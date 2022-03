40 La migliore servizio fax online del 2022 – Non acquistare una servizio fax online finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore servizio fax online? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi servizio fax online venduti nel 2022 in Italia.

PANTUM M6558NW Stampante Multifunzione Laser Monocromatica 3 in 1 Copia/Stampa/Scansione Wireless con ADF 50 Fogli per Ufficio e Casa 189,00 €

152,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3-in-1 stampante multifunzione laser B/N, velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto; L'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con copia e scansione di più pagine

Installazione del driver in un solo passaggio con facile configurazione Wi-Fi. Potrebbe trovare l'installazione del driver e video dimostrativi di funzionamento su questa pagina/YouTube/sito web Pantum

Comoda stampa wireless e stampa mobile dal Suo desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta di documenti d'ufficio

Il nuovo prodotto è fornito con una cartuccia toner iniziale da 700 pagine e un cavo USB. Utilizza la cartuccia toner originale PA-210 (1.600 pagine)

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile

Stampante Multifunzione HP DeskJet 2720e, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ 59,00 €

55,90 € disponibile 46 new from 55,90€

2 used from 59,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampa, scansiona, copia in bianco e nero e colore; velocità di stampa fino a 7 ppm in bianco e nero e 5 ppm a colori

Stampa solo fronte (No fronte/retro automatico), Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, No Fax, No ADF, No Ethernet, Cavo USB non è incluso

Scegliendo HP+ al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarti per ottenere 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+

Con Instant Ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata e ti consente di stampare a partire da €0,99/mese

HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante.

Stampante Multifunzione HP DeskJet 4120e, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ 79,00 €

69,99 € disponibile 40 new from 69,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampa, scansiona, copia in bianco e nero e colore, Fax; velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori

Stampa solo fronte (No fronte/retro automatico), Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, Fax, ADF da 35 fogli, No Ethernet, Cavo USB non è incluso

Scegliendo HP+ al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarti per ottenere 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+

Con Instant Ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata e ti consente di stampare a partire da €0,99/mese

HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante.

Canon Pixma MG3650 Stampante Multifunzione Inkjet, 4800 x 1200 dpi, Nero 72,99 € disponibile 8 new from 72,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crea e stampa foto senza bordi

Stampa da e scansione su smartphone o tablet

Stampa pagine con le cartucce di inchiostro XL

Collegati facilmente allo storage cloud con PIXMA Cloud Link

Contenuto confezione: stampante multifunzione, cartucce FINE, cavo di alimentazione, CD-ROM di configurazione, manuali e altri documenti

Stampante Laser Multifunzione Wifi 4 in 1 Bianco e Nero 35PPM stampante scanner fotocopiatrice Fax con ADF ADF 50 Fogli, Stampante Fronte Retro Automatica, PANTUM M7208FDW per Ufficio e Casa 249,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante multifunzione laser 4-in-1 (stampa, copia, scansione e fax); l'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine; velocità di stampa fino a 35 pagine al minuto

Facile installazione del driver in un solo passaggio; l'installazione del driver e video dimostrativi del funzionamento (questa pagina / YouTube / sito Web Pantum) per il riferimento

Comoda stampa wireless e stampa mobile da desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine e un'unità tamburo da 12.000 pagine. Utilizza la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile

Peroni Birra Gran Riserva Rossa, Cassa Birra con 12 Birre in Bottiglia da 50 cl, 6 L, Birra Rossa Tipo Vienna Style dal Gusto Corposo con Aroma di Malto e Caramello, Gradazione Alcolica 5.2% Vol 20,28 €

15,48 € disponibile 8 new from 15,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PERONI GRAN RISERVA ROSSA: birra rossa tipologia Vienna Style, birra a bassa fermentazione dal colore rosso rubino da servire a 6-8° C in calice per birre speciali

GUSTO: corposo e allo stesso tempo facile da bere, dal caldo aroma di malto e caramello

IDEALE CON: salumi, formaggi e pizza

GRADAZIONE ALCOLICA: 5.2 % vol

FORMATO: cassa di birra con 12 bottiglie da 50 cl

PANTUM P3018DW Stampante Laser Wifi Bianco e Nero Fronte Retro Automatico per per Ufficio piccolo Scuola e Casa 30 PPM(A4) 159,79 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore laptop gaming del 2022 - Non acquistare una laptop gaming finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Stampante laser wireless con unità fronte/retro, velocità fino a 30 pagine al minuto

Installazione del driver in un passaggio con facile configurazione Wi-Fi; driver e video dimostrativi del funzionamento Wi-Fi (questa pagina /YouTube / sito web Pantum) per il Suo riferimento

Comoda stampa wireless da desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office

