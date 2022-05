40 La migliore macchina caffe professionale bar del 2022 – Non acquistare una macchina caffe professionale bar finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore macchina caffe professionale bar? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi macchina caffe professionale bar venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa macchina caffe professionale bar. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore macchina caffe professionale bar sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la macchina caffe professionale bar perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Caffè Barbera - Macchina Caffè Professionale per Bar - 2 gruppi 3.000,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☕ PRODOTTO: Macchina Caffè Bar Professionale - 2 Gruppi.

CARATTERISTICHE: Macchina per Caffetterie e Bar, costruita solo con i migliori materiali, resistenti nel tempo.

✅ GARANZIA: Qualità e resistenza sono ciò che caratterizza ogni macchina di Caffè Barbera. Esperienza, passione e tradizione sono ciò che le distingue.

Lelit PL62T Mara Macchina per Espresso Professionale con Gruppo L58E, 1400 W, 2.5 Litri, Acciaio Inossidabile, Argento 1.523,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per chi ama degustare il caffè espresso da caffè macinato

Per il consumatore attento ed esigente che ama dotarsi di prodotti estremamente raffinati

Il meglio della esistente nel mondo del caffè espresso professionale

Per un risultato ottimale accompagnare la macchina ad un macinacaffè

Gruppo erogatore L58E con preinfusione meccanica e regolatore di temperatura caffè con TermoPID

Sage Appliances The Barista PRO Macchina per caffè, 1.65 W, 2 Litri, Acciaio Inossidabile, Black Truffle 794,90 €

746,91 € disponibile 7 new from 746,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTERFACCIA INTUITIVA: Display LCD con animazioni che indicano l'avanzamento della macinatura e dell'estrazione. Il display mostra informazioni dettagliate per preparare il caffè sempre come piace a te.

RISCALDAMENTO PIÙ RAPIDO: L'innovativo sistema di riscaldamento ThermoJet consente di raggiungere la temperatura di estrazione ideale in soli 3 secondi, passando in un istante dall'espresso al vapore.

MACINACAFFÈ CONICO INTEGRATO: Con un solo tocco, il macinacaffè conico integrato con controllo della dose fornisce la giusta quantità di caffè per ottenere l'aroma migliore. Dosaggio e grado della macinatura regolabili.

19-22 GRAMMI DI CAFFÈ PER UN AROMA CORPOSO: La giusta quantità di polvere di caffè è alla base di un espresso equilibrato. Il portafiltro da 54 mm con la sua capacità di 19-22 grammi è la chiave per un caffè di terza generazione gustoso e bilanciato.

ESTRAZIONE PRECISA: Il controllo digitale della temperatura (PID) eroga l'acqua alla temperatura corretta (+/- 2 °C), garantendo un'estrazione ottimale del caffè espresso.

Lelit MaraX PL62X, Macchina da caffè prosumer con gruppo L58E 1.350,00 €

849,43 € disponibile 2 used from 849,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE PRODOTTO: MaraX è una macchina da caffè prosumer con gruppo L58E e controllo automatico della temperatura. Il sistema doppia sonda mantiene costante la temperatura di erogazione ed elimina le lunghe attese tra un caffè e l’altro, evitando il surriscaldamento del gruppo tipico dei classici sistemi HX. Il caffè perfetto alla giusta temperatura in soli 24 minuti, equilibrio termico con ogni tipologia di miscela

CARATTERISTICHE PRODOTTO: Gruppo L58E con preinfusione meccanica, sistema brevettato HX, doppia sonda a circolazione termosifonica, silent pump, tasti selezione temperatura e selezione modalità di utilizzo, rubinetti con chiusura a molla, LED macchina in riscaldamento e/o pronta/mancanza acqua nel serbatoio e/o serbatoio assente "Reserve mode", interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato, doppio manometro per pressione erogazione pompa/vapore, carrozzeria in acciaio inox satinato con piano scaldatazze e vaschetta con griglie in filo, lance vapore/acqua calda multidirezionali e antiscottatura, altezza tazze “mug”

PARAMETRI PROGRAMMABILI: Due tasti di configurazione nascosti dalla vaschetta di scarico: uno per impostare la temperatura di estrazione tra tre range (Warm, Hot ed Extra hot), l'altro per selezionare la modalità di utilizzo tra Xmode Steam e Xmode Coffee

PER UNA EROGAZIONE DA PROFESSIONISTI: Doppio manometro per controllare la pressione del boiler vapore e dell’acqua durante l’erogazione del caffè

VAPORE E ACQUA CALDA: Le lance cool touch, ergonomiche e antiscottatura, dispensano vapore e acqua calda. La prima permette di montare una schiuma come quella del bar e la sua potenza è modulabile dall'apposita manopola. La seconda eroga acqua calda per tè e tisane ed è azionabile dalla relativa manopola

SAGE SES880 the Barista Touch, Macchina per caffè, Brushed Stainless Steel 1.037,47 €

1.004,24 € disponibile 8 new from 999,00€

1 used from 822,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTELLIGENTE, AUTOMATICA, PERSONALIZZABILE: Grazie al funzionamento intuitivo tramite touch screen, preparare il tuo caffè preferito non è mai stato così semplice. Bastano tre passaggi: macinatura, estrazione e montatura del latte.

