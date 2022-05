40 La migliore prodotti per capelli ricci e secchi del 2022 – Non acquistare una prodotti per capelli ricci e secchi finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore prodotti per capelli ricci e secchi? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi prodotti per capelli ricci e secchi venduti nel 2022 in Italia.

BoldPlex 3 Bond Repair - Maschera per il Trattamento delle Proteine dei Capelli - Formula Idratante Condizionante per Capelli Ricci, Secchi, Colorati, Crespi, Crespi, Rotti o Scoloriti - 200ml 23,95 €

19,95 € disponibile 2 new from 19,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Come funziona: Il nostro trattamento ristrutturante funziona a livello molecolare riparando le proteine dei capelli - penetra in profondità in ogni capello, rinforzando e ripristinando i capelli secchi e danneggiati.

Capelli pieni di salute: Ripara in profondità e lenisce i danni causati da trattamenti eccessivi, acconciature e sostanze chimiche. Inoltre migliora l'idratazione dei capelli. Questo è il trattamento per dei capelli più sani

La quantità è importante: Una quantità generosa di trattamento, ben 200ml! Il doppio rispetto alle altre marche. Più prodotto significa poter fare il trattamento regolarmente ed ottenere dei risultati incredibili.

Per tutti i tipi di capelli: Questo trattamento miracoloso è perfetto per capelli ricci, secchi, tinti, crespi, decolorati e sfibrati.

Bellezza eco-sostenibile: I prodotti BoldPlex sono realizzati per aiutarti ad ottenere il meglio facendo scelte sostenibili. Siamo orgogliosi di essere senza parabeni e solfati. Approvato dalla PETA, cruelty-free e 100% vegano. Inoltre, i nostri contenitori sono in plastica riciclata. Impegnati per capelli e ambiente sani.

GYADA COSMETICS, Olio Secco Lucidante Ricci, Olio per Capelli Ricci ad Azione Idratante, Nutriente, Protettiva ed Elasticizzante, a Base di Olio di Lino, Mandorla e Oliva, 30 ml 16,90 € disponibile 3 new from 16,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OLIO LUCIDANTE E NUTRIENTE: Olio secco, dal tocco asciutto e setoso, formulato per lucidare, nutrire, idratare, elasticizzare e proteggere i capelli ricci e mossi da fattori esterni

PROPRIETÀ: Applicato su capelli umidi facilita la messa in piega, mentre su capelli asciutti dona brillantezza. Profumazione di vaniglia e limone. Prodotto approvato dal Curly Girl Method

INGREDIENTI: Contiene un mix di Oli Attivi, realizzato tramite attivazione enzimatica di una miscela di oli vegetali di Mandorla, Oliva, Lino e Borragine, ad azione idratante ed elasticizzante

MODO D'USO: Usa poche gocce su capelli bagnati e tamponati prima dell’asciugatura. Applicabile anche su capelli asciutti per rifinire la piega e la sera per trattare i ricci durante la notte

GYADA COSMETICS: Cosmetici di alta qualità, creati attraverso l’utilizzo di formulazioni esclusivamente naturali, a base di estratti vegetali e biologici

Spray districante scioglinodi senza risciacquo Baby Curly bambini con capelli afro e ricci con aloe bio, miele, olio di rosa, olio di vinaccioli (250ml) 14,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idrata e ripara i ricci, rendendoli morbidi e immediatamente più disciplinati

Da portare sempre con te, è utilizzabile in qualsiasi momento della giornata sui ricci umidi o asciutti

Utilizzabile sin dalle prime settimane di vita del bambino

Flacone 250ml / 8,4 FL.OZ

MODO D'USO: Distribuire una quantità sufficiente di prodotto su tutta la lunghezza dei capelli, distribuendolo accuratamente con le dita. Non va risciacquato.

BAREX | Oro del Marocco Olio Trattante | Olio per capelli secchi e crespi | Azione idratante|30 ml 10,70 € disponibile 12 new from 8,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento di bellezza ideale per capelli danneggiati, sfibrati, trattati, crespi e indisciplinati. Prodotto adatto a tutti i capelli, leggero e naturale

Azione ristrutturante e idratante grazie a olio di argan e olio semi di lino. Capelli più morbidi da subito. Azione nutriente che arricchisce i capelli e li rende più belli e sani.

Azione anticrespo Protegge i capelli da umidità e crespo, regalando lucentezza e morbidezza. Addio capelli rovinati. Effetto ristrutturante anche per capelli che si spezzano e con doppie punte

Da applicare ogni volta che desideri sui capelli bagnati o asciutti per una piega perfetta e spazzolare per distribuire il prodotto uniformemente.

