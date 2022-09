40 La migliore mangiatoia automatica per pesci del 2022 – Non acquistare una mangiatoia automatica per pesci finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore mangiatoia automatica per pesci? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi mangiatoia automatica per pesci venduti nel 2022 in Italia.

Mangiatoia Automatica per Acquario - Distributore Automatico di Cibo per Pesci Capacità 200mL Programmabile Alimentatore Automatico di Pesce Adatto per Acquario & Serbatoio per Pesci e Tartarughe 29,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design Intelligente - per soddisfare le tue diverse esigenze, È possibile impostare 1-4 tempi di alimentazione accurati, somministrando 1-3 giri ogni volta. Quando sei fuori, mangiatoia automatica acquario soddisferà qualsiasi necessità dietetica del tuo pesce. Allo stesso tempo, puoi sperimentare il divertimento di nutrire in qualsiasi momento premendo il "pulsante manuale".

Grande Capacità e Scopo Generale - Mangiatoia automatica acquario di grande capacità da 200 ml può contenere abbastanza cibo per mantenere l'alimentazione dei pesci quando sei lontano. Regolando il cursore, è possibile aumentare o diminuire la quantità di cibo per rotazione. Controllo facile la quantità di cibo per pesci che assegni. Distributori automatici di cibo per pesci adatto per una varietà di alimenti a base di pesce, come fiocchi, granuli, polveri e strisce.

Facile da Aggiungere Cibo - È facile aggiungere cibo per pesci dalla parte superiore dell'alimentatore mangiatoia automatica acquario senza doverlo scaricare dal serbatoio di pesce. Grazie alla rotazione di 360 ° della base di distributori automatici di ciboper pesci, può essere ruotato in una posizione soddisfacente dopo l'installazione.

Due Metodi di Installazione - Puoi scegliere due modi per installare mangiatoia automatica acquario. ① Montato sulla base. ② Attaccato al tappo del serbatoio di pesce con un adesivo a doppia faccia. Assicurarsi che Petacc distributori automatici di cibo per pesci sia fissato sopra il livello dell'acqua e che non cada in acqua o si bagni o ostruisca per mantenere il cibo per pesci asciutto.

Tempo di Utilizzo Prolungato - Mangiatoia automatica acquario di pesce è alimentato da 2 batterie AA (non incluse). I nostri alimentatori di pesce sono di qualità superiore e forniscono un servizio clienti a vita. Nota: seguire le istruzioni per impostare il tempo di rotazione per giro!

eROOSY Alimentatore Automatico di Pesce, Mangiatoia automatica per acquario, Mangiatoia per pesci d'acquario, Mangiatoia automatica per pesci, Distributore automatico di cibo per pesci per acquario 16,49 €

15,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Capacità】 il serbatoio di accumulo ha una capacità compresa tra 165 ml e 170 ml, da circa 140 g a 160 g. La scatola di plastica traslucida consente agli utenti di vedere facilmente e chiaramente la quantità di mangime rimanente nel serbatoio di stoccaggio, il che è conveniente per il rifornimento tempestivo.

【Pulsante manuale e tempistica intelligente】 è possibile selezionare due diverse frequenze di alimentazione tramite il pulsante: è possibile scegliere di nutrirsi una volta ogni 12 ore o 24 ore. Quando l'utente è impostato per l'alimentazione ogni 12 ore, la luce blu lampeggia. Quando la luce blu è sempre accesa, significa nutrirsi una volta ogni 24 ore.

【Mangiatoia per pesci automatica a prova di umidità】 il design del dispositivo a prova di umidità prolungherà la freschezza e la secchezza del mangime per pesci e preverrà il deterioramento del mangime per pesci o il blocco della mangiatoia.

【Porta di alimentazione】 diametro di alimentazione delle particelle

【Facile da usare e installare】 la base può essere ruotata di 360 gradi. Esistono due diversi metodi di fissaggio: uno può essere fissato alla parete dell'acquario e l'altro è fissato sulla staffa. La confezione è dotata di clip di fissaggio multifunzionali e cinghie per fissare cavi, tubi dell'acqua, attrezzature e istruzioni per l'uso. Fare riferimento al video di installazione della mangiatoia per pesci per le fasi di installazione del prodotto.

Sneta Mangiatoia Automatica Acquario, Distributori Automatici di Cibo per Pesci con Display LCD capacità 200mL e Impostazione del Tempo di Mangime, Adatto per Acquario, Serbatoio per Pesci Tartarughe 29,99 €

24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【DESIGN INTELLIGENTE】Puoi impostare l’alimentazione automatica fino a 4 poppate al giorno, nutrendole 1-3 volte ogni volta e allo stesso tempo puoi anche darle da mangiare manualmente e provare il divertimento della poppata, garantendo efficacemente la normale frequenza di alimentazione e rendendo il pesce più sano.

【RICARICABILE USB E LUNGO TEMPO DI LAVORO】Alimentato da una batteria al litio di grande capacità, può essere utilizzato per 3-6 mesi con una singola carica. Non è necessario acquistare ripetutamente batterie, risparmio energetico, soldi e protezione ambientale!

【GRANDE CAPACITÀ 200 ML】Mangiatoia automatica acquario di grande capacità da 200 mL è perfetto per una varietà di mangime per pesci, tartarughe come granuli, fiocchi, polveri. Durante le vacanze, non dovrai più preoccuparti che i tuoi pesci abbiano fame. Lo sportello di alimentazione a forma di tratteggio è completamente regolabile, consentendo di decidere la quantità di cibo erogata ad ogni pasto.

【DUE METODI DI INSTALLAZIONE】Sneta mangiatoia per pesci ha 2 metodi di installazione da scegliere. ① Montato con morsetto alla parete del serbatoio. ② Attaccato al tappo del serbatoio di pesce con un adesivo. Assicurarsi che Sneta distributori automatici di cibo per pesci sia fissato sopra il livello dell'acqua e che non cada in acqua o si bagni o ostruisca per mantenere il cibo per pesci asciutto.