Il nuovo prodotto è fornito con una cartuccia toner iniziale da 1.000 pagine, un'unità tamburo iniziale da 9.000 pagine e un cavo USB. Utilizza la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile

Amazon Basics Carta da stampa multiuso A4 80gsm, 5x500 fogli, bianco 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 5 risme (2500 fogli) di carta da stampa multiuso per stampe di qualità e di diversi tipi

Funziona con stampanti laser e a getto d’inchiostro, fotocopiatrici e/o fax standard

Pesa 12,5 kg (80 g/mq); formato A4 (210 mm x 297 mm)

Qualità di archiviazione e senza cloro; ottimo per elevati volumi di stampa

Certificazione FSC (provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile); consegnata in confezione standard

HP 300 Combo Pack CN637EE Confezione da 2 Cartucce, 1 Nero e 1 Colore Compatibile con Stampanti a Getto d’Inchiostro DeskJet D2560, D2660, F4280, F4224, F4283 e Photosmart Serie C, Nero e Tricomia 46,99 €

44,99 € disponibile 38 new from 39,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Combo Pack da 2 cartucce HP (CN637EE) è compatibile con le stampanti a getto d’Inchiostro HP DeskJet D2560, D2660, F4280, F4224, F4283 e Photosmart C4600, C4680, C4700, C4685

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità, in armonia con l’ambiente

Il rendimento medio di stampa del Combo Pack è di 365 pagine: 200 pagine per la cartuccia nera e 165 pagine per la cartuccia a colori

Cartuccia con Testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo quindi una definizione di stampa maggiore e colori brillanti

Le cartucce originali HP sono progettate specificatamente per le stampanti HP e offrono, a differenza delle cartucce non originali, affidabilità e un servizio di assistenza preciso

Toner Kingdom TN2220 TN-2220 Cartuccia Toner Compatibile Brother TN2220 TN2010 per MFC-7360N HL-2130 DCP-7055 DCP-7065DN HL-2240 FAX-2840 MFC-7460DN HL-2240D HL-2250DN HL-2135W (2 Nero) 30,09 € disponibile 3 new from 30,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modello Cartuccia: Toner Kingdom TN2220 Cartuccia di Toner, in sostituzione di TN-2220 TN-2010

Contenuto della Confezione: TN2220 Cartucce di Toner 2-Pack

Modelli di Stampante Compatibili: HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2240 HL-2240D HL-2250DN HL-2270DW HL-2280DW; DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW; MFC-7240 MFC-7360 MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7470D MFC-7860DW; FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940

Incredibile Resa di Pagine: 2600 pagine per ciascuna cartuccia (copertura del 5 per cento su foglio A4)

Performance di Stampa: Stampe di qualità fotografica che durano per molto tempo, con stampe precise e pulite

Pantum P3308DW Stampante laser Wireless Bianco/Nero a Funzione Singola con Stampa Automatica Fronte/Retro e Stampa Mobile 179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser monocromatica wireless a funzione singola; velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto

Facile installazione in un passaggio, la stampa fronte/retro automatica aiuta a stampare documenti di più pagine senza sostituire manualmente ogni pagina

Stampa in modo mobile come volete. Stampa in modo wireless da desktop, laptop, smartphone e tablet; l'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office; tutti i video dimostrativi su operazioni (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per riferimento

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine (con la copertura del 5% in base alla norma ISO/IEC 19752) e un'unità tamburo da 12.000 pagine; compatibile con la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno dalla data di acquisto, servizio clienti online Pantum disponibile

Canon Maxify MB5450 Stampante Multifunzione Inkjet, 24 ipm in Bianco e Nero, 15.5 ipm a Colori, 600 x 1200 dpi, Nero/Antracite 339,00 € disponibile 3 new from 339,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rapidità di stampa: 24 ipm in bianco e nero, 15,5 ipm a colori

Stampa wireless da smartphone e tablet

Stampa e scansione sui servizi cloud

Touch screen da 8,8 cm (3,5") semplice da utilizzare

Contenuto confezione: stampante, cavo di alimentazione, serbatoi d'inchiostro, CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online), manuali, cavo linea fax/telefono

Canon Maxif MB2750 Stampante Multifunzione Inkjet, 24 ipm in Bianco e Nero, 15.5 ipm a Colori, 600 x 1200 dpi, Nero/Antracite 185,00 € disponibile 13 new from 174,86€

1 used from 169,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rapidità di stampa: 24 ipm in bianco e nero, 15,5 ipm a colori

Connettività Wi-Fi per stampa e scansione diretta da dispositivi mobili

Stampa e scansione sui servizi cloud

Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 pagine a colori

Contenuto confezione: stampante, cavo di alimentazione, serbatoi d'inchiostro, CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online), manuali, cavo linea fax/telefono

