40 La migliore lettino da spiaggia pieghevole del 2022 – Non acquistare una lettino da spiaggia pieghevole finché non leggi QUESTO!

VOUNOT Set di 2 Lettino Prendisole Pieghevole, con Tettuccio Parasole e Schienale Regolabile, per Spiaggia, Piscina e Giardino, 190 x 58 x 27 cm, Grigio 119,99 € disponibile 4 used from 95,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Forte, sicuro, stabile e utilizzabile a lungo, ideale per mare, spiaggia, piscina, giardino.

Design pieghevole con maniglie per un facile trasporto

La sdraio mare ha uno schienale regolabile e ha tre posizioni per soddisfare le diverse esigenze.

Il lettino mare ha una tettuccio parasole che può essere regolata su qualsiasi angolo per evitare l'esposizione al sole.

Dimensioni di piegatura: 73x58x15 cm, Dimensioni totali: 190x58x27 cm, Capacità di carico fino a circa 110 kg

BAKAJI Lettino Prendisole con Tettuccio Parasole Sdraio Pieghevole Salvaspazio, Schienale Regolabile, Struttura in Metallo e Tessuto in Polyestere per Mare Spiaggia Piscina Relax (Grigio) 49,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettino Prendisole Sdraio per giardino o per spiaggia in Acciaio, con tettuccio parasole, di Bakaji.

Il compagno ideale per rilassarsi e godersi le vacanze e il tempo libero.

Estremamente comodo e di facile utilizzo, leggero e salvaspazio grazie alla comoda maniglia in Stoffa, con tettuccio parasole regolabile, per godersi il sole d'estate in pieno Relax.

Dimensioni del lettino ( Aperto ): 190 x 60 x 30 cm

Dimensioni del lettino ( Piegato ): 72 x 60 x 15 cm

VERDELOOK Olbia Lettino Pieghevole Senza tettuccio, Blu, Classico Lettino da Mare o per l'arredo del Giardino 39,90 € disponibile 7 new from 37,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni 185x55x24 cm

Colore: Blu

Materiale: Telo in poliestere 600D/PVC

Utilizzo: Lettino pieghevole senza tettuccio

Coppia Di Lettini Prendisole 720 gr/m² Professionale Pieghevole In Alluminio Tettuccio Orientabile Parasole Lettino Prendi Sole Sdraio Mare Piscina Spiaggia Giardino 182 x 60 x 38 cm (Grigio Scuro) 179,00 €

164,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coppia di lettini prendisole professionali pieghevoli modello "Hawaii" con tettino parasole orientabile

Lo schienale è regolabile in 2 posizioni con un sistema a corda, vi permetterà di godervi sempre il vostro relax grazie anche al tettuccio parasole

Il telaio è stato progettato in un solido e robusto alluminio tubolare, mentre il tessuto è textilene 720 gr/m² di alta qualità, è resistente alle intemperie esterne come la pioggia ed offre una traspirabilità ideale per non mantenere il calore neanche nelle giornate più calde estive

Questi lettini li potrete portare sempre con voi che sia al parco, in spiaggia o in campeggio, essendo pieghevoli e con un peso di soli 5.6 kg l'uno, sono facili da riporre o impilare

Dimensioni aperto: 182 x 60 x 38 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Dimensioni chiuso: 147 x 70 x 7 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Colore: grigio scuro

Totò Piccinni Lettino Prendisole KAMP Pieghevole Leggero Alluminio Cuscino e Borsa Zaino (Grigio) 79,99 € disponibile 2 new from 79,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Totò Piccinni VERSIONE trasportabile del lettino professionale prendi sole. Il miglior lettino salvaspazio sul mercato di ottima qualità, durevole nel tempo

Leggerissimo e richiudibile in 3 pezzi per occupare il minimo spazio ed essere facilmente trasportato a mare, spiaggia, piscina, giardino, campeggio;

Letto con comodo cuscino poggia testa, schienale regolabile su 5 posizioni di relax, tetto para sole e solide gambe centrali per la massima stabilità;

