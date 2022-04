40 La migliore primer viso senza siliconi del 2022 – Non acquistare una primer viso senza siliconi finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore primer viso senza siliconi? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi primer viso senza siliconi venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa primer viso senza siliconi. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Wet n Wild, Prime Focus The Impossible Primer, Primer per il Viso Senza Silicone per un Effetto Coprente dei Pori, con Estratto di Uva Spina e Fiore di Jeju, Formula Opacizzante e Idratante 7,99 €

Spedizione gratuita

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Primer senza silicone - la formula priva di silicone permette l'applicazione fluida e morbida tipica dei siliconi; opacizza e idrata la pelle, attenuando l'apparizione dei pori

Modo d'uso - applicare un leggero strato di primer sopra la protezione solare e prima del trucco per un effetto durevole, grazie alla formula opacizzante ed idratante!

Sicuro e non testato su animali - wet n wild si è sempre preoccupata della sicurezza dei propri prodotti, i quali sono dermatologicamente testati e non testati su animali

Esperienza - sin dal 1979, wet n wild ha creato prodotti di alta qualità per cosmetici dedicati a tutte le età, a tutte le tonalità di carnagione, senza mai ignorare alcun tipo di pelle

Ampia gamma di prodotti - scopri la qualità e l'ampia gamma di cosmetici che wet n wild offre! sii te stesso/a e scopri il tuo lato selvaggio con i nostri rossetti, ombretti e molto altro!

NYX Professional Makeup Primer Pore Filler, Base per makeup, Effetto levigante per minimizzare i pori dilatati, Incarnato uniforme, Arricchito con vitamina E, Formula vegana, 20 ml 14,90 €

13,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Primer leggero e traslucido con effetto levigante, Formula rinnovata arricchita con vitamina E, Ideale per pelle a tendenza grassa, Formula vegana (senza ingredienti né derivati di origine animale)

Effetto immediato, Minimizza l’aspetto dei pori dilatati, Prolunga la tenuta del make-up fino a 12 ore, Funge da barriera protettiva tra pelle e trucco

Applicare sulle zone desiderate per creare una superficie liscia pronta per il trucco, Da utilizzare prima del fondotinta

Formula arricchita con vitamina E dalle proprietà antiossidanti, Senza talco e olii, Finish trasparente adatto a tutte le tonalità di pelle

Contenuto: 1x Primer Pore Filler NYX Professional Makeup, 20 ml

Mediterranea - MKUP Invisibile Primer Viso Transaparente Base Trucco con olio di oliva, estratto di alga marina e vitamina E, leggero, effetto matte, senza siliconi - 30 ml 16,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gel viso trasparente e invisibile dalla texture leggera, una base trucco per perfezionare la pelle grazie all’effetto matte

Prepara la pelle all’uso del fondotinta e/o del correttore, e ne prolunga la durata, avvolgendo la pelle del viso con un velo leggero che dona una sensazione di immediata morbidezza

Formulato senza l’utilizzo di siliconi, contiene polveri “soft focus” che correggono la riflessione della luce, e attenuano ombre e lucidità

Per pelli da normali a miste

Prodotto in Italia

ESSENCE HELLO GOOD STUFF! FACE PRIMER 30 ML 4,65 € disponibile 6 new from 4,65€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un primer con ingredienti naturali al 98% che nutre intensamente la pelle e prolunga la durata del trucco? Nessun problema con il HELLO, BUONA STUFF. Primer viso per essenza.

La formula senza silicone con olio di semi di canapa naturale, prezioso estratto di aloe vera, glicerina e acido ialuronico fornisce alla pelle un'umidità ottimale e si assorbe rapidamente. Il risultato.

Pelle perfettamente nutrita e rinfrescata con un bagliore morbido su cui il tuo fondotinta preferito entra in proprio.

Il primer nutriente e rinfrescante equilibra le irregolarità, fornisce alla pelle umidità e quindi prepara la pelle in modo ottimale per il trucco. La formula priva di silicone si assorbe rapidamente e si nutre con olio di semi di canapa naturale, estratto di aloe vera e acido ialuronico. Con ingredienti naturali al 98%.

