40 La migliore monitor 21 9 del 2022 – Non acquistare una monitor 21 9 finché non leggi QUESTO!

LG 29WL50S Monitor 29" UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560x1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI (HDCP 2.2),Uscita Audio, Flicker Safe, Nero 259,00 €

199,99 € disponibile 11 new from 199,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor 29" UltraWide 21:9, Full HD 2560 x 1080, Flicker Safe, Anti Glare

Compatibile HDR 10 (High Dynamic Range), 250 cd/m2

Radeon FreeSync 75 Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair, tempo di risposta 5 ms

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 M Colori - sRGB 99 %)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light), speaker stereo 10 Watt

HUAWEI MateView GT 34'' Monitor Ultrawide curvo gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio altoparlante SoundBar 5W, Controllo touch volume, doppio microfono 360°, USB-C, HDMI, DP, Nero 549,00 €

429,00 € disponibile 20 new from 429,00€

1 used from 398,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sfrutta i vantaggi di un'immersione totale: lo schermo 34 pollici ultra-wide 21:9 è davvero super coinvolgente; grazie al suo design ultra-curvo 1500R hai la sensazione di immergerti in quello che stai guardando

Display con elevata frequenza di aggiornamento: il display WQHD 3440 x 1440 di HUAWEI MateView GT ha più pixel orizzontali del 1440p standard, per dare davvero vita alle immagini, proprio davanti ai tuoi occhi; inoltre, grazie a una latenza bassissima e a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il flusso visivo è continuo e fluido

Doppio altoparlante SoundBar per un controllo totale: l'innovativa SoundBar con doppio altoparlante 5 W di HUAWEI MateView GT è alloggiata nella base e utilizza un algoritmo audio intelligente per offrirti un suono stereo di alta qualità; ti basta sfiorare con il dito la SoundBar per regolare il volume in modo semplice e intuitivo; e man mano che alzi il volume, il display FX multicolore incorporato si illumina

Sistema a doppio microfono a 360°: con il sistema a doppio microfono intelligente integrato nel HUAWEI MateView GT, la tua voce viene ricevuta fino a un raggio di 4 metri a 360°; l'intelligente sistema IA rende la voce più chiara, così le tue parole non verranno solo "sentite"ma, cosa ben più importante, comprese

Tutte le porte che vuoi e un tasto fisico a 5 vie: il pannello posteriore magnetico si rimuove facilmente permettendo di accedere alla porta USB-C multifunzione che puoi usare per trasferire dati, contenuti video 8K e per la ricarica PD; hai a disposizione anche una porta HDMI, la DisplayPort e un jack audio combinato cuffie / microfono da 3.5 mm; modifica rapidamente i parametri del display per adattarlo alle diverse tipologie di gioco utilizzando il pratico tasto fisico a 5 vie; puoi scegliere fra 8 diverse modalità progettate appositamente per i giochi RTS, MOBA, FPS (sparatutto in prima persona) e altre categorie

Samsung Monitor SJ55W (S34J552), Flat, 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray 459,00 €

329,90 € disponibile 32 new from 329,90€

8 used from 247,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Samsung Monitor SJ55W, 34", Flat

3440x1440 (Ultra WQHD), Pannello VA, 21:9

Refresh Rate 75 Hz, Response Time 4 ms, FreeSync

2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio

PIP, PBP, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode, Image Size

LG 34GN73A UltraGear Gaming Monitor 34" UltraWide Curvo 21:9 LED IPS HDR 10, 2560x1080, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB 3.0 HUB, Flicker Safe, Nero 449,00 €

349,99 € disponibile 2 new from 349,99€

5 used from 262,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UltraGear Monitor Gaming 34" UltraWide Full HD Curvo, 2560 x 1080, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range), 300 cd/m2, colore calibrato, 1ms Blur Motion Reduction

AMD FreeSync 144Hz e G-Sync Compatible 144Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello IPS per colori ricchi da qualsiasi angolazione (16.7M colori - sRGB 99%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker free 579,00 €

399,00 € disponibile 83 new from 399,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Samsung Monitor Gaming Odyssey G5, 34", Curvo (1000R)

3440x1440 (Ultra WQHD), Pannello VA, 21:9, HDR10

Refresh Rate 165 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium

1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio

Flicker Free, Eye Saver Mode

MSI Optix MAG342CQR Monitor Gaming Curvo 34", Display 21:9 (UWQHD) 3440x1440, 144Hz, 1ms, VA, FreeSync Premium, HDR Ready, RGB Mystic Light, Night Vision 549,90 €

429,99 € disponibile 37 new from 429,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Curved Gaming (1500R): I monitor gaming MSI utilizzano un pannello curvo con un raggio di curvatura di 1500R, che è il più comodo e adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dall'informatica generale ai giochi.

