40 La migliore nfc tag del 2022 – Non acquistare una nfc tag finché non leggi QUESTO!

ntag215 nfc tag carta pvc diametro 25mm compatibile con Amiibo e Tagmo (confezione da 10) 5,98 €

Compatibile con Amiibo e Tagmo

Compatibile con tutti i telefoni nfc

Outus 10 Pezzi NFC 215 Cards, 25 mm Forma di Moneta riscrivibile Bianco NFC 215 Schede 9,99 €

Cosa ottieni: il pacchetto contiene 10 schede NFC 215 con 13,56 MHZ, 504 byte di capacità di memoria, 1 - 5 cm di distanza di lettura e scrittura, 100.000 tempi cancellabili, insieme a 1 scatola di immagazzinaggio trasparente per una facile organizzazione

Compatibilità: queste schede NFC 215 vuote possono essere applicate per Nintendo Switch NDS/ 3DS Amiibo DIY e altre situazioni NFC necessarie con Tagmo, adatte per applicazioni pubblicitarie intelligenti all'aperto, certificazione del prodotto, etichetta del telefono cellulare o accoppiamento WI-FI, etichetta elettronica dello scaffale e biglietto da visita

Materiale affidabile: le carte NFC riscrivibili sono realizzate in materiale PVC impermeabile resistente, possono essere posizionate all'aperto o vicino all'acqua senza il rischio di perdere funzionalità, una buona scelta come regalo particolare per il tuo amico o la tua famiglia

Funziona bene: compatibile con TagMo Amiibo, funziona con la maggior parte dei telefoni cellulari e dispositivi abilitati NFC; Nota: poiché alcuni modelli di telefoni cellulari non dispongono di funzioni NFC, non possono eseguire la scansione dei tag NFC, non si tratta di un problema con i tag, si prega di capirlo chiaramente prima dell'acquisto

Attenzione: questi tag rotondi NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo, durante l'utilizzo è necessario aggiungere uno strato aggiuntivo di materiale resistente al metallo; Nessun adesivo, puoi etichettarli con un pennarello

SwitchBot Tag | Confezione di 3 adesivi NFC Tag, NTAG216, 30 mm, 888 byte, funzionano alla grande con dispositivi SwitchBot, compatibili con iOS e Android e tutti gli altri dispositivi abilitati NFC 5,99 €

Materiale di alta qualità: il SwitchBot Tag è realizzato in materiale ABS impermeabile e resistente alla corrosione e l'adesivo 3M sul retro consente di posizionare questi adesivi NFC ovunque senza il rischio di perdere funzionalità

Potente chip NFC: solo 30 mm di diametro, questi tag NFC rotondi sono installati con un chip NTAG 216 con una dimensione di memoria di 888 byte, il che significa che sono compatti, convenienti ed estremamente reattivi per scrivere e leggere

Parte di SwitchBot Ecosystem: il Tag supporta una serie di prodotti SwitchBot e aiuta con la domotica. Può accendere/spegnere i dispositivi, aprire rapidamente l'interfaccia dell'app o attivare una scena preimpostata (è necessario SwitchBot Hub Min, venduto separatamente). Tutti gli elettrodomestici a infrarossi collegati a SwitchBot Hub Mini possono essere controllati con il Tag

Ampia compatibilità: il tag è compatibile con i telefoni abilitati NFC (Android OS 5.0 e versioni successive o iOS 13 e versioni successive). Gli utenti iOS possono utilizzare i Shortcut Siri per ascoltare musica o connettersi al WiFi rapidamente e altro ancora

Timeskey NFC Tag NTAG215 NFC Sticker Tag Stesso Chip NFC Compatibile con Nintendo Amiibo, Memoria 504 Bytes Completamente Programmabile (Rotondo, Nero)- 11 Pezzi 8,99 €

Vera NTAG 215 chip sviluppato da NXP semiconduttori, 504 byte di memoria, protezione password verifica, ultrasottile, velocità di lettura/scrittura/Lock, alta scanstrength.

Compatibile con la maggior parte dei telefoni e dispositivi NFC-enabled.

Può essere usato per, pubblicità, merci e dispositivo smart autenticazione, richiesta chiamate, SMS, chiamata di azione, voucher e coupon, accoppiamento Bluetooth o Wi-Fi, connessione Handover mensola, autenticazione prodotto elettronico compagno mobile, etichette, etichette e biglietti da visita.

