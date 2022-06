40 La migliore lenzuolo con angoli del 2022 – Non acquistare una lenzuolo con angoli finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore lenzuolo con angoli? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi lenzuolo con angoli venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa lenzuolo con angoli. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Amazon Basics - Lenzuolo con angoli in microfibra, 160 x 200 x 30 cm, Bianco brillante 11,01 € disponibile 4 used from 10,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Include un lenzuolo con angoli

Realizzato in microfibra di poliestere al 100% (85 g/mq) per eccezionale morbidezza

Tessuto anti-piega morbido, resistente e traspirante: ideato per essere usato in tutte le stagioni

Può essere abbinato ad altra biancheria da letto in microfibra Amazon Basics per un design senza tempo

Lavare in lavatrice a 40 °c, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a temperature basse

Amazon Basics 'Everyday' Lenzuolo con angoli matrimoniale, in 100% cotone, Bianco 160 x 200 x 30 cm 16,08 € disponibile 2 used from 15,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 160 x 200 x 30 cm

100% cotone, 200 fili per pollice (80 fili / cm²)

Diversi colori disponibili

Lavabile in lavatrice a 60 ° C

Può essere combinato con gli altri fogli di BASIConi Amazon 'Everyday' Collection (venduta separatamente)

Lenzuola con angoli VISION Bianco 180x200cm - 100% Coton - con altezza da 30cm 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lenzuola con angoli VISION Bianco 180x200cm - 100% Coton - con altezza da 30cm

Fibre naturali: 100% cotone

Tessitura stretta: 57fili / cm² - tessuto morbido e piacevole

Tintura reattiva che garantisce una perfetta solidità del colore dopo i lavaggi

Certificazione Oekotex: prodotto privo di sostanze nocive per la salute

TODAY Lenzuolo con Angoli in Cotone, 100%, Cielo tempestoso, 90x190 cm 9,60 €

8,99 € disponibile 4 new from 8,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1madi Foglio 90 x 190 centimetri singolo

Sono dotati Foglio, foglio piatto, Copripiumino e federa

Colori così disponibili a Bath Foglio asciugamano, Confezione da 2, e partita

100% cotone 57fils / cm2, di alta qualità

Collezione da IDHOUSSE OGGI

Lavea, lenzuolo in jersey con angoli, serie Maya, 100% cotone, lavorazione di alta qualità, con elastico, certificazione Oeko-Tex 100, Cotone, giallo oro, 180x200cm | 200x200cm 19,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Giallo Oro Size 180x200cm | 200x200cm

Soleil d'ocre Lenzuolo con Angoli 160 x 200 cm in Cotone Tinta Unita Grigio 11,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto matrimoniale.

Fascia perimetrale di 25 cm.

Composizione: 100% cotone 52 fili/cm2.

Lavabile in lavatrice a 40 °C.

Soleil d'ocre 611828-Lenzuolo con Angoli, in Cotone, in Tinta Unita, 90 x 190 cm 7,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cotone

Colore: ecru

Descrizione del prodotto: lenzuolo con angoli tinta unita in puro cotone per letto 1 persona. Dimensioni: 90 x 190 cm, angoli di 25 cm Composizione: 100% cotone 57 fili lavabile in lavatrice a 60 °C

LaLoona - Lenzuolo con Angoli Singolo 60x120 / 70x140 cm - 2x Lenzuolo sotto Culla 100% Cotone Delicato per Lettini e Culle - (Bianco) 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ADATTABILE: Il lenzuolo bambino letto singolo si adatta a tutti i letti per bambini, culle, cullette, carrozzini, lettini con materassi da 120x60 o 140x70 cm

AMICO DELLA PELLE: il coprimaterasso culla lettino con la Jersey 100% cotone è super morbida e traspirante è perfetta per la pelle delicata del bambino. Testato secondo OekoTex Standard 100 (11-44181).

FACILE E SENZA GRINZE: Illenzuolo con angoli in jersey è teso intorno al materasso con un elastico. Questo significa che non ci sono pieghe fastidiose.

PRATICO DOPPIO PACCHETTO: Con il set di 2 coprimaterasso lettino siete perfettamente equipaggiati. Se un lenzuolo è in lavatrice, si può semplicemente usare l'altro.

FACILE DA PULIRE: Il lenzuolo singolo bambino per lettino può essere comodamente lavato in lavatrice a 60°C e poi messo nell'asciugatrice (lavabile in lavatrice; adatto all'asciugatrice).