【GARANZIA A VITA】Sneta Mangiatoia Automatica è Fatta in materiale plastico ABS, resistente, non tossico, sicuro per conservare mangime, offre un'esperienza ottima di utilizzo. Anche include il rimborso entro 30 giorni & Garanzia a Vita. Per informazioni sui prodotti, si prega di contattare il servizio clienti direttamente, risponderemo al vostro email entro 24 ore.

Petbank Mangiatoia Automatica Acquario - Timer Ricaricabile con Cavo di USB Charger, Mangiatoia Pesci con Display LCD, Distributore Cibo Pesci Automatico 31,99 €

25,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⚡ [USB Charging] - Ricarica USB, nessuna necessità di acquistare batterie ripetutamente, risparmio energetico e protezione ambientale.Mangiatoia pesci con batteria al litio di grande capacità, può essere utilizzato per ⚡3-6 mesi⚡ con una sola carica.

[Auto & Manuale] - È possibile impostare fino a 4 feed al giorno con alimentatore automatico, alimentando 1-3 volte ogni volta. Allo stesso tempo, puoi anche nutrire manualmente con dispenser cibo pesci e provare il divertimento di nutrire.

[200ML Grande Capacità] - Erogatore automatico cibo pesci di grande capacità da 200 mL è perfetto per una varietà di mangime per pesci e tartarughe come granuli, fiocchi, polveri. Per un acquario da 600 litri, mangiatoia automatica può nutrire perfettamente pesci rossi e tartarughe nei fine settimana o nei giorni festivi.

[Due Installazioni] - Alimentatore di pesce con la pinza fissa e la cinghia fissa con cui è montato, sarà facile da fissare sulla parete o sul coperchio dell'acquario; Distributore di cibo per pesci ha un display smussato, perfetto per premere i pulsanti !!

[Facile da Usare] - Regolando il cursore, consentendo di decidere la quantità di cibo erogata ad ogni pasto senza smontare l'alimentatore automatico.

Nobleza - Mangiatoia Automatica Acquario, Distributore Automatico di Cibo per Pesci capacità 200mL Programmabile con Display LCD per Vacanze, Adatto per Acquario & Serbatoio per Pesci e Tartarughe 26,99 €

22,94 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4 SET DI MODALITÀ ORA - L'alimentatore automatico di pesce di Nobleza può essere impostato su 4 orari esatti di alimentazione al giorno. Puoi impostarlo per nutrirsi in qualsiasi momento del giorno o della notte e fare in modo che fornisca da una a tre poppate. Inoltre, puoi nutrire manualmente per provare il divertimento dell'alimentazione.

GRANDE CAPACITÀ - La capacità di 200 ml della mangiatoia digitale per pesci è adatta per una varietà di mangimi per pesci come fiocchi, pellet, polveri e strisce. È adatto anche per diversi animali domestici, come pesci, tartarughe e rane.

DUE DIVERSI TIPI DI FISSAGGIO - L'alimentatore ha due modi di installazione tra cui scegliere. Uno è installato con la base e l'altro è fissato al coperchio del serbatoio con un adesivo biadesivo.

ROTAZIONE A 360° - La base dell'alimentatore automatico per pesci può essere ruotata di 360° e può essere ruotata in una posizione soddisfacente dopo l'installazione.

DESIGN A PROVA DI UMIDITÀ - La tramoggia a prova di umidità mantiene il cibo per pesci asciutto e non si inumidisce o si intasa. Adatto per la maggior parte dei tipi di mangime per pesci, inclusi fiocchi, pellet o pezzi rotti.

Mangiatoia Automatica Acquario - Distributore di Cibo per Pesci 200mL Dosatore Mangime Pesci Automatico Rotazione a 360° con Timer Digitale e a Prova di umidità Sistema per Vacanze e Weekend 28,95 € disponibile 2 new from 28,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alimentatore Automatico Pesci con Timer - il nostro alimentatore per pesci può essere impostato 1-3 volte al giorno, è possibile impostare semplicemente i tempi di alimentazione sulle vostre esigenze; il nostro alimentatore automatico per pesci è realizzato per fornire un modo semplice per alimentare automaticamente il pesce nei momenti giusti, rendendolo ideale per l'uso nei fine settimana, vacanze o semplicemente nella vostra routine quotidiana

Grande Capacità di 200 ml - il distributore automatico mangime da acquario dispone di un secchio da 200 ml di capacità in modo da non doverti preoccupare di riempirlo ogni altro giorno. Abbastanza grande per aggiungere mangime sufficiente per i vostri amati pesci

Facile da usare - questa dosatore mangime pesci acquario adotta un design con apertura superiore per aggiungere rapidamente e facilmente mangimi, in modo da poter facilmente aumentare o diminuire la quantità di cibo erogato senza togliere il secchio

Metodi di fissaggio diversi - il nostro alimentatore per alimenti per pesci è progettato con 2 metodi di installazione per soddisfare le diverse esigenze. Questa mangiatoia per pesci può essere ruotata dopo che è stata fissata, quindi può essere ruotata a 360 ° nella posizione desiderata. Fissare lo stent sul bordo del serbatoio del pesce o utilizzare l'adesivo doppio laterale fissato sul coperchio del serbatoio in base a diversi serbatoi dell'acquario

A prova di umidità - la tramoggia mangiatoia pesci con design resistente all'umidità mantiene il cibo fresco e asciutto dal bagnarsi o incepparsi. Funziona con la maggior parte dei tipi di alimenti per pesci, come fiocchi secchi e sfusi e mangimi particelle, fiocchi, pellet, polveri e piccole strisce. Ideale per acquari di varie dimensioni, vasche per pesci READ Morto Bob Socket: il comico e la star di Full House muoiono a 65

Wiltec CFF-206 mangiatoia Automatica per Pesci Solare programmabile con 1-6 somminitrazioni al Giorno 123,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La mangiatoia automatica per pesci a energia solare e con batteria a litio

Si possono programmare da 1 a 6 distribuzioni di pasti al giorno

Il tempo di alimentazione può essere impostato fino a 20 secondi

Il mangime viene spruzzato con angolo di distribuzione 120° orizzontale

Distribuzione del mangime con gittata piccola (1m) media (2m) o grande (3m)

PODAZZ Mangiatoia Automatica Acquario, Distributori Automatici di Cibo per Pesci con Display LCD capacità 200mL e Impostazione del Tempo di Mangime, Adatto per Acquario,Vasche Per Tartarughe Dacqua 25,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【DESIGN INTELLIGENTE】PODAZZ mangiatoia automatica acquarioPuoi impostare l’alimentazione automatica fino a 4 poppate al giorno, nutrendole 1-3 volte ogni volta e allo stesso tempo puoi anche darle da mangiare manualmente e provare il divertimento della poppata, garantendo efficacemente la normale frequenza di alimentazione e rendendo il pesce più sano.

