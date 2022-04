40 La migliore microfono a condensatore economico del 2022 – Non acquistare una microfono a condensatore economico finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore microfono a condensatore economico? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi microfono a condensatore economico venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa microfono a condensatore economico. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Photry Alta Sensibilità Microfono USB con Ampia Gamma di Pickup per PC/Smartphone - Professionale Microfoni a Condensatore Cardioide per la registrazione, Streaming, Podcasting, Gaming 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampia Gamma di Pickup: Questo microfono cardioide può catturare l'audio in modo più chiaro, sopprimere il rumore di fondo indesiderato ed è progettato per registrazioni di alta qualità. Rispetto ad altri microfoni cardioidi, ha una gamma di ricezione del suono più ampia. In base alla direzione della sorgente sonora, regolare l'angolo appropriato per catturare il suono entro 2 m. Il suono rilevato è chiaro, pieno e brillante, adatto per l'uso in una varietà di ambienti di registrazione silenziosi

Qualità del Suono Professionale:Questo microfono professionale è dotato di un nucleo del microfono a diaframma largo di livello da studio,alta sensibilità, basso rumore, ampio intervallo di risposta in frequenza (da 20 Hz a 20 kHz), che copre quasi la frequenza del suono che le orecchie umane possono sentire, 24 - Bit / 48KHz frequenza di campionamento senza perdita, per quanto possibile per conservare ogni dettaglio del suono registrato, per fornire una registrazione vocale di qualità superiore

Plug & Play: Il microfono a condensatore è dotato di due cavi anti-interferenza lunghi 1,5 m (interfaccia USB e interfaccia di tipo C) per mantenere pulito il segnale di uscita. L'operazione è semplice, basta connettersi al dispositivo, può essere identificato automaticamente, non sono necessari driver aggiuntivi ed è compatibile con diversi dispositivi. Supporta PC, laptop, telefoni Android e Apple (Nota: i telefoni Apple devono essere acquistati separatamente per l'utilizzo con gli adattatori)

Regolazione del Volume e Controllo Muto: Questo microfono ha funzioni di regolazione del volume e mute, regolare facilmente il volume e silenziare un pulsante, interrompere rapidamente la registrazione e ottenere facilmente l'effetto di registrazione desiderato. Allo stesso tempo, è dotato di un jack per monitor da 3,5 mm, che può fornire un monitoraggio audio senza ritardi e ricevere feedback tempestivi sulla qualità della registrazione

Guscio in Metallo e Staffa Antiurto con Ampia Regolazione Dell'angolo: Il design dell'aspetto è semplice e il guscio in metallo cromato evidenzia la trama. La staffa in plastica leggera può essere regolata in più angolazioni in base alle tue esigenze per catturare con precisione la tua voce; allo stesso tempo, ha un design antiscivolo e resistenza agli urti, supporto stabile per il microfono e riduce al minimo il rumore delle vibrazioni

Neewer NW-700, Microfono a condensatore professionale da studio per trasmissione e registrazione, Nero 26,99 € disponibile 7 new from 26,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il microfono a condensatore professionale adotta la completamente nuovo audio circuito. Suono ricco e corposo da fonti di acquisizione che sono direttamente dalla parte frontale del microfono. Il cardioide pick-up riduce al minimo il rumore di fondo e isola la sorgente sonora principale.

Il Shock Mount in metallo dotato di una regolazione angolare grazie alla manopola di bloccaggio e può efficacemente ridurre rumore di movimentazione.

Il tappo di schiuma a sfera anti-vento può proteggere il microfono contro le interferenze del vento e cantanti 'Spit.

Il set può essere utilizzato per karaoke, in Sound reinforcement or recording, to pick up Voice o strumenti, al chiuso o all' aperto.

Set include (1) NW-700 Microfono a Condensatore Professionale + (1) Microfono Shock Mount di Metallo+ (1) Tappo di Schiuma a Sfera Anti-vento+ (1) 1x Manuale

Neewer NW-700 - Microfono Professionale a condensatore kit + 48 V alimentazione Phantom, con caricabatteria e un cavo audio per Microfono a Condensatore XLR, Nero 68,99 € disponibile 4 new from 68,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kit include: (1)NW-700 Microfono a condensatore + (1)Montaggio antiurti+(1)Morsetto da tavolo+(1)Braccio a Forma Forbici di Sospensione con XLR Cavo+(1)Fltro Pop+(1)Antivento di tipo balla+(1)48v Phantom Allimentazione +(1) Adattatore +(1)3.5mm XLR Cavo Audio

Il NW-700 Microfono a condensatore professionale adotta il circuito di audio completamente nuovo.Cattura il suono ricco e pieno dal fonte che è danvanti al mic direttamente.Il modello cardioidi pick-up minimizza il rumore del’ambiente e isola il fonte di rumore principale.

NW-35 cavalletto con cavo XLR a XLR,di costruzione completamente d’acciaio,è robusto e durevole. * Carico massimo: Circa 53oz / 1.5KG*.SI PREGA DI NOTARE : Non adatta al Microfono Blue Yeti USB !

Alimentazione Phantom 48V consegna 48V energia affidabile.L’ingresso e l’uscita XLR universale.L’interrutore On/off e indicatore LED.Con un adattatore.

Il diametro di montaggio antiurti: 1.6"-1.8"/43mm-46mm.L’apertura massima di morsetto da tavolo : 1.7"/4.5cm. SI PREGA DI VERIFICARE la dimenszione del suo microfono e lo spessore del tavolo PRIMA DI ORDINARE.

Microfono USB, Microfono a Condensatore per PC, Podcast, Giochi, Video, Riproduzione Vocale e Streaming, con Supporto per Treppiede e Plug 'n Play 21,99 € disponibile 2 new from 19,99€

1 used from 21,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Chip Pickup a Forma di Cuore:Il nostro microfono utilizza un chip pickup cardioide. La parte anteriore è pickup e la parte posteriore e i lati sopprimono il rumore. Pur garantendo una qualità del suono chiara, riduce altri rumori ambientali. Crea audio professionale per te.

Plug 'n Play:Inizia subito a utilizzare il microfono su Mac o PC; grazie alla configurazione semplice puoi iniziare subito a registrare. non è necessario alcun software driver aggiuntivo o dispositivi esterni.

Treppiede Regolabile:Il treppiede incluso nella confezione può fornire regolazione dell'angolo e dell'altezza. Puoi regolarlo in qualsiasi posizione e angolazione di cui hai bisogno. Per ottenere il suono perfetto.