MONTATURA DEL LATTE AUTOMATICA: La lancia vapore automatica consente di personalizzare montatura e temperatura del latte, per ottenere una schiuma con microbolle proprio come al bar, che esalta l'aroma del caffè ed è essenziale per la latte art.

RISCALDAMENTO PIÙ RAPIDO: L'innovativo sistema di riscaldamento ThermoJet consente di raggiungere la temperatura di estrazione ideale in soli 3 secondi. Non dovrai più aspettare per goderti un ottimo caffè.

ESTRAZIONE PRECISA: Il controllo digitale della temperatura (PID) eroga l'acqua alla temperatura corretta, garantendo un'estrazione ottimale del caffè espresso.

MACINACAFFÈ INTEGRATO: Con un solo tocco, il macinacaffè conico integrato con controllo della dose fornisce la giusta quantità di caffè per ottenere l'aroma migliore.

Lelit PL042TEMD Anita, Macchina da caffè prosumer con macinacaffè Integrato e TermoPID, 1200 W, 2 Cups, Acciaio Inossidabile, Argento 720,00 €

673,89 € disponibile 7 new from 673,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE PRODOTTO: Anita è perfetta per chi si avvicina al mondo delle macchine da caffè prosumer ed è pensata per i veri amanti del caffè. Anita si compone di un macinacaffè integrato ed unisce velocità di riscaldamento, semplicità e compattezza senza rinunciare a un'estrazione di qualità che solo il caffè appena macinato può dare. Il display PID permette una maggiore precisione termica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Gruppo LELIT57 (57,35 mm), macinacaffè integrato con macine coniche da Ø 38 mm e regolazione micrometrica stepless, elettrovalvola a tre vie per asciugatura della pastiglia, manometro pressione erogazione caffè, termoPID regolatore di temperatura caffè e vapore, pressacaffè integrato, carrozzeria e griglia vaschetta in acciaio inox, ampio piano scaldatazze, pratica visibilità laterale e frontale del livello acqua nel serbatoio, interruttori a levetta, lancia vapore/acqua calda snodata

PARAMETRI PROGRAMMABILI: Il display TermoPID gestisce la temperatura della caldaia e del vapore, permettendo di estrarre il meglio da ogni miscela

INFO TECNICHE: Anita è dotata di un macinacaffè integrato con macine coniche da Ø 38 mm che garantiscono una macinatura costante e precisa grazie alla regolazione micrometrica stepless modulabile tramite la manopola laterale

PER UNA EROGAZIONE DA PROFESSIONISTI: Il manometro monitora la pressione di erogazione del caffè: l’area verde, compresa tra 8 e 11 bar, indica il valore ottimale di estrazione e consente di capire se le fasi precedenti all'estrazione sono state eseguite correttamente

Sage Appliances SES880 the Barista Touch, Macchina per caffè, Black Stainless 1.249,90 € disponibile 4 new from 1.232,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTELLIGENTE, AUTOMATICA, PERSONALIZZABILE: Grazie al funzionamento intuitivo tramite touch screen, preparare il tuo caffè preferito non è mai stato così semplice. Bastano tre passaggi: macinatura, estrazione e montatura del latte.

MONTATURA DEL LATTE AUTOMATICA: La lancia vapore automatica consente di personalizzare montatura e temperatura del latte, per ottenere una schiuma con microbolle proprio come al bar, che esalta l'aroma del caffè ed è essenziale per la latte art.

RISCALDAMENTO PIÙ RAPIDO: L'innovativo sistema di riscaldamento ThermoJet consente di raggiungere la temperatura di estrazione ideale in soli 3 secondi. Non dovrai più aspettare per goderti un ottimo caffè.

ESTRAZIONE PRECISA: Il controllo digitale della temperatura (PID) eroga l'acqua alla temperatura corretta, garantendo un'estrazione ottimale del caffè espresso.

