40 La migliore materasso rigido del 2022 – Non acquistare una materasso rigido finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore materasso rigido? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi materasso rigido venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa materasso rigido. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Dorelan Materasso Lyric, Linea Innovative, (90x190) con 6 diverse tipologie di Myform, 8 zone differenziate, sostegno medium, sfoderabile, 25 cm di altezza 1.193,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% Made in Italy

Sostegno equilibrato

Lavabile a 30C°

Sfoderabile

Imbottitura in 6 strati di Myform

Marcapiuma - Materasso Matrimoniale Memory + Lattice GEL 160x190 Alto 22 cm - Celebration - H3 Rigido- Dispositivo Medico Detraibile- Rivestimento Silver sfoderabile - 100% Made in Italy 685,99 €

629,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso Memory + Lattice Gel Matrimoniale 160x190 alto 22 cm - CELEBRATION - Prodotto 100% Made in Italy

Memory Foam 9/10 (colore verde aloe vera, avvolgente) – Lattice Gel 10/10 (colore bianco, ergonomico)

DISPOSITIVO MEDICO Classe 1 - Detraibile 19% dalle Tasse come spesa sanitaria - Materasso Ortopedico con grado di rigidità H3 RIGIDO a 9 zone per un elevato comfort e Relax

Rivestimento SILVER Antistress con imbottitura da gr. 300/mq, impreziosito da tessuto tecnico +RESISTAT- contro le cariche elettrostatiche. Completamente sfoderabile sui 4 lati con cerniera e dotato di pratiche maniglie, antiacaro, anallergico e igienicamente attivo.

Per tutti i nostri materassi utilizziamo materie prime certificate CertiPUR, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001.

Materasso Memory Air Matrimoniale 160x190 a portanza differenziata, Altezza: 24 cm, rigidità 8.5 su 10. Ortopedico. Fodera in Fibra d'Argento, portanza Elevata. 198,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GRANDEUR : Materasso in MEMORY AIR, alto 24 cm, a sette zone di portanza differenziata, portanza medio/rigida.

L'interno è composto da: 4cm di Memory Air, 14cm di Waterfoam HR ad alta densità , e ancora 4cm di Memory Air . Si tratta di un prodotto ergonomico, capace di conciliare il comfort a un'ottima portanza.portanza.

Il rivestimento è in COTONE E FIBRA D'ARGENTO, capace di offrire un'eccellente azione antibatterica, antiacaro e antistatica. Completamente anallergico.

Siamo produttori ARTIGIANALI dell'intera struttura di riposo. Situati a Prato, in Toscana, capitale mondiale del tessile. MADE IN ITALY 100%

Grandeur è certificato Certipur, CFC free, OEKO TEX STANDARD 100 e CATAS. Garanzia di 10 anni e 30 giorni di prova

MEMO30, materasso ORTOPEDICO, 4cm Memory + CUSCINI e tessuto resistente, anallergico. MATERASSO ALTO 30 CM anche per pesi Extra adatto x ogni rete, Matrimoniale 160x190 295,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso MEMORY alto 30 cm, STILE AMERICANO in poliuretano schiumato ad acqua alta densità e BEN 4 CM di MEMORY FOAM, Capovolgibile, lato estivo e lato invernale accogliente, Matrimoniale 160x190

Lato invernale in Memory 4 cm a cellule aperte super traspiranti, Lato Estivo in fibra anallergica

Tessuto Mano soft bianco altamente resistente soffice ed accogliente antiacaro e antibatterico

Componenti certificati Oeko Tek e privi di CFC e sostanze dannose,solo materie prime 100% italiane

Materasso sottovuoto garantito 12 anni. ★

Materasso Matrimoniale con Molle Insacchettate e Memory Foam 100% Made in Italy | 9 Zone Differenziate | 800 Molle | Altezza Reale 26 cm | Ortopedico, Anallergico, Sfoderabile (160 x 190) 354,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️ SUPPORTO ORTOPEDICO. Materasso a molle insacchettate indipendenti e memory foam, alto 26 cm e di rigidità alta (9/10), dalle ottime proprietà ortopediche. Le molle insacchettate, infatti, garantiscono un supporto stabile e corretto della colonna vertebrale, alleviando i dolori muscolari e spinali . Lo strato in memory foam ha un effetto automodellante e mantiene il corpo in posizione corretta, sia che si dorma supini, proni o di lato

☑️ MOLLE E MEMORY. Materasso composto da molle insacchettate indipendenti rivestite singolarmente e alte 14 cm. Le molle sono in grado di muoversi in maniera indipendente l'una dall'altra e azzerare quindi la propagazione dei movimenti . Le molle sono ricoperte da una lastra in memory foam alta 9 cm a 9 zone di portanza differenziata; le diverse zone di pressione sono studiate per dare il giusto sostegno ad ogni parte del corpo

