40 La migliore lettore di codice a barre wireless del 2022 – Non acquistare una lettore di codice a barre wireless finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore lettore di codice a barre wireless? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi lettore di codice a barre wireless venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa lettore di codice a barre wireless. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore lettore di codice a barre wireless sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la lettore di codice a barre wireless perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Inateck Lettore di Codici a Barre Scanner Laser Wireless Senza Fili 2.4GHz, portata 35 m, Automatico, Veloce e Preciso, BCST-60 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Pronto per l’uso】: facile da usare con l'adattatore USB 2.4GHz. Non sono necessari driver addizionali. Compatibile con Windows, Mac OS, Linux, Raspberry Pi, Android (con OTG) e altro

【Alta precisione】: legge con accuratezza diversi codici a barre tipo 1D. È in grado di riconoscere e caricare codici sbiaditi, danneggiati o irregolari. Capacità di decodificazione superiore per ogni applicazione

【Distanza di lavoro fino a 35 m, durata batteria fino a 15 giorni】: la distanza di connessione raggiunge i 35 metri: perfetto per supermercati, magazzini e altri ambienti vasti. Una ricarica completa dura fino a 15 giorni, rendendo il lavoro più rapido ed efficiente.

【Design anti-shock a 360°】: le componenti interne sono saldate ad alta intensità. Tutti i componenti principali sono protetti da materiale in TPU a prova di urti. Il lettore BCST-60 può funzionare anche dopo ripetute cadute da 1,8 metri su cemento

【Ancora più personalizzabile】: Offre ancora più opzioni personalizzabili, incluso auto lettura, nascondi caratteri, aggiunta prefissi/suffissi e regolazione del volume. Per venire incontro a tutte le tue necessità.

IMHORESE Lettore Codice a Barre Wireless, 2D Lettore Barcode QR Code Scanner Senza Fili USB con Supporto, Pistola Barcode Reader PDF417 DataMatrix Per PC Compatible with Windows, Mac 52,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➤2.4GHz Wireless & Connessione USB2.0: Il plug and play wireless 2D barcode scanner con installazione semplice, basta collegare il cavo USB o il ricevitore USB wireless con il vostro PC / Laptop e iniziare la scansione immediatamente. Nessun driver necessario e funziona con il software comune (non per Square)

➤Capacità Superiori di Lettura dei Codici a Barre: Dotato di sensore di immagine CMOS che non solo può catturare 1D 2D QR codici a barre da carta e schermo rapidamente, ma anche può leggere anche con danneggiato / fuzzy / smudged codici a barre facilmente. Tutte queste caratteristiche rendono senza dubbio questo qr code scanner wireless un buon compagno di lavoro

➤Eccezionale Capacità di Decodifica: Supporta codici a barre 2D (codice QR, PDF417, DataMatrix, MicroPDF, Aztec, Maxicode, ecc) e codici a barre 1D (Code39/93, Code128, EAN8, EAN13, Codabar, Matrix 2 di 5, UPC A, UPC E, Interleaved 2 di 5, ecc)

➤3Metodi di Scansione e 2Modalità di caricamento dei dati: Fornisce trigger manuale / continuo / auto-sensing 3 modalità di scansione, 2d lettore codici a barre wireless con supporto è adatto per scenari di scansione di codici a barre di grande volume. Tranne il caricamento istantaneo, ulteriore modalità di memorizzazione funzione offline può memorizzare i dati del codice a barre temporaneamente in modo che si può caricare dopo in qualsiasi momento

➤Tempo di Lavoro Lungo e Ampia Gamma di Utilizzo: Costruito in batteria ricaricabile 1800mAh per fornire 20 giorni di stand-by o 15 ore di scansione continua, senza preoccupazioni di utilizzare una volta completamente carica. Anche il 2d pistola qr code wireless può essere utilizzato in supermercato, libreria, magazzino, negozio conveniente e POS, ecc

NetumScan scanner wireless per codici a barre 2D, per QR, PDF417, DataMatrix, Maxicode, per PC e computer, modello NSL8 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2D:PDF417, QR-code, Data Matrix. Il lettore di codici dispone di oltre 100 configurazioni e ti permette di aggiungere prefissi, suffissi e di cancellare i caratteri iniziali/finali. Puoi anche aggiungere combinazioni e caratteri da tastiera all'operazione di scansione.

La tecnologia di scansione ottica CMOS sviluppata dalla tecnologia proprietaria può identificare codici a schermo, codici parziali incompleti, codici di difficile lettura, ecc. È molto utile in situazioni in cui uno scanner laser convenzionale non è in grado di leggere il codice.

Compatibile con Windows, Max e Linux; utilizzabile con Quickbook, Word, Excel, Novell e altri software standard.

Il lettore di codice a barre laser è in grado di memorizzare fino a 3000 codici; perfetto per imprese, negozi e magazzini.

La tecnologia wireless 2.4 G ne permette l'uso fino a 50-100 metri di distanza; può leggere codici 1D e 2D su etichette, carta, cellulari o monitor PC in modo facile e preciso. 3 modalità di lettura: manuale, automatica e continua.

NETUM C740 Scanner di codici a barre wireless compatibile Bluetooth, scanner tascabile USB 1D per inventario, lettore di immagini di codici a barre per tablet iPhone iPad Android iOS PC POS 47,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lo scanner di codici a barre tascabile viene fornito con un design di connessione 3 in 1 : Compatibile con la funzione Bluetooth; 2.4G Ricevitore connessione wireless; Connessione via cavo. Facilmente collegabile con laptop, PC, telefono cellulare, tablet, iphone, ipad, POS. Funziona con Windows XP / 7/8/10, Mac OS, Windows Mobile, sistema operativo Android, iOS

Interruttore di alimentazione fisico: risparmia energia in caso di errore.

Due modalità di caricamento: modalità di caricamento istantaneo / modalità di archiviazione. L'archiviazione offline interna supporta fino a 100.000 codici a barre in modalità di archiviazione offline. Scansiona e archivia il codice a barre quando è lontano dal ricevitore, quindi carica in batch i dati sul tuo dispositivo quando ne hai bisogno.

Scansione manuale e scansione con rilevamento automatico e scansione continua. La batteria da 1200 mAh garantisce 20 ore di scansione in vivavoce continua, senza premere il pulsante per l'efficienza.

