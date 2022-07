40 La migliore lampada tavolo senza fili del 2022 – Non acquistare una lampada tavolo senza fili finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore lampada tavolo senza fili? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi lampada tavolo senza fili venduti nel 2022 in Italia.

Lampada da Scrivania Senza Fili,Ricaricabile LED Eye-Protect Lampada da Tavolo,Lampada da comodino dimmerabile di livello 2, Lampada in metallo, per Sala da Pranzo,Camera da Letto,All'aperto(Nero) 46,99 €

37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lampada da Scrivania a Minimalista Design: Il corpo interamente in lega di alluminio e la base antiscivolo in silicone rivelano un gusto raffinato con un perfetto equilibrio tra arte e metallo.

Batteria al litio integrata da 3200 mAh: da 8 a 15 ore di illuminazione continua, in base alla luminosità impostata. Può essere utilizzato dal tramonto all'alba con una sola carica.

Luminosità regolabili: Rispetto ad altre luce, la nostra lampada senza fili da può raggiungere 3100 lumen, che è più luminosa. La lampada da tavolo a LED è 2 modalità di dimmerabile(2900K/3100K)

Super portatile: la usi per le cene con gli amici, in casa o all’aperto. Puoi portarla al mare o al parco, sul balcone o terrazzo, puoi usarla sui comodini o per illuminare il tuo cena.

Garanzia a vita:Tutte le lampade da tavolo HYMZP comprendono garanzia a vita senza problemi. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto, non esitare a contattarci.

Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (Grigio) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design classico: lampada da scrivania con elegante paralume conico in metallo. Il paralume garantisce piena illuminazione sul tavolo e una piacevole luce di accento verso l'alto. L'illuminazione RGB crea ovunque un'atmosfera suggestiva.

Tocca per attivare lampada touch lampada ricaricabile da tavolo per accendere/spegnere/regolare le luci. Premere a lungo la luce cambierà automaticamente colore. Puoi regolare liberamente la luminosità della lampada da tavolo nell'intervallo 5%-100%.Una varietà di colori RGB crea un'atmosfera piacevole.

Grande capacità: Batteria ricaricabile incorporata. Può essere utilizzata per 10-12 ore dopo la ricarica di 7-8 ore. Con il cavo di ricarica USB da 1 m la lampada a batteria può essere caricata facilmente.

Possibili applicazioni: facile da trasportare, si può portare in qualsiasi angolo della sala da pranzo, salotto, camera da letto e studio. Può essere utilizzata come luce di emergenza anche se la vostra casa non ha elettricità.

Contenuto della confezione: 1 lampada da scrivania colorata, 1 manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita), 1 cavo di ricarica micro USB bianco da 1 m.

Lampada da tavolo a LED a batteria dimmerabile Senza fili con luce bianca calda 8 colori RGB LED, impermeabile IP54 per Hotel bar, ristoranti, camera da letto, la casa e il giardino (bianco) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Perfetta sensazione di comodità】: lampada da tavolo a batteria Malux garantisce un'atmosfera accogliente con controllo tattile multifunzione ed è ideale come decorazione per la terrazza estiva, la sala da pranzo, il soggiorno o il giardino d'inverno

【8 colori di luce e impermeabile】: lampada led da tavolo ricaricabile con modalità bianco caldo + modalità RGB, totale 8 colori (bianco caldo e 7 colori RGB). Impermeabile IP54, metallo e plastica integrata

【Design intelligente al tatto】: lampada da tavolo a LED con design Smart & Fun Touch, luce bianca calda può essere regolata da basso a alto o basso per rimanere in modalità 1 colore o riciclare la modalità RGB con un semplice tocco

【Comoda ricarica ed efficiente】: lampada senza fili integrata con batteria agli ioni di litio a lunga durata da 4000 mAh, ricarica tramite un cavo USB da 5 Volt, ricarica completa dura 5 ore, durata 8 ore con piena luminosità bianca calda (100%), modalità Eco (50%) fino a 15h, modalità RGB oltre 15h. Potrete godere del tempo sufficientemente piacevole

【Manutenzione e garanzia】: parte elettrica della lampada da tavolo ricaricabile. Cercheremo di trovare presto una soluzione soddisfacente per voi

Lampada da Tavolo Senza Fili, LED Ricaricabile 3000 mAh Eye-Protect Lampada da Tavolo , lampada da comodino in metallo alluminio comodino, Adatto camera letto / studio /pranzo (2 grigio) 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Lampada da tavolo senza fili] L'aspetto semplice e unico unisce il fascino della modernità e della moda. Il tutto è realizzato in lega di alluminio metallico e il colore non cambierà anche se viene utilizzato per molto tempo. Ricarica USB universale, il cavo di alimentazione USB è lungo 59 pollici, facile da collegare alla porta USB (inclusi laptop, computer, alimentazione mobile, prese a muro, pannelli di alimentazione) e può caricare e posizionare direttamente la lampadina.

【Batteria di grande capacità】 La batteria integrata da 3000 mA, ecologica, a basso consumo energetico, può essere utilizzata per 11 ore dopo la carica completa, è la prima scelta per l'alimentazione di backup di emergenza in caso di improvvisa interruzione di corrente.

[Dimensioni] Altezza 26 cm * larghezza 8 cm, braccio in metallo sottile liscio, design rotondo, illuminazione ad ampia area, nessun angolo morto di 360 °, puoi portare la lampada da scrivania con te, non occupare spazio, il corpo è liscio e la durata è molto lungo.

[Tipo di stanza consigliato] LED lampada da scrivania senza fili Facile da trasportare e spostare, molto adatto per ristorante , bar, terrazze, comodini e aule studio.

[Prezzo preferenziale] Riceverai 2 * lampada led senza fili , 2 * cavo di ricarica USB e 1x guida per l'utente.

Lampada da Tavolo Senza Fili, Batteria Ricaricabile 6000mAh, LED Esterno Ristorante Lampada da Scrivania, Lampada da Comodino in Metallo, Per Soggiorno Camera letto Ufficio Studio. (bianco) 54,99 €

47,49 € disponibile 1 used from 43,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Batteria di grande capacità: batteria al litio ad alte prestazioni incorporata da 6000 mAh con fino a 12-15 ore di illuminazione ininterrotta, la sorgente luminosa a LED è stabile e non lampeggia. Dotato di 2 cavi di ricarica USB che possono essere utilizzati per la ricarica e l'uso cablato.

Design umanizzato: illuminazione a 360 ° senza punti ciechi per grandi aree, leggera e portatile, adotta un design dell'interruttore a pulsante intelligente umanizzato, è sufficiente toccare la pulsante per regolare due tipi di luminosità per soddisfare le diverse esigenze ambientali.

