40 La migliore nebbiolo del 2022 – Non acquistare una nebbiolo finché non leggi QUESTO!

Nebbiolo d'Alba DOC - Giacosa Leone & Figli - 750 ml 13,47 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vino rosso intenso

Accompagna i piatti di arosto e carne ai ferri, fritture miste e formaggi

Va servito a temperatura ambiente

Ester Canale Langhe Nebbiolo 2017 Giovanni Rosso 145,00 € disponibile 2 new from 145,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it

Batasiolo, LANGHE DOC NEBBIOLO - Bottiglia in formato Magnum da 1,5 l di Vino Rosso Fermo Secco, Delicato e Pungente 29,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEA REGALO: l'originale ed elegante cassetta di legno che racchiude la bottiglia diventa una perfetta idea regalo per ogni occasione

CARATTERI DISTINTIVI: Langhe Doc Nebbiolo è un vino che può accompagnare un intero pasto trovando perfetto abbinamento con i piatti di pasta, risotti, carni bianche e rosse e formaggi saporiti; si presenta alla vista con il suo caratteristico rosso rubino, al naso è delicato e fresco, al palato di buona intensità e persistenza, piacevolmente tannico

VINIFICAZIONE: Dopo la raccolta nel mese di ottobre, l’uva di Nebbiolo viene diraspata e lasciata fermentare sulle bucce per circa 10 giorni in vasche d'acciaio, a temperatura controllata e con periodici rimontaggi; segue un periodo di maturazione di almeno 6 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia e successivamente in serbatoi di acciaio inox, per poi completare l'affinamento in bottiglia

VITIGNI: La varietà simbolo della regione: bacca nera a buccia sottile, elevati tannini ed acidità sostenuta per un grappolo dal ciclo vegetativo lento, che nelle annate migliori garantisce vini corposi e durevoli nel tempo; in molti pensano che il suo nome derivi dalle “nebbie” che in autunno ricoprono i vigneti al momento del raccolto

TERRITORIO: Tra le caratteristiche più importanti del Nebbiolo, va ricordata una condizione che davvero lo lega al territorio piemontese: la sua massima espressione è in questa regione; poco prima degli anni 2000 viene assegnata la denominazione “Langhe”, da allora molti produttori presentano la loro versione di Nebbiolo

Langhe Nebbiolo Doc - 6 bottiglie da 75cl 65,90 € disponibile 2 new from 65,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6 Bottiglie da 75 cl

Annata: 2018

Provenienza: Piemonte - Langhe

Vitigno: Nebbiolo

Vino Rosso deciso, dalle note speziate

NEBBIOLO LANGHE IL | Cantina Virna Borgogno | Annata 2017 104,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Esame organolettico: colore rosso rubino brillante che si attenua con l'invecchiamento; profumo delicato fruttato che ricorda il lampone e la viola e che diviene etereo invecchiando. Sapore asciutto, armonico, di buon corpo che con l'affinamento diventa morbido, vellutato e di buona persistenza.

Uvaggio: Nebbiolo sottovarietà Lampia

Vinificazione: pigiadirasparatura soffice, fermentazione con macerazione alla temperatura massima di 26-30°C per 10-12 giorni; 2-3 rimontaggi giornalieri per lisciviare le vinacce

Affinamento: un anno in botte di rovere

Nebbiolo d'Alba Doc | I Lioni | Deltetto | Vino Rosso Piemonte | 6 Bottiglie 75Cl | Vini Piemontesi | Idea Regalo 94,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Denominazione: Nebbiolo d'Alba Doc;

Vitigni: nebbiolo 100%;

Alcol: 14% Vol;

Temperatura di servizio: 16/18 °C;

Abbinamenti: Primi di terra, Secondi di terra;

Nebbiolo d' Alba DOC - 6 x 0,75ml 58,56 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: rosso rubino con riflessi granata

