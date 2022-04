40 La migliore provider voip italiano del 2022 – Non acquistare una provider voip italiano finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore provider voip italiano? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi provider voip italiano venduti nel 2022 in Italia.

Gigaset AS 690 IP Telefono Cordless per Chiamate VoIP e Telefonia Fissa, Nero [Italia]

Cordless per telefonate analogiche e internet

Design ergonomico ed accattivante con ampio display da 1.8" b/n illuminato

Base separata dal portatile per installarlo dove serve, predisposto anche il fissaggio a muro

Chiamata facilitata dai numeri grandi che appaiono sul display durante la selezione

Viva voce hi-fi con hdsp in voip sul portatile gigaset as 690 IP

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano

208,50 € disponibile 23 new from 208,50€

15 used from 183,82€

Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf "Utilizzo con Internet Service Providers" nelle specifiche prodotto

Modem router che usa la tecnologia 4x4 multi-user-mimo 1.733 (5 ghz) + 800 MBit/s (2.4 ghz) contemporaneamente, inoltre supporta le connessioni vdsl da 300 MBit, incluso supervectoring

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Media server con connettività nas integrato mette a disposizione della rete domestica musica, immagini e video

4x porte lan gigabit ultraveloci per computer, televisori ed altri dispositivi di rete, 2 potenti porte USB 3.0 per supporti di memoria (nas), stampanti di rete e chiavette per rete mobile

Grandstream Networks HT802 adattatore per telefono VoIP

2 used from 43,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta 2 profili SIP tramite 2 porte FXS e una singola porta 10/100Mbps

Tecnologia di crittografia di sicurezza TLS e SRTP per proteggere chiamate e account

Supporta conferenze vocali a 3 vie.

Supporta fax T.38 per la creazione di fax-over-IP

Supporta una vasta gamma di formati ID chiamante

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

139,99 € disponibile 98 new from 139,89€

7 used from 130,19€

Modem Router WI-FI 6 (WLAN AX) fino a 1.800 Mbps (5 GHz) e 600 Mbps (2,4 GHz) contemporaneamente, flusso di dati veloce e stabile per una rete locale esigente con diversi dispositivi collegati in wireless

Velocità Internet fino a 300 Mbps con VDSL-Supervectoring 35b; WLAN-Mesh: combinazione automatica dei prodotti Fritz in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali; porta WAN per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica

Centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice to mail) e funzione fax, stazione base DECT integrata compativile con fino a 6 telefoni cordless nonché per prese commutabili e regolatori di termosifoni FRITZ!DECT

4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampanti e server multimediale (NAS) che rende possibile l’archiviazione di film, foto e musica nella rete locale rendendoli usufruibili tramite ricevitori compatibili (tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.)

Contenuto: FRITZ!Box 7530 AX, alimentatore, 4 metri di cavo di collegamento DSL, 1.5 m di cavo LAN, guida all'installazione rapida in italiano;

Avm Fritz Box 7490 International Modem Router Wireless Ac 1750, Adsl2+, Fibra (Vdsl), 4 Lan Gigabit, 2 USB 3.0, Rosso/Grigio

3 used from 125,00€

Attenzione verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf "informazioni allineamento providers" nelle specifiche prodotto)

Wireless dual ac + n per l'uso in simultanea delle bande di frequenza da 2,4 ghz e 5 ghz (450 + 1300 MBit/s)

Funzionalità di router anche con chiavetta 4g/3g (lte/umts/hspa) o via porta ethernet 1 per connessione con modem via cavo o fibra ottica (ftth)

Base dect per collegare fino a 6 cordless (gap; funziojne voice2mail per configurare fino a 5 segreterie telefoniche con

Fritzapp fon per utilizzare il tuo smartphone come cordless (ios e android)

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

137,00 € disponibile 3 new from 119,00€

4 used from 105,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modem vdsl / profilo 35b, porta wan per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica

Router Wi-Fi AC+N (866 MBit/s + 400 MBit/s), Mesh, per una maggiore velocità ed una migliore copertura

