40 La migliore radiosveglia a proiezione del 2022 – Non acquistare una radiosveglia a proiezione finché non leggi QUESTO!

TAKRINK Sveglia con Proiettore Radiosveglia Digitale da Comodino 12/24H Display LED a 180° Luminosità a Proiezione Rotante Regolabile con Sveglie FM Radio 2 e Cavo USB 29,99 €

24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⏰【Sveglia con schermo a LED da 8 pollici】 Sveglia con comodino digitale a LED da 8 pollici TAKRINK per camere da letto adotta lo schermo curvo più alla moda, è un regalo perfetto per bambini e anziani.

⏰【15 radio FM con timer di spegnimento】 Ricerca manuale dei canali premendo il pulsante "▲" o "▼", è possibile salvare facilmente fino a 15 stazioni radio FM con 15 livelli di volume regolabili. L'impostazione del tempo di riproduzione della radio entro 90 minuti consente di addormentarsi facilmente. La radio si spegnerà automaticamente dopo il tempo specificato.

【Sveglia con proiezione ruotata di 180°】 Il proiettore ruotato di 180°proietta chiaramente l'ora sulla parete o sul soffitto, non è necessario controllare l'ora sul cellulare di notte. La luminosità della proiezione è regolabile su 4 livelli (Scuro-Medio-Luminoso-OFF). Nota: premere a lungo il pulsante "▲" per capovolgere la vista di proiezione di 180 °.

2️⃣【Doppia sveglia e funzione Snooze】 La sveglia con proiezione TAKRINK ha 2 sveglie separate. È possibile impostare due sveglie contemporaneamente. Se non vuoi alzarti, premi SNOOZE per entrare in modalità snooze, l'allarme aspetterà fino a quando non annulli la modalità snooze sleep.

【Caricatore per cellulare USB e memoria di spegnimento】 Sveglia digitale TAKRINK dotata di interfaccia di uscita USB 5V / 1A, è possibile caricare smartphone. Le impostazioni di ora / sveglia / radio verranno ricordate anche in caso di interruzione di corrente.

Sveglia con Proiettore da 7,5 Pollici Sveglia Radio Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore con Rotazione di 180 ° Luminosità Regolabile con Temperatura Umidità e Uscita USB Ricarica 31,99 €

29,99 € disponibile 2 new from 29,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☀️【Proiezione rotante HD a 180 ° a 3 livelli di luminosità】 La sveglia da comodino digitale adotta un design a luce rossa rotante a 180 ° ad alta definizione che può essere proiettata su di una parete o su un soffitto. Quando ti svegli di notte, puoi facilmente conoscere l'ora. Inoltre, ci sono 3 livelli di luminosità (Alto / Basso / OFF), ed è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze.

【Radio FM e timer di spegnimento】 La sveglia con proiezione non è solo una sveglia, ma anche una radio. La radio può cercare e memorizzare automaticamente i canali (frequenza FM: 76-108 MHz). Dispone anche di una funzione timer di spegnimento, è possibile impostare il tempo di spegnimento automatico (stop dopo 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuti). È semplice e comodo da usare.

⏰【Doppia sveglia e SNOOZE】 Consente di impostare 2 sveglie, perfette per le diverse esigenze. Quando suona un allarme, premere il pulsante "Z" per interrompere l'allarme, l'allarme suonerà in seguito. (È possibile impostare un intervallo di tempo da 5 minuti a 60 minuti in base alle proprie esigenze) La funzione snooze consente di ottenere un tempo di sonno extra, ma allo stesso tempo impedisce un sonno eccessivo.

【Luminosità automatica e modalità notturna】 Sono disponibili quattro tipi di luminosità dello schermo (Alta / Media / Bassa / OFF). Può essere modificato automaticamente in base alla luminosità ambientale dal sensore di luce. E’ possibile impostare la modalità notturna per condizioni di scarsa illuminazione. In questa modalità la luminosità non influirà sul sonno.

【Display multifunzionale e porta di ricarica USB】 Su questo ampio display a LED l’ora viene mostrata (12H o 24H), la temperatura (0 ℃ - 50 ℃ o 32 ° F - 122 ° F), l'umidità (20% - 95%) , icona della sveglia, può anche essere utilizzato come specchio. Inoltre, è presente una porta di ricarica USB, che consente di caricare qualche dispositivo mentre si dorme.

EXPLORE SCIENTIFIC Orologio radiocontrollato con proiezione ora RDP1001, nero 25,90 € disponibile 20 new from 25,90€

2 used from 24,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Orologio a proiezione con visualizzazione radiocomandata dell'ora; la proiezione è ruotabile di 180 gradi con possibilità di flip 180°

Allarme e datario Temperatura variabile e indicazione del giorno della settimana modificabili; visualizzazione della temperatura in con F; allarme con funzione snooze

Visualizzazione dei giorni della settimana in cinque lingue

Retroilluminazione blu

Incluso adattatore A/C

Anykuu Sveglia Proiettore Sveglia Digitale con Proiettore 6.7 Pollici a 180° di Rotazione Orologio Proiettore Radio FM con Adattatore 2 Sveglie e 15 Volumi Facile da Usare 24,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【La sveglia con proiettore ruota di 180°】La sveglia digitale con proiettore ha 2 livelli di regolazione della luminosità della proiezione e un angolo regolabile di 180°, premere ▲ per avviare la funzione di proiezione digitale, la migliore distanza di proiezione: 3-5M

【Orologio radio con timer di sonno】La radiosveglia con proiettore inizia a riprodurre le stazioni radio premendo il pulsante " RADIO", è possibile preimpostare 15 stazioni radio e regolare 15 livelli di volume a sveglia è dotata di un'antenna per migliorare il segnale radio

【Ricarica USB e backup della batteria】 Il retro della orologio con proiettore ha una porta di uscita USB per caricare il tuo smartphone con la specifica dell'adattatore di alimentazione raccomandata di 5V 2A. 7 pulsanti indipendenti possono essere facilmente utilizzati sia dagli anziani che dai bambini

【Funzione snooze e funzione di allarme】La radiosveglia con proiettore può impostare due allarmi allo stesso tempo, la luce lampeggerà anche quando l'allarme si spegne, e il tempo di snooze automatico predefinito è di 9 minuti. Batteria a bottone design della sveglia di proiezione, ricollegare l'alimentazione, anche in grado di memorizzare tutte le impostazioni