Per la pelle normale, per la pelle secca, vegano, conforme al nostro standard Clean Beauty, parabeni, senza particelle di microplastica, senza nanoparticelle, senza glutine, acetone. Diciamo no ai test sugli animali. Cosnova è quotata a livello internazionale con essenza e CATRICE sia presso PETA Germany che PETA

Max Factor Miracle Prep, Primer Viso 3 in 1 con Acido Ialuronico, Base Trucco Idratante e Illuminante, a Lunga Durata 14,90 €

Spedizione gratuita

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Miracle Prep: prepara, illumina e idrata la pelle con acido ialuronico per creare la base perfetta per l'applicazione del trucco. Adatto a tutti i tipi di pelle

Applicazione: applicare la base sulla pelle pulita e asciutta. Stendere accuratamente e massaggiare delicatamente, quindi iniziare ad applicare il fondotinta

Effetti e benefici: aiuta a fissare il fondotinta e prolunga la durata del trucco

Formula: clinicamente testata per idratare e migliorare il tono della pelle nel tempo, risulta leggera e non appiccicosa

Divine Look by Rajan Tolomei: una collezione firmata da uno tra i più famosi Make Up Artist in Italia

Korff Cure Make Up Base Levigante, Primer Make Up con Acido Ialuronico, Pelle Levigata, Minimizza le imperfezioni Rughe, Effetto Soft Focus, 30ml 14,70 € disponibile 2 new from 14,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BASE UNIFORMANTE prodotto dalla spiccata sensorialità. La sua formula altamente innovativa e performante è arricchita con Acido Ialuronico, Vitamina E ed attivi specifici ad effetto soft focus

FINITURA setosa e vellutata, incarnato uniformo e pelle levigata. Attenua le microrughe

RISULTATO facilita la stesura del make-up e migliora la tenuta del make-up

LUNGA TENUTA il trucco resta impeccabile per ore. Senza profumo

FORMULA Dermatologicamente testata READ 40 La migliore struccante occhi bio del 2022 - Non acquistare una struccante occhi bio finché non leggi QUESTO!

BioNike Defence Color Primer Base Uniformante - 30 Ml 31,00 €

Spedizione gratuita

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distribuire il prodotto su viso e contorno occhi con l’aiuto delle dita o del pennello fondotinta

Sublima, leviga l’incarnato e prolunga la tenuta del make-up

Base uniformante per viso e occhi da applicare prima del make-up.

Può essere utilizzato senza difficoltà

Rimmel - Primer Viso Lasting Finish - Base Trucco Effetto Matte - Trasparente - 30 ml 10,40 € disponibile 5 new from 9,42€

Spedizione gratuita

Applicazione - Stendilo sulla pelle del viso prima del trucco usando i polpastrelli, un pennello o una spugnetta puliti

Effetti e benefici - Minimizza i pori dilatati e le imperfezioni e prolunga la tenuta del fondotinta fino a 8 ore

Formula - Texture ultra leggera e confortevole. Opacizza senza seccare la pelle

Live the London Look! Rimmel London è la certezza di avere sempre uno stile cool, irriverente, imprevedibile e in continua evoluzione. Rimmel non aspira alla perfezione e non vuole intimidire. È come Londra: giovane, eclettico, metropolitano e all'avanguardia. Un'espressione senza regole, reale e accessibile

NYX Professional Makeup Primer Viso Studio Perfect, Base per Make-Up, Incarnato Uniforme, Minimizza l’Aspetto delle Rughe Sottili e dei Pori Dilatati, Confezione da 1 13,50 €

10,89 € disponibile 3 new from 10,89€

Spedizione gratuita

Formula con un tocco di colore, copre le rughe sottili e i pori dilatati, Compatibile con tutti i tipi e toni di pelle

Applicare sulle aree desiderate per preparare la pelle, Da utilizzare prima del fondotinta

Formula vellutata, Disponibile in Lavender e Green

Contenuto: 1 NYX Professional Makeup Studio Perfect Primer, Clear, 30 ml

Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primer Viso, 30 ml 45,60 €

32,95 € disponibile 5 new from 32,95€

Spedizione gratuita

Contneuto: 30 Millilitri

Primer Donna 30 Millilitri

Prodotto di ottima qualità

Primer Viso Professional Ml 30, Made in Italy, Correttore Make-up, Occhiaie, Illuminante Occhi, Base Fondotinta Effetto Antirughe, Base Trucco, Prodotti Cosmetici Italiani Di Qualità e Bellezza 6,89 €

6,35 € disponibile 5 new from 6,35€

Spedizione gratuita

✔️ MULTIUSO - Applicato uniformemente sulla pelle del viso, oltre al normale utilizzo come base trucco, dona elasticità alla cute levigandola e proteggendola da smog e raggi uv.