MACINACAFFÈ INTEGRATO: Con un solo tocco, il macinacaffè conico integrato con controllo della dose fornisce la giusta quantità di caffè per ottenere l'aroma migliore. READ Tutto l'equipaggio degli astronauti russi è andato alla Stazione Spaziale Internazionale

Sage Appliances The Barista Express Macchina per caffè, 2400 W, 1 Cups, 18/8, Grigio Acciaio Inossidabile 619,28 € disponibile 6 new from 619,28€

4 used from 396,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MACINAZIONE CONTROLLATA: la smerigliatrice conica integrata macina con la semplice pressione di un pulsante e fornisce la giusta quantità di polvere di caffè direttamente nel portafiltro.

ESTRAZIONE ESPRESSO PRECISA: Il controllo digitale della temperatura (PID) garantisce acqua alla temperatura perfetta e quindi garantisce un'estrazione ottimale dell'espresso.

STRUTTURA IN SCHIUMA DI MICRO LATTE: Con il cappuccinatore puoi creare a mano la schiuma di latte perfetta, che enfatizza ancora di più il gusto del caffè ed è ideale per l'arte del latte.

SCALA DI RETTIFICA: semplice e intuitiva: trova la giusta forza di macinazione indipendentemente dal tipo di fagiolo selezionato.

FACILE DA USARE: macinare i chicchi di caffè direttamente nel portafiltro espresso.

Sage Appliances SES880 the Barista Touch, Macchina per caffè, Black Truffle 1.131,00 € disponibile 3 new from 1.131,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Intelligente, automatica, personalizzabile: grazie al funzionamento intuitivo tramite touch screen, preparare il tuo caffè preferito non è mai stato così semplice; bastano tre passaggi: macinatura, estrazione e montatura del latte

Montatura del latte automatica: la lancia vapore automatica consente di personalizzare montatura e temperatura del latte, per ottenere una schiuma con microbolle proprio come al bar, che esalta l'aroma del caffè ed è essenziale per la latte art

Riscaldamento più rapido: l'innovativo sistema di riscaldamento thermojet consente di raggiungere la temperatura di estrazione ideale in soli 3 secondi; non dovrai più aspettare per goderti un ottimo caffè

Estrazione precisa: il controllo digitale della temperatura (pid) eroga l'acqua alla temperatura corretta, garantendo un'estrazione ottimale del caffè espresso

Macinacaffè integrato: con un solo tocco, il macinacaffè conico integrato con controllo della dose fornisce la giusta quantità di caffè per ottenere l'aroma migliore

Royal Catering Macchina Caffè Espresso Macchina Del Caffè Con Filtro RC-BCPM01 (20 bar, 2,5 Litri) 459,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potente: la macchina lavora con 20 bar e una potenza di 1.450 W.

Pratica: serbatoio dell'acqua grande, regolazione della temperatura intelligente.

Flessibile: grazie al serbatoio dell'acqua e all'uscita del caffè singola e doppia rimovibili.

Facile da curare: con elementi rimovibili e un set di pulizia incluso.

Duratura: grazie alla lavorazione di alta qualità e ai materiali resistenti.

Sage Appliances SES500 the Bambino Plus, Macchina per caffè, Black Truffle 474,24 € disponibile 7 new from 469,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Montatura del latte automatica: la lancia vapore automatica consente di personalizzare la montatura e la temperatura del latte per ottenere una schiuma con microbolle proprio come al bar, che esalta l'aroma del caffè ed è essenziale per la latte art

Riscaldamento più rapido: l'innovativo sistema di riscaldamento thermojet consente di raggiungere la temperatura di estrazione ideale in soli 3 secondi

19 grammi di caffè per un aroma corposo: la giusta quantità di polvere di caffè è alla base di un espresso equilibrato. Il portafiltro da 54 mm con la sua capacità di 19 grammi è la chiave per un caffè di terza generazione gustoso e bilanciato

Pre-infusione a bassa pressione: la pre-infusione a bassa pressione aumenta gradualmente la pressione e assicura che tutti gli aromi vengano estratti in modo uniforme durante l'estrazione, per un risultato finale bilanciato

Estrazione precisa: il controllo digitale della temperatura (pid) eroga l'acqua alla temperatura corretta, garantendo un'estrazione ottimale del caffè espresso

CREATE / THERA ADVANCE / Macchina da caffè Express automatica 485,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potente e precisa: con 1620 W che forniscono 20 bar reali al motore Italian Plump, doppio controllo della temperatura e riscaldamento istantaneo Smart PID che prepara il caffè a 92 °C

Macinacaffè a cono integrato, macina 250 g di caffè in grani con 8 livelli di macinatura, per far sì che il caffè appena macinato vada direttamente alla pressa senza che si ossidi o perda l’aroma

Flussometro Perfect Espresso integrato per un controllo preciso del volume della pressione applicata al caffè in infusione e per fare in modo che tutte le preparazioni siano perfette. Il vaporizzatore orientabile può schiumare il latte e far bollire l'acqua

