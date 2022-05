40 La migliore registratore di cassa del 2022 – Non acquistare una registratore di cassa finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore registratore di cassa? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi registratore di cassa venduti nel 2022 in Italia.

RCH REGISTRATORE TELEMATICO Wall E MEC RT compatibile con la Lotteria degli scontrini 389,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Configurabile con la Lotteria Scontrini

Registratore di cassa elegante per ogni collocazione

Rotolo: larghezza 57.5mm +/- 0.5 mm, diametro da 50mm

SES Creative- Set registratore di Cassa Giocattolo, Colore Diversi, 18006 34,13 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un registratore di cassa con cassetto in legno vero

Design moderno

Perfetto per qualsiasi ambiente

Contiene vere monete da gioco, banconote, rotolo di carta, generi alimentari in miniatura e una busta della spesa

Stimola l'immaginazione e la creatività mentre si gioca

15 " Registratori di Cassa per Nail-Studio,Centro Estetico,Salone Parrucchiere,Wellnes ECC Touch-Terminal, Stampante Scontrini 1.675,51 €

SISTEMA CASSETTE DA 15 "PER STUDIO NAIL, PARRUCCHIERE, STUDIO COSMETICO, BENESSERE, STUDIO FOTOGRAFICO, ecc.

Design della superficie ergonomico e intuitivo. Carattere e dimensioni dei pulsanti regolabili per ciascun operatore. Esportazione GoBD / GdpDU. la gestione dei clienti. Sconto cliente regolabile. Commenti dei clienti ...

Ampio sistema di diritti del personale. Sconto personale regolabile. Login operatore con password o chip card o blocco cameriere. Funzionalità "In casa" e "AusserHaus". Stampa logo sul Bonkopf. Cancellazione di articoli e pagamenti. cancellazione immediata. Funzione: non stampare la ricevuta. Vari articoli. Ricerca articoli tramite numero PLU ecc ...

IMMEDIATAMENTE PRONTO PER L'USO. Nessun costo nascosto - nessun pagamento mensile o annuale. 60 giorni - supporto telefonico ed e-mail gratuito. Il botteghino è preparato per la conformità GDPdU / GoDB e registratore di cassa 2020 (modulo TSE necessario). Può essere esteso molto rapidamente e facilmente! Mobile ed elegante. Con aggiornamenti software gratuiti. La connessione con i dispositivi mobili è integrata. Accesso online all'ufficio software via Internet

REGISTRATORE TELEMATICO DTR DPALM-RT UNICO CON WIFI INTEGRATO 610,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rapporti : Finanziario giornaliero (X e Z)

Rapporti : Lettura giornale elettronico

Rapporti : Lettura Memoria Fiscale.

Rapporti : PLU, Reparti, Chiusura fiscale,

Funzioni Speciali: Scontrino parlante Annulli e resi di documenti commerciali

REGISTRATORE DI CASSA RCH ONDA R COMPLETA DI DGFE ANNUALE 438,90 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DISPLAY ILLUMINATO LATO OPERATORE E LATO CLIENTE

TERZA GENERAZIONE PRODOTTO AFFIDABILISSIMO DA OLTRE 15 ANNI IN PRODUZIONE

LARGHEZZA ROTOLO MM.57/58

TASTIERA MECCANICA RETROILLUMINATA

COLLEGABILE A PC COME STAMPANTE FISCALE

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO RCH ONDA RTA CON DGFE 400,00 €

QUARTA SERIE PRODOTTO AFFIDABILISSIMO DA OLTRE 15 ANNI IN COMMERCIO

LARGHEZZA ROTOLO MM.57/58 + DGFE MMC TRIENNALE

TASTIERA MECCANICA RETROILLUMINATA

COLLEGABILE A PC COME STAMPANTE FISCALE

cassadiretto.it REGISTRATORE di Cassa MCT RCH KBILL + MMC DGFE ANNUALE 379,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AFFIDABILE E MANEGGEVOLE IL + VENDUTO ONLINE

