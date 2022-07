40 La migliore rivettatrice elettrica del 2022 – Non acquistare una rivettatrice elettrica finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore rivettatrice elettrica? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi rivettatrice elettrica venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa rivettatrice elettrica. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Hyundai hybr2201 Rivettatrice, 18 V, Nero/Blu 436,47 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivettatrice

Tensione: 18 V

Incluso: 2 batterie da 2 Ah + caricatore + valigetta

Diametro massimo rivetto: 5 mm

Coppia massima: 9000 nm

Proster Kit Rivettatrice ad Aria con 500Pz Rivetti 1/4" Rivettatrice Pneumatica Professionale per Rivetti a 5 Taglie 2.4-6.4mm Pistola a Rivetto ad Aria 1780KGF per Decorazione Fabbricazione Macchine 87,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pistola per Rivetti ad Aria Compressa: Design della Trasmissione Idraulica ad Aria, più Risparmio di Manodopera, più Durevole. Design Ergonomico, Impugnatura Confortevole, Facile da Usare, Nessuna Fatica per un Uso a Lungo Tempo.

5 Mandrini di Diverse Dimensioni: La Pistola per Rivetti Comprende Mandrini di 5 Dimensioni: 6,4 mm, 4,8 mm, 4 mm, 3,2 mm, 2,4mm. Ci sono anche Rivetti di Dimensioni Corrispondenti, in Totale 500 Pezzi. Nota: Ci sono 3 Mandrini Messi nella Base della Rivettatrice. Si Prega di Controllare Bene dopo Aver Ricevuto il Pacco.

Buona Durezza: Forte Resistenza, all'usura Grande Forza di Trazione, può Essere Utilizzato su Chiodi in Acciaio Inossidabile.

Funzionamento Semplice: La Valvola dell'aria a Rilascio Rapido di Questa Rivettatrice ad Aria Consente al Cilindro di Tornare Rapidamente per le Operazioni di Assemblaggio ad Alta Velocità, Previene il Sovraccarico per una Lunga Durata.

Ampio Utilizzo: Rivettatrice Pneumatica Applicabile a una Varietà di Settori come Decorazione e Industria della Decorazione, Produzione Automobilistica, Produzione di Container, Produzione Elettrica ed Elettronica, Produzione di Bagagli, Produzione di Macchinari.

Milwaukee M12BPRT-201X - Kit di Attrezzi per Rivetti 339,00 € disponibile 3 new from 339,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura leggera, appena 4,85 kg di peso

Alte prestazioni, per la casa o per gli artigiani

Prodotto in Germania

Prodotto di qualità

Makita DRV150Z - Rivettatrice a batteria Solo 18 V agli ioni di litio/senza batteria e senza caricatore 663,89 € disponibile 8 new from 663,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Makita Rivettatrice a batteria 18 V

Extol Industrial 8794550 - Pinza rivettatrice elettrica, 400 W, forza di trazione 8000 N, per rivetti ciechi da 3,2-4,0-4,8 mm 149,90 € disponibile 3 new from 149,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per rivetti ciechi da 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile

Potente 400 W con forza di trazione di 8000 N, corsa totale 22 mm, lunghezza cavo 2,5 m

Rapido, semplice e affidabile collegamento rivettato. Ideale per tetti, costruzioni metalliche, officine automobilistiche, produzione industriale, ecc.

Semplice sostituzione delle spazzole di carbone

Pratico gancio per cintura

WAOBE Pistole per dadi per rivetti elettrici senza spazzole, rivettatrici a trazione filettate con inserto automatico ricaricabile da 20 V con batteria al litio da 4 Ah,M5m6 350,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Dado di rivettamento automatico: progettazione della testata da dado riveabile sostituibile, la specifica della testina del dado di rivettatura corrispondente può essere modificata in base alle esigenze di lavoro. Questo prodotto può solo rivettare dadi rivettati in ferro zincato, noci di rivettatura in acciaio inossidabile.

★ Regolazione della specifica del dado rivettata: conversione delle specifiche del dado rivetto a 4 velocità, facili da soddisfare le diverse specifiche, l'operazione di rivettatura del dado rivettata è semplice e comoda, offerta addio per ingombranti.