Robusta struttura tubolare in alluminio da 28mm, Bulloneria in acciaio inox inossidabile, resistente tessuto textilene, disponibili in diverse colorazioni;

Dimensioni aperto: 184x60x28cm; chiuso: 78x60x18cm. Altezza da terra 28 cm. Peso 4kg

Estosa - Lettino Prendisole Da Giardino, Lettino Mare, Lettino Da Spiaggia, Materassino Mare Pieghevole, Struttura In Allumunio E Poliestere, Tasca Portaoggetti e Tracolla Per Trasporto (Blu) 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comodità: Con questa spiaggina mare pieghevole avrai sempre a portata di mano una sdraio dove potersi godere comodamente le giornate di sole e di relax

Versatile: Questa sdraio pieghevole si può utilizzare a bordo piscina o a mare, come sdraio da giardino o sdraio da spiaggia. Sedia campeggio versatile comoda e compatta da portare sempre con te

Design: Linea semplice e confortevole, sdraio giardino o sdraio mare molto comoda e leggera, dallo stile estivo e lineare. Disponibile in varei colorazioni e fantasie

Specifiche Tecniche: Prendisole da spiaggia pieghevole 152 x 51 x H41 cm, Con tasca portaoggetti con zip e tracolla per il trasporto, Imbottitura 5 mm, Struttura tubolare in acciaio nero diam 13 mm, Materiale poliestere 600D

Estosa: Questo lettino prendisole fa parte del catalogo prodotti targato Estosa, creato per arredare e vivere al meglio i tuoi spazi esterni in compagnia e totale relax

Enrico Coveri Lettino Pieghevole Professionale Con Struttura in Alluminio, Tetto Parasole e Rivestimento in Tessuto Textilene, Per Spiaggia, Piscina e Giardino 79,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRATICO E COMODO: Se cerchi un elemento elegante e funzionale per i tuoi spazi esterni scegli la qualità del marchio Enrico Coveri con questo lettino con struttura in alluminio e textilene. Perfetto per rilassarsi e prendere il sole in giardino, terrazzo e piscina ma anche utile per chi deve arredare lido, stabilimenti turistici e hotel.

SCHIENALE ERGONOMICO: Si distingue dai classici lettini da esterno per il suo morbido tessuto e lo schienale ergonomico che aiutano a rilassare le spalle e la schiena quando si è sdraiati. Il rivestimento in tessuto è progettato per non deformarsi ed è ultra traspirante, per evitare un’eccessiva sudorazione e favorire un’asciugatura rapida quando si è bagnati.

CURATO IN OGNI DETTAGLIO: Garantisce massimo comfort grazie al meccanismo di reclinazione con cui è possibile regolare in altezza lo schienale in 2 posizioni, a 10° e 40°, in modo da ridurre la pressione su testa e collo quando si è sdraiati. Il tettuccio parasole è completamente regolabile per offrire sempre una piacevole ombra sul viso nel caso vogliate rilassarvi, dormire o leggere un libro all’aperto.

MATERIALI: Struttura realizzata interamente in alluminio e acciaio con tubolare rinforzato da 45 millimetri. Rivestimento in tessuto 100 % textilene, materiale concepito per essere più comodo e traspirante del rattan e del poliestere e che rende la superficie impermeabile, antimacchia, resistente all'usura, ai raggi solari e al cloro, garantendo una durata per molti anni.

CARATTERISTICHE: Misure lettino aperto - Larghezza: 60 Cm, Profondità: 190 Cm, Altezza: 35 Cm. Misure chiuso: 70 x 15 x 150 Cm. Grazie alle sue dimensioni e al peso ridotto è facile da spostare, impilare e riporre. Carico massimo supportato: 150 Kg. READ 40 La migliore pandoro industriale del 2022 - Non acquistare una pandoro industriale finché non leggi QUESTO!

