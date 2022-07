40 La migliore pialla a filo e spessore del 2022 – Non acquistare una pialla a filo e spessore finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore pialla a filo e spessore? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi pialla a filo e spessore venduti nel 2022 in Italia.

VEVOR Pialla Elettrica Filo e Spessore, Massimo Larghezza 13 Pollici 2000 W 230 V 50 Hz Pialla Spessore per Legno Professionale per La Lavorazione di Materiali Come Legno, Bambù, Rivestimento in Nylon 425,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【POTENTE PIALLA A SPESSORE】 - La nostra pialla a spessore ad alta potenza da 2000 W 10 AMP (velocità della testa di taglio di 8.000 giri/min) gestisce con facilità tagli più grandi in materiali più ampi. È 236"/min (6 m/min) di velocità di avanzamento, 13" (330 mm) di larghezza di taglio massima, 0-0,12" (0-3 mm) di profondità di piallatura e 0,24"-6,3" (6- 160 mm) di altezza di piallatura per prestazioni eccellenti.

【BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE E SUPPORTO】 - La pialla da banco è dotata di tavoli pieghevoli e un supporto staccabile per uno spazio operativo extra. È possibile regolare entrambi i tavoli per ottenere l'angolo appropriato per alimentare agevolmente le schede. Ed è disponibile il design di alimentazione automatica, in grado di alimentare automaticamente i materiali per facilitare lavori efficaci e sicuri.

【UTILIZZO SENZA PROBLEMI】 - È facile regolare l'altezza della testa di taglio con una comoda manovella. Inoltre, la scala indica lo spessore del pannello in lavorazione in modo da poter controllare con precisione lo spessore richiesto per soddisfare le diverse esigenze.

【DETTAGLI PREMUROSI】 - La pialla per legno viene fornita con dettagli premurosi per la tua sicurezza e l'uso a lungo termine. L'interfaccia per lo scarico della polvere, un interruttore elettromagnetico, due rulli di ritorno e le maniglie per il trasporto garantiscono un ambiente di lavoro stabile e affidabile per un'ampia gamma di progetti di lavorazione del legno professionali e fai da te.

【AMPIO SCENARI DI APPLICAZIONE】 - La pialla per la lavorazione del legno è la tua opzione ideale per la piallatura di legno vecchio, stagionato, ruvido e consumato, conferendogli una finitura straordinariamente liscia. È ampiamente applicabile alla lavorazione di materiali come legno, bambù, rivestimento in nylon, ecc.

Holzmann Pialla Filo Spessore Combinata Per Legno HOB260NL 1.500,00 € disponibile 3 new from 1.365,68€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ Spazzole spesse: guida della spazzola inclinata: 90 ° -45 °. Tavolo spazzolato dim mm: 1090x250. Dimensioni guida mm: 720x135. Profondità massima superata mm: 3. Altezza tavolo spazzolato mm: 855

✔ Dati motore: Potenza motore S1 in W: 1500. Potenza motore S6 in W: 2100. Velocità di avanzamento: 8. Tensione: 230 V

✔ Dimensioni: prese di aspirazione mm: 100. Dimensioni macchina mm: 1100x420. Dimensioni del pezzo: max. pezzo mm: 185

✔ Regrueso: dimensioni tavolo mm: 600x185. Max pass mm: 3. Spazzolato in generale: Ø albero mm: 75. Velocità albero: 4000

✔ Imballaggio: lunghezza imballo mm: 1.150. Larghezza imballo mm: 520. Imballaggio alto mm: 950

PIALLA FILO SPESSORE 0749 FERVI 1.850,00 € disponibile 2 new from 1.850,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche █ Dimensioni: 1050 x 485 x 800h mm █ Altezza piani: 810 mm █ Dimensioni piani: 1050 x 250 mm █ Albero: Ø 75 mm █ Lame: N° 3 █ Capacità pialla filo: 250 x 2 mm █ Capacità spessore: 250 x 1,2 180h mm █ Giri albero: 4000 rpm █ Motore monofase: 230 V - 50H z - 1,5 kW █ Peso: 164 kg █