【DESIGN ANTI-umidità Grande capacità 】: Con una capacità di 200 ml, la sua grande dimensione contiene abbastanza cibo per mantenere i tuoi pesci ben grassi mentre sei lontano.la tramoggia resistente all'umidità mantiene il cibo asciutto, non si bagna né si inceppa. Può ospitare la maggior parte dei tipi di cibo, tra cui fiocchi, pellet o briciole

【DUE METODI DI INSTALLAZIONE】:PODAZZ mangiatoia per pesci ha 2 metodi di installazione ① Montato con morsetto alla parete del serbatoio.360 ° del piedistallo dell'alimentatore digitale per pesci, è possibile ruotarlo nella posizione desiderata dopo l'installazione. ② Attaccato al tappo del serbatoio di pesce con un adesivo.

【RICARICABILE USB E LUNGO TEMPO DI LAVORO】Alimentato da una 700mah batteria al litio di grande capacità, può essere utilizzato per 3-6 mesi con una singola carica. Non è necessario acquistare ripetutamente batterie, risparmio energetico, soldi e protezione ambientale!

【GARANZIA A VITA】PODAZZ Mangiatoia Automatica è Fatta in materiale plastico ABS, resistente, non tossico, sicuro per conservare mangime, offre un'esperienza ottima di utilizzo. Anche include il rimborso entro 30 giorni & Garanzia a Vita. Per informazioni sui prodotti, si prega di contattare il servizio clienti direttamente, risponderemo al vostro email entro 24 ore.

Podazz Acquario Pesci Alimentatore Vacanza Acquario Automatico Pesce Alimentatore Serbatoio Alimentatore Timer Alimentatori Auto per Vacanze Vacanza Pesce Dispenser (AF-2003D) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Alimentatore automatico per pesci: questa mangiatoia per pesci può nutrire i pesci automaticamente semplicemente impostando. Non dovrete più preoccuparvi dei problemi di alimentazione in vacanza o in affari. È possibile impostare la quantità di cibo per pesci, i tempi di alimentazione, quando si nutrono i pesci, manuale o automatico.

✅Fino a 2 volte al giorno: programmare l'intervallo di alimentazione una o due volte al giorno regolando l'interruttore orario sulla posizione 24 O 12 O. Regola il cursore per impostare la quantità di cibo (1-6 livelli di quantità diversi a tua scelta) . 1 rotazione alla volta. Inoltre, è possibile passare alla modalità manuale, se lo si desidera. Segui il manuale per impostare facilmente le modalità. Flessibile e conveniente.

✅ Scegli lo stile del cibo: questo articolo può essere utilizzato solo per il cibo secco. Molto adatto per pellet, granulari, strisce e fiocchi di pesce. Si prega di mettere questo articolo sopra il serbatoio in alto per evitare che il cibo diventi umido. Quindi fissare bene il coperchio del serbatoio e lasciare solo un foro. Mettere un po' di erbacce acquatiche nel foro e lasciare che il cibo cada in questo foro, il pesce verrà a mangiare il cibo.

✅Facile da installare: due modi per installare la mangiatoia al serbatoio. 1. Fissare la parete del serbatoio ruotando la vite. 2. Applicare la mangiatoia con biadesivo (incluso) sul coperchio dell'acquario. Scegliere il modo corretto in base alle proprie esigenze.

✅ Funzionamento a batteria e pulizia facile: alimentato da 2 batterie AA (non incluse). Quando si pulisce il serbatoio del cibo, basta rimuoverlo, risciacquare abbondantemente con acqua calda e pulire il tamburo. Assicurarsi che il tamburo sia completamente asciutto prima di aggiungere cibo.

Measury Mangiatoia automatica per acquario, alimentazione automatica del pesce fino a 4 volte al giorno, mangiatoia per pesci, mangiatoia per pesci 29,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fino a 4 alimentazioni al giorno: al giorno possono essere impostate fino a 3 giri di cibo in diversi periodi fino a 3 giri di cibo Tramite un "pulsante di alimentazione manuale" è possibile effettuare un'alimentazione aggiuntiva in qualsiasi momento.

Capacità di 200 ml: il tamburo per cibo ha una capacità di 200 ml e può essere riempito dall'alto tramite una patta. Attraverso un cursore si può dosare la quantità di cibo.

La fodera rimane sempre asciutta: l'apertura del tamburo di alimentazione ruota di nuovo verso l'alto dopo ogni alimentazione, impedendo che l'umidità crescente e i residui di cibo si incollino. Si consiglia l'uso di mangime in granuli e fiocchi.

Due diverse possibilità di fissaggio: la mangiatoia automatica può essere fissata sia ad acquari aperti che con coperchio. Quando si fissa con la molletta, l'auto è inoltre girevole a 360°.

Contenuto della confezione: oltre alla mangiatoia, una clip di fissaggio e un adesivo di fissaggio si trovano anche due batterie AA abbinate. Naturalmente la scatola include anche un manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita).

DONGKER Mangiatoia per Pesci Automatica, 500ML Distributore di Cibo per Pesci Mangiatoia Display LCD con Timer Ricaricabile per Acquario 63,99 € disponibile 2 new from 63,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Intelligente: temporizzazione dell'alimentazione automatica quantitativa. Dai da mangiare fino a 4 volte per pasto e fino a 50 porzioni per pasto. Le porzioni possono essere impostate in modo indipendente.