Lo scanner di codici a barre imager è dotato di un sensore CMOS avanzato, che può facilmente catturare codici 1D da carta e schermo, come monitor di computer, smartphone o tablet, per compensare efficacemente il problema che lo scanner laser non è in grado di identificare il codice dello schermo.

YOHOOLYO Lettore Codici Barre Wireless 1D, Barcode Scanner USB, Lettore Palmare Portata 100 m, Supporta Windows XP/7/8/10 Linux ecc 36,99 €

27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Completa compatibilità】La pistola codici a barre è complatibile con Windows 7/8/10 / XP / Vista, Mac OS, Linux e Raspberry Pi. Impossibile leggere trasmettere codici a barre sfocati, danneggiati e sporchi.E non legge i codici a barre dei telefoni cellulari.

【Plug and play】L’installazione del lettore di codici a barre è semplicissima,basta inserire la presa USB della pistola al terminale che si desidera usare e il gioco è fatto! Il nostro lettore di codici a barre è compatibile con tastiere di oltre 20 paesi.

【2 Modalità di utilizzo】 Il lettore di codici a barre wireless di YOHOOLYO permette di scegliere naturalmente tra la modalità di utilizzo cablata o wireless. L'intera distanza di lavoro è di 100m (fino a 400m in spazio aperto), ideale per supermercati, negozi e magazzini

【Alta precisione】La pistola leggi codici a barre garantisce grandissima velocità di decodifica, fino a 200 letture al secondo, legge con accuratezza diversi codici a barre tipo 1D

【Potente resistenza】La batteria ad alta capacità 2000mAh incorporata nel lettore di codici a barre può funzionare continuamente per 4-6 ore. Ci vogliono solo 3 ore per caricarlo completamente! Nota: Quando si usa il prodotto per la prima volta, deve essere prima completamente carico.

IMHORESE Lettore Codice a Barre Bluetooth Wireless Pistola Spara Barcode Scanner Reader Senza Fili, 1D CCD Lettore Codici UPC EAN Digitali Compatible con Android/iOS/Cellulare/Tablet 37,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettore Barcode Bluetooth Wireless ➤ Supporta il funzionamento con dispositivi Android, iOS, Windows, Mac e Linux, ideale per il collegamento con iPhone/iPad/Cellulare/Tablet. Sia la connessione Bluetooth che quella wireless a 2,4 GHz sono caratterizzate da una lunga distanza di trasmissione effettiva; il cavo USB2.0 in dotazione viene utilizzato solo quando il lettore codice a barre senza fili deve essere ricaricato

Funziona Offline ➤ Lettore codice a barre con memoria che può salvare più di 3000 codici a barre nel buffer in modo da poterli caricare in batch quando necessario, pistola codici a barre wireless abbastanza adatto per controllare ed elencare l'inventario

Buone Prestazioni ➤ Dotato di sensore avanzato 1D CCD Scanner, può leggere il codice a barre lineare dello schermo e il codice a barre condizionale cattivo in modo facile e preciso

Maggiore Efficienza ➤ Leggendo il codice a barre di impostazione corrispondente alla modalità di scansione continua, non è più necessario attivare il pistola codici a Bluetooth per attivare la scansione ogni volta, risparmiando tempo e fatica

Altre Funzioni ➤ Questo scanner codice a barre è leggero e può mantenere un buon equilibrio nelle mani. Emulazione multilingue supportata, in grado di regolare il volume del suono, aggiungere prefissi personalizzati e altro ancora, e possiamo offrire il manuale d'uso online del lettore scanner come backup

Inateck Lettore Codici a Barre Bluetooth Wireless, Durata batteria uso ininterrotto 15 giorni, Portata 35m, Lettura Automatica Veloce e Precisa,BCST-70 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Facile da utilizzare】: tiri fuori da scatola, la connessione sarà completata in 3 secondi. Supporta la tastiera inglese, tedesca, francese, italiana e spagnola. Compatibile con POS, iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux, and Raspberry Pi ecc.

【Capacità di lettura eccellente】: può leggere vari tipi di codice a barre 1D. Supporta la scansione fulminea. Il lettore di codici a barre è in grado di caricare i codici a barre sbiaditi o sfocate sotto luce forte e debole.

【La durata della batteria prolungata e la distanza di connessione】: La ricarica completa ti consente di utilizzare 15 giorni lavorativi consecutivi. La distanza di collegamento raggiunge i 35 metri.

【Realizzatto per durata】: la scocca del lettore Inateck BCST-70 è ricoperta da uno strato di materiale TPU(è il doppio di spessore di prodotti simili ). Il trattamento triplo di consolidamento è fatto per le parti interne.Il lettore resiste a cadute da 1.8m di altezza.

【Funzioni speciali】: I prefissi o i suffissi modificabili raggiungono 32 cifre. Il lettore è in grado di nascondere alcuni parti di un codice a barre . Potete anche contattarci per personalizzare il prodotto sulla base delle proprie esigenze specifiche. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla descrizione del prodotto.

Inateck Lettore Codici a Barre Wireless 2.4GHz Barcode Scanner | Portata 60m Batteria 2600mAh Durata batteria uso ininterrotto 1 mese | Lettura Automatica Veloce e Precisa, P6 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore penna swarovski del 2022 - Non acquistare una penna swarovski finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche 【Capacità di lettura eccellente】: grazie all’algoritmo formulato da Inateck, il lettore di codici a barre P6 è in grado di leggere codici a barre sbiaditi o incompleti. È possibile leggere a velocità straordinarie addirittura codici fino a 128 caratteri. È compatibile non solo con i codici più comuni, come EAN, UPC, e Code128, ma anche con quelli più rari, come USPS, FedEX ,Code32 e VIN.

【Portata di trasmissione fino a 60 metri】 Grazie alla tecnologia wireless PA, la portata può raggiungere i 60 m, 5 di più di prodotti simili. Il risultato è un’area di trasmissione di 1800㎡

【Batteria con capacità di 2600mAh】: la capacità extra della batteria unita alla tecnologia CPU a basso consumo permettono fino a 180.000 letture con una sola ricarica. Ciò significa: almeno un mese di utilizzo senza dover ricaricare il lettore, anche per uso in magazzini o casse. Negli ospedali e nelle biblioteche può durare anche di più.