DURATA 2300 AZZERAMENTI/CHIUSURE FISCALI

TASTIERA IMPERMEABILE

STAMPANTE CON ROTOLO TERMICO 58 MM

ALIMENTATORE DI CORRENTE INCLUSO

Tera Cassetto registratore di cassa per sistema POS (Point of Sale) con vassoio portamonete estraibile 4 banconote 8 vassoio porta banconote slot media 12 V RJ12 con chiusura a chiave, 405R 79,99 €

【4 Bill 8 Coin Compartment】 Il salvadanaio ha un vassoio costruito in contanti che viene fornito con un vassoio per monete rimovibile per massimizzare le partizioni a 4 slot per banconote e 8 slot per monete. Il pannello frontale ha 1 scomparto per grandi banconote, assegni e ricevute senza aprire il cassetto.

【Sicuro con serratura a 3 posizioni】 La nostra cassa con vassoio per i soldi e serratura è assicurata con una serratura a chiave a 3 posizioni: 1-Apertura automatica dalla stampante/guida, 2-Apertura manuale dalla chiave, 3-Blocco. Perfetto come registratori di cassa per il business, il nostro pacchetto include 2 chiavi per un ulteriore backup.

【Connettività e compatibilità】 Collegare il cassetto di cassa a una ricevuta / stampante termica tramite cavo RJ12 (incluso nel pacchetto), quindi collegare la stampante al tuo POS per aprire / chiudere automaticamente il vassoio di cassa. (Nessuna porta USB, quindi NON può essere collegato al POS direttamente via USB); Adatto per uso domestico e commerciale, come armadi, grandi magazzini, supermercati, farmacie ecc. Solo per uso interno.

【Facile da usare】 Progettato in 4 scomparti per banconote e 8 scomparti per monete per una facile organizzazione di contanti e monete. I contanti di vari valori possono essere ben classificati; 4 clip a molla in acciaio per monete/banconote/assegni/. Può premere saldamente le banconote ed è facile da piegare e comodo da usare. READ 40 La migliore calendario economico del 2022 - Non acquistare una calendario economico finché non leggi QUESTO!

BUYGER 34 Pezzi Registratore di Cassa Elettronico Supermercato Giocattolo, Giochi Luci e Suoni Bambina 3 Anni, con Scanner Microfono Bambini (Rosa) 30,56 € 26,56 €

26,56 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Formato del pacchetto:24*12.5*16 cm,materiale plastico.Registratore di cassa squisito e compatto. Un grande finto gioco di ruolo giocattolo negozio per la tua principessa! Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto per favore. Batteria. 2 x batterie AA richieste (non incluse)

34 Pezzi - 14 banconote, 8 monete di plastica, 1 Smart Card, 1 registratore di cassa, 1 cestino per la spesa, 1 scatola di latte, 1 scatola di biscotti, 1 scatola di cioccolato, 1 scatola di uova colorate, 1 pollo, 1 pesce, 1 mais, 1 peperone verde, 1 acqua minerale ed ecc. Il cassetto si aprirà automaticamente quando il bambino preme il pulsante "Apri "

Una calcolatrice reale: insegnare al vostro bambino competenze matematiche di base come il conteggio. Il vostro bambino amerà aggiungere, sottrarre, dividere e moltiplicarsi. Godetevi ore di divertimento

Registratore di cassa con luci e suoni - c'è una nastro trasportatore mano spingere di consegna a sinistra del registratore di cassa. Alla destra del registratore di cassa, potete stampare la vostra lista di acquisto manualmente. Finta scanner, quando i bambini premere il pulsante sullo scanner, si sentirà "di di " suono

Finga i soldi del gioco: il registratore di cassa incoraggia i bambini ad imparare la matematica di base ed abilità essenziali dei soldi. Ottimo modo per insegnare al vostro bambino i valori del denaro e di lavoro fuori cambiamento

Safescan LD-3336 Cassetto per contanti leggero con vassoio per 3 banconote - nero 71,39 €

