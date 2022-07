40 La migliore poltrone vintage del 2022 – Non acquistare una poltrone vintage finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore poltrone vintage? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi poltrone vintage venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa poltrone vintage. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Beliani Poltrona Vintage in Tessuto Patchwork Multicolore Viola Chesterfield 899,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Poltrona singola vintage dal design accattivante

Grazie al design vintage questa poltrona si adatta perfettamente a ogni tipo di interno

Tutte le superfici di seduta sono ricoperte in poliestere 100%

Disponibile in due diverse fantasie di colore Portata massima: fino a 130 kg

Perfetta per tutti gli amanti del look vintage, assolutamente di moda!

Beliani Poltrona Vintage in Tessuto Similpelle Verde Chesterfield 619,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Poltrona singola in tessuto similpelle dal design super raffinato e particolare Look inglese trapuntato veramente vintage adatto sia a interni classici che moderni

Dimensioni 108 x 77 x 70 cm, altezza seduta 49 cm, dimensioni seduta 50 x 57 cm, altezza schienale e poggiabraccia 25 cm

Tutte le superfici di seduta sono ricoperte di pelle sintetica di qualità; la struttura interna è in legno massiccio

Possibilità di abbinare la poltrona singola al divano Chesterfield disponibile nel nostro negozio Portata massima: fino a 180 kg

Solo le gambe devono essere avvitate

Antic Line - Poltrona in pelle con baffi vintage, 83 x 75 x 81 cm 1.780,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bellissima poltrona Club Paris in pelle marrone. Si installa comodamente nel tuo salotto grazie ai suoi 4 piedi stabili in legno e alla sua seduta particolarmente confortevole. Aggiungi un'atmosfera retrò e vintage al tuo interno. Optate per questa poltrona intramontabile. Dimensioni: 83 x 75 x 81 cm Antic Line

Altezza: 81 cm

Larghezza: 75 cm

Lunghezza: 83 cm

Kare Design - Poltrona Relax Lazy Velluto, Blu 933,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una poltrona confortevole in cui lo schienale può essere regolato all'indietro con una leggera pressione; allo stesso tempo, la sezione dei piedi scorre verso l'alto - puro relax: comfort grazie al rivestimento in effetto velluto

Porta un tocco di royal chic nella tua casa: un solista convincente per leggere, sognare, dormire e guardare le serie

Aspetto blu petrolio in stile vintage e trasforma il soggiorno o la camera da letto in un'oasi rilassata di benessere: la poltrona reclinabile ha una funzione reclinabile e poggiapiedi ribaltabili che vengono attivati ​​da una leva a levetta e semplicemente appoggiandosi allo schienale

Materiale: rivestimento: 100% poliestere, imbottitura: 27 kg / m³ poliuretano, legno impiallacciato di eucalipto, acciaio inossidabile ottonato

Dimensioni: (H / L / P) 104 x 70 x 90 cm; schienale: 70 cm di altezza 50 cm di larghezza; altezza seduta 47 cm; dimensioni in posizione sdraiata: (H / L / P) 76 x 71 x 161 cm; consegna smontata

Manea - Poltrona per le orecchie e poggiapiedi in vera pelle, stile vintage, colore: marrone sigaro 1.499,00 € disponibile 2 new from 1.499,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set composto da poltrona e poggiapiedi.

Pelle bovina brasiliana

Piedini in legno di pino.

Con bottoni sul sedile.

Phoenixarts Poltrona vintage in vera pelle, design vintage, in alluminio, rivettata, stile retrò, colore marrone, design industriale 703 (nero) 449,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 7031 Color Nero

WeHome - poltrona in velluto modello costine con gambe in ferro dorate alte 23cm e poltrona con imbottitura in schiuma dal design vintage e confortevole (Amaranto) 249,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SPECIFICHE TECNICHE - Poltrona da salotto in velluto Piedi metallici oro Imbottitura in schiuma

SPECIFICHE TECNICHE - Rivestimento: 100% Velluto Comfort e Stile

Regala al tuo salotto uno stile nuovo ed elegante con la nuova poltrona design in velluto

Questa versione color arancio fa parte della nuova linea di poltrone design di We Home: un tocco di estrema eleganza fatto di forme sobrie e tondeggianti

Un'ampia gamma di scelte cromatiche e rivestimenti luminosi ed eleganti, con l'effetto lusso che il velluto sa regalare

Casa Padrino Vintage Art Deco Leather Armchair Real Leather/Silver 1.799,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Art Deco leather armchair

100% genuine leather

Color: Black-Brown Leather / Silver

Luxury seats with leather handles vintage Art Deco style.