Set Da Due Lettini Prendisole Professionale Pieghevole In Alluminio Tettino Parasole Tettuccio Orientabile Sdraio Lettino Prendi Sole 182 x 60 x 38 cm Mare Spiaggia Piscina Giardino (Grigio) 189,00 €

164,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questi lettini li potrete portare sempre con voi che sia al parco, in spiaggia o in campeggio, essendo pieghevoli e con un peso di soli 5.6 kg l'uno, sono facili da riporre o impilare

Il telaio è stato progettato in un solido e robusto alluminio tubolare, mentre il tessuto è textilene 720 gr/m² di alta qualità, è resistente alle intemperie esterne come la pioggia ed offre una traspirabilità ideale per non mantenere il calore neanche nelle giornate più calde estive

Coppia di lettini prendisole professionali pieghevoli modello "Hawaii" con tettino parasole orientabile

Dimensioni aperto: 182 x 60 x 38 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Dimensioni chiuso: 147 x 70 x 7 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Colore: grigio

Lo schienale è regolabile in 2 posizioni con un sistema a corda, vi permetterà di godervi sempre il vostro relax grazie anche al tettuccio parasole

BAKAJI Lettino Prendisole con Tettuccio Parasole Brandina in Alluminio Pieghevole Sdraio Mare Spiaggia Giardino Salvaspazio (Blu) 59,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettino Prendisole Sdraio per giardino o per spiaggia con Struttura in Alluminio Anodizzato, tettuccio parasole, tessuto in Textilene traspirante, 4 posizioni.

Il compagno ideale per rilassarsi e godersi le vacanze e il tempo libero

Estremamente comodo e di facile utilizzo, leggero e salvaspazio, portatile grazie alla comoda maniglia in Stoffa, con tettuccio parasole regolabile, per godersi il sole d'estate in pieno Relax.

Materiale della struttura: Alluminio Anodizzato ( tubolari di colore Grigio ) - Diametro tubolari: 28 mm

Copertura Telo in Textilene: 2x1 Fabric speciale tessuto Antisudorazione traspirante - Dimensioni del lettino ( Aperto ): 190 x 60 x 30 cm - Trasporto facilitato grazie a due maniglie in stoffa

Lettino Prendisole Pieghevole Professionale In Alluminio Tessuto Textilene 720 gr/m² Tettuccio Orientabile Parasole Sdraio Prendi Sole Mare Spiaggia Piscina Giardino 182 x 60 x 38 cm (Grigio Scuro) 84,90 €

78,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Splendido lettino prendisole professionale pieghevole modello "Hawaii" con tettino parasole orientabile

Lo schienale è regolabile in 2 posizioni con un sistema a corda, vi permetterà di godervi sempre il vostro relax grazie anche al tettuccio parasole

Il telaio è stato progettato in un solido e robusto alluminio tubolare, mentre il tessuto è textilene 720 gr/m² di alta qualità, è resistente alle intemperie esterne come la pioggia ed offre una traspirabilità ideale per non mantenere il calore neanche nelle giornate più calde estive

Questo lettino lo potrete portare sempre con voi che sia al parco, in spiaggia o in campeggio, essendo pieghevole, con un peso di soli 5.6 kg e facile da riporre o impilare

Dimensioni aperto: 182 x 60 x 38 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Dimensioni chiuso: 147 x 70 x 7 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Colore: grigio scuro

CASARIA 2X Lettino Prendisole Pieghevole Spiaggia Alluminio Sdraio Tettuccio Giardino Mare 190cm 106,95 €

99,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RELAX: Godetevi il sole sul nostro comodo lettino reclinabile Ibiza della marca Casaria. Perfetto per la terrazza, il balcone, il giardino o per la spiaggia, questa pratica sdraio prendisole offre un relax assoluto.

REGOLABILE: Sia lo schienale della sdraia da piscina che il tettuccio parasole sono regolabili in modo da poter assumere la perfetta posizione per voi.

ROBUSTO: Le robuste giunture metalliche assicurano giusto supporto. Inoltre, il rivestimento in tessuto è resistente alle intemperie e ai raggi UV grazie al poliestere 600D.

