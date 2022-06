40 La migliore sedia da pranzo del 2022 – Non acquistare una sedia da pranzo finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore sedia da pranzo? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi sedia da pranzo venduti nel 2022 in Italia.

Albatros Sedie da Pranzo AARHUS Set di 4, Bianco con Gambe in Legno Massello, Faggio, Design retrò Scandinavo 139,63 € disponibile 1 used from 71,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La funzionalità incontra il design e la qualità! La sedia da sala da pranzo Aarhus è ricca di stile ed eleganza, oltre che stabile e confortevole. Il famoso design nordico si fonde con ogni tipo di design di interni in una maniera senza tempo.

La combinazione di legno massello solido di cui sono fatte le gambe della sedia, e dell'elegante fodera morbidamente imbottita di materiale sintetico crea una simbiosi unica di tessuti e forme. La forma ergonomica del sedile invita a rilassarsi e a sedersi a lungo nelle vostre serate.

Manutenzione semplice: la morbida imbottitura del sedile è rimovibile (importante per la pulizia e il lavaggio, ad esempio se si rovesciano bevande). Il guscio del sedile e il coperchio possono essere facilmente puliti con un panno umido. Dei piedini sotto le gambe della sedia proteggono la sedia stessa ma anche il vostro pavimento o parquet dai graffi.

Con linee pulite e un aspetto naturale, questa sedia è versatile, che la si usi in sala da pranzo, in cucina, in soggiorno, o in sala d'attesa: la sedia AARHUS cattura sempre e ovunque l'attenzione.

Materiale: legno massello di grande valore, plastica e finta pelle, portata: fino a 120 kg, misure: 81 cm x 48 cm x 42 cm (altezza x larghezza x profondità), altezza della seduta: 46 cm. Montaggio facile (3 parti). Inviamo il giorno stesso tutti gli ordini eseguiti entro le ore 13 (nei giorni lavorativi)!

HOME DECO FACTORY HD6137 Set di 2 sedie per Soggiorno, Sala da Pranzo, Patchwork, Pu scandinavo, Poliuretano, Legno Multicolore, 46x85x55 cm 126,40 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cambia la decorazione. Modernisez votre déco en apportant une note de peps dans le salon, une chambre, une salle d'attente…

Patchwork, questa fioritura di colori e motivi diffonderà allegria nella tua casa.

Comodo: provate per testare il comfort su questa seduta larga in tessuto, non riuscirete a tornare a tornare a testare la seduta, avrete difficoltà a lasciarlo!

Design alla moda: il design scandinavo è senza tempo, attraversa i tempi con successo. Con questa bella sedia sarete sempre al passo con la moda.

LOOK BI-MATIERE - Sarete affascinanti di questo design bi-materiale che offre una seduta in tessuto e 4 bellissimi piedi in legno grezzo.

SJHQ Sedia Pranzo,Studio Alberghiero Sedia Schienale Velluto Gambe d'oro Sedia Angolo Corner per Balcone Camera Letto Poltrona 4 Pezzi Sedie da Pranzo (Color : Blue) 970,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto in velluto morbido:Tessuto in velluto morbido rivestito con spugna ad alta densità,che è altamente estensibile e confortevole.Mantiene la sedia da non essere deformata

Schienale ergonomico:Lo schienale curvo ergonomico è progettato con una struttura arc circolare per prevenire il disagio umano

Piedi inferiori antiscivolo:Il fondo di ciascuna gamba viene aggiunto con tappetino antiscivolo,che è antiscivolo e resistente all'usura per proteggere il pavimento dal graffi

Corpo del telaio in metallo:Il corpo del telaio in metallo è duro e resistente e quattro gambe metalliche garantiscono stabilità ed equilibrio,che possono essere utilizzate per una lunga durata

Sedie ideali:Sedia da regalo ideale per vacanze,sedie stabili possono essere utilizzate nella sala da pranzo,camera degli ospiti,soggiorno,sala da pranzo,cottage,sala extra,ecc

Albatros 2700 Milano Set di 6 sedie da Pranzo, Grigio 149,95 € disponibile 2 new from 149,95€

1 used from 72,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il SET di sedie MILANO porta un sapore tutto italiano nella tua sala da pranzo! “Chic e pratico”: ecco come si possono descrivere al meglio le caratteristiche del set di sedie MILANO.

Queste sedie convincono per la loro forma moderna, ma non da ultimo anche per i vari dettagli pratici che presentano:

Comfort: queste sedie sono molto comode! (È la cosa più importante per una sedia di qualità!)