★ Illuminazione a LED e sistema di raffreddamento poroso: accendere automaticamente il riflettore di lavoro a LED all'avvio del motore, prestare sempre attenzione alle condizioni di lavoro, un eccellente sistema di ventilazione, una rapida dissipazione del calore, un uso stabile.

★ Fare clic sull'interruttore, al funzionamento a un tasto, premere l'interruttore per rivettarlo automaticamente, uscire automaticamente, controllare a piacimento.

★ Ampiamente utilizzato: questo rivente è adatto per rivettare in varie schede metalliche, tubi e altre industrie manifatturiere. La pistola dado è ampiamente utilizzata nella linea di assemblaggio della fabbrica, industria elettrica, industria elettrica, casa e automobilistica, può essere rivoltato rapidamente per migliorare l'efficienza del lavoro

KLRStec® Adattatore per rivetti ciechi per pinze di rivettatura - Accessorio di rivettatura per avvitatori e trapani a batteria 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KLRStec Adattatore per rivetti professionale - Trasforma il tuo avvitatore / trapano a batteria nella più forte pinza rivettatrice per rivetti ciechi

IL TUTTOFARE - Adatto a tutti i tipi di rivetti con un diametro del gambo di: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm. Non importa se alluminio, acciaio o acciaio inossidabile

DUREVOLE & ROBUSTO - fabbricazione pesante in acciaio al cromo molibdeno (CrMO)

Compatibile con tutti i trapani e gli avvitatori a batteria disponibili in commercio con attacco esagonale da 1/4"

✔ La promessa KLRStec - Il rischio è nostro: 30 giorni di rimborso! Se non sei soddisfatto al 100% del tuo adattatore per rivetti, rimandalo indietro e riavrai i tuoi soldi. Senza compromessi! Cosa aspetti ancora?

Milwaukee Rivettatrice PT M18 FUEL ONE-KEY - M18ONEFPRT-0X 999,00 € disponibile 8 new from 999,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tira fino a 900 rivetti con un rivetto di 4,8 mm in alluminio o 500 rivetti con una dimensione di 6,4 mm in alluminio su una batteria M18 2,0 Ah completamente carica (venduta separatamente)

Fissare tutti i rivetti ciechi tra cui alluminio, acciaio, acciaio inossidabile e rame da 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm e 7,0 mm per offrirti una gamma più ampia di applicazioni da completare

20.000 N di forza di trazione con una lunghezza di 30 mm ti dà la potenza di completare facilmente i diametri più grandi

Accesso senza attrezzi per pulire facilmente le ganasce. Nasello a bordo e chiave per la comodità dell'utente

Il collettore trasparente del mandrino consente di vedere quando il collettore del mandrino è pieno, evitando eventuali inceppamenti del mandrino e riducendo al minimo i tempi di fermo per sbloccare inceppamenti evitando allo stesso tempo costose riparazioni

Rivettatrice Elettrica Eujgoov KP‑LD802H Rivettatrice Automatica a Tensione Regolabile Rivettatrice con Adattatore e Chiave(Spina UE 100v-240v) 249,01 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche REGOLAZIONE DELLA TENSIONE A 4 LIVELLI - Ci sono 4 livelli di tensione regolabili, soddisfano le diverse esigenze e il materiale del chiodo a strappo è un chiodo in alluminio.

FUNZIONAMENTO FACILE - Chiodo a un pulsante, uscita automatica, semplice da usare, comodo da usare. Quando il pulsante al centro, è spento, restituirà automaticamente l'unghia senza invertire il pulsante.

DESIGN ERGONOMICO - L'impugnatura della rivettatrice elettrica è progettata ergonomicamente, che offre una presa forte durante l'uso, comoda da impugnare.

SET COMPLETO - Il set include rivettatrice elettrica, batteria, adattatore, manuale utente e chiave per un facile utilizzo.

ABS MAERIAL - La rivettatrice elettrica è realizzata in materiale ABS di buona qualità con resistenza agli urti, resistenza ai graffi, protezione ambientale. READ 40 La migliore caldaia beretta del 2022 - Non acquistare una caldaia beretta finché non leggi QUESTO!

Fly-Dream - Adattatore per rivetti elettrici con attacco avvitatore avvitatore con testa rivettatrice sostituibile 14,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impugnatura verticale, senza sforzo, in lega d'acciaio forgiata, forte e durevole, tirando il rivetto veloce.