Cosmetico prodotto Made in Italy. Dermatologicamente testato, senza Alcool e Parabeni. Con ingredienti naturali.

I Love Riccio Curl Switch Maschera Per Capelli Ricci e Mossi Nutriente e Idratante Con Olio di Argan, Macadamia e Jojoba, Ricci Definiti, Morbidi e Lucidi, Reidrata Capelli Secchi e Crespi, 250 ml 25,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CURL SWITCH: la maschera nutriente ed idratante per capelli mossi o ricci medio-grossi. Idrata, elasticizza ed elimina il crespo dai ricci

PROPRIETÀ: con olio di argan, macadamia e jojoba. Rende i capelli ricci o mossi definiti, morbidi e lucidi e grazie alle sue proprietà reidrata anche i capelli più secchi, crespi e difficili

INDICATO PER: la maschera Curl Switch è indicata per capelli mossi o ricci medio-grossi. Non è indicata per capelli sottili, per i quali suggeriamo invece la nostra maschera Delight Milk

MODO D'USO: dopo il lavaggio, applica una noce su radici, lunghezze e punte massaggiando con le dita. Risciacqua i capelli lasciando un po' di prodotto sui ricci e passa allo styling successivo

I LOVE RICCIO: lasciati guidare da veri professionisti del riccio e raggiungi risultati unici e personali in termini di volume, lunghezza, massa, definizione o morbidezza READ 40 La migliore creme viso antirughe del 2022 - Non acquistare una creme viso antirughe finché non leggi QUESTO!

Schwarzkopf Gliss, Trattamento 7 Secondi Olio Nutriente per Capelli Secchi e Spenti, con Acido Oleico e Olio di Marula, Riparazione Profonda in 7 Secondi, 200ml 5,99 €

5,09 € disponibile 9 new from 5,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento Schwarzkopf Gliss 7 Secondi Olio Nutriente: dona morbidezza e luminosità per capelli secchi e spenti in soli 7 secondi, senza appesantirli

BENEFICI: Questo trattamento dona ai capelli secchi e spenti nuova vita in soli 7 secondi, rendendoli morbidi e brillanti

FORMULA: Con Acido Oleico e Olio di Marula, i tuoi capelli sono istantaneamente riparati, morbidi e luminosi

INDICATO PER: Capelli secchi, fragili e sfibrati, stressati da spazzola e styling

MODO D'USO: Lavare i capelli, usare 1 dose (20 ml) per capelli corti, 1-2 dosi per capelli lunghi. Massaggiare fino a ottenere una delicata crema, lasciare agire 7 secondi e risciacquare abbondantemente

Herbal Essences Latte di Cocco: Shampoo 400 ml + Balsamo, 360 ml + Maschera 250 ml, Idratante, in Collaborazione con Giardini Botanici Reali di Kew 17,97 €

12,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La maschera al latte di cocco aiuta a idratare i capelli

Il balsamo e lo shampoo al latte di cocco aiuta a idratare i capelli

0% coloranti, 0% paraffina e bottiglia BPA

pH equilibrato e sicuro per capelli trattati e colorati

In collaborazione Con i Giardini Botanici Reali di Kew, al fine di promuovere estratti botanici autentici

OGX Balsamo Rigenerante, Olio di Argan del Marocco, per Capelli Secchi e Danneggiati 385 ml 7,90 €

5,45 € disponibile 3 new from 5,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il balsamo all'olio di argan è ottimale per rinnovare i capelli e lasciarli luminosi

La sua formula aiuta a rafforzare e ammorbidire i capelli allo stesso tempo, donandogli un perfetto aspetto setoso

Questo balsamo contiene olio di argan del Marocco, ricco di vitamina E, ottimale per capelli secchi e danneggiati

Goditi capelli spessi, morbidi, ricci o flessibili, con un profumo irresistibile

La sua formula unica liscia i capelli proteggendoli dal calore del phon e dai raggi UV

Maschera Capelli Ricci Professionale YVYLINE - Maschera Capelli Ricci Anticrespo - Step condizionamento secondo il Curly Girl Method - Maschera idratante - Trattamento Anticrespo - 500 ml 10,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maschera Capelli Professionale: è un prodotti per capelli ricci che nasce per dare texture, densità, morbidezza e lucentezza ai capelli crespi. Agisce proteggendo e nutrendo i capelli in profondità

Step 2 CGM: ideale per la seconda fase di condizionamento capelli ricci come disciplinato dal Curly Girl Method

La nostra maschera ristrutturante capelli è un prodotto cremoso e profumato creato per essere messo su tutta la lunghezza del capello, partendo dal cuoio capelluto per ristrutturare il capello rendendolo più sano, più morbido e più brillante.

