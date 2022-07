40 La migliore mouse logitech wireless del 2022 – Non acquistare una mouse logitech wireless finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore mouse logitech wireless? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi mouse logitech wireless venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa mouse logitech wireless. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore mouse logitech wireless sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la mouse logitech wireless perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Logitech M330 SILENT PLUS Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Nano, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 2 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook - Nero

30,04 € disponibile 47 new from 30,04€

2 used from 21,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Clic più Silenzioso: la tecnologia SilentTouch Logitech riduce il rumore dei click di oltre il 90% (1), assicurando prestazioni ottimali, percezione tattile e silenziosità ad ogni clic

Realizzato per il Comfort: dotato di impugnature sagomate in morbida gomma, il mouse silenzioso M330 SILENT PLUS è pensato per offrire un comfort totale agli utenti che utilizzano la mano destra

Lunga Durata: il mouse ha una durata della batteria di 24 mesi (2) e si disattiva automaticamente quando non è in uso, per farti concentrare sul lavoro senza il fastidio di dover cambiare le batterie

Tracciamento Ottico Avanzato: il mouse silenzioso per computer offre fino a 10 m (3) di portata wireless, precisione ad alte prestazioni e un tracciamento intelligente su quasi tutte le superfici

Plug and Play: inserisci il mini ricevitore USB nel tuo PC Windows, Mac, Chrome, OS o Linux dimenticandoti che esiste e collega altri dispositivi wireless compatibili senza bisogno di più porte USB

Logitech M705 Marathon Mouse Wireless, Ricevitore USB Unifying 2,4 GHz, 1000 DPI, 5 Pulsanti Programmabili, Durata Batteria di 3 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook - Nero

30,63 € disponibile 37 new from 30,63€

6 used from 24,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Durata delle Batterie di 3 Anni: il mouse ottico wireless è dotato di modalità automatica di risparmio energetico e di interruttore on/off per godere fino a 3 anni (1) di carica con 2 batterie AA

Progettato per il Comfort: con un design sagomato che segue la curva naturale della tua mano destra, il tuo mouse wireless per computer è confortevole e ha tutti i controlli a portata di mano

Scorrimento Ultraveloce: con la doppia modalità di scorrimento puoi passare dalla velocità alla precisione con un clic e scorrere velocemente lunghi documenti e pagine Web o scorrerli riga per riga

Libertà Senza Fili: il piccolo ricevitore USB Unifying associa fino a 6 dispositivi compatibili offrendo uno spazio di lavoro senza ingombro e una connessione affidabile fino a 10 m (3)

Extra Produttività: mouse con 5 tasti personalizzabili, inclusi i tasti avanti-indietro azionabili dal pollice; crea scorciatoie, vai alla modalità a schermo intero, apri applicazioni e altro ancora

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 18 Mesi, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio

15,90 € disponibile 57 new from 15,90€

9 used from 12,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goditi il Suono del Silenzio: grazie alla stessa sensazione tattile e alla riduzione del rumore del click di oltre il 90% (1), M220 da un'esperienza silenziosa a te e a chi ti circonda

Affidabile: il ricevitore nano Plug-and-forget da una connessione wireless stabile fino a 10 m di distanza(2); tracciamento ottico Logitech per movimenti precisi su quasi ogni superficie

Lunga Durata: sostituzioni meno frequenti grazie alla tecnologia ad efficienza energetica; M220 SILENT si disattiva automaticamente quando non lo usi

Design Ambidestro: il design ergonomico del mouse senza fili da più comfort e precisione di un touchpad, è ottimo per utenti mancini e destrorsi ed entra in una borsa grazie alle dimensioni ridotte

Ampia Compatibilità: il mouse compatto M220 è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux e funziona immediatamente non appena colleghi il ricevitore USB al tuo computer o laptop

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop - Nero

34,99 € disponibile 56 new from 34,99€

21 used from 28,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore Gaming HERO: il sensore ottico per mouse gaming offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all' IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI

LIGHTSPEED Wireless: la tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre un'esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms

