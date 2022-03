40 La migliore olio extravergine supermercato del 2022 – Non acquistare una olio extravergine supermercato finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore olio extravergine supermercato? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi olio extravergine supermercato venduti nel 2022 in Italia.

De Cecco Extravergine 100% Italiano - 1 l 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio Extra Vergine di Oliva Pregiato

Ottenuto da oli extra vergine di oliva italiani

100% olive italiane

San Giuliano Olio Extra Vergine di Oliva "L'Originale Non Filtrato" 100% Italiano - 1000 ml 8,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Volutamente non filtrato, mantiene intatte tutte le caratteristiche e i nutrienti delle olive fresche

Origine: 100% italiano

Toni di amaro e piccante medio intensi ed equilibrati al palato, profumo fruttato di oliva matura

Ottimo con le carni rosse, per condire le insalate e per la preparazione di focacce, sughi e stufati

Raccolta meccanica direttamente dall'albero da ottobre a novembre; la spremitura a freddo delle olive preserva i polifenoli e gli antiossidanti naturalmente presenti in elevate quantità

Rio Mare Tonno all'Olio Extravergine di Oliva, 3 + 1 Lattine da 80g 5,45 €

3,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tonno all'olio extra vergine di oliva dal sapore genuino e caratteristico per rendere gustosi anche i piatti più semplici

Formato: confezione da 3 lattine + 1 gratis da 80 g ciascuna

Ingredienti: tonno*, olio extra vergine di oliva, sale * Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

Consigli uso: ottima per tutti i piatti a base tonno, da gustare con pomodori e cipolle o in un panino

Rio Mare, Qualità Responsabile dal mare alla tua tavola

Frantoio Oleario Cirulli Olio Extravergine di Oliva Italiano Estratto a Freddo, EVO Lattina (3 Litri) 28,00 € disponibile 2 new from 28,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA – Olio Cirulli è un olio certificato dall'Unione Europea per la provenienza e la sua qualità. Dalla naturale raccolta dei nostri oliveti, questo olio extra vergine di oliva Italiano è particolare per il suo ricco aroma fruttato. Ogni lattina garantisce la freschezza e la qualità controllata

✅ UNICA ORIGINE - L'olio d'oliva viene raccolto e imbottigliato alla fonte nella proprietà olivicola situata in Puglia in Italia. Gli uliveti monocultivar coratina si trovano nella zona del nord barese, dove le olive vanno oltre un semplice prodotto agricolo per essere un ingrediente chiave nella vita, nella cultura e nella cucina della regione. L’inconfondibile aroma fruttato di questo olio è dovuto alla sua varietà di oliva utilizzata in questo straordinario olio d'oliva

✅ AROMA FRUTTATO- L’inconfondibile aroma fruttato di questo olio è dovuto alla sua varietà di oliva utilizzata in questo straordinario olio d'oliva

✅ LINEA BIOLOGICA – Utilizziamo anche una linea di produzione completamente biologica. Il nostro olio certificato BIO, proveniente dalla assoluta raccolta naturale dei nostri oliveti, garantisce l’alta qualità e l’eccezionale sapore

✅ ESTRATTO A FREDDO – Tutto il nostro olio BIO ed EVO è estratto a freddo al 100% dalla prima spremitura a freddo delle olive di varietà monocultivar coratina alla fonte. È olio d'oliva non raffinato e non filtrato di altissima qualità proveniente dalle tenute di famiglia. Una storia lunga 70 anni

Asdomar Trancio Intero di Tonno all' Olio di Oliva, 200g 4,79 €

3,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Unisce il gusto e piacere

Prodotto certificato Friend of the Sea

Per una pesca ecosostenibile

Lavorato interamente in Italia

Ottimale per una sana alimentazione con il pesce

Le Fascine "Blend Delì" - Olio Extravergine Di Oliva 100 % Italiano Estratto A Freddo 100% Prodotto Da Olive Provenzali Ogliarola e Leccino (Latta da 3 Litri) 29,97 € disponibile 2 new from 26,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ EVO 100 % Italiano: prodotto e imbottigliato dai Frantoi LeFas che si trovano a San Severo (Puglia). È di qualità superiore proviene direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

✅ CONTENUTO: 3 Litri di Olio Extravergine ottenuto dalla spremitura delle olive provenzali - ogliarola - leccino, sapientemente abbinate dal nostro mastro oleario.

✅ Le olive vengono molite, a temperatura ambiente, entro le 24 ore dalla raccolta. Questo Olio Extravergine di Oliva è puramente il succo appena estratto del frutto dell'olivo. NON FILTRATO.