Stile minimalista: l'aspetto è semplice e unico, combina il fascino della modernità e della moda, tutto il corpo in lega di alluminio, design antiscivolo nella parte inferiore, usa il silicone morbido per evitare di graffiare il tuo tavolo.

Ampia applicazione: luce calda e una calda atmosfera adatta per bar, ristoranti, letture, camere da letto o qualsiasi stanza.

Riceverai: 1 * lampada da tavolo, 2 * cavi di ricarica USB e 1 * manuale utente. Se hai domande in merito, puoi contattarci tramite e-mail Amazon. Ti invieremo suggerimenti e soluzioni e risolveremo immediatamente il tuo problema.

Stilosa - Lampada Ricaricabile da Tavolo senza fili - Luce LED Regolabile (Dimmer) con il Tocco - Casa e Ristorante - USB C - Lunga Durata - IP54 Uso Interno ed Esterno - Bronzo Oxide 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NUOVA STILOSA USB-C: Modello aggiornato con nuovi colori, un design pulito e minimale, spinotto USB-C reversibile facile da connettere. Lampada da tavolo ricaricabile realizzata in alluminio. Altezza 38cm. Peso 800 grammi. Adatta sia per l’uso in casa che in Ristoranti e strutture ricettive.

20 LED A 3000K - 240 LUMEN: Sorgente luminosa regolabile da 3.5 W composta da 20 + 4 led con temperatura di colore 3000k, una luce naturale e rilassante ideale per la tavola e tutte le attività in casa. Alta resa cromatica: CRI 95%. Flusso luminoso da 240 lumen.

REGOLAZIONE CON TOUCH DIMMER: Si accende e si spegne con un tocco rapido sulla superficie touch del paralume. Si regola (dimmer) mantenendo il dito sulla superficie touch. La lampada Stilosa è dotata di memoria dell’ultima luminosità impostata.

LUNGA DURATA: Incorpora 2 batterie al litio a lunga durata: da 9 a 48 ore di illuminazione continua, in base alla luminosità impostata. Si ricarica completamente in 6 ore con cavetto USB-C. Nella confezione è incluso caricatore USB e un cavo USB-C in tinta con la lampada.

PROTEZIONE IP54: Ha un grado di protezione dai liquidi ideale per l’uso sia all’interno che all’esterno.

Vokot QLED44 Lampada da tavolo touch senza fili ricaricabile effetto cristallo in acrilico abatjour per camera da letto comodino bar ristoranti 3 modalità di luce, caldo naturale freddo 29,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lampada da tavolo in stile classico/moderno realizzata in plexiglass acrilico con effetto cristallo. Questa abatjour ha una batteria integrata ricaricabile tramite cavo usb in dotazione e sulla base di appoggio ha il pulsante di accensione touch e sul retro l'ingresso per la ricarica.

La particolarità di questa lampada è che si possono selezionare 3 colori, bianco freddo, bianco caldo, bianco naturale semplicemente pigiando il tasto touch I led sono integrati e quindi non sostituibili per un potenza di 0,5W per la calda e luce fredda e 1w per la luce naturale il che permette alla lampada di creare un atmosferica romantica

Ha un altezza di 28cm e un angolo di illuminazione di 120° . La batteria interna ha un tempo di ricarica di circa 3 ore con una lunga autonomia di 12 ore. Dimensioni della lampada: 280mm x 85mm x 85mm - Lunghezza del cavo USB di ricarica 800mm

Temperatura luce: 3000K 65lm, 4000K 100lm, 6500K 65lm Materiale prodotto: Plexiglass acrilico Classe energetica: A+++ Colore: Trasparente Tensione di ingresso: 5V Grado di protezione: IP20 Fascio di luce: 120°

ideale per l'illuminazione decorativa di camera da letto, soggiorno, da appoggio all'ingresso della vostra casa o per tavoli di locali, pub, bar e ristoranti

Venice Light RIVA | Lampada Led da Tavolo Senza Fili | Dimmerabile e Impermeabile IP54 per Interno ed Esterno, Durata Batteria Fino a 24 Ore, Ricarica USB, Luce Bianca Calda | Colore Bronzo Sabbiato 78,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEMPRE CON TE: Facile portarla sempre con sé grazie al peso contenuto di 0,8 kg ideale per un pic nic sulla spiaggia, una cena con gli amici in giardino, un buon libro la sera in terrazza. Bella e comoda in sala da pranzo oppure come lampada da comodino o lampada da scrivania. Moderna ed elegante allo stesso tempo tecnologica.

RESISTENTE E IMPERMEABILE: Venice Light - Riva è una lampada ricaricabile e dimmerabile da tavolo realizzata in alluminio verniciato e calotte in policarbonato. Ha un grado di protezione e impermeabilità IP54 che la rendono adatta sia all'uso interno che esterno, agli schizzi e allo sporco. Grazie alla base in gomma non danneggia e non graffia le superfici d’appoggio. E soprattutto non scivola.

MOLTA LUCE MOLTO A LUNGO: con il cavo USB in dotazione, la lampada da tavolo si ricarica comodamente. Grazie alla potente batteria al litio da 5200 mAh la durata è estesa fino a 24 ore. L'efficiente tecnologia LED con solo 3,5 Watt garantisce alla lampada da tavolo una straordinaria autonomia anche alla massima intensità luminosa.

✨TECNOLOGIA DELLA LUCE: La luce bianca calda (2700k) e antiriflesso crea un'atmosfera piacevole e rilassante grazie al design semplice e moderno perfettamente adattabile in qualsiasi ambiente. I 250 lumen emessi da una doppia fila di led garantiscono una piena illuminazione verso il basso e un piacevole punto di luce verso l’alto. Grazie all'interruttore smart touch è possibile accendere la lampada toccando la parte superiore o premere per 3 secondi per scegliere la luminosità desiderata.

LA GARANZIA DI UN MARCHIO ITALIANO: Progettata per durare a lungo. La tecnologia led e l’esperienza italiana garantiscono un prodotto solido, funzionante e sicuro. Il prodotto dispone di una garanzia di 24 mesi. READ 40 La migliore sega da banco del 2022 - Non acquistare una sega da banco finché non leggi QUESTO!

Lampada da Tavolo Senza Fili, Lampada da Tavolo LED Ricaricabile, Touch Lampada da Comodino in Metallo, 8 Cambi di Colore, Protezione IP45, Dimmerabile, Adatta per Interni/Esterni (Bianco) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lampada da scrivania in metallo senza fili: design dall'aspetto unico e attraente paralume conico in metallo, area di illuminazione a 360 ° senza angolo morto, sorgente luminosa LED RGB integrata senza sfarfallio, garantisce comfort visivo.