【Protezione anti-urti professionale】: La scocca del lettore Inateck P6 è ricoperta da uno strato di materiale TPU da 3,5-6,5 mm, in grado di resistere agli urti e alle cadute. Le parti interne come la testa laser e il modulo di amplificazione sono assicurati con cinghie, viti specifiche e adesivi industriali. Il lettore resiste a cadute da 1,8m di altezza.

【Ancora più personalizzabile】: è possibile personalizzare il P6 con varie opzioni, come il sensore automatico, l’occultamento di caratteri, l'aggiunta di prefissi e suffissi, la regolazione del volume, etc

IMHORESE Lettore Codice a Barre Wireless con Supporto, 1D CCD Pistola Barcode USB Senza Fili Scanner Codici a UPC EAN per PC, Windows, Mac, Linux 39,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➤2.4GHz Wireless & Connessione USB2.0: Il plug and play lettore barcode wireless 1d con una semplice installazione, basta collegare il cavo USB o il ricevitore USB wireless con il vostro PC / Laptop, allora si può iniziare la scansione immediatamente. Nessun driver necessario e funziona con il software comune come Word / Excel / Novell

➤Tecnologia di Scansione CCD: Dotato di un sensore CCD superiore che può catturare il codice a barre 1D dalla carta e dallo schermo in modo rapido e accurato, facile da leggere anche con codici a barre danneggiati, sfocati e macchiati, ecc. Tutte queste caratteristiche renderanno senza dubbio questo lettore codici a barre senza fili un buon compagno di lavoro

➤Capacità di Decodifica dei Codici a barre: Pistola barcode wireless supporta la maggior parte dei codici a barre 1D tra cui EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39/93, Code 128, EAN128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, ecc

➤Stand Regolabile e 2 Modalità di Scansione: Tranne che per la modalità di attivazione manuale, il lettore codice a barre wireless con supporto ideale da utilizzare con la modalità di scansione continua, funzionamento a mani libere senza premere il pulsante, nessun fastidio più quando si affrontano grandi volumi di codici a barre compito di scansione

➤Ampia Gamma di Utilizzo e Compatibilità: Il lettore codice a barre USB wireless compatibile con Windows, Mac, Linux e sistema POS (non per Square POS), ampiamente essere utilizzato in supermercato, magazzino, biblioteca, libreria

Inateck Lettore di codici a barre wireless 2D 1D, Bluetooth 5.0, supporto per la lettore codice a barre lotteria scontrini, BCST-73 119,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Codici a barre 1D e 2D supportati】: il lettore di codici a barre supporta la lettura di diversi tipi di codici a barre 1D e 2D su schermo e carta. È in grado di leggere codici a barre anche su carta macchiata o rotta

【Tre modi di connessione】: Bluetooth 5.0, l’ultima tecnologia Bluetooth capace di connettere a diversi dispositivi; connessione 2.4 Ghz con adattatore senza fili (wireless), collega e usa (Plug and Play); connessione con cavo

【Durata prolungata della batteria】: la batteria a grande capacità da 2600 mAh può funzionare per 11-12 ore consecutive sotto uso intenso, che è 3 volte la durata della batteria di altri comuni lettori

【Durevole e robusto】: il lettore di codici a barre presenta una protezione TPU a 360°. Il TPU è due volte lo spessore di altri simili prodotti e può resistere all’impatto di cadute da un’altezza di 2 metri

【Più funzionalità】: modalità promemoria vibrazione; modalità inventario (può memorizzare 270.000 codici a barre); Marcatempo (Time Stamp - risultato della scansione in uscita con informazioni sull’ora)

Tera Barcode Scanner Wireless 2,4GHz Lettore di Codici a Barre per 1D Laser con Stazione di Ricarica, Modello di Aggiornamento 6100 65,89 € disponibile 2 new from 55,25€

3 used from 42,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Caricatore / supporto / ricevitore Stazione 3 in 1 station Stazione di ricarica USB come ricevitore USB wireless. Collega e usa. Non appena la base di ricarica è collegata al computer tramite il cavo USB, è pronta per l'uso e realizza la funzione wireless. Realizza la ricarica mentre lavori. Ogni volta che lo scanner si trova nella stazione di ricarica, il processo di ricarica si avvia automaticamente.

【300 scansioni / secondo, capacità di decodifica del codice a barre 1D superiore】 Velocità di scansione fino a 300 scansioni al secondo. Può leggere i codici in modo rapido e conveniente. Supporta UPC / EAN Code128 Code39 Code 39 Full ASCII Coda Bar Industrial / Interleaved 2 of 5 Code93 MSI Code11 ISBN ISSN GS1 Databar Code32 ecc., anche non solo codici normali, ma anche codici fuzzy, danneggiati e incompleti.

【Modalità di scansione automatica / modalità di memoria】 Supporta la scansione automatica. Può memorizzare fino a 100.000 voci di codici a barre.

【Design ergonomico】 Con strisce antisismiche. Può resistere a cadute da un'altezza di 2 m. Realizzato in ABS e plastica. Puoi usare lo scanner di codici a barre per molto tempo, ma non ti sei sentito stanco.

【Fino a 100 m di portata effettiva, 15 giorni di durata della batteria】 Portata radio di 100 m. Maggiore capacità anti-interferenza. Adatto per magazzini e altre grandi aree di lavoro. Batteria da 1300 mAh, fino a 15 giorni di uso continuo. Per un lavoro più efficiente.

NetumScan Lettore di codici a barre wireless CCD, USB, lettura automatica, compatibile con PC, Mac, laptop, modello NSL6 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia wireless 2.4 G e via cavo USB: questo scanner CCD (1D) è compatibile con Windows, Max, Linux e la maggior parte dei dispositivi. Puoi connetterlo al PC tramite adattatore wireless USB o a un dispositivo tramite cavo USB. Plug and play, non richiede driver.

Eccellenti capacità di decodifica: questo lettore di codici a barre è dotato di tecnologie di decodifica ottime. Utilizzabile con i codici più comuni come UPC, FedEX, EAN, UPC/EAN Add-on, CODE 39 GS1, codici a barre ITF 2 di 5 ecc.

Lettore per codici a barre CCD wireless: può leggere codici a barre su smartphone, monitor PC e anche su carta stampata di bassa qualità o rovinata.