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf "Utilizzo con Internet Service Providers" nelle specifiche prodotto)

4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampanti, dispositivi di archiviazione di rete, server multimediale (upnp av), connettività nas

Grandstream Networks HT801 gateway/controller 10,100 Mbit/s

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Telefono analogico 1 FXS port, porta 10/100 Mbit/s

Porte con codice colore per una facile installazione

Supporta fino a 1 SIP conta

16 MB di memoria flash dimensioni e dimensioni della memoria 32 MB

Gigaset C530A Go Telefono Cordless VoIP, Chiamate via Internet, 3 Segreterie Telefoniche, Nero [Versione Italia]

2 used from 72,94€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampio display grafico da 1.8 TFT con moderna interfaccia utente

Profili audio con tasto dedicato

Materiali di qualità (Portatile con telaio in alluminio)

Connessione: Analogica, VoIP

Numeri telefonici (analogico): 1, numeri telefonici (IP): 6, numero di conversazioni contemporanee (analogico): 1, numero di conversazioni contemporanee (IP): 2

AVM Fritz!Box 6890 LTE International - Modem Router Lte, Vdsl, Adsl2 +, Wifi Ac Mu-Mimo, Mesh, Wan Gigabit, 4X Gigabit Lan, USB 3.0, Centralino, Voip, Base Dect, Interfaccia in Italiano, Bianco/Rosso

328,35 € disponibile 89 new from 328,35€

1 used from 305,37€

Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf "informazioni allineamento providers" nelle specifiche prodotto)

Modem router che usa la tecnologia 4x4 multi-user-mimo 1733 (5 ghz) + 800 MBit/s (2.4 ghz) contemporaneamente

Modem lte di categoria 6 (fdd) con velocità in internet fino a 300 MBit/s sia con umts (3g) che lte (4g) e può essere utilizzato anche su connessioni dsl

4 porte lan ultraveloci, 1 porta USB 3.0 potente per supporti di memoria (nas) e stampanti di rete, 1 porta wan gigabit per collegare un modem cablato o per fibra ottica, 1 slot per schede sim

Centralino per tutti i telefoni analogici, isdn, decte IP, base dect per 6 telefoni cordless, funzione di ricezione e di invio di fax

AVM FRITZ! Mesh Set Edition International (FRITZ!Box 7530 + FRITZ!Repeater 1200, Dual Band (AC + N), velocità Internet fino 200 Mbit/s con VDSL 35b, interfaccia in italiano

3 used from 189,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maggiore portata wireless per tutti i dispositivi connessi

Velocità internet fino 200 MBit/s con vdsl 35b (300 MBit/s con supervectoring)

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Trasmissioni super veloci con wireless ac (886 MBit/s / 5 ghz) e la massima portata con wireless n (400 MBit/s / 2,4 ghz)

Porte: 1x USB, 4x lan ultraveloci per computer, televisore e altri dispositivi di rete, 1x porta per telefono analogico, 1x porta lan gigabit superveloce sul FRITZ!Repeater 1200

TP-Link Archer VR1210v Modem Router EVDSL fino a 300Mbps, Wi-Fi AC1200 2,4/5GHz, Telefonia fissa e VoIP, 5 Porte Gigabit, 1 USB 3.0 (Verifica compatibilità con la tua linea)

80,98 € disponibile 53 new from 80,98€

1 used from 78,48€

Attenzione - Controlla la compatibilità del prodotto con altri dispositivi e con il tuo ISP prima di acquistarlo

Scarica il PDF in : Guida dei prodotti e documenti per accedere alla guida alla configurazione. Cerca: configurazione internet e telefonia sul sito tp-link per una guida dettagliata alla configurazione di TIM, WIND TRE, TISCALI, FASTWEB e VODAFONE

Archer VR1210v è un modem in fibra di tp-link iper connessioni oltre i 100 Mbps, sostituire il modem fornito dall'ISP per usufruire di una connessione rapida fino a 300 Mbps