☑️ RIPOSO GARANTITO. Le molle del materasso sono contenute in un box perimetrale formato da polimeri espansi ad acqua, che fornisce un ulteriore supporto e garantisce una lunga durata nel tempo . Come rivestimento finale superiore e’ presente un’imbottitura in fibra anallergica alta 4 cm, 100% PES con grammatura di 360, ottimo per dare una piacevole sensazione di morbidezza anche ad un materasso più rigido, garantendo una notte di totale comfort e riposo

☑️ MATERASSO SFODERABILE. Il rivestimento esterno del materasso a molle e memory è realizzato in tessuto stretch morbido e traspirante ️, di 360 gr/mq, sottoposto a speciali trattamenti che lo hanno reso antiacaro e anallergico. Il lato interno del tessuto e’ composto da una maglina di protezione in tessuto elasticizzato, anallergico e traspirante, che ha subito trattamenti antitarme e antimuffa. Il tessuto è provvisto di una pratica zip ed è facilmente sfoderabile e lavabile

ASSISTENZA PRIMA DI TUTTO. Siamo sempre pronti per risolvere ogni tuo dubbio o domanda, che sia prima, durante o dopo l'acquisto. Non esitare quindi a contattarci tramite messaggio o telefonata: siamo disponibili 7 giorni su 7 ⏰ per aiutarti in ogni modo possibile, perché la tua esperienza con noi sia piacevole e dedicata. Vogliamo garantirti non solo un prodotto di qualità, ma anche la sicurezza di aver fatto la giusta scelta per un materasso che ti accompagnerà per i prossimi 20 anni

Marcapiuma - Materasso Singolo Lattice 85x190 alto 18 cm - SEVENLIFE 18 - 100% Lattice Medio/Morbido - 7 zone Ergonomico Rivestimento Aloe Vera sfoderabile Antiacaro Antibatterico 100% Made in Italy 277,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso Lattice Singolo 85x190 alto 18 cm - SEVENLIFE 18 - Prodotto 100% Made in Italy

Lastra in Lattice forata da cm 16 a 7 zone alta densità - grado rigidità 5/10 per entrambi i lati - Indeformabile e Traspirante

Materasso Ortopedico 100% Lattice di Prima Qualità - Ergonomico con portanza H2 Medio/Morbido per un elevato comfort e corretto sostegno vertebrale - Riposo Sano e Naturale anche per bambini

Rivestimento Aloe Vera Sfoderabile con cerniera, trapuntato con imbottiture anallergiche da gr. 300/mq, lavabile fino a 60°. Antiacaro Antibatterico e Traspirante

Tutti i nostri Materassi in Lattice hanno la certificazione EuroLatex, LGA Quality, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001 n.16333Q. Garanzia 10 anni Marcapiuma

Emma One Media Rigidità Materasso Matrimoniale 160x190-7 Zone a Portanza Differenziata - Materasso Memory Foam Ergonomico - Ortopedico e Traspirante 460,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☁️VINCITORE DEL TEST ALTROCONSUMO COME MIGLIORE DEL TEST: Non solo i nostri clienti ne sono convinti. Su più di 60 materassi testati, il materasso Emma one è stato nominato come migliore per qualità globale.

☁️3 STRATI E 18 CM DI SPESSORE: Emma One offre un sostegno più rigido ed un supporto e comfort ottimale al tuo corpo, notte dopo notte

☁️MATERIALE TRASPIRANTE: Adatto a tutte le stagioni. Anche d'estate il calore che si accumula la notte viene infatti dissipato velocemente, regalandoti una sensazione di freschezza e comfort, notte dopo notte.

☁️100 NOTTI DI PROVA: Prova il nostro materasso Emma senza rischi. Se non dovessi essere soddisfatto, lo ritireremo gratuitamente e ti rimborseremo il prezzo di acquisto entro le prime 100 notti.