Ogni scanner ha il suo ID unico, impedendo che i codici vengano abbinati erronamente tra vari PC nello stesso ambiente.

Lo scanner è dotato di modalità wireless 2.4 G, che assicura una connettività in aree aperte da 50 a 100 metri (in assenza di ostacoli).

iMARCONE Lettore di Codici a Barre Wireless, 2D lettore barcode con supporto regolabile a mani libere (QR PDF417, GS1 Data Matrix) per PC, PDF417 DataMatrix 52,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scanner di codici a barre 1D e 2D: lo lettore codice a barre 2d utilizza la tecnologia CMOS per scansionare accuratamente i codici a barre 1D e 2D su schermo e carta.1D: Code39/93, Code128, EAN8, EAN13, Codabar, Matrix 2 di 5, UPC A, UPC E, Interleaved 2 di 5, ecc. 2D:codice QR, PDF417, DataMatrix, MicroPDF, Aztec, Maxicode, ecc

Connessione 2 in 1: connessione wireless a 2,4 GHz e USB 2.0, plug and play, nessun driver necessario. iMARCONE lettore codice a barre wireless basta collegarlo a una porta USB e avviare la scansione. Può funzionare anche con Word, Excel, Novell; e quasi tutti i software comuni

2 Modalità di caricamento dati: modalità di caricamento istantaneo + modalità di archiviazione. L'archiviazione offline interna supporta fino a 2.000 codici a barre. Supporto per leggere il codice a barre e caricare i dati sul tuo dispositivo in modo sincrono, questo lettore barcode 2d wireless sarà un buon aiuto per il tuo lavoro

Modalità di rilevamento automatico: questo lettore barcode wireless 2d ha tre modalità di scansione: modalità di attivazione manuale/modalità continua/modalità di rilevamento automatico. Quando è necessario eseguire la scansione di una grande quantità di merci, è possibile utilizzare la modalità di rilevamento automatico o la modalità continua. Questo pistola codice a barre può migliorare l'efficienza del tuo lavoro e liberare le tue mani

Grande capacità della batteria: lungo tempo di lavoro, batteria ricaricabile integrata da 1800 mAh. Completamente carico, questo lettore codice barre wireless può scansionare continuamente i codici a barre per più di una settimana; Quando la batteria si esaurisce, può essere caricata da qualsiasi porta USB 2.0

iMARCONE Lettore Codice a Barre Bluetooth, Lettore Barcode Wireless 3-in-1 pistola codice a barre senza fili 1D CCD Imager Scanner Adatto per Android, iOS, Windows 37,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ➤Leggi qualsiasi codice a barre 1D: The Lettore codice a barre Bluetooth supporta la lettura di codici a barre 1D sullo schermo, come: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39/93, Code 128, EAN 2 8, Codebar, Industrial 2 of 5 Interleave 2 di 5, Matrix 2 di 5, MSI, ecc.

➤Connessione Bluetooth: Risolvi facilmente il problema della scansione a lunga distanza ed elimina la limitazione della distanza causata dalla connessione USB. Lo scanner di codici a barre per tablet, smartphone, PC, laptop, funziona con Windows, Mac, Android, iOS, Linux, non per Chrome OS (include cavo USB + ricevitore wireless da 2,4 Ghz)

➤Connessione Bluetooth: risolvi facilmente il problema della scansione a lunga distanza ed elimina la limitazione della distanza causata dalla connessione USB. Lo scanner di codici a barre per tablet, smartphone, PC, laptop, funziona con Windows, Mac, Android, iOS, Linux, non per Chrome OS (include cavo USB + ricevitore wireless da 2,4 Ghz)

➤Ampia memoria: il ccd pistola barcode può memorizzare circa 15.000 codici a barre EAN. Entro la distanza di trasmissione effettiva di Bluetooth 10 m e ricevitore wireless 30 m, è possibile eseguire la scansione a piacimento e la pistola codice barre wireless caricherà i dati sul dispositivo immediatamente dopo la scansione, senza preoccuparsi della perdita di dati.

➤Sensazione di Comfort: Conforme al design della meccanica del corpo umano, antipolvere e anticaduta, non facile da cadere durante la scansione. Batteria integrata di protezione ambientale 1800mAh, tempo di scansione può essere fino a due settimane (Cavo USB da 1,5 m supporta la ricarica)

Tera 1D 2D QR Barcode Scanner Wireless con Stazione di Ricarica e Display con Brevettato Lettore di Codici a Barre Cavo USB e Bluetooth e wireless 2.4Ghz Prefisso e suffisso dell'ora schermo, HW0006 82,89 € disponibile 2 new from 82,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design certificato da EUIPO, brevetto n. 007825195-0003】 Il display LCD mostra chiaramente lo stato corrente dello scanner: la modalità di connessione corrente, il livello della batteria, l'ora corrente, le informazioni sul codice a barre, il numero totale di codici a barre memorizzati.

【Base 3 in 1; 3 modalità di connessione; 3 modalità di scansione; 2 modalità di caricamento】stazione di ricarica e supporto e ricevitore USB; Bluetooth e wireless wireless 2,4 Ghz e USB cablato; Modalità di scansione singola / Modalità di attivazione dei tasti e modalità di scansione continua e modalità automatica / sensore; Modalità di caricamento istantaneo e modalità di archiviazione con una grande capacità di archiviazione di 16 MB.

【Codici 1D / 2D / QR stampati e digitali supportati】 Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Codice 11, Codice 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, MSI, barra dati GS1, barra dati GS1 limitata, barra dati GS1, matrice dati, ecc. fornito dal nostro servizio clienti.

【Prefisso e suffisso dell'ora】 È possibile aggiungere l'ora a ciascun codice a barre scansionato.

【Batteria ad alte prestazioni】 Grazie a una batteria da 2200 mAh, il tempo di standby è fino a 15 giorni.

Tera Lettore di codici a barre portatile 1D laser wireless e USB cablato con indicatore del livello della batteria, batteria extra large 2000mAh, brevetto n.: EU008489413, aggiornamento modello 5100 38,89 €

32,89 € disponibile 1 used from 34,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Indicatore del livello della batteria e capacità di 2000 mAh】 Numero di brevetto: EU008489413. Una batteria più grande consente un uso continuo più lungo e il doppio del tempo di standby rispetto ad altri. Con l'esclusivo indicatore della batteria che mostra il livello di batteria rimanente, non c'è più alcun timore di una batteria scarica. [NOTA: NESSUN supporto per scanner incluso.]