Le sedie sono davvero leggere. (Comode nella vita di tutti i giorni e ottime per i bambini)

Resistente rivestimento in ecopelle. (Facilmente lavabile) / Materiale: struttura in acciaio ed ecopelle. / Dimensioni: si veda lo schizzo

WOLTU BH153dgr-6 Sedie Cucina Moderne Poltrona per Camera da Letto Soggiorno in Velluto Grigio Scuro Gambe di Metallo 6 Pezzi 635,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MUTI FUNZIONALE - La sedia può essere usato come sedia da pranzo, sedia da lettura, sedia da scrivania, poltrona relax, sedia ad angolo da tè e sedia per trucco...si abbina ad ogni tipo di arredamento, perfetta per cucina, soggiorno, cameretta, studio, sala d'attesa, bar, ufficio, hotel, ristorante, ecc

MATERIALE - La fodera di velluto morbido, la seduta e lo schienale ben imbottiti di spugna, le gambe in metallo

DIMENSIONI - Altezza totale: 84 cm; Altezza seduta: 47 cm; Altezza Schienale: 43 cm; Dimensioni Seduta: 41x45 cm (LxP); Carico: 120 kg; Quantità: 6 pezzi

ASSEMBLAGGIO - La sedia è facile da montare passo per passo con istruzioni; Resistente allo sporco, anche facile da pulire con un panno umido

ANTISCIVOLO - Ci sono le protezioni sotto i piedi per una buona stabilità e resistente al rumore che non danneggiano il pavimento, anzi proteggono e impediscono la sedia di scivolare

Sedia da pranzo di design in velluto Chloe di Orville | assemblaggio elegante e facile | Ideale anche come sedia da toeletta e sedia in velluto | Sedie per sala da pranzo, set da 4 sedie | Beige 596,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⏳ ELEGANZA SENZA TEMPO - L'acciaio inossidabile di alta qualità e il velluto assicurano un look moderno, fuori dalle mode che fa sbiadire qualsiasi sedia da pranzo convenzionale. Le quattro sfumature disponibili rendono questa sedia in velluto rosa un modello imperdibile. Grazie alle loro curve e basate sul design senza tempo degli anni '60 e '70, queste sedie in velluto non passano mai di moda.

⚖️ ROBUSTEZZA E COMODITÀ IN PERFETTO EQUILIBRIO - Un telaio stabile e affidabile, dalla base robusta, comodo e che non sprofonda. Uno schienale imbottito, per una seduta più confortevole, rivestito in prezioso velluto. Un equilibrio unico che troverete solo nelle nostre sedie per sala da pranzo in velluto. Disponibili in un’ampia gamma di colori: imbottita grigia, in velluto grigio, in velluto verde, in velluto rosa, sedia in velluto rosa, sedia con braccioli in velluto rosa.

IDEALE PER IL TRUCCO - Il design moderno e i colori freschi rendono questa sedia imbottita perfetta per un tavolino da toeletta, che a differenza di modelli economici, regala anche una seduta comoda. Selezioniamo sempre e solo materiali di altissima qualità, per offrire non solo un look seducente ma anche il massimo della funzionalità. Ideale come sedia per il trucco, sedia per toeletta e come comoda alternativa allo sgabello per il trucco.

MONTAGGIO SEMPLICE – Basta avvitare le parti tra loro - fatto! Questa fantastica sedia viene fornita già parzialmente assemblata, e terminare l’opera è effettivamente un gioco da ragazzi. Altri produttori più economici, per abbassare i costi, si limitano a fornire un’infinità di parti singole, spesso con istruzioni incomprensibili. Noi vi presentiamo istruzioni nella vostra lingua e garantiamo che la vostra pazienza non verrà messa alla prova, anche quando ordinate più.

SODDISFATTI O RIMBORSATI AL 100%! + ️ SPEDIZIONE LAMPO - Prova le nostre sedie da pranzo di design senza alcun rischio: nell'improbabile caso in cui il prodotto non sia di tuo gradimento, contattaci e ti rimborseremo l'intero prezzo, sostituiremo l’articolo o decideremo insieme la soluzione ideale, anche ad articolo già usato e oltre la normale tempistica dei resi! È il nostro modo di ringraziarvi per l’acquisto. READ La lira torna alla grande dopo che Erdogan ha svelato le misure anti-dollaro

YCZHD Confezione da 4 sedie per Sala da Pranzo, sedie Moderne da Soggiorno di metà secolo, sedie Laterali con Schienale Alto in Ecopelle con Gambe in Metallo per Cucina sa(Color:Verde) 1.084,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ?SEDIA MODERNA: la sedia da pranzo Yczhd è generosamente imbottita, costruita per durare nel tempo con un tessuto in corteccia di alta qualità di facile manutenzione, che conferisce a qualsiasi stanza un aspetto raffinato.