Frequenza di aggiornamento di 144Hz: Il monitor Optix MAG342CQR è dotato di una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un pannello VA con tempo di risposta di 1 ms che offre maggiori vantaggi nei titoli FPS, fighting game, Sim Racing, RTS e sport.

Con la risoluzione di 3440×1440 e rapporto 21:9, goditi gli ultimi titoli AAA nel modo in cui erano stati concepiti... con splendidi dettagli che si estendono per tutta la tua visuale periferica.

LED RGB: non tutti i monitor da gioco devono essere sgargianti con i loro effetti RGB. Il design RGB riflette l'estetica elegante che solo i giocatori di MSI possiedono.

Night Vision: se l'intero schermo è scuro o solo alcune parti presentano forti ombre. Lascia che il primo sintonizzatore di nero intelligente al mondo illumini la tua giornata facendo risaltare i minimi dettagli nelle aree più scure. READ 40 La migliore televisori 50 pollici del 2022 - Non acquistare una televisori 50 pollici finché non leggi QUESTO!

Itek CURVED R1800 Monitor GGC 30", WFHD 2560x1080 UltraWide, VA, 200Hz, 21:9, 1ms MPRT, 3xHDMI, DP, Audio, HDR Ready, Adapt Sync, Nero 347,99 € disponibile 9 new from 347,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE MONITOR: display UltraWide VA da 30 pollici, con risoluzione WFHD 2560x1080 pixels con formato a 21:9 , refresh rate a 200Hz, HDR Ready e compatibile GSync, con Free Sync e Low Blue Light, struttura frameless

CARATTERISTICHE DRIVER: monitor con Free Sync e Low Blue Light, compatibile con le tecnologie HDR e GSync, tempo di risposta a 1ms, sviluppato per professionisti e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico. .

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO: compatibile con tutte le console presenti sul mercato, è indicato per gaming e designer; resa ottima con giochi ad alta dinamica, grafica professionale, animazioni, video e film, programmi di sport

CONNESSIONI: Attacco Display Port 1.2, HDMI 1.4 e HDMI 2.0, Jack Audio, funziona con tutte le schede video

COSTRUZIONE: robusta scocca in materiale plastico colore nero, rifiniture accattivanti e stilose, schermo antiriflesso, attacco VESA per attacco con staffa fissa o snodabile

MSI Optix MAG301CR2 Monitor Gaming Curvo 30", Display 21:9 (WFHD - UltraWide FullHD) 2560x1080, 200Hz, 1ms, Pannello VA, AMD Adaptive Sync, HDR Ready, VESA, Mystic Light RGB, VESA, Display port, HDMI 399,00 €

369,00 € disponibile 17 new from 369,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello Gaming Curvo (1500R) - I monitor da gioco MSI utilizzano un pannello curvo 1500R, che è il più comodo e adatto alla più ampia gamma di applicazioni, dall'elaborazione generale ai giochi.

Frequenza di aggiornamento di 200 Hz e tempo di risposta di 1 ms - I monitor MSI Optix sono dotati di una frequenza di aggiornamento di 200 Hz e di un pannello VA con tempo di risposta di 1 ms che offre il massimo vantaggio negli FPS, SIM Racing, RTS e tutti i titoli sportivi.

WFHD (2560 x 1080) - Con una risoluzione di 2560 x 1080 e 21:9, goditi gli ultimi giochi AAA nel modo in cui erano stati concepiti con dettagli meravigliosi che abbracciano l'intera visuale periferica.

Adaptive-Sync - I monitor MSI Optix sono dotati della tecnologia Adaptive Sync per ottenere immagini fluide durante il tuo gameplay. La tecnologia Adaptive Sync sincronizzerà la frequenza di aggiornamento del monitor con la GPU per eliminare stuttering o tearing.

Mystic Light - Con MSI Mystic Light, i monitor Optix forniscono una luce ambientale morbida che può essere facilmente sincronizzata con qualsiasi altro prodotto di gioco abilitato a Mystic Light.