Controllo di qualità: I nostri NFC Tags vengono controllati prima di essere spediti.

NIERBO Lettore NFC Scrittore Lettore di Smart Card NFC ACR122U Lettore RFID NFC Compatibile PC/SC 424 Kbps Supporta ISO 14443 A&B Mifare Felica e 4 Tipi di Tag NFC (ISO/IEC 18092) 39,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ampiamente compatibile】 Il nostro ACR122U NFC è compatibile con PC / SC / CCID e può raggiungere l'interoperabilità su diverse applicazioni e piattaforme. Supporta schede A / B compatibili ISO 14443, schede Mifare, schede FeliCa, i più recenti Mifare Ultralight C, Mifare Plus e DESFire EV1 e 4 tipi di tag NFC (ISO / IEC 18092). Si consiglia di utilizzare il lettore NFC con l'aiuto di professionisti.

10 Pezzi NFC Tags Stickers,NTAG 215 NFC Tag,25 mm (1 pollice) Bianco NFC Tag Adesivi Riscrivibili,Compatibili con TagMo e Amiibo e Tutti i Smartphone con Tecnologia NFC 8,96 €

【Memoria chip NFC】Vera NTAG 215 chip sviluppato da NXP semiconduttori, 504 byte di memoria, protezione password verifica, ultrasottile, velocità di lettura/scrittura/Lock, alta scanstrength.compatibile con amiibo e TagMo. Può essere ripetutamente cancellato e modificato,Se è impostato su sola lettura, non può essere modificato o resettato. L'editor di Amiibo è unico

【Facile da usare】 È sufficiente posizionare il telefono sul tag, i dati verranno inviati direttamente al telefono, non è necessaria energia interna, non è necessaria la batteria, nessun accoppiamento manuale. Il semplice tocco rende il tuo telefono molto più divertente! puoi metterli dove vuoi: sul tavolo, in macchina, sul computer, sulla porta, ecc.

【Nota】 poiché alcuni modelli di telefoni cellulari non dispongono di funzioni NFC, non possono eseguire la scansione dei tag NFC, non si tratta di un problema con i tag, si prega di capirlo chiaramente prima dell'acquisto Attenzione:questi tag NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo.

【Garanzia di qualità】: Sosteniamo il nostro prodotto al 100%! Se per qualsiasi motivo il tuo tag non funziona, presenta un errore o si danneggia, contattaci immediatamente Vi daremo una risposta soddisfacente

Confezione da 40 schede NFC 215 da 25 mm a forma di moneta riscrivibile 15,99 €

Compatibilità: queste schede NFC 215 vuote possono essere applicate per Nintendo Switch NDS/ 3DS Amiibo DIY e altre situazioni NFC necessarie con Tagmo, adatte per applicazioni pubblicitarie intelligenti all'aperto, certificazione del prodotto, etichetta del telefono cellulare o accoppiamento WI-FI, etichetta elettronica dello scaffale e biglietto da visita

Materiale affidabile: le carte NFC riscrivibili sono realizzate in materiale PVC impermeabile resistente, possono essere posizionate all'aperto o vicino all'acqua senza il rischio di perdere funzionalità, una buona scelta come regalo particolare per il tuo amico o la tua famiglia

Funziona bene: compatibile con TagMo Amiibo, funziona con la maggior parte dei telefoni cellulari e dispositivi abilitati NFC; Nota: poiché alcuni modelli di telefoni cellulari non dispongono di funzioni NFC, non possono eseguire la scansione dei tag NFC, non si tratta di un problema con i tag, si prega di capirlo chiaramente prima dell'acquisto

Attenzione: questi tag rotondi NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo, durante l'utilizzo è necessario aggiungere uno strato aggiuntivo di materiale resistente al metallo; Nessun adesivo, puoi etichettarli con un pennarello

50 pezzi NTAG 215 Round Card Tag, tag NFC vuoti, NFC riscrivibile compatibile con TagMo e Amiibo e dispositivi mobili NFC, 504 byte di memoria 18,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Compatibilità] Queste carte bianche NTAG215, compatibili con Nintendo Switch, Wii U e 3DS e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili compatibili con NFC.Il chip Ntag215 è compatibile con tutte le funzionalità di Ntag203 / Ntag213 / Topaz 512. Solo Ntag215 può essere usato per creare Amiibo.