【6.7" sveglia LED con schermo a luminosità regolabile】 I numeri bianchi non faranno male ai tuoi occhi, 12 / 24H possono essere cambiati a piacimento, mentre lo schermo ha 3 livelli di regolazione della luminosità. Il modo di regolare la luminosità digitale dello schermo: prima premere "SET", poi premere "ANOOZE DIMMER", e poi premerlo tre volte per regolare la luminosità in tre modi diversi

Brandson - Radiosveglia FM a proiezione - Orologio Radio - Sveglia Digitale - Proiezione Ora - Radio FM - Elegante Design Rotondo - Girevole di 180 Gradi - Anello di Messa a Fuoco - Bianco 34,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Denominazione del modello: Brandson Sveglia con proiezione dell'ora | 301887

Funzione: Con questa radiosveglia dall'elegante design rotondo non vi sveglierete più in ritardo! La sveglia multifunzione con proiezione dell'ora è facile da usare, brilla grazie a numerose caratteristiche supplementari ed è sempre un compagno fedele, sia a casa che in viaggio

Caratteristiche: Doppio allarme – Sveglia (sveglia mattutina) con beep o in alternativa allarme radio | Ottima stabilità grazie ai piedi d'appoggio | Misura compatta (adatta per ogni comodino) | Impostazione della luminosità e della definizione dell'immagine tramite anello di messa a fuoco | AM/PM o 24 ore | Orientabile di 180° in modo flessibile (proiezione Flip) | Varie modalità di allarme | Funzione Snooze | Possibilità di proiezione con messa a fuoco | Ricerca stazione radio automatica

Display: Display a LED 0,6" | Tipo di batteria: CR2032 (batteria Backup non compresa) | Drive altoparlante 0,5W (Speaker) | Formato compatto | Elegante design rotondo | Anello di messa a fuoco per impostazione luminosità e definizione dell'immagine | Alimentazione di tensione: 230V AC / 50Hz

Forma: rotonda | Dimensioni: diametro ca 13 cm - Profonditá 13cm | Peso: | Peso: 355g (solo dispositivo) / 450g (inclusa la confezione) | Colore: bianco/argento

Brandson - Radiosveglia FM con proiezione – 2 x sveglia digitale - proiezione dell'ora a led rossi con flip di 180° - Display a LED 4,7" - Sensore crepuscolare on off - Nera argentata 36,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modello: Radiosveglia Brandson con proiezione e visualizzazione data, ora 12/24 h, doppio allarme (con suono "Beep" e radio), quattro modalità di allarme, funzione Snooze, proiezione orientabile, focus su ghiera, ricerca stazione FM automatica, funzione Snooze/Pisolino | 301812

Uso: Con la sveglia FM con proiezione di Brandson sará possibile proiettare l'ora, per esempio, sulla parete o sul soffitto. Grazie alle diverse modalità di allarme e il Dual-Alarm, è possibile impostare due allarmi differenti. La sveglia con proiezione offre la possibilità di essere svegliati da un suono "Beep" o dalla stazione radio preferita.

Funzioni: con display a LED blu (4,7"), impostazione dell'ora + della data + sveglia, e funzione Snooze, proiezione di 180°, funzione radio, funzione Sleep con radio/funzione pisolino, regolazione della luminosità del display automatica o manuale (autodimmer ON OFF), spegnimento display automatico, cambio visualizzazioni automatico

Campo di ricezione: modulazione di frequenza FM | numero di stazioni radio memorizzabili: 10 | sistema altoparlante: mono | tipo di sintonizzatore: digitale | metodo di sveglia: radio, allarme (Bip) | richiede batteria CR2032 per mantenimento memoria in caso di blackout (non inclusa nella confezione)

Dimensioni: ca. 102mm x 187mm x 72mm (L x L x P)| Peso: 530g (solo sveglia) / 660g (inclusa la confezione) | Colore: nero lucido/argento | Contenuto della confezione: Sveglia multifunzione FM con proiezione/radiosveglia di Brandson + istruzioni per l'uso in italiano

Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore, Sveglia con Fm Radio, Usb Doppi Sveglia, 3 Livelli Luminosità, Snooze e 15 Livelli di Volume, 12/24h, Sveglia Multifunzionale, per Camera da Letto 29,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【PROIEZIONE】 Sveglia con proiettore orientabile a 180°, che può regolare l'angolo come richiesto (-90° ~ 90°) per proiettare il tempo ultra chiaro su parete o soffitto. Orologio da comodino progettato con 3 livelli di luminosità regolabile di proiezione, garantisce proteggere gli occhi dalla luce dell'orologio troppo luminosa. Distanza di proiezione ottimale: 2 ~ 5 m.

【RADIO FM E DOPPIA SVEGLIA】 Radiosveglia con volume regolabile (0-15), ricezione della gamma di frequenze audio FM87,5MHZ-108MHZ, soddisfa l'uso della maggior parte dei paesi del mondo. La radio FM con timer di spegnimento si spegne automaticamente dopo il tempo specificato (5 ~ 90Min). Può impostare due orari di sveglia separati, 2 suoni di allarme (Didi-Sound e Radio) con volume regolabile per soddisfare esigenze diverse, ti permette di fare un pisolino extra (5 ~ 60Min).

【DISPLAY MULTIFUNZIONE】 Orologio a led con visualizzazione dell'ora (12/24H), della temperatura e dell'umidità (Convertibile °F/°C), utilizzato per identificare l'umidità interna e la temperatura. 4 Luminosità schermo manuale / automatica senza abbagliamento, ottima per anziani o persone con scarsa visione per leggere il tempo. E il display può anche essere utilizzato come specchio per la casa o in viaggio.

【BATTERIA DI BACKUP E CARICATORE USB】 La sveglia digitale alimentata dalla rete elettrica e dalla batteria di backup. Con una batteria di backup, mantiene l'impostazione dell'ora interna per evitare di reimpostare l'ora in caso di interruzione di corrente. La porta USB fornisce la ricarica per il tuo telefono e altro dispositivi mentre dormi.

【COSA OTTIENI】 1 * Sveglia del proiettore con antenna, 1 * Cavo (senza adattatore), 1 * Pila a bottone CR2032, 1 * Guida per l'utente. Forniamo un servizio clienti di alta qualità, rispondiamo e risolviamo tutte le tue preoccupazioni sul prodotto entro 24 ore. READ 40 La migliore pianoforte al mondo del 2022 - Non acquistare una pianoforte al mondo finché non leggi QUESTO!