Flowen Lenzuola Letto Singolo con Angoli Elasticizzati Lenzuolo 90x200 Cotone Cotone Jersey Ipoallergenico Traspirante Antiacaro Tinta Unita 13,90 €

11,81 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore collane bigiotteria particolari del 2022 - Non acquistare una collane bigiotteria particolari finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Il lenzuolo inferiore singolo o matrimoniale assicura un comfort durevole e una resistenza notevole. Inoltre protegge il materasso per una lunga durata nel tempo. Lasciati coccolare dalle nostre lenzuola per ritrovare l’equilibrio e l’armonia della tua casa.

Disponibili in una gamma di colori molto moderni, da mixare con le federe (non incluse) per personalizzare al massimo il comfort di riposo offerto dal tuo letto con un eccellente tenuta dei colori anche dopo ripetuti lavaggi.

La composizione in puro cotone jersey lo rende fresco e leggero, altamente traspirante. E’ dotato di elastico di alta qualità lungo tutto il perimetro che lo rende facile da fissare al materasso.

Il lenzuolo con angoli elasticizzati aderisce perfettamente al materasso senza mai allentarsi. Grazie alla presenza dell'elastico lungo tutto il bordo eviterà la formazione di fastidiose pieghe garantendo tranquillità durante il sonno.

Le nostre lenzuola sono compatibili con varie misure di materassi. Lavabili in lavatrice seguendo le indicazioni in etichetta. Il cotone jersey consente una stiratura superflua e un asciugatura rapida.

Blumtal Lenzuolo con Angoli Topper Una Piazza e Mezza in Cotone 135g/m², Lenzuola Francese 1 Piazza e Mezza, Lenzuola Sotto Una Piazza e Mezza , 140 x 200 x 15cm - 1 Pezzo, Avorio 16,99 € disponibile 2 new from 16,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LENZUOLA CON ANGOLI DI QUALITA' SUPERIORE, 135g/m²: il lenzuolo con angoli una piazza e mezza di Blumtal, risulta morbidissimo al tatto e renderà le tue notti indimenticabili. Inoltre grazie alle speciali lavorazioni le nostre lenzuola con angoli non faranno pieghe una volta applicate e risultano molto traspiranti, ideali per ogni stagione.

PER MATERASSI TOPPER FINO A 15-20cm DI ALTEZZA il nostro lenzuolo con angoli una piazza e mezza cotone 140x200cm, si adatta perfettamente a materassi Topper con un altezza di 15-20cm! E ci saranno circa 5cm per poter inserire il lenzuolo sotto il materasso per non farlo muovere.

NON SI RESTRINGERANNO E NON SBIADIRANNO: il cotone delle nostre lenzuola con angoli letto una piazza e mezza viene lavorato in modo da essere resistente a qualsiasi restringimento e allo scolorimento aumentando la longevità del lenzuolo sotto con angoli. Le nostre lenzuola con angoli hanno una grammatura di 135g/m², che le rende morbide e resistenti.

NON SI RESTRINGERANNO E NON SBIADIRANNO: il cotone delle nostre lenzuola con angoli letto una piazza e mezza viene lavorato in modo da essere resistente a qualsiasi restringimento e allo scolorimento aumentando la longevità del lenzuolo sotto con angoli.

LENZUOLA SEMPRE PULITE: il lenzuola letto una piazza e mezza con angoli è lavabile in lavatrice, e può essere asciugato in asciugatrice a bassa temperatura, senza rischio di restringimento.

Blumtal Lenzuolo con Angoli in Spugna, Lenzuola Letto con Angoli Elasticizzati, Lenzuolo Sotto in Spugna, 160 x 200 x 30cm, Grigio 26,99 € disponibile 2 new from 26,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Grigio Size 160 x 200 x 30cm Language Non disponibile

Douceur d'Intérieur, Lenzuolo ad angoli elasticizzati per letto singolo, 100% cotone, 57 fili, extra morbido, 90 x 190 cm, Bianco (Weiß) 9,00 € disponibile 1 used from 8,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% Cotone

Colore: Bianco

Dimensione : 90 X 190 Cm

Lenzuolo in jersey con angoli, con elastico tutto intorno, 100% cotone, giallo, 90 - 100 x 200 cm 13,77 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1 Lenzuolo con angoli in jersey con elastico per una vestibilità ottimale

100% cotone, 130 G/M², altezza a seconda della misura tra (larghezza 60 cm) Larghezza 25 cm (90 – 180 cm) e 30 cm (larghezza 200 cm)

Traspirante, delicato sulla pelle, facile da pulire

Lavabile fino a 60 °c, adatto all' asciugatrice, tessuto sanforizzato, non si restringe

Ökotex Standard 100 articolo del marchio esclusiva di Heimtextil

Soleil d'ocre 614800 Lenzuolo con angoli 160 x 200 cm in cotone tinta unita bianco 11,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto matrimoniale