LG 34GK950G UltraGear Monitor Gaming 34", Curvo, 21:9 UltraWide LED Nano IPS, Quad HD 3440 x 1440, nVIDIA G-Sync 120 Hz, 5 ms, Sphere Lighting, Multitasking, Regolazione Altezza non disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor Gaming UltraGear 21:9 Curvo, 34" QuadHD 3440x1440

NVIDIA G-Sync 120Hz (Overclock)

Pannello Nano IPS per colori ricchi da qualsiasi angolazione (DCI-P3 98%)

Calibrato in fabbrica per una ottima qualità del colore

LED RGB Posteriore Sphere Lighting con effetti personalizzabili

LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38" QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840x1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero 1.499,00 €

1.196,90 € disponibile 52 new from 1.196,90€

6 used from 1.113,12€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UltraGear Monitor Gaming 38" UltraWide QuadHD+ Curvo, 3840 x 1600, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 600 (High Dynamic Range), 450 cd/m2, Colore Calibrato, Active Dimming, Tempo di Risposta 1 ms

Radeon AdaptiveSync e G-Sync Compatible 160Hz (OC), Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello Nano IPS 1ms per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light), Sphere Lighting 2.0 (Sound/Video Sync Mode)

MSI Optix MAG342CQRV Monitor Gaming 34" Curvo, Pannelo VA, Display 21:9 UWQHD (3440 x 1440), Frequenza 100Hz, Tempo di risposta 1ms, Curvatura 1500R, AMD Freesync e compatibile G-Syn, Mystic Light RGB 556,00 € disponibile 7 new from 499,00€

1 used from 389,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto originale qualità premium

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Prodotto realizzato con materiali di alta qualità

Modello di prodotto: 9S6-3DB65H-007

LC-POWER LC-M40-UWQHD-144 40" Ultra Wide PC Monitor (IPS, 3440 x 1440, 144 Hz, AMD FreeSync, HDR 600 Ready, 21:9, 99% sRGB, OD 4 ms) 629,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prova la massima sensazione di gioco con il monitor da 40" / 101,6 cm di LC-Power!

Grazie alla risoluzione Ultra WQHD di 3440 x 1440 pixel, il monitor offre immagini 2,5 volte più nitide rispetto al Full HD convenzionale.

Grazie al pannello IPS di alta qualità, il monitor offre un volume di colore particolarmente ampio, che offre colori ricchi anche con immagini molto luminose e può essere ulteriormente migliorato dall'HDR 600.

Altre caratteristiche del monitor includono una frequenza di aggiornamento dello schermo di 144 Hz per una visualizzazione fluida dei contenuti, AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP), e in altezza supporto regolabile e una porta USB-C-PD (90W).

Caratteristiche: AMD FreeSync Premium, Overdrive, Low Blue, GamePlus, FPS/RTS, PiP/PbP, predisposizione per HDR 600, supporto regolabile in altezza, compatibile con VESA

INNOCN 40 Monitor da gioco da 40 pollici - 144Hz 3440 * 1440P PC computer con AMD FreeSync, Ultrawide WQHD 21:9 IPS Display, 400nit, 100% sRGB, △E<2 - DP1.4, HDMI 2.0, USB C 90W, 40C1R 639,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche "【 144Hz e stupefacente WQHD Monitor per il gioco】 La frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura scene d'azione fluide e impeccabili anche nei giochi con frame rate elevato; la risoluzione 1440p e l'HDR 400 migliorano la tua esperienza di gioco, visualizzando più dettagli, più colori e una qualità dell'immagine sorprendente."

【Monitor grande da 40 pollici - per i cacciatori di schermi di gioco più grandi 】Il monitor ultrawide da 40 pollici aumenta il campo visivo (FOV) in certi giochi. il che significa una migliore visione periferica, qualcosa che può sicuramente offrire un vantaggio, soprattutto nei giochi multiplayer competitivi.

【21:9 Schermo ultra ampio per il multitasking in modo efficiente】 Massimizza il tuo schermo reale e rimuove il fastidio di una configurazione a doppio monitor per il multitasking senza soluzione di continuità su un solo schermo con la modalità PBP/PIP. Questo monitor è altamente raccomandato per giochi competitivi, elaborazione dati, programmazione, fotoritocco, Excel e fogli di calcolo e molti altri lavori d'ufficio.