✅ Lo stoccaggio avviene in ambienti climatizzati H24 ed imbottigliato con la massima cura in latte dì alluminio, sigillate, per proteggerlo dall’esposizione solare.

✅ È ESTRATTO A FREDDO da olive Provenzale - Ogliarola - Leccino. READ 40 La migliore olio umbro del 2022 - Non acquistare una olio umbro finché non leggi QUESTO!

Ponti Aceto di Vino Bianco in Bottiglia da 1L, Aceto Bianco Delicato di Qualità con Acidità 6% Ottimo Come Condimento per Insalata, Verdure, Carne e Pesce 1,20 €

0,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GUSTO DELICATO – L'aceto di vino bianco Ponti arricchisce tutte le ricette su cui viene applicato esaltando i sapori degli ingredienti e rendendo ogni piatto ottimo al palato

CONDIMENTO UNIVERSALE – L'aceto bianco Ponti aggiunge carattere a verdure e insalate ma può anche essere applicato su carne bianca e pesce per risaltarne il gusto

PLASTICA RICICLATA – L'aceto Ponti è da sempre confezionato in bottiglie di plastica 100% riciclabile, da oggi è confezionato in una bottiglia realizzata con il 30% di plastica riciclata (rPET) per sostenere l'ambiente

VERSATILE – Oltre a essere un ingrediente fondamentale in cucina, è possibile utilizzare l'aceto bianco per pulire la casa con risultati eccellenti ed è particolarmente efficace contro le macchie

CONTENUTO – Aceto di vino Ponti bianco con acidità del 6% e uva proveniente da vitigni selezionati, condimento per insalata, carne, pesce e verdure, bottiglia da 1 L

Carapelli Oro Verde Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano, 1L 8,84 €

7,82 € disponibile 4 new from 7,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto creato per soddisfare tutte le esigenze

Gamma affidabile

Facile da utilizzare

Ottimo prodotto

Estremo (5cl) - Condimento super piccante a base di olio extravergine di oliva - Mister Peperoncino 9,90 € disponibile 2 new from 9,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Estremo è il nuovo condimento a base di olio extravergine di oliva di Mister Peperoncino. Piccantezza incredibile per veri intenditori.

Dal colore rosso fuoco e dal profumo molto intenso e persistente, ne bastano poche gocce per dare sapore a tutti i piatti.

Particolarmente indicato per rendere piccante pasta al pomodoro, carne rossa (soprattutto selvaggina e cacciagione) e verdure alla griglia come melanzane e zucchine.

Non abbondare con le dosi. MOLTO piccante.

Senza coloranti, senza conservanti e senza additivi chimici. L'eventuale deposito sul fondo della bottiglia è indice di genuinità del prodotto, in tal caso agita con delicatezza prima di servire.

Olio Extra Vergine di Oliva Spray 6x250 ml - Olio Spray 100% italiano, estratto a freddo – Sprayleggero – 100% Naturale,100% Leggero, 100% Facile - Con lo spray risparmi fino al 90% di prodotto 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio Extra Vergine di Oliva 100% italiano estratto a freddo. Dal sapore fruttato con piacevoli sensazioni di amaro e piccante. Rimanda a note di olive verdi e di erba fresca. Quest’olio possiede un gusto inconfondibile, equilibrato ed armonioso.

Pregiato Olio Extra Vergine di Oliva estratto a freddo da olive raccolte e frante esclusivamente in Italia. Questo condimento possiede un sapore molto bilanciato con note che rimandano al profumo delle erbe e al frutto dell’olivo appena raccolto.

Perfetto per condire senza eccessi i piatti della tradizione in modo uniforme ed omogeno. Ottimo in cottura su pizza, focacce e bruschette, ma anche su pesce e carne grigliati. Si consiglia di nebulizzare su insalate e verdure fresche come condimento leggero, gustoso e salutare.

Utilissimo alleato in cucina per ungere in modo omogeneo e leggero padelle, pentole, teglie e stampi da forno, per preparazioni sia dolci che salate. Sprayleggero è ideale anche erogato a goccia o a filo per marinare, cuocere e decorare.

Grazie alla tecnologia "bag on valve", lo speciale flacone Sprayleggero permette di ridurre i consumi del 90% circa (un flacone da 250 ml equivale infatti a 3 litri circa di una normale bottiglia di olio) e di proteggere il contenuto da aria e luce per lungo tempo. Ciò consente di mantenere inalterate tutte le pregiate proprietà del condimento e di conservarlo sempre fresco come appena spremuto. Ogni secondo di spruzzo eroga 1,8 ml/1,7 g (15 Kcal) di prodotto sufficienti a condire ogni pietanza.