Fascia perimetrale di 25 cm

Composizione: 100% cotone 52 fili/cm2

Lavabile in lavatrice a 40 °C

Tata Home Lenzuolo sotto con Angoli ed Elastici 100% Cotone Misura cm 90x200 Letto Singolo Una Piazza Altezza Materasso cm 25 Colore Bianco Made in Italy 57 Fili al cm2 11,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% cotone

MADE IN ITALY

Colori solidi, coloranti ITALIANI certificati

57 fili al cm2 permettono la durata nel tempo delle misure, se lavato correttamente a 40-50 gradi non si ristringe e non stinge

rifinito con angoli ed elastici lungo il perimetro

Amazon Basics - Lenzuolo king con angoli, Policotone 200 fili, bianco - 180 x 200 x 30 cm 14,77 € disponibile 2 used from 13,86€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Include un lenzuolo con angoli

Taglia: King, Dimensioni:180 x 200 x 30 cm

Realizzato in 71% cotone traspirante e 29% poliestere resistente

Lavare in lavatrice con capi di colore simile (fino a 60⁰C)

Lenzuolo con elastico lungo tutto il perimetro per aderire comodamente a materassi alti fino a 30 cm

Amazon Basics - Lenzuolo con angoli, in jersey, di qualità superiore, Blu acceso - 160 x 190 cm 19,74 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lenzuolo con angoli realizzato in jersey di qualità superiore (97% cotone e 3% elastan)

Confortevole traspirabilità; morbido sulla pelle ed elasticizzato grazie alla presenza dell’elastan

100% cotone pettinato e tessitura di qualità superiore – 150 g/m2

Lavabile in lavatrice a 60 °C e asciugabile a tamburo a basse temperature

Fabbricate in una fabbrica OEKO-TEX Standard 100, un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard ambientali e di sicurezza

LivinEase - Lenzuolo con angoli per letto singolo, 26 cm, in policotone, senza bobble, facile da pulire, morbido e confortevole, colore: nero 17,15 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: mentre la maggior parte delle lenzuola con angoli utilizza un tessuto sottile a 130 fili, questa gamma di biancheria da letto è tessuta in percalle fine con 200 fili, rendendo il tessuto perfettamente spesso e resistente, offre resistenza e durata con eccezionale morbidezza. Il materiale morbido e liscio è ultra traspirante, permettendo all'aria di circolare, mantenendo il foglio e la pelle alla temperatura ideale e produce comfort come non avete mai sperimentato prima

Dimensioni e varietà: LivinEase offre misure standard per lenzuolo con angoli singoli (90 x 190 cm), lenzuolo con angoli per letto matrimoniale (135 x 190 cm), lenzuolo con angoli per letto king size (150 x 200 cm), lenzuolo con angoli super king (183 x 200 cm). Questi fogli con tasche profonde 26 cm hanno elastico agli angoli in modo da adattarsi perfettamente al tuo materasso e dare una sensazione confortevole ma accogliente. Disponibile in 5 colori bianco, argento, crema, carbone e nero

Qualità e standard – La gamma di biancheria da letto LivinEase è ecologica, prodotta in base alle normative internazionali di fabbrica certificata OEKO-TEX. Il nostro tessuto è altamente privo di pelucchi o bolle. Queste lenzuola sono molto morbide al tatto e sono fantastiche per dormire.

Istruzioni per la pulizia: queste lenzuola sono lavabili in lavatrice a 40 °C. Lavare fogli di colore scuro separatamente. Lavare in lavatrice in acqua calda con colori simili (fino a 40 °C). Non candeggiare e asciugare in asciugatrice a basse temperature. Il tessuto facile da stirare consente di risparmiare tempo ed energia

La confezione include un lenzuolo (federa non inclusa). Rendilo un perfetto set di biancheria da letto aggiungendo federe che possono essere acquistate separatamente dalla stessa offerta. READ 40 La migliore cassette di legno del 2022 - Non acquistare una cassette di legno finché non leggi QUESTO!

BEAUTEX Lenzuolo con Angoli Lenzuola in Cotone Pettinato, Jersey Premium 160g/m², Taglia e Colore selezionabili, Boxspring - 90x200x45 cm, Petrol 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MASSIMA QUALITÀ: usiamo solo cotone con fibre extra lunghe (filato pettinato)

COLORE: Il nostro pratico tessuto jersey è tinto appositamente per noi, quindi possiamo escludere le macchie stain

EXTRA MORBIDO E DUREVOLE: le nostre lenzuola con angoli hanno un tocco molto morbido e difficilmente lanugine

STRUTTURA DENSITÀ: Il tessuto jersey denso e resistente in 100% cotone (160 g / m²) è opaco e non si stropiccia

TANTI COLORI, MISURE E ALTEZZE DI CALZATA SELEZIONABILI: La taglia giusta per ogni materasso, il colore giusto per ogni gusto

Lenzuolo con angoli in cotone tinta unita 180 x 200 cm Rosso 15,54 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto matrimoniale.