Resistente e durevole: Con corpo, parti e finiture in acciaio inossidabile. Efficienza termica ed energetica del 90% rispetto alle altre macchine da caffè semiautomatiche

Una macchina da caffè automatica pensata e progettata per gli amanti del caffè, per godere di una vera esperienza

Cecotec Macchina da caffè Power Matic-ccino 7000, Serie Bianca.Tecnologia ForceAroma 19 bar, controlli digitali, 6 modalità personalizzabili, macchina per cappuccino, 1300-1500 W 334,99 € disponibile 2 new from 334,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caffettiera megautomatica con sistema plugplay, prepara automaticamente tutti i tipi di bevande calde premendo un pulsante; fare un cappuccino con tutto il suo aroma con il semplice tocco di un pulsante; sistema allcappuccino, preparare lattes e cappuccini aggiungendo automaticamente caffè e latte o schiuma nella quantità esatta direttamente a la coppa

Custom4you, si adatta a tutti i gusti in quanto consente di personalizzare l'intensità e l'aroma, la temperatura, il volume, il tempo di schiumatura del latte; il caffè di altissima qualità al miglior prezzo; serbatoio 250g per chicchi di caffè con coperchio conservante aroma e macinino in ceramica integrato con 5 livelli di macinazione; include serbatoio del latte pieno latte con capacità di 400 ml che si collega alla caffettiera e può anche essere conservato in frigorifero

Tecnologia Forcearoma con pompa a pressione da 19 bar per la migliore crema e il massimo aroma. Prepara caffè americano, espresso, cappuccino, latte, latte caldo o acqua del tè in pochi secondi. Sistema Thermoblock che fornisce un riscaldamento dell'acqua più veloce e omogeneo

Pannello di controllo digitale con display LCD intuitivo e molto facile da usare; consente di preparare il caffè con il caffè macinato grazie a un contenitore separato in cialde; memorizzare i parametri per preparare sempre il caffè nel modo più semplice e conveniente; vassoio caldo per evidenziare ulteriormente l'aroma, la crema e l'intensità della caffè evitando contrasti termici

Sistema di pulizia sempre pulito per mantenere pronta la caffettiera; serbatoio dell'acqua rimovibile con capacità di 1,7 litri; design accurato con linee eleganti che si adatta a qualsiasi ambiente; uscita del caffè regolabile in altezza da 10,5 cm a 15 cm per adattarsi sia alle tazze da caffè che a bicchieri grandi o tazze da colazione. 1500 watt di potenza; vassoio raccogligocce rimovibile per una facile pulizia e indicatore di riempimento del sistema di galleggiamento

Krups – Caffettiera automatica, 15 bar pulizia automatica Nero 413,37 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con 15 bar di pressione per risultati professionali; pannello di controllo semplice per preparare espressi e cappuccini con una semplice pressione di un pulsante.

Dotato della tecnologia più avanzata di Krups, il sistema brevettato Thermoblock, cattura l'essenza pura del vero caffè per offrirti dei risultati straordinari.

Goditi un controllo assoluto sulla tua macchina per espresso automatica, con luci a LED per offrirti un'esperienza semplice e di grande precisione

Il macinino con mole coniche in metallo, progettato per offrire una macinatura di livello professionale, dispone di tre diverse consistenze.

Il beccuccio a vapore, facile da pulire per una maggiore igiene, dà il tocco finale perfetto a una varietà di bevande.

De’Longhi ECAM359.37.TB Macchina da caffè Automatica Dinamica Aroma Bar, plastica, Titanio/Nero 700,00 €

514,44 € disponibile 25 new from 514,44€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La macchina può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè

Macina caffè regolabile fino a 13 livelli: macina i chicchi di caffè al momento per darti il piacere di un caffè come al bar, dalla prima accensione

4 tasti one touch per scegliere il proprio caffè preferito: espresso, espressox2, long (per gli amanti del caffè americano) e doppio+

Funzione "my": personalizza ogni bevanda regolando aroma e quantità di caffè macinato, per godersi una ottima combinazione di sapori

Pannello di controllo intuitivo con pulsanti a sfioramento retroilluminati e icone per una interazione semplice

Sage Appliances SES920 macchina da caffè, acciaio inox spazzolato 1.249,90 €

1.124,91 € disponibile 4 new from 1.124,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ESTRAZIONE PRECISA E RIPETIBILE: Le due caldaie in acciaio inossidabile e il gruppo di erogazione riscaldato con controllo digitale della temperatura (PID) portano l'acqua alla temperatura corretta (tolleranza di +/- 1⁰C) per estrarre tutto l'aroma della miscela ogni volta che prepari il caffè.

