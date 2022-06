40 La migliore monete antiche del 2022 – Non acquistare una monete antiche finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore monete antiche? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi monete antiche venduti nel 2022 in Italia.

IMPACTO COLECCIONABLES Monete antiche, 6 Denari e Doppi Denari Originali dell'Impero Romano dal 138 d.C. al 253 d.C. - Edizione da Collezione 499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GIOIELLO ORIGINALE: Autentici denari d'argento e doppi denari dell'Impero Romano coniati tra il 138 e il 253 d.C., le monete di questa collezione storicamente significativa hanno almeno 1.800 anni. Con ogni moneta, si ottiene un pezzo di storia vivente.

IL SOLDATO DEI GLADIATORI, REGALA IL REGALO DELLA STORIA: Questa collezione è appositamente progettata per gli amanti della storia. Le monete coniate dall'Impero Romano sono caratterizzate dalle immagini dei loro imperatori e dalle cosiddette allegorie sul loro rovescio. 6 pezzi originali, ognuno con una storia molto speciale.

UN PICCOLO MUSEO IN CASA TUA: Tra gli imperatori della collezione puoi trovare lo stesso Lucio Settimio Severo, imperatore tra il 193 e il 211 d.C. e fondatore della dinastia dei Severi, o Gordiano III, imperatore tra il 238 e il 244 d.C.

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ: Ognuna delle 6 monete originali sono autentiche e sono state selezionate da un esperto numismatico che le ha acquisite dopo molti anni di visite a fiere specializzate in vari paesi europei. La collezione include un certificato di autenticità rilasciato da un esperto indipendente membro dell'American Numismatic Association, con il suo numero di registrazione 164636.

CASO NUMISMATICO : Per rendere questa collezione il prodotto perfetto, come regalo riceverete un robusto astuccio di cartone con chiusura magnetica in cui conservare le monete d'argento. Inoltre può essere usato come presentatore per presentare la collezione. Le dimensioni esterne sono 187 x 130 x 20 mm, e all'interno c'è spazio per 6 capsule numismatiche di 50x50 mm.

IMPACTO COLECCIONABLES Monete antiche - Impero Romano - 5 Monete Originali in Borsa di Velluto - Le Monete degli antichi imperatori - divinità e legioni - Certificato di autenticità Incluso 49,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La storia nelle tue mani - Osserva e studia le autentiche e antiche monete dell'Impero Romano, uno dei più grandi imperi della storia, le cui conquiste hanno raggiunto tutta l'Europa, fino al Nord Africa e al Medio Oriente. Queste 5 monete sono appartenute a persone in carne e ossa. Ognuna di esse racconta una storia reale. Un incredibile pezzo di storia a un prezzo incredibile.

Monete da museo - Questa collezione storica contiene 5 monete autentiche dell'epoca dell'Impero Romano. Ognuna di queste monete ha più di 1.600 anni. Una di esse mostra il ritratto dell'imperatore Valente, che regnò dal 364 al 378 d.C. Gli imperatori romani facevano incidere il proprio ritratto sulle facce delle monete come forma di autoglorificazione. L'altro lato della moneta mostra altri affascinanti motivi, come le divinità, le legioni e diverse rappresentazioni di vittorie in battaglia.

Certificate da esperti - Ogni moneta di questo tesoro è stata attentamente ispezionata e certificata da un membro dell'American Numismatic Association. Una collezione unica, resa possibile grazie ad anni di ricerca in tutto il mondo nelle fiere e negli eventi del settore. Tutte le monete sono state accuratamente verificate, il che garantisce la loro elevata qualità e le ottime condizioni di conservazione.

Monete per collezionisti - Il set di 5 monete comprende un follis (la moneta di bronzo risalente al 294 voluta da Diocleziano). Le monete sono state coniate tra il 300 e il 400 d.C. Lo stato di conservazione riflette l'uso reale che ne è stato fatto. Ogni moneta ha un diametro tra 1,25 e 2,5 centimetri circa. In regalo riceverai anche una borsa di velluto in cui custodirle, insieme a una breve descrizione del prodotto.

Condividi con noi questa grande passione - Con questa raccolta puoi mettere insieme una collezione di monete e banconote autentiche da fare invidia al più grande collezionista. Abbiamo più di 20 anni di esperienza. Per questo possiamo proporti più di 200 collezioni diverse, ognuna corredata del sigillo di eccellenza numismatica.