Estrema Durata Della Batteria: il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA

Design Leggero: grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità

Praticità Portatile: la forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio

9,99 € disponibile 17 new from 9,99€

17 used from 9,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mouse compatto: con un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro Logitech è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad

Durevole e Affidabile: il mouse USB dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno (2) di durata grazie alla modalità intelligente di inattività

Compatibilità Universale: il mouse Logitech funziona con PC Windows, Mac o laptop; qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile

Semplicità Plug and Play: collega il piccolo ricevitore USB nano e inizia a lavorare in pochi secondi; offre al tuo mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 m (5)

Meglio del Touchpad: secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi (3) e hanno lavorato il 30% più velocemente (4)

Logitech M171 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Rilevamento Ottico, Durata ‎Batteria 12 Mesi, Mouse Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Blu

9,98 € disponibile 61 new from 7,80€

1 used from 22,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affidati Alla Connettività Efficiente: Il mouse Logitech M171 offre un raggio d'azione ‎wireless 2,4 GHz fino a 10 m dal computer o laptop Windows; senza alcun ritardo o ‎interruzione di connettività

Tecnologia Plug-and-Play: Il mouse wireless è facilissimo da usare; basta inserire il ‎ricevitore del mouse nella porta USB su qualsiasi pc e inizi ad usarlo subito, senza download ‎del software ‎

Compatibilità: Ottieni qualità e affidabilità dal leader mondiale di mouse per computer ‎Logitech, Logitech M171 senza fili gode di 2 anni di garanzia ed è compatibile con ‎tutti i sistemi operativi

Funzione Risparmio Energetico: La durata della carica della batteria è lunga fino a un anno ‎per consentirti di lavorare senza ‎preoccupazioni‎

Comfort Per Tutti: La forma specifica e la capacità di riassegnare i pulsanti destro e sinistro, ‎lo rendono ideale sia per i mancini che per i destrimani

Logitech G502 Mouse Gaming Wireless LIGHTSPEED, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, Memoria Integrata, Compatibile PC/Mac/Laptop, Nero

92,99 € disponibile 34 new from 92,99€

3 used from 69,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design Premium: la forma iconica del mouse ottico da gaming per PC si è evoluta ulteriormente con l'arrivo del ‎ wireless, aumentando anche le prestazioni del gioco

LIGHTSPEED Wireless: la Frequenza di aggiornamento di livello professionale di 1 ms offre prestazioni e libertà di movimento, senza compromessi in termini di peso, durata della batteria o latenza

Sensore HERO 25K: il sensore HERO offre prestazioni da gamer professionista, con un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI e prestazioni pixel con assenza di smoothing o lag

11 Pulsanti: I pulsanti principali sono dotati di sistema di tensionamento meccanico per comandi rapidi e precisi. Personalizza tasti di scelta rapida e macro per ogni gioco e app

Bilanciamento e Colore Regolabili: personalizza il bilanciamento del tuo mouse gaming RGB con sei pesi regolabili per il tracciamento, il movimento e il targeting dei pixel ottimale READ 40 La migliore notebook 1500 euro del 2022 - Non acquistare una notebook 1500 euro finché non leggi QUESTO!

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, leggero, Progettato ‎per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop, Nero

115,46 € disponibile 21 new from 105,00€

14 used from 59,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per Gamer Professionisti: Logitech G, insieme ai migliori atleti di eSport del mondo, ha creato la linea ‎PRO. Il mouse wireless gaming ottico PRO è progettato per prestazioni estreme

LIGHTSPEED Wireless: con prestazioni wireless USB di livello professionale, LIGHTSPEED offre al tuo gaming mouse una connessione a velocità di aggiornamento di 1 MS costante e superveloce

Sensore HERO 25K: il sensore HERO e l'algoritmo di tracciamento aggiornato, superano i 400 IPS e offrono un tracciamento di 25 600 DPI con precisione al pixel

Design Leggero: la scocca esterna offre resistenza e supporto strutturale, ma con un peso di 80 g che rende PRO Wireless il mouse gaming ottimale per il tuo computer gaming, laptop o Mac