HP OfficeJet 8012 1KR71B Stampante Multifunzione A4 a Getto di Inchiostro, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Fax, Wifi, HP Smart, Stampa fronte/retro automatica, 2 Mesi di Instant Ink Inclusi, Grigio 154,40 € disponibile 9 new from 154,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 2 mesi di prova inclusi

La stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, soggetto ad aggiornamenti del firmware: è progettata per l’uso con cartucce che impiegano un chip HP originale Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare

Stampa, scansiona, fotocopia; ha Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB 20, Fax, ADF solo fronte; stampa fronte/retro automatica; usa la stampante da pc o smartphone grazie all'App HP Smart

Compatibilità cartucce originali HP 912 Nero, HP 912 Ciano, HP 912 Giallo, HP 912 Magenta, HP 912XL Nero, HP 912XL Ciano, HP 912XL Giallo, HP 912XL Magenta, HP 917XL Nero

Progettata in armonia con l’ambiente: HP mette il pianeta al primo posto impegnandosi in soluzioni sostenibili e realizzando prodotti con materiali di riciclo nel rispetto dell'ambiente

HP OfficeJet 6950 (P4C85A) Stampante Multifunzione a Getto di Inchiostro, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Fax, Wifi, A4, HP Smart, 6 Mesi di Instant Ink Inclusi nel Prezzo, Nero 173,57 € disponibile 19 new from 173,57€

3 used from 111,57€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Ethernet + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore documenti

Con funzionalità Fax

Promo Smart Working: dal 27 Ottobre 2020 al 2 Maggio 2021 scopri come ottenere 6 mesi di Instant Ink inclusi nel prezzo, acquistando una stampante HP compatibile con il servizio di Instant Ink

Pantum M6558NW Stampante Laser Multifunzione Wifi Bianco e Nero Scanner Copia Stampa Fronte e Retro Manuale 22 ppm USB Ethernet A4 Monocromatica Casa Ufficio 189,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser multifunzione 3-in-1 wireless monocromatica; l'ADF (alimentatore automatico di documenti) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 22 pagine al minuto

Facile installazione in un passaggio; tutti i video dimostrativi su operazioni (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per riferimento

Comoda stampa in modo wireless e mobile da desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office

Il nuovo prodotto è fornito con una cartuccia iniziale da 700 pagine (con la copertura del 5% in base alla norma ISO/IEC 19752) e un cavo USB. Compatibile con la cartuccia toner originale PA-210 (1.600 pagine)

Garanzia standard di un anno dalla data di acquisto, servizio clienti online Pantum disponibile

PANTUM M7108DW Stampante laser Multifunzione Monocromatica, Copia/Stampa/Scansione, Stampa senza fili, Duplex automatico, Adatto per l'ufficio e l'uso Domestico 219,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser di rete 3-in-1, unità fronte/retro, supporta la scansione su disco flash USB; velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 33 pagine al minuto

Facile installazione del driver in un solo passaggio; l'installazione del driver e i video dimostrativi del funzionamento (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per il Suo riferimento. Non compatibile con il sistema Chrome

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine e un'unità tamburo da 12.000 pagine. Utilizza la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile READ 40 La migliore negozio componenti pc online del 2022 - Non acquistare una negozio componenti pc online finché non leggi QUESTO!

Canon Maxify MB5150 Stampante Multifunzione Inkjet, 24 ipm in Bianco e Nero, 15.5 ipm a Colori, 600 x 1200 dpi, Nero/Antracite 254,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rapidità di stampa: 24 ipm in bianco e nero, 15,5 ipm a colori

Stampa wireless da smartphone e tablet

Stampa e scansione sui servizi cloud

Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 pagine a colori

Contenuto confezione: stampante, cavo di alimentazione, serbatoi d'inchiostro, CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online), manuali, cavo linea fax/telefono

Socobeta Adattatore telefonico VoIP Gateway VoIP Telefono Internet Adattatore a 2 Porte Cavo Sip RJ45 per PAP2T(Spina UE) 57,09 € disponibile 2 new from 57,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【ADATTATORE PER TELEFONO INTERNET】 È possibile ottenere facilmente chiamate interurbane o chiamate globali gratuite insieme alla rete a banda larga, al router o al telefono. Adattatore telefonico con 2 porte per Voice-over-IP.

【COMPRESSIONE MULTI-VOCALE】 L'adattatore per telefono Voip può supportare la compressione fax e multi-voce G.711, G.726, G.729, G.723.1. Completa facilmente la crittografia dell'accesso alla configurazione tramite un browser web per automatizzare gli aggiornamenti del firmware.