19-22 GRAMMI DI CAFFÈ PER UN AROMA CORPOSO: La giusta quantità di polvere di caffè è alla base di un espresso equilibrato. Il portafiltro da 58 mm con la sua capacità di 19-22 grammi è la chiave per un caffè di terza generazione gustoso e bilanciato.

MONTATURA DEL LATTE CON MICROBOLLE: La lancia vapore, alimentata da una caldaia dedicata, crea una schiuma con microbolle proprio come le macchine professionali, che esalta il sapore ed è essenziale per la latte art.

DISPLAY LCD: Consente di programmare facilmente e di tenere d'occhio il timer durante l'estrazione.

CONTROLLO FLESSIBILE DELL'EROGAZIONE: Espresso semplice, doppio o personalizzato: grazie alle impostazioni automatiche e al controllo manuale puoi avere sempre il caffè che preferisci.

la Pavoni Professional Lusso PL Macchina per espresso 1.6L 16tazze 739,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Pavoni

Macchina Caffè

Spedizione gratuita

PLQ PROFESSIONAL LUSSO

De'Longhi Macchina da Caffè Espresso Manuale La Specialista Prestigio con Tecnologia Sensor Grinding, Controllo Attivo della Temperatura e Preinfusione Dinamica, 1450 W, EC9355.M, colore Metallo 849,00 €

805,24 € disponibile 11 new from 800,00€

17 used from 600,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Morto Bob Socket: il comico e la star di Full House muoiono a 65 Amazon.it Caratteristiche TECNOLOGIA SENSOR GRINDING Prepara il tuo caffè con la giusta quantità di polvere grazie ai sensori di macinatura, per una consistenza di macinazione uniforme

CONTROLLO ATTIVO DELLA TEMPERATURA Il sistema mantiene una temperatura costante dell'acqua durante il processo di infusione del caffè, offrendo il giusto calore per il ottimo risultato finale

PREINFUSIONE DINAMICA La durata della pre-infusione si adatta alla densità della dose di caffè per garantire che l'intera capsula sia uniformemente impregnata, per un'estrazione ottimale

AUTENTICHE CREAZIONI CON LATTE Monta il latte per una microschiuma ottimale e un'autentica esperienza da intenditori

PERSONALIZZAZIONE Grazie al pulsante My Menu, puoi personalizzare e salvare le tue ricette preferite

Lelit PL2SVH2 Giulietta, Macchina da caffè Professionale, 10 Litri, Acciaio Inossidabile, Argento 2.490,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per utenti professionali, ristoranti esclusivi e piccoli pub: caffè espresso di qualità, cappuccini fantastici, caffè americani, tè e tisane

Gruppo e61 automatico, 1 lancia multidirezionale per vapore e acqua calda, 2 lance vapore multidirezionali

Controllo automatico del livello della caldaia e della fase di riscaldamento, riscaldamento del gruppo tramite circolazione termosifonica e ciclo di pulizia automatico per ogni gruppo

Carrozzeria in acciaio inossidabile, frontale e retro lucidati, pannelli laterali satinati, bacinella di scarico in acciaio inossidabile con griglia autopulente, altezza piedi regolabile

Boiler in rame da 10 lt, pompa rotativa

Lelit, PL92T, Elizabeth, macchina da caffè prosumer dual boiler con LCC per gestire tutti i parametri, acciaio inossidabile 1.300,00 € disponibile 3 used from 969,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE PRODOTTO: Elizabeth è una macchina da caffè prosumer che consente un'erogazione continua di vapore ed estrazioni di grandi quantità d'acqua senza influenzare le prestazioni del caffè. Due caldaie separate, una per il vapore e l’acqua calda in acciaio inox AISI316L, l’altra per il caffè in ottone: un sistema studiato per avere maggiore stabilità termica e poter erogare caffè e vapore simultaneamente, non rinunciando a tempi di riscaldamento ridotti

CARATTERISTICHE PRODOTTO: Gruppo commerciale LELIT58 (58,55 mm), elettrovalvola a tre vie per asciugatura pastiglia, LCC con display grafico OLED, indicazione grafica mancanza acqua/“Reserve mode”, automatic purge/preinfusione/tempo erogazione/stand-by/ciclo lavaggio attivabili, boiler vapore disabilitabile, durata estrazione caffè programmabile, temperatura caffè/acqua calda/vapore in gradi °C o F, manometro retroilluminato, carrozzeria in acciaio inox satinato, vaschetta raccolta acqua e griglia in filo, piano scaldatazze, interruttori in acciaio inox, lancia vapore snodata anti-scottatura e lancia acqua calda fissa, altezza tazze “mug”

PARAMETRI PROGRAMMABILI: I diversi paramenti di regolazione della macchina sono gestiti dal LCC (LELIT Electronic control system) con display grafico OLED che permette di attivare la preinfusione, il ciclo di lavaggio automatico, l'automatic purge, inoltre consente di impostare e monitorare la temperatura del caffè, dell'acqua calda e del vapore e due profili differenti di erogazione