Design ambidestro: I pulsanti laterali rimovibili sinistro e destro rendono PRO Wireless un mouse ambidestro e consentono ai professionisti di decidere quanti pulsanti desiderano, da zero a quattro

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Blu

9,99 € disponibile 46 new from 9,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mouse compatto: con un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro Logitech è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad

Durevole e Affidabile: il mouse USB dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno (2) di durata grazie alla modalità intelligente di inattività

Compatibilità Universale: il mouse Logitech funziona con PC Windows, Mac o laptop; qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile

Semplicità Plug and Play: collega il piccolo ricevitore USB nano e inizia a lavorare in pochi secondi; offre al tuo mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 m (5)

Meglio del Touchpad: secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi (3) e hanno lavorato il 30% più velocemente (4)

Logitech Pebble Mouse Wireless, Bluetooth o 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Mouse ‎per Computer Sottile, Clic silenziosi, per PC/Mac/Laptop/iPadOS/Chromebook - Bianco

15,99 € disponibile 46 new from 15,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Moderno, Sottile Design Pebble: Logitech Pebble di una straordinaria semplicità con un design semplice e facile ‎da maneggiare, e è facile da portare in giro con sè

Clic e Scorrimento Silenziosi: Goditi un'esperienza ultra-silenziosa per te e chi ti circonda. Avrai la stessa ‎sensazione di clic con una riduzione del rumore di clic del 90%‎

Doppia Connettività: Connettiti come preferisci tramite la tecnologia wireless Bluetooth o il piccolo ricevitore ‎USB incluso

Batteria Lunga Durata: Logitech Pebble rimane alimentato per un massimo di 18 mesi con una singola batteria ‎AA. La durata della batteria può variare in base all'uso

Tracciamento Ottico ad Alta Precisione: Logitech Pebble segue in modo rapido e preciso dove si desidera ‎utilizzarlo

Logitech M190 Mouse Wireless, Design Ricurvo Ambidestro, Batteria fino a 18 Mesi con Funzione Risparmio Energia, Ricevitore USB, Cursore di Precisione, Rotella di Scorrimento, Nero

24 used from 12,75€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMFORT SENZA FILI: Il mouse ha un design ricurvo ed ergonomico, perfetto anche per mani più grandi; Grazie ai pulsanti sagomati, le dita trovano subito la posizione giusta, per un comfort totale

CONNESSIONE SENZA CAVO: Goditi la massima libertà grazie alla connessione wireless fino a 10 metri; La connessione lag-free ti permette di giocare praticamente senza ritardi o interruzioni

PRECISIONE E QUALITÀ: Nel lavoro o nel gaming, non fare compromessi sulla qualità; Con il tracciamento di precisione, lo scorrimento a scatti e la semplicità di utilizzo non perdi neanche un colpo

CREATO PER RESISTERE: Progettato dal leader mondiale nel settore di mouse e tastiere, M190 è il tuo compagno quotidiano per laptop o PC; Affidabile e resistente, è costruito per durare a lungo

BATTERIA LUNGA DURATA: Grazie alla durata fino a 18 mesi e al mouse che entra in modalità risparmio quando non è in uso, puoi giocare e lavorare per mesi senza preoccupazioni; Batteria AA inclusa

Logitech MX Master 2S Mouse Wireless, Utilizzo su Qualsiasi Superficie, Scorrimento Veloce, Ergonomico, Ricaricabile, Controllo Fino a 3 Computer Mac e Windows Bluetooth/USB, Grigio

65,98 € disponibile 56 new from 65,98€

5 used from 54,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Controlla facilmente fino a tre computer con un mouse ed esegui il copia e incolla di testi, immagini e file tra l'uno e l'altro.* * Richiede il software Logitech Options scaricabile dal sito logitech.com/options.

Goditi un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro**, con una precisione massima di 4.000 DPI. ** Spessore minimo di 4 mm.