Le Fascine Bistrò- Olio Extravergine Di Oliva 100 % Italiano Estratto A Freddo 100% Prodotto Da Olive Provenzali e Altre Olive Autoctone (3 Litri) 39,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ EVO 100 % Italiano: prodotto e imbottigliato dai Frantoi LeFas che si trovano a San Severo (Puglia). È di qualità superiore proviene direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

✅ CONTENUTO: Olio Extravergine d'Oliva ottenuto dalla spremitura della cultivar Provenzale (oltre il 70%) e altre varietà di olive autoctone, sapientemente abbinate dal nostro mastro oleario.

✅ Le olive vengono molite, a temperatura ambiente, entro le 24 ore dalla raccolta. Questo Olio Extravergine di Oliva è puramente il succo appena estratto del frutto dell'olivo. NON FILTRATO.

✅ Lo stoccaggio avviene in ambienti climatizzati H24 ed imbottigliato con la massima cura in latte dì alluminio, sigillate, per proteggerlo dal l’esposizione solare.

✅ È ESTRATTO A FREDDO da olive Provenzale e altre varietà di olive autoctone

Le Fascine Olio Extravergine d'Oliva Provenzale Biologico 100% Italiano Prodotto da mono cultivar Provenzale ( Peranzane ) (Latta da 100 Ml) 7,97 €

6,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ EVO 100 % Italiano: prodotto e imbottigliato dai Frantoi LeFas che si trovano a San Severo (Puglia). È di qualità superiore proviene direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

✅ Contenuto: 1 lattina da 100 ml di Olio Extravergine d' Oliva Biologico Monocultivar Provenzale

✅ È ESTRATTO A FREDDO da olive PROVENZALE, considerata tra le prime dieci migliori cultivar di oliva al Mondo

✅ Le olive vengono molite, a temperatura ambiente, entro le 24 ore dalla raccolta. Questo Olio Extravergine di Oliva è puramente il succo appena estratto del frutto dell'olivo. NON FILTRATO

✅ Lo stoccaggio avviene in ambienti climatizzati H24 ed imbottigliato con la massima cura in latte dì alluminio, sigillate, per proteggerlo dal l’esposizione solare

Terre Di Lidia - Olio Extravergine di Oliva, Bag in Box 3L Spineto, EVO, 100% Italiano - Campagna 2021/2022 36,00 € disponibile 2 new from 35,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Visita il nostro STORE - troverai tutti i nostri prodotti e le offerte attive - trovi il link diretto sotto il titolo prodotto

100% Cultivar Coratina - Olio Extravergine di Oliva - Prodotto Italiano 100% - Campagna Olearia 2020/2021 - Estratto a freddo unicamente mediante procedimenti meccanici entro le 24 ore dalla raccolta

Non Filtrato - Il nostro Olio non viene filtrato ma sottoposto esclusivamente a decantazione naturale, preservando, in questo modo, tutte le sue caratteristiche organolettiche

Produzione da Filiera Corta - Tutte le fasi produttive sono interne alla nostra azienda. Dall'albero fino alla tua tavola, tutti i passaggi produttivi sono controllati dalle stesse persone! Da Noi!

La nuova confezione Bag in Box - detta anche BIB - è una scatola in cartone ecocompatibile con rubinetto laterale che permette di spillare olio in maniera facile e veloce, senza dover sollevare pesanti lattine. Inoltre la Bag in Box permette una totale protezione dell'olio in quanto evita il contatto con luce e aria. Infatti il sacco interno si richiude su se stesso man mano che l'olio viene prelevato, senza che possa entrare ossigeno, vero nemico dell'olio di oliva

Biffi - Olio Evo - Bustine Monodose - 5 x 10 ml 1,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il condimento ideale per le insalate

In un pratico formato

Ideale per i pranzi fuori casa

Senza glutine

Miscela di olio d'oliva originari dell'unione europea

PANTALEO "SELEZIONE ORO" Olio Extravergine di Oliva Italiano, 1 Bottiglia da 500 ml di Olio extravergine di Oliva, Estratto a Freddo, Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano 6,48 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore olio umbro del 2022 - Non acquistare una olio umbro finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche CONTENUTO - Confezione contenente 1 bottiglia di olio extravergine di oliva italiano da 500 ml.