Facile da usare: toccare brevemente il centro del pannello superiore per accendere la lampada, il secondo tocco è la modalità di cambio colore RGB lento, il terzo tocco spegne la lampada. Premere brevemente il cerchio RGB per cambiare il colore. Bianco caldo luce: toccare a lungo il centro del pannello superiore per regolare la luminosità.

Batteria di grande capacità: lampada da tavolo a batteria portatile batteria ricaricabile integrata, protezione ambientale, basso consumo energetico, carica completa può essere utilizzata per 8-12 ore, è la prima scelta per l'alimentazione di backup di emergenza in caso di improvvisa interruzione di corrente.

Uso multi-scena: questa lampada da tavolo perfetta aggiornerà facilmente il tuo spazio, le luci possono essere posizionate ovunque, in camere da letto, aule studio, uffici, soggiorni, sale da pranzo, bar, caffè, camere d'albergo, ecc.

Confezione inclusa: lampada da tavolo colorata touch x 1, manuale di istruzioni x 1, cavo di ricarica micro USB x 1. In caso di problemi, non esitate a contattarci.

Zafferano Kit 2x Zafferano Poldina Pro, Lampada LED Senza Fili Ricaricabile, Dimmer touch, IP65 Uso Interno/Esterno Lunga Durata, Alluminio, H38cm, Caricatore Multiplo USB - Bianco,Amazon Exclusive 254,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [2x Poldina Pro + Caricatore multiplo USB] Edizione universale con 2 Lampade Poldina Pro Zafferano; nella confezione è incluso un extra caricatore USB multiplo che ti permette di ricaricare più lampade poldina simultaneamente; puoi anche ricaricare o lo smartphone o l’iPhone o qualsiasi altro dispositivo insieme alla base di ricarica. Poldina Pro è una lampada a batteria portatile e ricaricabile da tavolo. È dotata di base di ricarica a contatto, touch dimmer e funzione di memoria dell’impostazione di dimmerazione. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e fonte luminosa LED. Protezione IP65 adatta sia all'uso interno che esterno

[Personalizza la tua luce] Il design pulito ed elegante di Poldina si sposa con la praticità: basta un tocco della mano per accendere e spegnere la tua lampada LED con un semplice gesto “touch”… più semplice di così? Tieni premuto il pulsante sul paralume e regola il colore della luce della tua Poldina: sceglila più calda o più fredda (da 2700 a 3000 Kelvin) a seconda dell’atmosfera che vuoi ottenere. Per selezionarla basterà tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione. La funzione di memoria dell’impostazione di dimmerazione memorizza gli step di dimmerazione; di conseguenza, ad ogni accensione, l'intensità luminosa corrisponderà a quella precedentemente impostata

[Ricaricami sul tappetino] Per ricaricare la batteria delle versioni “Pro” di Poldina, basta semplicemente appoggiare la lampada sul “pad”: un’innovativa base di ricarica a contatto che restituisce a Poldina un’ampia autonomia alla batteria al litio ricaricabile di Poldina. Poldina Pro ha un aspetto iconico ed elegante, è leggera e facile da trasportare, occupa poco spazio, ideale per ogni ambiente. Poldina è libertà di illuminare: senza fili, porta la luce dovunque serva, anche dove manca la presa di corrente. Illumina una cena in giardino con gli amici, concediti il piacere della lettura serale sul balcone, porta una luce discreta sotto il portico nelle tue serate estive.

[Usciamo stasera?] Zafferano Poldina Pro ha un grado di protezione dai liquidi IP65 ideale per l’uso sia all’interno che all’esterno; puoi utilizzarla a casa, in ufficio, in giardino, in terrazza, nel balcone o nei ristoranti e strutture ricettive, in ogni stagione dell’anno. Portala fuori con te per illuminare una cena, o per leggere sotto le stelle… nessun limite alla fantasia! Sfiorando il pulsante sul paralume, puoi regolare a piacere l’intensità della luce della tua Poldina: scegli se utilizzarla al 100% della potenza o se preferisci una più delicata luce d’atmosfera

[Specifiche Tecniche Poldina Pro] Lampada portatile wireless ricaricabile e dimmerabile; corpo in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in policarbonato, fonte luminosa a LED; Flusso luminoso: 192-200 lm; tempo di ricarica completo 6-7h; IRC (indice di resa cromatica)>80; temperatura di colore della luce tra 2700K e 3000K (bianco dinamico). Dimensioni Lampada: 11x11x38 cm, 100-240V 50-60Hz 5Vdc max 1A, pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile. Inclusa Nella confeziona: Poldina Pro, Base di Ricarica a contatto, Alimentatore plug EU con 1 Porta USB, Alimentatore multi USB per ricarica di più dispositivi

Lampada da Tavolo Ricaricabile con Telecomando,8 Colori Dimmerabile Lampada da Tavolo senza fili,Esterni IP54 & Interno Lampada portatile per giardino,Hotel,ristoranti,camera da letto (Liscio) 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Risparmiate denaro】questa lampade da tavolo senza filo in una Batteria ricaricabile incorporata. Circa 5 ore di ricarica completa, può essere caricata per circa 6 – 10 ore di utilizzo tramite lo spegnimento, non sprecare più denaro per le batterie, la lampada da scrivania è un must per le vostre passeggiate serali e viaggi

【Telecomando intelligente, luci regolabili】La lampada da campeggio a LED viene fornita con un telecomando intelligente che può regolare 7 colori, 4 modalità di luminosità e modalità di sfumatura di colore. È possibile regolare facilmente il colore della luce in base a qualsiasi attività. Ciò garantisce molta luce, illumina tutta la stanza, la luce calda è anche molto piacevole per gli occhi e la vista!