【Chip NTAG 215】 La scheda NFC rotonda utilizza il chip NTAG 215, una memoria da 504 byte. Può essere cancellata e modificata più volte o può anche essere impostata come tag di sola lettura. Se resa di sola lettura, non può essere modificata o Ripristina.

【Materiale in PVC di piccole dimensioni e qualità】La dimensione del tag NFC rotondo ha un diametro di 25 mm, piccolo e comodo da portare con custodie protettive (una custodia per una carta).Le carte in PVC laminato bianco con finitura lucida e materiale in PVC impermeabile, proteggono efficacemente il chip NFC dentro.

【Facile da usare】 Il processo è semplice, devi solo posizionare il tuo dispositivo vicino al tag NTAG 215 registrato, i dati verranno trasmessi ai tuoi dispositivi, non c'è bisogno di alimentazione, batteria o manuale di associazione.

【Ampia applicazione】 Invia un biglietto da visita, pagamento senza contanti, assistenza sanitaria, carta di accesso, raccolta e scambio di informazioni. Non esitare a contattarci in caso di domande. Ti offriremmo un servizio soddisfacente.

NFC Tags NTAG213 NFC Stickers,Memoria 144 Bytes NFC Tag,Completamente Programmabile da TimeKey (Rotondo)- 10 Pezzi 7,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Etichetta NFC di alta qualità NTAG213 di 100PCS nella confezione.

Tag NFC TimesKey che utilizzano il chip NTAG 213 NXP, memoria 144 byte. Può essere cancellato e modificato ripetutamente oppure può anche essere impostato come tag di sola lettura. Se è impostato su sola lettura, non può essere modificato o resettato più.

Compatibile con la maggior parte dei telefoni e dispositivi NFC-enabled.

TimesKey è un produttore di prodotti RFID / NFC professionale. Tutti i prodotti NFC sono progettati e prodotti da noi stessi. La qualità è assolutamente garantita.

Come venditore di prodotti NFC professionale, TimesKey fornisce tag NFC con molti tag esclusivi e popolari a tua scelta. Controlla il nostro negozio per ulteriori etichette NFC: adesivi NFC, portachiavi NFC, portachiavi, carte PVC bianche (normale o inkjet), adesivi neri, set regalo, mini carte in formato pentagramma e moneta, ecc

Timeskey NFC Carta Natg215 NFC Tags, 504 Byte di Memoria, Diametro di 1,38 Pollici, Materiale Tondo in PVC,Compatibile con Amiibo Tagmo-10 Pezzi 8,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 10 pezzi NFC Tag , colore bianco, resistente all'acqua

Può essere usato per, pubblicità, merci e dispositivo smart autenticazione, richiesta chiamate, SMS, chiamata di azione, voucher e coupon, accoppiamento Bluetooth o Wi-Fi, connessione Handover mensola, autenticazione prodotto elettronico compagno mobile, etichette, etichette e biglietti da visita

Vera NTAG215 chip sviluppato da NXP semiconduttori, 540 byte di memoria, protezione password verifica, ultrasottile, velocità di lettura/scrittura/Lock, alta scanstrength

Adatte per tutti i telefoni cellulari

Controllo di qualità: I nostri NFC Tags vengono controllati prima di essere spediti

10 x NFC Keyfob/Ntag 215 NFC Tags/Kit in Resina di Cristallo/per Tutti i telefoni NFC e Lettori di schede/Classic Black-TimesKey 13,99 €

Può essere usato per, pubblicità, merci e dispositivo smart autenticazione, richiesta chiamate, SMS, chiamata di azione, voucher e coupon, accoppiamento Bluetooth o Wi-Fi, connessione Handover mensola, autenticazione prodotto elettronico compagno mobile, etichette, etichette e biglietti da visita.

Vera NTAG215 chip sviluppato da NXP semiconduttori, 540 byte di memoria, protezione password verifica, ultrasottile, velocità di lettura/scrittura/Lock, alta scanstrength.

Adatte per tutti i telefoni cellulari.

Controllo di qualità: I nostri NFC Tags vengono controllati prima di essere spediti.

22 NFC Sticker Adesivo NTAG 216 | 888 Byte | Compatibile Con Cellulari e Dispositivi NFC | 25mm Bianco NFC Tag Etichettes Da Timeskey NFC 16,99 €

Standard: ISO 14443 a – NFC Forum Type 2 – 13.56 MHz

Chip NFC: NXP NTAG 216 – 888 Byte (Compatibile Con tutti i telefoni cellulari Di NFC)

Molto alta velocità di scrittura e lettura, e il grande memoria.