【Multi-Connettività con più possibilità】 Questo monitor per computer 40C1R USB ha interfacce ricche: 1 * DP 1.4, 1 * USB C 90W, 2* HDMI 2.0,,1* altoparlante. È possibile collegare direttamente il monitor USB C con laptop, Mac, telefoni, tablet e altro per il trasferimento dei dati, la ricarica, inoltre, è possibile inclinare, ruotare o regolare l'altezza come si desidera.

【ΔE

LG 34WN80C Monitor 34" QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED IPS HDR, 3440x1440, 1 Miliardo di Colori, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Nero 659,99 €

635,64 € disponibile 35 new from 635,64€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor 34" UltraWide Curvo 21:9, Quad HD 3440 x 1440, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range), 300 cd/m²

Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), tempo di risposta 5 ms

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - sRGB 99%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

Itek Monitor Gaming GGF, Flat 40", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR600, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync, G-Sync, HDMI, Display Port, Audio, Led RGB, Altezza regolabile, HUB USB, Type-C 614,47 € disponibile 8 new from 614,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE MONITOR: display piatto da 40 pollici, con risoluzione 3440 x 1440 pixel UltraWide, pannello IPS e struttura frameless su tre lati, tempo di risposta di 1ms MPRT; frequenza di aggiornamento a 144Hz con Free Sync, G-Sync, e Low Blue Light.

CARATTERISTICHE DRIVER: monitor con Free Sync e Low Blue Light, compatibile con le tecnologie HDR 600 ready e GSync, tempo di risposta a 1ms, sviluppato per professionisti e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico.

CARATTERISTICHE di UTILIZZO: compatibile con tutte le console presenti sul mercato, è indicato per gaming e designer; resa ottima con giochi ad alta dinamica, grafica professionale, animazioni, video e film, programmi di sport.

CONNESSIONI: Tecnologia Plug and play, attacco Display Port, HDMI, Type-C, Jack Audio, funziona con tutte le schede video.

COSTRUZIONE: robusta scocca in materiale plastico colore bianco lucido, rifiniture accattivanti e stilose, schermo antiriflesso, attacco VESA per attacco con staffa fissa o snodabile; tecnologia schermo: LCD

MSI Optix MPG341CQR Monitor Gaming 34" Curvo, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), HDR 400, Freq 144Hz, 1ms, Mystic Light RGB, Steelseries GameSense, Curvatura 1800R, AMD FreeSync, Gaming OSD App 899,00 €

499,99 € disponibile 2 new from 499,99€

1 used from 950,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA - Incluso un supporto per videocamera che può scorrere lungo la parte superiore del monitor, consentendo l'aggiunta di telecamere di fascia più alta con supporti per cavalletto da collegare con l'aumento della qualità complessiva del flusso. È incluso anche un bungee per mouse che si collega alla parte inferiore del monitor per ridurre l'attrito dal cavo del mouse e ridurre il disordine dalla scrivania.

OTTIMIZZATO PER LO STREAMING - Con Camera Cradle, puoi installare facilmente il tuo dispositivo webcam per lo streaming.

STAND REGOLABILE - Il monitor OPTIX MPG341CQR è dotato di un supporto in grado di offrire un'ampia gamma di regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione.

GAMING OSD E REMOTE DISPLAY - Regola facilmente le impostazioni del monitor tramite il software Gaming OSD o l'app Android MSI Remote Display. Personalizza e adatta impostazioni specifiche a diversi profili o giochi e regolali al volo senza dover passare manualmente attraverso l'OSD analogico. Scambia le varie modalità per trovare le impostazioni più adatte per ogni utilizzo.

SBLOCCA TUTTO IL TUO POTENZIALE - L'OPTIX MPG341CQR è dotato di una webcam integrata che fornisce il riconoscimento facciale in grado di sbloccare il PC, avviare programmi e modificare profili colore in base all'utente rilevato. READ 40 La migliore scanner per libri del 2022 - Non acquistare una scanner per libri finché non leggi QUESTO!