Il morsetto a tre artigli con trattamento di indurimento e tempra è più resistente all'usura e durevole e la durata del giunto di trasferimento è prolungata.

Non facile da scivolare indietro unghie, veloce velocità ed alta efficienza, progettazione di tre artigli, chiodo anastomosi per 360 gradi graffiare, rivettatura liscia senza sbavature, struttura a tre pezzi non è facile da bloccare.

Conversione vite esagonale congiunta collegata al trapano elettrico, rotazione rapida adattatore rivettatura elettrico, facile installazione.

La fusoliera cambia da forma sottile a spessa, che ha poca resistenza all'aria e non è ingombrante e facile da usare.

WAOBE Pistola per rivetti elettrica portatile senza fili, 3 velocità 125N.M 3,2 mm-4,8 mm Rivettatrice per rivetti ciechi Dado per rivetti con LED per batteria Makit 18V 137,93 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ 3 conversione della velocità: facile da soddisfare diverse condizioni di lavoro ..

★ La velocità di rotazione varia con pressureand: è controllato da te stesso PSO.È più conveniente da usare.

★ Luci a LED, nessuna paura dell'oscurità, con luce, nessun ambiente, facile da lavorare di notte.

★ La progettazione di ugelli per pin di pull sostituibile può essere modificata in base ai requisiti di lavoro.

★ Facile da afferrare Design a vita piccolo: la presa rivestita in gomma è confortevole e la presa non è acida e stanca per molto tempo

Beaspire Kit Rivetto Dado Per Trapano Elettrico o Trapano Avvitatore a Batteria Professionale, 10 Mandrini Tipo e 50 Dadi Rivetti (M3, M4, M5, M6, M8, M10, 8-32, 10-24, 10-32 e 1/4-20) 62,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nuovo kit adattatore per dadi per rivetti elettrici】l'adattatore per dado per rivetti può essere utilizzato con trapani e cacciaviti a batteria standard per trasformarsi in una potente pinza per dadi per rivetti. Utilizzare trapani a batteria con 12 V e oltre per rivetti in alluminio e acciaio e trapani a batteria con 14,4 V e oltre per dadi in acciaio inossidabile con un diametro superiore a 1/4 (tutti i trapani devono essere dotati di frizione limitatrice di coppia).

【10 pezzi di mandrini intercambiabili e 50 pezzi di dadi kit Il kit adattatore dado per rivetti elettrici contiene 10 mandrini intercambiabili (M3, M4, M5, M6, M8, M10, 8-32, 10-24, 10-32 e 1/4 - 20). Ogni dimensione del mandrino viene fornita con 5 rivetti per adattarsi alle varie operazioni di rivettatura.

【Comodo e durevole】Il kit adattatore dado rivetto trapano elettrico viene fornito con una robusta custodia per il trasporto per una facile protezione e conservazione di trapani, dadi e rivetti ed è molto facile da trasportare. Le maniglie rivestite in alluminio di alta qualità sono antiscivolo e offrono comfort.

【Facile da trasportare e versatile】 Il kit adattatore dado rivetto per la copertura del trapano elettrico viene fornito con una robusta custodia per il trasporto che lo rende facile da proteggere e riporre trapani, dadi e rivetti e facilita il trasporto. Sono adatti per l'installazione e la manutenzione in edifici, automobili, ascensori, strumenti e mobili. Il fai da te e il fatto a mano sono ottime scelte.

【Cosa puoi ottenere】 Kit adattatore per dadi per rivetti elettrici Beaspire Contiene: 1 kit adattatore per dadi per rivetti Beaspire (trapano elettrico non incluso), 10 x mandrini, 50 x dadi per rivetti, 1 chiave per tirare mandrini, 1 x pratica cassetta degli attrezzi, 1 x manuale di istruzioni. Offriamo un servizio clienti senza preoccupazioni per i prodotti Beaspire: servizio di risposta 24 ore su 24, garanzia di rimborso o sostituzione entro 30 giorni e supporto tecnico 365 giorni.

Pistola rivettatrice elettrica, rivettatrice 220V 400W Rivettatrice Rivettatrice elettrica 169,07 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Il guscio della maniglia è formato integralmente, che non è facile da spezzare e deformare quando si lavora ad alta resistenza.