Einhell TC-SP 204 Pialla filo e spessore (230-240 V, 1500 W, giri al min. 9000, largh. Piallatura 204 mm, asportazione 3 mm, altezza passaggio max 120 mm, piano inclinabile 45°) 365,94 €

304,60 € disponibile 25 new from 304,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Banco di livellamento in alluminio con guida inclinabile per smussatura

Pialla a spessore con appoggi estraibili

Aspirazione di trucioli per mantenere sgombera la zona di lavoro

Piedi antivibrazione per appoggio stabile e sicuro

Interruttore di sovraccarico, interruttore a tensione zero per la sicurezza durante il funzionamento

Scheppach Pialla Piallatrice Piallatura a Filo e Spessore da Banco HMS850 1500 W 434,89 € disponibile 3 new from 434,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rotazione dell' onda pialla: 8000 m/S

Velocità di avanzamento: 6,28 m/min

Frequenza: 50 Hz

Numero di lame: 2

'HHE della macchina: 450 mm

Pialla Filo Spessore Combinata Legno 1500W 254MM Scheppach HMS1070 677,00 € disponibile 5 new from 502,05€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Combinato: Il dispositivo ideale per l'uso mobile in piccole officine in quanto è maneggevole e leggero; due lame HS pialla sono installate nella macchina per un lavoro facile e preciso

Caratteristiche: la pialla ha una recinzione piallatrice basculante e un tavolo da pianificazione piatto in alluminio pressofuso

Prestazioni: La macchina combinata ha una potenza motore potente di 1500 watt per un lavoro versatile

Funzioni: l'altezza della pialla e dello spessore è facilmente regolabile tramite una manopola rotante READ 40 La migliore stufa da esterno del 2022 - Non acquistare una stufa da esterno finché non leggi QUESTO!

Pialla Filo Spessore per Legno Elettrica, Altezza Regolabile Pialla a Filo e Spessore Piallatura a Filo e Spessore da Banco 8000R/Min 2000W Desk Jointer Per Pialla Di Spessore Del Taglio 1.199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Affidabilità e sicurezza: una protezione da sovracorrente dotata di un interruttore elettromagnetico di protezione dallo spegnimento può scattare quando il motore è sovraccarico. Protezione da sovraccarico, quando l'interruttore meccanico è maggiore della corrente nominale, interromperà automaticamente l'alimentazione per proteggere il motore

★ Premium: uscita della polvere di grande diametro, uscita dell'aria allargata. Motore con nucleo in rame ad alta potenza, alta efficienza, forte potenza e bassa temperatura. Materiale in lega di alluminio, resistente e durevole. Mantenere la macchina a basso taglio di polvere, rapida dissipazione del calore, non facile da bruciare.

★ Regolabile: altezza della protezione del coltello regolabile da 1 a 16 cm, può essere ruotata e sollevata di 360 °. Ogni cerchio si alza di circa 1,5 mm. C'è una maniglia sul lato per un facile trasporto. Anche la spazzola di carbone esterna è facile da sostituire

★ Multifunzione: la pialla da banco è appositamente progettata per la piallatura di legno vecchio, stagionato, ruvido e consumato e gli conferisce una finitura eccezionalmente liscia. La lavorazione del legno pialla può essere utilizzata per la piallatura di legno, bambù, rivestimento in nylon, ecc

★ Servizio post-vendita perfetto: i prodotti della nostra azienda sono controllati a tutti i livelli dalla progettazione, produzione e ispezione, per ottenere un passo in atto per garantire la soddisfazione del cliente. Se hai domande o dubbi, ti preghiamo di contattarci e servirti con tutto il cuore