CARATTERISTICHE - L’olio extravergine di oliva Selezione Oro nasce da alcune limitatissime e pregiate partite di oli che la famiglia Pantaleo utilizza per il proprio uso personale. Prodotto dalla varietà coratina e ogliarola barese, l’olio extravergine d’oliva Selezione Oro è l’ideale per gli amanti dei sapori intensi e netti. Per questo abbiamo ideato un tappo anti-rabbocco che garantisce un dosaggio ottimale dell’olio extravergine Selezione Oro evitando condimenti eccessivi e sprechi.

ORIGINE - Italia. Caratteristico, fruttato verde medio, esente da gusti ed odori estranei sgradevoli e da difetti di qualsiasi natura, estratto a freddo.

IDEALE PER - Dal colore verde-giallo, quest’olio extravergine Selezione Oro presenta inizialmente un fruttato verde di oliva con profumo di erbe di campo, lasciando nel retro olfatto sentori di carciofo crudo e un retrogusto di mandorla amara. Consigliamo l’utilizzo a crudo su verdure, legumi, carni, pesce o crostacei, o semplicemente per condire ottime insalate.

CONSERVAZIONE - Per mantenere intatte tutte le sue caratteristiche, consigliamo di mantenere l’olio extravergine italiano di oliva Selezione Oro nella sua bottiglia sempre chiusa e lontana da fonti di luce e calore. Temperatura compresa tra 18 e 22 °C.

Venturino VENT0321 Extra Vergine di Oliva 100% Italiano, Fasciato Oro, 0.75 l 7,99 €

7,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Extra vergine di oliva 100% Italiano

Mosto, non filtrato

Accurata selezione di oli extra vergini spremuti a freddo

Coppini Terni Olio extra vergine di oliva Coppini 100% Italiano - 3 L 33,90 € disponibile 2 new from 22,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L’olio è armonioso dall' odore persistente ed intenso tipico del frutto e dal sapore rotondo dove il gusto caratteristico delle olive fresche è spezzato da note aromatiche intense

L'olio extra vergine di oliva Coppini 100% Italiano ottenuto dalla spremitura a freddo da olive provenienti dalle migliori zone di produzione nazionale

Come condimento a crudo o come ingrediente essenziale in cucina

Si distingue il suo gusto perfettamente equilibrato, il profumo lievemente fruttato ed il colore verde oro

Laudemio Frescobaldi, Olio Extravergine di Oliva, 500ml 19,99 € disponibile 3 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La famiglia Frescobaldi possiede circa 300 ettari di uliveti; frescobaldi effettua una rigida selezione e solo l'olio extra vergine di oliva con la massima qualità diventaLlaudemio Frescobaldi.

La raccolta avviene ad ottobre. La frangitura avviene sempre entro poche ore dalla raccolta nel frantoio di proprietà; questo dona minima acidità, aromaticità e elevate proprietà nutritive.

Un olio extra vergine di oliva potente e naturalmente ricco di polifenoli; ha un colore brillante, verde smeraldo, un profumo di erba falciata e carciofo, ed un sapore intenso e piccante.

Abbinamento: il tocco finale, verde smeraldo, per arricchire ogni esperienza gourmet.

Venturino VENT0419 Extra Vergine di Oliva 100% Italiano Latta, 2 l 18,44 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Extra vergine di oliva 100% Italiano

Mosto, non filtrato

Accurata selezione di oli extra vergini spremuti a freddo

Acidità inferiore a 0.5%

Carapelli Le Origini Olio Extravergine di Oliva Igp Toscano, 750ml 25,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio vergine di oliva igp toscano

Carapelli le origini racconta le eccellenze olearie nostrane attraverso le storie di selezionati maestri oleari e delle tradizioni legate ai loro territori

Il toscano igp è un olio vergine di oliva qualitativo, ottenuto prevalentemente da olive leccino, moraiolo e frantoio

Prodotto di ottima qualità

Ottima idea regalo per appassionati

Coppini Terni Classico Olio extra vergine di oliva - 5 L 37,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio d’Oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

L'olio di oliva Extra vergine Coppini Classico è il tradizionale extra vergine di oliva dal gusto perfettamente equilibrato

Capace di soddisfare ogni esigenza e di arricchire il sapore di ogni piatto. Equilibrato nel sapore dove la base dolce è rotta da note fruttate ed intense

Quest'olio è il Classico ingrediente fondamentale in cucina: essenziale per la preparazione di primi piatti, secondi di carne e pesce, verdure cotte e crude

De Cecco Olio Extra Vergine di Oliva, 1L 9,99 € disponibile 6 new from 6,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio estratto a freddo