FACILE DA TRASPORTARE: Questa brandina da mare sarà il tuo perfetto compagno di viaggio, grazie alle 2 cinghie apposite che rendono facile il trasporto del lettino in alluminio in spiaggia, al lago o dove desiderate!

TANTE COLORAZIONI: Scegliete i vostri lettini da giardino nel colore che preferite: che sia l'elegante rosso rubino perlato o il classico grigio grafite (ecc.) - ce n'è per tutti i gusti!

CASARIA Lettino Mare Prendisole Alluminio Tettuccio Sdraio Pieghevole Spiaggia Piscina 210 cm-150kg 93,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TOTALE RELAX: Godetevi il sole sul nostro comodo lettino prendisole da spiaggia Malta della marca Casaria. In terrazza, sul balcone, in giardino o anche in spiaggia, questa pratica sdraio da mare offre un relax assoluto.

REGOLABILE: Lo schienale del lettino da piscina e il tettuccio parasole sono regolabili in modo da poter assumere la perfetta posizione per voi. La brandina pieghevole extra lunga con i suoi 210 cm offre spazio anche per persone di statura alta.

ROBUSTO: Le robuste giunture metalliche assicurano il giusto supporto. Inoltre, il rivestimento in tessuto 2x2 rende la superficie del lettino prendi sole resistente alle intemperie e traspirante. La sdraia da giardino può essere caricata fino ad un peso massimo di 150kg.

FACILE DA TRASPORTARE: Questa brandina da mare sarà il tuo perfetto compagno di viaggio, grazie alle 2 cinghie apposite che rendono facile il trasporto del lettino in alluminio in spiaggia, al lago o dove desiderate!

TANTE COLORAZIONI: scegliete i vostri lettini da piscina del vostro colore preferito: rosso o classico grigio grafite (ecc.) - ce n'è per tutti i gusti!

vidaXL Lettino Prendisole Doppio Pieghevole Elegante Comodo Sdraio Mobile Arredo Giardino Spiaggia Piscina Chaise Longue in Polyrattan Marrone 427,32 € disponibile 16 new from 427,22€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore rattan: Grigio/beige

Colore del cuscino: Bianco crema

Materiale: Polyrattan + telaio in acciaio verniciato a polvere

Materiale del cuscino: Tessuto di poliestere

Dimensioni complessive: 2 x 13 x 3 cm (L x P x A)

GOVITA COPPIA LETTINO PRENDISOLE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO DA SPIAGGIA MARE PROFESSIONALI IN ALLUMINIO CON TETTUCCIO PARASOLE E CUSCINO TEXTILENE LAVIBILE [X 2] - 3 Posizioni - colore: Beige 199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche STRUTTURA: alluminio anodizzato con viteria in acciaio Inox AISI 304

TESSUTO: textilene lavabile con grammatura 850 gr

SCHIENALE: reclinabile in 3 posizioni di cui la terza completamente orizzontale (angolo 177°), con cordicella

TETTUCIO PARARASOLE ORIENTABILE

CUSCINO in textilene imbottito spessore 3cm LAVIBILE

BRUNNER Lettino Parasole Marbella Azzurro 105,90 € disponibile 2 new from 105,90€

1 used from 71,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con struttura pieghevole in alluminio

Dispone di un tettuccio parasole integrato

Ottimo per essere utilizzato in spiaggia, piscina e giardino

Prodotto di ottima qualità

Coppia Di Lettini Prendisole 720 gr/m² Pieghevole Professionale In Alluminio Tettuccio Orientabile Parasole Sdraio Lettino Prendi Sole Mare Spiaggia Piscina Giardino 182 x 60 x 38 cm (Blu) 174,90 €

164,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coppia di lettini prendisole professionali pieghevoli modello "Hawaii" con tettino parasole orientabile

Lo schienale è regolabile in 2 posizioni con un sistema a corda, vi permetterà di godervi sempre il vostro relax grazie anche al tettuccio parasole

Il telaio è stato progettato in un solido e robusto alluminio tubolare, mentre il tessuto è textilene 720 gr/m² di alta qualità, è resistente alle intemperie esterne come la pioggia ed offre una traspirabilità ideale per non mantenere il calore neanche nelle giornate più calde estive