5 used from 55,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni: 33 cm (L) x 36 cm (P) x 8 cm (A)

Alloggiamento in metallo resistente

Testato fino a 500.000 aperture

Apertura elettrica e con chiave

Scomparto monete rimovibile

Grandi Giochi BBCR2 Registratore di cassa Barbie 54,90 € 39,00 €

39,00 € disponibile 28 new from 35,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettore carta di credito

Contiene scontrini, monete, banconote e carte di credito

Accessorio ideale per simulare l'attività di un negozio

Theo Klein 9324 Registratore di cassa con tablet | Con suoni e tablet rimovibile, terminale POS, scanner e soldi giocattolo I Giocattoli per bambini dai 3 anni in su 45,99 € 32,02 €

32,02 € disponibile 4 new from 32,02€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Farne due con uno è un gioco da ragazzi con questo moderno registratore di cassa: offre ai giovani negozianti uno scanner, un lettore di carte e uno scomparto pieno di spiccioli, oltre a un tablet rimovibile

Il registratore di cassa giocattolo è polivalente: può pesare le merci, scannerizzarle, registrare i prezzi sul display, sommarli correttamente e infine saldare in contanti o tramite il terminale POS; a questo scopo, sia il denaro giocattolo che la carta di credito sono inclusi negli accessori estesi progettati con amore

I piccoli operatori di supermercati apprezzano particolarmente lo schermo elettronico, che non solo mostra gli importi, ma permette anche di inserire gruppi di prodotti e di riprodurre melodie, tra cui "Nella vecchia fattoria"

Questo registratore di cassa stimola divertenti giochi di ruolo nel supermercato dell'asilo che incoraggiano l'immaginazione e le capacità di comunicazione

Dimensioni: 33 cm x 14,5 cm x 22 cm I Adatto a bambini dai 3 anni in su I Batterie richieste: 3 x R6-AA – non incluse

Mamatoy- REGISTRATORE di Cassa Giocattolo, MMA07000 24,99 € 15,82 €

15,82 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassa giocattolo con cassetto apribile per riporre il denaro, cestino con accessori per la spesa

Nella confezione trovi una carta di credito con slot con effetto sonoro e 1 cestino per la spesa

Inclusi anche: 3 bottiglie di plastica, 1 pannocchia di mais, 2 scatoline e 1 chiave per la cassa

Età consigliata: 3 anni+, pile incluse (2 x AA), sicuro per i bambini

Teorema Giochi VD62626 Registratore di Cassa Multifunzioni 22,78 €

1 used from 19,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GRANDE CHEF - REGISTRATORE di CASSA MULTIFUNZIONI

GRANDE CHEF

BUYGER Cassa Supermercato Giocattolo per Bambini, Registratore di Cassa con Scanner, Luci e Suoni, Accessori per Negozio Giochi Bambina 3 Anni 35,86 € 27,36 €

27,36 € disponibile 3 used from 23,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Formato del Cassa】- 24*12.5*16cm, la giusta dimensione rende il vostro bambino facile da afferrare.materiale plastico. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto per favore. 2 x batterie AA richieste (non incluse)

【Elettronico Registratore di Cassa】- Lo scanner ha suoni e luci e anche il lettore di schede può emettere suoni realistici. Il cassetto si aprirà automaticamente quando il bambino preme il pulsante "Apri ".

【Cibo & Cassa Giocattolo per Bambini】- Simula la scena dello giochi shopping supermercato reale. Incoraggiare il bambino ad apprendere le conoscenze matematiche e finanziarie di base e migliorare l'immaginazione e le capacità comunicative.

【26 Pezzi Cassa Bambini Supermercato】- 1 registratore di cassa, 6 banconote, 6 monete di plastica, 1 Smart Card, 1 scanner, 1 macchina swipe, 1 cestino per la spesa, 1 scatola di latte, 1 latte, 1 scatola di biscotti, 1 cubetto di zucchero, 1 patata, 1 peperone giallo, 1 pera, 1 mais, 1 uva.