Sony ICF-C1PJ Radiosveglia AM/FM con Proiezione dell'orario, Argento 79,00 €

74,99 € disponibile 4 new from 74,99€

2 used from 53,30€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SONY

Accessoire image & son

Explore Scientific RPW3009, Orologio a proiezione con visualizzazione radiocomandata dell'ora, Funzione metero, Porta USB per ricaricare il telefono, sensore per temperatura interna, nero 53,97 € disponibile 18 new from 51,05€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Weather Forecast con indicatore temperature interna/esterna

Doppio allarme con snooze, 12/24 ore selezionabili

Proiezione dell’ora e del tempo con proiezione 180° flip

Ports USB per ricaricare il telefono

Indicatore di batteria scarica (2 batterie AAA incluse)

Sveglia Digitale da Comodino Radiosveglia con Proiettore Scrivania Scaffale 4 Livelli Luminosità Proiezione Regolabile 180° 7 Allarmi 31,99 €

26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Proiezione Regolabile - Sveglia digitale da comodino con proiettore regolabile a 180°. Scegli tra la regolazione manuale regolando l’angolo di proiezione che preferisci oppure premendo il tasto flip per capovolgere la proiezione direttamente a 180° con un solo pulsante. Luminosità della proiezione regolabile tra elevata, ridotta, media oppure spenta. Messa a fuoco regolabile

Schermo 6” LED - Ampio schermo a LED per visualizzare chiaramente l’ora e le altre icone di impostazione. Luminosità dello schermo regolabile a tre livelli tra elevata, ridotta oppure spenta per non disturbare il sonno. Possibilità di scegliere il formato dell’ora tra 12/24h

Doppio Allarme & Funzione Snooze - Consente di impostare due allarmi sveglia, con la possibilità di scegliere tra 7 diverse suonerie: onde, piano 1, piano 2, canto usignolo, beep, canto gabbiano e radio FM. 6 livelli di regolazione del volume dell’allarme sveglia. Funzione snooze 10min con massimo 3 ripetizioni... per non dormire troppo!

Radio FM - Memorizza fino a 15 stazioni radio FM con una frequenza tra 76-108MHz che possono essere ricercate sia automaticamente o manualmente in base alla potenza del segnale dell'ambiente in cui ci si trova. 16 livelli di regolazione del volume della radio e antenna per rafforzare il segnale radio, consentendo di ascoltare musica, notizie, previsioni meteorologiche e molto altro

Porta USB - Design con interfaccia output USB sul retro della sveglia per ricaricare comodamente il tuo smartphone. Cavo di alimentazione USB con adattatore. Da utilizzare collegata alla corrente

Sveglia con Proiezione, Sveglia Digitale da Comodino, Radiosveglia con Proiettore, FM Orologio, Porta USB, 4 Livelli di Luminosità Doppio Allarme, Snooze, 12/24 H,Termometro Interno(Senza Adattatore) 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1 [Proiezione HD a 180 ° e Luminosità di Proiezione Regolabile]: la nostra sveglia con proiezione adotta un design di proiezione ad angolo regolabile a 180 ° (da -90 ° a 90 °), che può essere chiaramente proiettato sulla parete o sul soffitto entro 5 metri , Quando ti svegli di notte, puoi leggere l'ora a colpo d'occhio. È inoltre possibile modificare la luminosità della proiezione secondo necessità. Promemoria: premere a lungo il tasto "▲", lo schermo di proiezione del tempo si invertirà.

2 [Radio FM e Timer di Spegnimento] : La nostra sveglia con proiezione non è solo una sveglia, ma anche una radio. La radio ha le funzioni di ricerca automatica, blocco e memorizzazione (frequenza radio FM: 76-108 MHz), il funzionamento è semplice e conveniente.La radio ha una funzione di timer di spegnimento, è possibile impostare l'ora di spegnimento automatico, l'ora di impostazione è di 5-90 minuti e la radio può essere spenta in base all'impostazione.Design molto umano.

3 [Dimmerabile e Multifunzione]: display LED a grande schermo, la luminosità può essere regolata manualmente, 4 livelli di luminosità: luminoso, medio, scarsa illuminazione e spento. La sveglia può anche essere oscurata automaticamente dal sensore di luce, lo schermo può essere regolato in base alla luminosità dell'ambiente. Allo stesso tempo, il design dello specchio può essere utilizzato anche come specchio. È anche un termometro da interni in grado di visualizzare la temperatura e l'umidità.

4 [Doppia Sveglia e Funzione Snooze]: la doppia sveglia consente a te e al tuo partner di impostare l'ora della sveglia separatamente senza reimpostarla. La funzione snooze ti consente di ottenere 5 minuti in più di sonno, ma allo stesso tempo previene il sonno eccessivo, puoi anche impostare il tempo di snooze da solo.La modalità sveglia può impostare il tradizionale suono didi e impostare i suoni della radio come sveglia.

5 [Porta di Ricarica USB e Funzione di Memoria]: le nostre sveglie utilizzano un alimentatore DC 5V (adattatore non incluso), che è più efficiente dal punto di vista energetico. C'è una porta di uscita USB 5V / 1.2A, che ti permette di carica il tuo telefono o tablet quando dormi. La batteria di backup del pulsante integrato può mantenere la normale camminata e le impostazioni originali dell'ora, non è necessario reimpostare l'ora quando l'alimentazione è spenta.

Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore, WOCVRYY Radiosveglia con Proiettore, Proiezione Ruotabile di 180 Gradi , Doppia Sveglia Snooze FM Radio 2 Porte di Ricarica USB 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Proiezione molto chiara】 La sveglia digitale può essere ruotata di 180°,può proiettare il tempo sulla parete o sul soffitto a piacimento e la distanza di proiezione ottimale è di 1,5-3 metri. La proiezione ha quattro livelli di luminosità e puoi regolare la luminosità che ti fa sentire più comodo. Ha questa sveglia digitale con proiezione, non è necessario prendere il telefono per vedere l'ora, può vedere l'ora sempre e ovunque.

【Due sveglie e snooze】 Questa radiosveglia con proiezione può impostare due sveglie separate, tu e tua moglie potete impostare una sveglia separatamente o utilizzare la sveglia uno al lavoro e la sveglia due quando riposate. Se non vuole alzare basta premere il pulsante "SNOOZE", può impostare il sonno per altri 5-60 minuti.