Questi lettini li potrete portare sempre con voi che sia al parco, in spiaggia o in campeggio, essendo pieghevoli e con un peso di soli 5.6 kg l'uno, sono facili da riporre o impilare

Dimensioni aperto: 182 x 60 x 38 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Dimensioni chiuso: 147 x 70 x 7 cm (Lunghezza x larghezza x altezza) - Colore: blu

Homecall Lettino Pieghevole in Alluminio con Parasole, Blu 91,21 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche In tessuto di textilene, traspirante e resistente

Dimensioni standard: 192 x 60 x 30 cm (Lu x La x A)

Telaio in alluminio verniciato a polvere

Include tettino parasole regolabile

Schienale regolabile a 5 livelli; design stabile e robusto in grado di reggere fino a 120 kg

Casaria Lettino Prendisole Kreta in Alluminio Tetto Sdraia pieghevole trasportabile 150x52 cm blu 54,95 €

51,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RELAX OVUNQUE! - Con il lettino spiaggia mobile Kreta la vostra vacanza al mare diventa ancora più rilassante. Posizionate lo sdraio da Mare dove volete. Nessuna stancante ricerca di un posto libero.

PARASOLE - Un parasole regolabile fornisce alla Brandina pieghevole ombra al viso e protegge dal sole quando ci si sdraia per un periodo di tempo più lungo per godersi l'estate. Un cuscino per la testa offre un ulteriore comfort.

MEZZO DI TRASPORTO - Il lettino Mare può essere facilmente convertito in un mezzo di trasporto grazie a due ruote integrate. Cosi potrete trasportare facilmente la vostra borsa per il mare o bibite in spiaggia o in piscina.

SPAZIO DI STOCCAGGIO - Oltre a una pratica funzione di trasporto, lo sdraio piscina offre molto spazio per stivare. Una tasca sullo schienale consente di riporre libri, lozioni solari ecc. In modo da proteggerli dalla sabbia.

DATI TECNICI - Il materiale della brandina da spiaggia è composto al 100% di poliestere ed è antistrappo e lavabile. Le dimensioni sono 150 cm x 52 cm READ 40 La migliore rete a doghe del 2022 - Non acquistare una rete a doghe finché non leggi QUESTO!

Outsunny Lettino Prendisole Pieghevole con Schienale Reclinabile e Cuscino, Sdraio da Giardino, Spiaggia e Campeggio, Nero 42,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN PIEGHEVOLE: Questo lettino prendisole è facile da portare ovunque vuoi! Grazie al design pieghevole occupa poco spazio e si ripone con il minimo ingombro quando non ti serve. Perfetto per il patio, il giardino, il balcone, ecc.

SCHIENALE REGOLABILE: Il lettino sdraio da giardino è dotato di schienale regolabile da 0 a 180°, secondo le tue esigenze. In più, è incluso un comodo cuscino per rilassarti.

STRUTTURA SOLIDA: La struttura in acciaio della sdraio pieghevole può sostenere un peso fino a 120kg, ma allo stesso tempo è leggera da trasportare dove ti serve.

MATERIALE DI QUALITÀ: La sdraio da esterno ha un rivestimento in tessuto a rete che si asciuga velocemente, rendendola perfetta in ogni occasione.

DIMENSIONI: Dimensioni aperta: 182L x 56P x 24.5Acm. Capacità di peso: 120kg.

STILIAC LETTINO POKER BLU SDRAIO BRANDINA MARE SPIAGGIA LAGO GIARDINO PISCINA CAMPEGGIO PIEGHEVOLE POCCO INGOMBRO FACILE TRASPORTO CON MANIGLIE 39,00 €

37,80 € disponibile 2 new from 37,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number LETTINO POKER Color Blue

MaxxGarden - Sedia a sdraio pieghevole in alluminio, 190 x 58 cm, colore: Rosa 54,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo set di sedie lunghe pieghevoli sarà un'ottima scelta per rilassarsi e godersi una giornata in giardino o in spiaggia.