Profumo: robusto, ma delicato, ricorda la viola e il lampone

Sapore: asciutto, di buon corpo e tannico da giovane, poi vellutato

Ideale abbinato ad arrosti di carni rosse, brasati, arrosti delicati, carni bianche, carni grigliate, carni in umido, pasta condita, risotti

Batasiolo, LANGHE DOC NEBBIOLO, Vino Rosso Fermo Secco, Delicato e Pungente 7,48 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERI DISTINTIVI: Langhe Doc Nebbiolo è un vino che può accompagnare un intero pasto trovando perfetto abbinamento con i piatti di pasta, risotti, carni bianche e rosse e formaggi saporiti. Si presenta alla vista con il suo caratteristico rosso rubino, al naso è delicato e fresco, al palato di buona intensità e persistenza, piacevolmente tannico

VINIFICAZIONE: Dopo la raccolta nel mese di ottobre, l'uva di Nebbiolo viene diraspata e lasciata fermentare sulle bucce per circa 10 giorni in vasche d'acciaio, a temperatura controllata e con periodici rimontaggi. Segue un periodo di maturazione in grandi botti di rovere di Slavonia e successivamente in serbatoi di acciaio inossidabile, per poi completare l'affinamento in bottiglia

VITIGNI: la varietà simbolo della regione: bacca nera a buccia sottile, elevati tannini ed acidità sostenuta per un grappolo dal ciclo vegetativo lento, che nelle annate migliori garantisce vini corposi e durevoli nel tempo. in molti pensano che il suo nome derivi dalle "nebbie" che in autunno ricoprono i vigneti al momento del raccolto

TERRITORIO: tra le caratteristiche più importanti del Nebbiolo, va ricordata una condizione che davvero lo lega al territorio piemontese: la sua massima espressione è in questa regione. Poco prima degli anni 2000 viene assegnata la denominazione "Langhe", da allora molti produttori presentano la loro versione di Nebbiolo

BRAND: Esperienza umana, tradizione, ricerca, innovazione: grazie ai valori fondanti dell’azienda vitivinicola Batasiolo, l’arte millenaria della produzione del vino diventa eccellenza contemporanea.

Langhe DOC Nebbiolo | Ca' del Baio | Vino Rosso Piemonte | Confezione 6 Bottiglie 75 Cl | Idea Regalo 90,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Denominazione: Langhe DOC Nebbiolo;

Vitigno: Nebbiolo 100%;

Regione Provenienza: Piemonte;

Temperatura di servizio: 16-18°C;

Gradazione Alcolica: 13.5%;

Prunotto Occhetti Langhe DOC Nebbiolo 15,50 €

13,40 € disponibile 4 new from 13,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bottiglia da 75 cl

Occhetti è di colore rosso rubino granato con a intensità

Al naso è elegante con note di lamponi, rose e liquirizia

Al palato è ampio ed equilibrato

Con una grande persistenza tannica

Langhe Nebbiolo DOC No Name Borgogno 2018 0,75 ℓ 31,00 € disponibile 2 new from 31,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piemonte

Nebbiolo 100%

Langhe

Renato Ratti Langhe Nebbiolo doc Ochetti - 750 ml 21,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bottiglia da 75 cl

Annata: 2018

Provenienza: piemonte - langhe

Vitigno: nebbiolo

Uno dei nebbioli più conosciuti e apprezzati del mondo

Nebbiolo d'Alba Doc Cantine Moscone 0,75 l vino rosso 22,90 € disponibile 2 new from 22,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Uve: Nebbiolo 100% dalla zona delle Langhe (Monforte)

Affina per 12 mesi in botti grandi di rovere

Abbinamenti consigliati: selvaggina, cacciagione, carni rosse, formaggi stagionati, bolliti

Servire a 16-18° C

Da vigneti di proprietà coltivati dalla famiglia Moscone da generazioni

Lo Zoccolaio - Vino Rosso - Langhe Rosso DOC Baccanera 1 X 750 ml + Cassa Legno 19,90 €