NUOVO AURORA H22cm, materasso ORTOPEDICO CON 4cm Memory + CUSCINI PROMO, tessuto resistente imbottito ANALLERGICO e antiacaro. MATERASSO DETRAIBILE adatto x ogni rete, Matrimoniale 160x190 192,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NUOVO Materasso matrimoniale a 7 ZONE DETRAIBILE FISCALMENTE in poliuretano schiumato ad acqua alta densità e BEN 4 CM di MEMORY FOAM, incredibile durata H22 cm circa doppio confort, Matrimoniale 160x190

Lato invernale in Memory 4 cm a cellule aperte super traspiranti, Lato Estivo in fibra anallergica

Tessuto Mano soft bianco altamente resistente soffice ed accogliente antiacaro e antibatterico

Componenti certificati Oeko Tek e privi di CFC e sostanze dannose,solo materie prime 100% italiane

Materasso sottovuoto garantito 12 anni. ★

Dorelan Materasso Arial, Linea Innovative, (120x200) con 6 diverse tipologie di Myform, 9 zone differenziate, sostegno firm, sfoderabile, 24 cm di altezza 1.390,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% Made in Italy

Sostegno rigido

Lavabile a 30C°

Sfoderabile

Imbottitura in 6 strati di Myform

Baldiflex Emporio, Materasso Memory Foam Matrimoniale Sfoderabile Altezza 30 cm, Ortopedico, Antibatterico, Antiacaro, Hero, 100 Notti di Prova Misura 160x190 cm 565,58 € disponibile 3 new from 565,58€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100 Notti di Prova

Materasso Memory Altezza 30 cm.

Fodera Sfoderabile Air Plus Silver Therapy con Filo Ultra Traspirante

Composizione: 6 cm Memory Foam Bugnato Effetto Automassaggiante + 21 cm Schiuma Alta densita' Baldiflex

Prodotto creato da esperti artigiani Baldiflex con qualita' esclusiva Made in Italy. Garanzia 10 anni Baldiflex, tutte le materie prime utilizzate sono Certificate Oeko-Tex

MENTOR - Materasso Memory Med H4 Matrimoniale 160x190 Ortopedic Med H30 2.1 DISP. Medico DETRAIBILE H30 in Memory - 11 Zone - DETRAIBILE 239,00 € disponibile 2 new from 239,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100 NOTTI DI PROVA - 20 ANNI DI GARANZIA - Materasso in Memory MED, H 30 (lastra H 27) - DETRAIBILE

OFFERTA LIMITATA - 100% MENTOR - Memory BIOS, 11 zone di portanza differenziata.

Tessuto con Silver/Aloe, fascia perimetrale in FULL 4D AIR Space.

Imbottitura in fibra anallergica Sanitaria, calda/fresca con propriet� termiche.

Dispositivo Medico di Classe 1, Anallergico e traspirante.

Marcapiuma - Materasso Matrimoniale Memory 160x200 alto 25 cm - SUNSHINE - Rigidità H2 Medio - Dispositivo Medico - Rivestimento Carbonio Silver Sfoderabile Antiacaro 100% Made in Italy 631,99 €

536,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso Memory Matrimoniale 160x200 alto 25 cm - SUNSHINE - Prodotto 100% Made in Italy

Strato in SOFTFEEL materiale ultra traspirante di colore blu

6 cm di Memory Foam grado rigidità 5/10 (lato da usare tutto l'anno) + WaterFoam grado rigidità 6/10 - DISPOSITIVO MEDICO Classe 1 CE - Detraibile 19% - Materasso Ortopedico a 9 zone effetto RELAX

Rivestimento SILVER Antistress sfoderabile in tessuto tecnico RESISTAT con fibra di carbonio, cerniera e fascia traspirante 3D AIR PLUS sui 4 lati con pratiche e resistenti maniglie

Tutti i nostri Materassi in Memory Foam hanno la certificazione CertiPUR, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001 n.16333Q. Garanzia 10 anni Marcapiuma

Emma Original Hybrid (160x190) | Materasso Molle Insacchettate e Memory | 100 Notti di Prova | Materasso Ortopedico E Traspirante | 25 cm di Altezza | Anallergico, Antibatterico e Antiacaro 623,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☁️LA NEW ENTRY DI EMMA PER SODDISFARE TUTTE LE PREFERENZE: una perfetta combinazione di molle insacchettate e memory per garantire comfort e supporto ottimali

☁️100 NOTTI DI PROVA: spedizione e ritiro gratuiti. 10 anni di garanzia.

☁️ADATTO A QUALSIASI POSIZIONE: Non importa in quale posizione si dorma, la sua struttura e i materiali innovativi migliorano la distribuzione del calore e dell'umidità.

☁️CONSEGNA e RESTITUZIONE GRATUITA e 10 anni di garanzia fornita da Emma

☁️FERMEZZA: media

Sweetnight Materasso con Nucleo a Molle, in Memory Gel Materasso, Grado di Rigidità 4, Alleviamento dei Punti di Pressione, Altezza 20 cm (160 x 200 x 20 cm) 329,99 €

302,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Comfort di riposo ottimale: questo materasso a molle insacchettate più alto di 20 cm è diviso in 5 aree di riposo, è imbottito su entrambi i lati con uno strato di schiuma alto, offre un supporto e un sollievo ottimale per il corpo e, in particolare, una distribuzione uniforme del peso.