Collegando il mouse MX Master 2S al computer con il cavo di ricarica micro USB, in soli tre minuti avrai energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo. Una ricarica completa può durare fino a 70 giorni.*** *** La durata delle batterie varia a seconda dell'uso.

Scorri lunghi documenti o pagine Web più velocemente e facilmente con lo scroller in grado di adattarsi alla velocità e passare automaticamente dallo scorrimento con clic a quello ultraveloce.

La speciale forma ergonomica e sagomata**** sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale. Movimento uniforme e preciso grazie ai pulsanti e allo scroller posizionati strategicamente. **** Il design del mouse è prodotto a partire da un modello originale realizzato con profilo sagomato.

Logitech G604 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, 15 Controlli Programmabili, Fino a 240 Ore di Durata delle Batterie, PC/Mac, Nero

59,98 € disponibile 32 new from 59,98€

12 used from 46,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 15 CONTROLLI PROGRAMMABILI: gestisci il tuo arsenale nei giochi di strategia, come Battle Royale, MMO e MOBA, grazie a 15 pulsanti posizionati in modo ottimale, tra cui sei pulsanti azionabili con il pollice.

DOPPIA CONNETTIVITÀ CON LIGHTSPEED: passa dal Bluetooth alla tecnologia wireless avanzata e ultraveloce da 1 ms LIGHTSPEED.

SENSORE HERO 25K: il nostro sensore per gaming più avanzato, con tracciamento 1:1 di precisione ed efficienza energetica da leader di settore. La tecnologia HERO 25K raggiunge 25.600 DPI max senza smoothing, filtraggio o accelerazione.

SCROLLER IPERVELOCE A DUE MODALITÀ: passa da una modalità di scorrimento all'altra in un attimo per visualizzare i menu, scegliere l'arma o l'incantesimo che preferisci e applicare tasti di scelta rapida personalizzati per scorrere su e giù come vuoi.

240 ORE CON UNA SOLA BATTERIA AA: gioca fino a 240 ore in modalità LIGHTSPEED o fino a 5,5 mesi in modalità Bluetooth con una sola batteria AA, grazie a un'efficienza energetica mai vista prima.

Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera Wireless – Tecnologia SilentTouch, Tastierino Numerico, Tasti Scelta Rapida, Tracciamento Ottico Avanzato, Ricevitore USB Nano, Layout Italiano QWERTY - Grigio

23,27 € disponibile 69 new from 23,27€

12 used from 18,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TECNOLOGIA SILENT TOUCH: Logitech MK295 è un kit mouse e tastiera wireless con tracciamento ottico avanzato. Hai la stessa sensazione classica di digitazione e click, con il 90% in meno di rumore

COMFORT TOTALE: La tastiera ha un tastierino numerico completo e 8 pratici pulsanti di scelta rapida per navigare più facilmente e lavorare in modo efficace

CONNESSIONE WIRELESS: Tieni libera la tua scrivania grazie al wireless senza lag da 2.4 GHz. La tastiera è dotata anche di un ricevitore USB con raggio di spostamento fino a 10 metri

PLUG-AND-PLAY: Vai sul sicuro con il kit semplificato con tastiera e mouse. Logitech MK295 è compatibile con i sistemi Chrome OS e Windows su laptop o computer PC

DESIGN DUREVOLE: Resistente agli schizzi, con un layout robusto e tasti progettati per durare a lungo. Scegli la tua angolazione preferita grazie ai piedini pieghevoli

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento ‎Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (‎Scuro)

69,89 € disponibile 98 new from 69,89€

4 used from 64,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scorri 1000 Righe in Un Secondo: Il nuovissimo scorrimento MagSpeed è così ‎preciso e veloce da permetterti di fermarti su un singolo pixel e scorrere 1000 righe al secondo e in silenzio

Design Ergonomico: Lavora meglio grazie a una silhouette realizzata per la forma della mano. Crea e condividi in modo più ‎intuitivo con pulsanti dal layout ideale e scroller da pollice

Impostazioni Personalizzabili: Il mouse wireless è personalizzabile in quasi tutte le app che usi e ti permette di lavorare più velocemente ottimizzando le tue app preferite

