere? Il rubinetto aggiuntivo in acciaio inox è montato a un'altezza sufficiente per essere comodo per voi. Inoltre è possibile avvitare su questo rubinetto un collegamento Gardena per il collegamento di un tubo per riempire la piscina o per annaffiare il giardino.

Con il miscelatore a leva è possibile impostare la temperatura desiderata.

Altezza della doccia 211 cm, larghezza 10 cm, peso 20 kg, soffione girevole 15 cm, prodotto in UE.

Non è necessario smontare la doccia per l'inverno. READ Segni della settimana 14 della NFL, punti salienti, aggiornamenti, tabella: Russell Wilson, Tyler Locket Connect sul bellissimo 55-Yard TD

VEVOR Doccia Riscaldata a Energia Solare Materiale in PVC ABS Cromato Colore d'Argento, Doccia Solare capacità 40 Litri, 2 Colonna di Doccia per Giardino, Cortile, Spiaggia, Spa a Bordo Piscina, ECC. 209,99 €

199,99 € disponibile 2 new from 199,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande Capacità d'Acqua: la nostra doccia riscaldata dal sole può contenere 40 litri d'acqua. Un grande serbatoio dell'acqua (7' di altezza) può soddisfare le tue esigenze quotidiane. Inoltre è dotato di un ingresso dell'acqua per il collegamento con il tubo da giardino (deve essere bloccato).

Regolazione della Temperatura: questa doccia solare esterna utilizza l'energia solare per riscaldare l'acqua all'interno. Il design ad assorbimento rapido del calore può intrappolare il calore all'interno del serbatoio per un tempo più lungo e aumentare la temperatura dell'acqua a 140℉/60℃.

Spruzzatore a 360° e Portatile: questa doccia a bordo piscina riscaldata a energia solare è dotata di uno spruzzatore portatile e di un soffione a 360 gradi (quadrato). La linea palmare da 4,9 piedi è abbastanza flessibile per ottenere una meravigliosa esperienza di doccia. La lunghezza del bordo della doccia è di 5,9 pollici e la pressione è di 3,5 bar.

Costruzione Durevole: realizzata in PVC e plastica ABS cromata; questa doccia è abbastanza robusta da resistere a graffi e insolazione, offrendoti un divertimento a lungo termine. Il piatto di doccia (7,9" L x 7,5" W) ha viti abbinate per montare il prodotto in modo stabile su una superficie solida.

Ampia Applicazione: la doccia solare esterna è dotata di un rubinetto a pedale aggiuntivo che fornisce acqua fredda agli animali per bere. Adatto per giardino, cortile, bordo piscina, spa in piscina sulla spiaggia e qualsiasi altro uso esterno.

LZQ Doccia solare da giardino, 35 litri, con soffione a pioggia e rubinetto, per esterni, per campeggio, spiaggia, senza collegamento elettrico, colore: nero 141,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Doccia da giardino solare】Materiale: PVC + ABS cromato; volume serbatoio acqua: 35 litri; temperatura acqua: max: 60 °C; altezza doccia: 217 cm; diametro soffione doccia: 15 cm; pressione dell'acqua: max 3,5 bar. I raccordi cromati lucidi e il metallo stabile conferiscono alla doccia LZQ un aspetto moderno ed elegante che aggiunge un tocco decorativo al vostro giardino e piscina.

Protezione ambientale e risparmio energetico: l'acqua nel serbatoio dell'acqua può essere riscaldata a 60 °C senza energia estranea. Questo non solo riduce il consumo di energia, ma consente anche di risparmiare denaro. La doccia esterna può essere collegata a un normale tubo da giardino e miscelata tramite un miscelatore monocomando regolabile individualmente con acqua fredda nel tubo. In questo modo è possibile regolare la temperatura dell'acqua a seconda delle necessità.

【Con soffione a pioggia e rubinetto】 Soffione doccia a pioggia regolabile e grande per un raffreddamento ottimale. Grazie al giunto sferico, che si può ruotare di 180°, è regolabile in modo flessibile. Un ulteriore rubinetto per doccia a piedi garantisce un raffreddamento fresco.

Facile da montare: le istruzioni in dotazione (lingua italiana non garantita) rendono il montaggio della doccia da esterno un gioco da ragazzi. La base in metallo massiccio garantisce una posizione sicura e stabile. Inoltre, le viti e i tasselli in dotazione consentono un montaggio fisso della doccia solare per una maggiore sicurezza.

Scenari applicabili: la doccia può essere utilizzata in giardini, terrazze, spiaggia, piscine e persino durante i viaggi in camper, ecc. Approfittate della possibilità di rinfrescarvi quando vi piace e di tornare freschi durante l'estate. L'utente può lavare lo sporco residuo sul corpo con acqua calda nella doccia e avere una buona stagione estiva!