【Regalo Ideale per Bambini 3 4 5 anni】- Giocattolo registratore di cassa per bambini, adatto per giochi di imitazione. Ottimo regalo di compleanno, Natale, Halloween per i tuoi bambini, ragazze e ragazzi.

Safescan 155-S Black - Rilevatore automatico di banconote false per una sicurezza al 100% 109,00 €

10 used from 80,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rilevatore di denaro con rilevamento di banconote contraffatte 7 volte

Valute standard: EUR, GBP, CHF e PLN

Testato al 100% (ecb.int)

Allarme visivo e acustico per banconote sospette

Aggiorna la connessione per gli aggiornamenti delle valute

Learning Resources- Registratore di Cassa con Euro Finti Pretend & Play, Colore, LSP2629EUR 54,00 € 51,11 €

51,11 € disponibile 6 used from 29,96€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per attività di gioco immaginative

Banconote finte realistiche con design del 2017

Include euro finti

Con confezione multilingue

Con calcolatrice a energia solare

ACLAS Stampante Termica per ricevute termiche 80 mm Auto-Cut con ESC/POS per cassetto registratore di cassa (250 mm/sec, porta USB + Ethernet Serial Port) 141,19 €

【Porta seriale Ethernet + USB】Adatto per unità Windows/OPOS, collegarlo al PC/Cassetto contanti per configurare il sistema POS.

【Taglierina automatica】 Dimensioni compatte e facile da configurare. La stampante termica pos è ecologica e porta a un costo inferiore rispetto alle cartucce d'inchiostro.

【Applicazioni multiple】 Design per negozi al dettaglio, ristoranti, supermercati, hotel, biglietteria, bollette, parcheggi, grandi magazzini, ecc.

【Facile da usare】 Vieni con driver CD e manuale utente; Meccanismo unico per sostituire facilmente il tagliacarte senza aprire il coperchio della stampante.

New Classic Toys- Eitech GmbH 10651 Registratore di Cassa con Soldi, Scanner e Carte bancarie, Accessori per Carica, in Legno, Colore Set-Bianco 24,95 €

1 used from 20,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore google pixel del 2022 - Non acquistare una google pixel finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Sicurezza: vogliamo sfidare i bambini con giocattoli di alta qualità. Tutti i prodotti soddisfano i più rigorosi requisiti di sicurezza e sono conformi alla norma EN-71. I nostri prodotti durano generazioni. Siamo molto orgogliosi.

Divertente: questo bellissimo giocattolo è colorato e divertente. Il colore è molto luminoso. I bambini hanno trascorso molto tempo a giocare e i genitori possono finalmente riposare.

Imparare: stimola la percezione dei colori dei bambini in gioco per sviluppare la coordinazione delle mani, del cervello e degli occhi dei bambini. I genitori che giocano con bambini li aiutano a capire la forma e le caratteristiche degli strumenti musicali e a sviluppare le capacità cognitive dei bambini.

Età: questo giocattolo è stato progettato per tutti i bambini a partire dai 3 anni e può essere utilizzato da ogni bambino in famiglia

Bon Appetit: questo set di giocattoli fa parte della collezione "Bon Appetit" di New Classic Toys. Tagliare, cuocere, cucinare e pronto per la cena. Le nostre piccole pentole, padelle, talee e cucine sono un must per i piccoli maestri cuochi.