PIALLA FILO SPESSORE LARGHEZZA PIANI 250 MM 1500 W MA.CO.2L 250C 1.590,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Specifiche tecniche: Potenza: W 1500 - Larghezza piani: mm 250 - Profondità max di taglio pialla: mm 5 - Larghezza lavorazione spessore: mm 248 - Altezza min spessore: mm 2.5 - Profondità max spessore: mm 180 - Velocità avanzamento: m/min 8 - Dimensioni albero porta pialla: mm 75 / 3 coltelli - Velocità albero pialla: rpm 4000 - Lunghezza piani: mm 1110 - Lunghezza piani spessore: mm 600 - Inclinazione riga pialla: ° 45-90 - Peso: kg 148

Zipper HB204 piallatrice 1250 W 8500 Giri/min Verde 385,00 € disponibile 3 new from 358,78€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche :: Motore universale con trasmissione a cinghia 2 :: pezzi HSS pialla coltello Ritaglio fence :: Uniforme :: mangimi fabbrica :: Incl. Un paio di pezzi di coltelli da pialla :: Impiego flessibile grazie al suo peso leggero

Tensione di esercizio: 230V / 50Hz Potenza motore: 1,25 kW Velocità dell'albero della lama: 8500 min-1 Tabella dimensioni condimento: 737x210 mm Tabella dimensioni a spessore: 255x204 mm Display: 520x102 mm / 90-135 ° Ø tubo: 63 mm Coltelli pialla: 2 pezzi (210x22x1,8 mm). max. Larghezza di lavoro: 204 millimetri max. Altezza del passaggio: 6-120 mm Chip rimozione jointer: 0-2 mm Profondità di taglio spessore: 0-2 mm Portata: 6 mm / s Peso (netto / lordo): 26/28 kg

Pialla Filo Spessore per Legno, Piallatura a Filo e Spessore da Banco Multifunzione Elettrico, Pialla Piallatrice, Altezza Regolabile, Utensili Ideali Per La Lavorazione Del Legno 1.199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Design accurato: l'ampia interfaccia di scarico della polvere facilita la pulizia dei trucioli di legno volanti e crea un ambiente di lavoro pulito; Motore con nucleo in rame ad alta potenza, alta efficienza, forte potenza e bassa temperatura. La spazzola di carbone esterna è facile da sostituire; design compatto della pialla al massimo Risparmia spazio

★ Affidabilità e sicurezza: una protezione da sovracorrente dotata di un interruttore elettromagnetico di protezione dallo spegnimento può scattare quando il motore è sovraccarico. Protezione da sovraccarico, quando l'interruttore meccanico è maggiore della corrente nominale, interromperà automaticamente l'alimentazione per proteggere il motore

★ Regolabile: altezza della protezione del coltello regolabile da 1 a 16 cm, può essere ruotata e sollevata di 360 °. Ogni cerchio si alza di circa 1,5 mm. C'è una maniglia sul lato per un facile trasporto. Anche la spazzola di carbone esterna è facile da sostituire

★ Multifunzione: la pialla da banco è appositamente progettata per la piallatura di legno vecchio, stagionato, ruvido e consumato e gli conferisce una finitura eccezionalmente liscia. La lavorazione del legno pialla può essere utilizzata per la piallatura di legno, bambù, rivestimento in nylon, ecc

★ Servizio post-vendita perfetto: i prodotti della nostra azienda sono controllati a tutti i livelli dalla progettazione, produzione e ispezione, per ottenere un passo in atto per garantire la soddisfazione del cliente. Se hai domande o dubbi, ti preghiamo di contattarci e servirti con tutto il cuore

HOLZKRAFT Pialla Combinata A Filo E Spessore ADH200 - Max Larghezza Piallatura 204 Mm 555,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PIALLA COMBINATA