Tags compatibili con NFC forum, compatibili con dispositivi Android, Windows e Blackberry

(1000 Pezzi)Timeskey Adesivo NFC TAGS Completamente Compatibile Tag RFID ad Alta Capacità etichette adesive NTAG 216 NFC Sticker Per Tutti i Telefoni Abilitati NFC 888 Byte 439,00 €

Standard: ISO 14443 a – NFC Forum Type 2 – 13.56 MHz

Chip NFC: NXP NTAG 216 – 888 Byte (Compatibile Con tutti i telefoni cellulari Di NFC)

Molto alta velocità di scrittura e lettura, e il grande memoria.

Tags compatibili con NFC forum, compatibili con dispositivi Android, Windows e Blackberry

200 Pezzi Carte Rotonde NFC NFC Tags NFC NTAG215 Cards Carte NFC 215 100% compatibile con TagMo e Amiibo 79,99 €

100% compatibile con tutti i telefoni cellulari e altri dispositivi che supportano NFC.

Realizzato in materiale PVC impermeabile, può essere posizionato all'aperto o vicino all'acqua senza perdere la sua funzione. È un'ottima scelta per regali speciali per amici o familiari.

Chip NTAG 215, 504 byte di memoria utilizzabile, con funzione di blocco lettura-scrittura, in modo che la carta possa essere elaborata ripetutamente o protetta da scrittura. Una volta impostata come etichetta di sola lettura, non può essere modificata o reimpostata. Gli amiibo possono essere modificati solo una volta.

TimesKey 40 NFC Tag PVC Carta (Formato Carta di Credito) - NXP NTAG215 Compatibile con Tagmo Amiibo,540 Byte, Compatibili con Tutti i Smartphone con Tecnologia NFC 20,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 40 pezzi NFC resistente all'acqua, colore bianco, resistente all'acqua

Può essere usato per, pubblicità, merci e dispositivo smart autenticazione, richiesta chiamate, SMS, chiamata di azione, voucher e coupon, accoppiamento Bluetooth o Wi-Fi, connessione Handover mensola, autenticazione prodotto elettronico compagno mobile, etichette, etichette e biglietti da visita

Vera NTAG215 chip sviluppato da NXP semiconduttori, 540 byte di memoria, protezione password verifica, ultrasottile, velocità di lettura/scrittura/Lock, alta scanstrength

Adatte per tutti i telefoni cellulari

Controllo di qualità: I nostri NFC Tags vengono controllati prima di essere spediti

10 Pezzi Nero NFC Tags NTAG215 NFC Sticker (Round 25mm) NFC Chip NFC Tag adesivi 504 Bytes programmabili,Compatibile con Amiibo Tagmo,per Tutti gli Smartphone e Dispositivi Abilitati NFC 8,96 €

【Memoria chip NFC】Vera NTAG 215 chip sviluppato da NXP semiconduttori, 504 byte di memoria, protezione password verifica, ultrasottile, velocità di lettura/scrittura/Lock, alta scanstrength.compatibile con amiibo e TagMo. Può essere ripetutamente cancellato e modificato,Se è impostato su sola lettura, non può essere modificato o resettato. L'editor di Amiibo è unico

【Facile da usare】 È sufficiente posizionare il telefono sul tag, i dati verranno inviati direttamente al telefono, non è necessaria energia interna, non è necessaria la batteria, nessun accoppiamento manuale. Il semplice tocco rende il tuo telefono molto più divertente! puoi metterli dove vuoi: sul tavolo, in macchina, sul computer, sulla porta, ecc.

【Nota】 poiché alcuni modelli di telefoni cellulari non dispongono di funzioni NFC, non possono eseguire la scansione dei tag NFC, non si tratta di un problema con i tag, si prega di capirlo chiaramente prima dell'acquisto Attenzione:questi tag NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo.

【Garanzia di qualità】: Sosteniamo il nostro prodotto al 100%! Se per qualsiasi motivo il tuo tag non funziona, presenta un errore o si danneggia, contattaci immediatamente Vi daremo una risposta soddisfacente

12 adesivi NFC Tags ntag215 NFC completamente programmabili, tag NTAG 215 NFC compatibili con TagMo , neri,memoria 504 byte,compatibili on Android e tutti gli altri dispositivi abilitati NFC 9,99 €

Diametro di adesivi 25 mm circa.Non per superfici metalliche !!!