Collezioni testate per sostanze inquinanti e nucleo in memory foam: tutti i nostri nuclei in morbido memory foam sono certificati CertiPUR-US. La fodera è realizzata in fibra viscoelastica, molto traspirante e delicata sulla pelle, previene il sudore in estate

Riposo traspirante e tranquillo: nucleo con molle insacchettate per una migliore stabilità e aerazione del materasso. Poiché presenta un nucleo con molle, l’aria passa sempre in mezzo. Molle insacchettate singolarmente, integrate e di alta qualità e schiuma a lento rilascio, in grado di assorbire in maniera efficace il rumore e la vibrazione derivanti dal movimento. Anche i più agitati dormiranno tutta la notte senza problemi

Materasso arrotolato adatto alla maggior parte delle strutture letto: a prescindere dal fatto che si tratti di un letto boxspring, a doghe, a piattaforma o regolabile, il nostro materasso è sigillato sottovuoto e arrotolato ordinatamente all’interno di una scatola di cartone. Piccolo e facile da trasportare, dopo averlo srotolato, aspettare 2-3 giorni affinché riacquisti le dimensioni originarie: a questo punto potrai goderti il tuo materasso preferito

Materiali di alta qualità: il nostro obiettivo è un sonno sano. Utilizziamo solo materiali di alta qualità. La lavorazione di alta qualità dei materiali garantisce la migliore capacità di carico e una resilienza di lunga durata. Combina elevati standard di qualità per creare il miglior materasso.

Marcapiuma - Materasso Matrimoniale Memory Bio Soia 180x200 alto 22 cm - RAINBOW PLUS - H3 Rigido Dispositivo Medico Rivestimento Silver sfoderabile Antiacaro Anallergico 100% Made in Italy 383,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Marcapiuma - Materasso Matrimoniale Memory Bio Soia 180x200 alto 22 cm - RAINBOW PLUS - H3 Rigido Dispositivo Medico Rivestimento Silver sfoderabile Antiacaro Anallergico 100% Made in Italy

Memory Foam Bio Soia grado rigidità 8/10 (color arancione, lato da usare tutto l'anno) + WaterFoam grado rigidità 9/10 (color verde chiaro, lato da usare eventualmente nel periodo più caldo)

DISPOSITIVO MEDICO Classe 1 - Detraibile 19% dalle Tasse - Materasso Ortopedico con portanza H3 Rigido a 5 zone e parte centrale alveolare massaggiante per un elevato comfort

Rivestimento Silver Sfoderabile con cerniera, trapuntato con imbottiture anallergiche da gr. 300/mq, lavabile fino a 60°. Antiacaro Anallergico Antibatterico e Traspirante

Tutti i nostri Materassi in Memory hanno la certificazione CertiPUR, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001 n.16333Q. Garanzia 10 anni Marcapiuma

Materasso 1600 molle insacchettate Memory 7 zone massaggiante e Cuscini FIOCCO di memory in PROMO – Materasso DETRAIBILE DISPOSITIVO MEDICO TEK H24 c.a 160x190 cm Matrimoniale Standard 295,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso di produzione italiana con interno in 1600 molle insacchettate e ulteriore aggiunta di Memory 7 zone massaggiante bugnato adatto fino a 150 kg. Materasso a prezzo di produzione con Cuscino in FIOCCO di memory in PROMOZIONE – TEK H24 c.a 160x190 cm Matrimoniale Standard

Tessuto di rivestimento sfoderabile ed interno superiore in memory bugnato 3.5 cm massaggiante ed Ergonomico, un particolare memory foam super trapirante – NO CALDO 160x190 cm Matrimoniale Standard

MATERASSO DETRAIBILE come DISPOSITIVO MEDICO. Tutti i componenti del materasso sono privi di CFC e sostanze dannose, solo materie prime 100% italiane. Materasso a molle indipendenti in OFFERTA!