Pialla POWX204 Filo Spessore Powerplus, 1500W, taglio 204mm 411,25 € disponibile 2 new from 411,25€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa pialla filo spessore può essere utilizzata per tutti i tipi di allineamento e rifinitura su legno, per esempio sfacciatura, raddrizzamento, assottigliamento, piallatura e giuntatura di legno naturale fino a 204 mm di larghezza

Regolazione dell'altezza del tavolo in entrata - Regolazione dell'altezza del profilo di protezione dell'albero del coltello

Interruttore di alimentazione / Interruttore di sicurezza - Protezione da sovraccarico

Piedino di gomma - Arresto livellatura - Regolazione altezza per pialla di spessore

Dispositivo di aspirazione dei trucioli

PIALLA FILO SPESSORE CON ASPIRAZIONE 'PF204 CYCLONE' 698,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Güde 55440 GADH 200 - Piallatrice per pialla, interruttore a sovraccarico, colore: Blu 314,23 € disponibile 4 new from 314,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potente motore da 1250 W per lavori di piallatura

Tavolino in alluminio pressofuso (grondaia e fresatura fine)

Cerniera parallela inclinabile da 0° a 45°

La macchina dispone di un connettore per un impianto di aspirazione dei trucioli

4 piedini in robusto acciaio angolare garantiscono una tenuta ottimale

Femi PF 204 Pialla Elettrica, 1250 W, Giallo 422,21 € disponibile 9 new from 422,21€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensione coltelli: 210x20 mm

Massima piallatura a filo: 210 mm

Massima piallatura a spessore: 120 mm

Asportazione regolabile: 0-2 mm

Potenza: 1250 W

Pialla filo spessore Da 13 Pollici, 2000W pialla filo spessore per legno 8000R / Min, Pialla Piallatrice Electric Planer Spessore Planer Multifunzione Piallatura a Filo e Spessore da Banco 899,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Regolabile: altezza della protezione del coltello regolabile da 1 a 16 cm, può essere ruotata e sollevata di 360 °. Ogni cerchio sale di circa 1-3 mm. C'è una maniglia sul lato per un facile trasporto. Anche la spazzola di carbone esterna è facile da sostituire

★ Design accurato: l'interfaccia di scarico della polvere può essere collegata a un collettore di polvere per facilitare la pulizia dei trucioli di legno volanti e creare un ambiente di lavoro pulito; basso taglio della polvere, rapida dissipazione del calore, non facile da bruciare la spazzola di carbone esterna, facile da sostituire; design compatto della pialla al massimo Risparmia spazio

★ Protezione da sovraccarico: quando la corrente è maggiore della corrente nominale, l'interruttore meccanico interrompe automaticamente l'alimentazione per proteggere il motore, aumentare la durata della macchina e migliorare la sicurezza. Motore in rame puro, potenza 2000w, forte capacità di carico,

★ Vantaggi della piallatrice da banco: piano di lavoro a doppia faccia spesso, il materiale di piallatura ausiliario è più liscio e il piano di lavoro può essere riposto per un facile trasporto. Tutta la base in alluminio della fusoliera, planata più stabile e accurata. Con un rullo di ritorno, è conveniente tornare durante la piallatura di tavole lunghe, risparmiando tempo e fatica

★ Multifunzione: la pialla da banco è appositamente progettata per la piallatura di legno vecchio, stagionato, ruvido e consumato e gli conferisce una finitura eccezionalmente liscia. La lavorazione del legno pialla può essere utilizzata per la piallatura di legno, bambù, rivestimento in nylon, ecc READ Giocatrici statunitensi e causa per la risoluzione della parità di retribuzione nel calcio statunitense

Pialla filo spessore per legno 13 Pollici, 2000W Power Pialla Piallatrice 8000R / Min, Piallatura a Filo e Spessore da Banco Electric Multifunzione Pista Desktop Per Utensili Da Taglio in Legno 899,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Design accurato: l'interfaccia di scarico della polvere può essere collegata a un collettore di polvere per facilitare la pulizia dei trucioli di legno volanti e creare un ambiente di lavoro pulito; basso taglio della polvere, rapida dissipazione del calore, non facile da bruciare la spazzola di carbone esterna, facile da sostituire; design compatto della pialla al massimo Risparmia spazio