【Radio FM 】 Questa non è solo una sveglia digitale ma anche una radio (frequenza radio FM: 87.5-108MHz), può salvare fino a dieci stazioni. Mentre dorme, può impostare l'ora in cui la radio è spenta e si spegnerà automaticamente .

【Due porte di ricarica USB】 Quando la spina è insufficiente, può caricare altri dispositivi attraverso le due porte USB dietro la radiosveglia con proiezione, il che è molto conveniente.

【Grande Schermo LED】 Questa radiosveglia con proiezione ha un grande schermo a LED che consente di vedere chiaramente l'ora e di regolare liberamente la luminosità dello schermo senza influire sul sonno notturno.

Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore, WOCVRYY Radiosveglia con Proiettore, Proiezione Ruotabile di 180 Gradi , Doppia Sveglia Snooze FM Radio 2 Porte di Ricarica USB 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Proiezione molto chiara】 La sveglia digitale può essere ruotata di 180°,può proiettare il tempo sulla parete o sul soffitto a piacimento e la distanza di proiezione ottimale è di 1,5-3 metri. La proiezione ha quattro livelli di luminosità e puoi regolare la luminosità che ti fa sentire più comodo. Ha questa sveglia digitale con proiezione, non è necessario prendere il telefono per vedere l'ora, può vedere l'ora sempre e ovunque.

2️⃣【DOPPI ALLARMI E SNOOZE】 La sveglia digitale con proiettore può impostare due sveglie separate, le doppie sveglie possono impostare sveglie BIBI o stazioni radio preimpostate come sveglie. La funzione snooze aggiuntiva ti consente di dormire da 5 a 60 minuti dopo che la sveglia suona con una semplice pressione del pulsante Snooze in alto.

【Radio FM con Timer di Spegnimento】Radiosveglia con proiezione WOCVRYY ha le funzioni di ricerca automatica, premere a lungo il tasto ▼ o ▲ per cercare automaticamente, può salvare 10 stazioni radio FM e spegnere automaticamente la radio per dormire attraverso il timer. Con 15 livelli di volume regolabili.

⏰【Grande Schermo LED】La sveglia con proiezione ha un grande schermo a LED, che può visualizzare chiaramente l'ora indipendentemente dalla distanza. Sveglia Digitale ha Dimmer infinito, luminosità regolabile all'infinito consente di regolare la luminosità durante il giorno e la notte più morbida.

【Doppia porta di ricarica USB】La doppia porta di uscita USB sul retro della sveglia consente di ricaricare facilmente altri dispositivi. Con batteria integrata, in caso di assenza di corrente, esso è in grado di mantenere memorizzati sia sveglia che l'orario (e pertanto non è necessario reimpostarli ogni volta di nuovo).

HPDOM Radiosveglia/Stazione Meteorologica Radio con Sensore Esterno/Sveglia di Proiezione con Alimentazione/Temperatura E umidità Interna/Esterna/Fasi Lunari/Display LCD 48,07 € disponibile 2 new from 48,07€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ [FUNZIONE ALL-IN-ONE] ----- Previsioni meteo a colori e funzione di proiezione; umidità interna ed esterna e previsioni del tempo; doppia sveglia e funzione snooze; temperatura interna (32 ~ 122 ° F) e temperatura esterna (-4 ~ 140 ° F); 4 tipi di luminosità della retroilluminazione; disponibile in 7 lingue nei giorni feriali; collegato con 3 sensori remoti (incluso solo 1 sensore).

★ [PREVISIONE METEOROLOGICA E FUNZIONE DI PROIEZIONE] ----- Le previsioni del tempo sono calcolate in base alla pressione dell'aria del sensore esterno (massimo 200 piedi). Può essere sia il tempo di proiezione che la temperatura esterna. Il proiettore può essere ruotato di 180 gradi. La funzione di proiezione può essere impostata su OFF o ON

★ [TERMOMETRO, IGROMETRO E FUNZIONE MOLDY PERICOLOSA] ----- Visualizza il display interno / esterno di temperatura e umidità, opzionalmente in ° C o ° F; MIN / MAX display umidità e temperatura; quando la temperatura esterna è -1 ° Da C a 2,8 ° C, suonerà un allarme antigelo esterno;

★ [FUNZIONE OROLOGIO E CALENDARIO ALLARME] ----- Impostazione automatica o manuale della radio DCF; l'ora può selezionare il formato e il fuso orario di 12/24 ore; doppio allarme con facile accensione e spegnimento e funzione snooze; semplice visualizzazione delle fasi lunari È possibile scegliere tra 7 lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, olandese e danese.

★ [ALIMENTAZIONE] ----- 1 batteria e alimentatore CR2032. Quando si utilizza l'alimentatore, la retroilluminazione è attiva e puoi impostarla su 4 livelli di luminosità, perfetti per te o un amico.

Trevi RC 85D8 DAB Radiosveglia Elettronica con Proiezione Orario e Ricevitore Digitale DAB/DAB+, Grande Display LED, Sveglie Programmabili, Funzione Snooze, Funzione Sleep 54,90 €

43,46 € disponibile 5 new from 43,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Proiezione dell’orario con regolazione angolo di proiezione

Tasto rotazione elettronica della proiezione di 180° per una corretta indicazione in base alla posizione dell’apparecchio

Radiosveglia con ricevitore DAB+ e informazioni alfanumeriche su display

Gamme d’onda: DAB/DAB+ e FM RDS / Stazioni memorizzabili

Ingresso Cuffia Ø 3.5 mm

Sveglia con proiezione con Rotazione di 180 ° - Sveglia digitale da Comodino con radio,Porta USB,Schermo LED a specchio da 18,8 cm , 4 Livelli di Luminosità Doppio Allarme, Snooze, 12/24H 29,99 €

25,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. DOPPI ALLARMI CON FUNZIONE SNOOZE: Super conveniente con doppi allarmi, puoi impostare due allarmi secondo la richiesta tua. La funzione snooze ti consente di ottenere 5-60 minuti più di sonno ma non serve di preoccupare ritardo. Se vuoi spegnere gli allarmi, puoi premere "AL", l'allarme sarà preso il giorno successivo..