Adesivo NFC - NTAG 215,504 byte area di lettura / scrittura libera dall'utente, memoria protetta da password opzionale o archiviazione bloccabile permanente.

Chip NXP NTAG 215, compatibile con Amiibo e TagMo, per tutti i telefoni compatibili Android NFC.

Sosteniamo il nostro prodotto al 100%! Se per qualsiasi motivo il tuo prodotto non funziona, ha un errore o si danneggia, contattaci immediatamente per una sostituzione gratuita!

Timeskey NFC 11 x NFC Tags Adesivo NTAG216 | 888 Byte | Riprogrammabile | NFC Sticker Etichettes Compatibile Con i Telefoni Android NFC 25mm Bianco 9,99 €

Standard: ISO 14443 a – NFC Forum Type 2 – 13.56 MHz

Chip NFC: NXP NTAG 216 – 888 Byte (Compatibile Con tutti i telefoni cellulari Di NFC)

Molto alta velocità di scrittura e lettura, e il grande memoria.

Tags compatibili con NFC forum, compatibili con dispositivi Android, Windows e Blackberry

YSSHUI NTAG215, tag NFC vuoti, compatibile con tutti i telefoni cellulari e altri dispositivi che supportano NFC, 504 byte di memoria, completamente programmabili, confezione da 20 pezzi 14,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Qualità premium】:I tag NFC in PVC sono prodotti secondo rigorose procedure di controllo della qualità per offrirti la migliore esperienza NFC. Può essere posizionato all'aperto o vicino all'acqua senza il rischio di perdere funzionalità. (Impermeabile, antipolvere)

【Facile da usare】: viene fornito con smart tag da 16 pezzi. È sufficiente posizionare il telefono sul tag, i dati verranno inviati direttamente al telefono, non è necessaria energia interna, non è necessaria la batteria, nessun accoppiamento manuale. Il semplice tocco rende il tuo telefono molto più divertente! puoi metterli dove vuoi: sul tavolo, in macchina, sul computer, sulla porta, ecc.

【Cool Stunt】: Tag NFC che utilizza il chip NXP NTAG 215, memoria da 504 byte. Può essere ripetutamente cancellato e modificato, oppure può anche essere impostato come tag di sola lettura. Se è impostato su sola lettura, non può più essere modificato o ripristinato. l'editor è una tantum. (215 etichette NFC 35 mm (1,38 pollici) scheda vuota rotonda in PVC)

【Ambito di applicazione】:Adatto per telefoni cellulari abilitati NFC. ** PER FAVORE PRESTARE ATTENZIONE **: Alcuni modelli di iPhone non supportano la lettura dei tag nfc, quindi non possono riconoscere i tag nfc, non è un problema di tag, per favore capiscilo chiaramente prima dell'acquisto.

【Garanzia di qualità】: Sosteniamo il nostro prodotto al 100%! Se per qualsiasi motivo il tuo tag non funziona, presenta un errore o si danneggia, contattaci immediatamente per una sostituzione gratuita!

Ntag215 10 Pezzi NFC Tags Stickers Etichetta Adesivo Compatibile con Amiibo e Tagmo,NXP NTAG 215 | 540 Byte,Etichetta di Forma Rotonda Colore bianca da YARONGTECH 5,98 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NFC NXP NTAG215 NFC Adesivi NTAG 215 NFC tag

100% compatibile con TagMo e Amiibo, articolo senza preoccupazioni per voi.

Adesivo rotondo con diametro di 25 mm.

YARONGTECH BRAND, adesivo nfc con 504 byte di memoria

100% garanzia di soddisfazione del cliente. Si prega di prestare attenzione. : Alcuni del modello iPhone non possono supportare la lettura dei tag nfc, quindi non può riconoscere i tag nfc, non è problema tag, si prega di capire chiaramente prima dell'acquisto.