Si distingue per il suo colore giallo oro dai riflessi verdi

Capacità di adattarsi a tutti i tuoi piatti

Ideale per tutti gli usi, sia a cotto sia a crudo

Ottenuto unicamente mediante procedimenti meccanici

Gran Pavesi Snack Tarallini Olio di Oliva ed Extra Vergine, Senza Olio di Palma - 8 Pacchetti (256 g) 2,49 € disponibile 3 new from 2,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TARALLINI - Un classico della Puglia a casa tua. Croccanti e dorati, cotti al forno e preparati con ingredienti semplici e di qualità per una pausa di gusto

INGREDIENTI - Farina di frumento, olio di oliva ed extra vergine, sale e rosmarino. Senza olio di palma. Pochi ingredienti che danno vita a dei taralli buoni e croccanti

PORTALI SEMPRE CON TE – Ideali come snack al mattino o come merenda al pomeriggio

GRAN PAVESI - Scegli lo snack che più desideri: i classici cracker salati e non salati, arricchiti al pomodoro, alle olive, alla curcuma, e al mais o tutti gli altri snack, anche in monoporzione!

PAVESI - I nostri prodotti contengono solo ingredienti di qualità. Ti accompagniamo in tutti i momenti della giornata: biscotti per la colazione, snack dolci e salati e crackers

Olive taggiasche denocciolate della Liguria in olio extravergine di oliva Cuvea - 180 g - 100% Olive Taggiasche Liguri - Ricetta semplice senza conservanti né coloranti né correttori di acidità 9,99 €

7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Le nostre olive taggiasche denocciolate esclusivamente liguri sono raccolte a mano denocciolate e ricoperte di olio extravergine di oliva.

✅ PRODOTTO SENZA CONSERVANTI, SENZA COLORANTI e SENZA CORRETTORI DI ACIDITÀ

✅ Ricetta semplice e genuina: solo olive taggiasche snocciolate, olio extravergine di oliva e sale per questa golosa ricetta.

✅ 100% Made in Liguria - Prodotto Artigianale

‍ IN CUCINA Sono sfiziose e pronte all’uso: ideali come aperitivo, per guarnire pizze e insalate e nelle preparazioni di piatti di carne e di pesce.

Cassetta 111° anniversario Raineri - Olio EVO da Olive Taggiasca, Olio EVO Oro di Frantoio e Olio EVO Biologico 17,99 € disponibile 2 new from 17,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio EVO da Olive Taggiasca

Olio EVO Oro di Frantoio

Olio EVO Biologico Naturè

Oleificio Mallia - Condimento Aromatizzato al Rosmarino con Olio Extravergine d'Oliva italiano - Bottiglia 250 ml 10,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 100 % italiano

✅ Spremitura a freddo

✅ Aromatizzato al Rosmarino

✅ EVO al Rosmarino: 250 ml EVO e aroma naturale (1%).

✅ L'abbinamento migliore è con la carne alla brace, il pesce alla griglia, il pollo e le patate al forno.

HotGen Test Rapido Antigenico (2019-nCoV) - Scatola da 10 test 33,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elevata precisione, specificità e sensibilità

Senza bisogno di strumenti, risultati in 15minuti

Conservare a temperatura ambiente

Rileva la presenza di proteine ​​virali

Identifica acute o iniziali infezioni

Rio Mare - Filetti di Sgombro all'Olio di Oliva, Ricchi di Omega 3, 2 Lattine da 125 g 2,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore olio umbro del 2022 - Non acquistare una olio umbro finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Filetti di sgombro con il 26% di olio di oliva che unisce il gusto alle proprietà nutritive del pesce azzurro

Formato: confezione da 2 lattine da 125 g ciascuna

Ingredienti: sgombri, olio di oliva 26%, sale

Consigli uso: ottimali per preparare secondi gustosi e veloci; da provare abbinati a peperoni, zucchine e cipolle rosse saltati in padella

Rio Mare. Qualità Responsabile dal mare alla tua tavola

Roberto Gran Piada con Olio Extravergine di Oliva, 3 Piadine, 330g 3,33 € disponibile 3 new from 0,91€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Size 330 g (Confezione da 1) Language Inglese

Monini Delicato Olio Extra Vergine di Oliva, 1L 15,44 € disponibile 2 new from 9,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio Extra Vergine di Oliva

Ottenuto da olive raccolte e frante nella pienezza della maturazione.

Ideale in cottura e a crudo, per una cucina moderna, delicata e leggera.

Da olive raccolte e frante nell'Unione Europea