✔️ PER TUTTI I TIPI DI PELLE - La sua formula innovativa, delicata e profumata la rende adatta a tutti i tipi di pelle. Elimina i segni dell’età e aiuta a riassorbire anche le rughe più profonde.

✔️ MODO D'USO - Pulire la pelle con un detergente viso delicato e tamponare con un asciugamano pulito. Prelevare una modica quantità di primer professional e applicarla sul viso prima del fondotinta o usarlo da solo per un look più naturale ma allo stesso tempo curato.

✔️ GARANZIA - Siamo certi all 100% della qualità dei nostri prodotti, ma se per qualunque motivo non ti ritenessi soddisfatto potrai effettuare reso gratuito senza dover fornire alcuna spiegazione.

Revlon Photoready Perfecting primer 8,93 € disponibile 6 new from 8,93€

Spedizione gratuita

Leggero Primer leviga e ammorbidisce la pelle per creare il perfetto Canvas

Riduce la comparsa di pori e linee sottili

È senza olio, talco, senza profumo, senza parabeni

Primer può essere indossato da solo o sotto fondazione

VOVEES Athena - Siero Viso Antirughe - Acido Ialuronico Bio Puro - Immediato - Made in Italy, 30Ml 34,90 €

24,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ EFFETTO IMMEDIATO - Altri sieri per viso seccano la pelle o la lasciano appiccicosa. L'Acido Ialuronico Ultrapure del siero antietà intensivo by Vovees ha un peso molecolare vicino a quello della pelle per penetrarla immediatamente con efficacia

✅ VUOI RIMEDIARE AI SEGNI DELL'ETÀ? L’acido ialuronico anti-age Athena stimola la formazione di collagene e tessuto connettivo, idrata, distende le rughe di espressione, contrasta i segni dell’invecchiamento, dona un immediato effetto velluto

✅ 100% MADE IN ITALY, NATURALE, SICURO - Athena è un antinvecchiamento pelle naturale, organico, bio. Non contiene Parabeni, Coloranti, Vaselina, SLS / SLES. Dermatologicamente Testato e Nichel Tested. Sviluppato e prodotto interamente in Italia

✅ ANTIAGING NATURALE VEGANO - L'Acido Ialuronico Ultrapure by Vovees, a differenza di altri, non è di origine animale ma sintetizzato attraverso microorganismi naturali, ottenendo un principio attivo della massima purezza. Nessun test su animali

✅ VOVEES: QUALITÀ, RISPETTO, SEMPLICITÀ, NATURALEZZA - Per i nostri prodotti come Theia contorno occhi antirughe e Athena siero anti rughe scegliamo l'etica e la natura Green per amore e rispetto della Terra rinunciando a componenti a basso costo

Rimmel London Lasting Matte Primer Opacizzante, Base Trucco a Lunga Durata, 30 ml 10,90 €

8,99 € disponibile 7 new from 4,01€

Spedizione gratuita

Applicazione: può essere usato come base per il fondotinta o senza trucco, per un look fresco che dura a lungo

Effetti e benefici: pelle opacizzata e idratata fino a 9 ore

Formula: leggera, idratante e a lunga durata

Colore: Trasparente, ottimale come base per il trucco

e.l.f. Cosmetico, primer e.l.f. per stucco senza pori, barattolo da 20 ml 18,82 € disponibile 4 new from 13,65€

Spedizione gratuita

La texture vellutata scivola facilmente sulla pelle, levigando le imperfezioni contribuendo a ridurre al minimo l'aspetto dei pori per un effetto senza pori

Perfetto per tutti i tipi di pelle

Modalità d'uso: Applicare una quantità sottile e uniforme sulla pelle idratata prima dell'applicazione del trucco. Lasciare impostare per 30 secondi prima di applicare la fondazione

CRUELTY FREE, vegano e 100% privo di ftalati, parabeni, nonilfenolo, etossilati, triclocarbano e idrochinone