Attenzione: la maschera per capelli non sostituisce il conditioner per capelli ricci. Il conditioner è un districante capelli, li ammorbidisce e li prepara per l’asciugatura mentre la maschera idratante capelli ricci ha funzione principalmente nutritiva e ricostituente per i capelli.

Modo d'Uso: Applica una generosa quantità di maschera capelli ristrutturante stendendola accuratamente dalle radici alle punte, lascia in posa per un minimo di 5 minuti (15/20 minuti per un trattamento più profondo). Sciacqua abbondantemente e procedi con il conditioner.

Pantene Pro-V Miracle Shampoo Protezione Cheratina Ricci Perfetti per Capelli Secchi, Opachi e Crespi, 250 ml 5,99 €

4,08 € disponibile 8 new from 4,08€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo con la formula Pro-V più preziosa e ricca

Dona ai capelli secchi e opachi il nutrimento di qualità di cui hanno bisogno

Deterge delicatamente ed aiuta a riparare i danni dello styling

Lo shampoo Pantene Pro-V lascia i capelli morbidi e protetti

Olio di Argan + Olio di Cocco Puro e Naturale, Antiossidante, Vegan - Siero Rinforzante e Idratante per Capelli, Pelle, Corpo e Unghie 9,99 €

8,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【CURA QUOTIDIANA ANTI-INVECCHIAMENTO】L'olio di Argan + Olio di Cocco è un idratante versatile, specialmente per i capelli secchi. Si assorbe rapidamente ed è altrettanto efficace contro rughe, macchie senili, cicatrici e unghie fragili.

【 TUTTOFARE IMPRESSIONANTE】 Oltre alla cura della pelle, l’olio di argania è ideale come olio per capelli, dopobarba e olio per il corpo per la psoriasi, la neurodermite, la cellulite e le cicatrici. Anche gli uomini lo hanno scoperto da tempo come prodotto per la cura e lo usano come olio da barba.

【RINGIOVANISCE E RINNOVA】 L'olio di argan è un rimedio naturale per la cura della pelle, perfetto per il trattamento delle rughe. Aiuta a riacquistare una pelle elastica e favorisce la produzione di collagene

【ORGANICO E MULTIUSO】 Protegge dall’invecchiamento precoce, per una pelle radiosa, ringiovanita e senza rughe. Intensamente idratante, per magnifici capelli setosi, e ricco di sostanze nutritive, per unghie sane. Non puzza, non unge, si assorbe in fretta e dura più a lungo

【IDRATA E STIMOLA LA CRESCITA DEI CAPELLI】 Volete capelli morbidi, più lunghi e folti più velocemente? L’Olio di Argan per capelli del Marocco è un olio idratante naturale per capelli secchi e fragili, contro la cute secca e la forfora.

Collistar Shampoo Supernutriente, shampoo di ispirazione professionale per capelli secchi, sfibrati e trattati, deterge e ripara i capelli in profondità dalla radice alle punte, 250ml 13,00 €

9,49 € disponibile 16 new from 8,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Perfect hair supernourishing shampoo 250 ml

Nome della fragranza: Floreale. Per capelli: Secchi. Numero di pezzi: 1

Ingredienti: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, PROPYLENE GLYCOL, POLYQUATERNIUM-47, CETYL PALMITATE, ETHOXYDIGLYCOL, COCAMIDE DEA, GLYCOL DISTEARATE, PEG-8, COCAMIDE MEA, PARFUM, IMIDAZOLIDINYL UREA, BEHENETH-10, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, POLYQUATERNIUM-10, HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCERYL STEARATE

Ingredienti ulteriori: GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, LACTIC ACID, BENZOPHENONE-4, DISODIUM EDTA, GLYCERIN, AMODIMETHICONE, SODIUM COCOYL AMINO ACIDS, TOCOPHEROL, POLYSORBATE 20, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, POTASSIUM DIMETHICONE PEG-7 PANTHENYL PHOSPHATE