Rotoli termici 80mm x 80m x 12mm – Carta termica per registratore di cassa fiscale - Termici per registratori di cassa con stampante scontrini - (80x80x12) BPA Free (50 Rotoli) 77,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni - Larghezza: 80 mm - Lunghezza: 80 m - Ø rotolo max. 80mm - Peso carta: 48g/m²

Compatibilità - perfettamente adatto a tutti i più comuni registratori di cassa in cui può essere inserito un rotolo di massimo 80mm (8 cm) di diametro per la stampa dello scontrino

Esempi: Epson TM-M30, TM-T20II-I, TM-T88v, TM-T88iv, TM-T30, TM-T 80/88; TM-T70II-I, Star Micronics TSP143 così come le stampanti di ricevute delle marche Bixolon, Metapace k-1 e molte altre

Confezione da: 50 rotoli termici premium - senza BPA

Made in EU: i rotoli termici LYNNE PAYMENT SOLUTIONS, venduti in una confezione da 50 pezzi, vi stupiranno per la loro qualità: per il colore bianco puro e per la sua lunga durata

GUANHE Casella del registratore di cassa Nuovo negozio Classificare Moneta da cassa Scatola da cassetto Vassoio Porta monete e Bill 20,99 €

MINNIE Cash Register | Il registratore di cassa di Minnie con calcolatrice - Molteplici funzioni e suoni 45,90 € 36,78 €

36,78 € disponibile 2 new from 36,78€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disney

Minnie

Registratore di cassa

Età +3 anni

Versione in italiano

GOPLUS Registratore di Cassa Automatico Cassetto Porta Contanti Cassetto per Cassa Apertura Automatica 68,99 €

Design superiore: La cassetta è fornita con i ganci per tenere i contanti ben fermi senza preoccuparsi di perderli. I ganci realizzati in metallo sono robusti.

Apertura automatica con Chiave: La cassetta potrebbe essere controllata dal computer che fa aprire lo sportello solo alla fine del conto o pagamento. (con impulso 12VDC / 24VDC ampiezza dell'impulso 50ms-200ms), oppure è possibile aprire la cassa con la chiave.

Stabile e mobile: Con 4 piedini di un’altezza di 14mm ha una buona stabilità, oltre a questo, quando devi muoverla non graffia la parte inferiore della cassa.

Flessibile: Dentro alla casseta sono presenti delle ruote e delle molle, per garantire un’apertura rapida, flessibile e conveniente, così non sarà tutto più semplice.

GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO DGFE MMC INFINITO PER REGISTRATORE DI CASSA RCH MCT CORISTECH KOS ZENITH 140,00 €

giornale di fondo elettronico infinito

mmc infinito

registratore di cassa infinito

multi media card infinito

cassadiretto.it REGISTRATORE di Cassa TELEMATICO MCT RCH KBILL + MMC Lunga Durata (Infinito) 449,00 € 400,00 €

400,00 € disponibile 1 used from 400,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AFFIDABILE E MANEGGEVOLE IL + VENDUTO ONLINE

DURATA 2300 AZZERAMENTI/CHIUSURE FISCALI

TASTIERA IMPERMEABILE + DGFE LUNGA DURATA(INFINITO)

STAMPANTE CON ROTOLO TERMICO 58 MM

ALIMENTATORE DI CORRENTE INCLUSO

POS VALLEY - Cassetto in Ferro Cassa Portasoldi per Stampante Fiscale RT e Registratore di Cassa. Interno 4 Banconote / 8 Monete (euro) - Nero, Automatico, Struttura in Acciaio - 41x41x11cm 79,50 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ MANTIENI I TUOI SOLDI AL SICURO - Con una costruzione interamente in metallo e sistemi di bloccaggio a 3 posizioni, questo registratore di cassa offre un ottimo modo per proteggere il denaro del tuo negozio.

✅ DIVERSI METODI DI APERTURA E CHIUSURA - Questo cassetto portavalori può essere aperto e chiuso manualmente con le chiavi in dotazione. Può anche essere aperto automaticamente (PLUG-PLAY) collegandolo a un registratore di cassa RT, ad una stampante fiscale RT o direttamente ad un Sistem POS. Si aprira' in maniera automatica dopo ogni scontrino.

✅ MANTIENI I SOLDI ORGANIZZATI - Questo cassetto ha divisori regolabili, 4 per le banconote e 8 per le monete. C'è uno scomparto aggiuntivo sotto il vassoio delle monete per banconote grandi, assegni e documenti.