Queste sdraio hanno un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere. Il sedile e lo schienale sono in tessuto textilene traspirante e molto resistente.

Lo schienale è regolabile, ti permette di sdraiarti comodamente come vuoi.

Grazie al design a telaio girevole, questo set di sedie da spiaggia può essere facilmente piegato per lo stoccaggio e il trasporto.

La confezione comprende 1 x chaise longue.

SONGMICS Lettino Prendisole Grande, Sdraio Pieghevole, 65 x 200 x 48 cm, Max Portata 150 kg, con Parasole e Schienale Reclinabile, per Giardino Terrazzo Balcone, Nero GCB26BK 82,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande relax: che bel tempo cogli l'occasione per rilassarti su questa sdraio grande alta 48 cm; regola lo schienale per trovare la tua posizione preferita tra le 5 e ascolta il canto degli uccelli.il tessuto traspirante del lettino XXL è perfetto per rinvigorirti

Infaticabile: questo lettino prendisole accompagnerà instancabilmente il tuo pisolino per tutta l'estate; grazie a robusto ferro ricoperto di alluminio antiruggine e tessuto sintetico resistente ai raggi uv, può reggere fino a 150 kg; il supporto di sicurezza evita che il lettino si ripieghi per farti rilassare con tutta serenità

Soddisfazione ombrosa: ci piace un bagno di sole anziché un colpo di sole; grazie al parasole in dotazione, puoi risolvere un cruciverba senza essere infastidito dalla luce abbagliante; inoltre, non dovrai interrompere il tuo gioco e alzarti per regolarlo, basta spingerlo con la mano

Passe-partout: i mobili da giardino ti impediscono di falciare il prato? questo no la sdraio pieghevole occupa poco spazio e ha 2 maniglie per un facile trasporto; dove vuoi posizionarla? a bordo piscina o sulla spiaggia?

Vacanze al 100%: vuoi fuggire dalla quotidianità? rilassati ora sorseggiando un cocktail su questo lettino prendisole pratico ed elegante

SONGMICS Lettino Prendisole, Sdraio Pieghevole e Leggera, con Parasole e Schienale Reclinabile, 55 x 193 x 31 cm, Max Portata 150 kg, per Giardino Terrazzo Balcone, Grigio Melange GCB19TG 81,29 €

73,46 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Destinazione per relax: non bisogna andare molto lontano per rilassarsi; rigenerati direttamente nel tuo giardino su questa sdraio; inclina lo schienale per trovare la tua posizione preferita tra le 5; tessuto traspirante, ottimo per rinvigorirti

Leggera: sdraio in alluminio pesando 4.9 kg non è affatto ingombrante, anzi, è pieghevole e ha 2 maniglie per un facile trasporto; che ne dici di posizionarla a bordo piscina o sulla spiaggia

Un tocco fresco: abbronzandoti fai quello che vuoi su questa sdraio dotata di parasole integrato; all'ombra che fornisce, puoi leggere e-mail senza essere abbagliato; inoltre, non avrai bisogno di interrompere la lettura e alzarti per regolarlo, basta spingerlo con la mano

Estate dopo estate: realizzato in alluminio antiruggine e tessuto sintetico resistente ai raggi UV, questo lettino prendisole può sostenere fino a 150 kg; anche i connettori rinforzati aumentano la stabilità; niente più sedie traballanti, la sdraio ti accompagnerà per molto tempo

Vacanze al 100%: se vuoi fuggire dalla quotidianità, rilassati ora sorseggiando un cocktail su questo lettino prendisole pratico ed elegante

Outsunny Sdraio Pieghevole da Giardino con Tettuccio, Lettino Prendisole in Alluminio, 169 x 72 x 55/72cm Grigio Scuro 119,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 FUNZIONI: Questa sdraio da giardino è perfetta per rilassarsi sul lettino e proteggere gli occhi dal sole grazie al tettuccio parasole. Perfetta da utilizzare come lettino da giardino, lettino da spiaggia, sul balcone e altri spazi all'aperto.