Ampia Compatibilità:Il microfono a condensatore offre un audio caldo e ricco. Ideale per giochi, podcasting, riunioni zoom, streaming, chat Skype, Voice Over, ecc. adatta al tuo PC, laptop, Telefono Android, smartphone e dispositivi.

Protezione Degli Acquisti:Incluso nel pacchetto Microfono a Condensatore, USB Cable 2.0, Treppiede Regolabile, Spugna Antivento, Manuale di istruzioni. Se avete domande, siete liberi di contattarci.

Microfono USB, UPhitnis Microfono per PC Microfono a Condensatore Microfono PC con Treppiede e Parabrezza per Podcasting, Streaming, Registrazione Vocale, Youtube, Zoom e Chiamate Skype 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Vantaggio unico】con cardioide schema polare e riduzione del rumore, microfono cattura il suono, fluido e nitido davanti al microfono per pc e attutisce il rumore di fondo. con il chipset audio professionale, questo microfono USB fornisce una velocità di campionamento192Khz/24bit, quindi la tua voce sarà molto precisa e fedele al tuo tono naturale. con versione migliore di Microphone core, la sensibilità di questo microfono a condensatore era ora superiore del 23% rispetto agli altri.

【Costruzione robusta e anti-vibrazione eccezionale】 Questo microfono gaming per treppiede da tavolo del computer è robusto e l'assemblaggio è super veloce. Il design flessibile a 180 gradi ti consente di regolare un angolo confortevole per la tua altezza da seduto. Questo microfono pc non interferisce con l'utilizzo di un mouse accanto ad esso.

【La semplicità vince】 Se hai solo bisogno di un buon microfono usb per narrare un PowerPoint o un video, una conferenza, un apprendimento a distanza, streaming, chat, podcast, registrazione, chiamate Zoom, chiamate Skype, video di YouTube, ecc, questo microfono è perfetto! Il miglior rapporto qualità-prezzo! Installazione semplice, microfono USB di alta qualità (a differenza della maggior parte degli altri microfono USB in questa fascia di prezzo).

【Il microfono per PC è un vero microfono Plug and Play】, con un cavo USB lungo 1,5 metri (porta dati USB 2.0) che si collega direttamente dal microfono a condensatore del computer al PC. Utilizzando Windows 10, siamo stati in grado di collegarci e giocare senza alcuno sforzo aggiuntivo, alimentatori esterni o cablaggi aggiuntivi.

【2 anni di garanzia】 Per garantire un'elevata qualità, ogni microfono per pc è stato meticolosamente ispezionato. Se hai domande su questi microfono usb, non esitare a contattare il nostro team di supporto tramite i seguenti modi: fai clic su "Chiedi al venditore" nella pagina dell'ordine. Forniremo un servizio clienti efficace ed efficiente.

Beedove USB Microfono, PC Condensatore Microfono, Plug & Play Computer Gioco Mic, con Treppiede e Filtro Pop per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video di Youtube per Laptop Desktop 18,49 €

12,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Plug e Play, Facile da Installare】Microfono USB con una porta dati USB 2.0 non è necessario alcun software driver aggiuntivo o dispositivi esterni. Compatibile con PC, computer, laptop, Mac e Windows, Linux. È versatile e può essere utilizzato per chat, giochi, registrazioni, podcast, trasmissioni, streaming e YouTube. Robusto microfono in metallo e robusto treppiede, con luce LED incorporata Indicare lo stato di lavoro,puoi usarlo in sicurezza!

【Silenziamento e Riduzione del Rumore】il microfono desktop presenta anche filtro strati che migliora la qualità della registrazione vocale,Utilizzando l'elaborazione DSP professionale ad alta velocità,che può bloccare efficacemente il rumore di fondo e rendere la registrazione più chiara. Supporto per la regolazione del volume. La distanza tra il microfono e il filtro è regolabile.Ideale per canto,podcast, registrazione,videoconferenza, Facebook, WhatsApp,YouTube ecc.

【Microfono a Condensatore Professionale】La gamma di frequenza del microfono a condensatore è compresa tra 30Hz e20 kHz,il rumore sul lato e sul retro può essere efficacemente ridotto per darti un canto più chiaro e fedele.Il microfono gaming ha un pattern di pickup cardioide e un'eccellente funzione di soppressione fuori asse, che gli permette di catturare un suono più naturale e di sopprimere i rumori di fondo indesiderati.

【Chipset Audio Professionale da 192 kHz / 24 bit】Questo microfono a condensatore USB utilizza il chipset più moderno. La frequenza di campionamento del microfono di registrazione è fino a 192 kHz / 24 bit, risposta in frequenza regolare e piatta di 20 Hz-20 kHz: la risposta in frequenza estesa è ideale per cantare, parlare e narrare. Recupera la tua voce e utilizza microfoni di alta qualità per una riproduzione del suono squisita su Internet.

【Supporto in Pieghevole a 180 ° e Estremamete Stabile】il microfono streaming USB permette di effettuare registrazioni stabili e prive di tremolii: persino il tremolio causato dalle dita sulla tastiera e dal movimento del mouse non raggiunge il supporto per microfono.180° treppiede stabile e resistente, Il microfono può essere regolato a 360 °,un'eccellente gamma di movimento.può essere regolato in qualsiasi angolo o posizione in base alle proprie esigenze.

Neewer NW-800 Microfono a Condensatore Professionale per Trasmissioni Registrazioni in Studio & NW-35 Braccio a Forbici Sospensione per Microfono con Supporto Anti-vibrazione e Serratura da Tavolo 44,99 €

42,99 € disponibile 20 new from 42,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sono inclusi nel kit: (1) Microfono a Condensatore + (1) Braccio a Forbici Asta di Sospensione Regolabile + (1) Serratura da Tavolo + (1) Supporto Anti-vibrazione in Metallo + (1) Filtro Pop + (1) Anti-vento a Sfera in Spugna + (1) Cavo 3.5mm Maschio a Femmina XLR. N.B. la scheda audio, l’adattatore 48V Phantom, il cavo 1/4” a XLR e il cavo XLR a XLR sono da acquistare separatamente.

Il microfono a condensatore professionale adotta il circuito di audio completamente nuovo. Può catturare il suono ricco e pieno dalle fonti che si trovano direttamente di fronte ad esso. Il modello pick-up cardioide riduce al minimo i rumori dello sfondo ed individua la fonte di suono principale.