Più Dispositivi, Un Solo Mouse: Lavora senza problemi su tre computer. Trasferisci file di testo, immagini e altri file da Windows, maOS o Linux, su PC, Mac o laptop

Tracciamento Su Ogni Superficie: Seleziona sempre il pixel giusto con la precisione e velocità di MX Master 3. Il tracciamento Logitech Darkfield consente il tracciamento su qualsiasi superficie

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Leggero, Progettato ‎per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop, Nero

25 used from 66,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per Gamer Professionisti: Logitech G, insieme ai migliori atleti di eSport del mondo, ha creato la linea ‎PRO. Il mouse wireless gaming ottico PRO è progettato per prestazioni estreme

LIGHTSPEED Wireless: con prestazioni wireless USB di livello professionale, LIGHTSPEED offre al tuo gaming mouse una connessione a velocità di aggiornamento di 1 MS costante e superveloce

Sensore HERO 25K: il sensore HERO e l'algoritmo di tracciamento aggiornato, superano i 400 IPS e offrono un tracciamento di 25 600 DPI con precisione al pixel

Design Leggero: la scocca esterna offre resistenza e supporto strutturale, ma con un peso di 80 g che rende PRO Wireless il mouse gaming ottimale per il tuo computer gaming, laptop o Mac

Design ambidestro: I pulsanti laterali rimovibili sinistro e destro rendono PRO Wireless un mouse ambidestro e consentono ai professionisti di decidere quanti pulsanti desiderano, da zero a quattro

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless, Leggero 63 g, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, 5 Tasti Programmabili, Lunga Autonomia, Memoria Integrata, per eSport, Compatibile con PC e Mac

125,35 € disponibile 13 new from 124,32€

12 used from 113,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore negozio componenti pc online del 2022 - Non acquistare una negozio componenti pc online finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Realizzato con e per i gamer professionisti, il mouse Logitech G è progettato con i migliori professionisti di eSport con un obiettivo: offrire il ottimo livello di prestazioni per vincere

Design ultraleggero con un peso inferiore a 63 grammi grazie ad un'attenta riprogettazione che ha permesso una riduzione del peso di quasi il 25% rispetto al mouse wireless PRO standard

LIGHTSPEED Wireless: con prestazioni USB wireless di livello professionale, LIGHTSPEED offre una connessione stabile e ultraveloce da 1 ms, senza fastidiosi fili

Sensore HERO 25K: il mouse gaming è dotato del sensore da gaming HERO di ultima generazione; ancora più preciso, performante ed efficiente, supera i 400 fps e offre un tracciamento da 25600 DPI

Fluidità di scorrimento: gli spaziosi piedini a zero resistenza in PTFE di questo mouse da gaming Logitech G offrono una fluidità di scorrimento, per immergersi senza ostacoli nel gioco

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop - Nero

39,99 € disponibile 24 new from 39,99€

25 used from 29,68€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore Gaming HERO: il sensore ottico per mouse gaming offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all' IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI

LIGHTSPEED Wireless: la tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre un'esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms

Estrema Durata Della Batteria: il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA

Design Leggero: grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità

Praticità Portatile: la forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque

Logitech M235 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 12 Mesi, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook - Grigio

19,96 € disponibile 60 new from 19,96€

1 used from 15,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Navigazione Facile, Controllo Preciso: il mouse Logitech M235 è dotato di scorrimento linea per linea e tracciamento ottico fluido per un controllo accurato del cursore su quasi tutte le superfici

Batteria di Lunga Durata: il mouse senza fili per PC M235 può durare per un anno intero senza dover cambiare le batterie (1)

Design Comodo e Compatto: dotato di impugnature in gomma morbida e una forma sagomata, questo mouse per computer è confortevole sia nella mano destra che in quella sinistra

Semplicità Plug and Play: collega il ricevitore USB al tuo computer portatile o PC e inizia a lavorare in pochi secondi; il ricevitore offre una connessione wireless affidabile fino a 10 m (3)