Untreated epidermis of the highest quality cowhide

Rimdoc Poltrona Imbottita Moderna Sedia da Salotto in Legno, Scandinava Poltrona Vintage, Sedia Design con Braccioli per Camera da Letto Soggiorno - a sbalzo con la forma di un sorridente 269,99 €

249,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sedia moderna】La sedia dal design moderno si abbina perfettamente a qualsiasi tema decorativo ed è un'ottima aggiunta alla camera da letto del soggiorno o all'home office. Questa sedia è un mobile elegante, rivestito con la superficie in pelle di alta qualità, squisita fattura con un design che vale la pena ricordare che susciterà l'interesse visivo dei tuoi ospiti.

【Sedia soggiorno】Le curve ad arco del treppiede e le linee del sedile esagerate hanno fatto guadagnare alle sedie soprannomi come sedia sorridente. L'aspetto elegante e le sedie in pelle premium in legno massello compensato lo rendono un prodotto di depressurizzazione ideale che può creare un'atmosfera calma e rilassante. Ideale per bambini, adulti e anziani.

【Imbottita confortevole e abbastanza ampia】Comodo cuscino del sedile imbottito in morbido velluto, imbottito offre il massimo comfort , aggiunge un elemento confortevole alla sua morbida struttura in velluto. Esperienza di seduta confortevole, solida e ben ammortizzata, l'area del sedile è abbastanza grande, la figura minuta può persino rannicchiarsi o sedersi a gambe incrociate per leggere, lunghe conversazioni o lavorare, comoda anche per sedersi per una lunga giornata.

【Legno di Mogano e Fraxinus e Fraxinus Rosa】Si riferisce a mobili in legno realizzati nel colore di legno Mogano e Fraxinus e Fraxinus Rosa. Il compensato ha proprietà del legno stabili e non è facile da rompere e deformare. È il miglior materiale per i mobili. Impermeabili, anticorrosivi, antivibranti e altri effetti.

【Dimensione della sedia】Contiene oltre 150 kg con la sua struttura in legno disponibile in molti colori. Larghezza sedile: 92 cm; Profondità del sedile: 83 cm; Altezza del sedile - dall'alto verso il basso: 75 cm; Altezza gamba: 38 cm. Non esitate a contattarci in caso di domande, un servizio clienti cordiale e rapido sarà offerto entro 24 ore. READ 40 La migliore fucile subacqueo ad aria compressa del 2022 - Non acquistare una fucile subacqueo ad aria compressa finché non leggi QUESTO!

vidaXL Poltrona Patchwork Stile Pastorale Fiori in Stoffa Sedia con Braccioli 206,01 € disponibile 13 new from 206,01€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzata con struttura in legno e rivestita in tessuto, questa poltrona è robusta e confortevole e progettata per anni di utilizzo

La poltrona in stile country è un'ottima combinazione di design elegante e funzionalità.

Il suo sedile e lo schienale imbottiti offrono una seduta confortevole.Il cuscino ad alta resistenza incluso offre un supporto per la parte bassa della schiena in modo che possiate sedervi per ore senza mal di schiena e affaticamento

Con un patchwork progettato in stile country vivo, la poltrona è anche una bella decorazione per qualsiasi ambiente interno, camera da letto, salotto, salotto e soggiorno

Il suo stile vivo country offrirà sicuramente al tuo spazio un'atmosfera semplice, naturale, confortevole e rilassante.

Mediawave Store - Poltrona Imbottita con Schienale a Conchiglia, in Velluto, Sedia Stile Vintage, Piedi in Metallo Oro, Sedia Poltrona da Salotto, Soggiorno (Pink) 164,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ Dalle passerelle di alta moda all'interior design, il velluto rimane il tessuto più elegante per arredare gli ambienti interni della casa. La poltrona VENERE, è un articolo di design unico perchè unisce lo stile lussuoso di Luigi XV allo stile moderno e contemporaneo

✔️ Dispone di comoda seduta arrotondata, realizzata in un innovativo materiale confortevole e morbido: il Soft Foam. Solida e resistente, grazie alla struttura in legno e gambe in ferro dorato può supportare fino ad un peso max di 150Kg.