2. 180° ULTRA-CHIARO PROIETTORE RUOTABILE : è possibile ruotare il proiettore di 180°, l'immagine di proiezione può anche essere capovolta di 180°. La luminosità della proiezione può essere regolata alla luminosa o debole, puoi leggere facilmente il tempo quando apre gli occhi.

3. SCHERMO DA 18,8CM CON DIMMER 12/24H: Facile da leggere soprattutto per i bambini e le persone anziane grazie a grande schermo da 18,8CM. La luminosità dello schermo a LED può essere modificata manualmente o automaticamente. La luminosità dello schermo a 3 livelli è regolabile manualmente, la modalità dimmer automatico consentirà al display di entrare automaticamente in modalità a bassa luminosità in un ambiente buio.

4. VOLUME FM REGOLABILE E TIMER SLEEP: Potete preimpostare le stazioni radio preferite (FM: 76,0-108.0MHz). Il volume è regolabile da L00 a L15. Puoi scegliere le tue stazioni radio preferite o il suono predefinito come suono della sveglia. La funzione timer dormiente (5,10,15,30,45,60,75,90 minuti) si disattiva dopo l'orario specifico impostato

5.FACILE DA USARE CON SPECCHIO ACRILICO: con pulsanti di controllo semplici e intuitivi e dotati di manuali utente, facili da usare e multifunzionali, puoi usarlo come specchio anche usarlo per monitorare la temperatura e umidità.

YISSVIC Sveglia con Proiettore, Sveglia Digitale da Comodino, Radiosveglia con Proiettore 3 Livelli Luminosità Allarmi Snooze Radio FM USB con Adattatore Sveglia Multifunzionale per Camera da Letto 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande schermo e proiezione regolabile:Dotato di display a LED da 6,5 pollici, 4 livelli di luminosità dello schermo/3 livelli di luminosità della proiezione, rendendo lo schermo più chiaro e confortevole. Il pulsante di rotazione sinistro supporta l'angolo di regolazione della proiezione a 180° e la modalità di messa a fuoco. (Nota: tenere premuto "projection" per 3 secondi per impostare la proiezione dell'orario).

Porta di ricarica USB e spina di ricarica:Dotata di spina di ricarica USB, è più comodo posizionare la sveglia ovunque si voglia. La porta USB sul retro della sveglia ti consente di caricare facilmente il tuo iPhone Huawei o altri dispositivi, evitando che si scarichi la batteria durante il sonno.

Funzione radio FM:Questo prodotto può essere utilizzato anche come radio FM e può memorizzare manualmente fino a 10 stazioni radio (frequenza radio FM: 76-108 MHz). È possibile preimpostare un timer di spegnimento per la radio, si spegnerà automaticamente dopo l’intervallo impostato.

Funzione di memoria:Questo prodotto è alimentato da un cavo USB. In caso di mancanza di corrente, è possibile salvare sia la sveglia che l'ora (quindi non è necessario ripristinarla ogni volta). Per attivare questa funzione, rimuovere la pellicola isolante tra la batteria a bottone e il prodotto prima dell'operazione.

Funzione snooze e vari livelli di volume:La sveglia suona per 3 minuti e il tempo di snooze predefinito è 9 minuti. Il volume della radio può essere regolato su 15 livelli e supporta fino a 90 minuti di funzioni di temporizzazione. READ 40 La migliore siti per iphone ricondizionati del 2022 - Non acquistare una siti per iphone ricondizionati finché non leggi QUESTO!

ShinePick Sveglia con Proiezione, Radiosveglia FM Digitale da Comodino con Proiettore 180°, con Adattatore e USB, 4 Livelli di Luminosità Doppio Allarme, Snooze 12/24H, per Camera da Letto, Soggiorno 27,99 € disponibile 2 new from 27,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⏰【Regolazione Intelligente Della Luminosità e Orologio di Proiezione 180 °】La radiosveglia digitale ShinePick ha un ampio display a LED da 7 pollici, che è molto facile da leggere ed è anche una scelta ideale per gli anziani e la miopia. Digitale alla luminosità corretta, puoi anche regolare manualmente 4 livelli di luminosità, la radiosveglia di proiezione può regolare facilmente l'angolo di proiezione (da -90 ° a 90 °), il raggio di proiezione ultra chiaro può raggiungere 5 M.

⏰【32 Stazioni Radio FM e Funzione Timer di Spegnimento】La sveglia con proiezione può cercare, bloccare e salvare automaticamente un numero illimitato di stazioni radio entro 76,0-108 MHz, il che è rapido e conveniente. Dopo aver regolato il tempo di standby (5-90 minuti) e il volume (livello 0-15), è possibile utilizzare la radiosveglia per addormentarsi facilmente senza doversi svegliare e spegnere la radio.

⏰【Doppia Funzione Snooze e Sveglia】 Se tu e il tuo partner avete bisogno di svegliarvi in ​​orari diversi, potete impostare due orari di sveglia. È possibile selezionare suonerie standard o stazioni radio come suonerie di allarme. La funzione snooze ti consente di dormire da 5 a 60 minuti in più prima di spegnere nuovamente il fuoco. Con questa sveglia a proiezione, puoi pianificare bene il tuo tempo.

⏰【Porta di Ricarica USB e Batteria di Riserva】Dotato di interfaccia di uscita USB 5V/1,2A, è possibile caricare il telefono anche durante il sonno. La funzione di proiezione può utilizzare solo l'alimentazione CA, ma la sveglia ha una batteria di backup incorporata.Anche in caso di interruzione di corrente, le impostazioni di ora/sveglia/radio verranno salvate.

⏰【Design Conveniente】La temperatura (32°F-122°F), l'umidità (20%-95%) e l'ora verranno visualizzati sullo schermo. Inoltre, il display 12/24 ore è opzionale. In generale, una buona sveglia digitale radiocomandata ha molte funzioni diverse! Il team ShinePick ti offre una garanzia di 12 mesiSe hai domande, ti preghiamo di contattarci tramite Amazon News.

La Crosse Technology WT552-BLA - Radiosveglia, con proiezione color rosso, display LCD a colori, temperatura interna ed esterna, nero 45,00 € disponibile 6 new from 40,00€

1 used from 28,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sveglia radio-controllata con proiezione rossa, schermo LCD a colori e previsioni meteo.

Retroilluminazione on/off, colore schermo LCD e indici di calore selezionabili: °C o °F.

Igrometria interna: 0,5 A max.

Scelta della lingua del giorno della settimana: francese, inglese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, danese, (lingua italiana non garantita).