Design ricaricabile: può utilizzare due metodi di alimentazione: batteria e ricarica USB (la batteria e la spina di alimentazione devono essere dotate).

Grande capacità: dispenser di cibo per pesci da 200 ml di grande capacità, adatto per pellet, fiocchi, polveri e altri mangimi per pesci, facile da usare.

Funzionamento semplice: schermo retroilluminato a LED, carattere bianco, chiaro e di facile lettura, 4 pulsanti meccanici facili da configurare.

ACQUISTA CON FIDUCIA: per fornirti un servizio di altissima qualità, se hai qualche domanda, non esitare a contattarci. Forniremo un servizio post-vendita fino a quando non sarai soddisfatto.

Amtra Autofood 24Deluxe - Mangiatoia Automatica Acquario Per Mangime Pesci con Timer Digitale Programmabile - Aggiungilo ai tuoi Accessori per Acquario (Colore Nero, Pile Stilo Incluse) 48,80 €

29,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROGRAMMABILE E AUTOMATICA: Mangiatoia automatica per pesci in acquario, consente di impostare fino a 5 pasti automatici al giorno e 1-3 cicli di distribuzione per ciascun orario. Inoltre, è possibile erogare manualmente il pasto in qualsiasi momento semplicemente premendo il pulsante manuale. 2 batterie incluse

FACILE DA USARE: Ricarica il cibo per pesci nella parte superiore del distributore automatico, senza abbassare il serbatoio del cibo, in modo da poter aumentare o diminuire facilmente la quantità erogata. Grazie alla rotazione a 360° sarà facile predisporre l'apertura nella posizione ideale per la corretta erogazione all'interno dell'acquario

DUE MODALITÀ DI FISSAGGIO: Potrai scegliere se fissare l'alimentatore automatico alla parete del serbatoio, utilizzando il supporto a vite, oppure incollare l'alimentatore sul coperchio del serbatoio con il nastro biadesivo incluso nella confezione. Assicurarsi che l'alimentatore risulti predisposto correttamente sul livello dell'acqua

GRANDE CAPACITÀ: Erogatore automatico di cibo di grande capacità, perfetto per tutti i mangimi per pesci e tartarughe come granuli, fiocchi, polveri. La mangiatoia automatica è la soluzione ideale per nutrire pesci rossi e tartarughe quando non si è casa

L'ACQUARIOFILIA SECONDO NATURA: Una riproduzione della natura sommersa non deve essere solamente bella, ma anche biologicamente corretta: per questo i prodotti Amtra Pro Nature si basano sulle istruzioni dettate da Madre Natura e ti permettono di realizzare meraviglie preservando l'ecosistema del tuo acquario

Ycozy Mangiatoia Automatica Acquario - Distributore Automatico di Cibo per Pesci Capacità 210mL - con display LCD per Acquario & Serbatoio per Pesci e Tartarughe - Navi-EVS 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ricaricabile tramite USB】: Ricaricabile aggiornata, non è più necessario installare le batterie e preoccuparsi della mancanza di carica della batteria! Può durare 3-6 mesi. Le luci a LED ti ricorderanno della mancanza di carica della batteria. La carica completa richiede 3 ore e può essere utilizzata durante la ricarica.

【Aggiungi facilmente cibo】: Navi-EVS può essere impostato per 1-4 volte al giorno e 1-3 rotazioni alla volta.Ultra silenzioso durante la rotazione, stai lontano dai rumori.Aggiungendo il cibo per pesci nella parte superiore, non è necessario per togliere il secchio del cibo, abbastanza conveniente.

【Impostazione con un clic】: premere a lungo "+" per 5 secondi per completare l'impostazione predefinita, alimentare una volta alle 8 e alle 20 ogni giorno. Premere a lungo "-" per 5 secondi per cancellare tutte le impostazioni .Il morsetto girevole a 360° consente di regolare la posizione.Il nastro biadesivo in acrilico rinforzato è super appiccicoso, impedendo di cadere nell'acqua.

【9 livelli regolabili】: la tramoggia resistente all'umidità mantiene il cibo per pesci asciutto, non si bagna o si inceppa. Ospita la maggior parte dei tipi di cibo, inclusi fiocchi, pellet o briciole. 9 livelli di uscita per controllare in modo indipendente la dimensione della presa, regolare finemente la quantità di cibo per evitare un eccesso di cibo.

【Garanzia di Ycozy】: Adatto per acquario da 600 litri (158 galloni). Ordina e ricevi: 12 mesi di garanzia, 90 giorni di reso gratuito, sostituzione senza garanzia di riparazione e servizio clienti a vita. Il pacchetto include: mangiatoia per pesci Navi-EVS* 1, morsetto*1, cavo USB*1, biadesivo acrilico*1, manuale utente*1.

NICREW Mangiatoia Automatica Acquario, Distributore Automatico Cibo Pesci con Display LCD, Alimentatore Automatico Acquario, Adatta per Pesci e Tartarughe 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le dimensioni: 11 x 7 x 7cm.

Design ingegnoso: l'imbuto a prova di umidità mantiene il cibo fresco e può contenere la maggior parte dei tipi di cibo inclusi fiocchi, granuli o particelle.

Facile da usare: funzionamento e installazione semplici, manuali e automatici. La nostra mangiatoia automatica acquario funziona con batterie.

Dosaggio di mangime regolabile: è possibile regolare la leva di alimentazione per regolare la quantità di mangime erogato e si può scegliere di fare un feed singolo o triplo ogni volta.

Display LCD: il distributore cibo pesci con un ampio display LCD di facile lettura e indica anche i tempi di funzionamento programmati.

Askoll 103208 Mangiatoia Automatica Robofood 3 51,07 € disponibile 13 new from 44,90€

1 used from 42,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distributore automatico programmabile di cibo per pesci

Programmazioni pasti fino a 2 al giorno

Per alimenti in fiocchi, granuli e liofilizzati

Con adattatore per acquari Askoll PURE e attacco universale

Foreverup Mangiatoia Automatica Acquario, Mangiatoia Automatica per Pesci, Mangiatoia Pesci Automatica Wifi, per Acquari, Tartarughe e Fish Tank 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Telecomando WiFi] - La mangiatoia automatica acquario è controllata a distanza tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e collegata a un'app intelligente, così puoi nutrire i pesci e visualizzare i record di alimentazione sempre e ovunque. Perfetto per chi viaggia per lavoro, affari o vacanza.