【Design ergonomico】 L'impugnatura curva è allungata e ispessita, realizzata su misura per i clienti europei. Grilletto liscio e piatto appositamente sviluppato per una presa migliore.

【Silicone antiurto】 La copertura protettiva in silicone antiurto arancione può prevenire graffi e attriti in caso di caduta da un'altezza di 2 m. La tecnologia IP54 protegge lo scanner di codici a barre wireless dalla polvere.

【Connessione wireless / wireless a 2,4 GHz + cavo USB 2.0】 Plug and play con il ricevitore USB o il cavo USB, non è richiesta l'installazione di driver. Facile e veloce da configurare. La portata della trasmissione wireless è fino a 100 m in un ambiente privo di barriere.

【Forte capacità di decodifica per codici 1D】 Supporta quasi tutti i codici a barre 1D: Codabar, Code 11, Code93, MSI, Code 128, EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, Matrix. Legge anche codici a barre danneggiati, sfocati, riflettenti e macchiati. [NOTA: NESSUN codice 2D / QR supportato.] READ 40 La migliore google pixel del 2022 - Non acquistare una google pixel finché non leggi QUESTO!

LENVII R777 Lettore Codice a Barre Wireless 2.4G/Bluetooth/Usb Cablato 3 in 1, Portatile Lettore QR Code Barcode Scanner Funziona con Mac OS/Windows Mobile/iOS/Android Tablet (Nero) 113,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【lettore codice a barre cablato/wireless】Il piccolo lettore codice a barre portatile supporta 3 metodi di connessione, sia cablati che wireless. Modalità cablata: basta utilizzare un cavo USB per collegare il lettore di codici a barre al computer da utilizzare; 2 modalità wireless: è possibile scegliere tra 2.4G e Bluetooth.

【Compatibile con computer e dispositivi mobili】Rispetto ai normali lettore codice a barre, questo lettore qr code wireless è compatibile con computer, telefoni cellulari, iPad e altri dispositivi mobili. Il lettore di codici a barre portatile è adatto per Windows XP/7/8/10, Mac OS, Windows Mobile, Android, iOS.

【Ampio utilizzo】Il lettore qr code wireless ha una batteria integrata da 1500 mAh, che è portatile e può essere utilizzata in luoghi di pagamento come negozi e supermercati. Lo barcode scanner ha anche una funzione di raccolta e memorizzazione di codici bidimensionali.La sua memoria da 16 MB può memorizzare fino a 12.500 codici a barre, che possono migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione dell'inventario come biblioteche e magazzini.

【Intervallo di riconoscimento codici a barre】Codici a barre bidimensionali che possono essere riconosciuti dai lettore codice a barre Bluetooth: PDF417, data matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code; codici a barre unidimensionali: UPC, EAN , codice 128, codice 39, codice 11, interfoglio 2 5, codice a barre.

【Uso a lungo termine】Il lettore di codici a barre adotta un design ergonomico, leggero e facile da impugnare e non si sentirà pesante dopo un uso a lungo termine. Il cavo dati USB-c offre velocità di ricarica e trasferimento dati più elevate. Se hai domande sullo lettore codice a barre wireless LENVII, ti preghiamo di contattarci, ti daremo sicuramente una risposta soddisfacente.

NETUM Lettore Codici a Barre Wireless/USB 2.0 Anfibio / 2.4Ghz Barcode Scanner con Ricevitore USB Compatibile con Computer/Notebook, Windows XP / 7/8, IOS ecc. (NT-1698W) 46,04 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2.4GHz wireless e connessione via cavo USB; con mini ricevitore USB e cavo USB, Plug and Play

Scanner di codici a barre senza fili Caratteristiche la più avanzata tecnologia di elaborazione del segnale digitale di ARM+DSP a 32 bit, trasferimento veloce

Memoria interna di 256 KB, più di 2600 stringhe di dati, lettura senza connessione; Lingue supportate: Inglese / Francese / Tedesco / Spagnolo / Italiano

Progettato per sopravvivere da altezza di caduta di 1,5 m; indicazione del suono e del LED di potenza e condizioni operative

Batteria integrata agli ioni di litio da 1800 mAh, standby di più di mezzo anno se completamente caricata; codice a barre a scansione continua per più di una settimana; può essere caricato da qualsiasi porta USB 2.0

NETUM - Lettore di codici a barre, connessioni 3 in 1, lettura da carta e schermo, NT-1228BC 37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scanner Bluetooth: con il motore di sensore CCD Scanner e materiale durevole in plastica,

Lunga distanza: entro un raggio del vostro Android, iOS o Windows o Mac e scansione codici a barre liberamente senza il fastidio di grovigli di cavi.

La CCD sensore è in grado di acquisire la maggior parte di simboleggia 1d a una distanza di fino a 30,5 cm di distanza confortevole.

ABS + PC materiale: resistente & pratico, antidetonante e quakeproof

Estremamente portatile bar code scanner progettata per semplificare il lavoro e aumentare la produttività. Offre un' ampia gamma di scansione da più simboleggia da fino a 30 metri di distanza. Il lettore rende una scelta eccellente per garantire una scansione rapida e intuitiva indipendentemente dalla dell' ambiente.

Tera Pro Lettore Codici a Barre 2D QR 1D Barcode Scanner Wireless Senza Fili 2.4Ghz USB Cablato 3 in 1 Compatibile Bluetooth con Supporto Stabile, HW0002 79,99 € disponibile 3 new from 79,99€

1 used from 39,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia CMOS per Scansione Accurata - Lettore di codici a barre wireless 2D con la capacità di leggere immagini digitali (codici a barre 2D) e identificare codice sfocato, codice colorato e codice 2D irregolare. Dispone di una memoria di alta capacità, sicuro e affidabile. È possibile di salvare fino a 50.000 codici a barre letti quando lo scanner non è in linea (off line).

Legge Codice Digitale e Stampato 1D e 2D – Supporta la lettura di codici a barre di vari tipi, per esempio codici a barre di riviste e giornali(EAN-13 + Addon 5, chiede i codici d'impostazione al nostro servizio clienti), Codici 1D: Codabar, Code 11, Code93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard25, 2/5 Matrix; codici 2D: QR, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Hanxin.