Versatile e Compatto: il piccolo e portatile mouse esterno è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux; grazie alla forma e alle dimensioni compatte, entra facilmente nella borsa del laptop

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop, Bianco

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore Gaming HERO: il sensore ottico per mouse gaming offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all' IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI

LIGHTSPEED Wireless: la tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre un'esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms

Estrema Durata Della Batteria: il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA

Design Leggero: grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità

Praticità Portatile: la forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac, Nero

105,61 € disponibile 35 new from 104,90€

24 used from 51,07€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore HERO 25K: il nostro sistema più avanzato con tracking 1:1, 400plus IPS e 25.600 DPI max; zero smoothing, filtraggio o accelerazione e 10x di efficienza energetica rispetto alla precedente gen

LIGHTSPEED Wireless: la Frequenza di aggiornamento di livello professionale di 1 ms offre prestazioni e libertà di movimento, senza compromessi in termini di peso, durata della batteria o latenza

Durata della batteria LiPo di 140 ore: grazie all'efficienza del sensore HERO 25K, la batteria di G903 dura fino a 140 ore con illuminazione RGB attiva e 180 ore senza illuminazione

Compatibile con sistema di ricarica wireless POWERPLAY: non dovrai preoccuparti mai della durata della batteria; aggiungi il sistema di ricarica wireless POWERPLAY per mantenere sempre carico il tuo G903 e gli altri mouse G compatibili, durante il gioco e quando non sono in uso; sistema di ricarica wireless POWERPLAY venduto separatamente

RGB LIGHTSYNC: l'illuminazione intelligente a spettro completo risponde all'azione del gioco: Con il software G HUB, l'audio e il colore dello schermo personalizzano gli effetti di luce da fino a 16.8 milioni di colori, che vengono sincronizzati in tutta la tua attrezzatura Logitech G

Logitech G703 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY Compatibile, 25.600 DPI, PC/Mac, Nero

74,48 € disponibile 28 new from 74,48€

41 used from 38,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore HERO 25K: il nostro sistema più avanzato con tracking 1:1, 400plus IPS e 25.600 DPI max; zero smoothing, filtraggio o accelerazione e 10x di efficienza energetica rispetto alla precedente gen

LIGHTSPEED Wireless: reattività e connettività a livello professionale per un'esperienza di gioco di lunga durata e ad alte prestazioni; peso di 95 g e durata della batteria fino a 35 ore di gioco continuo

Compatibile con sistema di ricarica wireless POWERPLAY, mantiene sempre carico il tuo G703 e gli altri mouse G compatibili, durante il gioco e quando non sono in uso; sistema di ricarica wireless POWERPLAY venduto separatamente

Ottimo comfort e qualità: G703 unisce comfort, durata e prestazioni in un design confortevole con impugnature laterali in gomma, peso da 10 g opzionale e 6 pulsanti programmabili per un'esperienza di gioco personalizzabile

Tecnologia avanzata dei pulsanti: il tensionamento dei pulsanti con molla in metallo fa in modo che sia necessaria una forza minore per far scattare i pulsanti principali sinistro e destro, garantendo ottima risposta tattile

Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Attrezzatura Ufficiale di League of Legends, Sensore HERO, Leggero, Tasti Programmabili, Autonomia 250h, Memoria Integrata - Bianco

56,51 € disponibile 10 new from 56,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gioca al massimo: il mouse da gaming G305 K/DA è progettato nello stile ufficiale dell'universo di League of Legends K/DA per un'esperienza di gioco completa e coinvolgente

Sensore Ottico HERO: offre prestazioni di gioco, precisione ed efficienza energetica senza rivali, con zero smoothing, filtraggio e accellerazione da 200 a 12.000 DPI

LIGHTSPEED avanzato: mouse gaming senza fili LIGHTSPEED per un tempo di risposta ultraveloce di 1 ms; prestazioni più rapide rispetto a quelle via cavo, aumentando latenza, stabilità e connettività