Materasso di ottima qualità recensito con il massimo dei voti dai nostri clienti. Il miglior materasso in commercio online con solo materie prime 100% italiane

Il materasso viene spedito con doppio imballo di protezione e sottovuoto. Facile da trasportare. Garanzia materasso 12 anni e SPECIALE PROMOZIONE 2 Cuscini Fior di Memory in Omaggio

Materasso Memory Matrimoniale 100% Made in Italy | Ortopedico Medio Rigido | Sistema di Alleviamento dei Punti di Pressione | Anallergico, Antibatterico e Antiacaro | Traspirante | (160 x 190) 129,90 € disponibile 2 new from 129,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️ MATERASSO ORTOPEDICO. Materasso in memory alto 20 cm, realizzato in polimeri espansi ad acqua, indeformabile e ad alta densità , con portata di 45 Kg / mq e carico ortopedico fino a 230 Kg (per la misura 160 x 190). Grado di rigidità medio - duro. Le sue sette zone a portanza differenziata hanno un effetto automodellante e garantiscono un riposo comodo e salutare, alleviando mal di schiena, dolori lombari, articolari e sciatalgia. Il materasso e’ utilizzabile da entrambi i lati

☑️ COMFORT ERGONOMICO. La lastra interna del materasso matrimoniale king memory è formata da due diversi strati di memory e waterfoam compressi insieme. Questi strati sono realizzati in schiuma a celle aperte, che permette un alto grado di ventilazione degli spazi interni, eliminando l'umidità in eccesso e migliorando quindi la qualità del materasso anche nel lungo periodo. L'alta traspirabilità, quindi, assicura un riposo sano anche e soprattutto per chi soffre di reumatismi

☑️ ECCELLENZA NEI TESSUTI. Il rivestimento esterno del materasso matrimoniale ortopedico è realizzato in tessuto stretch anallergico 100% PES 260 gr/mq, sottoposto ad uno speciale trattamento che lo ha reso inattaccabile dagli acari della polvere, da funghi e da batteri. Si tratta di un tessuto altamente traspirante, in grado di dissipare l'umidità prodotta dal corpo e garantire un effetto termoregolatore capace di mantenere una temperatura costante del corpo sia in estate che in inverno

☑️ QUALITÀ CERTIFICATA. Materasso matrimoniale 100 % Made in Italy, con certificazioni OEKO TEX Standard 100, CertiPUR e marchio CE. I nostri materassi sono realizzati in conformità di tutte le normative vigenti e avvalendosi dei più alti standard di qualità, nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente . Questo perché è una nostra prerogativa offrire il meglio ai nostri clienti, consapevoli dei benefici che un materasso di qualità porta nella vita di tutti i giorni

Marcapiuma - Materasso Matrimoniale Lattice 180x200 alto 20 cm - SEVENLIFE 20 - Rigidità H2 Medio 7 zone 100% Lattice Ergonomico - Rivestimento Silver sfoderabile Antiacaro Traspirante Made in Italy 580,99 €

521,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso Lattice Matrimoniale 180x200 alto 20 cm - SEVENLIFE 20 - Prodotto 100% Made in Italy

Lastra in Lattice forata da cm 18 a 7 zone alta densità - grado rigidità 6/10 per entrambi i lati - Indeformabile e Traspirante

Materasso Ortopedico 100% Lattice di Prima Qualità - Ergonomico con portanza H2 Medio per un elevato comfort e corretto sostegno vertebrale - Riposo Sano e Naturale anche per bambini

Rivestimento Silver sfoderabile con ioni d’argento, trapuntato con imbottiture anallergiche da gr. 300/mq, lavabile fino a 60°. Antiacaro Anallergico Antibatterico - Cerniera 4 lati con fascia traspirante 3D AIR PLUS con 4 maniglie resistenti

Tutti i nostri Materassi in Lattice hanno la certificazione EuroLatex, LGA Quality, Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001 n.16333Q. Garanzia 10 anni Marcapiuma

MENTOR - Materasso Memory Med H4 Matrimoniale 160x190 Ortopedic Med H30 4D Evo Gel DISP. Medico DETRAIBILE H30 con Memory Gel - 11 Zone - DETRAIBILE 279,00 € disponibile 2 new from 279,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100 NOTTI DI PROVA - 20 ANNI DI GARANZIA - Materasso in Memory MED, H 30 (lastra H 27) - DETRAIBILE

OFFERTA LIMITATA - 100% MENTOR - Memory BIOS/GEL, 11 zone di portanza differenziata.

Tessuto con Aloe, fascia perimetrale in FULL 4D AIR Space.

Imbottitura in fibra anallergica Sanitaria, calda/fresca con propriet� termiche.

Dispositivo Medico di Classe 1, Anallergico e traspirante, con quattro maniglie.