Fascia perimetrale di 25 cm.

Composizione: 100% cotone 52 fili/cm2.

Lavabile in lavatrice a 40 °C.

Soleil d'Ocre 611800 - Lenzuolo con Angoli in Cotone, Bianco, 90 x 190 cm 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto singolo.

Fascia perimetrale di 25 cm.

Composizione: 100% cotone 57 fili/cm2.

Lavabile in lavatrice a 40 °C.

Blumtal Lenzuolo con Angoli Singolo in Cotone 150g/m², Lenzuola Letto Singolo con Angoli, Lenzuolo Sotto, 90 x 200 fino a 25/30cm, 1 Pezzo, Grigio 17,99 € disponibile 2 new from 17,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LENZUOLA CON ANGOLI DI QUALITA' PREMIUM, 150g/m²: il lenzuolo con angoli singolo di Blumtal, risulta morbidissimo al tatto e renderà le tue notti indimenticabili. Inoltre grazie alle speciali lavorazioni del cotone, le nostre lenzuola con angoli non faranno pieghe una volta applicate e risultano molto traspiranti, ideali per ogni stagione.

LENZUOLA SOTTO PER MATERASSI FINO A 25/30CM DI SPESSORE: il nostro lenzuolo sotto con angoli singolo cotone si adatta perfettamente a tutti materassi fino a 25/30cm di spessore, a cui si aggiungono circa 5cm che andranno sotto il materasso per tenerlo in posizione. Hai scelto la taglia: 90x200cm, per materassi con spessore fino a: 25/30cm

LENZUOLA SENZA PIEGHE E SENZA PELUCCHI: grazie alla speciale tecnica di filatura e rifinitura del cotone 150 g/m², le lenzuola singolo 100% cotone, non lasciano quei fastidiosi pelucchi anche dopo molti lavaggi e una volta messi sul materasso non vedrai alcuna piega grazie alla finitura.

NON SI RESTRINGERANNO E NON SBIADIRANNO: il cotone delle nostre lenzuola letto singolo con angoli cotone viene lavorato in modo da essere resistente a qualsiasi restringimento e allo scolorimento, aumentando la longevità del lenzuolo sotto con angoli. Qualità PREMIUM grazie ad una grammatura di ben 150g/m², che si traduce in una trama più fitta .

LENZUOLA SEMPRE PULITE E MORBIDISSIME: il lenzuola letto singolo con angoli è lavabile in lavatrice a 60 gradi, e può essere asciugato in asciugatrice a bassa temperatura, senza rischio di restringimento e di scolorimento. La morbidezza delle nostre lenzuola in cotone renderà le tue notti indimenticabili.

VelvetHome Lenzuolo con Angoli Matrimoniale 200x220 cm | Lenzuola Matrimoniali in 100% cotone con elastico | di prima qualità | Lenzuolo sotto con Angoli Matrimoniale | 200 x 220 +30 | Rosa Chiaro 29,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dormire piacevolmente: lenzuolo con angoli elasticizzati in jersey, 165 g/m², peso pesante e tessuto spesso. 100% cotone pettinato, spesso e piacevole al tatto, molto morbido. Colori pastello alla moda e belli.

Alta qualità: lenzuolo con angoli da 200 x 220 cm, soddisfa i più alti standard di qualità. È realizzato in UE con materiali certificati Oeko-Tex Standard 100. È sicuro per la salute e l'ambiente.

Dimensioni: lenzuolo con angoli elasticizzati adatto per materassi con dimensioni: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 200 x 200 cm, 200 x 220 cm e un'altezza di 15-25 cm. Disponibile anche come topper (6-14 cm) e nelle misure per bambini: 60x120 70x140 80x160

Biancheria da letto unica: morbidezza e lavorazione accurata >> Le nostre lenzuola con angoli elasticizzati non si sfilacciano, non perdono il colore e mantengono le loro dimensioni. È durevole, flessibile e resistente alla deformazione.