【 Con una corda 】 Lampade da giardino senza fili viene fornita con una corda per il trasporto, per poterlo trasportare facilmente. Il peso ridotto lo rende facile da trasportare all'aperto. Il calore della luce crea un'atmosfera calda quando si va in campeggio con la famiglia e i bambini. Lasciatevi sentire il calore della casa anche nella natura selvaggia

【Lampada multifunzionale】Pratica lampada da tavolo per proteggere gli occhi, lampada da comodino, lampada da notte e lampada esterna portatile. Le lampade da tavolo possono essere utilizzate anche come luce di emergenza. da appendere alla parete o da indossare durante una serata fuori. Adatto per attività all'aperto come la camera dei bambini, l'ufficio, la camera da letto e il campeggio, le escursioni

【Materiale ecologico】La lampada da tavolo è realizzata in plastica ABS di alta qualità e 3 lampadine 5050RGB super luminose, a risparmio energetico ed ecologiche, con un basso consumo energetico e una lunga durata. Regalo importante per compleanni, Natale, festività, ecc

Lampada da Tavolo senza fili, Kizozo Lampada da Tavolo a Batteria LED, Lampada da Tavolo con Batteria, Lampada da Tavolo LED Dimmerabile, Lampada da Tavolo per Soggiorno, Camera da Letto, 3 Colori 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 colori di luce & luminosità regolabile: La lampada da tavolo ha 3 colori di luce: bianco freddo di 6500K, bianco caldo di 3000K e bianco naturale di 4500K. L'interruttore a sfioramento permette di controllare il colore della luce e la luminosità.

Batteria 2000mAh e tempo di combustione lungo: La lampada da tavolo senza fili è costruita con una batteria 2000mAh, dopo la ricarica completa per circa 4 ore, la lampada da tavolo può funzionare per circa 8-10 ore. È possibile caricare la lampada attraverso la porta USB.

Facile da usare: Basta usare l'interruttore a sfioramento per controllare facilmente la lampada da tavolo. Tocco breve per cambiare il colore della luce e accendere/spegnere, tocco lungo per diminuire la luminosità.

Leggero e portatile: La lampada da tavolo ricaricabile ha un peso di soli 400g, molto leggero. Grazie al design senza fili, la lampada da tavolo ricaricabile a LED può essere utilizzata ovunque, come il soggiorno, camera da letto, studio, sala da pranzo, bar, caffè, camere d'albergo, dormitori, campeggio all'aperto, ecc.

Lampada da tavolo Mood: bellissimo aspetto, diversi colori di luce e luminosità possono soddisfare le vostre molteplici esigenze. Molto adatto per l'uso in bar, caffè, ristoranti e alberghi.

Lampada da Tavolo Senza Fili, Impermeabile IP54 Dimmerabile Lampada da tavolo a LED, Touch da Metallo Lampada da Tavolo RGB LED Ricaricabile per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design della lampada elegante e alla moda: con un attraente paralume in metallo conico, non solo può filtrare la luce in un riflesso diffuso, ma anche visualizzare una comoda illuminazione bianca morbida.

Facile da usare: questa lampada a colori sulla lampada da comodino può leggere alcuni contenuti prima di andare a letto. È facile da usare, il tocco leggero delle dita, l'indicatore luminoso è acceso o spento.

Illuminazione arcobaleno: seleziona automaticamente i colori dallo spettro rosso-verde-blu oppure seleziona e metti in pausa il tuo colore preferito toccando la luce.

Ambito di utilizzo: la lampada da comodino con lampada da notte è molto adatta per rilassanti atmosfere e decorazioni di sfondo, adatta per camera da letto, ufficio, soggiorno e uso esterno.

Lista di imballaggio: 1 * lampada da tavolo colorata touch, 1 * manuale di istruzioni, cavo di ricarica Micro USB bianco 1 * 1M. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda!

Lampada da Tavolo LED Ricaricabile, Lampada Touch Sense Dimmerabile 8 Colori, Impermeabile IP54 Cordless per Interni ed Esterni, Campeggio, Camera da Letto, Soggiorno, BBQ (A,Grigio) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【USO INTERNO ED ESTERNO】La lampada da tavolo a batteria LED RGB dimmerabile per giardino, balcone, patio e soggiorno. Grazie alla classe di protezione IP54 (a prova di spruzzi d'acqua), può resistere anche agli acquazzoni.

【FUNZIONAMENTO SEMPLICE】La lampada può essere accesa e spenta e oscurata in modo intuitivo con un dito utilizzando l'interruttore tattile. Scegli automaticamente i colori dallo spettro rosso-verde-blu o scegli semplicemente il tuo colore preferito e mantienilo acceso toccando la luce.

【RICARICABILE】Tasto lungo per regolare la luminosità della luce. La lampada da tavolo può essere facilmente caricata con l'alimentatore USB incluso. Si illumina in modalità wireless per 9 ore a piena luminosità e fino a 24 ore in modalità dimmer.

【AREA DI APPLICAZIONE】La lampada da comodino è molto adatta per un'atmosfera e una decorazione di fondo rilassate ed è adatta per camere da letto, uffici, soggiorni e aree esterne.

【LISTA DI IMBALLAGGIO E MIGLIORI REGALI】1 * Lampada da tavolo colorata, 1 * Manuale dell'utente, 1 * Cavo di ricarica micro USB bianco da 1 m Questa lampada è assolutamente un regalo perfetto per Natale, compleanno, Halloween, vacanze, matrimonio, San Valentino o festa. Se hai domande, non esitare a contattarci!

Lampada da Tavolo senza fili 8 colori dimmerabile luce bianca calda RGB LED telecomando lampada ricaricabile esterni IP54 & interno, per giardino, Hotel, ristoranti, camera da letto, USB C cilindrico 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sensazione ideale e accogliente】: la lampada senza fili d'atmosfera IROO crea un'atmosfera accogliente con telecomando multifunzionale ed è ideale per decorare la terrazza estiva, il soggiorno o il giardino d'inverno

【8 colori e telecomando】: la lampada ricaricabile IROO con modalità bianco caldo + modalità RGB, per un totale di 8 colori (bianco caldo e 7 colori RGB). Ogni colore può essere impostato in 4 livelli di luminosità per ottenere una modalità di cambio colore monocromatico o RGB tramite telecomando. 1 telecomando può controllare tutte le lampada ricaricabile allo stesso tempo, distanza a distanza: 4 metri

【Comoda ricarica e funzionamento efficiente】: Lampada da Tavolo senza fili IROO integrate con batteria agli ioni di litio a lunga durata, ricaricate tramite un cavo USB in 5 volt, completamente caricate richiede 5 ore, autonomia di 6 ore a piena luminosità (100%), modalità ecologica (20%) fino a 15 ore, modalità RGB fino a 12 ore. tempo confortevole

【Design impermeabile e antipolvere】: luce da tavolo senza fili IROO per esterni, decorazione perfetta per il tuo giardino e altre aree esterne, regalo ideale per le persone a cui ti interessa. La lampada USB IROO è realizzata in materiale resistente ai raggi UV (LLDPE)

【Manutenzione e garanzia】: parte elettrica della lampada da tavolo senza fili IROO con garanzia di 1 anno. Se avete domande, non esitate a contattarci. Cercheremo di trovare presto una soluzione soddisfacente

Lampada da Tavolo Senza Fili 8000mAh, Hapfish Ricaricabile Lampada da Scrivania LED con Telecomando e Touch, 3 Modalità di Colore, Dimmerabile, Luce per Comodino, Sala da Pranzo, Camera da Letto 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【La Scelta Migliore per i Regali】 L'aspetto è semplice e unico, combinando il fascino della modernità. La luce è fatta di lega di alluminio metallico, dopo un uso a lungo termine il colore sarà ancora brillante. La lampade da tavolo romantica può essere collocata ovunque, camere da letto, stanze da studio, uffici, soggiorni, sale da pranzo, bar, caffè, ecc. Scelta regalo perfetta per feste, compleanno e inaugurazione della casa.