17,31 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vitigno: barbera, merlot, nebbiolo, cabernet sauvignon

Colore: rosso rubino intenso

Profumo: frutti di bosco e profumi di prugna rossa con sentori di fieno e tracce speziate

Gusto: fresco, sapido e corposo al gusto, con una piacevole vena tannica e una buona consistenza che regala un finale lungo

Abbinamenti: primi piatti corposi, carni rosse anche a media cottura, cacciagione, formaggi semi stagionati

Batasiolo, NEBBIOLO D'ALBA DOC 2020, Vino Rosso Fermo Rosso Secco, Sentori di Granato e Sottobosco 15,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caratteri Distintivi: Il Nebbiolo d’Alba è un vino rosso dal colore granato. Si contraddistingue per un’espressione olfattiva di rara potenza, grazie ai suoi sentori di legno che avvolgono un’anima di frutta e sottobosco. Al palato risulta tannico e asciutto. Un Nebbiolo che garantisca pienezza e struttura come accompagnamento ai pasti tradizionali di terra e carne.

Vinificazione: Dopo la raccolta che avviene nel mese di ottobre, l’uva viene diraspata, macerata e lasciata fermentare sulle bucce per almeno 8-12 giorni in vasche di acciaio a temperatura controllata, con periodici rimontaggi. Prima dell’imbottigliamento si lascia maturare il vino per 18 mesi, di cui almeno 6 in grandi botti di rovere.

Vitigni: La varietà simbolo della regione: bacca nera a buccia sottile, elevati tannini ed acidità sostenuta per un grappolo dal ciclo vegetativo lento, che nelle annate migliori garantisce vini corposi e durevoli nel tempo. In molti pensano che il suo nome derivi dalle “nebbie” che in autunno ricoprono i vigneti al momento del raccolto.

Territorio: Tra le caratteristiche più importanti del Nebbiolo, va ricordata la condizione che davvero lo lega al territorio piemontese: la sua massima espressione è in questa regione. In molti hanno provato a replicare la sua produzione, in Italia come all’estero, ciononostante quest’uva ha sempre mantenuto una sorta di attaccamento alle origini, che fa della zona albese il suo palco scenico prediletto.

Brand: Batasiolo, una miscela di tradizione e modernità. Alla continua ricerca della migliore sinergia con la natura: le migliori innovazioni tecnologiche per l’analisi e il monitoraggio permettono di intervenire solo se necessario e di avere cura di ogni aspetto che concorre a creare vini di eccellente qualità.

Barolo DOCG, Torlasco - 750 ml 16,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Aroma pieno, intenso ed equilibrato per il re dei rossi piemontesi

Note di frutti rossi, grande struttura, gusto vellutato, austero ed equilibrato

Nebbiolo 100% coltivato negli 11 comuni di barolo e monforte

Abbinamento consigliato: primi piatti, secondi piatti e carni rosse

100% Nebbiolo nelle vairetà Lampia, Rosè e Michet

Nebbiolo d'Alba DOC Bernardina, Ceretto - 750 ml 20,80 € disponibile 3 new from 20,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Nebbiolo ''Bernardina'' Ceretto si abbina bene con piatti di pasta saporiti, piatti a base di carne e formaggi stagionati.

Premi: Veronelli 2 Stelle, Gambero Rosso 2 Bicchieri

Gradazione Alcolica: 14% vol.

Colore: rosso rubino tenue ma brillante

Gusto: equilibrato e intenso, con tannini levigati e finale succoso.