Autonomia extra lunga: fino a 250 ore di gioco continuo con una singola batteria AA; può essere impostato per durare fino a 9 mesi con uso tipico in modalità Endurance e personalizzato tramite G HUB

Ultraleggero: con un peso di soli 99 grammi grazie al design meccanico leggero e alla forma classica, per una manovrabilità, una durata e un comfort ottimali

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop - Blu

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore Gaming HERO: il sensore ottico per mouse gaming offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all' IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI

LIGHTSPEED Wireless: la tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre un'esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms

Estrema Durata Della Batteria: il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA

Design Leggero: grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un'elevata manovrabilità

Praticità Portatile: la forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque

Logitech G502 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, POWERPLAY-compatibile - Nero

5 used from 61,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design Premium: la forma iconica del mouse ottico da gaming per PC si è evoluta ulteriormente con l'arrivo del ‎ wireless, aumentando anche le prestazioni del gioco

LIGHTSPEED Wireless: la Frequenza di aggiornamento di livello professionale di 1 ms offre prestazioni e libertà di movimento, senza compromessi in termini di peso, durata della batteria o latenza

Sensore HERO 25K: il sensore HERO offre prestazioni da gamer professionista, con un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI e prestazioni pixel con assenza di smoothing o lag

11 Pulsanti: I pulsanti principali sono dotati di sistema di tensionamento meccanico per comandi rapidi e precisi. Personalizza tasti di scelta rapida e macro per ogni gioco e app

Bilanciamento e Colore Regolabili: personalizza il bilanciamento del tuo mouse gaming RGB con sei pesi regolabili per il tracciamento, il movimento e il targeting dei pixel ottimale

Logitech ERGO M575 Mouse Trackball Wireless - Facile controllo con il pollice, Tracciamento fluido, Design ergonomico e confortevole, per Windows, PC e Mac, con Bluetooth e USB - Nero

35,81 € disponibile 42 new from 35,81€

61 used from 32,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design ergonomico e confortevole, mano e braccio rilassati: la comoda forma ergonomica scolpita di questo mouse si adatta in modo naturale alla mano

Facile controllo: gestione precisa del cursore su qualsiasi superficie e trackball facile da usare con il pollice; è possibile regolare la velocità del cursore tramite il software Logitech Options

Perfetta per spazi di lavoro ristretti: poiché la trackball rimane fissa, è ottimale per aree di lavoro strette e scrivanie ingombrate, adattandosi perfettamente al computer e alla tastiera

Due modalità di connessione e multi-OS: connettiti semplicemente con il Bluetooth o con il ricevitore USB senza preoccuparti di cadute di connessione o ritardi; fino a 10 m di raggio d'azione

Le parti in plastica di ERGO M575 sono composte da plastica usata riciclata (Graphite/Black: 50%, Off-White: 21%). Utilizza carta certificata FSC per un imballaggio responsabile. READ 40 La migliore sistema operativo linux del 2022 - Non acquistare una sistema operativo linux finché non leggi QUESTO!

Logitech M170 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore Nano USB, Rilevamento Ottico, ‎Durata Batteria 12 Mesi, Mouse Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio

12,90 € disponibile 68 new from 9,79€

3 used from 9,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connessione Wireless Affidabile: Goditi una connessione wireless fino a 10 m di distanza ‎grazie a un mini ricevitore USB plug-and-forget

Tracciamento Ottico: Le funzionalità di tracciamento ottico consentono movimenti precisi su quasi tutte le superfici

Durata della Batteria fino a fino a 12 mesi: Non preoccuparti di cambi costanti della batteria poiché ‎questo mouse Logitech cablato ha una durata della batteria fino a fino a 12 mesi

Prova il Mouse Logitech M220 Silent: Un mouse compatto in grado di offrire comfort ‎ottimale, clic silenziosi e durata della batteria prolungata fino a fino a 18 mesi‎

Qualità Assicurataita: Da oltre 30 anni a Logitech creiamo prodotti cablati, wireless e Bluetooth ‎di ottima qualità per ottenere il ottimo dal tuo computer Windows, laptop, Mac o Macbook

Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore USB Unifying 2,4 GHz, Tasti di Scelta Rapida Multimediali, Durata Batteria di 3 Anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero

9 used from 31,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Digitazione Precisa: digita con facilità e comodità su questa tastiera wireless standard con rumorosità ridotta, poggiapolsi, design resistente ai liquidi (1) e piedini a inclinazione regolabile

Comfort: il mouse è dotato di forma ambidestra e morbide impugnature in gomma che si adattano perfettamente al palmo della mano, di un controllo del cursore preciso e un tracciamento ottimizzato

Autonomia di Lunga Durata: il set con tastiera e mouse senza fili è dotato di una batteria a lunga durata, con la tastiera che dura fino a 36 mesi e il mouse wireless fino a 18 mesi (3)

Controllo Personalizzato: tastiera per PC con tasti di scelta rapida pratici ed essenziali che offrono l'accesso diretto a funzioni multimediali, calcolatrice e funzioni di controllo della batteria

Libertà Senza Fili: connetti semplicemente la tastiera e il mouse con il mini ricevitore Logitech Unifying USB, per una connessione wireless affidabile fino a 10 m di distanza dal PC o dal laptop (2)

Logitech MX Anywhere 3 Mouse Compatto, Wireless, Scroller Elettromagnetico, Ergonomico, Sensore 4000 DPI, Pulsanti Custom, USB-C, Bluetooth, Mac, iPad, Windows, Linux, Chrome, Nero

59,99 € disponibile 88 new from 59,99€

15 used from 51,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCORRIMENTO MAGSPEED: Scorri 1000 righe al secondo e fermati su ogni pixel. Lo scroller elettromagnetico MagSpeed è veloce, preciso e silenzioso. Passa dallo scorrimento con click a quello iperveloce

COMFORT PORTATILE: MX Anywhere 3 viaggia sempre con te. Il design ergonomico con profilo ribassato accoglie la tua mano e le impugnature laterali in morbido silicone garantiscono massimo comfort

TRACCIA OGNI SUPERFICIE: Grazie al sensore da 4000 DPI puoi usare il mouse ovunque, anche sul vetro. Lavora in modo efficiente dove vuoi, al bar, sulla tua scrivania o sul divano di casa

RICARICA RAPIDA USB-C: Con una ricarica completa lo usi fino a 70 giorni. La ricarica rapida ti offre tre ore di utilizzo in un solo minuto. Carica e lavora contemporaneamente con il cavo USB-C

GRANDE VERSATILITÀ: Usa la tecnologia Bluetooth wireless o il ricevitore USB Unifying per connettere fino a tre dispositivi allo stesso tempo. Con un solo tocco passi da PC a laptop, computer e iPad

Logitech POP Mouse Wireless con Emoji personalizzabili, Tecnologia SilentTouch, Precisione e Velocità, Design Compatto, Bluetooth, USB, Multidispositivo, Compatibile OS - Daydream

23,99 € disponibile 43 new from 23,99€

8 used from 20,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Estate da brivido: menta, lilla, bianco e giallo sole si combinano in un'estetica caramellosa con un pizzico di fresco mojito, per farti rilassare con il mouse silenzioso POP Keys in Daydream

Audace, comodo e silenzioso: un mouse compatto che sta comodamente nel palmo della mano, nella borsa e nella custodia del computer, con tecnologia SilentTouch e una batteria che dura fino a 24 mesi

Pulsante emoji: premi il magico pulsante centrale del mouse colorato per aprire un menu di emoji* per le chat o crea un collegamento personalizzato tramite il software Logitech (solo Windows e macOS)

Cambia al volo: come se ti leggesse nel pensiero, la SmartWheel di POP passa dal tracciamento ad alta precisione alla modalità di scorrimento rapido, per sfrecciare tra lunghi documenti con un tocco

FLOW tra i mondi: collega fino a 3 dispositivi Windows, Mac, Chrome OS o Android tramite Bluetooth e scorri tra gli schermi usando il pulsante Easy-Switch o FLOW