Il braccio a forbici regolabile è realizzato completamente in acciaio, è robusto e durevole. È pieghevole e comodo da trasportare. Viene montato sul tavolo del presentatore. La struttura a doppio pilastro provvede la robustezza aumentata. Massima capacità carico: circa 35oz/1kg

Il filtro pop aiuta a garantire che le tracce siano udibili e chiare da capire. Assicura che il messaggio trasmesso sia forte e chiaro, ed elimina il rumore fastidioso quando si pronuncia le lettere S, B e P.

Il supporto anti-vibrazione dispone di una regolazione dell’angolo tramite il pomello e può efficacemente ridurre i rumori di gestione. L’antivento in spugna sferico protegge il microfono da interferenze di vento e saliva degli cantanti. READ 40 La migliore assistente vocale casa del 2022 - Non acquistare una assistente vocale casa finché non leggi QUESTO!

Microfono a Condensatore, Microfono Cardioid per Podcasting, Voice Over, Streaming, YouTube, per Computer Desktop Laptop MAC o Windows per Android iOS, USB Microfono di Registrazione a Condensatore 29,99 € disponibile 1 used from 29,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Microfono a condensatore usb: questo microfono a condensatore professionale USB utilizza un chipset ad alta tecnologia, la sua frequenza di campionamento è fino a 100 kHz / 24 bit, che può fornire un suono più ricco, più dettagliato e più chiaro e può garantire l'acquisizione del tuo podcast Ogni dettaglio di progetti di doppiaggio e musica è molto adatto per riunioni, podcast e giochi.

Qualità di registrazione perfetta: il microfono Holabuy è progettato con un motivo a forma di cuore e il set microfono a condensatore di rimuovere il rumore circostante, rendendo il suono più chiaro e realistico. Inoltre, Pop Filter aumenta la precisione e la vocalità delle parole, rendendo il suono di registrazione più chiaro e la registrazione migliore.

Comodo pulsante di disattivazione dell'audio: tocca il pulsante di disattivazione dell'audio per attivare o disattivare il Microfono Cardioide, consentendoti di registrare e interrompere più comodamente. Inoltre, l'uso del tasto mute può anche impedire che un rumore eccessivo influisca sulla qualità del suono della registrazione durante il processo di pressione del tasto, garantendo così un migliore effetto di registrazione.

Dispositivo semplice: plug and play USB, non è necessario installare il driver, semplice e conveniente. Puoi anche essere compatibile con computer PC e laptop, Windows, Android, IOS. Ha una vasta gamma di usi e può essere un valido aiuto per chat, giochi, registrazioni, podcast, home studio e streaming media.

Set microfono a condensatore: il set include un USB Microfono di Registrazione a Condensatore, un braccio a forbice sospeso, una staffa per paraurti in metallo, un dispositivo anti-esplosione a doppio strato e un parabrezza facile da installare. La staffa del braccio a forbice regolabile è realizzata con una struttura interamente in acciaio, robusta e resistente. È pieghevole e facile da trasportare. Può essere installato in bacheca. I doppi bracci di supporto aumentano la forza.

TASCAM TM-80, Microfono Professionale a Condensatore per Home Studio Recording per voce e strumenti acustici, Argento 59,00 € disponibile 6 new from 59,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il TM-80 è un microfono a condensatore ideale per qualsiasi cosa, dalla voce agli strumenti acustici. La circuiteria interna è ottimizzata per ridurre il rumore e la distorsione, pur mantenendo la qualità del suono ricca e piena.

Diaframma da 18 mm in alluminio puro. Diagramma polare: cardioide. Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz. Sensibilità: -38 dB ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz).

Alimentazione Phantom richiesta (9-48 V DC).

Incluso con il TM-80, un supporto da tavolo, un cavo XLR e un supporto elastico per ridurre il rombo e il rumore durante la registrazione.

Corpo: zinco pressofuso. Dimensioni (L x A x P): 48 mm × 165 mm × 48 mm.

Aveek PC Microfono USB Condensatore per Computer Gioco Mic Plug & Play con Cancellazione del Rumore e Riverbero per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video di Youtube 40,99 € disponibile 3 new from 40,99€

2 used from 33,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ampia Compatibilità】Il microfono a condensatore è compatibile con Windows, MAC OS e PS4, e il microfono (include un adattatore Android e un adattatore IOS OTG), quindi è anche funziona su iOS (IOS 13 o superiore) e Android (porta Type-C).Si consiglia vivamente di utilizzarlo su un PC o MAC per una migliore esperienza (NOTA:Incompatibile con Xbox).

【Facilità d'uso】Non c'è bisogno di alcun software di driver o attrezzatura, basta collegarlo alla presa USB del computer o dello smartphone, quindi collegare la cuffia da 3,5 mm nella presa per le cuffie del microfono. Un jack per cuffie a latenza zero sul microfono ti aiuta a sentire chiaramente senza alcun ritardo di distrazione, e la funzionalità di silenziamento rapido è molto utile per gli utenti, con luce LED incorporata Indicare lo stato di lavoro.

【Pickup Cardioide e Cancellazione del Rumore】I microfoni cardioidi possono solo raccogliere il suono direttamente e precisamente, e schermare il suono dai rumori. Inoltre, il nostro prodotto ha una modalità di riduzione del rumore, tenendo premuto il pulsante "MUTE" per 3 secondi renderà la vostra registrazione più chiara e trasparente (Nota: Il prodotto si accende la modalità di riduzione del rumore per impostazione predefinita)

【Qualità del Suono Eccellente】Utilizzando l'elaborazione DSP professionale ad alta velocità e con la funzione di riverbero regolabile. Che tu sia in una conferenza telefonica o in un podcast, un microfono collegato con USB ti aiuterà a suonare al meglio. (Si consiglia di regolare il tasto ECHO al 40%-50%); il microfono a condensatore è adatto per: podcasting, voice acting, registrazione di Let's Plays, registrazione di voci fuori campo su un mix/podcast.

【Cosa si Ottiene】Microfono *1, cavo Usb (1.5m)*1, filtro Pop*1, base in metallo*1, adattatore Android (tipo-C)*1, adattatore ios otg*1; Il nostro microfono usb viene con una garanzia a vita.Se avete domande sul microfono, non esitate a contattarci, vogliamo fare meglio!

Neewer Kit di Microfono a Condensatore NW-800: Microfono Dorato, Alimentazione 48V Phantom, NW-35 Stand con Supporto Anti-vibrazione, Filtro Pop & Cavo XLR per Registrazioni a Casa in Studio 55,99 €

53,49 € disponibile 15 new from 53,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATTENZIONE: Verificare la misura del microfono e lo spessore del tavolo prima dell’acquisto (Diametro di Supporto Anti-vibrazione: 43-46mm; Massima Apertura di Serratura da Tavolo: 4,5cm). Lo stand NON è adatto al microfono Blue Yeti USB! Il microfono NON funziona con cellulari o tablet, come Mac.