?SEDIE DA PRANZO IN PU: sedile e schienale con cuscino in poliuretano impermeabile, il design ergonomico è semplice e bello, materiale anti-sporco comodo per la pulizia, basta pulire con un panno umido.

? HARDWARE PREMIUM E PIEDINI ANTISCIVOLO: le gambe di questi sgabelli sono realizzate in materiale d'acciaio. Le connessioni tra i sedili e le gambe sono rinforzate da rivetti di qualità, mantenendo le sedie ferme e traballanti. All'estremità delle gambe, i piedini sono montati con cuscinetti in plastica resistenti all'usura per evitare che le sedie scivolino e graffino il tappeto.

?DESIGN ERGONOMICO SCHIENALE: Il set di sedie laterali da pranzo Yczhd ha un design elegante e moderno con sedile e schienale con cuscino in PU, lo schienale è progettato in base allo standard ergonomico e alle caratteristiche del corpo umano, comodo ed elegante.

?FACILE ASSEMBLAGGIO: assemblaggio semplice delle sedie, hardware e manuale inclusi, facile installazione e risparmio di tempo prezioso.

Sedia da pranzo imbottita in velluto verde scuro mod. Nicole (Verde scuro, 6 pz) 402,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni ingombro: 52x58x80(h) cm

Seduta: 48×45 cm, Altezza schienale 36 cm

Peso: 4 Kg

Materiale: Velluto

Colore: Verde scuro

BenyLed Set di 6 Sedie da Pranzo a Forma di Tulipano con Seduta Imbottita e Gambe in Legno di Faggio, Ideali per Sala da Pranzo, Cucina, Soggiorno, Bar, Bianco 204,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Moderno ed Elegante】Set di 6 sedie a tulipano, design casual elegante, si adattano facilmente a qualsiasi tipo di stile domestico. Le migliori sedie per ufficio, sala lobby e cucina, soggiorno, sala da pranzo, camere da letto, cortile, ristorante, caffetteria, ecc.

【Design Ergonomico ad Arco】Schienale sagomato dalla linea "S", scolpito per adattarsi ergonomicamente al corpo sedentario, per farti godere di una vita confortevole.

【Design Ati-Slip】4 protezioni in feltro nella parte inferiore delle gambe per proteggere il pavimento dai graffi. E ti fanno sedere fermamente.

【Materiali Ecologici】Il guscio è realizzato in polipropilene ad alta densità, sicuro e protezione dell'ambiente. L'uso di gambe di base in legno di faggio naturale come design, con elevata resistenza agli urti e all'abrasione.

【Montaggio Senza Problemi】Ogni sedia è facile da montare. Si prega di fare riferimento alle istruzioni di montaggio nella confezione.

EGGREE Set di 4 Pranzo/Ufficio Sedia con Gambe in Faggio Massiccio, Sedie Senza Braccia Imbottita di Design per il Massimo Comfort Bianco 155,99 €

146,99 € disponibile 2 new from 146,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensione complessiva: 81-83 cm, altezza seduta: 44-47 cm; Dimensioni dettagliate vedi la seconda foto, si ricorda che tutte le misure sono manuali con un'eventuale deviazione di 1-3 cm

Sedile finitura opaca con cuscino in similpelle, comfort extra ma facile da pulire

Solide gambe in legno massicce antiurto, bello e robusto, I cuscinetti antiscivolo in feltro sulla pianta dei piedi proteggono il pavimento

Design classico, adatto per l'uso come sedia da sala da pranzo, sedia da soggiorno, sedia da camera da letto, sedia da sala conferenze, sedia da reception, etc

Per problemi di qualità, verrà fornita la sostituzione gratuita dopo aver ricevuto la conferma dell'immagine

Herbalady, Set di sedie da pranzo in stile europeo, design con patchwork imbottito, gambe in legno di faggio naturale, per sala da pranzo, soggiorno e camera da letto (Rosso, confezione da 6) 389,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni del prodotto: altezza totale della sedia: 83 cm. Altezza della seduta: 47 cm. Larghezza seduta: 48 cm. Distanza tra le gambe: 42 cm.