Materasso alto 20 cm - Perfetto Top - Materasso MEMORY FOAM accogliente che si adatta alle forme del corpo, ORTOPEDICO in Airpur® ANALLERGICO, materasso matrimoniale 160x190 171,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTEZZA DEL MATERASSO FINITO: 20 cm circa, non sfoderabile ♥ COMPOSIZIONE: interno in AirPur monoblocco densità 32/kgm3 ortopedica spessore cm 14+4 cm di memory foam traspirante alta densità, lavorazione della lastra rettilinea ♥ Memory: nella lastra interna 4 cm altamente traspirante grazie alle cellule aperte, estremamente confortevole grazie all’alta densità di materiale

Confort: doppio confort grazie alla possibilità di essere girato e capovolto in modo da AVERE DUE MATERASSI AL POSTO DI UNO. Il materasso ha un lato più accogliente e un lato più rigido in modo da soddisfare i gusti e le esigenze di tutti, così da garantire una postura e un sonno ottimale ♥ ♥ Rivestimento esterno: in tessuto anti-acaro trapuntato. Tessuto antibatterico e anallergico

Imbottitura: anallergica di primissima scelta / Fascia laterale: trapuntata e corredata da eleganti nastrini in raso di rinforzo e maniglie cucite in automatico

ATTENZIONE: TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO 100% MADE IN ITALY TUTTE LE MATERIE PRIME IMPIEGATE SONO ITALIANE CERTIFICATE OEKO TEX

Garanzia 12 anni + il soddisfatto o rimborsato entro 15 giorni dall' arrivo

Emma One Materasso Matrimoniale 160x190-7 Zone a Portanza Differenziata - Materasso Memory Foam Ergonomico - Ortopedico e Traspirante 480,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☁️VINCITORE DELLA PROVA DELLA STIFTUNG WARENTEST: Non solo i nostri clienti ne sono convinti. Su più di 500 materassi testati, il nostro materasso Emma ha vinto il test con il miglior voto, "1.7".

☁️7 ZONE ERGONOMICHE: Grazie a 7 zone diverse e alla schiuma viscoelastica, il nostro materasso memory offre alla tua schiena un supporto ottimale e garantisce la comodità in ogni posizione sdraiata.

☁️MATERIALE TRASPIRANTE: La schiuma Airgocell a pori aperti e il coprimaterasso extra leggero assicurano un'efficace regolazione della temperatura e dell'umidità e un clima ottimale per il sonno.

☁️100 NOTTI DI PROVA: Prova il nostro materasso Emma senza rischi. Se non dovessi essere soddisfatto, lo ritireremo gratuitamente e ti rimborseremo il prezzo di acquisto entro le prime 100 notti.

☁️10 ANNI DI GARANZIA: La qualità del vostro sonno è la nostra missione. Il nucleo del nostro materasso è stato progettato per mantenere la sua forma intatta per 10 anni.

Emma One Media Rigidità Materasso Piazza e Mezza 120x200-7 Zone a Portanza Differenziata - Materasso Memory Foam Ergonomico - Ortopedico e Traspirante 353,00 € disponibile 2 new from 353,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☁️VINCITORE DEL TEST ALTROCONSUMO COME MIGLIORE DEL TEST: Non solo i nostri clienti ne sono convinti. Su più di 60 materassi testati, il materasso Emma one è stato nominato come migliore per qualità globale.

☁️3 STRATI E 18 CM DI SPESSORE: Emma One offre un sostegno più rigido ed un supporto e comfort ottimale al tuo corpo, notte dopo notte

☁️MATERIALE TRASPIRANTE: Adatto a tutte le stagioni. Anche d'estate il calore che si accumula la notte viene infatti dissipato velocemente, regalandoti una sensazione di freschezza e comfort, notte dopo notte.

☁️100 NOTTI DI PROVA: Prova il nostro materasso Emma senza rischi. Se non dovessi essere soddisfatto, lo ritireremo gratuitamente e ti rimborseremo il prezzo di acquisto entro le prime 100 notti.

☁️10 ANNI DI GARANZIA: La qualità del vostro sonno è la nostra missione. Il nucleo del nostro materasso è stato progettato per mantenere la sua forma intatta per 10 anni.

Materasso 160x190 cm 800 Molle indipendenti insacchettate Sfoderabile alto 25 cm - 5 cm Memory Foam Made in Italy Ortopedico Medio Rigido, Zone differenziate Antibatterico Traspirante - matrimoniale 298,89 €

259,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERASSO ORTOPEDICO : Possiede 800 molle indipendenti rivestite singolarmente in TNT Marchiato CE - Certificato Presidio Medico Classe I dal Ministero della salute con detrazione fiscale del 19% - Marchiato CE - Certificazione Oeko-tex su tutte le materie prime utilizzate (assenza di sostanze nocive) Tutti i materiali utilizzati per confezionare questo materasso sono realizzati in Italia. -Materasso a molle indipendenti insacchettate con memory da 5 cm a 9 zone differenziate - Altezza 25 cm.