★ Design ad arco della scatola ingranaggi, alta resistenza, resistenza agli urti e resistenza alle vibrazioni.

★ Innesco rosso accattivante, un dito, funzionamento flessibile con due dita.

★ Il nuovo design, intimo design anti-skid angolo maniglia, morbido stampaggio ad iniezione plastica in stretta di mano, ergonomico ..

★ Il design della trama della superficie dell'arco del retro dell'utensile non solo ha un bell'aspetto, ma previene anche efficacemente l'ingresso di detriti nell'involucro e danneggia il motore.

RYUNQ Rivettatrice a Batteria 21V, Elettrica Rivettatrice Automatica Professionale, Risparmio Energetico, Rivettatura automatica, per M6 M8, rivettatrice inserti filettati Elettrica con Batteria x 2 239,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【Rivettatura automatica in 3 secondi】 Può registrare il processo di rivettatura e garantire la precisione, gli utenti non devono passare in avanti e indietro. Dopo la registrazione, inserisci il dado del rivetto, premi il grilletto una volta, attendi circa 3 secondi e il gioco è fatto!

✅ 【Risparmia sforzi】 Puoi semplicemente fare clic sull'interruttore per rivettare automaticamente il dado e ruotarlo, riducendo lo sforzo della mano e dell'avambraccio. Maggiore comfort dal design ergonomico. Rifinisci facilmente il dado per rivetti 800 x M6.

✅【Batterie 2 * 3,0 Ah - Dado rivetto 800 x M6】 Viene fornito con una batteria di grande capacità da 2 * 3,0 Ah, che fornisce una potenza stabile ed enorme e un'autonomia sufficiente per il tuo lavoro quotidiano. Tempo di ricarica: 1,5 ore

✅ 【Compatibile con dado rivetto M3-M12】 Motore brushless avanzato che fornisce 125 N.M. di forza di trazione, in grado di installare dado rivetto in acciaio e alluminio di M3-M12, dado rivetto in acciaio inossidabile per M3-M6. Basta scegliere il mandrino giusto e installarlo.

✅【Ampie applicazioni】 Adatto per la maggior parte delle condizioni di lavoro, come la riparazione di camper, rivetti sulla barca, pluviali, ottimo per HVAC, tecnologia delle telecomunicazioni, meccanico, riparatore di tetti, operaio metalmeccanico, installatore di grondaie, ecc.

Rivettatore pneumatico, pistola rivetto idraulico con forte tensione per la decorazione, automobilistico, contenitore, apparecchio elettrico, strumento (KP-708) 148,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Forte tensione]: può tirare rivetti in alluminio, rivetti in ferro e rivetti in acciaio inossidabile.

[Funzionamento facile]: design autoadescante, azionato da una sola mano, risparmiando tempo e sforzi.

Comodo per riempire l'olio: con foro di riempimento dell'olio sulla parte superiore, non è necessario smontare il cilindro.

[flessibilità]: il connettore di ingresso dell'aria universale rotante rende i lavori di rivettatura flessibili.

[Ampiamente usato]: Utilizzato nella decorazione, elettrodomestici, automobilistici, contenitori, strumenti e altre industrie manifatturiere di macchine.

Proster Kit Rivettatrice ad Aria con 500Pz Rivetti 1/4" Rivettatrice Pneumatica Professionale per Rivetti a 4 Taglie 2.4-4.8mm Pistola a Rivetto ad Aria 1408KGF per Decorazione Fabbricazione Macchine 71,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pistola per Rivetti ad Aria Compressa 1408KGF: Design della Trasmissione Idraulica ad Aria, più Risparmio di Manodopera, più Durevole. Design Ergonomico, Impugnatura Confortevole, Facile da Usare, Nessuna Fatica per un Uso a Lungo Tempo.

4 Mandrini di Diverse Dimensioni: La Pistola per Rivetti Comprende Mandrini di 4 Dimensioni: 3/4 di Pollice (4,8 mm), 5/32 Pollici (4 mm), 1/8 di Pollice (3,2 mm), 3/32 Pollici (2.4mm). Ci sono anche Rivetti di Dimensioni Corrispondenti, in Totale 500 Pezzi.