PER UNA EROGAZIONE DA PROFESSIONISTI: Il manometro nero retroilluminato monitora la pressione di erogazione del caffè: l’area verde, compresa tra 8 e 12 bar, indica il valore ottimale di estrazione e consente di capire se le fasi precedenti all'estrazione sono state eseguite correttamente

VAPORE E ACQUA CALDA: La lancia cool touch, ergonomica e antiscottatura permette l'erogazione del vapore e la sua potenza è modulabile dalla manopola laterale. La lancia fissa permette di prelevare acqua calda tramite l'apposito bottone

Miele CM 5310 OBSW, Macchina Caffè Automatica, Caffè e Cappuccino, 1.5 KW, Caffè in Grani o in Polvere, Silence, Nero 843,90 € disponibile 2 new from 843,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OneTouch for Two - Perfezione completamente automatica: con un solo Touch si preparano due bevande al caffè contemporaneamente.

AromaticSystem - Per un aroma intenso di caffè: macinatura che esalta il sapore e infusione intelligente per il risultato ottimale.

Schiuma cremosa per bevande a base di caffè

Programmi di pulizia - per una pulizia comoda e per cura/manutenzione

Funzione caffettiera/teiera - Per più quantità: per la visita di amici o familiari, la macchina prepara fino a otto tazze di caffè.

De'Longhi Dinamica Plus Perfetto ECAM370.95.T, Macchina Automatica per Caffè in Chicchi, 1450 W, Sistema LatteCrema per Cappuccini Automatici, 1.8 L, Colore Titanium 1.100,00 €

799,00 € disponibile 8 new from 799,00€

84 used from 591,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Macchina da Caffè Automatica Dinamica Plus MADE IN ITALY può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè; l'espresso come vuoi tu dal chicco alla tazzina con la pressione di un tasto

MACINA i chicci di caffe' al momento: la tecnologia di macinatura integrata assicura una macinatura sempre fresca dei chicchi per darti il piacere di un caffè come al bar; macinacaffè regolabile fino a 13 LIVELLI DI MACINATURA

LATTECREMA SYSTEM: sistema brevettato De'Longhi unisce il vapore, l'aria e il latte in proporzioni corrette, grazie alla caraffa latte, per creare la crema di latte soffice ma densa per tutte le bevande desiderate

FUNZIONE “MY”: per personalizzare ogni bevanda regolando aroma e quantità di caffè/latte per gustare bevande che si adattano perfettamente ai tuoi gusti! PERSONALIZZAZIONE DI 3 PROFILI UTENTE.

DISPLAY A COLORI FULLTOUCH da 3.5" per personalizzare la lunghezza, l'aroma, la temperatura e il livello di macinatura del caffè; Tecnologia "SMART ONE TOUCH" le bevande più selezionate appariranno automaticamente nella homepage

Lelit PL042EM Anita, macchina da caffè prosumer con macinacaffè integrato, Acciaio Inossidabile, Argentato 565,00 €

461,90 € disponibile 10 new from 461,90€

2 used from 383,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE PRODOTTO: Anita è perfetta per chi si avvicina al mondo delle macchine da caffè prosumer ed è pensata per i veri amanti del caffè. Caratterizzata da macinacaffè integrato, Anita unisce velocità di riscaldamento, semplicità e compattezza senza rinunciare a un'estrazione di qualità data dalla freschezza del chicco appena macinato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Gruppo LELIT57, macinacaffè integrato con macine coniche da Ø 38 mm e regolazione micrometrica stepless, elettrovalvola a tre vie per asciugatura della pastiglia, manometro pressione erogazione caffè, pressacaffè integrato, carrozzeria e griglia vaschetta in acciaio inox, ampio piano scaldatazze, pratica visibilità laterale e frontale del livello acqua nel serbatoio, interruttori ovali cromati e pratico tubo vaporizzatore

INFO TECNICHE: Anita è dotata di un macinacaffè integrato con macine coniche da Ø 38 mm che garantiscono una macinatura costante e precisa grazie alla regolazione micrometrica stepless modulabile tramite la manopola laterale

PER UNA EROGAZIONE DA PROFESSIONISTI: Il manometro monitora la pressione di erogazione del caffè: l’area verde, compresa tra 8 e 11 bar, indica il valore ottimale di estrazione e consente di capire se le fasi precedenti all'estrazione sono state eseguite correttamente

VAPORE E ACQUA CALDA: Il tubo vaporizzatore dispensa con semplicità vapore e acqua calda. La parte finale estraibile, chiamata pannarello, permette di montare il latte con facilità anche per chi è alle prime armi. Consigliamo di rimuoverlo una volta utilizzato, per una pulizia ottimale. Entrambe le funzioni sono attivabili dai tasti frontali e regolabili dalla manopola laterale