3 Tipi di Trasmissioni - Tramite connessione wireless Bluetooth e 2.4G e, connessione via cavo USB, è possibile collegare al Bluetooth di computer e smartphone, è compatibile con sistema operativo di computer Windows XP、Win7、Win8、Win10, dispositivi Android e IOS. Passaggio facile da trasmissione wireless a trasmissione via cavo.

Protezione da Urti e Cadute - Il coperchio di protezione in silicone arancione brillante può evitare graffi e danni da cadute (ha passato il test di caduta fino a 1,5 metri di altezza), prolungando la vita d’uso dello scanner. Adatto per magazzini, negozi, farmacie, biblioteche ecc.

Batteria 2000mAh e 3 Avvisi - Batteria a 2000mAh supporta un funzionamento continuo di almeno 20 ore e un tempo in stand-by fino a 60 giorni. Oltre al cicalino e alla luce LED, a conferma dell’avvenuta scansione, sentirai una lieve vibrazione come segnale tattile. Il buzzer può essere disattivato per consentire un funzionamento silenzioso.

Inateck Lettore di codici a barre senza fili 1D, scanner Bluetooth wireless, portata trasmissione 100 m, legge codici su schermo, P7 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Inateck Lettore di codice a barre nuovo top di gamma: Pro 7

Più forte: è in grado di leggere tutti i codici a barre 1D su schermo o su carta, inclusi i formati meno diffusi che gli altri lettori non riescono a leggere come Telepen o Plessey

Più lontano: con l’adattatore wireless, la portata della trasmissione può raggiungere senza ostacoli i 100 m.

Più veloce: grazie al modulo di visualizzazione della giapponese Toshiba, alle luci della tedesca osram e alla CPU della britannica AR, la velocità di decodifica aumenta del 30% migliorando la performance

Compatibilità più ampia: tre modalità di connessione: Bluetooth, Wireless 433MHz e con cavo USB. Può connettersi con quasi tutti i tipi di dispositivi

NETUM Lettore Codici a Barre Wireless Bluetooth Barcode Scanner Compatibile con Android /IOS/ Windows XP/7/8 | Ricarica USB | Decoder 32-bit 43,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CCD Lettore Codici a Barre: È possibile scannerizzare i codici a barre utilizzando la connessione Bluetooth. Può essere ricaricato attraverso una porta USB 2.0. Consumo efficiente della capiente batteria integrata .

L'unità supporta tablet e dispositivi portatili con Windows XP/7/8, Mobile 6/Wince, Google Android, Apple iOS. Ottimizzato per l'uso con iOS.

È possibile una lettura e una scrittura simultanea . Memoria interna di 256 KB, che contiene più di 3000 stringhe di codice. Design robusto, fatto per sopravvivere a una caduta di 1,5 m. Suoni e LED aiutano a capire se il dispositivo sta funzionando

Funziona in modalità senza fili: soluzione ideale per lavorare in modo flessibile senza connessioni via cavo. È adatto per essere usato in varie attività, come supermarket,panifici, librerie, negozi di abbigliamento, tabaccherie, chioschi, ecc.

Supporto multilingua: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Supporta i protocolli standard Bluetooth, non sono necessari convertitori o adattatori. Il raggio del segnale arriva fino a 30m.

ScanAvenger Scanner portatile wireless Bluetooth 3 in 1, senza fili, con pistola di scansione 1D e 2D per la gestione dell'inventario, senza fili, portatile, lettore di codici a barre USB/QR 91,17 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★NON SERVE NESSUN SOFTWARE: Con questo elegante mini scanner 3 in 1 wireless Bluetooth e USB non serve scaricare o installare un software o una app, ed ha una funzionalità di vibrazione che aiuta in ambienti rumorosi. Non è richiesto alcun codec.

★MODALITA' DI SCANSIONE: Per iniziare la scansione di codici a barre, collegati ad un computer Mac o Windows, a dei dispositivi mobili Android o Apple ed ai sistemi POS. Usa una 1 delle 2 modalità disponibili: manuale e rilevamento automatico per la scansione automatica.

★RAGGIO DI TRASMISSIONE: Questo lettore di codici a barre lineare possiede un raggio di trasmissione fino a 100 metri in un ambiente senza ostacoli e di circa 45 metri in ambienti con ostacoli di media densità. La velocità di trasmissione può essere regolata per scansionare rapidamente i codici a barre.

★SUPPORTO DI RICARICA INTELLIGENTE DI NUOVA GENERAZIONE: una base versatile. Trasmissione wireless dal supporto allo scanner. Tiene lo scanner. Ricarica la batteria agli ioni di litio incorporata negli scanner tramite i connettori di illuminazione

★CODICI COMPATIBILI: Scansiona codici a barre 1D -UPC, EAN, Code128, Code39, Code11, Codabar, biglietti della lotteria 2 di 5 interleaved, ecc; Scansiona codici a barre 2D incluso PDF417: patente di guida, Data Matrix, codice QR, Micro QR, codice Aztec, Micro PDF ecc. NON FUNZIONA CON SQUARE, SHOPIFY, SHOPKEEP

Tera Mini Lettore di Codici a Barre CCD 1D Wireless con Bluetooth Connessione Wireless e Cablata a 2.4 GHz, Dito Portatile con Anello Indossabile Funziona, HW0011 (Ricondizionato) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Scanner di codici a barre ad anello indossabile】 Il design ad anello rende speciale il mini scanner di codici a barre portatile! Può ruotare liberamente sul dito, il che può rendere il tuo lavoro molto più semplice e conveniente. Nel frattempo, aumenterà la tua soddisfazione e il tuo comfort.

【Tecnologia di scansione dello schermo CCD】 Capacità di leggere i codici a barre dai monitor di computer / smartphone e schermi LED / LCD. Grazie all'ampia memoria incorporata, è possibile memorizzare nello scanner fino a 100000 codici a barre.

【Versatile trasmissione 3-in-1】 Lo scanner di codici a barre Tera può funzionare tramite wireless 2.4Ghz + USB 2.0 cablato + Bluetooth. Può essere ampiamente utilizzato in supermercati, centri commerciali, negozi di cosmetici, industria al dettaglio, industria postale, logistica, banche e istituzioni mediche. Funzione Bluetooth BLE compatibile con IOS e SPP compatibile con Android.