Connettività FR (EVDSL) fino a 300Mbps – Profilo 35b, compatibilità con gli standard VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

Connettività F (Fibra FTTH) fino a 1Gbps – Porta WAN Gigabit per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica, compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

TP-Link TD-W9970 Modem Router 300Mbps Wireless ADSL/VDSL2, 4 Porte 100 Mbps, 2.4GHz, 1 USB 2.0, Pulsante Wi-Fi On/Off, 2 Antenne Fisse

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modem Router VDSL2/ADSL2 che fornisce una velocità fino a 100 Mbps

Dotato di una porta ADSL/VDSL e di una porta WAN per connessioni fibra/Ethernet

Fornisce connessione broadband con velocità fino a 100Mbps su VDSL2 e retrocompatibile con ADSL2+/ADSL2/ADSL

È stato progettato per supportare vari servizi quali voce, video, dati, televisione ad alta definizione (HDTV) e gioco interattivo

Condividi nella tua rete file, media e stampanti utilizzando la porta USB multifunzione

Nokia 106 Dual Sim 2018 Grigio Scuro Con Torcia LED - Radio FM - Telefono Big Button

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Doppia SIM sbloccata, eccetto 3 reti

TORCIA LED

1.8 DISPLAY

2000 CONTATTI DI CONSERVAZIONE

RADIO FM SNAKE

DA611 il nuovo telefono fisso perfetto per i centralini. Bianco e Nero [Italia]

39,84 € disponibile 16 new from 35,11€

1 used from 34,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Perfetto per Gli hotel, uffici, capannoni e abitazioni

Vivavoce

Rubrica con 10 contatti e funzionalità VIP

Tasti di chiamata rapida da 2 a 9

Visualizzazione del nome o il numero del chiamante (CLIP)

AVM Fritz! Router 7590 AX Wi-Fi 6, 2400 Mbit/s (5 GHz) e 1200 Mbit/s (2,4 GHz), Fino a 300 Mbit/s con VDSL-Supervectoring 35b, Rete WLAN, Base DECT, Media Server, Adatto per la Germania

4 used from 215,56€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Innovativo Dualband 4 x 4 WiFi 6 (WLAN AX) con 2400 Mbit/s (5 GHz) + 1200 Mbit/s (2,4 GHz) per Wi-Fi ultra veloce, stabile ed efficiente nella rete domestica esigente con una vasta gamma di dispositivi Wi-Fi.

Velocità di internet fino a 300 Mbit/s tramite Supervectoring VDSL da 35b; rete WiFi potente: unisce automaticamente i prodotti Fritz distribuiti in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali.

Server multimediale integrato (USB, NAS) per la fornitura di film, musica e immagini in rete domestica e potente piattaforma per applicazioni multimediali in rete come IPTV, video on demand e streaming in 4K.

Impianto telefonico VoIP: base per fino a 6 telefoni senza fili, 5 segreterie telefoniche integrate con gestione vocale della rubrica e controllo dei prodotti FRITZ!DECT, come il regolatore del radiatore, lampada LED e prese commutabili.

Contenuto della confezione: router FRITZ!Box 7590 AX, alimentatore di rete, cavo di collegamento DSL da 4 m, cavo LAN da 1,5 m, adattatore TAE/RJ11, istruzioni per l'installazione (lingua italiana non garantita); l'alloggiamento della FRITZ!Box può variare all'interno del modello, tra le varianti non esistono differenze funzionali.