Materiale del prodotto: L'interno della seduta è realizzato in polipropilene ecologico di alta qualità, rivestito con spugna altamente elastica e avvolta con una varietà di modelli con colori abbinati, le gambe in legno sono realizzate in legno di faggio naturale, che è più stabile e durevole.

La parte posteriore larga e confortevole si adatta perfettamente al corpo umano e il design ad arco può garantire maggiore comodità alla zona della vita durante l'uso.

Il cuscinetto antiscivolo nella parte inferiore della gamba in legno può stabilizzare meglio la sedia, ridurre il rumore e proteggere il pavimento.

HOMCOM Set 2 Sedie da Pranzo Imbottite con Rivestimento e Schienale, in Lino e Gambe in Ferro, Stile Scandinavo, 59.5x56.5x81 cm, Grigio 189,95 €

169,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SET 2 PEZZI: Include 2 da cucina sedie imbottite da salotto, da soggiorno o per la camera da letto.

SEDIE MODERNE: Il loro look moderno si ispira allo stile scandinavo, ed è perfetto per arredare ogni ambiente della casa o dell'ufficio.

IMBOTTITE: La seduta è ergonomica e ha uno schienale avvolgente per aiutarti a mantenere la postura corretta. La morbida imbottitura in gommapiuma ti offre il massimo del relax.

RESISTENTI: Rivestimento in lino traspirante e facile da pulire. Gambe in metallo con finitura nera e piedini antiscivolo.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 59.5L x 56.5P x 81Acm. Carico massimo: 120kg.

Albatros 2553 Milano Set di 4 sedie da Pranzo, Grigio 109,95 €

105,82 € disponibile 2 new from 105,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il SET di sedie MILANO porta un sapore tutto italiano nella tua sala da pranzo! “Chic e pratico”: ecco come si possono descrivere al meglio le caratteristiche del set di sedie MILANO.

Queste sedie convincono per la loro forma moderna, ma non da ultimo anche per i vari dettagli pratici che presentano:

Comfort: queste sedie sono molto comode! (È la cosa più importante per una sedia di qualità!)

Le sedie sono davvero leggere. (Comode nella vita di tutti i giorni e ottime per i bambini)

Resistente rivestimento in ecopelle. (Facilmente lavabile) / Materiale: struttura in acciaio ed ecopelle. / Dimensioni: si veda lo schizzo

WOLTU Set di 4 Sedie da Pranzo in Velluto Poltrone Moderne per Salotto con Schienale e Braccioli Verde Scuro BH246dgn-4 341,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MORBIDO E COMODO: la seduta è rivestita in velluto morbido e liscio, i braccioli e lo schienale con l’imbottitura in spugna ad alta densità sono ergonomici. Questa sedia da cucina offre al tuo corpo più supporto, ti fa sentire più rilassato e ti fornisce il massimo comfort.

RESISTENZA E STABILITÀ: la poltrona relax WOLTU è dotata di una struttura metallica durevole e di gambe in metallo che sono resistenti alle deformazioni. Le gambe dorate sono trapezoidali, ristrette in alto e larghe in basso, migliorando notevolmente la stabilità e la durevolezza della poltrona salotto. Può sopportare fino a 120 kg.

MULTIFUNZIONALE E VERSATILE: la sedia in velluto WOLTU è perfetta come sedia da pranzo, sedia da salotto, sedia da attesa, sedia da toeletta, sedia cameretta, sedia da scrivania e poltroncina in salotto, isola cucina, sala d'attesa, camera da letto, ufficio ecc. La sua versatilità e l'aspetto elegante la rendono ottima come un regalo per parenti e amici.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO: la struttura in metallo della sedia relax ha 4 protezioni per il pavimento sul fondo per evitare scivolamenti, proteggere il pavimento e ridurre i rumori durante lo spostamento.

FACILE DA ASSEMBLARE: includiamo istruzioni illustrate e tutte le parti di montaggio numerate. Basta unire i due pezzi metallici delle gambe e fissarli alla parte inferiore della seduta con le viti fornite e la tua sedia scandinava elegante e confortevole sarà pronta per l'uso.

TUKAILAi Set di 2 sedie da pranzo in ecopelle, sedie da ricevimento, ristorante, sala riunioni, con schienale e gambe in metallo, crema 163,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Angolo dal design perfetto: lo schienale si adatta perfettamente alla vita, il che rende la sedia comoda per sedersi e rilassarsi.

Seduta imbottita extra spessa, altamente elastica: imbottitura in spugna super spessa di alta qualità, segue l’ergonomia, forte resistenza.