SONO INCLUSI NEL KIT: (1) NW-800 Microfono a Condensatore Dorato, (1) Alimentatore 48V Phantom Nero, (1) NW-35 Stand Asta di Sospensione Braccio a Forbici Nero, (1) Supporto Anti-vibrazione in Metallo Nero, (1) NW-3 Filtro Pop Nero, (1) Antivento Sferico in Schiuma Nero, (1) Cavo Audio 3,5mm a XLR, (1) Cavo XLR Maschio a Femmina, (1) Serratura da Tavolo, (1) Adattatore (Spina UE)

NW-800 MICROFONO A CONDENSATORE: Adotta il circuito di audio completamente nuovo. Può catturare il suono ricco e pieno dalle fonti che si trovano direttamente di fronte ad esso. Il modello pick-up cardioide riduce al minimo i rumori dello sfondo ed individua la fonte di suono principale.

ALIMENTAZIONE 48V PHANTOM: Provvede la potenza affidabile 48V phantom ai microfoni a condensatore e trasferisce i segnali sonori alla scheda audio. Adotta l’input e l’output XLR universali, e l’interruttore ON/OFF e l’indicatore LED per le operazioni comode.

NW-35 STAND ASTA DI SOSPENSIONE BRACCIO A FORBICI: Adotta la struttura robusta in ferro, che supporta massimo 1,5kg. Viene regolato senza fatica per ottenere l’altezza e l’angolo ideali per dimostrare la voce perfetta.

Akg P120 Microfono a Condensatore con Diaframma da 2/3" Ideale per Home Studio, Nero 87,10 €

83,00 € disponibile 19 new from 83,00€

14 used from 66,68€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Microfono versatile per voce, archi, batteria e altri strumenti con pattern pickup al cardioide

Il filtro di commutazione dei bassi elimina le frequenze basse o i rumori superflui e offre un rapporto segnale/rumore di 75 dB

Il robusto corpo in metallo resiste all'uso quotidiano in studio o in viaggio

Il leggero diaframma da 2/3" offre un suono chiaro e preciso e un filtro per il taglio dei bassi a 300 Hz e 6 dB/ottava

Imbottitura di attenuazione da 20 dB commutabile per un agevole utilizzo con fonti sonore intense

Marantz Professional MPM-1000 - Microfono a Condensatore con Diaframma Largo, Spugna Antivento, Sospensione Elastica, Treppiede e Cavo XLR 49,00 € disponibile 9 new from 49,00€

18 used from 36,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Registrazione professionale a un costo abbordabile - Microfono a condensatore da scrivania o supporto da tavolo con prestazioni audio superiori per registrazioni chiare e trasparenti

Pattern a cardioide per la riduzione dei rumori ambientali; per la registrazione in ambito podcast, gaming, studi di trasmissione, studi di registrazione, registrazione su computer e streaming

Ampia risposta in frequenza (da 20 a 20.000 Hz) per la cattura dell'intero spettro sonoro udibile e la registrazione chiara dell'audio per strumenti, video YouTube, cantanti e lavori di narrazione

Ascolta ogni dettaglio - Alta sensibilità e basso rapporto segnale-rumore di fondo per la registrazione dettagliata della sorgente audio e la riduzione dei suoni indesiderati

Una registrazione sempre perfetta - Include schermo antivento, sospensione elastica, treppiede da tavolo e cavo XLR; fattore di forma compatto e leggero per un trasporto più agevole

Neewer Kit di Microfono a Condensatore, NW-700 Professionale da Studio/Supporto Regolabile con Braccio a Forbice/Supporto Ammortizzato/Filtro di Pop/Scheda Audio USB per Registrazione in Studio 29,99 €

28,99 € disponibile 8 new from 28,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il kit include:(1) NW-700 Microfono a Condensatore, (1)Supporto Regolabile di Sospensione con Braccio a Forbice, (1)Shock Mount, (1)Cavo di Audio, (1)Filtro di Pop, (1)Scheda Audio a USB, (1)Antivento Cappuccio in Schiuma.

MIGLIORAMENTO: In base alla risposta dell'utente al microfono a condensatore, abbiamo aggiornato 3 parti del set di microfoni: (1)Abbiamo aggiornato il nucleo del microfono per renderlo più sensibile; (2)Più articoli vengono aggiunti nel set Mic per fornire più scelte e esperienza d'uso per il cliente; (3)Un piccolo tappetino di plastica viene posizionato sulla parte superiore del morsetto di montaggio del tavolo per rendere più stabile l'intero braccio a forbice della sospensione.

MIC AGGIORNATO: Il NW-700microfono a condensatore viene aggiornato rispetto a quello originale, più sensibile; Cattura suoni ricchi e corposi da fonti che si trovano davanti al microfono; Il modello di pick-up cardioide riduce al minimo il rumore di fondo e isola la fonte sonora principale in modo da poter fornire un suono migliore ora per la registrazione in studio, voce, strumenti, podcast, ecc.

PRECAUZIONI: Il NW-700 microfono a condensatore è un modello di captazione cardioide che raccoglie al meglio ciò che accade davanti al microfono, riducendo al contempo la captazione dei suoni dai lati e dalla parte posteriore, migliorando l'isolamento della sorgente sonora desiderata. Quindi, al fine di ottenere la migliore qualità del suono, quando si utilizza il microfono, PER FAVORE, stare davanti alla sorgente con il logo Neewer.

KIT COMPLETO: Il supporto regolabile di braccio a forbice di sospensione è dotato di morsetto di montaggio da tavolo, realizzato in ferro di qualità che lo rende robusto e resistente; Carico massimo: circa 0,7 kg; Apertura massima del morsetto di montaggio da tavolo: 5,2 cm; L'angolo dell'ammortizzatore può essere regolato usando una manopola di bloccaggio; Insieme all'utilizzo di un filtro pop, renderà la voce più chiara, proteggendo il microfono dallo sputo causato da artisti.