【Codice a barre 1D supportato】 Capacità di decodifica 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, Code39, Code93, Code32, Code11, UCC / EAN128, Interleaved 2 di 5, Industriale 2 di 5, Codabar (NW-7), MSI, Plessey, RSS, China Post, ecc.

【Due modalità di caricamento】 Modalità di caricamento istantaneo + Modalità di archiviazione. Batteria da 400 mAh più grande, tempo di standby più lungo e tempo di lavoro continuo rispetto ad altri lettori di codici a barre ad anello sul mercato quando sono completamente carichi.

BEVA Lettore Codici a Barre 1D Wireless 2.4 HZ, Barcode Scanner USB Batteria Integrata da 1800mAh Compatibile con MAC OS, Windows XP, 7, 8, 10 Linux 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lettore di codici a barre wireless 2.4 GHZ + USB 2.0】 Non sono necessari driver aggiuntivi, basta collegarlo e riprodurlo. Connessione wireless e cablata, può essere collegata a un computer tramite una presa USB 2.0 o 2.4 GHZ.Non adatto per smartphone.

【Velocità di scansione altamente efficiente】 Esegue la scansione del codice a barre 1D in modo rapido e conveniente, fino a 200 volte al secondo. Supporta UPC, EAN Code 128 Code39 Full ASCII Code Industrial Bar, Interleaved 2 of 5 Code93 MSI, Plessey Code11 ISBT128 USD-8 UK, 8 Plessey ecc. Impossibile leggere trasmettere codici a barre sfocati, danneggiati e sporchi.E non legge i codici a barre dei telefoni cellulari.

【Distanza di lavoro e durata della batteria fino a 10 giorni】 La batteria integrata da 1800 mAh, portata wireless di 100 m, può funzionare ininterrottamente per 10 giorni dopo una carica completa, molto adatta per grandi aree di lavoro come supermercati, magazzini, biblioteche e così via.

【Resistenza agli urti】 I componenti interni sono fissati saldamente ei componenti principali sono protetti dai materiali TPU resistenti agli urti. Può funzionare normalmente anche in caso di caduta da un'altezza di 3 m.

【Più funzioni personalizzate e più lingue】 Fornisce più funzioni personalizzate, inclusi caratteri nascosti, rilevamento automatico, aggiunta di prefisso e suffisso. Supporta più lingue, tra cui italiano, inglese, tedesco, spagnolo, ecc.

Tera Lettore Codice a Barre 2D Wireless con Risoluzione della Fotocamera 1 Megapixel Scanner Sodici a Barre 1D 2D QR con Base Ricaricabile, HW0008 79,89 € disponibile 2 new from 69,67€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Schermo di conteggio unico e funzione di ripristino one-touch】 Lo scanner di codici a barre QR 2D 1D wireless della serie Tera Pro è dotato di uno schermo di conteggio unico adatto per l'inventario. Eseguire la scansione dei codici a barre e il numero di codici a barre scansionati verrà visualizzato sullo schermo. Tocca lo schermo e il numero verrà reimpostato automaticamente.

【Scansione di immagini CMOS con fotocamera da 1 megapixel】Il lettore di codici a barre QR 2D 1D portatile con stazione di ricarica può leggere facilmente i comuni codici a barre ad alta densità, rendendo la lettura di codici a barre sfocati, danneggiati o lunghi un gioco da ragazzi. Allo stesso tempo, i codici a barre di diversi tipi su carta, o sullo schermo di uno smartphone e di un computer, o codici DPM su altro materiale possono essere decodificati in modo rapido e preciso.

【Design ergonomico; Base 3 in 1; 2 modalità di connessione: stazione di ricarica e supporto e ricevitore USB; wireless / cordless / wireless 2,4 GHz + cavo USB cablato legato.

【Elevata capacità di decodifica per codici a barre 1D e 2D】 2D: codice QR, data matrix, PDF417 (incluso PDF417 nella patente di guida), Aztec, Maxicode, Micro-QR, Micro-PDF417, 1D: UPC / EAN, codice 128 / EAN128 , GS1- 128, ISBT -128, Standard 2 di 5, Matrix 2 di 5, Codice 39, Codice 32, Codice 93, Codice 11, Codabar, PLESSEY, MSI, database GSI, ITF-14, GS1 Composite.

【Plug & Play】 Compatibile con la maggior parte dei sistemi di computer, inclusi Linux, Windows 7/10, IOS. Nessun driver o installazione di software richiesta. Ideale per l'uso in supermercati, magazzini o biblioteche quando è presente un registratore di cassa desktop o laptop o un POS. READ 40 La migliore registratore di cassa del 2022 - Non acquistare una registratore di cassa finché non leggi QUESTO!

NETUM Lettore Codici a Barre 2D QR 1D Barcode Scanner Wireless Senza Fili USB Cablato 3 in 1 Compatibile Bluetooth, NT-1228BL 54,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1D e 2D Barcode Scanner Bluetooth: scanner decodifica molti tipi di barcode 1D e 2D a una velocità quasi, compreso QR, Data Matrix, PDF417, UPC / EAN Aggiungi il 2 o 5, Code128, etc.

Scansione codice a barre sullo schermo: questo scanner di codici a barre è la soluzione perfetta per il pagamento mobile nei negozi, nei supermercati e nei sistemi POS.

Connessione Bluetooth e USB: questo scanner 2D è compatibile con IOS, Andorid, Windows o Linux con molti tipi di dispositivi. È possibile collegarlo al telefono o tablet tramite Bluetooth per avviare la modalità wireless. E puoi connetterlo a un computer non Bluetooth tramite il cavo USB. L'adattatore USB è impostato come predefinito. Eseguire la scansione del codice a barre dei comandi per trasferirlo in modalità Bluetooth.

Scanner del volume della batteria: batteria ricaricabile 2000 mAh, lo scanner ha una 30 ore per scanning.It continuo possono lavorare circa due settimane in tutti i giorni utilizzati dopo la carica completa. Sono necessarie da 3 a 4 ore per caricare lo scanner.

Questo scanner di codici a barre si applica ai sistemi POS su supermercati, farmacie, panifici, librerie, negozi di moda, negozio di tabacchi e chioschi di riviste, ecc. Lettura codici ricette e farmaci, contattaci per il codice di comando.