[Controllo Vocale] - A differenza di altre mangiatoie automatiche per pesci che possono essere solo temporizzate, la nostra mangiatoia automatica acquario non solo può nutrire i pesci regolarmente, ma anche comandata vocale dall'APP per nutrire i pesci sempre e ovunque. Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Rokid, TMALL GENIE, controllo vocale IOS.

[Design a Prova di Umidità] - Questa mangiatoia automatica per pesci viene fornita con un foglio di asciugatura e l'assorbimento d'acqua raggiunge il 130%, quindi non devi preoccuparti che il cibo per pesci si bagni, si blocchi o si rovini. Dotato di un grande secchio di alimentazione da 165-170 ml, che può contenere abbastanza mangime contemporaneamente e può essere utilizzato per molti giorni; È adatto per una varietà di alimenti per pesci come fiocchi, granuli, strisce e granuli grandi.

[Alimentazione Personalizzata] - Quando si imposta l'alimentazione, esportazione regolabile di mangime per pesci (18x18 mm), realizzazione a tutto tondo della tempistica e della quantità di alimentazione del pesce. La mangiatoia automatica per pesci viene fornita con un cavo di ricarica USB, quindi non è necessario acquistare batterie. La mangiatoia per pesci funziona silenziosamente, non spaventerà i tuoi pesci e non disturberà il tuo riposo quando lavori di notte.

[Facile da Installare] - La mangiatoia automatica acquario è dotata di una staffa di montaggio per fissare la mangiatoia per pesci; Lo spessore della clip è regolabile (0,1-23 mm); La vite è bloccata, non sono necessari strumenti di installazione; È facile da installare, robusto e durevole e compatibile con la maggior parte degli acquari.

Ycozy Mangiatoia Automatica Acquario - Acquario Automatico Di Pesce Wifi - A Prova Di Umidità Serbatoio Dell'Acquario - Per Pesci Erogatore Di Cibo Tartaruga Alimentatore - Navi-Xi 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Esami college football, Calendario: Pronostici contro la diffusione, contraddizioni per le partite della Coppa di Capodanno Amazon.it Caratteristiche 【Telecomando APP】: Navi-XI aggiornato può essere controllato a distanza. Scarica "iLonda" e connettiti alla mangiatoia per pesci, tutte le impostazioni possono essere completate online. Anche all'esterno, puoi impostare la mangiatoia per pesci tramite APP. ※ Supporta solo 2.4 GHz WiFi, assicurati che il doppio canale del router sia acceso.

【Controllo vocale】: supporto per il controllo vocale intelligente, compatibile con i famosi altoparlanti intelligenti come Amazon Alexa, Google Home, ecc. Basta collegare la mangiatoia per pesci WiFi e goderti la tua esperienza di alimentazione vocale.

【Tempi di alimentazione illimitati】: impostazione del tempo aggiornata, superamento del limite dei tempi di alimentazione.Puoi impostare qualsiasi orario di alimentazione e decidere se ripetere.Le notifiche di alimentazione verranno inviate automaticamente sulla tua APP per una facile registrazione e nessuna preoccupazione.

【Memoria intelligente】:Alimentazione USB, non si spegne più.Al riavvio del WiFi, la mangiatoia per pesci si ricollegherà automaticamente e ripristinerà le impostazioni.Non preoccuparti quando sei all'aperto.L'essiccante integrato previene l'umidità del mangime.

【Installazione facile】: per serbatoi con coperchio, si consiglia di attaccare la mangiatoia per pesci sul coperchio con l'aiuto di nastro biadesivo.Per serbatoi senza coperchio, utilizzare invece il morsetto.Il design classico dell'uscita, consente un abbondanza di cibo per pesci come pellet, fiocchi, briciole, strisce, ecc. Regolare l'uscita del cibo e prevenire la sovralimentazione.

Bestcool Mangiatoia Automatica per Acquario, 200ml Mangiatoia Automatica per Pesci Digitale Acquario Distributore di Cibo 6 Modalità con Display del Tempo di Alimentazione (Senza Batteria) 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mangiatoia per pesci automatica a 6 timer - Questa mangiatoia per pesci automatica consente di impostare fino a 6 orari esatti di alimentazione al giorno, alimentando 1-6 volte al giorno per soddisfare le diverse esigenze. Allo stesso tempo, puoi nutrire manualmente e provare il divertimento di nutrire.

2 metodi di fissaggio per diversi acquari - Con staffa antiscivolo e una base di montaggio piatta nella confezione, può essere fissato all'acquario senza coperchio e posizionato piatto sulla parte superiore dell'acquario, non sono necessari altri accessori

3 modalità di alimentazione: sono disponibili 3 modalità di alimentazione tra cui scegliere, impostazione della modalità automatica, premere il pulsante "Auto" per modificare l'intervallo di alimentazione a piacimento; Modalità manuale, ad ogni pressione del pulsante “Manaul” la canna ruota di 360°; Modalità personalizzata, può essere impostata liberamente ogni volta che si alimenta.

Facile da usare - Con il mini imbuto nella confezione, basta aggiungere il mangime per pesci nella parte superiore della mangiatoia per pesci, non è necessario smontare il secchio del cibo; E il display LCD e il pulsante intelligente sono progettati, puoi scegliere e personalizzare facilmente la modalità di alimentazione di cui hai bisogno.

Uso selvaggio - Adatto per la maggior parte dei tipi di cibo per pesci come fiocchi, pellet, polveri e strisce, adatto per acquari e acquari, puoi persino nutrire la maggior parte dei pesci da compagnia, tartarughe, salamandre e rane.

Hydor Mangiatoia Automatica per Acquari EKOMIXO, Cibo Pesci, 90 ml, Max 3 Somministrazioni al Giorno 29,50 € disponibile 4 new from 29,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distributore automatico di cibo per pesci, sia scaglie che granuli. Display digitale, programmabile. Capacità 90 ml.