Saeco SM7683/10 Xelsis Macchina da caffè automatica, 15 specialità di caffè (touch screen, 6 profili utenti), 18/8, acciaio inox/nero 1.399,00 € disponibile 3 used from 619,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Selezione di 15 specialità di caffè famose a livello mondiale, come mai prima d'ora

Personalizzabile grazie alle cinque possibilità di regolazione e alla memorizzazione in sei profili personali

Sempre un sistema di latte igienico e pulito: l'innovativo sistema di pulizia automatico HygieSteam rimuove il 99,99% dei residui di latte con un solo tocco

Fino a 5.000 tazze senza decalcificazione con cambio regolare del filtro grazie alla tecnologia AquaClean integrata

Macinino a disco in 100% ceramica per prestazioni di lunga durata del macinino fino a 20.000 tazze

De'Longhi ECAM612.55.SB PRIMADONNA SOUL Macchina del Caffè Automatica per Chicchi e Polvere di Caffè, LatteCrema System, APP Dedicata, Dysplay a Colori, Spegnimento Automatico, 1450W, silver/nero 1.199,00 €

1.149,00 € disponibile 53 used from 852,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La macchina da caffè automatica Prima Donna Soul MADE IN ITALY può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè; l'espresso dal chicco alla tazzina, con la sola pressione di un tasto

Macina i chicci di caffe' al momento: la tecnologia di macinatura integrata offre una macinatura fresca per darti il piacere di un caffè come al bar; regolabile fino a 13 livelli di macinatura

BEAN ADAPT TECHNOLOGY: la macchina automaticamente riconosce il chicco inserito e setta i parametri ideali per livello di macinatura e di infusione,

LATTECREMA SYSTEM: tecnologia brevettata, cappuccino e bevande latte al semplice tocco di un tasto per montare automaticamente la miglior schiuma per il tuo cappuccino

AUTOMATISMO E SEMPLICITA': Ampio display colorato 4,3" TFT a colori. per personalizzare la lunghezza, l'aroma, la temperatura e il livello di macinatura del caffè; 2 tazze con una singola infusione

Philips Domestic Appliances Serie 2200 EP2220/10 Macchina da Caffè Automatica, 2 Bevande, con Macine in Ceramica, Filtro AquaClean, Pannarello Classico, 15 bar, 1500 W, 1.8 Litri, Nero Satinato 282,00 €

246,05 € disponibile 11 new from 246,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Deliziosi caffè aromatici ottenuti da chicchi freschi pronti in un solo tocco

Pannarello classico che consente di preparare facilmente una schiuma latte; lavabile in lavastoviglie

Ottimo display touchscreen intuitivo: scelta e personalizzazione bevande facile e veloce

Personalizzazione: 12 impostazioni di macinatura, 3 intensità di aroma, 3 livelli di lunghezza

Macine in ceramica: offrono una macinatura uniforme, duratura nel tempo e non surriscaldano i chicchi

Ariete 1313 Macchina da caffè in metallo, 1600 Watt, 15 bar, Capacità Serbatoio Caffè in grani 220 g, Regolazione macinatura, Compatibile Cialde ESE, Dispositivo Maxi Cappuccino, Silver 500,00 €

424,76 € disponibile 16 new from 419,52€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macinatura personalizzata: dotata di macinatore integrato che regola il grado di macinatura con apposita manopola laterale

Controllo dei parametri: due tasti frontali per selezionare la quantità di caffè macinato e regolare l'altezza del tuo caffè

Più scelta: oltre al caffè, puoi preparare cappuccini cremosi con il dispositivo dedicato e le tue tisane preferite grazie all'erogatore di acqua calda

Per ogni momento: dai calore e gusto alle tue colazioni, da solo o in compagnia, con una schiuma da bar impeccabile

De'Longhi Perfetto ESAM3000 Macchina da Caffè Automatica con Chicchi e Polvere di Caffè, Cappuccino System, Spegnimento Programmabile, 1450 W, 2 Cups, 15 Bar, Nero 331,12 € disponibile 8 new from 331,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Voli United e Delta cancellati prima della vigilia di Natale Amazon.it Caratteristiche La macchina da caffè automatica con una pressione di 15 bar può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè; l'espresso come vuoi tu, dal chicco alla tazzina, con la sola pressione di un tasto

Macina i chicci di caffe' al momento: la tecnologia di macinatura integrata assicura una macinatura sempre fresca dei chicchi per darti il piacere di un caffè come al bar; macinacaffè regolabile fino a 13 livelli di macinatura