GARANZIA SODDISFATTI >> Siamo sicuri che vi offriamo un prodotto unico con cura. Wenn es jedoch aus irgendeinem Grund nicht Ihren Erwartungen entspricht senden Sie es für eine volle Rückerstattung zurück.

babyCalin Lenzuolo con angoli Turchese 60 x 120 cm 4,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per un tocco morbido e resistente

Per materassi per bambini di 60 cm x 120 cm

100% cotone, cardato a maglia 130 g / m2

Dalla nascita

Lavabile in lavatrice a 40 ° c

Leonardo Home - Lenzuolo matrimoniale con angoli 100% puro cotone Oeko-Tex® - prodotto 100% MADE IN ITALY - colori tinta unita 16,90 €

15,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Qualita: i prodotti Leonardo Home sono frutto di ricerca per garantire sempre il meglio al prezzo piu’ idoneo.

Materiali : qualita 100% puro cotone e manifattura 100% MADE IN ITALY.

Prodotto: Le lenzuola con angoli Leonardo Home sono ipoallergenici e realizzati con tessuti certificati Oeko-Tex anche per pelli sensibili. Assorbono e tamponano i cattivi odori.

QUALITA’ E PREZZO: offrire un prodotto di qualita al giusto prezzo e per noi molto importante , per questo siamo noi stessi i primi acquirenti dei nostri prodotti.

Assistenza: i nostri uffici sono sempre disponibili per risolvere qualsiasi dubbio o problema , garantendo una massima esperienza di acquisto presso i nostri prodotti.

Amazon Basics - Lenzuolo con angoli, in jersey, Rosso - 160 x 190 cm 17,57 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lenzuolo con angoli, realizzato in 100% jersey di cotone

Morbido sulla pelle; assicura una confortevole traspirabilità

100% cotone pettinato e tessitura di qualità superiore – 150 g/m2

Lavabile in lavatrice a 60 °C e asciugabile a tamburo a basse temperature

Fabbricate in una fabbrica OEKO-TEX Standard 100, un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard ambientali e di sicurezza

Soleil d'Ocre - 612800,Lenzuolo con angoli elasticizzati, in cotone, Blu , 140 x 200 cm 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Letto a una piazza e mezza.

Fascia perimetrale di 25 cm.

Composizione: 100% cotone 52 fili/cm2.

Lavabile in lavatrice a 40 °C.

r-up - Lenzuolo con angoli elasticizzati, 180 x 200-200 x 220 cm fino a 35 cm, 95% cotone, 5% elastan, 230 g/m², Oeko-Tex, non stress anche per letti a molle, bianco, Doppelpack 180x200-200x220 82,63 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lenzuolo con angoli in jersey di alta qualità, in cotone makò resistente, morbido e termoregolatore. Protezione contro il restringimento e alta stabilità della forma grazie alla tecnologia Sanfor. Non stinge, opaco, elastico, liscio.

Perfetto per materassi standard, materassi spessi, letti a molle e letti ad acqua con dimensioni 180 cm x 200 cm, 200 cm x 200 cm, 200 cm x 220 cm e un'altezza fino a 35 cm.

95% cotone, 5% elastan, 230 g/m2, lavabile in lavatrice fino a 60 gradi, bianco fino a 90 gradi. Facile da pulire, adatto all'asciugatrice, non necessita di stiratura. Certificato e testato contro la presenza di sostanze nocive secondo Oeko-Tex Standard 100.

Scegliete – > offriamo 3 qualità (130 g/m2 = > adatto, 160 g/m2 = > classe e 230 g/m2 con elastan = > beste) e per materassi particolarmente bassi = > topper (basta cliccare sul nostro marchio "r-up"

Lenzuolo con angoli elasticizzati senza stress = facile da applicare grazie all'elegante etichetta r-up come guida di orientamento e alle dimensioni sufficienti, elastico in tessuto jersey e ponte alto. Vestibilità senza pieghe e buona tenuta grazie al bordo elastico stabile e ben cucito. READ 40 La migliore cuscini cervicale del 2022 - Non acquistare una cuscini cervicale finché non leggi QUESTO!

Douceur D'Intérieur - 1640671, Lenzuolo Con Angoli Singolo , 90 X 190 Cm , Lit Uni , Unito 57 Fili , Verde 12,37 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% Cotone

Colore: Verde

Dimensione : 90 X 190 Cm

Amazon Basics - Lenzuolo con angoli king, in rasatello di cotone 400 fili, Bianco 180 x 200 x 30 cm 25,60 € disponibile 4 used from 20,28€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Include un lenzuolo con angoli

Taglia: King, Dimensioni: 180 x 200 x 30 cm

100% cotone a 400 fili, con finitura lucida in rasatello.

Lavare in lavatrice con capi di colori simili a 60 gradi

Tessuto anti-piega, per un aspetto sempre di lusso.