Aufun - Doccia solare da giardino, 35 litri, con acqua calda 60 °C, doccia per piscine con soffione, adatto per tubi da giardino standard. 142,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doccia solare da giardino – Materiale: PVC + ABS cromato; volume del serbatoio: 35 l; temperatura dell'acqua: max 60 °C; altezza della doccia: 217 cm; diametro soffione: 15 cm; pressione dell'acqua: max 3,5 bar.

Riscaldamento acqua senza corrente – Con una luce solare ottimale l’acqua può essere riscaldata a 60°. Basta collegare la doccia solare a un tubo da giardino standard e riempire il serbatoio dell'acqua da 35 litri.

Temperatura dell'acqua regolabile – L'acqua calda nel serbatoio dell'acqua viene miscelata con l'acqua fredda nel tubo da giardino tramite un miscelatore monocomando in metallo. Pertanto, la temperatura dell'acqua può essere regolata in base alle necessità. Temperatura dell'acqua: max 60 °C.

Facile da installare: i robusti piedini in metallo garantiscono una posizione sicura e stabile; adatto per tubi da giardino standard, facile da montare in pochi minuti.

Con soffione – Il grande soffione garantisce il miglior effetto rinfrescante. Grazie al giunto sferico integrato, può essere ruotato di 180° ed è facile da regolare.

AREBOS Doccia Solare | 37 L | 199 cm | con termometro Integrato | soffione Doccia Quadrato | con Doccia a Piedi | Doccia da Giardino con Attacco per Tubo Flessibile da Giardino | Tecnologia Snap-in 154,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [USI FLESSIBILI] La doccia può essere utilizzata in giardini, patii, piscine e persino gite in camper, ecc. Approfitta dell'occasione per rinfrescarti quando vuoi e mantieniti fresco durante l'estate. Il soffione doccia orientabile e il rubinetto a pedale sono ulteriori punti di forza dei nostri modelli di doccia solare.

[MATERIALE DI ALTA QUALITÀ] Questa doccia solare elegante ma senza pretese è realizzata in materiale PVC di alta qualità che assorbe Ail calore al massimo. Inoltre, è resistente all'abrasione, alla corrosione e alla temperatura, il che gli consente una lunga durata. Usa l'attacco rapido per collegare rapidamente il tubo da giardino alla doccia.

[CONTROLLO DELLA TEMPERATURA] Utilizzare il miscelatore sul corpo della doccia solare per regolare la temperatura dell'acqua in base alle proprie esigenze. Girare a sinistra (direzione rossa) per ottenere acqua calda e girare a destra (direzione blu) per ottenere acqua fredda. Il termometro integrato mostra la temperatura dell'acqua attuale.

[PROTEZIONE AMBIENTALE E CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE] Le docce solari AREBOS sono facili per il tuo portafoglio, poiché l'acqua viene riscaldata dai raggi del sole, che vengono assorbiti dal corpo. Non sono necessarie fonti di energia aggiuntive.

[FACILE ASSEMBLAGGIO] Approfitta dell'esclusiva TECNOLOGIA A SCATTO, che ti consente di assemblare in pochi secondi. La fornitura comprende tasselli e viti in acciaio per il fissaggio al pavimento o alla piastra del pavimento.

HENGMEI Doccia solare da giardino 35 litri Piscina e Esterno con L’Acqua Calda e Fredda con doccino per piedi | soffione per doccia orientabile, temperatura dell'acqua regolabile 60 °C, Nero 149,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non richiede elettricità. Risparmia energia e rispetto dell'ambiente. Basta collegare la doccia solare a un normale tubo da giardino, riempire il serbatoio dell'acqua da 35 litri e con la luce solare ottimale l'acqua può essere riscaldata a 60 °C.

Il soffione doccia è regolabile a 180°. È possibile regolare l'angolo del soffione in base alle necessità e godersi un bagno fresco e piacevole durante le calde estate.

Grazie al serbatoio dell'acqua extra grande da 35 litri, tutti i membri della famiglia possono godere di una doccia rinfrescante.

La temperatura fino a 60 °C può essere regolata continuamente. Lasciate che il tubo dell'acqua collegato, è possibile regolare facilmente la temperatura. Dal rubinetto inferiore può essere rimosso in qualsiasi momento acqua fredda. Può essere utilizzato anche per un pediluvio freddo e piacevole.

La doccia solare in plastica resistente ai raggi UV è facile da smontare e può essere facilmente trasportata. Adatto per piscine, giardini e campeggio.