✔️ La poltrona Venere è un accessorio elegante e raffinato, perfetto per ogni tipologia d'arredo. Ottima per valorizzare salotto, soggiorno, camera da letto o ingresso, ideale anche per arredare negozi, saloni e ristoranti.

✔️ Dimensioni della singola sedia, H 75xP65 xL75 cm - Materiale in legno, ferro e poliestere

Mediawave Store - 2 Poltroncine Vintage GRETA Sedie Effetto Velluto Con Piedi Oro, Poltrone in Stile Retrò, Seduta Circolare Imbottita, Sedie per Soggiorno o Ufficio, 66x65x68H (Blue) 199,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✨Se vuoi ricreare un'atmosfera chic e d'altri tempi, la poltroncina GRETA in stile vintage è l'elemento d'arredo in grado di regalarti tutto questo: come una vera star, questa poltrona attrae inevitabilmente tutta l'attenzione su di sè.

✨ La seduta dal design a semicerchio ha una struttura in ferro con imbottitura in spunga, la robustezza e la comodità sono assolutamente garantite. Greta è rivestita di un bellissimo tessuto ad effetto velluto, ciò la rende morbidissima al tatto e molto calda.

✨ I piedi in ferro le conferiscono grande stabilità, la laccatura in oro e l'incrocio a stella li rendono un ulteriore elemento retrò che va a fare della nostra Greta una diva dell'arredamento. Perfetta per il salotto di casa ma anche per un bar, ristorante o un negozio: ovunque la inserirai stravolgerà totalmente l'ambiente dondole fascino ed eleganza.

✨ Poltroncina Greta - Effetto Velluto - Design Vintage - Dimensioni: 66x65x68H cm - Materiale: Spugna, Poliestere e Ferro - Colori seduta: Blu, Verde, Rosa Antico, Grigio, Beige, Tortora - Colori piedi: Oro - Capacità: fino a 150 kg - Facile da montare

Carezza poltrona vintage retrò prodotta artigianalmente rivestita in tessuto TIFFANY antimacchia e idrorepellente e piedi noce. (Verde Smeraldo) 524,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PoltroDimensioni in CM: L 75 x P 91 x H 100. Seduta: L 45 x P 55 CM na in stile Vintage Retrò.

Altezza seduta da terra 44 cm. Altezza dei braccioli da terra 56 cm

Rivestimento: tessuto TIFFANY antimacchia effetto velluto lucente e elegante che grazie alla sua struttura ha un assorbimento dei liquidi ridotto (le gocce non vengono assorbite ma restano in superficie).

Spedizione: avviene tramite corriere espresso, la consegna avverrà al civico, piano strada.

Kare Design Butterfly Sedia, Marrone, 69.6X49.2X16Cm 339,00 € disponibile 2 new from 322,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: pelle bovina

Dimensioni: 76 x 80 x 107 cm

Peso: 5.52 kg

Struttura: tubo di acciaio naturale

BAKAJI Poltrona Sedia Relax Rivestimento in Tessuto Lino Struttura in Legno 4 Gambe Imbottita Design Moderno Provenzale Decorazione Trapuntata Ampio Schienale Dimensione 83 x 88 x 97 cm (Grigio) 199,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dona un tocco elegante e raffinato agli interni di casa tua con la nuova poltrona in tessuto di Bakaji.

Questa fantastica poltrona è realizzata con una solida struttura in legno rivestita interamente in tessuto microfibra vellutato di altissima qualità, la sedutà e fornita di una morbida imbottitura che garantisce un eccellente confort di seduta durante l'utilizzo.

Caratterizzata da un ampio schienale decorato con una bellissima lavorazione trapuntata a 14 bottoncini, 2 comodi braccioli e da 4 piedini in colore nero che donano un tocco unico a questa bellissima poltrona

Dal design elegante e raffinato in pieno stile provenzale, questa deliziosa poltrona si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento sia esso classico o moderno valorizzando quest'ultimo rendendolo davvero speciale.

I materiali utilizzati e il suo design rendono la nuova poltrona Bakaji un complemento d'arredo di alta qualità che non può assolutamente mancare a casa tua.

VOLERÒ, Poltrona Patchwork Design, Modello Artemide, Rivestimento in Stoffa e Velluto Multicolore, Struttura e Piedini in Legno. 349,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE: Poltrona patchwork multicolore con ampia seduta, alto schienale e soffici braccioli. Leggera e Facile da Spostare.