Clarins Instant Smooth Perfecting Touch Crema Viso, 15 ml 30,00 €

20,00 € disponibile 3 new from 20,00€

Spedizione gratuita

Colore: multicolore

Dimensioni: 10 x 8 x 3 cm

Wet N Wild Rostro Prime Focus Serum 1111598E P-3 7,99 € disponibile 6 new from 6,40€

Spedizione gratuita

Attenua ed ammorbidisce le imperfezioni

Lascia la pelle morbida e idratata senza residui grassi

Affina la pelle per un'applicazione di trucco impeccabile e di lunga durata

Leggero e ultraidratante

Phoera - Set da trucco a copertura completa, include fondotinta opaco da 30 ml, primer viso da 6 ml, pennello per fondotinta liquido e spugna in silicone per una facile applicazione. 22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Efficace – Fondotinta liquida liscia: il fondotinta leggero Phoera copre acne, macchie scure, rughe, occhiaie e imperfezioni per creare un tono uniforme della pelle.

✅ Idratante e di lunga durata, copertura completa con linee sottili e rughe. Non si piega, non si crepa o si deposita nelle linee.

✅ Include un primer e un pennello Pre-Minimiser – tutto nel Prep! Prima di applicare il fondotinta a copertura completa di Phoera, utilizzare il primer invisibile Phoera Pore per garantire che la pelle sia liscia e ridurre al minimo le imperfezioni. Quindi, per evitare il trasferimento di olio dalle dita, applicare il fondotinta utilizzando un pennello liquido per fondotinta o una spugna in silicone

✅ Senza crudeltà e vegano: non testato su animali e contiene solo ingredienti vegani

✅ Soddisfazione del cliente garantita – se non siete soddisfatti del vostro set di copertura completa Phoera Concealer per qualsiasi motivo, vi preghiamo di contattarci.

E.l.f Studio Primer con infuso di minerali per il viso 13,21 €

12,03 € disponibile 5 new from 12,03€

Spedizione gratuita

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hydroxyacetophenone, 1, 2-Hexanediol, Niacinamide, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride, Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tocopheryl Acetate (Ve), Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Siloxanetriol Alginate, Caffeine.

Contro l’unto in eccesso.

Contro secchezza e screpolature.

Contro pori dilatati e rughe sottili.

L'ORÉAL PARIS, Primer opacizzante Infaillible 24h, 35 ml 14,30 € disponibile 4 new from 8,40€

Spedizione gratuita

Gamma affidabile

Prodotto che unisce tradizione ed innovazione

Prodotto di ottima qualità

Nude by Nature Perfezionante Primer Occhi - 10 ml 18,58 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crea una base uniforme per il trucco degli occhi

Leviga e stringe la zona degli occhi

Leviga la pelle senza siliconi

Aiuta a lisciare l'aspetto delle rughe

Aiuta a estendere il trucco degli occhi

Max Factor Miracle Prep, Primer Viso 3 in 1 con SPF 30, Base Trucco, Protegge la Pelle da Inquinamento, Raggi UVA/UVB e Luce Blu 20,50 €

15,17 € disponibile 3 new from 15,17€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Miracle Prep: Formulato con SPF 30 PA+++, estratto di Gingseng illuminante ed estratto di Gingko Bilboa anti-smog perfezionatore dell'incarnato

Applicazione: prepara la pelle al trucco e prolunga la durata del fondotinta, preservandone la luminosità per utto il giorno

Effetti e benefici: aiuta a preservare una carnagione luminosa e giovane, protegge la pelle dai 3 aggressori ambientale principali: inquinamento, raggi UVA/UVB e luce blu

Formula: senza profumi, olii e siliconi; dermatologicamente testato, è adatto a tutti i tipi di pelle, compresa quella sensibile

You x Max Factor: conosci la verità sulla bellezza? Migliora con il tempo; migliora con la vita; la verità è.; non sei mai stata così bella! La tua vita la nostra ispirazione

Revlon Prime Plus Makeup & Skincare Primer Viso, Mattifying + Pore Reducing, Opacizzante & Riduzione dei Pori Dilatati, con Acido Salicilico e AHA, 30ml 13,62 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Revlon Mattifying + Pore Reducing Primer: hai la pelle grassa e i pori dilatati? Scopri questo primer che minimizza i pori e opacizza istantaneamente la pelle e aiuta a ridurre l’aspetto di linee sottili e pori. Abbiamo arricchito questa formula con perline sferiche che donano alla pelle un effetto soft-focus, più estratto di carciofo per aiutare a ridurre l’aspetto dei pori e ingredienti per la cura della pelle come l’acido salicilico e gli AHA (alpha hydroxy acid). Questo primer leggero e cremoso dona alla tua pelle un aspetto impeccabile e una sensazione super setosa