Rivestimento in similpelle di alta qualità: realizzato in similpelle di alta qualità con texture fine, antigraffio, antimacchia, facile da pulire.

Telaio in metallo con struttura trasversale: il telaio in metallo con struttura trasversale rende la sedia super portante, il carico massimo è di 150 kg.

Specifiche tecniche: materiale: ecopelle e metallo; gambe: metallo con processo di verniciatura a polvere opaca. Dimensioni: 49 x 61 x 84 cm. Altezza seduta: 47 cm. Profondità seduta: 45 cm.

WOLTU 4X Sedie da Pranzo Poltroncina per Camera da Letto Moderna in Tessuto di Velluto Grigio Scuro BH93dgr-4 405,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALE: La fodera di velluto morbido, la seduta e lo schienale ben imbottiti di spugna, le gambe in metallo

DIMENSIONI: Altezza totale-81 cm; Altezza Schienale: 40 cm; Dimensioni Seduta-49x43 cm(LxP); Carico: 120 kg; Quantità: 4 pezzi

MONTAGGIO: La sedia è facile da montare con un manuale per montaggio, anche facile da pulire con detergente neutro e panno umido

ANTISCIVOLO: Ci sono le protezioni sotto i piedi per una buona stabilità e resistente al rumore che non danneggiano il pavimento, anzi proteggono e impediscono la sedia di scivolare

PRATICO: Una sedia elegante si abbina ad ogni tipo di arredamento, perfetta per soggiorno, cameretta, studio, sala d'attesa, bar, ufficio, ristorante, ecc

SISA srl, Set di 6 Sedie, Sedie Sala da Pranzo, Sedie Cucina Legno, Arredo Casa, Sedie Legno, Modello Paesana, Colore Noce, Seduta Paglia, 45x37x87, Sedie Soggiorno, Made in Italy 234,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Le azioni di China Evergrande sono crollate sull'orlo del default Amazon.it Caratteristiche [ SEDIA CUCINA ]: Sedie da cucina, Modello Paesana, 45x 37x 87 cm, peso 5Kg. La classica sedia da apporre sotto un tavolo allungabile, per la propria cucina. Vintage casa arredo;

✔️[ SEDIA SALA DA PRANZO - CASA E CUCINA ]: La sedia è in legno di faggio massello, con seduta impagliata. Dimostra come lo stile arte povera, sia il preferito dagli amanti di atmosfere classiche, accoglienti ed eleganti;

[ SEDIE DA CUCINA - STABILI - ROBUSTE/ RESISTENTI ]: Sedie sala da pranzo legno prodotte, realizzate con la migliore qualità, di legno di faggio, offrendo e garantendo, sicurezza e stabilità di seduta

[ SEDIE IN LEGNO/ ARREDO CUCINA ] Ampia scelta stile d'arredo, questo modello di sedie, dal design classico, rustico e raffinato, per merito del distinto colore noce, caratterizzano questo modello di sedie classiche, l'ideale per arredo cucina, ristorante, pizzeria;

✔️[ ASSISTENZA 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7 ]: In caso di domande sul prodotto, non esitate a contattarci, saremo lieti di fornire, una rapida ed esaustiva risposta.

Sedie da pranzo Albatros Modena, set da 6, grigio, testate SGS 189,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La forma ergonomica dello schienale offre una straordinaria comodità di seduta. La piacevole imbottitura del sedile permette di stare comodamente e piacevolmente seduti nelle lunghe serate.

La sedia imbottita MODENA è rivestita di un tessuto morbido, molto piacevole al tatto, che le conferisce un tocco di classe. Lo schienale trapuntato porterà nel vostro ambiente domestico un arguto accento ottico. Il design elegante e intramontabile emana una nota di glamour, senza essere invadente.

Grazie al suo design ben ponderato, la sedia da tavola JULIA non si abbina soltanto a oggetti d'arredamento in stile moderno, ma si sposa altrettanto bene con tavoli classici o con mobili rustici.

La struttura in acciaio laccato color nero opaco rende la sedia molto stabile e in grado di sostenere fino a 120 kg di peso. I delicati piedini in plastica proteggeranno i vostri pavimenti dai graffi. La sedia da tavola MODENA è stata verificata dall'organismo indipendente di controllo SGS secondo la direttiva EN12520 e ha ottenuto un certificato con il massimo punteggio per: stabilità ✔ resistenza ✔ e sicurezza ✔.