Cappuccino system: dispositivo che miscela vapore, aria e latte per preparare una schiuma densa ed abbondante per degli ottimi cappuccini grazie al pannarello integrato

Pannello di controllo intuitivo per regolare la quantità di chicchi di caffè da macinare e la quantità di acqua; preparazione di 2 tazze di caffè con una singola infusione

Sistema thermoblock de'longhi per un controllo perfetto della temperatura di preparazione del caffè; riscalda solamente l'acqua necessaria per ogni bevanda per garantire sempre un ottimo espresso

Lelit PL91T Victoria, Macchina da caffè prosumer con LCC per gestire Tutti i parametri, 1200 W, 2 Litri, Acciaio Inossidabile 948,00 € disponibile 3 new from 948,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE PRODOTTO: Victoria coniuga perfettamente il meglio dell'estetica con la tecnologia professionale in un piccolo spazio. Pronta in pochi minuti, consente più erogazioni consecutive garantendo una migliore stabilità termica

CARATTERISTICHE PRODOTTO: Gruppo LELIT58 (58,55 mm), elettrovalvola a tre vie per asciugatura della pastiglia, LCC con display grafico OLED ad alta risoluzione, indicazione grafica mancanza acqua, temperatura caffè, vapore e acqua calda e countdown di tempo d’estrazione visualizzabili, preinfusione, stand-by e ciclo di lavaggio attivabili, manometro retroilluminato pressione erogazione caffè, carrozzeria in acciaio inox satinato con vaschetta e griglia in filo, ampio piano scaldatazze, interruttori in acciaio inox illuminati, lancia vapore/acqua calda snodata e altezza per tazze “mug”

PARAMETRI PROGRAMMABILI: I diversi paramentri di regolazione della macchina sono gestiti dal LCC (LELIT Electronic control system) con display grafico OLED che permette di attivare la preinfusione, il ciclo di lavaggio automatico, inoltre consente di impostare e monitorare la temperatura del caffè, dell'acqua calda e del vapore

PER UNA EROGAZIONE DA PROFESSIONISTI: Il manometro nero retroilluminato monitora la pressione di erogazione del caffè: l’area verde, compresa tra 8 e 12 bar, indica il valore ottimale di estrazione e consente di capire se le fasi precedenti all'estrazione sono state eseguite correttamente

VAPORE E ACQUA CALDA: La lancia snodata con presa antiscottatura dispensa acqua calda e vapore, per ottenere una schiuma come quella del bar. L'erogazione di entrambe è azionabile tramite i tasti frontali e regolabile dalla manopola laterale

Moderna 1318 Rosso Caffè macinato, Chicchi di caffè 200,00 €

158,24 € disponibile 38 new from 153,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vero espresso a casa: ritagliati un momento per prepararti un espresso fatto a regola d'arte ogni volta che hai bisogno di una carica di gusto e di energia

Cappuccini cremosi: prepara in pochi secondi una crema di latte soffice e densa per deliziarti con un cappuccino proprio come quello del bar; provalo con una spolverata di cacao per un gusto ancora più intenso

Il gusto incomparabile del caffè macinato fresco: gusta tutto l'aroma e il sapore intenso del caffè in grani macinato al momento grazie al macinacaffè professionale integrato

Da solo o in compagnia? scegli il filtro da 1 o 2 tazze in base del numero di commensali a cui vuoi offrire il tuo caffè

Non solo caffè: dal beccuccio cappuccinatore puoi erogare acqua bollente per preparare infusi e tisane ogni volta che vuoi

La guida definitiva macchina caffe professionale bar 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore macchina caffe professionale bar. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo macchina caffe professionale bar da acquistare e ho testato la macchina caffe professionale bar che avevamo definito.

Quando acquisti una macchina caffe professionale bar, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la macchina caffe professionale bar che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per macchina caffe professionale bar. La stragrande maggioranza di macchina caffe professionale bar s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore macchina caffe professionale bar è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la macchina caffe professionale bar al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della macchina caffe professionale bar più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la macchina caffe professionale bar che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di macchina caffe professionale bar.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in macchina caffe professionale bar, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che macchina caffe professionale bar ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test macchina caffe professionale bar più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere macchina caffe professionale bar, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la macchina caffe professionale bar. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per macchina caffe professionale bar , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la macchina caffe professionale bar superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che macchina caffe professionale bar di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti macchina caffe professionale bar s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare macchina caffe professionale bar. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di macchina caffe professionale bar, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un macchina caffe professionale bar nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la macchina caffe professionale bar che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la macchina caffe professionale bar più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il macchina caffe professionale bar più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare macchina caffe professionale bar?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte macchina caffe professionale bar?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra macchina caffe professionale bar è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la macchina caffe professionale bar dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di macchina caffe professionale bar e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!