YOTTO USB Microfono a Condensatore Kit 192kHZ/24bit Microfono di Registrazione per Computer PC YouTube con Filtro Antipop, Supporto Regolabile, Ragno Anti Shock, Filtro Anti-Vento, Attaches de câble 54,99 € disponibile 3 used from 41,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Collega e usa:Ti preoccupi ancora per la complicata impostazione del microfono? Paghi ancora un prezzo extra per un alimentatore fantasma? Finisci tutto questo oggi! Il microfono plug-and-play USB YOTTO semplifica ogni singola persona. Compatibile con PC e laptop senza alcun driver o dispositivo aggiuntivo. Collegalo a una porta USB-A e divertiti.

Nato per essere professionale:Niente di inferiore rispetto ai microfoni professionali. Dotato dell'ultimo chipset che supporta la frequenza di campionamento ad alta risoluzione 192kHz / 24bit Il microfono a condensatore YOTTO assicura un suono più chiaro, più puro e più regolare. Regalati un'esperienza migliore quando canti, registri, podcast.

Focus sul suono:Adotta un modello polare cardioide che riduce al minimo il rumore dell'ambiente circostante e cattura l'intera gamma del suono. L'anello magnetico aggiunto sul cavo USB ha migliorato notevolmente la sua capacità anti-interferenza che garantisce una trasmissione senza perdita. Inoltre viene fornito con una copertura microfonica in schiuma e un filtro pop per evitare il fastidioso suono plastico. Fai ogni sforzo per ottenere il suono originale della tua voce

Acquisto tutto in uno: non preoccuparti di nuovo scegliendo accessori diversi compatibili con il microfono. YOTTO ti prepara un set completo di microfoni. Non solo quelli sopra menzionati, il pacchetto include anche un robusto supporto per braccio del braccio del microfono e supporto antiurto. Tutti gli accessori sono realizzati con la massima qualità. Consideralo per te con tutto il nostro cuore.

Cosa c'è di più? YOTTO offre un servizio a 5 stelle con una garanzia di rimborso incondizionata di 30 giorni e una garanzia di 12 mesi. Accettiamo qualsiasi suggerimento e speriamo di costruire un nuovo marchio in questo settore. Dì addio al microfono economico e regalati un'esperienza migliore!

MARSGAMING MMICPRO, Microfono USB PC, Condensatore, Streaming ad Altissima Definizione, ASMR, Nero 33,50 € disponibile 13 new from 29,80€

8 used from 24,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MICROFONO PER STREAMING AD ALTA DEFINIZIONE: Microfono con capsula a condensatore cardioide ottimizzata e convertitore ADC professionale ad altissima definizione, ideale per streamings e ASMR; Tutti i dettagli e le sfumature catturati nelle tue registrazioni e streamings

QUALITÀ DEL SUONO SENZA LIMITI: Isola il microfono e sopprime i rumori e i suoni indesiderati grazie al suo sistema di sospensione professionale; Il doppio set di filtri, pop e windscreen, assicura una qualità del suono pura e pulita in qualsiasi situazione

BRACCIO MECCANICO OMNIDIRETTIVO: Posiziona il microfono nella migliore posizione di captazione del suono grazie alla comoda regolazione omnidirezionale del braccio meccanico

COSTRUZIONE PROFESSIONALE: Microfono e supporto interamente in metallo costruiti con materiali eccellenti per la massima durata e stabilità READ 40 La migliore telefono cordless per anziani del 2022 - Non acquistare una telefono cordless per anziani finché non leggi QUESTO!

Gyvazla 3.5mm Lavaier Microfono Condensatore Omnidirezionale con adattatore Con Easy Clip sul sistema, per Registrazione di Interviste/Conferenza Video/Podcast/Voice Dictation/Phone 10,99 € disponibile 2 new from 10,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CANCELLAZIONE DEL RUMORE: i microfoni Gyvazla Lavalier registrano un suono pulito e chiaro per risultati professionali; Usalo per Youtube Podcasting, GarageBand o anche per registrare il tuo rap!

JACK COMPATIBILE TRRS DA 3,5 MM: - Basta collegare il microfono al telefono o allo smartphone Windows e agganciarlo alla maglietta. Ora puoi riprodurre istantaneamente la tua voce, senza bisogno di spine o batterie aggiuntive. Compatibile con quasi tutti i PC, laptop e quelle fotocamere che non richiedono microfono attivo (con batterie) .PS: Non compatibile con Macbook Pro 2014,2015. Consiglia il Gyvazla USB microfono.

PACCO CONVENIENZA 3 in 1 PER NESSUN PROBLEMA: - Cavo lungo 5,6 piedi in modo da poterti muovere nella stanza senza scollegare il microfono.

NON ACQUISTARE IMITAZIONI ECONOMICHE: - Abbiamo creato i nostri microfoni con parti di altissima qualità perché sappiamo quanto dipendono i nostri utenti. I nostri minuscoli microfoni sono progettati per registrare la voce da più direzioni, in stanze grandi e anche all'aperto!

Avviso: 1. Confermare saldamente collegato durante l'utilizzo. 2. Leggere il manuale dell'utente è necessario. 3. Non compatibile con Macbook Pro 2014, 2015. Scegli il Gyvazla USB microfono. 4. Il telefono Android deve scaricare l'app video (Open Camera o Camera MX) per consentire al microfono di funzionare durante la registrazione di video.

Neewer NW-800 Studio - Set microfono a condensatore professionale NW-800, con assorbimento degli urti, a sfera anti-vento, in schiuma, cavo di alimentazione per microfono 36,99 €

35,99 € disponibile 6 new from 35,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set include (1) Nero Professionale Microfono a Condensatore + (1) Microfono Shock Mount + (1) Tappo di Schiuma a Sfera Anti-vento+ (1) Microfono Cavo di Alimentazione.NOTA: 1. Il microfono a condensatore funziona solo con il dispositivo in grado di fornire energia sufficiente (Tensione Richiesa: 5V) per esso. Quando è collegato con il computer desktop, il microfono potrebbe essere utilizzato da solo, Quando è collegato con un computer portatile, collegare il portatile alla presa elettrica, oppure utilizzare un potere phantom 48V per ottenere energia sufficiente se il suono non è chiaro e alto . 2 Se il dispositivo non ha potuto fornire energia sufficiente (se usato con l'amplificatore o mixer, ecc), il volume del suono registrato potrebbe essere bassa, e si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione phantom 48V supplementare per collegarlo. (adattatore di alimentazione phantom non è incluso) .3 .Il microfono non può essere utilizzato con il cellulare e desktop computer.4.If volete suono migliore, una scheda audio dovrebbe essere urilizzato.5.Quando fare la registrazione, si prega di mettere il microfono lontano dall'amplificatore per impedire la registrazione di rumore a causa di amplificatore .