AVM FRITZ!Box 6820 LTE International Modem Router 4G/3G, Slot per SIM, Wi-Fi N 450 Mbit/s, 1 Porta LAN Gigabit, Interfaccia in Italiano

143,99 € disponibile 42 new from 143,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Internet ad alta velocità grazie al modem LTE 4G e 3G UMTS integrato, per reti 4G / 3G, Mini SIM

Internet attraverso rete 4G (LTE) e 3G (UMTS / HSPA +)

Modem LTE multibanda, il router si collega automaticamente a qualsiasi rete mobile disponibile

Router Wi-Fi N 450 Mbit/s (2,4 GHz, 3 x 3 MIMO), 1 x LAN Gigabit per collegare computer e console di gioco, parental control configurabile, interfaccia utente in italiano

Attenzione: verifica la compatibilità del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il Pdf "informazioni allineamento providers" nelle specifiche prodotto)

AVM FRITZ!Box 5530 Fiber - Modem in fibra ottica con 2 x 2 Wi-Fi 6 (WLAN AX), fino a 3 GBit/s, porta LAN 2,5 Gigabit, Adatto per la Germania

214,51 € disponibile 13 new from 198,26€

2 used from 181,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Router con modem in fibra ottica integrato per il collegamento diretto a tutte le comuni connessioni in fibra ottica in Germania.

Completamente attrezzato nella fornitura per il collegamento di operatori di rete nazionali, regionali e locali (standard fibra ottica AON e GPON).

Wi-Fi 6 con 2.400 MBit/s (5 GHz) e 600 MBit/s (2,4 GHz) per velocità Gigabit stabili su una vasta gamma di dispositivi.

Funzione Mesh Master: FRITZ!Box contiene punti di accesso WLAN distribuiti (ad esempio FRITZ!Repeater) per una rete Wi-Fi intelligente dinamica.

Impianto telefonico VoIP con numerose e pratiche funzioni per tutti i telefoni (analogici, DECT e IP), base DECT per un massimo di 6 telefoni cordless, per esempio tutti i modelli FRITZ!Fon. READ 40 La migliore router adsl del 2022 - Non acquistare una router adsl finché non leggi QUESTO!

NETGEAR Router 4G MR1100, Nighthawk Modem 4G e Router Wifi con sim, Porta Ethernet, Velocità fino a 1 Gbps

14 used from 269,96€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connessione Internet 4G: compatibile con tutte le sim 4G in commercio, la velocità di connessione dipenderà dalla copertura offerta dall'operatore

Ottima velocità 4G LTE: modem 4G portatile offre una velocità di download fino a 1 Gbps (dipende dall'operatore)

Sicurezza ovunque: Crea una rete privata per collegare in totale sicurezza i tuoi dispositivi anche quando sei fuori casa

Router vs Smartphone: un router mobile offre migliore velocità e copertura rispetto a uno smartphone

Linea Internet di backup: Collega il router mobile al tuo modem router di casa cosi da garantire una connessione anche se la linea principale non è disponibile

KuWFi Modem WiFi 4G, Router 4G LTE CPE Doppie antenne Esterne per casa/Ufficio Supporto Funziona con 3 (Tre) / Telecom Italia Mobile (Tim) / Vodafone/Iliad SIM Card

53,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cos'è CPE902】 CPE902 è un router 4G LTE adatto per il settore domestico / ufficio, è facile da collegare e facile da portare in mano. Può fornire contemporaneamente una rete ad alta velocità per 10-20 utenti. tutto quello che devi fare è inserire la scheda SIM, quindi puoi goderti il ​​WiFi con i tuoi amici con questo router 4G LTE portatile.

【Banda di rete 4G】 CPE902 è compatibile con le bande di frequenza delle schede SIM nella maggior parte dei paesi europei. Bande di frequenza: 4G FDD-LTE 4G LTE FDD B1 / B3 / B7 / B8 / B20. Si prega di confermare se la banda di frequenza della scheda SIM è compatibile con essa prima di acquistare un router.

【Caratteristiche principali Prestazioni】 La velocità di download è fino a 150 Mbps, la velocità di upload è fino a 50 Mbps e la velocità di trasmissione wireless è di 300 Mbps. Dispone di 2 antenne ad alte prestazioni, dotate di 1 * LAN e 1 * slot di interfaccia per schede SIM, la confezione viene fornita con alimentatore 12V 1A. Temp di funzionamento: -10 ℃ ~ 40 ℃ per la conservazione: -40 ℃ ~ 70 ℃ per il lavoro

【COME USARE】 Anche se la scheda SIM è compatibile con CPE902, non è necessariamente plug and play, forse è necessario disabilitare il codice PIN della scheda SIM e modificare l'APN. Assicurati che la scheda SIM sia attiva, non supporti il ​​servizio di roaming e la scheda SIM virtuale e la scheda SIM IoT; Nelle zone rurali non ha coperto un buon segnale un po 'di tempo di disconnessione, questo è normale.