Dimensioni: larghezza di seduta: ca. 42 cm, altezza di seduta: ca. 40 cm, profondità di seduta: ca. 40 cm, per le altre dimensioni vedere il disegno. Peso di ogni sedia: ca. 4,5 kg. Consegna: smontata in scatola di cartone.

Mobili Fiver, Set 4 Sedie da Pranzo Amanda, Giallo, 42 x 55 x 83,5 cm, Polipropilene, Disponibile in Vari Colori 200,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALE: Polipropilene

SEDIE MODERNE: Set da 4 sedie da pranzo, caratterizzata da linee snelle e dal design moderno ed essenziale. Altezza Seduta: 45,5 cm. Peso sedia: 3,9 kg. Peso Max supportato: 120 kg

VERSATILE: Può essere utilizzata in cucina, sala da pranzo, ma anche in giardino o sul terrazzo, grazie alla sua impermeabilità e alla resistenza ai raggi UV.

MATERIALI: Facile manutenzione e massima praticità: i materiali della sedia moderna Amanda sono pratici, robusti e facili da pulire. Le superfici della sedia si prestano perfettamente per un utilizzo frequente e prolungato.

Tommychairs - Set 4 sedie impilabili modello Julia per cucina bar e sala da pranzo, robusta struttura in acciaio imbottita e rivestita in finta pelle colore grigio scuro 264,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% MADE IN ITALY - I materiali di prima scelta e la lavorazione completamente fatta a mano artigianalmente in Italia ne fanno un articolo di pregio garantito nel tempo

MATERIALE: struttura in acciaio imbottita e rivestita in finta pelle colore grigio scuro. L'ampia seduta e lo schienale contribuiscono ad offrire un comfort elevato. PORTATA: max. 120 kg con peso uniformemente distribuito sul sedile.

Il prodotto è impilabile e viene spedito già montato di tutti i suoi elementi

Il set di sedie modello Julia by Tommychairs si adatta perfettamente alla tua cucina o sala da pranzo, grazie al suo design moderno e elegante che garantirà uno stile unico ai tuoi locali. Perfette anche per bar e ristoranti

Per visualizzare tutta la nostra gamma di prodotti disponibili sulla piattaforma Amazon, digita “Tommychairs” nella barra di ricerca posizionata sulla parte superiore della pagina

SISA srl, Set Di 6 Sedie Sala Da Pranzo, Sedie Cucina Legno, Arredamento Casa, Modello Silvana, Colore Noce, 45x43x95 cm, Sedie Legno Massello, Made in Italy 286,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ [ SEDIA CUCINA ]: Modello Silvana, 45x 43x 95 cm, Peso 8 Kg. La classica sedia da apporre sotto un tavolo allungabile, per la propria cucina

✔️ [ SEDIA LEGNO ]: Dimostra come lo stile arte povera, sia il preferito dagli amanti di atmosfere classiche, accoglienti ed eleganti

✔️ [ SEDIE DA CUCINA - STABILI - ROBUSTE/ RESISTENTI ]: Sedie sala da pranzo legno, con seduta massello, prodotte, realizzate con la migliore qualità, di legno di faggio, offrendo e garantendo, sicurezza e stabilità di seduta

✔️ [ ARREDO CASA ] Ampia scelta stile d'arredo, questo modello di sedie, dal design classico, rustico e raffinato, per merito del distinto colore noce, caratterizzano questo modello di sedie classiche, l'ideale per arredo cucina, ristorante, pizzeria

✔️ [ ASSISTENZA 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7 ]: In caso di domande sul prodotto, non esitate a contattarci, saremo lieti, di fornire, una rapida ed esaustiva risposta

BlueOcean Furniture - Sedia da cucina in velluto, imbottita, per sala da pranzo, soggiorno, con braccioli e gambe in metallo, comoda sedia da trucco, per camera da letto, 6 pezzi, colore verde 585,00 € disponibile 2 new from 489,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiali di alta qualità: la superficie per sedersi misura 43 x 41 x 84 cm (L x P x A) e l'altezza dello schienale è di 39 cm. Il tessuto in velluto è resistente e traspirante.

Design ergonomico: la spugna flessibile con lo schienale alto della sedia reclinabile fornisce il supporto adatto per la vostra schiena. I braccioli della sedia permettono alle mani di riposare e di alleviare la fatica.

Design unico: la poltrona lounge in velluto adotta un design patchwork che fissa il morbido velluto alla struttura quadrata e rende l'aspetto della sedia più elegante e moderno.

Design robusto: la sedia da soggiorno dispone di gambe in metallo incrociate. Questa sedia imbottita è molto stabile e durevole. La sedia imbottita ha un rivestimento antiscivolo per ridurre il rumore durante il movimento ed evitare graffi sul pavimento.