MSI MPG ARTYMIS 343CQR Monitor Gaming Curvo 34", Display 21:9 WQHD (3440 x 1440), 165 Hz, 1ms, curvatura 1000R, Pannello VA, Mystic Light RGB, MSI CONSOLE MODE 799,00 €

624,93 € disponibile 48 new from 624,93€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IMMERSIONE ESTREMA, GIOCO SENZA BORDI - La serie MSI ARTYMIS adotta pannelli con raggio di curvatura 1000R, creando la curvatura perfetta per l'occhio umano riducendo l'affaticamento degli occhi causato dall'uso a lungo del computer e aumentando l'immersività in-game

DISPLAY UWQHD 34", HDR 400 - Il pannello VA 3440 x 1440 (formato 21:9, 109 PPI) supporta fino a 1,07 miliardi di colori e True Colour Sync (luminosità 550 nits / rapporto di contrasto 3000:1); include True Colour Sync e profili HDMI CEC per più dispositivi

165 HZ REFRESH RATE, 1MS TEMPO DI RISPOSTA – Alta frequenza di aggiornamento (con AMD FreeSync Premium) consente puntamento e movement tracking precisissimi (giochi fps, simultatori); tempo di risposta di 1ms elimina tearing e frame rate frammentato

CONNETTIVITÀ ULTRAMODERNA - Le opzioni di interfaccia video sono 1 Display Port 1.4 (3440x1440/165Hz), 2 HDMI 2.0 e USB 3.2 Gen1 Tipo C; le porte aggiuntive sono 1 USB 3.2 Gen1 Tipo B, 2 USB 3.2 Gen1 Tipo A, uscita cuffie, navigatore joystick a 5 vie

SMART GAMING – Imposta Profili multipli per modalità ottimizzate per i dispositivi (cellulari incl.); Regola impostazioni tastiera e mouse al volo con l'app MSI Gaming; Optix Scope offre lente integrata con multi-stage zoom a 8 livelli e tasti di scelta rapida

AOC C3583FQ 35" VA monitor a LED curvo 2560 x 1080 Res, 21:9,160 hz, 300 cd/m2, 4ms, VGA/DVI/(2) HDMI/(2) DP, Spk 1.309,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pannello VA da 35" (2000R), risoluzione 2560x1080, 160hz, angolo di visione di 178 gradi

Luminosità- 300 cd/m2, rapporto di contrasto dinamico- 50.000.000:1, rapporto di aspetto 21:9, 4ms

Connettività- VGA, DVI, (2) HDMI-MHL, (2) porta di visualizzazione

Altoparlanti, Line-in/out audio, Lunetta stretta

Itek Monitor Gaming GGC, Curvo (1500R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR400, VA, 144Hz, 1ms, FreeSync, G-Sync, HDMI, Display Port, Audio, Led rossi, Altezza regolabile 569,90 €

501,53 € disponibile 8 new from 501,53€

1 used from 322,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE MONITOR: display curvo da 34 pollici, con risoluzione 3440x1440 pixel UltraWide, pannello curvo VA e struttura frameless su tre lati, tempo di risposta di 1ms MPRT. Frequenza di aggiornamento a 144Hz con Free Sync, G-Sync, e Low Blue Light.

CARATTERISTICHE DRIVER: monitor con Free Sync e Low Blue Light, compatibile con le tecnologie HDR e GSync, tempo di risposta a 1ms, sviluppato per professionisti e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO: compatibile con tutte le console presenti sul mercato, è indicato per gaming e designer; resa ottima con giochi ad alta dinamica, grafica professionale, animazioni, video e film, programmi di sport.

CONNESSIONI: Tecnologia Plug and play, attacco Display Port, HDMI, Jack Audio, funziona con tutte le schede video.

COSTRUZIONE: robusta scocca in materiale plastico colore nero, rifiniture accattivanti e stilose, schermo antiriflesso, attacco VESA per attacco con staffa fissa o snodabile.

BenQ EX3501R 35 Pollici Ultra WQHD 3440 x 1440, VA, 100 Hz HDR Curved Gaming Monitor, 21:9, FreeSync 2, HDR, 1800R, HDMI, Display Port, USB-C 992,12 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Intrattenimento panoramico: immergiti in uno schermo da 35” con una risoluzione di 3440x1440 con curvatura 1800R

High Dynamic Range: la tecnologia HDR del monitor EX3501R offre luminosità e un livello di contrasto alto, offrendo prestazioni visive dettagliate

Connettività con cavo singolo USB-C: la USB-C consente il trasferimento di dati via USB SuperSpeed e di video in 2K

Comfort visivo ergonomico: la regolazione di altezza e inclinazione e la tecnologia Brightness Intelligence Plus offrono un comfort visivo ottimale