Inateck Lettore di codici a barre senza fili CCD, Bluetooth 5.0, lettore tascabile portatile, raggio di trasmissione di 30 m, supporto per la lettura di codici a barre su schermo, BCST-41 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Potenti prestazioni di decodifica】: In grado di leggere quasi tutti i tipi di codici a barre 1D sia su carta che su schermo, anche su carta macchiata o rotta.

【Leggi i codici a barre sullo schermo】: è in grado di leggere i codici a barre su telefoni, tablet e schermi di computer; un compagno indispensabile per negozi alimentari, biblioteche e centri commerciali.

【Ultimo Bluetooth 5.0】: con la tecnologia Bluetooth 5.0 utilizzata, il lettore di codici a barre funziona con più dispositivi e si connette facilmente al vostro computer, tablet e sistemi POS. Il raggio di trasmissione raggiunge i 30 m. Compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS.

【Durata prolungata della batteria】: dotato di una batteria ricaricabile da 1200 mAh, il lettore funziona per 10 ore consecutive una volta completamente carico, che è 3 volte la durata della batteria di altri comuni lettori.

【Durevole e robusto】: il lettore è completamente rivestito di materiale TPU per una protezione a tutto tondo. Il corpo del prodotto è progettato per essere antipolvere e anticaduta, e può resistere a cadute da un’altezza di 1,5 metri. Il pulsante del lettore può essere premuto per oltre un milione di volte.

Tera 2D QR Lettore di Codici a Barre Senza Fili USB Cablato 1D 2D Wireless Barcode Scanner Codici a Barre Digitali/Stampati Funziona con Windows Mac Linux, D5100 54,89 € disponibile 2 new from 54,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Indicatore del livello della batteria e capacità di 2000 mAh】 Numero di brevetto: EU008489413. Una batteria più grande consente un uso continuo più lungo e il doppio del tempo di standby rispetto ad altri. Con l'esclusivo indicatore della batteria che mostra il livello di batteria rimanente, non c'è più alcun timore di una batteria scarica. NOTA: NESSUN supporto per scanner incluso. Tuttavia, è disponibile la staffa aggiuntiva (vedi sotto).

【Design ergonomico】 L'impugnatura curva è allungata e ispessita, realizzata su misura per i clienti europei. Grilletto liscio e piatto appositamente sviluppato per una presa migliore.

【Silicone antiurto】 La copertura protettiva in silicone antiurto arancione può prevenire graffi e attriti in caso di caduta da un'altezza di 2 m. La tecnologia IP54 protegge lo scanner di codici a barre wireless dalla polvere.

【Connessione wireless a 2,4 GHz + cavo USB 2.0】 Plug and play con il ricevitore USB o il cavo USB, non è richiesta l'installazione di driver. Facile e veloce da configurare. La portata della trasmissione wireless è fino a 100 m in un ambiente privo di barriere.

【Forte capacità di decodifica per codici a barre QR 1D-2D digitali e stampati】 1D: Codabar, Code 11, Code93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard25, Matrix 2D: QR, DataMatrix, PDF417, Aztec, Hanxin, Micro PDF417

iMARCONE Lettore Codice a Barre Wireless, CCD Pistola Codice a Barre 1D Support Automatico Screen Scanning UPC Lettore Barcode Wireless per Windows, Mac, Linux 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Forte capacità di decodifica: Questo pistola codice a barre wireless supporta la scansione di codici a barre 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39/93, Code 128, EAN128, Codebar, Industrial 25, Interleave 25, Matrix 2 / 5, MSI , ecc. Compatibile con Windows/Mac/Linux (non per Android/iOS)

Due modalità di lavoro: modalità di caricamento istantaneo e modalità di archiviazione. La memoria interna supporta fino a 15.000 codici a barre EAN. Scansiona e memorizza il codice a barre quando sei lontano dal ricevitore, quindi aggiorna i dati sul tuo dispositivo quando torni nel raggio di trasmissione wireless.

Connessione wireless e USB: lo pistola barcode wireless può essere collegato tramite porte wireless e USB da 2,4 g. Collega tramite porta USB, plug and play, non è necessario installare altri software driver. La connessione wireless da 2,4 g può trasmettere dati entro 100 m (in un ambiente privo di barriere), realizzando la trasmissione a lunga distanza per te.

Scansione automatica: lo lettore codici a barre wireless supporta 3 modalità di scansione: modalità key-trigger + modalità continua + modalità di rilevamento automatico. La velocità di scansione di 200 scansioni/s + la modalità di scansione automatica precisa sarà il miglior vantaggio per scegliere i nostri lettore codici per gestire grandi quantità di merci

Batteria grande da 1800 mAh: Barcode scanner wireless con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1800 mAh integrata, può essere caricata tramite qualsiasi porta USB 2.0, completamente carica può scansionare continuamente i codici a barre per circa una settimana (Nota: In caso di problemi di scansione, ti preghiamo di contattarci in tempo, ti forniremo il miglior servizio)

La guida definitiva lettore di codice a barre wireless 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore lettore di codice a barre wireless. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo lettore di codice a barre wireless da acquistare e ho testato la lettore di codice a barre wireless che avevamo definito.

Quando acquisti una lettore di codice a barre wireless, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la lettore di codice a barre wireless che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per lettore di codice a barre wireless. La stragrande maggioranza di lettore di codice a barre wireless s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore lettore di codice a barre wireless è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la lettore di codice a barre wireless al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della lettore di codice a barre wireless più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la lettore di codice a barre wireless che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di lettore di codice a barre wireless.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in lettore di codice a barre wireless, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che lettore di codice a barre wireless ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test lettore di codice a barre wireless più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere lettore di codice a barre wireless, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la lettore di codice a barre wireless. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per lettore di codice a barre wireless , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la lettore di codice a barre wireless superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che lettore di codice a barre wireless di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti lettore di codice a barre wireless s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare lettore di codice a barre wireless. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di lettore di codice a barre wireless, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un lettore di codice a barre wireless nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la lettore di codice a barre wireless che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la lettore di codice a barre wireless più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il lettore di codice a barre wireless più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare lettore di codice a barre wireless?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte lettore di codice a barre wireless?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra lettore di codice a barre wireless è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la lettore di codice a barre wireless dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di lettore di codice a barre wireless e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!