Lo Zoccolaio Barolo DOCG Riserva Ravera 1 X 750 ml 39,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vitigno: nebbiolo

Colore: rosso rubino che mostra una vivacità cristallina

Profumo: intenso, pieno e persistente; ricorda rose secche, fiori alpini e legno nobile

Gusto: ben bilanciata grazie ai tannini maturi; aromi sfumati e persistenti e una buona acidità

Abbinamenti: può essere servito con i piatti a base di carne rossa e formaggi stagionati, può anche rendere piacevole il dopocena

I Somelieri Nebbiolo d'Alba DOC - Confezione da 6 X 750 ml 85,20 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nebbiolo d'alba: etereo e con sentori di viola

Elegante e ben strutturato, aromatico e speziato con l'invecchiamento

Vitigno nebbiolo

Abbinamento consigliato: primi piatti, secondi piatti e carni rosse

Produttori Del Barbaresco - Langhe Nebbiolo - 3 Bottiglie da 0,75 lt. 39,00 € disponibile 4 new from 39,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bottiglia da 75 cl

Profumo fine, delicato e persistente con sentori che ricordano la fragolina di bosco e il lampone; gusto gradevolmente amarognolo, vellutato, leggero e pieno allo stesso tempo

Vitigno: nebbiolo

Pio Cesare - Langhe Nebbiolo DOC 2018-0.75L 21,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 750 milliliters

Bruno Giacosa Nebbiolo d'Alba doc Valmaggiore 2018 45,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bruno Giacosa Nebbiolo d'Alba doc Valmaggiore 2018

0.75 L Bottle

Barolo DOCG Monfortino Riserva 2013 Giacomo Conterno Rosso Piemonte 15,0% 1.990,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2013

Piemonte

Giacomo Conterno

Monfortino Riserva

15,0%

Chianti DOCG, Cecchi - 750 ml 14,00 € disponibile 5 new from 7,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Di colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, ha profumi intensi e persistenti. Al palato è morbido ed equilibrato.

Un vino versatile per diverse occasioni nell’arco della giornata; da un aperitivo informale ad una cena in famiglia.

Abbinamento: carni rosse e formaggi

Temperatura di Servizio: 16 - 18 °C

Nebbiolo Gattinara DOCG 2015 Travaglini 0,750l 41,99 €

37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Annata: 2015

Grado Alcolico: 13,5

Nebbiolo: Nebbiolo 100%

Abbinamenti Consigliati: Perfetto per accompagnare piatti di pasta saporiti, questo vino rosso è ideale in abbinamento con tutti i piatti a base di carne e i formaggi stagionati.

L'Enoteca - Confezione Vino Regalo "Esplosione" Mista: Valpolicella Capitel San Rocco DOC Sup. Ripasso, Langhe Nebbiolo DOC 2018 San Giacomo, Maremma Toscana IGT"Solus" Pianirossi - 3 x 0.75l 50,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il marchio Enoteca Longo propone una serie di CONFEZIONI REGALO ASSORTITE offrendo una vasta scelta di etichette nazionali e internazionali. La confezione vino regalo "Esplosione" contiene 3 vini provenienti da diverse regioni.

Il box "Esplosione" contiene tre vini: Valpolicella Capitel San Rocco DOC Sup. Ripasso, Langhe Nebbiolo DOC 2018 San Giacomo, Maremma Toscana IGT "Solus" Pianirossi

Valpolicella Capitel San Rocco DOC Sup. Ripasso - Tedeschi: si presenta nel bicchiere rosso rubino, chiaro e traslucido. Al naso mostra aromi complessi e generosi di ciliegia, lampone e ribes rosso, che danno al vino freschezza.Perfetto con carne rossa, piatti di selvaggina, formaggi stagionati. La temperatura di servizio ideale è tra i 16° e i 18°C.

Langhe Nebbiolo DOC 2018 San Giacomo - Ascheri: vino dal colore rosso scarico con sfumature tendenti al granato, bouquet elegante, speziato e floreale con note vellutate di viola e rosa di notevole persistenza. Servire a 14°/16°C. Gli abbinamenti: ottimo con i piatti della grande cucina con salse rosse o bianche, oppure con fonduta.