* ✅Memory Foam 5 cm, un materiale innovativo completamente ecologico, anallergico ed antiacaro. Elevato livello di traspirabilita, termoregolatore (tiepido d'inverno e fresco d'estate), si automodella grazie al calore corporeo e segue in maniera ergonomica ogni curva del corpo, 100% made in Italy.

* Telo superiore tessuto ROMA morbido e traspirante, anallergico e antiacaro, sfoderabile e lavabile (100% PES - 280gr/m2) Telo inferiore tessuto in 3D traspirante (100% PES -180gr/m2) con una zip e maniglie. * Imbottitura: in fibra anallergica lato superiore (100 % Pes 500gr/m2)

* Le materie prime impiegate per la realizzazione dei nostri materassi sono interamente fabbricate in Italia nelle nostre aziende italiane altamente specializzate.

✅Dormire su un materasso a molle insacchettate e memory garantisce un riposo salutare all'insegna del relax. Con le sue proprieta ergonomiche, si adatta perfettamente alle forme del corpo e ne segue le curve naturali sostenendo al meglio ogni sua parte. Inoltre, il rivestimento e sottoposto a un trattamento che permette di rendere i tessuti altamente purificati.Gli standard saranno soddisfatti.Riposare su un modello a molle e memory garantisce grande sicurezza sotto il profilo igienico sanita

Farmarelax Materasso Dual Comfort,160x190 cm, Altezza 28cm Memory Foam 6 cm Doppio Comfort,Ortopedico, ergonomico, Avvolgente, Memo Bicomfort 338,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅DOPPIO MEMORY COMFORT- Doppio comfort per due sensazioni diverse, due gradi di rigidità diversi in un solo materasso! Un lato più sostenuto e uno più morbido con 6 cm di Memory foam adattivo da entrambi i lati!Materasso a 7 zone com portanza differenziata, Comfort unico 100% garantito. Ha lo stesso valore di 2 materassi. Ogni lato è avvolto da memory foam.

✅EFFETTO NUVOLA- Questo nuovissimo prodotto garantisce un confort estremo dovuto ai 6cm di memory nella lastra e nell’ imbottitura, Come possiamo vedere dalle immagini questo materasso è estremo comfort. Uno spesso lato di memory foam si adatta alle curve del tuo corpo per eliminare i punti di pressione e aumentare il comfort.

✅PRONTO PER IL DIVERTIMENTO IMMEDIATO: Arriva in una scatola igienica sottovuoto. Basta aprire la scatola, tagliare la pellicola protettiva, srotolare e osservare l'espansione del materasso. Ed infine testarlo .

✅BASTA MANUTENZIONE- Esente da manutenzione: realizzato in materiale ipoallergenico per tenere lontano acari della polvere, polline, muffe e peli di animali domestici, perfetto per bambini o adulti che soffrono di allergie. FASCIA 3D su tutto il materasso che garantisce igiene e traspirabilità eccezionale.

PRODOTTO 100% ITALIANO- Utilizziamo materiali 100% italiani proveniente dalla filiera di aziende Italiane di alta qualità artigianale. Questo materasso è garantito da certificazione OEKO-TEX che garantisce io materasso dall’assenza di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente.

Materasso in Memory Matrimoniale 160x190 a 1600 Molle insacchettate indipendenti in Memory Gel. Altezza: 25 cm, rigidità 8 su 10. Sfoderabile. Dispositivo Medico Classe I 298,00 € disponibile 2 new from 268,93€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supreme è un materasso in Memory GEL a 1600 molle insacchettate, sfoderabile alto 25cm. Rigidità 8 su 10, per un sostegno fino a 150kg per piazza.

L'interno del materasso è così composto, 4cm di Memory GEL, per una freschezza e comfort inimitabili, 14cm di Micromolle insacchettate, 4cm di Acquafoam HR ad alta densità. Il perimetro del materasso è inoltre rinforzato.

Il rivestimento è in fibra d'argento Silver Safe, garantisce un'azione antimicrobica, antibatterica, antiacaro e antifungina. L'argento ha un'innata azione antibatterica, che garantisce alla superficie di riposo un'igiene massima, ideale per soggetti sensibili o che soffrono di allergia. Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice fino a 40 gradi. Dotato di 4 maniglie perimetrali per permettere un facile spostamento.

Il materasso Supreme è un dispositivo medico di Classe I, registrato dal Ministero della Salute.