Randaco Doccia solare da giardino, 35 l, acqua calda fino a 60 °C, senza collegamento di alimentazione, per piscina, campeggio, con doccia a piedi e soffione a pioggia orientabile, colore nero 133,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale di alta qualità: questa doccia da giardino è realizzata in PVC di alta qualità e può essere esposta al sole a lungo per massimizzare l'assorbimento del calore. Le caratteristiche di resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e resistenza alla temperatura garantiscono una lunga durata.

Controllo della temperatura: basta collegare la doccia solare a un normale tubo da giardino e riempire il serbatoio da 20/35 litri, con la luce solare ottimale l'acqua può essere riscaldata fino a 60° senza corrente, la temperatura può essere regolata durante la doccia, in modo che tutti i membri della famiglia possano godere di una doccia rinfrescante.

Facile da montare: viene fornito completamente equipaggiato e può essere montato rapidamente e facilmente dopo la lettura del manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita). Dopo una calda giornata estiva, la doccia può essere ripiegata per riporla in modo che possa essere facilmente rimossa e trasportata.

Utilizzo flessibile: il design da 220 cm è adatto per tutti i tipi di corpo, e il soffione flessibile regolabile a 180° e il rubinetto sono ulteriori punti di forza della doccia solare per un raffreddamento ottimale.

Campo di applicazione: la doccia non necessita di energia esterna e nessuna corrente per la preparazione dell'acqua calda, molto sana per l'ambiente e la famiglia, ideale per giardini, terrazze, piscine e persino viaggi in camper. Godetevi una doccia o un risciacquo in qualsiasi momento in estate e rimanete freschi per tutta l'estate.

BAKAJI Doccia Solare per Giardino Piscina Esterno Campeggio Serbatoio 20Lt con Soffione Regolabile Miscelatore Acqua Calda Attacco Tubo da Giardino Dimensione 214 x 11,5 x 11,5 cm 89,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dopo un bel bagno in piscina, goditi una fantastica doccia calda all'aperto con la nuova doccia solare da esterno di Bakaji. Questa fantastica doccia è realizzata interamente in plastica ABS e PVC di altissima qualità, che assorbe il calore, ha resistenza all'abrasione, resistenza alla corrosione e resistenza alle alte temperature ciò la rende perfetta per qualsiasi tipologia di ambiente esterno dia esso un giardino, un patio o un terrazzo.

La doccia da esterno Bakaji è fornita di ampio serbatoio dell'acqua da 20L che offre acqua a sufficienza per numerosi utilizzi senza dover riempire il serbatoio ogni volta, inoltre quest'ultimo è facilmente riempibile con una normalissima pompa da giardino da installare all'ugello posto sul retro.

Dotata di ampio soffione doccia con asta cromata da 15 cm completamente orientabile e direzionabile per dirigere il getto d'acqua dove meglio si preferisce.

Grazie al pratico miscelatore centrale è possibile regolare la pressione dell'acqua fino ad un massimo di 3,5 BAR e regolare la temperatura dell'acqua, infatti con una scelta adeguata della posizione e una luce del sole ottimale questa fantastica doccia da esterno è capace di riscaldare l'acqua all'interno del serbatoio servendosi semplicemnete della luce del sole raggiungendo temperature che possono arrivare ad un massimo di 60°

Facile da installare al pavimento o ad una base semplicemnte utilizzando le 4 viti incluse nella confezione, che vi permetteranno in pochissimo tempo di utilizzare sin da subito la vostra personale doccia da giardino. Dal design moderno e minimale in un elegantissimo colore nero, questa bellissima doccia da esterno renderà i vostri spazi esterni ancora più unici. READ Le azioni di China Evergrande sono crollate sull'orlo del default

Monzana Doccia Solare da Giardino Serbatoio 20L 60° con Soffione e Miscelatore per Esterno Campeggio 107,95 €

104,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SENZA ELETTRICITÀ: la doccia da campeggio Monzana é l'ideale per rinfrescarsi all'esterno senza utilizzare corrente elettrica. L'acqua sgorga direttamente da un soffione a pioggia

TEMPERATURA REGOLABILE: grazie al miscelatore della doccia riscaldata a energia solare si può regolare la temperatura dell'acqua fino a 60 °C. Inoltre é presente un comodo rubinetto per rinfrescare i piedi

SERBATOIO CAPIENTE: Il serbatoio della doccia extra large con getto a pioggia contiene fino a 20 litri d'acqua, permettendo di sciacquarsi e rilassarsi direttamente in giardino.