【Luminosità e Temperatura del Colore Regolabili】 Premere brevemente per controllare ON/OFF e la temperatura del colore. Premere a lungo per l'oscuramento continuo.Lampada da scrivania senza fili offre tre opzioni di temperatura del colore (2700K, 3500K, 4500K) per soddisfare le vostre esigenze in diversi momenti della giornata.

【Batteria ad Alta Capacità e Design Portatile】 Costruire in batteria ricaricabile 8000mAh USB alimentato, con display di potenza. La Hapfish led lampade comodino può funzionare per 72 ore nella modalità di alimentazione più bassa e 12 ore nella modalità di alimentazione più alta. Si può scegliere di usarla senza collegare il cavo di alimentazione, o usarla durante la ricarica.

⚡【Ricarica Rapida Type C & Controllo Remoto】 La lunghezza del nostro cavo di ricarica veloce USB C è di 1,5 metri, ci vogliono solo 5 ore per caricare completamente la nostra lampada tavolo led 8000mAh. Inoltre, forniamo un telecomando che può essere utilizzato per l'oscuramento continuo, la regolazione della temperatura del colore e per ricordare l'ultima impostazione di luminosità.

✨【Cosa Ottieni】Hapfish Lampada da Tavolo senza Fili 8000mAh×1, Biglietto d'auguri×1, Telecomando×1, Cavo tipo c (1.5m)×1, Manuale utente×1, servizio clienti 24×7 e garanzia a vita. READ 40 La migliore cemento definitivo per denti del 2022 - Non acquistare una cemento definitivo per denti finché non leggi QUESTO!

Lampada da Tavolo Senza Fili IP54 LED Esterno Ristorante Lampada da Scrivania Luce LED Regolabile 8 Colori Lampada da Tavolo Ricaricabile per Bambini, Giardino, Hotel, Camera Letto, Ristoranti 30,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【FACILE DA USARE】la lampada da tavolo a LED dispone di 4 modalità tra cui scegliere; 100% bianco caldo, 20% bianco caldo, gradiente di colore RGB e singolo colore. Con l'interruttore a catena è possibile accendere e spegnere facilmente la luce e scegliere l'atmosfera giusta quando si desidera leggere, lavorare o rilassarsi.

【Design di alta qualità】design di alta qualità della lampada in combinazione con la classica base nera crea un mix di Mid-Century e modernità. Con una texture eccellente, la base metal ha un peso moderato e una solida architettura.

【ricca luce ambientale】con il suo design sottile e salvaspazio, questa lampada da tavolo è perfetta per comodini, dormitori e scrivanie. Il design sottile rende facile illuminare la stanza.

【Materiale robusto e durevole】la lampada da comodino RGB è realizzata in polietilene innocuo ed ecologico; il prodotto è alto 25cm, 16cm di diametro, e ha le funzioni di impermeabile e antipolvere (IP44) e di resistenza ai raggi UV.

【Applicazione multiscena】belle notti notturne con cambio di colore per la camera da letto, ideale per rilassare l'illuminazione della scena e leggere. Adatto per camera da letto, soggiorno, casa, cameretta dei bambini e uffici moderni. È anche una buona scelta come regalo.

Lampada Ricaricabile da Tavolo dimmerabile Controllo Touch con luce bianca calda 8 colori RGB LED Impermeabile IP45 per la casa e il giardino (grigio) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Perfetta sensazione di comodità: lampada da scrivania a batteria Malux garantisce un'atmosfera accogliente con controllo tattile multifunzione ed è ideale come decorazione per la terrazza estiva, la sala da pranzo, il soggiorno o il giardino d'inverno

8 colori di luce e impermeabile: lampada da tavolo senza fili con modalità bianco caldo + modalità RGB, totale 8 colori (bianco caldo e 7 colori RGB). Impermeabile IP45, metallo e plastica integrata

Design intelligente al tatto: lampada da tavolo a LED con design Smart & Fun Touch, luce bianca calda può essere regolata da basso a alto o basso per rimanere in modalità 1 colore o riciclare la modalità RGB con un semplice tocco

Comoda ricarica ed efficiente: lampada da tavolo ricaricabile integrata con batteria agli ioni di litio a lunga durata da 4000 mAh, ricarica tramite un cavo USB da 5 Volt, ricarica completa dura 5 ore, durata 8 ore con piena luminosità bianca calda (100%), modalità Eco (50%) fino a 15h, modalità RGB oltre 15h. Potrete godere del tempo sufficientemente piacevole

Manutenzione e garanzia: parte elettrica della lampade da tavolo senza filo. Cercheremo di trovare presto una soluzione soddisfacente per voi

BEES Lampada a Led da Tavolo Ricaricabile Senza Fili in Alluminio - Regolazione Touch Dimmerabile Luce Calda - Ricarica USB - Uso Esterno e Interno - Lunga durata - Colore Nero 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ BEES Lampada ricaricabile e dimmerabile in alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a led, adatta sia per interni che per esterni.

✅ La batteria al litio ha una durata garantita per più di 9 ore di utilizzo all’intensità massima. La durata sarà maggiore utilizzandola ad intensità più basse.

✅ La lampada BEES si accende e spegne con un rapido tocco sul tasto di accensione posto sulla sommità; per variare l’intensità luminosa è sufficiente tenere premuto il tasto di accensione fino al raggiungimento della luminosità desiderata. La temperatura di colore è di 3500k corrispondente ad un fascio di luce calda ed accogliente.

✅ La lampada BEES si ricarica con cavetto usb; la fase di ricarica dura circa 6 ore. Un led verde indica la fase di ricarica in corso, lo stesso si spegne una volta completata la ricarica.