Design anti-umidità impedisce entrata condensa, per cibo fresco e asciutto. Blocca l'aria per evitare la fuoriuscita eccessiva di mangime. Miscelatura a vibrazione evita i grumi.

Massima facilità di programmazione: fino a 3 somministrazioni al giorno. Premendo l'apposito tasto, è possibile in qualsiasi momento attivare il funzionamento manuale.

Funzionamento con 2 batterie alcaline da 1.5 Volt AA LR6 (non incluse). Avviso sostituzione batterie. Nel caso di pile esaurite, pulire i contatti e la sede batterie dall'eventuale acido fuoriuscito.

Fissaggio universale, biadesivo incluso. Dimensioni esterne: 15 x 7,6 x h 6 cm. Possibilità di collegare un aeratore per ventilare il cibo. Pulire regolarmente per evitare la formazione di muffe.

MANGIATOIA Alimentatore DISTRIBUTORE Automatico per Carpe Koi Pesci LAGHETTO 4 L 149,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche contenuto max. 4 litri

alimentazione fino a 6 volte al giorno

alimentazione a corrente (connettore 12 V compreso)

staff di montaggio compreso

Molain Anello per l'alimentazione dei pesci, 2 pezzi, mangiatoia per pesci d'acquario e tartarughe, accessori per mangiatoia per guppy, Bettas, pesci rossi, tartarughe (blu) 5,28 €

4,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mantenere pulito l'acquario: gli anelli per l'alimentazione dei pesci mantengono il cibo in una certa area, impedendo al cibo di galleggiare in luoghi indesiderati come il filtro, il che consente di mangiare più di esso. È più facile pulire il mangime residuo, ridurre gli sprechi e mantenere la qualità dell'acqua, aumentando più divertimento nell'alimentazione.

Impedisce ai pesci di essere bulli: i bulli non possono inserire tutti gli anelli, quindi tutti hanno la possibilità di mangiare in pace. Riempi una mangiatoia quadrata per pesci e lascia che i tuoi pesci più aggressivi si precipitano per mangiare. Una volta che sono occupati, aggiungi cibo galleggiante per pesci a un secondo quadrato di alimentazione per i pesci più timidi.

Design ragionevole: sospensione a ventosa, dispositivo rotante, design galleggiante, quando il livello dell'acqua sale o cade, riposizionamento dell'asta rotante con il livello dell'acqua, la gomma galleggiante è incorporata nella parte inferiore, l'anello di alimentazione dei pesci continua a galleggiare sopra l'acqua.

Materiale sicuro e di qualità: l'anello per l'alimentazione dei pesci Molain è realizzato in PVC di alta qualità, privo di inquinamento e protegge la salute dei pesci. Gli anelli galleggianti per l'alimentazione dei pesci possono aiutare i pesci a sviluppare l'abitudine di mangiare in una posizione fissa.

Ampia applicazione: la dimensione dell'anello quadrato misura 10 x 10 cm e quello rotondo misura 7,5 x 7,5 cm, adatto per vari acquari e acquari. Inoltre, è adatto per pesci, tartarughe, pesci rossi, ciclidi, guppie, pesce gatto, betta, animali acquatici, ecc

Aedcbaide Mangiatoia automatica per pesci con grande capacità, Mangiatoia automatica per pesci con Super Muto, Mangiatoia per pesci semplice, Dispenser timer cibo per acquario e vacanze 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alimentazione automatica e temporizzata】 - Il nostro alimentatore automatico di pesce può essere azionato automaticamente o manualmente, rendendo più facile l'allevamento del pesce. Strumento di alimentazione del pesce automatico affidabile al 100% e misurazione esatta del cibo per pesci in ogni momento. Puoi impostarlo per nutrire fino a 4 volte al giorno in diversi momenti della giornata.

【Esci e grande capacità】 - Questo alimentatore è silenzioso e un secchio di alimentazione di grande capacità da 200 ml, adatto per una varietà di mangimi per pesci come granuli, fiocchi, polveri.

【Due metodi di fissaggio】 - Posiziona la mangiatoia sull'acquario, indipendente o montata sul bordo. È facile fissarlo sul vetro del serbatoio con uno spessore compreso tra 0 e 33 mm/1,3 pollici tramite la base del morsetto regolabile o fissarlo sulla superficie piana del serbatoio utilizzando l'adesivo a doppia faccia incluso.

【Funzionamento a batteria】 - Alimentato da 2 batterie AA (incluse), può durare per 3-6 mesi. Questa mangiatoia per pesci automatica è perfetta per l'uso quotidiano, sia che tu sia a casa o fuori. Non dovrai più preoccuparti dell'alimentazione dei pesci anche se sei in viaggio d'affari.

【Facile da usare】 - La struttura unica dell'apertura del mangime sulla parte superiore per evitare che il cibo venga idratato o intasato nel distributore, così come è conveniente aggiungere mangime senza rimuovere il contenitore di alimentazione. È possibile controllare facilmente la quantità di cibo per pesci erogata regolando il cursore.

RoseFlower Mangiatoia Automatica Acquario, Distributori Automatici di Cibo per Pesci capacità 200ml/80ml e Impostazione del Tempo di Mangime, Adatto per Acquario,Vasche Per Tartarughe Dacqua #1 20,99 € disponibile 2 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Design intelligente - per soddisfare le diverse esigenze, è possibile impostare 1-2 tempi di alimentazione precisi al giorno e somministrare 1-3 giri ciascuno. Quando siete in viaggio, la mangiatoia automatica per acquario soddisfa tutte le esigenze dietetiche del vostro pesce. Allo stesso tempo, è possibile sperimentare il divertimento della pappa in qualsiasi momento premendo il "pulsante manuale".

✅Grande capacità e uso generale - la mangiatoia automatica con capacità di 200 ml può contenere abbastanza cibo per nutrire il pesce quando sei lontano. Regolando il cursore è possibile aumentare o diminuire la quantità di cibo per giro, facile da controllare la quantità di cibo per pesci che si divide. Mangiatoia automatica per acquario, adatto per una vasta gamma di mangimi per pesci come fiocchi, granulati, polvere e strisce.