Il prodotto è certificato Oeko Tex standard 100 e Certipur, ed è 100% made in Italy ( con precisione prodotto in Toscana ) e garantito per 10 anni. READ Biden: il Papa dice che deve continuare a cercare l'unità

Emma Original Materasso Matrimoniale 160x190 - Eletto Prodotto dell´Anno 2020 - Altezza 25cm - Memory Foam Traspirante ed Ortopedico 493,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☁️MATERASSO ORTOPEDICO: Svegliati magnificamente! Realizzato con memory foam di altissima qualità e con le tecnologie più avanzate, l'Emma Original dà sollievo, sostegno alla tua schiena e comfort.

☁️MASSIMA ADATTABILITÀ AL CORPO: Massima adattabilità al corpo grazie a uno strato Airgocell traspirante decompressivo, memory foam viscoelastica e uno strato di supporto di schiuma poliuretanica.

☁️FATTO CON QUALITÀ: Né troppo morbido né troppo duro, ma con la giusta densità di strati che si adatta ad ogni posizione. Il nostro materasso combina la qualità e il comfort.

☁️PERFETTO PER TUTTE LE POSIZIONI DI SONNO: Per chi dorme sulla schiena, di lato e a pancia in giù. I tre strati del materasso migliorano la distribuzione della pressione e forniscono un ottimo supporto lombare. Si adatta a qualsiasi struttura del letto 90x190!

☁️100 NOTTI DI PROVA: Consegna gratuita e garanzia fornita da Emma. Srotolate il materasso e si espanderà fino alla sua dimensione normale. Ritiro e rimborso gratuito entro le prime 100 notti.

MENTOR - Materasso Memory Med H3 Matrimoniale 160x190 Creation Med Evo Tex DISP. Medico DETRAIBILE, 4 cm di Memory, sfoderabile e Lavabile 299,00 € disponibile 2 new from 299,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100 NOTTI DI PROVA - 20 ANNI DI GARANZIA - Materasso H23 a 3 strati in Memory MED

OFFERTA LIMITATA - 100% MENTOR - 4 cm di Memory BIOS, 11 zone di portanza differenziata.

Detraibile - Dispositivo Medico Classe 1 - 100% Made in Italy

Lavorazione TEX Sartoriale di alta qualità con Tessuto Silver

Fodera lavabile a 60 gradi - Anallergico, traspirante ed antiacaro

DINAFLEX® Materasso SOTTOCOSTO; Matrimoniale 160X190, Alto 18,5 CM in Poliuretano ESPANSO WATERFOAM, Ortopedico Anallergico E ANTIACARO, Extra Comfort 207,71 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso Ortopedico Anallergico Antiacaro matrimoniale 160X190 Waterfoam Extra Comfort Plus.

Densitá 30 (H3, rigido), Altezza Lastra circa 18,5 cm, Peso Lastra circa 13 kg (senza fodera), garantito 15 anni, garanzia "MADE IN GERMANY"

OFFERTA LANCIO!!! PER I PRIMI 100 MATERASSI FODERA EXTRAQUALITY in doppio tessuto, 69% Poliestere + 31% Viscosa, particolarmente adatta alle persone che soffrono di allergie, Antiacaro, chiusura con cerniera su due lati facilmente rimovibile e lavabile fino a 60 gradi in lavatrice.

Adatto a chiunque cerchi un riposo confortevole ad un prezzo molto vantaggioso!!

Tutti i materiali sono garantiti e godono di certificazione ÖKO-Tex standard 100 (fiducia nel tessile) numero di certificazione 0110048

Amazon Basics - Materasso in memory foam “Superb”, 150 x 200 cm 268,92 €

231,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 150 x 200 cm

Memory foam con pressione per sollievo che assicura un sonno rilassante

Tecnologia di raffreddamento intelligente di controllo del flusso d’aria con livelli di schiuma per una traspirabilità completa

La schiuma anti-pressione calma il dolore in qualsiasi posizione e distribuisce il peso uniformemente per ridurre la tensione

Senza sostanze dannose e anti-acari per dormire senza problemi

Comprarredo Materasso Rigido Singolo a Molle bonnel in Acciaio temperato Panama 80x190, Alto 19 cm Anallergico e antiacaro in Tessuto 100% Cotone Trapuntato Bianco e Fascia 3D Traspirante 109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materasso a molle singolo rigido 80x190 cm, adatto per rete o letto una piazza rigidità 8/10, alto 19 cm, portanza 100kg

Struttura composta da sistema a molle bonnel in acciaio temperato indeformabile block system, doppia lastra di feltro agugliato e rinforzi perimetrali in waterfoam

Fascia traspirante 3D, altamente traspirante, di elegante colore grigio

Rivestimento in morbido tessuto cotone bianco trapuntato con imbottitura da 500gr/mq in fibra anallergica

Materasso resistente e duraturo, sanitizzato antibatterico, antiacaro e anallergico