Prepara la tua pelle come un professionista! I primer per il viso Revlon PhotoReady Prime Plus si adattano istantaneamente alle esigenze della tua pelle per creare la tela perfetta per applicazioni di trucco fluide, incredibile durata e un aspetto impeccabile

Ottieni texture traspiranti cariche di antiossidanti e ingredienti idratanti, in 3 primer viso che aiutano a far durare il trucco e possono essere applicati da soli per perfezionare la pelle o come parte della tua routine di trucco

I primer Revlon Prime Plus per il makeup contengono efficaci ingredienti attivi per la cura della pelle e non contengono ingredienti di cui la tua pelle non ha bisogno, come parabeni, coloranti artificiali, solfati e ftalati

Applica una piccola quantità di prodotto su viso e collo con la punta delle dita. Lascia agire la formula per alcuni minuti prima di applicare il trucco. Oppure, indossa i primer Revlon Prime Plus da soli per un look naturalmente perfezionato

NYX Professional Makeup, Primer idratante in gel Bare With Me, Con estratti di aloe e cetriolo, Formula con gel a base d'acqua, Ispirato alla cura della pelle 16,50 €

13,00 € disponibile 3 new from 12,35€

Spedizione gratuita

Arricchito con estratti di Aloe e cetriolo

Fino ad 8 ore di idratazione, Texture in gel frecsa e leggera, Finish matte

Da applicare da solo o prima della base

Contenuto: 1x primer idratante in gel Bare With Me Hemp Nyx Professional Makeup, 40 gr

Omia, Siero Viso Eco Bio Con Aloe Vera del Salento, Trattamento Idratante Viso e Contorno Occhi, Per Pelli Normali e Miste, Senza Siliconi, Dermatologicamente Testato - Flacone da 30 ml 7,99 €

6,71 € disponibile 6 new from 6,71€

Spedizione gratuita

AZIONE: L'Aloe Vera del Salento contenuta nella formula idrata ed elasticizza la pelle a fondo, aiutando a normalizzare i livelli di sebo e mantenendo la normale idratazione

MODO D'USO: Applicare su viso e contorno occhi una piccola quantità di siero prima della crema e massaggiare fino a completo assorbimento. Ideale come base per il make-up

TESTATO: Il prodotto è testato al Nichel Cobalto e Cromo e dermatologicamente testato, con formula vegan ecobio certificata ICEA, senza siliconi, PEG e coloranti

INGREDIENTE PRINCIPALE: L'Aloe Vera del Salento viene lavorata a freddo entro 2 ore dalla raccolta per ridurne l’ossidazione e preservarne intatti tutti i principi attivi idratanti

NATURE'S I Solari Crema Gel viso solare Antirughe SPF50, Crema viso con protezione solare leggera e fresca, Gel idratante viso resistente all'acqua e anti-sabbia, Senza profumo, 50 ml 19,86 € disponibile 12 new from 14,88€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☀️ CREMA ANTIRUGHE: La crema idratante viso spf 50 abbina l’azione di fitoestratti nutrienti e lenitivi all’efficacia del filtro IR-SUN con una texture estremamente fresca e leggera, che penetra istantaneamente, lasciando la pelle morbida, vellutata e ben protetta. Con attività idratante e anti-age.

☀️ TUTTI I TIPI DI PELLE: La crema in gel è adatta a tutti i tipi di pelle. E' indispensabile per chi ha la cute particolarmente chiara o sensibile: aiuta a prevenire l’arrossamento, le eventuali irritazioni e la comparsa delle macchie.

☀️ COSA CONTIENE: La crema rughe idratante è formulata con un'elevata percentuale di ingredienti di origine naturale. Con acqua unicellulare di arancia dolce bio e acido ialuronico. I filtri contenuti sono 100% fotostabili.

☀️ RESISTENTE: La crema anti age è resistente all'acqua e anti sabbia. Inoltre, non contiene profumo, parabeni e siliconi.

☀️ NATURALE: La formula è vegan, con ingredienti biodegradabili e 100% riciclabili per rispettare l’ecosistema marino. Nickel e dermatologicamente testato.