Il professionale microfono a condensatore adotta il circuito di controllo elettronico e una unica capsula. Catturare il suono intenso e corposo dalla fonte che è davanti al microfono.

Il shock mount può riduce il rumore effettivamente.

Il tappo di schiuma a sfera anti-vento può proteggere il microfono contro il disturbo del vento e il sputo dei cantanti.

Non può essere utilizzato con Mac!!!

Behringer C-1, microfono a condensatore da studio 32,90 € disponibile 12 new from 32,90€

4 used from 18,69€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Microfono a condensatore professionale con diaframma largo per una qualità audio insuperabile

Ideale come microfono principale e di supporto per l’uso in studio e dal vivo

Modello di pick-up cardioide per un'eccezionale separazione della sorgente sonora e reiezione del feedback

Trasduttore a gradiente di pressione con capsula anti-urto

L'ingresso FET a bassissimo rumore e senza trasformatore elimina la distorsione a bassa frequenza

Neewer NW02-1A Mixer Console 2 Canali Economico per Microfono a Condensatore, Compatto Mixer di Audio con Alimentatore 48V Phantom 2 Bande 51,99 € disponibile 10 new from 51,99€

1 used from 26,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche High Headroom Anolog Mixer: ha il rumore ultra basso (rumore residuo di output principale da -103dB & di output controllato da -90dB) ed il neo-classic "British" 2-Band EQ per il suono caldo e musicale. È meraviglioso per registrazioni, pannello di controllo di DJ, karaoke e apprezzmento di musica.

Il pre-amplificatore di microfono XENXY alimentato tramite Phantom possiede una gamma di frequenza notevolmente ampia, che consente di gestire i segnali di qualsiasi fonte audio senza eccessivamente amplificare gli elementi specifici del suono. È paragonibile ai pre-amplificatori stand-alone nelle boutique. Funziona con l'alimentazione elettrica esterna da 220V-240V (50/60Hz), per cui, è utilizzabile in qualsiasi paese.

Il console dispone di un compressore di livello da studio con la funzione super facile "One-Knob" ed il controllo LED per i vocali professionali e il suono strumentale. Livelli di indicatori LED: (Clip), 0, -10, -20

Audio: può essere collegato direttamente al computer. Software di registrazioni, revisioni e podcast gratuiti & 150 plug-in di strumenti/effetti

Il mixer pesa solo 680g. Grazie alla struttura compatta e robusta, in un guscio metallico, viene usato in molti luoghi differenti.

Microfono a Condensatore, VeGue USB Computer Microfono PC Kit con braccio a forbice regolabile Supporto antiurto per strumenti Voice Overs Registrazione Podcasting YouTube Gaming(VG-016) 49,99 €

45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Plug & Play】VeGue Il pacchetto del microfono USB è dotato di un cavo USB A a B, Compatibili con vari sistemi come Windows, Mac OS, Linux, OS cromato, non è necessario alcun software aggiuntivo del driver o scheda audio. (Nota: non compatibile con Xbox / Phone.)

【Qualità del suono professionale】Progettato con chipset audio professionale, tasso di campionamento alto 192kHz / 24 bit e 100Hz-18kHz Response frequenza piatta, microfono VG-016 fornisce una riproduzione del suono cristallino e reale. Ideale per podcasting, musica / video registrazione, live streaming, giochi o chat online.

【Modello di pickup cardioid】La capsula del condensatore cardioide consente a questo microfono USB di catturare un suono incontaminato e accurato. Con il cotone insonorizzato incorporato, taglierà il rumore più inutile e restituirà il suono più reale per te.

【Design user-friendly】Il set del braccio è realizzato in acciaio resistente. È facile regolare ogni angolo e altezza per abbinare la tua posizione di lavoro. Il supporto shock contiene il microfono stabile con una funzione di smorzamento e impedisce il microfono di cadere accidentalmente.

【Cosa Ottieni】1 x microfono a condensatore, 1 x braccio esteso, 1 x supporto antiurto in metallo, 1 x morsetto da tavolo, 1 x filtro anti-pop, 1 x copertura del microfono, 1 x cavo USB da 1,8 m, 1 x manuale.Tutti gli accessori Premium sono contenuti in un unico pacchetto, il che rende il microfono condensatore VG-016 per essere la scelta più sicura.

Microfono a Condensatore, Larkotech Microfono a Condensatore, Supporto da Tavolo, Microfono USB Plug-And-Play per Giochi, Podcast, Youtube, Riproduzione Vocale e Multimediale in Streaming 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche . Materiali metallici di alta qualità - Il microfono a condensatore per PC è realizzato in materiale metallico di qualità, più robusto e durevole, viene fornito con un supporto per treppiede regolabile stabile, è possibile fissare il microfono sulla scrivania e la rotazione di 360 ° regola la direzione e l'altezza del microfono.

♫. Pattern pick-up cardioide - Il microfono adotta la modalità pickup cardioide, frequenza di campionamento 44,1 KHz / 16 bit, ampia risposta in frequenza (20 Hz-20 KHz). Ha un design di riduzione del rumore ad alta specifica, che può ridurre efficacemente fino all'85% del rumore, estrarre la sorgente sonora necessaria e migliorare la chiarezza.

♫. Design intelligente della manopola del volume: con le due manopole di facile accesso, è possibile regolare il volume tra muto e massimo per ottenere il miglior effetto di registrazione, comodo e facile da usare. E il microfono ha un monitoraggio della trasmissione del suono a latenza zero, puoi registrare e sovraincidere in tempo reale, assicurati che emetta esattamente come previsto.

. Plug & Play - Non è richiesto alcun driver aggiuntivo, solo plug and play. Può essere facilmente collegato al tuo computer Mac e Windows, nonché ai tuoi telefoni cellulari e tablet, indipendentemente dalla registrazione vocale, dal canto musicale, dal podcast o dal gioco, può facilmente soddisfare l'uso.

. Ampia applicazione: la staffa e il corpo completamente in metallo sono più stabili. Un dispositivo crea un'esperienza multi-scenario, che può essere utilizzata per live streaming in tempo reale, giochi per PC, chat online, narrazione e zoom, ecc. Ideale per trasmissioni professionali in studio, podcast, interviste, registrazioni vocali, chiamate in conferenza, online come Facebook, MSN, skype e altro.

Microfono USB, TONOR Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30 54,99 €

42,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Plug and Play: con una porta dati USB 2.0 non è necessario alcun software driver aggiuntivo o dispositivi esterni. Ideale per giochi, podcasting, riunioni zoom, streaming, chat Skype, Voice Over, ecc.