Utilizzo multifunzionale: la sedia da cucina combina elementi retrò e moderni. Può essere utilizzata come una sedia da cucina in casa, una sedia da trucco o da ricevimento in camera da letto, o una sedia per ufficio o caffè. Questa sedia unisce in sé comfort e bellezza.

Yaunli Sedia da Pranzo Household Schienale Dining Chair Semplice Telaio in Metallo Acrilico Trasparente Pieghevole Sedia for Soggiorno e Sala da Pranzo Ristorante Sedia Morbida 650,85 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trascorrere un ambiente caldo e confortevole pasto tempo con la vostra famiglia.Confortevole, sedie traspiranti e resistenti all'usura renderanno la vostra famiglia mangiare più comodamente.

Trascorrere del tempo pranzo dolce e confortevole con la vostra famiglia, il comodo, sedia da pranzo traspirante e resistente all'usura renderà la vostra famiglia mangiare più comodamente.

Materiale e dimensioni: il materiale è in metallo + plastica, la dimensione è 47x46x74cm, il disegno dello schienale ergonomico, semplice e dal design moderno, lo schienale adotta un design ad arco ergonomico, che può sostenere la schiena per garantire il comfort quando si siede per un lungo periodo.

E 'molto adatto per la cucina, sala da pranzo, spazi per uffici a casa, ambiente commerciale o in qualsiasi spazio vitale in casa.

La poltrona da pulire è entrambi i pezzi pratici e attraenti, e semplici moderni possono fondere stili tradizionali e moderni.

Albatros 2935 Verona Set di 4 sedie da Pranzo, Bianco, Piede Cromato, SGS Tested 139,95 €

132,34 € disponibile 2 new from 132,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il SET di sedie VERONA porta un sapore tutto italiano nella tua sala da pranzo! “Chic e pratico”: ecco come si possono descrivere al meglio le caratteristiche del set di sedie VERONA.

Queste sedie convincono per la loro forma moderna, ma non da ultimo anche per i vari dettagli pratici che presentano:

Comfort: queste sedie sono molto comode! (È la cosa più importante per una sedia di qualità!)

Le sedie sono davvero leggere. (Comode nella vita di tutti i giorni e ottime per i bambini)

Resistente rivestimento in ecopelle. (Facilmente lavabile) / Materiale: struttura in acciaio ed ecopelle. / Dimensioni: si veda lo schizzo

Set di 4 Sedie da Pranzo Sedia per Cucina in Stile Retro Vintage con Seduta in Pelle Scamosciata(Similpelle) & Robuste Gambe in Metallo, Imbottito Sedile Senza Braccia per Sala da Pranzo, Marrone 242,99 € disponibile 2 new from 242,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size:44 cm x 44 cm x 87 cm, seat height 45 cm.

Prodotto realizzato in materiale di qualità superiore: resistente rivestimento in tessuto scamosciato vintage, gambe in metallo robusto.

Con la sua finitura vintage in pelle scamosciata, queste sedie aggiungono un tocco di eleganza a tutti i tipi di interni in cui sono collocati.

Esperienza confortevole grazie al design ergonomico della loro sede ben curvata e sagomata.

Confezione da 4, perfetta per scopi di raccolta interna.

Kartell Victoria Ghost Sedia per Sala Pranzo, Set di 2, Policarbonato 2.0 da Materia Prima rinnovabile Trasparente o colorato in Massa, Nero, Set da 2, 2 unità 385,66 € disponibile 2 new from 385,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design: Philippe Starck, 2005

Materiale: Policarbonato 2.0 da materia prima rinnovabile trasparente o colorato in massa

Dimensioni: 39 x 91 x 50 cm

Peso: 3.6 Kg

Indoor/ Outdoor; Impilabile (max. 4 sedie)

WV LeisureMaster, set di 4 sedie da pranzo in stile nordico scandinavo, tessuto di lino, gambe in legno di faggio massiccio, adatte per sala da pranzo, soggiorno, colore: marrone, 4 pezzi 129,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design eccellente: l'iconica cucina in quattro pezzi, sala da pranzo, moderno stile retrò medievale, aspetto elegante ed elegante, molto stabile e confortevole, migliorerà le condizioni di qualsiasi stanza.

Materiali di alta qualità: cuscini in lino di alta qualità e struttura in metallo migliorano la stabilità delle gambe in legno, che possono essere facilmente svitate per formare una linea chiara e l'aspetto naturale della sedia.