✅ BEES specifiche tecniche: ricarica 6h, tensione 220v, indice di resa cromatica 80, flusso luminoso (lm) 180-220 lm, durata lavorativa della batteria 50000 ore, temperatura di lavoro compresa tra -5 e +50 gradi

B.K.Licht Lampada da tavolo LED ricaricabile, Luce da comodino dimmerabile su 3 livelli, Lampada da esterno a batteria, Lampada da lettura bianca per giardino IP44 41,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimmerabile: La lampada da tavolo LED in plastica è dimmerabile su 3 livelli toccando paralume. La luce creata è bianca neutra

Senza fili: La lampada da tavolino ha una batteria ricaricabile ed è quindi portatile e posizionabile dove si preferisce. In giardino, sul tavolo in terrazza o come illuminazione per le scale di ingresso. è molto versatile dato che non è necessaria una presa di corrente vicina

Autonomia: è possibile tenere accesa la luce con la luminosità maggiore fino a 8 ore massimo grazie alla batteria ricaricabile integrata. La lampada viene ricaricata rapidamente con il cavo di ricarica lungo 2 metri incluso

Plastica robusta: l'abat-jour è resistente e allo stesso tempo leggera. Ha un indice di protezione IP44 quindi è resistente agli spruzzi di acqua

La lampada da tavolo si fonde splendidamente sul comodino della tua camera da letto

Lampada da Tavolo Senza Fili, USB Lampada Ricaricabile da Scrivania per Esterni, 2 Modalità Luce LED Alluminio Regolabile 6000 mAh, per Casa e Ristorante, Terrazza (Nero) 44,99 € disponibile 1 used from 37,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Meno è più concetto di design, per dare alle persone una sensazione molto chiara e suggestiva, la combinazione di sentimenti romantici nostalgici con le esigenze della vita delle persone moderne, il guscio in metallo e l'elaborazione dei dettagli delicati e caldi del bianco caldo si scontrano con una sensazione calda

Batteria ricaricabile incorporata da 6000 mAh, che può essere utilizzata per 8-12 ore dopo una carica completa. per camera da letto, soggiorno, ufficio, scuola materna, studio di yoga, toletta, dormitorio universitario, bar o studio.

20 sfere per lampade a LED integrate, diffusore multi-angolo che riduce l'affaticamento visivo, adotta un design dell'interruttore a pulsante intelligente umanizzato, è possibile regolare due livelli di luminosità, possono essere utilizzati in scene diverse.

Mentre ti godi il pasto con la famiglia e gli amici, illumina il tavolo da pranzo e l'intera stanza si riempirà di una calda atmosfera. L'aspetto elegante mette in risalto la bellezza della tua casa.

È possibile regolare due livelli di luminosità Evita l'affaticamento degli occhi, nessuna fonte di luce flash, proteggi la vista, sorgente luminosa con interruttore a un pulsante, funzionamento semplice. Soddisfare vari requisiti ambientali, basso consumo energetico, alta efficienza

Lampada da tavolo senza fili, Ricaricabile LED Eye-Protect Lampada da Tavolo, Lampada da comodino dimmerabile di livello 2, 5000mAh Batteria, Corpo in Alluminio- Bronzo 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Design minimalista] - L'aspetto di questa lampada è progettato con linee minimaliste, che possono adattarsi a quasi ogni scena e stile. Forma elegante e delicata, illuminazione molto alla moda e calda, ti regalano un'atmosfera calda, adatta a bar, camere da letto, ristoranti, lettura, ecc.

[Design cordless] - Il materiale complessivo è in alluminio di alta qualità, verniciato e lucidato. Batteria ricaricabile integrata di alta qualità da 5000 mAh, dura fino a 8 - 20 ore. Sbarazzati delle catene dei cavi tradizionali, può essere utilizzato in qualsiasi scena.

[Squisita funzione] - Questa lampada utilizza chip LED di alta qualità, 2 livelli di regolazione meccanica del pulsante, ogni livello è abbinato a diversi scenari di utilizzo, il primo livello è adatto come una luce notturna, il secondo ingranaggio può essere utilizzato per illuminazione, la cena e la lettura.

[Dedica sugli occhi] - Il design della sorgente luminosa circolare, 360 ° senza area di illuminazione ad angolo morto, sorgente luminosa integrata a LED libera, Luce di colore calda, garantisce il comfort visivo, rendi le tue notti più luminose.

[Garanzia a vita] - Tutte le lampade da tavolo HYMZP comprendono garanzia a vita senza problemi. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto, non esitare a contattarci.

Lampada da Tavolo Senza Fili, Coollamp Lampada per Scrivania con 3 Modalità di illuminazione, 3 Livelli di luminosità, Controllo Touch, Ruota a 360°,Lampada da tavolo ricaricabile per Camera da letto 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lampada da scrivania piccola con batteria di grande capacità】: luce da scrivania a led Coollamp batteria ricaricabile integrata di grande capacità e un cavo USB incluso. Dopo una carica completa, può funzionare fino a 20 ore nella modalità più bassa, la luminosità massima è fino a 6 ore. Non c'è bisogno di collegarlo durante l'uso, cordless e portatile per portarlo ovunque, soprattutto perché ci sono prese limitate e si verifica un'interruzione di corrente.

【Lampada da scrivania per la protezione degli occhi】Questa lampada studio è fatta di perline di alta qualità con luce morbida e senza sfarfallio, che aiuta a proteggere la vista delle persone che leggono e lavorano per diverse ore al giorno. Questa lampada senza fili è perfetta per leggere, disegnare, lavorare e studiare. È un regalo perfetto per bambini e topi di biblioteca. Questa lampada tavolo ridurrà la tua bolletta elettrica. Qualsiasi problema con il prodotto contattaci, ti aiuteremo.

【3 modalità di illuminazione e 3 livelli di regolazione】: Toccare a lungo l'interruttore per regolare 3 modalità di colore: luce bianca5700k/luce naturale4000K/luce calda2700K. Ogni modalità di colore ha 3 livelli di luminosità con un breve tocco dell'interruttore. Potete regolare la luminosità e le modalità di colore secondo le vostre esigenze. La lampada da scrivania senza fili vi aiuterà a ricordare l'ultima modalità e la luminosità che avete usato per una maggiore comodità la prossima volta.

【360°Flexible Lighting Angles】 Questa testa della lampada flessibile è dotata di una sfera magnetica che permette qualsiasi regolazione dell'angolo che si desidera. La piccola lampada da scrivania dirige facilmente la luce dove vuoi tu. Questo lampada a led è staccabile, si può prendere la lampada da parete su e fuori il supporto per una torcia elettrica in caso di emergenza. La base extra appiccicosa può essere installata su una superficie del muro come una lampada da parete.