Modello di Pickup Cardioide: il microfono ha un pattern di pickup cardioide e un'eccellente funzione di soppressione fuori asse, che gli permette di catturare un suono più naturale e di sopprimere i rumori di fondo indesiderati.

Facile da Installare: non necessita di assemblaggio, è sufficiente collegare il filtro pop al treppiede del microfono, poi si può collegare e suonare. Il microfono è compatibile con Windows, macOS e Linux. Nota: Il microfono e l'attacco per l'ammortizzatore possono essere svitati e fissati ad un braccio del braccio con filettatura 5/8''. Se il braccio boom ha una filettatura di 3/8'', è necessario un adattatore.

Eccezionale Antivibrazione: il supporto ammortizzatore nascosto aggiornato può ridurre efficacemente il rumore causato dal mouse, dalla tastiera, dal radiatore o dal tocco del microfono.

Cosa ottieni: 1 x microfono a condensatore, 1 x supporto per shock, 1 x treppiede per microfono pieghevole, 1 x filtro pop, 1 x cavo da USB Type-C a USB-A 2.0 e 1 x manuale . Nota: è compatibile con Mac, PC e PS4 (è richiesto un adattatore), non è compatibile con telefoni e Xbox.

Shure SM7B Vocal Microfono Dinamico per Broadcast, Podcast e Registrazione, XLR Studio Mic per la Musica e la Parola, Wide-Range Frequenza, Costruzione Robusta, Schermo Antivento Staccabile, Nero 429,00 €

355,00 € disponibile 11 new from 355,00€

5 used from 330,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UN SOLO MICROFONO PER TUTTO: Registrazione in studio, home recording, podcasting e streaming; L'SM7B è il microfono su cui fanno affidamento cantanti, podcaster e streamer più affermati al mondo

REGISTRAZIONE DELLA VOCE IN STUDIO: La capsula dinamica dell'SM7B produce una risposta in frequenza ampia, omogenea e lineare, capace di offrire una riproduzione eccezionalmente chiara e naturale sia della musica che del parlato

PODCAST & BROADCAST: Presente nei più importanti podcasting-studios di tutto il mondo, l'SM7B dispone di un sistema antishock con sospensione pneumatica e di un filtro antipop che consentono di eliminare i rumori meccanici e i disturbi causati dal respiro; così vengono riprese solo le parole e tutto il resto rimane fuori dal mix

CONTENUTI IN STREAMING: Una diretta streaming professionale comincia da un microfono capace di riprendere con eccezionale naturalezza sia la musica sia il parlato; il microfono SM7B da decenni in ciò è un pioniere

CONNESSIONE XLR PROFESSIONALE: la connessione XLR congiuntamente a un'interfaccia audio permette un maggior controllo sul segnale e, quindi, una miglior qualità complessiva del suono; per ottenere il famoso tono caldo e bilanciato che contraddistingue l'SM7B, si consiglia un guadagno di almeno 60 dB

PREUP USB Microfono a Condensatore Kit 192kHZ/24bit Microfono di Registrazione con Braccio Boom e Supporto Antiurto per YouTube Vlogging, Streaming di Gochi, Podcasting e Chiamate Skype, Plug&Play 33,99 €

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Born To Be Professional】 Il microfono USB offre una frequenza di campionamento fino a 24 bit / 192 KHz. Quindi, questo microfono per microfono offre un suono più chiaro, fluido e piatto. Ha un'ampia risposta in frequenza (da 20 Hz a 20 kHz) e offre un'eccellente qualità di riproduzione del suono per audio ad alta risoluzione.

【Suono a fuoco】 Il pattern cardioide fornisce una registrazione perfetta e accurata, in modo da poter eliminare il rumore ambientale e rendere il suono più chiaro e realistico. Rileva la sorgente sonora proprio davanti al microfono e riduce il rumore di fondo indesiderato.

【Connettività USB Plug and Play】 La registrazione desktop di alta qualità è facile! Basta collegare il microfono USB alla porta del computer, compatibile con PC, computer e laptop, Windows, Linux, nessun driver richiesto

【Accessori per l'eliminazione del rumore】 Il microfono è dotato di supporto per microfono, supporto antiurto, morsetto da tavolo, cappuccio in schiuma anti-vento, cavo USB da A a B e filtro anti-pop. Questi accessori possono minimizzare efficacemente il rumore causato da vibrazioni indesiderate o esplosive.

【Set di bracci durevoli】 Il supporto a forbice regolabile è realizzato in tutte le costruzioni in acciaio, è robusto e durevole. Tipo pieghevole, comodo da trasportare. Può essere montato sul tavolo degli annunci. Le doppie braccia rinforzate aumentano la forza.

Microfono USB 192KHZ/24Bit, OTHA PC Microfono a Condensatore con Riduzione del Rumore, Professionale Cardioid Microfono con Filtro Pop per Registrazione, Podcast, Streaming, YouTube, Home Studio 45,99 € disponibile 2 used from 29,86€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♪♪ Microfono a Condensatore USB Aggiornato ♪♪: Questo microfono a condensatore USB utilizza il chipset hi-fi più avanzato. La frequenza di campionamento arriva fino a 192kHz /24 bit. Ottieni registrazioni cristalline e un'ampia gamma di frequenze (da 20Hz a 20kHz), che offre un suono eccellente e riproduce audio ad alta risoluzione. Ideale per la registrazione di voci e strumenti acustici.

♪♪ Facile da Configurare ♪♪: Plug and Play, non è necessario installare alcun driver per questo microfono USB, compatibile con PC, computer e laptop, Windows e Linux. Con il convertitore del condensatore a elettrete da 16 mm, il microfono USB può ottenere una forte risposta dei bassi. Questo microfono a condensatore professionale registra un audio cristallino.

♪♪ Eccezionale Fedeltà del Suono ♪♪: con il suo diagramma polare cardioide, il microfono da studio OTHA è più sensibile al suono frontale. Il suono dal lato viene registrato solo debolmente e dal retro quasi per niente. Questo è l'ideale per voci e strumenti acustici che dovrebbero essere vicini e diretti, senza riverbero e rumore di fondo. Questo rende il microfono ideale per live streaming, video fuori campo, podcast, video di YouTube, conferenze Skype e così via.

♪♪ Esclusione di un Tasto e Riduzione del Rumore ♪♪: Premere a lungo per 2-3 secondi per ottenere la riduzione del rumore, che può bloccare efficacemente il rumore di fondo e rendere la registrazione più chiara. Premere brevemente un tasto per attivare la funzione mute. Supporto per la regolazione del volume. Ciò rende facile suonare alla grande su un podcast, live streaming, videochiamata o sulla maggior parte degli altri tipi di registrazioni.