✅ COSTRUITO PER DURARE - Il nostro cassetto portavalori è realizzato con materiali di alta qualità, dall'alloggiamento in metallo alle guide. Garantito per durare un milione di cicli di apertura/chiusura.

✅ PER TUTTE LE IMPRESE - Questo cassetto è essenziale per tutti i tipi di imprese che si basano su sistemi di punti vendita e registratori di cassa, compresi bar, ristoranti, farmacie, saloni di bellezza, reception e supermercati. Cassetto portavalori ideale per ogni bancone. ✅ 100% 2 anni di garanzia - il servizio clienti di POS VALLEY risponderà entro 24 ore.

Cassetto Cassa Piccolo In Ferro Porta Banconote e Monete Apertura Automatica POS Stampante RJ e Registratore di Cassa. 33 x 38 cm - POS VALLEY® 64,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche STRUTTURA RESISTENTE - Cassetto di sicurezza in metallo con divisori regolabili per banconote e divisori per monete fissi.Struttura esterna e base in metallo per rendere il prodotto robusto e sicuro.

FACILE E VELOCE DA APRIRE - Apertura elettrica automatica (Plug and Play) con connettore RJ (12DC) o apertura manuale in quanto ha una serratura con 3 posizioni. 2 Chiavi per apertura manuale all'interno della confezione

50 Rotoli di Carta Termica Omologati 80 mm x 80 m Diametro 12 mm - Registratore Di Cassa Alta Qualità 76,58 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rotoli in carta termica senza Bisfenolo A (BPA free) per scontrini sicuri.

Rotoli termici regolati da nuova omologazione, con caratteristiche di alta qualità che non rilasciano facilmente residui di polvere e aiutano così a prolungare la vita di rulli, meccanismi e testine di stampa.

Larghezza: 80 mm - Lunghezza: 80 m - Foro Diametro: 12 mm

Genie - Rotoli di carta per registratori di cassa e calcolatrici, 57 x 12 mm, 40 lfm, 100% senza legno, bianco, 5 pz. 6,09 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto a tutte le calcolatrici e registratori di cassa che funzionano con le dimensioni e la carta comune sottostanti.

Che tu abbia un dispositivo Genie, Casio, Sharp, Canon, Olympia, Triumph Adler (TA), Olivetti o Sigma, l'unità di pressione è standardizzata.

Dimensioni: larghezza 57 mm; diametro rotolo 68 mm; diametro manicotto 12 mm; lunghezza 40 m.

Tipo di carta: carta comune bianca, 100% senza legno, in carta riciclata, lunghezza: 200 m.

Contenuto della confezione: rotoli di carta Genie, confezione da 5 (i rotoli per scontrini sono saldati in cinque pezzi). READ 40 La migliore programma gestione magazzino del 2022 - Non acquistare una programma gestione magazzino finché non leggi QUESTO!

Sotodik Giocattoli del registratore di Cassa Scanner con Lettore Reale e Lettore di Carta Set di Accessori per Negozi e Supermercati per Bambini Include Alimenti Giocattolo(Colore Maggio Casuale) 24,99 €

La dimensione del prodotto è 25 * 14 * 12 cm / 9,8 * 5,5 * 4,7 pollici, si prega di assicurarsi che se la dimensione in grado di soddisfare le vostre aspettative prima di effettuare ordini.

Suoni reali e aperti: il cassetto cassa e lo scanner emettono un suono "DiDi" quando si apre e fanno clic sui pulsanti, proprio come in un vero registro. Il suono realistico può attirare i bambini che giocano e imparano.

Sicurezza e controllo di qualità: fatto di materiali sicuri e ambientali, il design arrotondato fornirà la massima sicurezza per i vostri bambini

Imparare divertendosi: SONiKi fa finta di giocare ai giocattoli del registratore di cassa del supermercato e incoraggia i bambini a imparare le competenze matematiche e finanziarie di base con questo registratore di cassa reale.