✅Facile aggiunta di mangime per pesci - è facile aggiungere il mangime per pesci dall'alto alla mangiatoia automatica senza doverlo estrarre dall'acquario.

✅Due metodi di installazione - è possibile scegliere tra due modi per installare la macchina automatica per pesci. ① Montato sulla base. ② Fissato all'acquario con un adesivo biadesivo. Assicurarsi che la mangiatoia automatica sia fissata sopra il livello dell'acqua e non cada in acqua o si bagni o ostruisca per mantenere il mangime asciutto.

✅Tempo di utilizzo extra lungo - distributore automatico di mangime alimentato da 2 batterie AA (non incluse). Le nostre macchine per mangime per pesci sono di altissima qualità e offrono un servizio clienti a vita.

Mangiatoia automatica per pesci Holzsammlung, alimentatore automatico intelligente del serbatoio dell'acquario, distributore di cibo per pesci programmabile intelligente 26,99 €

16,99 € disponibile 2 new from 16,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALIMENTAZIONE SENZA PREOCCUPAZIONI - Puoi stare lontano sapendo che i tuoi pesci vengono nutriti e accuditi correttamente.

I nostri pesci nutrono diversi tipi di alimenti, inclusi fiocchi, pellet, polveri e strisce. È la scelta ideale per acquari e acquari domestici con più specie di animali acquatici.

Dispensando cibo fino a 4 volte al giorno, questa mangiatoia è facile da configurare e regolare.

L'alimentatore può essere assemblato sia fissandolo alla parete del serbatoio che incollandolo al coperchio del serbatoio.

Can be set to dispense 1-3 protions each time,and has an adjustable slider, making it easy to increase or decrease the amount of food dispensed.

CENPEK Mangiatoia automatica per pesci Acquario Serbatoio 12H 24H Timer Dispenser di alimentazione digitale per alimenti, Alimentatore automatico di temporizzazione per serbatoio di pesce 20,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sono disponibili due modalità di alimentazione: alimentazione automatica (una o due volte al giorno) per 12/24 ore e opzione di alimentazione manuale. L'alimentazione manuale non cambierà la modalità di alimentazione automatica."

Configurazione semplice: installa la batteria AA (non inclusa) e puoi regolare il cursore per aumentare o diminuire la quantità di cibo assegnata per rotazione.

Adatto per la maggior parte dei tipi di alimenti come scaglie, patatine, granuli, gradienti, ecc.

Facile da usare: questa mangiatoia per pesci automatica è perfetta per acquari o acquari domestici. Per l'alimentazione degli animali acquatici sono sufficienti 12/24 ore più l'alimentazione manuale due metodi di alimentazione.

Semplice da usare, facile da mettere in scatole, facile da pulire.

Mangiatoia Automatica per Pesci,Distributore Cibo Pesci, Alimentatore Automatico di Pesce,Mangiatoia Automatica per Pesci Automatica a Prova di Umidità per Acquario o Acquario 19,50 € disponibile 2 new from 19,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Due modalità di posizionamento】Ci sono due opzioni per posizionare la mangiatoia sull'acquario, che può essere posizionata indipendentemente o montata sul bordo.

【Ampiamente applicabile】Questa Distributore Cibo Pesci automatica è perfetta per acquari di varie dimensioni, può utilizzare fiocchi secchi, sfusi e cibo granulare.

【Nutrendosi regolarmente】Timer digitale per l'impostazione del programma di alimentazione di routine, alimentazione una volta ogni 12 ore o 24 ore.

【Due modalità di funzionamento】Può essere azionato automaticamente o manualmente per facilitare l'allevamento ittico, adatto per acquari o acquari.

【Facile da usare】Lo stile unico impedisce al cibo di bagnarsi o intasarsi nel distributore, più comodo da usare.

TOOSOAR Mangiatoia Automatica Acquario, Distributore Cibo Pesci Accessori Acquario per Impostazione del Tempo di Alimentazione per fine Settimana, Vacanze, A prova di umidità 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design intelligente】 Puoi aggiungere fino a 4 articoli al giorno e aggiungere 1-3 piccoli oggetti. Il tempo di installazione è di pochi minuti. Puoi montare varie note a piè di pagina sul tuo bisogni.

【Fe resistenza all'umidità】 è migliorata, anche se il vapore acqueo dell'acquario evapora, la freschezza e la secchezza del cibo per pesci sono notevolmente prolungate.

【A causa delle modalità di installazione】 E' possibile avere automaticamente dall'installazione all'altra dal programma dell'installazione essendo automatizzato. ① montato sulla base. E con un adesivo biadesivo attaccato all'acquario. Assicurati che la mangiatoia sia fissata sopra il livello dell'acqua, non cada nell'acqua o si bagni o non sia tappata per mantenere il cibo per pesci asciutto.

【Luce e risparmio energetico】 La mangiatoia automatica per pesci non fa rumore quando si alimenta il pesce. Inoltre, le 3 batterie alcaline AAA da 1,5 V (non comprese nella fornitura) per 3-6 Monete a funzionamento continuo, in modo da poter essere utilizzate sempre e ovunque.

【Servizio e sicurezza】 TOOSOAR scommette una gamma di prodotti di 14 anni e 2 anni di garanzia e la qualità dei prodotti è garantita. Ci sono 24 ore nel giorno per te. READ La Stazione Spaziale Internazionale sta per distruggere i detriti spaziali

Chioture Mangiatoia automatica per pesci, 200 ml, distributore automatico di mangime per pesci con display LCD e timer digitale, per pesci con 4 volte di alimentazione 26,08 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Facile regolazione, alimentazione automatica】 Questa mangiatoia automatica ha un semplice programma di regolazione: è possibile impostare 1-4 tempi di alimentazione al giorno e lanciare fino a tre esche per ogni alimentazione. È possibile impostare il numero di lanci della mangiatoia automatica per pesci in base al numero di pesci nell'acquario o premere il pulsante di alimentazione manuale per mangiare immediatamente con un clic

【 200 ml di grani con grande capacità 】 Il dispositivo di alimentazione per acquario dispone di un contenitore da 200 lm che può contenere abbastanza mangime per pesci. La dimensione di apertura del connettore di alimentazione può essere regolata in base alle diverse esigenze di alimentazione. È anche molto pratico aggiungere cibo per pesci. Basta far scorrere il coperchio sul dispositivo per aggiungere feed.