【Servizio clienti】 Per 30 giorni dalla data di acquisto, restituire il prodotto KuWFi integro e ricevere un rimborso completo per QUALSIASI motivo Garanzia di 12 mesi per problemi relativi alla qualità Per 12 mesi dalla data di acquisto. ci occupiamo di tutti i problemi relativi alla qualità con una SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO COMPLETO.

Huawei - Soyea 4G+ Router Mobile 4G Wi-Fi LTE (CAT. 7) Hotspot,Velocità di Download fino a 300 MBps, Supporta il Wi-Fi Dual Band,Selezione Automatica e il Beamforming,4 Porte Ethernet Gigabit

5 used from 95,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Download in 4G+ rapido con 300 Mbps di velocità che consente di guardare video in full HD senza interruzioni, scaricare file ed effettuare una videochiamata in full HD senza perdite di segnale

Il router Huawei 4G+ genera un hotspot tramite Wi-Fi a 1167 Mbps in dual band a 2,4 GHz e 5 GHz, naviga tramite Wi-Fi in modo fluido e stabile grazie alla selezione automatica del segnale migliore

Al router possono essere collegati simultaneamente fino a 64 dispositivi con Wi-Fi, tra cui computer portatili, tablet, smartphone e console per videogiochi

Con Wi-Fi TX e dotato di tecnologia beamforming, il router 4G Pro invia segnali a dispositivi specifici, e consente di individuare i dispositivi stessi al fine di stabilire la comunicazione

la velocità della comunicazione via Wi-Fi aumenta di circa il 30 % per area (rispetto a un CPE privo di beamforming)

Asus RT-AC86U Router Wireless AC2900 Dual-band Gigabit 802.11ac, MU-MIMO, AiProtection, 3G/4G support, AiCloud

130,99 € disponibile 41 new from 130,99€

45 used from 90,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Velocità e copertura Wi-Fi imbattibili grazie alla tecnologia NitroQAM ed alla CPU da 1.8GHz dual-core

L'acceleratore di gioco WTFast and il QoS adattivo assicurano l'esperienza di gioco definitiva

Massima copertura grazie alle antenne ad alto guadagno ed alle tecnologie ASUS AiRadar e Range Boost

Massima sicurezza contro malware grazie alla tecnologia Asus AiProtection powered by Trend Micro

Attenzione, questo prodotto non e anche modem

TP-Link TL-WR902AC Nano Router AC750 Wi-Fi Portatile, 2.4/5 GHz, Bianco

31,99 € disponibile 21 new from 31,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design portatile, giusto per l'utilizzo domestico o in viaggio, per creare reti Wi-Fi via ethernet o wisp

Wi-Fi dual band ac750: connessioni stabili e potenti per streaming HD su tutti i tuoi dispositivi

Un interruttore per cambiare le modalità

Porta USB e micro USB versatili per condividere file e per la ricarica

Questo prodotto non supporta stick 4G nel mercato italiano; per informazioni sulla compatibilità, contattare l'assistenza tecnica tp-link

Avm Fritz!Repeater 310 International, Range Extender Universale Wireless N 300 MBit/S, Wps, Compatibile con Modem Fibra e Adsl, Bianco/Rosso

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Range extender n 300

Compatibile con modem router adsl, vdsl e fibra (ftth) di tutti i provider

Facile da installare tramite wps o procedura guidata in italiano

Design compatto

CPR V5000 - Blocca le chiamate indesiderate, riprendi il controllo della tua Privacy

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2000 numeri truffa pre-programmati più la capacità di bloccare altri 1500 numeri o prefissi area con un pulsante.