Funzionamento Semplice: La Valvola dell'aria a Rilascio Rapido di Questa Rivettatrice ad Aria Consente al Cilindro di Tornare Rapidamente per le Operazioni di Assemblaggio ad Alta Velocità, Previene il Sovraccarico per una Lunga Durata.

Ampio Utilizzo: Rivettatrice Pneumatica Applicabile a una Varietà di Settori come Decorazione e Industria della Decorazione, Produzione Automobilistica, Produzione di Container, Produzione Elettrica ed Elettronica, Produzione di Bagagli, Produzione di Macchinari.

Proster Rivettatrice Pneumatica con 100Pz Inserti Filettati 1/4" Rivettatrice ad Aria Professionale per Rivetti M4 M5 M6 M8 M10 Pistola a Rivetto ad Aria per Decorazione Fabbricazione Macchine 125,87 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rivettatrice ad Aria con 100pz Inserti Filettati: M4 / M5 / M6 / M8 / M10. Rivettatrice Caratterizzata dalla Buona Durezza, Forte Resistenza all'usura e Fornisce Grande Forza di Trazione.

Rivettatrice Pneumatica: Design della Trasmissione Idraulica ad Aria, più Risparmio di Manodopera, più Durevole. Design Ergonomico, Impugnatura Comoda, Facile da Usare, Nessuna Fatica per un Uso a Lungo Tempo.

Rivetti Filettati Adatti: La Rivettatrice ad Aria è Adatto a Varie Specifiche di Rivetti Filettati, come Alluminio, Rame, Adesivi, Acciaio Inossidabile e altri Materiali.

Funzionamento Semplice: La Valvola dell'aria a Rilascio Rapido di Questa Rivettatrice ad Aria Consente al Cilindro di Tornare Rapidamente per le Operazioni di Assemblaggio ad Alta Velocità, Previene il Sovraccarico per una Lunga Durata.

Ampio Utilizzo: Rivettatrice Pneumatica Applicabile a una Varietà di Settori come Decorazione e Industria della Decorazione, Produzione Automobilistica, Produzione di Container, Produzione Elettrica ed Elettronica, Produzione di Bagagli, Produzione di Macchinari. READ 40 La migliore affilapunte trapano del 2022 - Non acquistare una affilapunte trapano finché non leggi QUESTO!

N/H Professionale Rivettatrice Elettrica, Alldo Adattatore per Pistola Rivettatrice, Rivettatrice per Trapano per Trapano a Batteria, Rivettatrice Cieco 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adattatore per pistola elettrica per rivettatura : Testa della pistola forgiata in acciaio legato, veloce e resistente, fa risparmiare tempo e fa risparmiare lavoro, rivetto a strappo veloce, non facile da scivolare, velocità non ordinata veloce, alta efficienza di lavoro, struttura in tre pezzi, non facile da inceppare.

Morsetto a tre griffe: forte forza di morso senza scivolare, viene adottato un morsetto a tre griffe con trattamento di tempra e indurimento, che è più durevole e resistente all'usura, allunga l'adattatore e prolunga la durata.

Facile da montare: collegare il trapano elettrico al litio, cambiare rapidamente forma, cambiare la vite esagonale congiunta, collegare al trapano elettrico, cambiare rapidamente forma, rivettatrice elettrica, facile installazione.

Ampiamente usato: l'adattatore per rivettatura elettrica può darti una produzione ad alta efficienza. È ampiamente utilizzato nell'industria delle finestre, nella produzione di impianti elettrici e di condizionamento d'aria, nella progettazione di aviazione e navigazione, leghe di alluminio e altre rivettature, produzione e produzione di automobili.

Pacchetto: il prodotto è dotato di teste dei rivetti sostituibili. Il pacchetto include una pistola per rivetti, una maniglia, una chiave inglese e 4 teste di rivetti, specifiche della testa di rivetti, 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8.

KP-705P - Professionale Rivettatrice pneumatica con impugnatura a pistola, 2,4-4,8 mm, adatta per chiodi in alluminio 94,45 € disponibile 2 new from 94,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4 ugelli: Rivettatrice ad aria per rivetti, l'ugello preimpostato è 4. 8 mm e si trovano 3 ugelli nel manico o 2. 4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm. Dietro il corpo della pistola si trova un dispositivo di raccolta dei rifiuti, per evitare che le unghie volino liberamente.