MATERIALI: Rivestimento e rifiniture in stoffa e velluto di pregiata fattura, struttura e piedini n legno, imbottitura in gommapiuma.

ADATTABILITA’: Prodotto adatto a generi di arredamento rustici e rétro.

MONTAGGIO: Le gambe del prodotto richiedono il fissaggio alla struttura tramite le apposite viti.

DIMENSIONI: Altezza cm 107, Larghezza cm 84, Profondità cm 72. Larghezza seduta cm 45, Profondità seduta cm 56, Lunghezza bracciolo cm 56, Altezza schienale cm 69, Altezza piedini cm 15.

HOMCOM Poltrona Vintage di Design in Velluto Verde, Poltroncina da Camera con Schienale Alto 76x67x74cm 234,95 € disponibile 2 new from 234,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN VINTAGE: Questa poltrona unisce stile rétro e colori vivaci, dando vita a un pezzo d'arredo unico ed ricercato. Perfetto per far risplendere ogni ambiente, sia a casa che in ufficio.

ERGONOMICA E CONFORTEVOLE: La seduta e lo schienale sono interamente imbottiti in gommapiuma. Il rivestimento è in velluto verde, morbido al tatto e facile da pulire.

TELAIO IN METALLO: La struttura e le gambe sono costruite in metallo galvanizzato e antiruggine con finitura oro.

FACILE DA MONTARE: Puoi seguire il manuale di istruzioni incluso nella confezione passo dopo passo.

DIMENSIONS: Dimensioni generali: 76L x 67P x 74Acm. Dimensioni seduta: 42L x 42P x 46Acm. Carico massimo: 150kg. READ Tiffany Hale, membro del Mickey Mouse Club, è morta per un attacco di cuore all'età di 46 anni

WeHome - poltrona in velluto modello luxurycon gambe in ferro dorate alte 24cm e poltrona con imbottitura in schiuma dal design vintage e confortevole (Verde) 235,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Verde

HOMCOM Poltrona Moderna Imbottita con Seduta Profonda, Poltroncina da Camera e Soggiorno, 75x72x74cm, Grigio 172,95 € disponibile 2 new from 172,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POLTRONCINA MODERNA: Vivi i tuoi ambienti con stile con questa piccola poltrona imbottita. Il rivestimento dal colore neutro la rende perfetta per il soggiorno, la camera da letto o le sale d'attesa.

SEDUTA PROFONDA: Il design curvato e avvolgente ti permette di immergerti nel relax ogni volta che vuoi.

MASSIMO COMFORT: La seduta con cuscino dalla spessa imbottitura e il rivestimento in poliestere effetto lino rendono la poltroncina da camera confortevole.

SOLIDA STRUTTURA: Questa poltrona moderna è dotata di gambe in PE per un supporto ottimale. Inoltre, il rivestimento in poliestere è facile da mantenere.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 75L x 72P x 74Acm. Dimensioni seduta: 54L x 54P x 48Acm. Capacità di peso: 120kg. Montaggio richiesto.

Mediawave Store - Poltrona a Conchiglia SOFIA in Velluto con Piedi Oro, Design Vintage, Poltroncina Elegante, Cuscino, Luxury, 78x73x78 cm, Salotto, Ufficio, Negozio (beige) 229,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ Dalle passerelle di alta moda all'interior design, il velluto rimane il tessuto più elegante per arredare gli ambienti interni della casa.

✔️ La poltrona SOFIA è un articolo di design unico perchè unisce lo stile lussuoso di Luigi XV allo stile moderno e contemporaneo. Dispone di una comoda seduta arrotondata, realizzata in un innovativo materiale confortevole e morbido: il Soft Foam. Solida e resistente, grazie alla struttura in legno e gambe in ferro dorato può supportare fino ad un peso max di 150Kg. La poltrona Sofia è un accessorio elegante e raffinato, perfetto per ogni tipologia d'arredo.

✔️ Ottima per valorizzare salotto, soggiorno, camera da letto o ingresso, ideale anche per arredare negozi, saloni e ristoranti.

✔️ Poltrona Sofia con Cuscino - Effetto velluto - Dimensioni: 78x73x78 cm - Materiale: legno, ferro e poliestere - Colori: Grigio, Bianco, Beige, Rosa, Blu, Verde, Marrona, Rosa Antico - Capacità: max 150 Kg

VOLERÒ, Poltrona Modello Artemide, Rivestimento in Velluto Rosso, Struttura e Piedini in Legno. 309,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE: Poltrona con ampia seduta, alto schienale e soffici braccioli. Leggera e Facile da Spostare.