TETTUCCIO REGOLABILE: Il tettuccio è regolabile all'inclinazione che preferisci, per ripararti dalla luce e dal sole a ogni ora del giorno.

STRUTTURA IN ALLUMINIO: La sdraio da giardino ha un solido telaio in alluminio, stabile e resistente per durare a lungo. L'inclinazione del lettino prendisole è regolabile su 2 livelli grazie al pratico sistema a corda. SEDUTA IN TEXTELINE: Il lettino sdraio è realizzato in texteline materiale che resiste alle intemperie e assicura traspirabilità. Fissato solidamente al telaio, garantisce una distribuzione uniforme del peso.

PIEGHEVOLE: Questa sdraio pieghevole si ripone con il minimo ingombro ed è leggera, si inserisce comodamente nella maggior parte dei bauli d'auto per portarla con te in ogni momento.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 169L x 72P x 55/72Acm. Seduta: 60P x 40Acm. Misure piegata: 77L x 17P x 72Acm. Capacità di peso massima: 120kg. Montaggio richiesto.

Aktive - Carrello da spiaggia, pieghevole 53,95 € disponibile 7 used from 40,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Aktive Beach, sdraio pieghevole con dimensioni 117 x 67 x 60 cm, trasformabile in carrello da trasporto ideale per trasportare accessori da spiaggia o campeggio

La sedia è dotata di cuscino imbottito e 1 tettuccio regolabile con misure 51,5 x 51,5 cm per un maggiore comfort.

Realizzato in materiale Oxford traspirante di colore blu e struttura in alluminio resistente con tubi da 2,5 e 1,3 cm di diametro.

Il carrello è dotato di 2 ruote di 21 cm di diametro e supporta fino a 110 kg di peso massimo

La seduta è a un'altezza di 11 cm dal pavimento e lo schienale della sedia è alto 51 cm.

JEMIDI Lettino Prendisole Giardino - Sdraio Spiaggia Schienale Reclinabile - Materassino Mare Pieghevole con Sacca Portatile - Sedia Campeggio Grigio e Rosa 53,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LETTINO MARE PORTATILE: i materassini prendi sole JEMIDI sono affidabili poggiaschiena per abbronzarsi alla luce del sole in estate. Usa le sdraie portatili al parco come in balcone.

SEDILE RECLINABILE: la sedia sdraio reclinabile consente di bloccare il supporto poggiatesta su 4 posizioni diverse. La leggera sdraietta portabile è perfetta come letto da campeggio dove stendere stuoino e sacco a pelo.

2IN1: sono incluse 1x sdraio mare pieghevole con telaio in metallo leggero 1,7kg e 1x custodia. Sia la stuoia poggia schiena sia la borsa mare per il trasporto sono in robusto poliestere. Il tappetino misura ca. 145x47cm aperto vs. 57x57x9cm chiuso.

PORTATILE: molto più di un telo da spiaggia, il lettino pieghevole è un peso piuma da portare con sé per prendere il sole e abbronzare tutto il corpo seduti comodamente in riva al mare o al lago.

MULTIUSO: la sdraia mare portatile funge da camping bed, lettino da giardino, seduta per bordo piscina o come outdoor chair per rilassarsi all'aperto.

XONE Coppia Lettini Pieghevoli Colore Grigio, Mare, Piscina, Giardino, con Parasole | Struttura in Alluminio e textilene Traspirante | Dimensioni 189x59x29 cm 126,50 € disponibile 2 new from 122,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coppia Lettini richiudibili grigio, ottimi per l'outdoor di stabilimenti balneari, villaggi e strutture ricettive. DIMENSIONI: 189x60x28cm

Realizzati in textilene 2x1 e alluminio, materiali riconosciuti per la resistenza al cloro, alla salsedine e all'azione usurante degli agenti atmosferici.

Il parasole è regolabile in base alle esigenze e all'inclinazione dei raggi solari. Il lettino è richiudibile su se stesso e facilmente trasportabile.