♪♪ Kit Microfono Professionale per Podcast ♪♪: Questo pacchetto include: Microfono a Condensatore * 1, Braccio a forbice a sospensione * 1, Filtro anti-pop a due strati * 1, Cappuccio in schiuma antivento * 1, Cavo USB-AB (2m) * 1, adattatore da USB tipo C a USB * 1, manuale utente * 1 e servizio clienti professionale 24/7. Nota: Assicurati che il microfono sia lontano dall'altoparlante per evitare rumori. READ 40 La migliore amplificatore vintage del 2022 - Non acquistare una amplificatore vintage finché non leggi QUESTO!

Neewer NW-700 Microfono a Condensatore Professionale & NW-35 Supporto a Forma Forbici Regolabile con Filtro Antipop e Morsetto da Tavolo 42,99 €

40,49 € disponibile 21 new from 40,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il set include: (1) microfono a condensatore, (1) supporto regolabile per braccio a forbice a sospensione, (1) morsetto di montaggio da tavolo, (1) supporto ammortizzatore in metallo, (1) filtro pop, (1) tappo in schiuma anti-vento a sfera, (1) cavo da 3,5 mm maschio a XLR femmina. Nota: scheda audio, alimentazione Phantom da 48 V, cavo da 1/4" a XLR e cavo XLR a XLR sono necessari per l'acquisto aggiuntivamente; se si desidera un migliore effetto sonoro, è necessario utilizzare una scheda audio; si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione phantom extra da 48 V per collegarlo (adattatore di alimentazione phantom non è incluso)

Il microfono a condensatore professionale adotta il circuito audio completamente nuovo. Cattura un suono ricco e corposo da fonti che si trovano direttamente davanti al microfono. Il modello di pick-up cardioide riduce al minimo il rumore di fondo e isola la sorgente sonora principale.

Il supporto regolabile per forbici è realizzato in tutta la struttura in acciaio, robusto e durevole. Tipo pieghevole, comodo da trasportare. Può essere montato sul tavolo degli annunciatori. I bracci a doppia staffa aggiungono resistenza. *Carico massimo: circa 1 kg

Lo scudo del filtro del vento del microfono può garantire che le tue tracce siano udibili e facili da capire. Inoltre farà in modo che il tuo messaggio forte e chiaro e bandisca i temuti suoni sibilanti e lispanti.

Il supporto ammortizzatore in metallo dispone di una regolazione dell'angolo con manopola di bloccaggio e può ridurre efficacemente il rumore di manipolazione. Il cappuccio in schiuma anti-vento a sfera può proteggere il microfono dalle interferenze del vento e dallo spiedo dei cantanti. Il microfono non può essere utilizzato con telefono cellulare e tablet. Nota: non può funzionare con Mac.

Amazon Basics - Mini microfono a condensatore da scrivania, Nero 34,94 € disponibile 16 used from 27,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mini microfono a condensatore per scrivania con capsula singola con pick-up unidirezionale; Nero

Raggiungi un'eccellente qualità del suono registrando voce, strumenti, podcast, audio per video e molto altro

Il prodotto è compatibile con Skype, Messages, FaceTime, Twitch e Youtube

Connessione USB plug & play (non sono necessari driver), cavo USB da 1,49 m e treppiede da scrivania inclusi

Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS e Linux

YOTTO Microfono USB per PC laptop, Microfono a Condensatore 192KHz/24Bit Cardioide con Filtro Antipop, Supporto Regolabile, Ragno Antishock per Streaming Twitch, Voice Over, Youtube Podcasting, Skype 46,99 € disponibile 2 new from 46,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Meglio che mai: il microfono YOTTO USB è dotato di un trasduttore a condensatore a elettrete da 16 mm di grado superiore che può contenere una frequenza di campionamento ad alta risoluzione fino a 192 KHz / 24 bit e una risposta in frequenza piatta da 100 Hz a 18 kHz in modo che possa facilmente essere competente per qualsiasi lavoro come podcast, giochi, lavoro voiceover e giochi in streaming su Twitch.

Facile per chiunque: il design plug and play USB rende il microfono più facile da usare per chiunque. Compatibile con tutti i PC o laptop e non è necessario scaricare alcun driver o acquistare alcun dispositivo aggiuntivo in modo da poterlo giocare semplicemente collegandolo al PC o al laptop. Il cavo USB a doppia schermatura riduce le interferenze.

Modello polare cardioide: adotta il modello più adatto per l'uso quotidiano, il modello polare cardioide aiuta a catturare la voce più chiara e nel frattempo riduce il rumore al minimo.

Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno: il set di microfoni USB professionali YOTTO contiene microfono USB, supporto per microfono da tavolo, filtro pop, supporto antiurto, cavo USB e manuale utente. Tutti gli accessori sono realizzati con materiali di alta qualità che ne garantiscono la qualità. Risparmia tempo acquistando questo pacchetto all-in-one e inizia a goderti il tuo tempo di gioco.

Cosa c'è di più? YOTTO offre un servizio a 5 stelle con una garanzia di rimborso incondizionata di 30 giorni e una garanzia di 12 mesi. Accettiamo qualsiasi suggerimento e speriamo di costruire un nuovo marchio in questo settore. Dì addio al microfono economico e regalati un'esperienza migliore!

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug 'n Play su PC e Mac - Nero 149,99 €

110,66 € disponibile 7 new from 110,66€

92 used from 88,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set di tre capsule personalizzate: micro USB per un suono trasparente e potente, con qualità di trasmissione per YouTube, Twitch, Podcasting, riunioni di zoom, registrazioni musicali e molto altro

Software Blue Vo!CE: realizza effetti di trasmissione vocale perfetti e intrattieni il tuo pubblico con effetti ottimizzati, modulazione avanzata e campioni audio HD.

Quattro modalità di rilevamento: le modalità cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo offrono un'incredibile versatilità e ti consentono effettuare registrazioni che normalmente richiederebbero più microfoni. Per voce, strumenti e podcast

Controlli audio: il volume delle cuffie, la selezione di modelli e il silenziamento istantaneo consentono di controllare tutti i livelli di registrazione e audio

Design regolabile: regola il microfono alla sorgente sonora per ottimizzare la qualità del suono grazie al supporto regolabile e ascolta la tua voce in tempo reale senza ritardi