★ Protezione da sovraccarico: quando la corrente è maggiore della corrente nominale, l'interruttore meccanico interrompe automaticamente l'alimentazione per proteggere il motore, aumentare la durata della macchina e migliorare la sicurezza. Motore in rame puro, potenza 2000w, forte capacità di carico,

★ Vantaggi: la pialla a spessore ha un'asta rotante manuale, ogni cerchio si alza di circa 1,5 mm e può essere ruotato e sollevato di 360 °. C'è una maniglia sul lato per un facile trasporto. Con un rullo di ritorno, è conveniente tornare durante la piallatura di tavole lunghe, risparmiando tempo e fatica

★ Specifiche della piallatrice da banco: altezza di piallatura, 160 mm, larghezza di piallatura 330 mm, altezza di piallatura singola 1-3 mm. Piano di lavoro a doppia faccia spesso, il materiale di piallatura ausiliario è più liscio e il piano di lavoro può essere riposto per un facile trasporto. Tutta la base in alluminio della fusoliera, planata più stabile e accurata

★ Multifunzione: la pialla da banco è appositamente progettata per la piallatura di legno vecchio, stagionato, ruvido e consumato e gli conferisce una finitura eccezionalmente liscia. La lavorazione del legno pialla può essere utilizzata per la piallatura di legno, bambù, rivestimento in nylon, ecc

QWERTOUY Lavorazione del Legno Planer Planer Tabella Multifunzionale Piccolo Elettrico Planer 2200W Pialla 5.993,73 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alimentazione: 220V AC / 50Hz.

Alimentazione: 2000/2200 W.

Velocità a vuoto: 0000 RPM Velocità di avanzamento: 4,3 o 7,0 m / min.

Spessore massimo piallatura 152 mm.

Larghezza massima piallatura: 330 millimetri

Pialla da banco a Spessore, pialla elettrica Portatile per falegnameria 12000R / Min Pialla per Legno da Tavolo per Spessore di Taglio del Legno 373,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Materiale di alta qualità]: il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, protezioni per coltelli in alluminio, l'angolo può essere regolato, l'altezza della protezione per coltelli può essere regolata di 1-10 cm e il supporto può essere regolato di 90-135 ° .

[Ampiamente usato]: utilizzato per la lavorazione e la piallatura del legno, particolarmente adatto per la piccola produzione di mobili per la lavorazione del legno, la produzione fai-da-te di opere d'arte, la lavorazione di parti in legno, ecc.

[Comodo e veloce]: polvere di grosso calibro, presa d'aria allargata, può essere collegata a un aspirapolvere, comoda per pulire trucioli di legno volanti e creare un ambiente di lavoro pulito. Taglio a bassa polvere, rapida dissipazione del calore, non facile da bruciare.

[Sicurezza]: protezione da sovraccarico, interruttore meccanico, quando la corrente è maggiore della corrente nominale, si spegne automaticamente per proteggere il motore, motore in rame ad alta potenza.

[Multifunzione]: la pialla da tavolo viene utilizzata per pianificare legno vecchio, esposto alle intemperie, ruvido e usurato e conferirgli una finitura insolitamente liscia. La pialla per legno può essere utilizzata per piallare legno, bambù, ecc. Le spazzole di carbone esterne sono facili da sostituire.

Femi PF-204CYCLONE - Planer 1500w. lama 210x20 mm 516,70 € disponibile 7 new from 516,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Job Line

Riferimento: jl-pf-204-cyclone

Combi rabo/dégau

Femi Pf150 - Pialla A Filo Spessore 331,70 € disponibile 3 new from 331,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pialla a filo spessore Femi. Motore 1250 W. Lunghezza massima di piallatura a spessore 120 mm. Asportazione regolabile da 0 a 2 mm.