La combinazione alluminio-textilene assolve alla funzione di garantire la massima resistenza al carico (fino a 110KG) senza rendere la struttura del lettino troppo pesante.

E' possibile selezionare l’inclinazione preferita fra le 4 assunte dallo schienale.

TecTake 800812 Sdraio da Spiaggia, Parasole e Schienale Regolabile, Pieghevole e Trasportabile, Lettino Prendisole, Giardino Relax, Nuovo (Beige) 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LA FUNZIONALITA‘ INCONTRA I RELAX: L’ottima sdraio Aurelie di tectake offre il migliore comfort per il migliore relax estivo.

A PROPRIO TOTALE PIACIMENTO: Lo schienale regolabile in sei posizioni e il parasole mobile assicurano la migliore configurazione individuale e il massimo comfort.

OTTIMA LAVORAZIONE: Il rivestimento è estremamente resistente anche agli strappi, ben traspirante e molto facile da curare.

MANEGGEVOLE E VERSATILE: Il telaio richiudibile è costruito in alluminio leggero e resistente alle intemperie – perfetto per il trasporto e per l’utilizzo all‘aperto.

DATI TECNICI: Misure totali nella posizione più alta (lungh. x prof. x alt.): circa 60,5 x 198 x 111 cm // Superficie di sdraio (lungh. x prof.): circa 56 x 205 cm // Misure da piegata (lungh. x prof. x alt.): circa 60,5 x 19,5 x 89 cm // Peso: circa 6 kg // Capacità massima di carico: 120 kg. READ 40 La migliore cassette di legno del 2022 - Non acquistare una cassette di legno finché non leggi QUESTO!

Outsunny Lettino Prendisole da Giardino, Sdraio Pieghevole e Regolabile con Tettuccio in Tessuto Grigio, 187x58x50cm 54,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CON TETTUCCIO: Hai a disposizione un tettuccio rimovibile e regolabile con dimensioni 42 x 50cm (altezza massima 105cm) per ripararti dal sole.

SCHIENALE REGOLABILE: Sdraio o lettino prendisole? Scegli tu l'angolazione dello schienale tra i quattro livelli disponibili e trova la posizione giusta per leggere un libro o per schiacciare un pisolino.

RESISTENTE: Telaio in tubi di ferro antiruggine e rivestimento in tessuto Oxford, duraturo e antistrappo.

PIEGHEVOLE: Grazie alla struttura pieghevole occupa solo 71L x 10.5P x 59Acm. Estremamente leggera e facile da trasportare.

DIMENSIONI: Dimensione da reclinata: 187L x 58P x 50Acm. Carico massimo: 120kg.

Outsunny Set 2 Lettini Prendisole Richiudibili, Sdraio da Giardino in Rattan con Cuscini Rimovibili Lavabili e Tavolino Pieghevole, Crema 285,95 € disponibile 2 new from 285,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROBUSTO E DUREVOLE: Questo set di mobili giardino comprende due sedie a sdraio e un tavolino. Realizzato con un robusto telaio in acciaio e rattan sintetico resistente ai raggi UV, è l'ideale per l'uso in ambienti esterni.

MULTIFUNZIONE: Questo set di lettini prendisole in rattan dal design elegante è ideale per trascorrere un pomeriggio di relax in piscina, in spiaggia o in giardino.

DESIGN ERGONOMICO: I lettini prendisole hanno un aspetto elegante e un design ergonomico con schienale curvo per un comfort extra che si aggiunge allo stile raffinato e minimalista. I morbidi cuscini imbottiti ti offrono un relax assoluto.

PIEGHEVOLE: Sia le sedie a sdraio che il tavolino possono essere ripiegati per riporli durante la stagione invernale. Questo set da giardino può anche essere facilmente trasportato e portato in gita o in campeggio.

MANUTENZIONE SEMPLICE: I cuscini rimovibili sono resistenti all'acqua e le fodere si possono togliere per lavarle comodamente. Inoltre, sia il rattan che il telaio sono molto facili da pulire.