MATERIALI: Rivestimento e rifiniture in velluto di pregiata fattura, struttura e piedini n legno, imbottitura in gommapiuma.

ADATTABILITA’: Prodotto adatto a generi di arredamento moderni e rétro.

MONTAGGIO: Le gambe del prodotto richiedono il fissaggio alla struttura tramite le apposite viti.

DIMENSIONI: Altezza cm 107, Larghezza cm 84, Profondità cm 72. Larghezza seduta cm 45, Profondità seduta cm 56, Lunghezza bracciolo cm 56, Altezza schienale cm 69, Altezza piedini cm 15.

WeHome - poltrona in velluto modello disco con gambe in ferro dorate alte 23cm e poltrona con imbottitura in schiuma dal design vintage e confortevole (Celeste) 229,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Celeste

Tuoni Ora, Poltrona vintage, schienale rovere, seduta in tessuto, blu, grigio, tortora, verde, per living, soggiorni (Blue) 219,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Blue

Tidyard Poltrona Poltrocina Vintage in Vera Pelle Marrone/Nero 60x64x70 cm,Poltrona Poltrocina Camera da Letto,Poltrona Poltrocina da TV,Poltrona Poltrocina da Salotto,Poltrona Poltrocina in Pelle 296,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa lussuosa poltrona cabriolet, dal design elegante, è pensata per attirare l'attenzione in ogni stanza.

Materiale: Vera pelle con finitura marrone, legno massello di mango.

Assemblaggio richiesto.

Nota importante: I colori variano da pezzo a pezzo, rendendoli unici; la consegna è casuale.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 7-14 giorni lavorativi.

CLP Sedia Poltroncina Cassidy In Similpelle Vintage E Legno I Sedia Design Rétro Con Braccioli I Sedia Ospite Imbottita, Colore:marrone, Colore della cornice:caffè 138,90 € disponibile 3 new from 138,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN VINTAGE - scopri la nuova versione della poltroncina ospiti Cassidy. La poltrona da soggiorno si presenta elegantemente imbottita e con trapuntatura a rombo. Il colore della fodera sfoggia un effetto vintage, tonalità finto invecchiata che conferisce alla poltroncina design uno stile rétro chic

MATERIALI - la poltrona trono a 4 gambe offre seduta ben imbottita e rivestita in tessuto, il telaio su cui poggia è realizzato in legno di faggio o rovere e si dota di pratici antiscivolo e antigraffio. La fodera della sedia da salotto è robusta e facile da pulire

MISURE - questa ampia poltrona design è ideale anche come sedia deco per camera da letto. La scheda: larghezza tot: 67 cm | Profondità tot: 60 cm | Altezza tot: 83 cm | Altezza seduta: 46 cm | Seduta (LxP): 44 x 45 cm | Altezza schienale: 42 cm | Altezza braccioli: 61 cm | Carico max: 150 kg |Peso: 10 kg

COLORI - scopri la versione vintage chic della sedia imbottita con braccioli Cassidy. Puoi combinare il colore del telaio e quello della seduta per ottenere la poltrona camera ideale. Seduta: marrone, crema, marrone scuro, grigio, tortora, grigio scuro e nero. Telaio: natura, caffè, bianco, noce, nero e natura

COMFORT INSUPERABILE - sedia per studio o salotto dalla scocca avvolgente e comodamente imbottita, una poltroncina confortevole per uso versatile. Grazie agli stabili braccioli, ti avvilupperà in un abbraccio confortevole. L'ampia seduta della sedia soggiorno, lo schienale alto, i braccioli imbottiti e la comoda imbottitura ne fanno una sedia design ideale

Goliraya Poltrona Vintage Chesterfield in Vera Pelle Marrone/Nero/Grigio,Poltrona da TV Pelle Vintage,Poltrona da Salotto Pelle Vintage Poltrona Chesterfield Pelle 60 x 57 x 64 cm 216,99 € disponibile 2 new from 216,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La nostra poltrona in vera pelle sarà la prima cosa che vorrete vedere dopo una lunga giornata.

La poltrona a pozzetto è rivestita in vera pelle di capra, che è morbida, resistente, ed emana un fascino vintage.