IMPACTO COLECCIONABLES Monete ANTICHE - 20 Monete, Collezione Seconda Guerra Mondiale 1939-1945 189,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 20 monete originali con certificato di autenticità

Monete antiche coniate tra il 1939 e il 1945

Monete di Ungheria, Croazia, Italia, Germania, Giappone, Boemia e Moravia, Serbia, Francia di Vichy, Slovacchia, Regno Unito, Francia, Unione Sovietica, Belgio, Indocina francese, Tunisia, India, Gran Bretagna, Indie olandesi, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America

Conservate in capsule ermetiche, all'interno di un fantastico astuccio in legno

Un ottimo modo per iniziare a collezionare valuta estera, e il regalo perfetto per i collezionist

IMPACTO COLECCIONABLES Collezione Monete ANTICHITA' - 1 Dibolo di Mileto in Argento, Antica Grecia 129,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Moneta in argento da 1 Diobolo

Coniata tra il 550 ed il 500 a.C.

Pezzo originale con certificato d'autenticità

Monete incapsulate per una corretta conservazione

Un ottimo modo per iniziare a collezionare valuta estera, e il regalo perfetto per i collezionist

CAILI Pulitore Ultrasuoni, Piccolo Pulitore ad Ultrasuoni,Utilizzata per er Pulire Gioelli, Orologi, Occhiali, Dentiere, Monete Antiche ecc 17,99 € disponibile 2 new from 17,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Professional Ultrasonic Cleaner] Questo detergente per gioielli ad ultrasuoni produce onde sonore pulite potenti e delicate che non danneggiano oggetti di valore, rendendo questo processo un efficace strumento di pulizia per gli oggetti.

[Pulitore ad ultrasuoni di alta qualità] è prodotto con la tecnologia delle vibrazioni ad alta frequenza, che può stimolare il trasduttore e generare onde ultrasoniche. È dotato di un cestello per la pulizia per facilitare la pulizia.

[Ambito di applicazione] Famiglia, negozio di ottica, gioielleria, negozio di orologi, officina di riparazione di telefoni cellulari, studio dentistico, laboratorio, laboratorio elettronico, ufficio, ecc.

[Convenienza] Il design ultra-umano deve solo essere premuto con il semplice tocco di un pulsante, e quindi premuto per chiudere. Hai solo bisogno di installare una batteria per usarlo.

[Consigliato] Aggiungi del sapone liquido per risultati di pulizia migliori. Goditi la pulizia professionale dei gioielli. I materiali pulibili includono metallo, vetro, ceramica, ecc. Possono pulire tutti i tipi di inquinanti

Collana Moneta Romana | Vera Bigiotteria dell’antica Roma! | Monetina Antica in Bronzo Originale della"Vedova" | Regali Biblici della Terra Santa | Autentiche monete della Bibbia 89,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Avrai un pezzo autentico di storia cristiana e romana! "L'obolo della vedova" è una moneta autentica di 2000 anni che è stata usata in Terra Santa al tempo di Gesù ed è menzionata nella Bibbia

Grazie alla sua connessione a Gesù e alla Bibbia, è una delle monete antiche più famose. Questo è il tipo effettivo di moneta menzionata nella storia delle “Monetine della Vedova” (Marco 12, Nuovo Testamento)

Dimensioni moneta 1 cm. di diametro Lunghezza della catenina: 45 cm. Materiale: Moneta in bronzo incastonata in una cornice in argento sterling 925

Include una sottile catenina d'argento in argento sterling 925, una confezione regalo di alta qualità e un certificato di autenticità. La moneta viene esportata legalmente da Gerusalemme su licenza dell'Autorità per le Antichità di Israele

Dea Libera Americana Antiche Monete D'Argento Di Rame Antico Processo Di Raccolta Dollaro D'Argento Moneta Rame Aquila Raffinatezza/Argento/Il giro 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nome: American Global Global Lord 1877 Rustic Rame Rame Argento Coin

Dimensione: 30 mm di diametro, spessore 2mm

Materiale: argento rame antico in ottone

Questo prodotto è una moneta commemorativa, non ha un valore di valuta di circolazione

Si può proprio raccolta, o è possibile regalo al tuo migliore amico

Made in Italy Quadro Mona Lisa con cornice barocca, di Leonardo da Vinci, 70 x 90 cm, stampa artistica da parete in stile retrò, repro antico, per la casa, l'ufficio, la pratica e la caffetteria 82,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mona Lisa Quadro con cornice da parete Leonardo da Vinci 70 x 90 cm Retro Repro Antico