Indicatori di batteria scarica. Adatta ad una superficie piana.

NAF NAF Clockine - nero - Radiosveglia con proiezione dell'ora 39,99 € disponibile 3 new from 35,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche audiosveglia con proiezione dell'ora

design elegante ed ergonomico

ingresso per collegare il tuo mp3 per ascoltare la tua musica preferita

possibilità di memorizzare le stazioni

Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore, Radiosveglia Rotazione di 180°Orologi a Proiezione, Porta di Ricarica USB,Luminosità Regolabile Doppio Allarme, Snooze, 12/24 H (nero) 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Radio FM e timer di spegnimento】: la nostra radiosveglia ha funzioni di ricerca automatica, blocco e memorizzazione (frequenza FM: 76-108 MHz) e l'antenna integrata può essere estesa, il che può rendere la ricezione del segnale più stabile. La radio ha una funzione timer di spegnimento, che può impostare il tempo di spegnimento automatico e il tempo impostato è di 5-90 minuti e la radio può essere spenta in base alle impostazioni.

【Proiettore rotante HD】: la sveglia a proiezione adotta un design di proiezione angolare girevole di 180 ° (da -90 ° a 90 °), che può proiettare chiaramente sulla parete o sul soffitto entro 2 ~ 5 m. Mettilo sul comodino e svegliati di notte e puoi leggere facilmente l'ora. Se si rileva che il tempo di proiezione è invertito, tenere premuto il tasto "▲ " per cambiare la direzione. È inoltre possibile modificare il livello di luminosità della proiezione (chiara, scura e spenta) secondo necessità.

【Funzione doppia sveglia e snooze】: è possibile impostare 2 orari di sveglia indipendenti e 2 modalità di sveglia (cicalino tradizionale e radio come suonerie). La funzione snooze ti consente di dormire per altri 5 minuti e squilla di nuovo allo scadere del tempo in modo da non dormire troppo. Puoi anche impostare un tempo di snooze (5-60 minuti).

【Sveglia da comodino multifunzionale dimmerabile】: questa radiosveglia ha 4 livelli di luminosità regolabili: luminoso, medio, debole e spento, la sveglia può anche essere attenuata automaticamente dal sensore di luce. Ampio schermo LED, può visualizzare il tempo (12H o 24H), la temperatura (0 ℃ - 50 ℃ o 32 ° F - 122 ° F), l'umidità (10 % - 99%) e il design dello specchio può essere utilizzato anche come specchio .

【Porta di ricarica USB e funzione di memoria】: la nostra sveglia funziona con alimentazione CA (adattatore non incluso). C'è una porta di uscita USB da 5 V / 1,2 A che ti consente di caricare il tuo telefono o tablet mentre dormi. Batteria di backup a pulsante incorporata, con funzione di memoria, la sua funzione è di mantenere l'impostazione dell'ora originale, non c'è bisogno di resettare quando si spegne. In caso di domande durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattarci.

Hama Sveglia radiocontrollata a proiezione Rcr 110" 33,49 €

30,73 € disponibile 3 new from 30,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sveglia con funzione proiezione dell'orario sul soffitto o sul muro (proiettore ruotabile di 180°); con luce di proiezione rossa (messa a fuoco regolabile), visualizzazione digitale di orario, sveglia, data e temperatura; ampio display con grandi cifre; display a colori: no

Funzione calendario: regolazione automatico dell'ora, visualizzazione ora legale, possibilità di impostare il tipo di orario visualizzato (formato 12/24 ore), visualizzazione data (giorno/mese); visualizzazione giorno della settimana (5 lingue disponibili: tedesco, inglese, spagnolo, italiano, francese)

Retroilluminazione LED di colore blu

Pile: 2 x AAA Micro comprese nella confezione

Funzione sveglia: orario allarme regolabile, funzione ripeti, termometro: interno da -10°C fino a +50°C (14°F - 122°F), regolabile tra °C e Fahrenheit; funzione proiezione: si

Hama – Sveglia radiocontrollata con proiezione dell’ora “Plus Charge”, nero 29,99 € disponibile 5 new from 29,99€

6 used from 24,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sveglia radiocontrollata con funzione proiezione e uscita per ricarica dispositivi mobili

Proiezione dell'ora orientabile a 360° sul soffitto o sulla parete

Radiosveglia dcf che si regola automaticamente sull'orologio più preciso al mondo

Due orari di allarme programmabili, ideali se due persone si alzano in momenti diversi

Connettore usb con uscita a 2, 4 a utile per caricare dispositivi mobili nottetempo

LIORQUE Sveglia con Proiettore Sveglia Digitale da Comodino Display VA con Dimmer Snooze modalità Weekend Grandi Numeri Temperatura Data Ora Legale Porta USB 29,99 €

25,49 € disponibile 2 new from 25,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Schermo VA super chiaro senza abbagliamento, proiezione a 180 °] Rispetto allo schermo LCD e LED, utilizzando lo schermo VA, può ridurre il problema dell'abbagliamento negli occhi e proteggere gli occhi. Proiezione anteriore e posteriore alta definizione notturna di 180 °, è conveniente vedere l'ora in tempo reale da lontano. Non è necessario utilizzare il telefono cellulare per vedere l’ora durante il sonno, proteggere gli occhi e aiutare a dormire

[Ora 12 / 24H e Funzione snooze perfetta di 9 minuti] Potrebbe scegliere il campione di tempo tra 12 ore o 24 ore. La funzione snooze di 9 minuti ti impedisce di andare in un altro sonno profondo che non vuole alzarsi e dorme all'estremo ma non troppo. Il grande tasto ‘SNOOZE’ è facili da raggiungere , naturalmente è possibile interrompere la sveglia con qualsiasi pulsante diverso dal tasto ‘SNOOZE’ .Il suo suono viene gradualmente aumentato per proteggere i bambini

[Display tempo chiaro a 2 colori e luminosità a 4 livelli] Il display VA con 4 livelli di oscuramento garantisce una buona leggibilità nella camera da letto o nel soggiorn. L'ora bianco sullo schermo e l'ora blu sul muro sono molto sorprendenti.Quando si sveglie di notte, non è necessario trovare orologio o cellulare per vedere la sua luce abbagliante, basta aprire gli occhi e vedrai facilmente il tempo sul muro / soffitto. Questo orologio proiettore non disturberà il tuo dolce sogno