Ingredienti ulteriori: PROPYLPARABEN, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, TRIDECETH-12, LINSEED ACID, CETRIMONIUM CHLORIDE, LINUM USITATISSIMUM SEED EXTRACT, MORINGA PTERYGOSPERMA SEED EXTRACT, CI 15510, PEG-8/SMDI COPOLYMER, SODIUM POLYACRYLATE, PALMITOYL MYRISTYL SERINATE, MANGANESE CHLORIDE, CUPRIC CHLORIDE, FERRIC CHLORIDE, ZINC CHLORIDE

VERA Olio Capelli Ristrutturante con Argan e Olio di Cocco per Capelli - Olio per Capelli Secchi e Crespi, Idratante Per Capelli - Olio per Capelli Ricci e Lisci, Effetto Anticrespo Capelli, 100ml 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OLIO PER CAPELLI CRESPI E SECCHI: grazie alla formula ricca di argan e mandorle dolci, questo olio capelli ricci e lisci idrata profondamente i capelli. L'olio di argan per capelli di VERA è perfetto per combattere l'effetto crespo, i capelli fragili e le punte danneggiate.

REGALA LUCENTEZZA E MORBIDEZZA: il nostro olio per capelli VERA agisce sui capelli per fornire morbidezza. Grazie alle proprietà dell'olio di cocco, il nostro olio rinforzante capelli aggiunge lucentezza senza lasciare i capelli unti, mentre li protegge e previene la rottura.

FORMULA 100% NATURALE: a differenza di altri prodotti per capelli, l'olio capelli secchi VERA Elixir Oil è stato formulato solo con ingredienti naturali come: l'olio di cocco, l'argan, l'olivello spinoso, i semi d'uva, jojoba e mandorle dolci, senza siliconi e parabeni.

APPLICAZIONE PRATICA: il nostro olio nutriente capelli è semplicissimo da applicare. Utilizzalo su capelli umidi o asciutti. Strofina alcune gocce dell'olio per capelli danneggiati tra le tue mani e poi applicalo da metà lunghezza alle punte dei tuoi capelli sfibrati.

MADE IN GERMANY: tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili

OGX, Ravvivante Olio Secco, Olio di Argan del Marocco, per Capelli Secchi Dannegiatti o Crespi, 118 ml 7,90 € disponibile 2 new from 7,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'olio di Argan rivitalizzante OGX aiuta a riparare le doppie punte ed elimina l'effetto crespo ostinato, lasciando i capelli ristrutturati e lisci

Contiene vitamina E e antiossidanti, che aiutano a riparare e rafforzare i capelli, lasciandoli morbidi e luminosi

La sua formula aiuta a donare ai capelli un delicato velo di lucentezza e setosità

Questo olio è ottimale per tutti i tipi di capelli e aiuta a facilitare lo styling, poiché impedisce ai capelli di diventare elettrizzati e aiuta a gestire le ciocche ribelli

Goditi la sua essenza aromatica dall'effetto confortante e purificante READ 40 La migliore crema contro le rughe del 2022 - Non acquistare una crema contro le rughe finché non leggi QUESTO!

Novex Brazilian Keratin, Capilar Tratamiento, 1Kg 11,29 € disponibile 7 new from 10,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa è una maschera che idrata in profondità per tutti i tipi di capelli, ma in particolare sui capelli abbastanza secchi e danneggiati da processi chimici come tintura, decolorazione e stiratura.

Arricchita con cheratina, ricostruisce la fibra del capello dall'interno, donando più lucentezza e morbidezza alla capigliatura.

Alama Professional Hydra Cristalli Liquidi Idratanti per Capelli Secchi, Ambra, 100ml 6,90 € disponibile 3 new from 6,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cristalli Liquidi Idratanti per capelli secchi, Hydrating Liquid Crystals for dry hair

0% SLES, 0% PARABENI - PARABENS

Con Olio di Argan, With Argan Oil

ITALIAN PROFESSIONAL QUALITY

MADE in ITALY

Alama Professional Repair Maschera Ristrutturante per Capelli Danneggiati e Sfibrati, 500 Millilitri 9,90 €

5,99 € disponibile 8 new from 5,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maschera ristrutturante capelli danneggiati e sfibrati

Senza solfati, parabeni, coloranti

Con cheratina

Valabilita: 12 mesi dopo l'apertura

Garnier Fructis Hydra Ricci Air-dry Cream, Trattamento senza risciaquo per capelli da mossi a ricci, Formula arricchita con olio di pistacchio, 400 ml 6,99 €

5,99 € disponibile 9 new from 5,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento Senza Risciacquo per Capelli Ricci Tendenti al Crespo