Alta efficienza: Rivettatrice ad aria compressa, design auto-aspirante, forte forza di trazione, alta efficienza, autoaspirazione è comodo, un treno e un aspirazione, facile e leggero.

Prestazioni stabili: Rivettatrice pneumatica per rivetti, veloce rimozione, chiodi non mordono, silenzioso durante il funzionamento e lunga durata.

Design ergonomico: Rivettatrice professionale aria, questa pistola rivettatrice ad aria è più piccola e il manico antiscivolo della pistola si adatta perfettamente alla vostra mano.

Ampia applicazione: ampiamente utilizzato nella decorazione, industria automobilistica, contenitori, elettrodomestici, strumentazione, costruzione di macchine e altri settori.

Liseng Rivettatrice elettrica da 2,0 mm – 4,8 mm 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Marchio: altri

Uso: Home DIY

Tipo: pistola per unghie Brad

Fonte di alimentazione: corrente

Nome: adattatore per rivetti

Beta 1741U Rivettatrice Ultra Compatta ​ con Regolazione dello Sforzo - 1 Pezzo 32,02 €

30,80 € disponibile 25 new from 30,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche il Prodotto È Una Rivettatrice Ultra Compatta ​ con Regolazione Dello Sforzo, Venduta Singolarmente

L'articolo è ​fornito di 4 testine intercambiabili

Comprensiva di 3 griffe per una migliore presa del rivetto

Dimensioni: lunghezza: 200 mm, ampiezza: 95 mm

Peso: 450g

AUTOUTLET Adattatore per Rivetti da Trapano Elettrico Estensione per Rivettatura Adattatore Dado per Rivetti Filettati M3 M4 M5 M6 M8 M10 con Asta del Dado Colore Rosso 54,83 € disponibile 1 used from 50,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【COSA SERVE】Il prodotto adattatore trasforma ogni trapano in un potente strumento di rivettatura, con il quale puoi lavorare facilmente su dadi per rivetti senza cambiare strumento tra uno ad l’altro.

【STRUTTURA E QUALITÀ】Il adattatore costruito in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile.È adatto per rivettare dadi di vari materiali come alluminio, rame, ferro e acciaio inossidabile di M3-M10.

【DESIGN】Design con colore rosso e aspetto extra robusto in acciaio , dimostra eleganza e professionalità. Dimensione piccolo e leggero portatile con una custodia in plastica per stoccaggio, di cui risparmia lo spazio.

【MONTAGGIO FACILE】Basta collegarlo sul trapano elettrico e di scegliere dado rivetti di cui desiderata, installa e usa al momento. Lavorare efficientemente con esso!

【PACCHETTO】Il pacco completo fornito con asta dado M3, M3, M4, M5, M6, M8, M10, varie scelta per soddisfare diverse esigenze.

Pistola Rivettatrice per aria idraulica, Rivettatrice pneumatica professionale con cannucce 1/4", 3/16", 5/32", 1/8", 3/32" per rivetti in ferro alluminio 2,4 mm - 6,4 mm per Poweka 84,24 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ 【Ideale per lavori di montaggio automobilistico e costruzione, la pistola di rivetto con valvola a sgancio rapido consente al cilindro di tornare rapidamente ed evita il sovraccarico per una lunga durata

★【Facile da usare】: adottando un alloggiamento in alluminio aeronautico, il corpo è resistente ma leggero, con una presa comoda e un design ergonomico. Non c'è sensazione di agitazione quando si lavora ed è facile da usare in qualsiasi posizione con una mano. Adatto per chiodi in alluminio, chiodi di ferro, chiodi in lega di alluminio

★【Design eccellente】: con design di cancellazione del rumore, in modo che la macchina possa funzionare con poco rumore. Inoltre, il potente design a cilindro corto e il circuito rapido di olio e gas possono migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro, consentendo alle persone di assemblare e riparare rapidamente i pannelli della carrozzeria

★【Alta qualità】: questa pistola per rivetti ha una struttura semplice ed è facile da mantenere. E il cuscinetto in gomma antivibrazione è resistente all'usura, durevole, a prova di urti e anticaduta, assicura una lunga durata

★【Include 5 ugelli: 1/4" (6,4 mm), 3/16" (4,8 mm), 5/32" (4 mm), 1/8" (3,2 mm), 3/32" (2,4 mm). 3 pezzi di naso si avvitano alla base, 1 pezzo si installa sulla testa della pistola, 1 pezzo è nella confezione