Funzione di blocco numero inserendo #2 su qualsiasi cordless collegato alla base del telefono.

Funzione di blocco internazionale: questo rifiuterà tutti i numeri INTERNAZIONALI.

Funzione di blocco non disponibile: questo rifiuterà tutti i numeri NON DISPONIBILI/NON RAGGIUNGIBILI.

Funzione di blocco privato: questo rifiuterà tutti i numeri PRIVATI.

AVM FRITZ!Repeater 3000 - Ripetitore Mesh Wireless, Bianco, Versione in lingua tedesca

5 used from 97,67€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Più portata Wi-Fi per tutti i dispositivi collegati, compatibile con tutti i router WLAN più diffusi

Tre unità radio per una WLAN di alta qualità fino a 3.000 Mbit/s (AC+AC+N).

Semplice configurazione Wi-Fi con un solo pulsante tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup), crittografia Wi-Fi sicura di fabbrica

Due porte LAN Gigabit ultraveloci per la creazione di un ponte LAN o di dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

Contenuto della confezione: AVM Fritz!Repeater 3000, istruzioni brevi stampate, 2 cavi di rete

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5 GHz) e 600 MBit/s (2,4 GHz), fino a 300 MBit/s con Supervectoring VDSL 35b,WLAN Mesh, Base DECT, Media Server, adatto per Germania

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Router WI-FI 6 (WLAN AX) fino a 1.800 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz) contemporaneamente, flusso dati veloce e stabile per una rete domestica esigente con una vasta gamma di dispositivi Wi-Fi.

Velocità Internet fino a 300 Mbit/s tramite Supervectoring VDSL 35b, WLAN-Mesh: unisce automaticamente i prodotti Fritz distribuiti in una rete WLAN intelligente con prestazioni ottimali.

Impianto telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate e funzione fax, stazione base DECT integrata per fino a 6 telefoni cordless e per prese commutabili e termoregolatori FRITZ!DECT.

Media server (USB, NAS) distribuisce film, foto e musica nella rete domestica a ricevitori adatti come tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.

Contenuto della confezione: FRITZ!Box 7530 AX, alimentatore di rete, cavo di collegamento DSL, cavo di collegamento da 4 m, cavo LAN da 1,5 m, istruzioni per l'installazione (lingua italiana non garantita). READ 40 La migliore software virtualizzazione del 2022 - Non acquistare una software virtualizzazione finché non leggi QUESTO!

Sitecom 3G Mobile Wi-Fi Router, SIM Lock Free, Compatibile con Tutti Gli Operatori, Bianco

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche router 3g

portatile

Wi-Fi ovunque

AVM Fritz!Fon C6 Telefono DECT Bianco Identificatore di Chiamata Fritz!Fon C6, Telefono DECT, Telefono con Vivavoce, 300 Voci, Identificatore di Chiamata, Bianco

67,26 € disponibile 1 used from 67,26€

Comfortabele draadloze telefoon met intuïtieve menugeleiding voor alle FRITZ! Box-modellen met DECT-basisstation

ASUS DSL-AC68U Modem Router, compatibile Ai Mesh, Annex A B J, WiFi 5 AC1900 MIMO, 4x Gigabit LAN, AiProtection, CPU Dual-Core, USB 3.0 multifunzione

4 used from 129,92€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modem Router DualBand Wi-Fi AC con velocità fino a 1900 Mbps

4 porte LAN RJ45 Gigabits BaseT, 1 Porta WAN e 1 porta USB 3.0., supporto 3G-4G LTE

Porta USB 3.0 Multi-purpose che supporta la condivisione di file, stampanti, condivisione dongle 3G/4G e media streaming fino a 10 volte più veloce rispetto a USB 2.0 per il trasferimento dei dati

La velocità combinata di trasmissione dati di 1900 Mbps permette un ottimo streaming di video 4K/UHD, giochi online o altre attività che richiedono grande ampiezza di banda

Compatibile con i servizi ADSL2 / 2, ADSL, VDSL2, fibre e cavi per tutte le future possibilità