La tecnologia AMD FreeSync offre un'esperienza di gioco armoniosa eliminando il tearing improvviso e i frame interrotti

TITAN ARMY 29 pollici 200 Hz Curved Hairtail Screen 2K Wide Screen 21:9 Electronic Competition 144 Hz Display 2560 x 1080 risoluzione 310,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo ampio 21:9, che porta una visione ampia, nella competizione di gioco, riduce il movimento della mappa, trova il bersaglio più velocemente

Refresh 200 frame al secondo, fps games do not miss any detail process, One step to lock the target precison strike

Le crocchette GAMEPLUS aiutano i lovers di gioco rapidamente per una maggiore precisione

3000:1, contrasto statico, colori brillanti, nessuna distorsione di dettaglio, turn on HDR, i dettagli della parte scura sono visibili

La tecnologia di sincronizzazione adattiva può ridurre la perdita di qualità dell'immagine, mantiene il display in alta velocità di input del telaio, riduce i problemi di jamming, splash screen e scambiamento durante la riproduzione di giochi e video e migliora il flusso visivo

LG 38GL950G-B 95, 25 cm (37, 5 pollici) Ultragear Curved 21: 9 UltraWide QHD IPS Gaming Monitor (175 Hz, 1 ms, Gtg, G-Sync, Das Mode), Nero 1.690,30 € disponibile 9 new from 1.690,30€

2 used from 940,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una soluzione avanzata contro i segni del tempo ad azione protettiva e anti-invecchiamento: aiuta a mantenere il corretto stato di idratazione della pelle che ritrova la sua naturale consistenza;

Ideale per le pelli secche. Aiuta a ripristinare i lipidi naturalmente presenti sulla pelle, aiutandola a riconquistare la sua fisiologica funzione e proteggendola dagli agenti esterni;

Contiene acido Ialuronico: naturalmente presente nell'epidermide, ha la straordinaria capacità di inglobare e trattenere grandi quantità d'acqua;

Contiene inoltre Vitamina E e componenti presenti nell'NMF (natural moisturizing factor), noti per l'azione protettiva, nutriente e antiossidante;

Dermatologicamente testata - Made in Italy.

Itek Monitor GGF - 29" FLAT, WFHD 2560x1080 UltraWide, IPS, 100Hz, 21:9, 4ms OD, HAS, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, G-Sync, FreeSync 268,45 € disponibile 9 new from 268,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE MONITOR: display piatto da 29 pollici, con risoluzione 2560x1080 pixels, pannello IPS UltraWide e struttura frameless su tre lati, tempo di risposta di 4ms OD. Frequenza di aggiornamento a 100Hz con Free Sync, G-Sync, e Low Blue Light.

CARATTERISTICHE DRIVER: monitor freesync, compatibile con le tecnologie HDR e GSync, comprende predisposizione Kensington e il cavo Display Port. Monitor pensato per gamer esperti e per chi vuole sempre le massime prestazioni.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO: compatibile con tutte le console presenti sul mercato, è indicato per gaming e designer; resa ottima con giochi ad alta dinamica, grafica professionale, animazioni, video e film, programmi di sport.

CONNESSIONI: Attacco Display Port 1.2, HDMI 2.0, presa USB e Jack Audio, funziona con tutte le schede video.

COSTRUZIONE: robusta scocca in materiale plastico colore nero, rifiniture accattivanti e stilose, schermo antiriflesso, attacco VESA per attacco con staffa fissa o snodabile, stand HAS (Height adjustable stand) per la regolazione dell’altezza.

LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Gaming Monitor 29" Full HD Display 21:9, 6ms, VA, 2x HDMI, DP, AUX, 100 Hz, nero 256,77 € disponibile 20 new from 244,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FreeSync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor e della scheda grafica

Overdrive accelera le variazioni delle sfumature di colore grazie ai punti immagine pre-calcolati

Il filtro per la luce blu Low Blue protegge gli occhi in modo significativo e protegge da occhi secchi e l'affaticamento della luce blu

38wn75c-b - monitor a led - curvato - 38'' 38wn75c-b.aeu 1.156,40 € disponibile 7 new from 1.156,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LG

2 ans

HP X34 Display Gaming 34" WQHD IPS Nero (HDMI/DisplayPort, 3440 x 1440, 21:9, 165 Hz, 1 ms, AMD Free-SYNC) 429,98 € disponibile 1 used from 378,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni schermo: 86.36 cm (34 inch)