Questa esclusiva collezione di riproduzioni di opere d'arte contemporanee è stampata con tecnica offset in 4,5 o 6 colori su carta patinata di qualità da 200 g. Dimensioni cornice: ca. 70 x 90 cm, dimensioni foto ca. 70 x 50 cm, Made in Italy

Conferite anche voi alle vostre 4 pareti uno stile di vita inconfondibile, eccezionale e soprattutto positivo, grazie al nostro ampio assortimento

In stile barocco alla moda per la vostra casa, irradia sensualità e lusso.

Lasciatevi incantare dal suo fascino barocco antico.

IMPACTO COLECCIONABLES L'Antoniniano d'Argento. Il Denaro dell'Impero Romano 59,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Autentico Antoniniano dell'Impero Romano, Vari imperatori disponibili, Monete di più di 1.700 anni

Coniato in argento. L'antoniniano fu introdotto durante il regno di Caracalla, e al suo nome ufficiale, Marco Aurelio Antonino, si deve il nome con cui la moneta è conosciuta, all'inizio del 215, come una moneta d'argento simile al denario, leggermente più grande e la cui effigie rappresentava l'imperatore con una corona radiata.

Custodia in velluto e certificato di autenticità inclusi

La moneta è autentica del periodo e di ottima qualità, garantendo così il suo alto valore collezionistico,

Un ottimo modo per iniziare a collezionare la storia delle monete antiche, e il regalo perfetto per i collezionisti.

IMPACTO COLECCIONABLES Monete di Spagna - Moneta d'Argento delle antiche colonie spagnole. Coniata tra Il 1700 e Il 1746 110,00 €

99,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Autentica moneta da 1/2 argento reale delle ex colonie spagnole. Coniato nella famosa zecca di Potosi in Perù tra il 1700 e il 1746. La moneta ha un peso approssimativo di 1,4 gr. e un diametro di 14,5 mm.

Il dritto mostra il monogramma di Filippo V e il rovescio la croce con i leoni e i castelli. La moneta è presentata in un lussuoso astuccio di legno che misura 20 x 15 cm. Riceverete anche il certificato di autenticità con le informazioni più interessanti.

Monete che circolarono tra il 1572 e il 1773 nelle Americhe. Questa è un'edizione speciale numerata con pochissime unità disponibili. Ogni moneta viene conservata con cura in una capsula speciale e montata in una scatola di legno.

Tutte le monete sono di ottima qualità e in condizioni "non circolate", garantendo così il loro alto valore collezionistico.

Un ottimo modo per iniziare a collezionare valuta estera, e il regalo perfetto per i collezionist

IMPACTO COLECCIONABLES Monete antiche - Collezione di 2 Monete Samurai e Un bllet Samurai 99,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo set contiene 2 monete e una banconota del periodo dell'ultimo samurai Anni 1769-1870. Avete l'opportunità di ottenere una moneta storica in bronzo di 4 Mon, una moneta ovale di 100 Mon e una banconota di 1 Mon.

Include due monete da 4 e 100 Mon, Samurai money I samurai, la nobiltà guerriera del Giappone pre-industriale, sono conosciuti anche oggi come combattenti leggendari. Sono guerrieri disciplinati, efficaci, orgogliosi e senza paura.

Banconota in formato verticale stretto e con elaborati caratteri calligrafici. La collezione è presentata in un favoloso cofanetto di legno. Riceverete anche il certificato di autenticità con le informazioni più rilevanti.

Tutte le monete sono autentiche monete d'epoca di ottima qualità, garantendo così il loro alto valore collezionistico, e ogni moneta è incapsulata individualmente per una corretta conservazione.

Un ottimo modo per iniziare a collezionare la storia delle monete antiche, e il regalo perfetto per i collezionisti.