Fortum 4770654 - Rivettatrice per trapano meccanico o a batteria, per rivetti da M3 a M8 in alluminio, acciaio e in acciaio INOX (5 inserti per rivetti) 59,90 € disponibile 4 new from 59,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questa rivettatrice trasforma qualsiasi trapano e avvitatore a batteria in una potente pinza per rivetti, con cui è possibile adattare facilmente rivetti delle seguenti misure: M3, M4, M5, M6, M8

L'inserto è adatto per rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile

Modello estremamente robusto in acciaio

Utilizzabile con trapani e avvitatore a batteria con attacco esagonale da 1/4”

Inclusi: 1 rivettatrice per trapano, 5 inserti, 1 chiave di bloccaggio per rivetti, 1 manuale di istruzioni, 1 pratica valigetta di plastica

GCDN Cordless Rivet Pistola, Elettrico Trapano Scatola Attrezzi Rivettatrice Adattatore Inserto Dado Mano Accessori per Utensili Elettrici 17,50 € disponibile 2 new from 17,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza Intera: circa 160mm

Fai-Da-Te Forniture: Lavorazione Legno, Acciaio Inox, Tubi

▲ Versatilità: come accessorio per attrezzi, questa pistola per rivetti può essere combinata con vari tipi di utensili elettrici, strumento perfetto per la tua casa, fai-da-te o all'aperto (la coppia dell'attrezzo dovrebbe superare i 15 Nm). Accessorio --- 4 pezzi Le dimensioni dell'ugello sono 3/32 ", 1/8", 5/32 "e 3/16" Si applicano a diverse dimensioni di rivetti.

Materiale: Acciaio Al Carbonio e ABS Colore: Blu, Nera

Max RPM : 1000 RPM Minuti Coppia Forza : 15 Nord M

Yuhtech Adattatore per Pistola Rivetto Elettrico Adattatore per Rivetti Ciechi Adattatore per Rivettatrice per Avvitatori a Batteria e Trapani 19,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiale】 Il set di rivetti elettrici è forgiato in metallo e ha un'elevata resistenza al lavoro. La testa della pistola forgiata in acciaio legato ha un'elevata durezza, risparmiando tempo e fatica.

【Impugnatura verticale】 L'impugnatura è realizzata in plastica dura con linee antiscivolo, che non è facile da scivolare con l'impugnatura verticale.

【Biella esagonale】 Bloccaggio stabile, può essere collegato a trapano al litio, trapano a torsione, trapano a pistola, ecc. Adatto a tutti i tipi di rivetti con un diametro dell'albero di: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.

【Morsetto】 Chiodi non facili da far scivolare indietro, velocità elevata e alta efficienza, design dell'anastomosi del chiodo a tre griffe, rivettatura liscia senza sbavature, struttura a tre pezzi non è facile da incastrare.

【Vantaggio】 Rispetto alle pistole rivettatrici tradizionali, ha un rumore inferiore, dimensioni ridotte, più efficiente e facile da trasportare. E più risparmio di manodopera rispetto al manuale e più conveniente della rivettatrice pneumatica.

JUSTOOL Adattatore per Rivettatrice Elettrica Professionale 2.4/3.2/4.0/4.8/6.0/6.4 Inserto per Pistola Rivetti Adattatore Portatile per Avvitatore a Batteria o Trapano Elettrico 12-36V 50,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【6 Mandrini Intercambiabili】 Il Rivetto Dado per Trapano Elettrico , set di Dadi per Rivetti con 6 Mandrini Intercambiabili: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm.

【Facile da Trasportare】 Il set di Rivetto Pistola per Trapano è Dotato di una Custodia Robusta che Protegge e Conserva Comodamente il Trapano, i Dadi e i Rivetti, il che è Molto Comodo da Trasportare.

【Potente Adattatore per Dadi per Rivetti】 Questo Adattatore per Rivettatrice a Batteria per Dadi per Rivetti Può essere Utilizzato con un Esagono Standard da 1/4 di Pollice, con un Cacciavite e un Trapano Cordless Standard, Può Essere Trasformato in una Potente Pinza per Dadi per Rivetti.