Risoluzione: WQHD (3440 x 1440)

AMD Freesync Premium; Antiriflesso; Altezza regolabile; Modalità Bassa Luce Blu; Certificazione HP Eye Ease; OMEN Gaming Hub

Frequenza di aggiornamento: 165 Hz

Tempo di risposta: 1ms da grigio a grigio

Samsung Monitor HRM S65UA (S34A650), Curvo, 34", 3440x1440 (U WQHD), 21:9, HDR10, VA, 100 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB Type C, LAN, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP, PBP, Flicker Free 578,46 € disponibile 80 new from 569,33€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risoluzione Ultra WQHD. Lasciati conquistare dal display da 34" con proporzioni ultrawide di 21:9. Massimizzare l'area di visualizzazione dello schermo e svolgere più attività contemporaneamente su uno schermo solo, non è mai stato più semplice.

Il raggio di curvatura 1000R è quello che più si avvicina alla curvatura del campo visivo dell'occhio umano. La messa a fuoco sarà immediata e i benefici sull'affaticamento oculare saranno maggiori.

1 miliardo di colori con l'HDR 10 . Con una vasta gamma di colori, tonalità quasi illimitate e la tecnologia HDR10 che accentua le tonalità chiare e scure, ogni contenuto sul tuo monitor pc diventa una gioia per gli occhi.

Il Monitor è dotato di USB Tipo-C con porta LAN per alimentare il tuo laptop e trasmettere dati con un unico cavo. READ 40 La migliore programma per creare video con foto e musica del 2022 - Non acquistare una programma per creare video con foto e musica finché non leggi QUESTO!

LG 38WK95C Monitor da 38", Curvo, 21:9 UltraWide LED IPS HDR 10 (3840 x 1600), Radeon FreeSync 75 Hz, Multitasking, Audio 20 W con Supporto Bluetooth, HDMI, Display Port, USB 3.0, USB-C 1.172,90 € disponibile 16 new from 1.156,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor ultrawide curvo 21:9, 38" wide quadhd+ 3860 x 1600 hdr 10

Radeon freesync 75 hz

Pannello ips per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (10bit - srgb 99 %)

Dual link-up per visualizzare due sorgenti contemporaneamente

Speaker stereo 20 w, connettività bluetooth

LG 34WL500 Monitor 34" UltraWide 21:9 LED IPS Full HDR 10, 2560 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 2x HDMI, Uscita Audio, Multitasking, Nero 325,24 €

313,85 € disponibile 14 new from 313,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Monitor 34" UltraWide 21:9, Wide Full HD 2560 x 1080, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range),300 cd/m²

Radeon FreeSync 75 Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair, tempo di risposta 5 ms

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7M colori- sRGB 99%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

Predator X38P Monitor Gaming G-SYNC 37,5", Display IPS QHD UltraWide, 144 Hz, 1 ms, 21:9, HDMI 2.0, DP 1.4, USB 3.0, Lum 450 cd/m2, Audio Out, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi 2.199,00 €

1.899,00 € disponibile 3 new from 1.899,00€

1 used from 1.451,08€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCHERMO GRANDE, CURVATURA PIÙ GRANDE: grazie al display curvo il gaming raggiunge livelli così coinvolgenti che non riuscirai più a smettere; con il vero gameplay panoramico a 37,5" reali, hai una risoluzione mozzafiato a 21:9.

AL MASSIMO LIVELLO: con un refresh rate a 144 Hz (175 Hz Overclock) e la scheda NVIDIA G-SYNC, le sessioni di gioco saranno fluide, ininterrotte e insuperabili; potrai sferrare colpi di riflesso con una precisione millimetrica

DESIGN FUTURISTICO: il supporto ergonomico consente ai giocatori di regolare il monitor per trovare la posizione di visualizzazione ottimale; si può inclinare, ruotare e regolare in altezza

PREDATOR GAMEVIEW: con accesso tramite l'OSD (On-Screen Display), GameView offre una serie di utili funzionalità come l'impostazione del livello di scuro, l'illuminazione ambientale e i profili di gioco

TECNOLOGIA PER LA VISTA: le prolungate sessioni di gioco, l'editing di video e i fogli di calcolo interminabili sforzano gli occhi; proteggi la tua vista con Flickerless e BlueLightShield