Le gambe sono realizzate in legno massello di mango e si aggiungono al suo stile retrò, e il rivestimento è rifinito con rivetti che donano un aspetto industriale.

Questa poltrona sapientemente realizzata a mano ha un classico design e sarà un vero colpo d'occhio nel vostro salotto, camera da letto o camera degli ospiti.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 7-12 giorni lavorativi.

Wahson Sedia a Dondolo in Pelle Poltrona a Dondolo Imbottita per Allattamento Poltroncina Vintage con Gambe in Legno Massello per Soggiorno/Camera da Letto (Grigio) 185,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzata in pelle di lusso con design trapuntato e struttura in legno massello di noce, questa comoda sedia è perfettamente in un accogliente angolo di lettura o in un soggiorno luminoso, offre un look di metà secolo al tuo spazio.

Facile manutenzione: la pelle sintetica aggiunge un tocco vintage alla sedia, comoda al tatto e facile da pulire.

Seduta imbottita spessa: rivestita con cuscino spesso 8 cm e spugna ad alta densità all'interno, evita che il sedile si deformazione a lungo termine.

Robusta e durevole: poltrona retrò ben realizzata in legno massiccio, abbastanza robusta da sostenere fino a 136 kg.

Facile da montare: richiede un montaggio semplice. Ritorno gratuito per qualsiasi problema di qualità. Se avete domande sulla sedia, vi preghiamo di contattarci.

homcom Poltrona Grigia in Stile Francese con Ampia Seduta, Gambe rivestite in Legno e Cuscini Sfoderabili 285,95 €

214,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER OGNI TIPO DI ARREDO: Questa poltrona si abbina perfettamente ad ambienti differenti, con arredi classici o moderni. Per un tocco di eleganza in più, combinala ad un pouf o ad altri complementi d'arredo, e decora il tuo salotto, la tua camera, il tuo ufficio o la tua sala riunioni in modo unico.

DETTAGLI RAFFINATI: Fatti avvolgere dalla comodità di questa poltrona in stile francese! La sua ampia e comoda seduta e i braccioli dalle forme eleganti, sono accompagnati da solide gambe in legno di eucalipto. Un materiale naturale che aggiunge raffinatezza ad ogni decorazione e fa di questa poltrona il luogo perfetto per leggere e godere di un po’ di relax.

FODERA RIMOVIBILE: La fodera dei cuscini è facilmente rimovibile, per agevolare la pulizia e il mantenimento della poltrona.

IMBOTTITURA CONFORTEVOLE: La sua seduta over-size e lo schienale super imbottito ti assicurano un comfort e una comodità extra.

DIMENSIONI GENERALI: 74L x 86P x 102A cm, Dimensioni della Seduta: 53P x 48.5L, Altezza della seduta dal Pavimento: 47 cm, Dimensioni dello Schienale: 67L x 15P x 68A cm, Altezza del Bracciolo da Terra: 60.5 cm, Carico Massimo: 160 kg. READ New Jersey Mall, il video di un adolescente di colore violentato e ammanettato dalla polizia diventa virale

Poltrona Chester in Vera Pelle Alta qualità Effetto Invecchiato Finitura Vintage - Promo 1.890,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Poltrona in vero cuoio con lavorazione capitonné (trapuntata) su schienale e braccioli.

Vera pelle con finitura "vintage" che conferisce il caratteristico aspetto "invecchiato"

Spedizione IMMEDIATA con corrieri specializzati. Consegna rapida e gratuita.

Soddisfatti o Rimborsati 100%

Misure: 120 x 95 x 76 h

Poltrona Chester modello Pozzetto in Vera PELLE alta Qualità, Chiodata a mano, realizzata artigianalmente con struttura in legno massello. Cuoio 100% con finitura effetto stropicciato - invecchiato "Vintage". SCONTO 40% 1.192,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Poltrona modello Pozzetto in VERA PELLE con FINITURA VINTAGE, effetto invecchiato, stropicciato. Realizzata artigianalmente, chiodata a mano. VERO CUOIO 100% proveniente dal Sudamerica Spessore eccellente, consistenza piacevole al tatto. Seduta confortevole, comoda e avvolgente.

Design classico ed elegante, senza tempo, adatto a qualsiasi tipologia di ambiente ed arredamento.

Consegna rapida e gratuita con CORRIERI SPECIALIZZATI

Soddisfatti o rimborsati 100%