[Facile, Conveniente e Confortevole] Con la modalità weekend, non disturberà mai il Suo fine-settimana. La sveglia con proiettore ha una porta USB che consente di caricare il cellulare. La funzione di memoria ti aiuta a ricordare l'ora corretta dopo aver scollegato il cavo di alimentazione

[Data e Temperatura] Lo schermo della sveglia può visualizzare la data e il giorno della settimana.Inoltre, può anche visualizzare la temperatura interna e supportare la commutazione dell'ora legale

Sveglia con proiezione radiosveglia con porta USB, sveglia digitale con proiezione, doppio allarme 12/24H, display LED a 180°, 4 livelli di proiezione 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Funzione di proiezione] Sveglia di proiezione per camera da letto proietta un tempo ultra chiaro sulla parete o sul soffitto entro la distanza di proiezione ottimale da 2 a 5 m, consentendo di leggere facilmente anche sdraiati sul letto. Sono disponibili 3 opzioni per la luminosità di proiezione (High-Low-Off). Grande display a LED da 7,3", è possibile vedere l'ora a colpo d'occhio anche da grande distanza

[Dual Alarm & Snooze Function]: l'orologio di proiezione è dotato di due sveglie, con un tempo di sveglia di 2 minuti e un simbolo di allarme lampeggiante separatamente di "AL1" o "AL2", che è molto pratico e adatto per famiglie con sonno pesante, diversi orari. Inoltre, la proiezione della sveglia sul soffitto dispone di una funzione snooze con un tempo standard di 5 minuti e un tempo regolabile da 5 a 60 minuti.

[Dimmer a 6 livelli e indicatore di umidità della temperatura] La nostra sveglia a specchio con proiezione offre 6 livelli di luminosità e utilizza un sensore sensibile alla luce. È possibile regolare automaticamente o manualmente la luminosità del display per una piacevole luminosità, che può proteggere i vostri occhi di notte e risparmiare energia. Inoltre, aggiungiamo alla sveglia digitale una sonda di misurazione della temperatura e dell'umidità, è possibile conoscere la temperatura e l'umidità in tempo reale, mentre altri orologi di proiezione non lo hanno.

[Porta di ricarica USB] Questa sveglia estetica è anche dotata di una porta di ricarica USB che consente di caricare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici senza presa di corrente. E l'orologio da comodino supporta sia la modalità di visualizzazione 12/24 ore, è possibile modificare il formato dell'ora in base alle proprie abitudini.

[Superficie a specchio a LED]: l'orologio di proiezione a soffitto è dotato di un'esclusiva superficie a specchio a LED di grandi dimensioni, che mostra una grande scrittura di tempo, temperatura e umidità, facile da leggere anche per gli anziani. Inoltre, il grande specchio può essere utilizzato come pratico specchio per il trucco. Il formato 12/24 ore può essere impostato.

Orologio Proiezione Soffitto con 120° di Rotazione Proiettore, Temperatura Interna ed Esterna, Previsioni Meteo, 12/24H Visualizzazione Data ora Giorno, Funzione Snooze, 8 Colori Retroilluminazione 36,98 € disponibile 2 new from 36,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ 【Tempo e Temperatura Interna / Esterna e Previsioni del Tempo】: Tempo e temperatura il cui calendario perpetuo è fino all'anno 2099 e il tempo in formato opzionale 12/24 ore, conversione C / F, allarme, funzione di previsione meteorologica. La sveglia con proiettore che presenta 6 simboli di previsione meteo e 3 simboli di tendenza della pressione atmosferica, Previsioni stazione meteo potere prevedendo il tempo per circa il le 12 ore successive (temp ambiente interno / esterno circolarmente ogni 5 s).

✔ 【8 Colori di Retroilluminazione Commutabili】: Sveglia digitale da comodino con screen color può essere impostato in base al tuo umore. 8 colori di retroilluminazione commutabili (bianco, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola) e i colori possono circolare rapidamente o fissare su un solo colore. Sveglia con proiettore ora e temperatura esterna fornisce 3 livelli di luminosità da regolare.

✔ 【Sveglia Proiettore con Intervallo di Trasmissione da 60 Metri】: Angoli di rotazione 90 ~ 180 e distanza di proiezione di 1 ~ 3 metri per una chiara visione, due allarmi con funzione snooze, ciò significa che orologio digitale da parete ha due sveglie con interruttori separati. Funzione snooze, facile accesso alla modalità snooze premendo il pulsante snooze (5- minuto snooze). Si prega di fornire una distanza di trasmissione di 60 m nello spazio aperto.

✔ 【Orologio di Proiezione Regolabile a 120°& Stazione Meteo HD】: Orologio meteo proiezione possiede una proiezione e quasi 120 gradi di rotazione libera. (Tempo di visualizzazione, temperatura) Gli utenti possono regolarlo all'angolo desiderato da poter proiettare l’ora sulla parete o sul soffitto desiderato. Rilevamento temperatura interna: -9,9 ° C ~ +50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F). Rilevazione temperatura esterna: -40 ° C ~ +70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F).

✔ 【Due Modalità di Alimentazione】: Orologio proiezione soffitto utilizzando un adattatore CA o due batterie AAA (le batterie non sono incluse). Caricatore USB: con porta di uscita USB da 5 V 1A sul lato per fornire la ricarica dei dispositivi mobili portatili. READ 40 La migliore alexa e speaker compatibili del 2022 - Non acquistare una alexa e speaker compatibili finché non leggi QUESTO!