Capelli Nutriti - Ricci Perfetti

Ricci perfettamente definiti anche se asciugati al vento

96H Anti-Crespo Anti-Umidità

Un Domani per Tutti: per ogni prodotto venduto incluso nella selezione di prodotti di L’Oréal Paris – escluso MakeUp - Garnier e Franck Provost di cui all’iniziativa, L’Oréal Italia donerà un contributo a RiCrediti per sostenere progetti di microcredito e aiutare tante piccole realtà Italiane a rialzarsi e a ricostruire un domani migliore

L'Oréal Paris Elvive Siero Spray per Capelli Hydra Hyaluronic, Con 2% di Hyaluronic Care System, Senza Risciacquo, 150 ml 7,99 €

5,99 € disponibile 4 new from 5,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Siero Spray con 2% Hyaluronic Care System, Con effetto rimpolpante e disciplinante, Per aumentare il diametro della fibra capillare fino al 9% (test strumentale), Ideale per capelli disidratati

Capelli 10 volte più Idratati (test strumentale), Morbidi e leggeri, Per un effetto rimpolpante

Utilizzare il siero spray quotidianamente sui capelli bagnati dopo la routine L'Oréal Paris Elvive Hydra Hyaluronic, Applicare sulle lunghezze e pettinare i capelli, Non risciacquare

Formula arricchita con Acido Ialuronico che rimpolpa i capelli ad ogni utilizzo e li lascia profumati fino a 72 ore (test sensoriale)

Contenuto: 1x L'Oréal Paris Elvive Siero Hydra Hyaluronic, 150 ml

Jimbo Massaggiatore capelli in silicone, shampoo a secco, spazzola capelli ricci e lisci, massaggiatore testa per stimolare la crescita del cuoio capelluto (Rosa) 7,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scopri un accessorio per capelli indispensabile per avere una chioma sana & forte. Questa spazzola esfoliante effettua un massaggio delicato al cuoio capelluto, migliora la circolazione sanguigna, stimolando la crescita e la rigenerazione pilifera. Il perfetto alleato per combattere la forfora e la cute grassa, elimina il sebo in eccesso e rimuove i residui di prodotti per capelli – come quelli per lo styling – che contribuiscono alla creazione della forfora.

Le morbide punte in silicone non irritano la cute ma al contrario esfoliano delicatamente il cuoio capelluto pulendo i capelli a fondo dalle radici. Pratica e facile da utilizzare grazie all’impugnatura ergonomica che si adatta con semplicità alla tua mano. Il risultato? I capelli appaiono più spessi, sani & vivi. Bonus: non solo capelli più belli, questa spazzola ha preziosi benefici anche sul nostro stato psico-fisico.

Bonus: non solo capelli più belli, questa spazzola ha preziosi benefici anche sul nostro stato psico-fisico. Aiuta ad allentare lo stress evitando che la tensione raggiunga il collo, le spalle, la fronte, le sopracciglia e la mascella. Adatta a tutti i tipi di capelli.

La spazzola per shampoo è adatta per uomini, donne e animali domestici, nonché per qualsiasi tipo di cuoio capelluto e capelli (indipendentemente dal fatto che i capelli siano spessi, corti o lunghi, grassi o secchi). Anche il tuo animale adorerà questo pennello

Facile da trasportare Le dimensioni di questo massaggiatore per la testa sono 8 x 8 x 7 cm, che tu sia in viaggio, a casa o in ufficio, puoi massaggiare e rilassare il cuoio capelluto, i clienti sono la nostra priorità, contattateci per qualsiasi informazione

Phytorelax Laboratories Argan Trattamento Olio - 60 ml 10,20 €

5,30 € disponibile 10 new from 5,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio trattante

In armonia con la natura, i prodotti all'olio di Argan Phytorelax per la cura dei capelli vantano proprietà emollienti, idratanti

Non contengono: parabeni; petrolati; coloranti

Revlon Professional UniqOne Coconut, Trattamento per Capelli Senza Risciaquo, All in One, Idrata, Protegge e Ripara (150ml), Fragranza al Cocco 9,90 € disponibile 15 new from 8,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 10 benefici in 1 prodotto: il nostro trattamento per capelli leave-in per uso quotidiano combina i 10 diversi benefici di cui i tuoi capelli hanno bisogno in un solo prodotto

Capelli fantastici in poco tempo: sia che utilizzi il trattamento al cocco su capelli bagnati o asciutti, questo spray per capelli senza risciacquo agisce rapidamente in modo che le donne possano fare tutte le cose preziose che vogliono con il loro tempo