10 pezzi NFC Tag Sticker adesivi, bianco, NTAG 215, Chip come in Figura amiibo, 30 mm, compatibili con tutti i smartphone con tecnologia NFC 9,98 €

Memoria chip NFC: NFC NXP NTAG 215, 540 byte (NDEF: 480 byte)/ NFC Forum di tipo 2

Frequenz: HF 13.56MHz | Standards: ISO 14 443-2 A, ISO 14 443-3 A | formattato NDEF

Controllo di qualità: I nostri NFC Tags vengono controllati prima di essere spediti.

La nostra assistenza clienti: 24/ 7 E-Mail Support - anche consultazione telefonica.

HANBOLI Adesivo Anti Metallo, 6 Pezzi Tag NFC Adesivi Anti Metallo Ntag213 Etichetta Adesiva per Telefono Tag RFID Metallico 4,99 €

Viene fornito con diversi smart tag in modo da poterli posizionare ovunque tu voglia: a casa, in macchina o in ufficio.

I tag sono vuoti senza dati, puoi programmarli per lanciare il tuo navigatore satellitare nella tua auto; fare telefonate, aprire un sito web; accendi il Wi-Fi o la compatibilità Bluetooth quando torni a casa e programmalo anche per accendere la sveglia e disattivare l'audio del telefono quando vai a letto, ecc.

È possibile memorizzare varie attività di routine, che vengono eseguite tenendo il dispositivo davanti al tag. Può essere riscritto fino a 100.000 volte.

Adatto per Sam-sung Ga-laxy S5/S4/Note 3/Note 2/per NO-KIA Lumia920/820/720/620/per BLACKBERRY Z10/Q10/per Nexus4/5/HTC one/per Xperia e tutti gli NFC telefoni cellulari abilitati. (Si prega di non attaccare al metallo per il tipo Normal, ma il tipo Anti-Metal può attaccarsi al metallo).

50 pezzi NTAG215 Cards Tag NFC vuoti tag nfc programmabili nfc tag 215, compatibile con tutti i telefoni cellulari e altri dispositivi che supportano NFC, 504 byte di memoria 18,99 €

【Piccole dimensioni e materiale】: la dimensione della scheda NFC rotonda è di 25 mm di diametro, piccola e portatile da trasportare, carte in PVC bianco laminato con finitura lucida e materiale in pvc impermeabile, proteggendo efficacemente il chip NFC all'interno. possono essere posizionate all'aperto o vicino all'acqua senza il rischio di perdere funzionalità, una buona scelta come regalo particolare per il tuo amico o la tua famiglia

【Compatibilità】: queste schede NTAG215 vuote possono essere applicate per Nintendo Switch NDS/ 3DS Amiibo DIY e altre situazioni NFC necessarie con Tagmo, adatte per applicazioni pubblicitarie intelligenti all'aperto, certificazione del prodotto, etichetta del telefono cellulare o accoppiamento WI-FI, etichetta elettronica dello scaffale e biglietto da visita.

【Facile da usare】:È sufficiente posizionare il telefono sul tag, i dati verranno inviati direttamente al telefono, non è necessaria energia interna, non è necessaria la batteria, nessun accoppiamento manuale. Il semplice tocco rende il tuo telefono molto più divertente! puoi metterli dove vuoi: sul tavolo, in macchina, sul computer, sulla porta, ecc.

【Garanzia di qualità】: Sosteniamo il nostro prodotto al 100%! Se per qualsiasi motivo il tuo tag non funziona, presenta un errore o si danneggia, contattaci immediatamente per una sostituzione gratuita!(Attenzione:questi tag NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo)

10 Pezzi NFC 215 Tag,Bianco 25 mm Forma di Moneta riscrivibile NFC Tag,NFC 215 impermeabile Chip Card,Compatibile con TagMo e Amiibo con smartphone con tecnologia NFC 8,96 €

【Materiale affidabile】le carte NFC riscrivibili sono realizzate in materiale PVC impermeabile resistente,possono essere posizionate all'aperto o vicino all'acqua senza il rischio di perdere funzionalità,

【Campi di applicazione】Può essere usato per, pubblicità, merci e dispositivo smart autenticazione, richiesta chiamate, SMS, chiamata di azione, voucher e coupon, accoppiamento Bluetooth o Wi-Fi, connessione Handover mensola, autenticazione prodotto elettronico compagno mobile, etichette, etichette e biglietti da visita,Adatte per tutti i nfc telefoni cellulari

【Facile da usare 】è sufficiente posizionare il telefono sulle schede NFC 215 ei dati verranno inviati direttamente al telefono senza bisogno di energia interna, batteria, accoppiamento manuale, che è comodo e veloce, può anche essere compatibile e programmabile con tutti i cellulari e dispositivi abilitati NFC