Ampiamente usato: le migliori sedie da sala da pranzo e cucina. Utilizzare sale d'attesa, sale di ricevimento e sedie intorno alla cucina, ufficio, soggiorno, sala riunioni o sala da pranzo.

Protezione del pavimento: i piedini in legno sono dotati di dispositivi di protezione del pavimento e cuscinetti per mobili per proteggere il pavimento da graffi e rumori.

Qualità comprovata: tutte le sedie sono prodotte e testate esclusivamente in fabbrica. Il robusto guscio sagomato offre il massimo comfort e una base in legno massello, con materiale in legno di faggio e staffe in metallo. READ Informazioni recenti su casi Govt-19, variante Omigron e vaccini: annunci in tempo reale

WOLTU BH142dgn-6 Sedie Sala da Pranzo Design Retrò Sgabello Imbottito con Rivestimento in Velluto Verde 6 Pezzi 448,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: La fodera di velluto morbido, la seduta e lo schienale ben imbottiti di spugna, le gambe in metallo, robusto e stabile

Dimensioni: Altezza totale-85,5 cm; Altezza Schienale-38,5 cm; Dimensioni Seduta-46x40,5 cm(LxP); Carico-100 kg; Quantità-6 pezzi

Assemblaggio: La sedia è facile da montare passo per passo con istruzioni; Ergonomica forma e comodi posti a sedere curva, sedia con schienale confortevole può aumentare il comfort

Antiscivolo: Ci sono le guarnizioni sotto i piedi per una buona stabilità e resistente al rumore che non danneggiano il pavimento, anzi proteggono e impediscono la sedia di scivolare

Pratico: La sedia si abbina ad ogni tipo di arredamento, perfetta per cucina, soggiorno, cameretta, studio, sala d'attesa, bar, ufficio, ristorante, ect

CLIPOP Set di 4 sedie da Pranzo in Velluto, morbide sedie Imbottite con Schienale e Gambe in Metallo robuste, sedie per Il Tempo Libero, per la casa, L'Ufficio e Il Salotto (Nero) 229,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 sedie da pranzo in velluto: 2 set. La sedia da pranzo è realizzata in tessuto di velluto di alta qualità, morbido e confortevole. La sedia da pranzo è supportata da robuste gambe in metallo, stabili e durevoli e non arrugginiscono.

Design ergonomico: 2 sedie da pranzo sono in linea con i principi ergonomici. Il morbido retro in velluto si adatta alla curva del corpo umano. La spessa imbottitura in spugna consente di rilassarsi e sedersi più comodamente.

Facile installazione: è necessario installare solo 1,2 m. Istruzioni, viti e strumenti necessari sono inclusi nella confezione. Ci vogliono solo 10-20 minuti per completare e il montaggio è molto semplice.

Ampiamente usato: la sedia da pranzo in velluto elegante ed elegante ha un perfetto schienale curvo, che può essere abbinata a qualsiasi scena. Perfetto per la sala da pranzo, camera da letto, soggiorno, ufficio o qualsiasi luogo di svago.

Dimensioni adatte: la dimensione della sedia da pranzo è di 46 x 47 x 77 cm e l'altezza seduta è di 52 cm. Può essere utilizzato con una varietà di mobili per interni. Nota: le nostre sedie da pranzo non possono essere consegnate a Mann Island, Channel Islands (Guernsey, Jersey)

WOMO-DESIGN Set di 2x Sedie da Sala da Pranzo con Schienale e Braccioli Poltroncine in Aspetto Vellutato Grigio Gambe in Metallo Poltrone da Soggiorno Imbottite per Ufficio o Salotto Design Moderno 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN RETRO-MODERNO - Queste poltrone moderne senza tempo di WOMO-DESIGN sono dei veri classici del design! La combinazione di forme minimaliste ed espressive e di materiali di alta qualità fanno di questa sedia il centro visivo della vostra casa o dell'ufficio.

COMODO - Grazie alla schiuma confortevole ma solida, la sedia da sala da pranzo è piacevolmente imbottita e molto comoda.

ALTA COMODITÀ DI SEDUTA - La poltrona di rappresentanza è quindi perfetta per lunghe giornate in ufficio o anche come sedia per visitatori.

FORMA ERGONOMICA - Il sedile ergonomico ha un rivestimento in microfibra di facile manutenzione in aspetto vellutato.

ALTEZZA REGOLABILE - I piedi in metallo con verniciatura a polvere nera hanno guide a pavimento argentate e regolabili in altezza.