【Ampio Utilizzo】 il Kit Adattatore Rivetto per Trapano Elettrico Adatti per l'Installazione e la Manutenzione di Edifici, Automobili, Ascensori, Strumenti e Mobili. Fai da te e Fatto a Mano sono una Buona Scelta.

【Il Pacchetto】 Il Adattatore per Rivettatrice a Batteria Include: 1 Justool set di Adattatori per Pistola Rivettatrice (senza Trapano), 6 Alberi, 1 Chiave Inglese, 1 Scatola di Immagazzinaggio. READ 40 La migliore smartphone da usare come modem del 2022 - Non acquistare una smartphone da usare come modem finché non leggi QUESTO!

NEWTRY Rivettatrice Pneumatica Pistola per rivettatura pneumatica, 1/4 (pistola 6065 con testa M4, M5, M6) 219,00 € disponibile 2 new from 219,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1.[Auto-bloccante testa di pistola]: Comprende tre tipi di teste-5/32-pollice(M4,4mm), 13/64-pollici(M5,5mm), 1/4-pollici(M6,6mm),installazione rapida e facile sostituzione.

2.[rotore di alta qualità]: Foraggio con acciaio lega di alta qualità, resistenza all'usura super, resistenza ad alta temperatura.

3.[cuscinetto di ingranaggi]: Utilizza acciaio di alta qualità per costruire cuscinetti di ingranaggi, duraturi, non facili da indossare per lungo tempo.

4.[Più tranquillo]:bocchettone a marmitto incorporato, riduzione efficace del rumore generato durante il lavoro.

5.[Tre tipi di pistole] Ci sono tre tipi di pistole da dado: 6108 6065 6068; il consumo d'aria 5cfm 6065 le specifiche applicabili della testa da arma da fuoco: M4, M5, M6, la velocità di rotazione 1300 (r.p.m); le specifiche della testa da arma da sparo di 60666668 sono: m6m6m6m8, velocità di rotazione 800 (r.p.m);velocità di rotazione 400 (r.p.m)

Milwaukee M12BPRT-0 - Rivettatrice 309,69 €

205,00 € disponibile 20 new from 205,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto in Italia

Facile da usare

Prodotto di qualita

Prodotto ottimo

Xth-Nth Rivettatrice Manuale 200 Pezzi Rivetti con 4 Teste Intercambiabili, Kit Pistola a Rivetti a Testa Girevole a 360 ° per Automobili, Mobili, Strumenti 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TESTA A 360º: La rivettatrice Xth-Nth è stata progettata per una testa girevole a 360 gradi che è adatta per luoghi difficili da raggiungere, consente di impugnare correttamente e ottenere una buona compressione sul manico. La testa girevole a 360 gradi della rivettatrice è abbastanza comoda da adattarsi a spazi ristretti.

La rivettatrice è realizzata in ACCIAIO AL CARBONIO RINFORZATO addensato di 2,5mm con trattamento termico che protegge dalla corrosione e resiste alla deformazione. Lo strumento per rivetti con impugnatura antiscivolo rende il lavoro senza sforzo. Il kit di attrezzi per rivetti è dotato di 4 naselli intercambiabili: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm,4,8 mm, rivetti da 200 pezzi (ciascuno taglia 50 pezzi). Questa rivettatrice manuale consente di cambiare comodamente teste di diversi diametri.

Poco sforzo necessario per rivettare: il design ergonomico di questa singola rivettatrice manuale consente a una mano di facilitare il lavoro e di risparmiare oltre il 20% di fatica. La rivettatrice è dotata di naselli per rivetti zigrinati che possono essere rimossi senza attrezzi per il cambio o la manutenzione della testa del rivetto facilmente. Lo strumento per rivetti pop è facile da estrarre dai perni, non si blocca mai.

Questa rivettatrice manuale APPLICA TUTTI I TIPI DI MATERIALE RIVETTO - Il nostro kit pistola rivettatrice può gestire tutti e tre i tipi di rivetti: rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile per adattarsi a varie operazioni di rivettatura. La testa del rivetto da 4,8 mm non è consigliata per l'uso con rivetti in acciaio e acciaio inossidabile.

Può gestire tutti e tre i tipi di rivetti: rivetti in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile. Questo kit pistola per rivetti pop è dotato di 200 rivetti in alluminio (50 pezzi per misura).