RESISTENTE: il materiale della doccia a risparmio energetico é resistente ai raggi UV e permette di poter lasciare il prodotto all'esterno per tutta l'estate. Semplice da montare e smontare a seconda della stagione.

SOFFIONE A PIOGGIA REGOLABILE: é possibile regolare il soffione della colonnina ruotandolo di 180° per soddisfare ogni esigenza

Outsunny Doccia Solare da Giardino Riscaldata 55° per Esterno, Doccia da Giardino 35L con Miscelatore, per Piscina e Campeggio, Nero 167,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DOCCIA DA ESTERNI A ENERGIA SOLARE: Questa doccia da giardino utilizza l'energia solare per riscaldare l'acqua al suo interno. È progettata per conservare il calore all'interno del serbatoio da 35L per un periodo più lungo e può scaldare l'acqua fino a 55°C.

TEMPERATURA E PRESSIONE DELL'ACQUA REGOLABILI: Collega la doccia solare a un tubo da giardino e attendi 5-8 minuti affinché il serbatoio possa riempirsi, prima di far uscire l'acqua.

SOFFIONE E MISCELATORE: È dotata di un soffione girevole a 360° e di un miscelatore che consente di gestire perfettamente il flusso d'acqua (apertura e chiusura graduale del getto d'acqua).

SOLIDA E DUREVOLE: Realizzata in PVC e plastica ABS cromata, questa doccia a energia solare deluxe è resistente ai graffi e all'esposizione al sole.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 17.5L x 14.5P x 216Acm. Soffione: Ф15 x 6.5Acm.

Momboo 35L Doccia Solare da Giardino, Doccia per Piscina, con Attacco per Tubo da Giardino, con Pediluvio e Miscelatore di Acqua Calda e Fredda, Adatto per Giardini, Esterni, Spiagge, ECC. 136,99 €

132,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【La Temperatura Dell'acqua Della Doccia Solare è Regolabile】: L'acqua calda nel serbatoio dell'acqua viene miscelata con l'acqua fredda nel tubo da giardino tramite un miscelatore unipolare. Impostare la temperatura dell'acqua più confortevole. Godetevi il momento più bello all'aperto in tutta comodità.Temperatura dell'acqua fino a 60°C.

【Materiale di Alta Qualità, Più Rispettoso Dell'ambiente】: Doccia solare realizzata in PVC+ABS+rame+metallo di alta qualità per il massimo assorbimento del calore e la massima resistenza ai raggi UV. Può essere riscaldato rapidamente, è più conveniente e più ecologico. Inoltre, è resistente all'abrasione, alla corrosione e alla temperatura, il che le conferisce una lunga durata.

【Accessori Completi, Ampia Gamma di Utilizzi】: Questa doccia solare da giardino è dotata di rubinetto per il bagno a pedale e soffione rotante a 360°. Se volete fare una doccia, potete usare un soffione. Se si desidera lavare la sabbia sui piedi, è possibile utilizzare un rubinetto. Può essere utilizzato in giardini, spiagge, campeggi e altri luoghi all'aperto.

【Facile Installazione e Telaio Robusto】: Doccia da giardino con piastra di base, molto robusta, grazie al collegamento a vite sulla base, può essere montata e smontata rapidamente, il manuale include istruzioni dettagliate per l'installazione e l'uso. Dimensioni della doccia esterna: 216 x 16,5 x 16,5 cm, dimensioni della base: 16 x 16 cm.

【Precauzioni】: Tutti i collegamenti devono essere avvolti con nastro adesivo bianco (incluso) per evitare perdite d'acqua. Quando si usa, il rubinetto deve essere aperto, altrimenti il prodotto non ha pressione e l'acqua non può uscire. L'anello di tenuta deve essere montato e la direzione non può essere invertita, altrimenti l'acqua fuoriesce dalla doccia solare.

vidaXL Doccia da Giardino in Polyrattan e WPC Box Bagno Solare Acqua Calda Eco 212,79 € disponibile 15 new from 212,79€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Nero e marrone

Materiale: Telaio in acciaio verniciato a polvere + rattan PE

Materiale del pavimento: WPC (composito legno-plastica)

Dimensioni complessive: 60 x 80 x 214 cm (L x P x A)

Dimensioni della base: 60 x 80 x 4 cm (L x P x A)

Bestway, Doccia Solare A Sacca Unisex Adulto, Nero, 20 L 9,90 €

8,90 € disponibile 30 new from 8,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Riscaldamento a energia solare

Possibilità di riscaldare fino a 20 L

Ideale per l'uso all'aperto



Contenuto: Una sacca per doccia

Doccia Solare da Giardino 33L Miscelatore e Lavapiedi Alluminio Metallizzato 450,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 207938