DEWALT D27300-QS Pialla Filospessore 2100W - 6200 giri/min, dimensioni piano piallatura a filo/a spessore 1000x260/500x250mm 1.900,00 € disponibile 5 new from 1.900,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche The brand in which professionals trust

DEWALT DW733-QS Pialla a Spessore 317mm Portatile 810,90 € disponibile 17 new from 733,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pratici fori di fissaggio al piano di lavoro

Ampi piani di supporto in ingresso ed uscita per fornire un supporto aggiuntivo al materiale

Scala di indicazione dello spessore

Triton TPT125 Pialla a spessore di 317 mm da 1100 W 491,33 €

459,00 € disponibile 3 new from 459,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Larghezza di taglio 317 mm , 17500 tagli al minuto

Profondità max di taglio in un'unica passata: 2,4 mm

Regolazione della profondità di taglio facile e precisa in incrementi da 1,6 mm

Grandi tavole di entrata ed uscita per un maggior sostegno dei materiali

Include interruttore automatico e tubo di estrazione polvere

REGRUESADORA - DH 330-1.8 KW 622,90 € disponibile 9 new from 606,98€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche METABO 80200033000 - Regruesadora DH 330 - 1.8 KW

Dotazione di sicurezza: la protezione al riavvio impedisce l'avviamento della pialla dopo un'interruzione di corrente.

Stabilità speciale: il riduttore della piallatrice consente una velocità uniforme di avanzamento.

Semplicità d'uso: le solite regolazioni del passo possono essere impostate facilmente e senza sforzo con il sistema di punti a scatto.

Contentuo della spedizione : 1 pialla Metabo DH 330; 2 lame pialla HSS integrati; 1 scorrevole; 1 manicootto di aspirazione.

Scheppach 5902209901 489,00 € disponibile 6 new from 428,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affettatrice combinata per affettatrice e spessori per la piccola officina

Potente motore da 1500 Watt per lavori versatili

Modello da tavolo compatto

Due lame per pialla HS per affettare in modo facile e preciso

Facile regolazione dell'altezza tramite manopola

2012NB 891,29 €

738,99 € disponibile 11 new from 721,21€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un manico a spessore leggero e compatto

Con una larghezza di piallatura fino a 304 mm, la macchina è adatta anche per pezzi di grandi dimensioni e i suoi rulli di alimentazione automatici ne facilitano l'utilizzo

Lama HSS girevole come lama standard

Testo tradotto automaticamente READ 40 La migliore candela profumata del 2022 - Non acquistare una candela profumata finché non leggi QUESTO!

COMBINATA PER LEGNO 6 LAVORAZIONI COMPA MINI KOMPACTA 150/6 1.550,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Combinata per legno 6 lavorazioni

Pialla filo - Pialla spessore - Banco sega - Cavatrice - Fresatrice - Carrello per squadrare

Motore monofase a induzione 230V, 50 Hz 1000W

Dimensioni imballo 925x655x475 mm - peso 45 kg

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE FARE RIFERIMENTO ALLE IMMAGINI

CEPILLADORA/REGRUESADORA - HC 260 C - 2,2 KW, WNB 230/1/50 - monof. 1.250,00 € disponibile 2 new from 1.243,74€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1

Cerniera di sollevamento orientabile 90°-45°

Ingranaggio stabile per un avanzamento uniforme

Tavolo spesso in ghisa grigia massiccia e resistente all'abrasione

Pialla filo spessore Femi Job Line PF 250/600 1.699,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piano di lavoro in ghisa

Utensile portacoltelli di diametro elevato per ospitare tre coltelli

Motore con sistema di trasmisione a puleggia che mantiene l'efficienza del motore durante le lavorazioni

Diametro albero: 75 mm

Dimensioni piano di lavoro-pialla a filo: 255x1108 mm