Sveglia da Proiezione, Digitale Orologio con Proiettore 180°,Display LED da 7"&Dimmer, Caricatore USB,12/24 Ore, Batteria Backup,Orologio Forte per Camera da Letto,Dormienti Pesanti,Soffitto,Parete 29,99 €

26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⏰【 da Parete /soffitto Ruotabile di 180°】Questo ruotabile di 180 °con anello di controllo della messa a fuoco è adatto per le camere da letto, garantendo una visione chiara dell'ora e una regolazione multi-angolo con un pulsante di inversione per soddisfare le esigenze di varie occasioni. L'ora è chiaramente proiettata sul muro o sul soffitto e ogni volta che ti svegli, la prima cosa è il tempo

⏰ 【Display LED da 7 pollici e 3 Luminosità di Proiezione Regolabile】La proiezione di questa da comodino con un proiettore sul display a soffitto è così grande che anche una persona anziana miope può leggere dall'intera stanza. La ha 3 livelli di attenuazione, basta premere il pulsante "DIMMER" per regolare la luce della stanza in una modalità confortevole, anche la luminosità più intensa non interferirà con il sonno

⏰ 【 con e Regolazione del Volume】È possibile impostare due sveglie separate per coppie con routine diverse oppure è possibile impostare una sveglia di riserva per svegliare chi ha il sonno pesante. Snooze è un'ottima funzionalità per le persone che dormono sempre 9 minuti in più ogni mattina. Questo consente di regolare il volume della sveglia a 15 livelli a proprio piacimento

⏰ 【Il Caricatore USB e la Batteria di Riserva Sono Impostati】L'orologio del proiettore digitale è alimentato dalla presa per supportare le funzioni di ricarica USB, proiezione, sveglia e visualizzazione dell'ora. È necessaria una batteria 2AAA da 1,5 V (non inclusa) per garantire l'impostazione del tempo di conservazione in modo da non dover reimpostare l'ora dopo un'interruzione di corrente. La porta di è compatibile con tutti gli smartphone digitali Android e IOS.

⏰ 【DST e 12 / 24H】Tenere premuto il pulsante "DST" sulla parte superiore della per attivare la funzione di risparmio energetico durante il giorno ed estenderla di 1 ora sul display digitale. Premere a lungo il pulsante "12/24 H" per modificare il formato dell'ora. Forniamo un servizio clienti cordiale e una garanzia di 12 mesi, se avete domande su questo prodotto, non esitate a contattarci(info@mesqool.com)

Explore Scientific RPW3008, Orologio a proiezione con ora radiocomandata e previsioni metero, Doppio allarme, Porta USB per ricaricare il telefono, Sensore per temperatura interna incluso, Bianco 49,99 €

43,98 € disponibile 17 new from 43,37€

3 used from 32,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Orologio a proiezione radiocomandato con ricezione DCF, Doppio allarme con snooze, 12/24 ore selezionabili con Calendario

Previsioni del tempo con visualizzazione della temperatura interna/esterna, Commutabile tra °C/°F

Visualizzazione dei giorni della settimana in cinque lingue

Proiezione con possibilità di ribaltamento ora di 180, Retroilluminazione chiara e uniforme

Supporta fino a 3 sensori; Un sensore incluso. Indicatore di batteria scarica del sensore interno/esterno

Sveglia da Comodino, Sveglia con Proiettore 180°, Luminosità a 4 Livelli, Largo Display LED, Sveglia Digitale con Porta di Ricarica USB, 9min Snooze, 12/24H, Sveglia per Bambini, Adolescente, Sambuco 29,99 €

24,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sveglia digitale Ampio display - Progettata con una superficie curva, questa sveglia a proiezione può aumentare l'angolo di visione e facilitare la lettura dell'ora (anche vista da un angolo decentrato). Adatto a bambini, anziani o ipovedenti.

Facile da usare e da impostare - ogni pulsante di questa sveglia elettrica corrisponde a un'icona intuitiva, senza stress durante l'impostazione dell'ora o della sveglia. Molto amichevole con anziani e bambini e non preoccuparti mai di come usare il tuo orologio da comodino.

Orologio Digitale con Proiettore 180° - Vuoi controllare l'ora con uno sguardo? Questa sveglia a proiezione può proiettare l'ora sul soffitto o sulla parete, che è facile controllare l'ora quando ci si sveglia di notte senza indossare gli occhiali.

Luminosità a 3 livelli - A proposito di questa sveglia digitale, sia la proiezione che lo schermo hanno 3 livelli di luminosità. Ottimo per le persone sensibili alla luce. Inoltre, la luce di questo orologio da comodino può essere completamente spenta, per eliminare le luci che potrebbero distrarti dal sonno.

Porta di ricarica USB - se non riesci a trovare una stazione di ricarica aggiuntiva prima di dormire, questa sveglia da comodino potrebbe essere la tua scelta ideale. Viene fornito con una porta di ricarica USB per caricare il telefono cellulare o altri dispositivi.

Kalawen Orologio Proiezione Soffitto Temperatura Esterna Interna con Sensore Esterno, Previsioni Stazione Meteo Sveglia Proiettore Dimmerabile 2-Allarmi LCD Display di Calendario Temperatura umidità 42,99 € disponibile 2 new from 42,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Orologio di Proiezione Regolabile a 180°& Stazione Meteo HD: la gamma di proiezione al soffitto o parete è di 0,5 ~ 3 m, e la distanza di proiezione ottimale è di 1,5 ~ 3 m. L'angolo di proiezione può essere regolato a 180 gradi. Modalità opzionale 12/24 ore. Il proiettore dell’ora può essere rotato in modo da poter proiettare l’ora sulla parete o sul soffitto desiderato.

Display LCD Multifunzionale & Luminosità Regolabile: potrebbe visualizzare l'ora, la data, i giorni della settimana, la temperatura interna ed esterna, l'umidità, le previsioni del tempo e altre informazioni. Kalawen orologio proiezione ora soffitto prevede le tendenze del tempo in base alla temperatura e all'umidità esterne, rendendola facile per la vita quotidiana, consentendo di scegliere i vestiti migliori e decidere se portare un ombrello. La luminosità dello schermo può essere regolata.

Luminosità Regolabile di Ora Proiettata & Doppia Sveglia: la luminosità del proiettatore può essere regolata in base alle Sue esigenze. Non si preoccupi del problema della luce troppo luminosa quando dorma. Può impostare 2 orari di sveglia separati e la radio o il cicalino opzionali La sveglierà quando ne avrà bisogno. Il pulsante Snooze La consente di avere da 5 a 60 sonnellini extra.

Batteria di Riserva: l'alimentazione DC viene utilizzata per allarme, tempo, meteo e altre funzioni di visualizzazione. La batteria a bottone inclusa nel prodotto è progettata per garantire che tutte le impostazioni vengano memorizzate durante un'interruzione di corrente, quindi non è necessario reimpostare le informazioni. (La batteria a bottone non è per la funziona del prodotto.)

Garanzia Post-vendita Affidabile a Vita: se Lei ha domande pre-vendita o post-vendita, non esiti a contattarci. Se non è soddisfatto del prodotto, non esiti a contattarci, siamo in grado fornire immediatamente un servizio di sostituzione o un servizio di reso per Lei.