REVLON PHOTOREADY ROSE GLOW HYDRATING + ILLUMINATING PRIMER, Primer Viso Idratante e Illuminante, 30 ml 15,50 €

12,95 € disponibile 3 new from 12,95€

Spedizione gratuita

Tanti benefici, un solo flacone: leviga la pelle per il fondotinta, crea un effetto perlato rosato; inoltre, aiuta la pelle a sentirsi idratata fino a 24 ore

Primer idratante a base d’acqua in un semplice flacone contagocce. Le perle di olio idratante e gli estratti botanici aiutano a mantenere la pelle idratata fino a 24 ore

La formula ultraleggera e ad assorbimento rapido aiuta il fondotinta a stendersi senza difficoltà

Metti alcune gocce del nostro primer idratante sui palmi delle mani e strofinale insieme per sciogliere le perle idratanti. Applica su tutto il viso con le dita e lascialo agire per qualche minuto. Successivamente, applica qualsiasi fondotinta liquido, in crema o in polvere. Oppure, indossa questo primer rosato da solo per dare alla tua pelle un po' di luminosità dall'aspetto sano

Trucco Primer di Ellipsis Labs. Contiene acido ialuronico e vitamina C per trattenere l'umidità e creare un effetto rimpolpante. Prepara il viso per l'applicazione di trucco e fondotinta. 30 ml 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Primer super-efficace, con acido ialuronico e vitamina C

Idratante, crea un effetto di riempimento

Prepara il viso per l’applicazione di trucco e fondotinta

A base di acqua, perfetto per una pelle grassa

Cruelty free, senza parabeni, oli minerali, fragranze, alcool

Nuvo' 60% BAVA DI LUMACA Crema viso H24 Acido ialuronico Collagene Marino Aloe Vitamina C-E Cellule fresche di kiwi Idratante Pelle Impura Acne Antirughe Viso collo e Decolletè 50ml 22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ EFFICACE: Nutre il tuo viso rendendo la tua pelle più LUMINOSA e IDRATATA.Pelle più GIOVANE,i 10 principi attivi presenti lavorano durante tutta la giornata,con azione ANTIOSSIDANTE,rendendo il tuo viso più VELLUTATO e SETOSO.

✔ 60% BAVA DI LUMACA: Pura e concentrata. L'estrazione avviene manualmente senza danneggiare le lumache. Contiene naturalmente Allantoina ,Collagene ,Elastina ,Acido Glicolico e Proteine naturali.100% MADE IN ITALY. Nuvo' è nata nel 2014, con lo scopo di dar origine ad una linea cosmetica a base di bava di lumaca; vuole combinare qualità, cura dei dettagli e rispetto per l’animale con un allevamento di lumache situato sulle colline del Lago di Garda

✔ 10 PRINCIPI ATTIVI: Nella crema viso h24 Nuvo' sono presenti 10 principi attivi funzionali che contribuiranno fin da subito ad apportare un immediato miglioramento della pelle. I 10 principi attivi in questione sono: bava di lumaca, acido ialuronico, cellule fresche di kiwi, burro di mango, olio di argan, olio di macula, aloe, collagene marino, vitamina C e vitamina E

✔ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI PELLE: Mista, grassa, impura ideale ad OGNI ETA', sia per donna che per uomo di giorno come di sera. Il prodotto non ha proprietà antimacchia

✔ EFFICACIA CLINICAMENTE E DERMATOLOGICAMENTE TESTATA - Il nostro prodotto è dermatologicamente testato per garantirti efficacia e tollerabilità; questa crema viso è adatto a tutti i tipi di pelle e soprattutto per tutte le età; ha una profumazione delicata e non contiene parabeni, petrolati, siliconi, ogm, peg. Una volta assorbita non unge (ottima base trucco) READ 40 La migliore dopobarba altroconsumo del 2022 - Non acquistare una dopobarba altroconsumo finché non leggi QUESTO!

Maybelline New York Primerr Viso Master Primer, Minimizza i Pori, Confezione da 1 7,99 € disponibile 8 new from 7,50€

Spedizione gratuita

Visibilità dei pori minimizzata, migliora la tenuta del fondotinta, tecnologia innovativa, risultato pelle liscia ed uniforme

Formula leggera come un gel e texture facile da applicare