Arabia Saudita Monete Di Rame Antiche Vecchio Medaglione D'Argento. Collezioni Processo 24Mm Monete D'Argento Di Rame. Moneta Moneta Commemorativa Raccogliere/Argento/Il giro 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nome: moneta saudita arabiana antica rame rame monete

Dimensioni: diametro 24mm, spessore 1,5 mm

Materiale: argento rame antico in ottone

Questo prodotto è una moneta commemorativa, non ha un valore di valuta di circolazione

Si può proprio raccolta, o è possibile regalo al tuo migliore amico

Monete e zecche del Piemonte e Valle d'Aosta. La storia regionale attraverso le monete e le antiche zecche 9,90 €

9,40 € disponibile 3 new from 9,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2015-01-01T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 159 Publication Date 2015-01-01T00:00:01Z

Nomisma. Catalogo monete. Savoia (1730-1861). Regno d'Italia (1861-1946). Stato Pontificio (1775-1963). Repubblica Italiana (1946-2001). Ediz. illustrata 25,00 €

23,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2019-08-20T00:00:01Z Edition Illustrated Language Italiano Number Of Pages 320 Publication Date 2019-08-20T00:00:01Z Format Illustrato

Monete imperatoriali e imperiali di Roma. Da Giulio Cesare (100 a.C.-44 a.C.) a Zenone ( 476-491 d.C.). Da Giulio Cesare a Settimio Severo (100 a.C.-211 d.C.) (Vol. 1) 16,00 €

15,20 € disponibile 10 new from 15,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2020-07-20T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 160 Publication Date 2020-07-20T00:00:01Z

Testimoni parlanti. Le monete antiche a Roma tra Cinquecento e Seicento 28,00 €

26,60 € disponibile 5 new from 25,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2009-01-01T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 544 Publication Date 2009-01-01T00:00:01Z

Catalogo Di Monete Antiche E Moderne... 21,10 € disponibile 2 new from 15,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Language Italiano Number Of Pages 268 Publication Date 2019-04-10T00:00:01Z

Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo imperadore Augusto: Inclusivamente co' suoi zecchieri dette comunemente consolari 21,33 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 372 Publication Date 2014-10-27T00:00:01Z

Religions del Món Antic: Politeisme, Monoteisme: 237 13,00 €

11,08 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Edition 1 Language Spagnolo Number Of Pages 244 Publication Date 2003-12-01T00:00:01Z

Monete romane 29,00 €

25,79 € disponibile 4 new from 25,79€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2002-10-01T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 240 Publication Date 2002-10-01T00:00:01Z

Cereali antichi e moderni. Perché conoscere le varietà della farina che mangi può salvarti la vita 15,00 €

14,25 € disponibile 3 new from 14,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2021-11-04T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 160 Publication Date 2021-11-04T00:00:01Z

La moneta in Grecia e a Roma. Appunti di numismatica antica 23,00 €

21,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2008-12-01T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 160 Publication Date 2008-12-01T00:00:01Z

Cottura a Bassa Temperatura: Degusta il Sapore della Vera Sous Vide! Scopri l’Approccio Infallibile a 3 Step per Padroneggiare le Fasi della Cottura Sottovuoto (CBT). 300 Deliziose Ricette 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 223 Publication Date 2021-02-16T00:00:01Z

La moneta romana - Il suo restauro e il suo simbolismo 7,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Release Date 2018-02-07T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 52 Publication Date 2018-02-07T00:00:01Z

Manuale di numismatica 28,00 €

26,12 € disponibile 3 new from 26,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Release Date 2018-01-01T00:00:01Z Edition 14 Language Italiano Number Of Pages 366 Publication Date 2018-01-01T00:00:01Z

Radici antiche, germogli nuovi. Conversazione con mons. Fernando Ocáriz, Prelato dell'Opus Dei 12,00 €

11,40 € disponibile 12 new from 11,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2020-11-16T00:00:01Z Edition 1 Language Italiano Number Of Pages 136 Publication Date 2020-11-16T00:00:01Z

Le monete campane delle zecche minori. Ediz. illustrata (Vol. 3) 15,00 €

14,25 € disponibile 2 new from 9,85€

1 used from 14,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2012-12-01T00:00:01Z Edition Illustrated Language Italiano Number Of Pages 344 Publication Date 2012-12-01T00:00:01Z Format Illustrato

Monete e medaglie nel libro antico dal XV al XIX secolo 23,00 €

21,85 € disponibile 3 new from 21,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 1985-01-01T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 96 Publication Date 1985-01-01T00:00:01Z

Iniziazione all'I Ching. Il libro dei mutamenti. La più antica sapienza del mondo 9,50 €

9,02 € disponibile 12 new from 7,75€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 1998-12-01T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 112 Publication Date 1998-12-01T00:00:01Z