【Nota】 poiché alcuni modelli di telefoni cellulari non dispongono di funzioni NFC, non possono eseguire la scansione dei tag NFC, non si tratta di un problema con i tag, si prega di capirlo chiaramente prima dell'acquisto Attenzione:questi tag NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo,

30 pezzi NTAG215 Cards nfc tag 215 tag nfc programmabili NFC Tag Carta,504 Byte di Memoria,Compatibili con Tutti i Smartphone con Tecnologia NFC 17,99 €

【Materiale affidabile】: le carte NFC riscrivibili sono realizzate in materiale PVC impermeabile resistente, possono essere posizionate all'aperto o vicino all'acqua senza il rischio di perdere funzionalità, una buona scelta come regalo particolare per il tuo amico o la tua famiglia

【Compatibilità】: queste schede NTAG215 vuote possono essere applicate per Nintendo Switch NDS/ 3DS Amiibo DIY e altre situazioni NFC necessarie con Tagmo, adatte per applicazioni pubblicitarie intelligenti all'aperto, certificazione del prodotto, etichetta del telefono cellulare o accoppiamento WI-FI, etichetta elettronica dello scaffale e biglietto da visita.

【Facile da usare】:È sufficiente posizionare il telefono sul tag, i dati verranno inviati direttamente al telefono, non è necessaria energia interna, non è necessaria la batteria, nessun accoppiamento manuale. Il semplice tocco rende il tuo telefono molto più divertente! puoi metterli dove vuoi: sul tavolo, in macchina, sul computer, sulla porta, ecc.

【Garanzia di qualità】: Sosteniamo il nostro prodotto al 100%! Se per qualsiasi motivo il tuo tag non funziona, presenta un errore o si danneggia, contattaci immediatamente per una sostituzione gratuita!(Attenzione:questi tag NFC non sono progettati per l'uso su superfici metalliche poiché il metallo influirebbe sulla frequenza di induzione del truciolo) READ La spinta della Merkel per il blocco tedesco è stata vanificata poiché il bilancio delle vittime ha superato i 100.000

XUEJIAN 10/100Pcs Ntag 215 per Tag NFC 504 Byte di Memoria Completamente Programmabile Adesivi Circolari Chip del Telefono Riscrivibile Compatibile 2,86 €

Materiale: PVC

Diametro: circa 25 mm

Tempo di lettura e scrittura: da 1 a 2 ms

Adatto per telefoni cellulari abilitati NFC

3PCS Monster Hunter Rise NFC Tag Card (Include: Palamute, Palico, Magnamalo), Compatibile Con Switch / Switch Lite, Dimensioni Carta di Credito 9,99 €

3 pezzi / confezione (inclusi :Palamute, Palico, Magnamalo), 8,5 x 5,4 x 0,1 cm,Dimensioni Carta di Credito, facile da trasportare, resistente all'usura e reattivo.

Carte da gioco con tag NFC di terze parti, ma con lo stesso effetto: ti consentono di spendere meno soldi per provare la stessa esperienza di gioco.

Sblocca armature speciali a strati / Partecipa alla lotteria giornaliera per una varietà di oggetti utili.

Il regalo speciale delle carte Monster Hunter Rise per i fan di Monster Hunter, aiuta a divertirti di più nel gioco.

Timeskey NFC 25mm Diametro Rotondo Classic 1K RFID Tag NFC/Adesivi RFID ISO14443A 13,56 MHz(Confezione da 2000) 619,00 €

Tutti gli adesivi NFC sono pre-programmati con un ID univoco, UID a 4 byte e l'UID NON è modificabile, chiave predefinita di fabbrica: FF FF FF FF FF FF.

Compatibile con i lettori RC522 e PN532.

NON formattato NDEF, NON compatibile con TagMo e Amiibo.

Il diametro è di 25 mm, retro adesivo, funziona con telefoni abilitati NFC, ma NON funziona se si attacca su superfici metalliche o all'interno della custodia / cover del telefono.

Carte NFC NTAG215, Carte in PVC Etichetta Bianco NFC Etichetta 215 Compatibile con TagMo e Amiibo per Tutti gli Smartphone e Dispositivi Abilitati NFC (20 Pezzi) 15,74 €