【Lunga durata e Salvaspazio】Questa lampada led ricaricabile ha una migliore qualità di alimentazione LED bead drive rispetto ad altre luce scrivania, nessun LED beads sarà danneggiato e ha una lunga durata di 35.000 ore, 35 volte più lunga della lampada convenzionale media. La lampada da comodino ha una batteria ricaricabile incorporata dae non richiede un alimentatore per essere utilizzata. La piccola lampada da tavolo ha una base piccola e solida e non occupa spazio sulla scrivania.

Lampada da Tavolo senza fili 8 colori dimmerabile luce bianca calda RGB LED Impermeabile IP44 per giardino, Hotel, ristoranti, camera da letto, USB Ricaricabile [Classe di efficienza energetica A+++] 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【sensazione accogliente ideale】:luce da tavolo IROO crea un'atmosfera accogliente con l'interruttore a catena ed è ideale per la terrazza estiva, il balcone o il giardino d'inverno, per favore goditi la nostra decorazione per tutta la stagione

【8 colori di illuminazione】: lampada da tavolo IROO è dotata della modalità bianco caldo + modalità RGB. Il bianco caldo può essere impostato su 20% / 100%. Il colore RGB cambia in modo uniforme. I singoli colori RGB possono essere modificati trascinando l'interruttore in modalità RGB

【Ricarica comoda e funzionamento efficiente】: lampada ricaricabile d'atmosfera IROO integrata con batteria agli ioni di litio a lunga durata, caricata tramite un cavo USB a 5 volt, completamente carica richiede 5 ore, autonomia 6 ore a piena luminosità (100%), eco- Modalità (20%) fino a 15 ore, modalità RGB Fino a 12 ore puoi goderti un tempo abbastanza confortevole

【Design impermeabile e antipolvere】: lampade ricaricabili da tavolo IROO utilizzata sia per esterni che interni, impermeabile IP44 decorazione perfetta per il tuo giardino e altre aree esterne, regalo ideale per le persone a cui tieni, la lampada USB IROO è realizzata in materiale resistente ai raggi UV (LLDPE)

【Manutenzione e Garanzia】: parte elettrica della lampada a batteria IROO con 1 anno di garanzia. Se avete domande, non esitate a contattarci. Cercheremo di trovare presto una soluzione soddisfacente per te

Lampada da Tavolo Senza Fili Ricaricabile Portatile Lampada da Tavolo Dimmerabile Luce Notturna a LED con 8 Colori, USB Ricaricabile, IP44 per Bambini, Giardino, Hotel, Camera da Letto (Nero) 30,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design classico: Lampada da tavolo controlla l'accensione/spegnimento dell'intera lampada e l'intensità della luce tramite una fune. Quattro modalità: monocromatico, RGB Pendenza, luce bianca calda 20% e luce bianca calda 100%.Goditi la sensazione rilassata e piacevole della lampada da tavolo multicolore in qualsiasi momento.

Materiale robusto e durevole: la lampada da comodino RGB è realizzata in polietilene innocuo ed ecologico; il prodotto è alto 25cm, 16cm di diametro, e ha le funzioni di impermeabile e antipolvere (IP44) e di resistenza ai raggi UV.

Uso all'aperto/al chiuso: dopo che la luce notturna per bambini si è caricata rapidamente, è possibile utilizzarla ovunque all'aperto oa casa. Che sia una lampada da esterno in un cortile, una lampada da tavolo in un soggiorno, una lampada decorativa o una lampada da comodino nella stanza dei bambini, può adattarsi a qualsiasi luogo.

Potente batteria ricaricabile: una luce notturna a LED completamente carica può illuminarsi intorno a te per quasi 20 ore. Utilizzando il cavo USB in dotazione, il tempo di ricarica completo della lampadina è di 4-5 ore.

Ambito di applicazione: questa classica lampada da tavolo dimmerabile ha un'illuminazione di alta qualità e fornisce un'illuminazione notturna affidabile. è adatto per camere da letto, uffici moderni, caffetterie, camerette per bambini, soggiorni, ecc. è anche una scelta ideale per regali a familiari e amici.

Deals® Lampada da Tavolo Touch Senza Fili Ricaricabile USB Effetto Cristallo in acrilico Abatjour per Camera da letto Bar Ristoranti Luce: Calda, Naturale, Fredda (Cilindrica Dimmerabile) 19,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Deals lampada :La particolarità di questa lampada è che si possono selezionare 3 colori, bianco freddo, bianco caldo, bianco naturale semplicemente pigiando il tasto touch I led sono integrati e quindi non sostituibili per un potenza di 0,5W per la calda e luce fredda e 1w per la luce naturale il che permette alla lampada di creare un atmosferica romantica

Ha un altezza di 28cm e un angolo di illuminazione di 120° . La batteria interna ha un tempo di ricarica di circa 3 ore con una lunga autonomia di 12 ore. Dimensioni della lampada: 280mm x 85mm x 85mm - Lunghezza del cavo USB di ricarica 800mm

Dimmerabile Lampada da tavolo in stile classico/moderno realizzata in plexiglass acrilico con effetto cristallo. Questa abatjour ha una batteria integrata ricaricabile tramite cavo usb in dotazione e sulla base di appoggio ha il pulsante di accensione touch e sul retro l'ingresso per la ricarica

Temperatura luce: 3000K 65lm, 4000K 100lm, 6500K 65lm Materiale prodotto: Plexiglass acrilico Classe energetica: A+++ Colore: Trasparente Tensione di ingresso: 5V Grado di protezione: IP20 Fascio di luce: 120°

Fantastica scelta ed ideale per l'illuminazione decorativa di camera da letto, soggiorno, da appoggio all'ingresso della vostra casa o per tavoli di locali, pub, bar e ristoranti, lidi alla sera. Con piccoli touch cambi colore. Toccando invece per qualche secondo in più puoi dimmerare aumentare o diminuire l'intensità della luce. READ 40 La migliore affilapunte trapano del 2022 - Non acquistare una affilapunte trapano finché non leggi QUESTO!

Kaishengyuan Vintage Stile Lampada Da Tavolo A LED Lampada Da Tavolo Batteria Senza Fili In Ferro Elegante Luce Da Comodino Sul Comodino,per Camera da Letto o Soggiorno Balcone Matrimoni(A) 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità】: Ferro + plastica + filo di rame. Corpo lampada in ferro battuto di alta qualità, antiossidante, antiruggine, forma unica, aspetto unico, luminoso e squisito, senza sostanze chimiche nocive.

【Dimensioni】: Bicchiere da vino rosso: 13 x 13 x 28 cm; Bottiglia di vino rosso: 11 x 11 x 30 cm; Bottiglia che fa riflettere: 16 x 16 x 25 cm; brocca separata: 12 x 12 cm. * 19 cm.