Spray districante: pettina facilmente i capelli dopo aver usato questo spray districante uniqone. Il trattamento per capelli senza risciacquo districa i tuoi capelli per un'esperienza senza nodi

Facile da usare: proteggi i tuoi capelli facilmente e rapidamente applicando il trattamento quotidiano vegano per capelli danneggiati direttamente sui capelli bagnati e pettinandoli per districare. Per capelli asciutti, applica semplicemente il trattamento per capelli al cocco sul palmo della mano e lavora il prodotto sui capelli

REVLON PROFESSIONAL: scopri la nostra intera gamma di prodotti per capelli UNIQONE multi-benefici, ora con una nuova forma a bottiglia per una presa migliore e un nuovo design accattivante

Alama Professional Repair Bye Bye Doppie Punte Latte Ristrutturante per Capelli Danneggiati e Sfibrati, Giallo, 100 Millilitri 9,68 €

7,50 € disponibile 7 new from 6,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bye bye doppie punte ristrutturante capelli danneggiati e sfibrati

Senza solfati, parabeni, coloranti

Con cheratina

Prodotto di ottima qualita

L'Oréal Professionnel, Esperto di serie, Maschera per capelli leggera Absolut Repair, Per capelli fini e danneggiati 500 ml 34,99 € disponibile 2 new from 34,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni prodotto: 10,2 x 8,6 x 13,4cm

Tipologia prodotto: maschere per capelli

Brand: l'oreal

Gamma affidabile

Prodotto che unisce tradizione ed innovazione

Alama Professional Shampoo Riparazione, 500ml 8,50 €

5,95 € disponibile 7 new from 5,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo ristrutturante capelli danneggiati e sfibrati

Senza siliconi, parabeni o coloranti

Con cheratina

Prodotto di ottima qualita

Per capelli: ricci

Kemon - Actyva Bellessere Oil, Olio per Tutti i Tipi di Capelli, con Oli di Argan e Lino, Effetto Seta e Anticrespo - 50 ml 17,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Marca: Kemon

Olio vellutante

Contenuto: 50 ml

Prodotto di ottima qualita

Pantene Pro-V Lisci Effetto Seta Olio Capelli, Infuso di Argan, 100ml 5,99 €

4,72 € disponibile 7 new from 4,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Olio Secco Pantene Pro-V per capelli lisci

Nutre e idrata i capelli crespi, opachi

Non appesantisce

Senza risciacquo

Biopoint Styling - Fluido Ravvivaricci, Definisce e Valorizza i Capelli Ricci, Mossi Naturali o con Permanente, Azione Anticrespo, Dona Brillantezza e Morbidezza, 200 ml 15,38 €

8,50 € disponibile 12 new from 8,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fluido che definisce e valorizza i ricci, naturalmente ondulati o permanenti. I capelli sono morbidi e lucenti

Controllo leggero per ricci definiti e modellati. Azione idratante e rivitalizzante, dona morbidezza e lucentezza e protegge grazie ai filtri solari UV

Applicare sui capelli umidi e massaggiare per facilitare l’assorbimento del prodotto. Procedere con l’asciugatura abituale

Maschera Capelli Ristrutturante Olio di Cocco e Cheratina - Maschera Balsamo Professionale per Trattamento Idratante di Capelli Secchi o Danneggiati, Doppie Punte, Capelli Ricci e Trattati - 215 ml 17,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BALSAMO NUTRIENTE: Queste maschere per capelli ricche ma leggere sono in grado di nutrire i capelli secchi, crespi o rovinati. Hanno un effetto revitalizzante su ricci, boccoli, capelli naturali o colorati

CON CHERATINA E OLIO DI COCCO: Il trattamento lisciante alla cheratina e all'olio di cocco permette di restituire equilibrio nutrizionale ai capelli. Gli oli di argan, avocado e ricino fanno sì che restino forti e sani

ANTICRESPO E DISTRICANTE: Il trattamento riduce doppie punte ed effetto crespo, e rende più forti i capelli, quindi più facili da districare. Adatto a tutti i capelli: spessi, sottili, lisci, ricci, naturali o trattati con colore

RISTRUTTURANTE PER CAPELLI DANNEGGIATI: Questa maschera idratante ti ripara i capelli in pochi minuti. Tienila più a lungo per un effetto balsamo profondo, e per ottenere capelli morbidissimi e facili da gestire

CURA DEI CAPELLI PERFETTA: Questa maschera al cocco non contiene parabeni né solfati, quindi idrata i capelli senza privarli dei loro oli naturali