Maremma Toscana IGT "Solus" Pianirossi (Toscana): si presenta di color porpora intenso, con un profumo aperto ricco di sentori di frutti di bosco con predominanza di more e toni speziati. Vino pieno e rotondo, mostra una struttura di qualità, che esalta i toni fruttati e il suo lungo finale. Ottime capacità di maturazione. Servire 16°/18°.

Batasiolo, BAROLO DOCG RISERVA 750 ml - Vino Rosso Fermo Secco prodotto da uve di Nebbiolo, Sapore Corposo 45,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IDEA REGALO: L'originale ed elegante cassetta di legno che racchiude la bottiglia diventa una perfetta idea regalo per ogni occasione.

CARATTERI DISTINTIVI: Particolarmente apprezzabile dagli amanti di vini rotondi e vellutati, questo soddisfacente vino da meditazione che accompagna i pasti formali e tradizionali. Nelle occasioni di festa supera ogni aspettativa e resta uno dei vini più ambiti per i regali d’impatto.

VINIFICAZIONE: Le uve di Nebbiolo, raccolte manualmente nella seconda metà di ottobre, vengono diraspate, macerate e lasciate in fermentazione sulle bucce per almeno 10-12 giorni in vasche di acciaio a temperatura controllata, con periodici rimontaggi. L’affinamento avviene in barrique di rovere francese e successivamente in serbatoi di acciaio inox. Dopo questo periodo l’affinamento prosegue in bottiglia.

VITIGNI: Considerato il "Re dei vini", il Barolo deriva dalla vinificazione delle uve Nebbiolo in purezza all'interno degli undici comuni destinati. In molti pensano che il suo nome derivi dalle “nebbie” che in autunno ricoprono i vigneti al momento del raccolto. La buccia sottile, un ciclo vegetativo in vigna lungo, il colore scarico e una nobile astringenza sono le caratteristiche varietali predominanti per il simbolo del Piemonte e dell'Italia nel mondo.

CENNI STORICI: Si pensa che i primi Barolo Riserva siano nati dalla dimenticanza da parte dei produttori delle loro botti in cantina. Paradossalmente, questa storia ha del verosimile e una volta rinvenuti, gli esemplari assaggiati risultavano decisamente accattivanti.

LUIGI FRANCOLI GRAPPA DI NEBBIOLO DA BAROLO RISERVA 70 CL 53,95 €

41,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 29209

Batasiolo, BAROLO DOCG RISERVA , Vino Rosso Fermo Secco, Vino Maturo prodotto da uve di Nebbiolo, Sapore Corposo 39,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'annata dell'articolo potrebbe variare tra 2013 e 2015 a seconda della disponibilità di magazzino

CARATTERI DISTINTIVI: Particolarmente apprezzabile per gli amanti dei vini rotondi e vellutati, questo soddisfacente rosso da meditazione rappresenta il compagno ideale di pasti formali e tradizionali, nonché un’etichetta ambita per occasioni di festa e regali d’impatto.

VINIFICAZIONE: Le uve di Nebbiolo, raccolte manualmente nella seconda metà di ottobre, vengono diraspate, macerate e lasciate in fermentazione sulle bucce per almeno 10-12 giorni in vasche di acciaio, a temperatura controllata, con periodici rimontaggi. La maturazione avviene in botti di rovere di Slavonia per un minimo di 18 mesi e successivamente in serbatoi di acciaio inox. Dopo questo periodo l’affinamento prosegue in bottiglia.

CENNI STORICI: Si pensa che i primi Barolo Riserva siano nati dalla dimenticanza da parte dei produttori delle loro botti in cantina. Paradossalmente, questa storia ha del verosimile e una volta rinvenuti, gli esemplari assaggiati risultavano decisamente accattivanti.

VITIGNI: Considerato il "Re dei vini", il Barolo deriva dalla vinificazione delle uve Nebbiolo in purezza all'interno degli undici comuni destinati. La buccia sottile, un lungo ciclo vegetativo, il colore scarico e una nobile astringenza sono le caratteristiche varietali predominanti in Piemonte.