Base regolabile, la toppa può essere aggiunta: la base dell'alimentazione automatica del pesce può essere ruotata di 360° e è possibile regolare la direzione di installazione del mangime in base alle diverse esigenze di angolazione. La base è rimovibile, è possibile applicare una toppa nella parte inferiore per installare il feeder sulla parte superiore dell'acquario chiuso, adatto per diversi tipi di acquari (la toppa è inclusa).

Calma e goditi la qualità della vita: questa mangiatoia per pesci timer è estremamente silenziosa, design silenzioso a livello della camera da letto, il rumore di lavoro è inferiore a 40 decibel e il design della cassa è semplice e offre un servizio di qualità silenzioso.

Basso consumo energetico, servizio clienti: questa macchina per mangime per pesci richiede due batterie a doppia A e ha una lunga durata. Lo schermo mostra il livello della batteria. Si prega di sostituire la batteria quando il livello della batteria è basso (la batteria non è inclusa). Se avete domande, vi preghiamo di inviarci una e-mail, vi risponderemo entro 24 ore per risolvere le vostre domande.

WiMas Mangiatoia automatica per pesci, semplice erogatore di cibo per pesci d'acquario grande capacità per acquario, serbatoio timer alimentatore per vacanze nel fine settimana 16,99 €

15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Erogatore per alimenti per pesci a prova di umidità: il design del dispositivo a prova di umidità prolungherà la freschezza e la secchezza del mangime per pesci e impedisce al mangime per pesci di deteriorarsi o causare il blocco dell'alimentatore per pesci. Adatto per la maggior parte dei tipi di alimenti per pes

Grande capacità: il serbatoio ha una capacità compresa tra 165 ml e 170 m, circa 140 g a 160 g. Il design di grandi dimensioni può contenere abbastanza cibo per i tuoi pesci quando sei impegnato a fare altre cose. La scatola di plastica traslucida consente di vedere facilmente e chiaramente la quantità di alimentazione lasciata nel serbatoio di stoccaggio, che è conveniente per il rifornimento tempestivo.

❤️【Timer Fish Feeder】: ci sono due diverse frequenze di alimentazione possono essere impostate attraverso il pulsante: puoi scegliere di nutrirti una volta ogni 12 ore o 24 ore. Quando l'utente è impostato per alimentare ogni 12 ore, la luce blu lampeggia. Quando la luce blu è sempre accesa, significa nutrirsi una volta ogni 24 ore. Il tempismo intelligente fornisce un modo semplice per nutrire i pesci nei momenti giusti e prendersi cura del proprio pesce nella vita quotidiana.

Porta di alimentazione regolabile: diametro dell'alimentazione delle particelle < 7 mm, lunghezza dell'alimentazione a fiocco e striscia < 15 mm. Consentiti di decidere quanto cibo viene erogato in ogni volta, eaily per controllare la quantità di cibo per pesce.

Due metodi di fissazione: la base può essere ruotata di 360 gradi. Potrebbe essere montato sulla parete del serbatoio o fissato sulla staffa. Offriamo clip di fissaggio multifunzione e cinghie per fissare fili, tubi dell'acqua, attrezzature e istruzioni per l'uso.

SONNIG mangiatoia automatica acquario, distributore cibo pesci Display LCD, 200ml Grande Capacità A prova di umidità mangiatoia automatica pesci Con Timer Intelligente per Acquario 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mangiatoia per pesci automatica: questa mangiatoia per pesci automatica può impostare fino a 4 tempi di alimentazione precisi al giorno e ogni alimentazione può essere impostata 1-3 volte secondo necessità. Puoi anche premere il pulsante "Manuale" per passare alla modalità manuale e provare il divertimento dell'alimentazione dei pesci. La mangiatoia per pesci è facile da installare e viene fornita con le istruzioni per l'uso, che la rendono perfetta per qualsiasi tipo di acquario.

️ Display a LED digitale: l'alimentatore è realizzato in materiale ABS addensato e la base è un supporto a parete girevole e regolabile. La mangiatoia per pesci può essere fissata all'acquario con staffe o nastro biadesivo. Il display digitale a grande schermo della mangiatoia per pesci mostra l'ora specificata (ora: minuti), che può registrare e visualizzare l'ora impostata.Devi solo impostare il tempo di alimentazione in base alle tue esigenze.

Controllo dell'assunzione di alimentazione regolabile: la finestra di alimentazione dell'alimentatore per animali domestici dell'acquario è completamente regolabile, il che fa un buon lavoro aumentando o diminuendo la quantità di cibo erogato. Non è necessario rimuovere il secchio dell'alimentatore, basta aprire la finestra sulla parte superiore dell'alimentatore per aggiungere facilmente l'alimentatore.

Design a prova di umidità e silenzioso: la tramoggia a prova di umidità mantiene il cibo per pesci asciutto, evitando l'accumulo di cibo, l'umidità e la muffa. Il secchio per mangime di grande capacità da 200 ml contiene la maggior parte dei tipi di mangime per pesci come fiocchi e pellet sfusi secchi, fiocchi, pellet, polveri e strisce. L'alimentatore per acquario è super silenzioso durante l'alimentazione e la rotazione, non disturba più il tuo riposo, lontano dai rumori.

Risparmio energetico: il nostro alimentatore per acquario è progettato per un micro consumo energetico, alimentato a batteria, facile da mettere ovunque senza collegarlo. Per le persone oi vacanzieri che spesso dimenticano di dar loro da mangiare, questa mangiatoia automatica per pesci è un ottimo modo per nutrirli.Il modo migliore per i membri dell'acquario. (Nota: l'alimentatore da pesca funziona a batteria, ma 2 batterie AA non sono incluse.)