【Luce Notturna Unica】: Luce notturna speciale in stile industriale, materiale in ferro di alta qualità, bicchiere da vino rosso / bottiglia di vino rosso / decanter / bottiglia divina, elegante e unica, sia come luce notturna che come decorazione.

【Facile da Usare】: La lampada da tavolo in ferro ha un design wireless. Funziona a batterie (non incluse), nessuna spina richiesta, portatile e facile da installare ovunque. La lampada della bottiglia è realizzata in bobina di rame e plastica che è sia resistente che sicura. Puoi usarlo per molto tempo senza preoccuparti di problemi di sicurezza.

【Ampia Applicazione】: Ogni luce è robusta e durevole, perfetta per decorare vacanze, Halloween, Natale, Ringraziamento, feste, matrimoni, concerti, case interne o esterne e può essere data alla tua famiglia e ai tuoi amici, bella luce che dà un caldo e crea un'atmosfera confortevole per ogni stanza della casa o dell'ufficio.

Lampada da Tavolo Senza Fili, Avere 2 Modalità di Illuminazione Luce di Lettura Dimmerabile, LED Lampada da Scrivania Ricarica USB in Metallo Creativa, Per Ristorante/Terrazza/Dormitorio (Nero) 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lampada da tavolo in metallo: materiale in lega di alluminio a tutto corpo, la superficie è sabbiata e ossidata per evitare graffi e scolorimento a lungo termine; 360 ° senza illuminazione ad angolo morto

Lampada da scrivania ricaricabile USB: adotta il design dell'interruttore a pulsante intelligente umanizzato, è sufficiente toccare la luce, è possibile regolare 2 tipi di luminosità, soddisfare le diverse esigenze ambientali, basso consumo energetico, alta efficienza

Batteria incorporata ad alta capacità da 3200 mA: porta di ricarica del ciclo di ricarica circolare in metallo, caricabatterie USB in grado di fornire autonomia a lungo termine. Entrambi i livelli di luminosità possono essere regolati e utilizzati in scene diverse. La sorgente luminosa può essere commutata con un pulsante e l'operazione è semplice.

Con 20 sfere di lampada incorporate, la luce si diffonde attraverso il diffusore a più angolazioni, evitando così cattivi occhi causati dalla "luce diretta", riducendo l'affaticamento visivo e distribuendo un'area di irradiazione ampia 1 m sul desktop. Mentre ti godi il cibo con la famiglia e gli amici, metti una lampada sul tavolo da pranzo e l'intera stanza si riempie di un'atmosfera calda.

L'aspetto elegante di questa lampada da comodino esalta la bellezza della tua casa. La lampada da tavolo è molto adatta per camera da letto, soggiorno, ufficio, scuola materna, illuminazione per studi di yoga, toletta, dormitorio universitario, caffetteria o studio.

Lampada Ricaricabile da Tavolo senza fili Lampada Touch Sense Dimmerabile 8 Colori Impermeabile IP54 Cordless per Interni ed Esterni, Ristorante, Cameretta, Soggiorno, Casa (Metallo Grigio Scuro) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lampada da tavolo Nuova Stilosa in metallo】L'aspetto semplice e unico unisce il fascino della modernità e della moda.area di illuminazione a 360 ° senza angolo morto, sorgente luminosa LED RGB integrata senza sfarfallio, garantisce comfort visivo.

【Tempo di lavoro lungo】Batteria incorporata da, protezione ambientale, basso consumo energetico, Si illumina in modalità wireless per 9 ore a piena luminosità e fino a 24 ore in modalità dimmer

【FUNZIONAMENTO SEMPLICE】La lampada può essere accesa e spenta e oscurata in modo intuitivo con un dito utilizzando l'interruttore tattile. Scegli automaticamente i colori dallo spettro rosso-verde-blu o scegli semplicemente il tuo colore preferito e mantienilo acceso toccando la luce.

【Scene da Utilizzare】La lampada da comodino è molto adatta per un'atmosfera e una decorazione di fondo rilassate ed è adatta per camere da letto, uffici, soggiorni e aree esterne.

【LISTA DI IMBALLAGGIO E MIGLIORI REGALI】1 x Lampada da tavolo colorata, 1 x Manuale dell'utente, 1 x Cavo di ricarica micro USB bianco da 1 m Questa lampada è assolutamente un regalo perfetto per Natale, compleanno, Halloween, vacanze, matrimonio, San Valentino o festa. Se hai domande, non esitare a contattarci!

Lampada da Scrivania a 16 LED,Hepside Lampada da Tavolo Led USB Ricaricabile,lampada da scrivania senza fili Tocca Sensibile Controllo 3 Modalità di Illuminazione per Lettori di Notte,Bambino,Studio 20,99 € disponibile 3 new from 20,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 livelli di luminosità e rotazione di 360°➜ La lampada da tavolo led per la protezione degli occhi può regolare tre livelli di luminosità,vale a dire modalità luce intensa,modalità normale e modalità luce scarsa. La luce confortevole è morbida e non abbagliante,il che può ridurre l'affaticamento degli occhi.La scrivania il tubo della lampada è molto morbido e può essere ruotato di 360 °secondo necessità.

Convenienza e usi multipli➜ non è solo una lampada per scrivania,è anche un portapenne,una lampada da notte,un supporto per telefono cellulare,una lampada da campeggio ricaricabile.Può anche essere usato come lampada da trucco,lampada da comodino,ecc.Solo per usare la tua immaginazione.

Comoda ricarica USB➜ può essere alimentata da un caricatore USB,puoi portare con te il tuo smartphone,Kindle o tablet durante la ricarica.La batteria integrata da certificata CB può fornire fino a 5-10 ore di illuminazione.Sono necessarie circa 2,5-4 ore per caricarsi completamente e la spia rossa è spenta.È adatto per casa,ufficio,scuola,esterno,studio,lavoro,relax,sonno,ecc.

L'ultimo design nel 2020➜ Design flessibile e robusto a collo di cigno.Il piccolo cassetto occultabile è comodo per riporre puntine da disegno,spille,fermagli,ecc.i materiali del prodotto sono durevoli e resistenti alle cadute.Dotato di un interruttore di protezione dell'alimentazione,è possibile spegnere l'interruttore principale quando non si utilizza la lampada da tavolo.

Cosa ottieni➜ lampada per studiare,cavo Micro-USB, manuale d'uso,garanzia di rimborso di 30 giorni,1 anno di garanzia senza preoccupazioni,servizio clienti cordiale 24 ore.(♥ Eventuali problemi o dubbi durante il processo,contattaci direttamente via e-mail,faremo del nostro meglio per aiutarti a risolvere i tuoi problemi ♥)