【CON CAVO DI RETE】 Il telefono Internet gateway voip viene fornito con un cavo di rete. Indicatore di base: alimentazione, Ethernet, telefono (1-2). E l'adattatore per telefono Voip può facilmente supportare il protocollo SIP V2.

【LEGGERO E PORTATILE】 Il telefono Internet gateway voip è leggero e portatile. Il metodo di installazione del gateway è molto semplice, è sufficiente installare il gateway secondo il metodo di installazione corretto.

【ISTRUZIONI PER L'UTENTE】 Rete a banda larga + router + Gateway + telefono normale = salva le chiamate interurbane nazionali o internazionali o le chiamate globali gratuite. Per Cisco Dual Port Gateway ha una funzione fax. Supporta il protocollo SIP.

Canon Maxify iB4150 Stampante Business Inkjet, 24 ipm in Bianco e Nero, 15.5 ipm a Colori, 600 x 1200 dpi, Nero/Antracite 159,99 €

139,00 € disponibile 10 new from 139,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rapidità di stampa: 24 ipm in bianco e nero, 15,5 ipm a colori

Connettività Wi-Fi e LAN

Stampa i tuoi documenti dai principali servizi cloud

Inchiostri ad alto rendimento: 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 a colori

Contenuto confezione: stampante, cavo di alimentazione, serbatoi d'inchiostro, CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online), manuali, cavo linea fax/telefono

Canon Maxif MB2150 Stampante Multifunzione Inkjet, 19 ipm in Bianco e Nero, 13 ipm a Colori, 600 x 1200 dpi, Nero/Antracite 159,58 € disponibile 3 new from 159,58€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rapidità di stampa: 19 ipm bianco e nero, 13 ipm a colori

Connettività Wi-Fi per stampa e scansione diretta da dispositivi mobili

Stampa e scansione sui servizi cloud

Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 pagine a colori

Contenuto confezione: stampante, cavo di alimentazione, serbatoi d'inchiostro, CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online), manuali, cavo linea fax/telefono

HP Envy Photo 7830 Y0G50B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero 344,89 € disponibile 2 new from 344,89€

1 used from 324,51€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 4 mesi di prova inclusi

La stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, soggetto ad aggiornamenti del firmware: è progettata per l’uso di cartucce con circuiti elettronici HP originali; le cartucce con circuiti elettronici non HP o modificati potrebbero non funzionare

Stampa, stampa foto, scansiona, fotocopia; è dotata di Wi-Fi Dual Band, Ethernet, USB 2.0, Fax, ADF; stampa Fronte/Retro Automatica; usa la stampante da pc o smartphone grazie all'App HP Smart

Compatibilità cartucce originali HP 303 Nero, HP 303 Tricromia, HP 303XL Nero, HP 303XL Tricromia

Progettata in armonia con l’ambiente: HP mette il pianeta al primo posto impegnandosi in soluzioni sostenibili e realizzando prodotti con materiali di riciclo nel rispetto dell'ambiente

Pantum M7108DW Multifunzione Stampante Laser Copia/Stampa/Scansione Bianco/Nero Wireless con Stampa fronte/retro Automatica M7100DW 219,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser multifunzione 3-in-1 monocromatica wireless; l'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 33 pagine al minuto

Facile installazione in un passaggio; tutti i video dimostrativi su operazioni (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per riferimento

Comoda stampa in modo wireless e mobile da desktop, laptop, smartphone e tablet. L'APP Pantum supporta la stampa diretta dei documenti di Office. Non compatibile con il sistema Chrome

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine (con la copertura del 5% in base alla norma ISO/IEC 19752) e un'unità tamburo da 12.000 pagine; compatibile con la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine)

Garanzia standard di un anno dalla data di acquisto, servizio clienti online Pantum disponibile

HP Envy Photo 6230 K7G25B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero 173,85 € disponibile 2 new from 173,85€

35 used from 69,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 4 mesi di prova inclusi

La stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, soggetto ad aggiornamenti del firmware: è progettata per l’uso di cartucce con circuiti elettronici HP originali; le cartucce con circuiti elettronici non HP o modificati potrebbero non funzionare

Stampa, stampa foto, scansiona, fotocopia; è dotata di Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, USB 2.0; stampa Fronte/Retro Automatica; usa la stampante da pc o smartphone grazie all'App HP Smart

Compatibilità cartucce originali HP 303 Nero, HP 303 Tricromia, HP 303XL Nero, HP 303XL Tricromia

Progettata in armonia con l’ambiente: HP mette il pianeta al primo posto impegnandosi in soluzioni sostenibili e realizzando prodotti con materiali di riciclo nel rispetto dell'ambiente

PANTUM M7108DN Stampante Multifunzione 3 in 1 Laser Monocromatica di Rete 33 PPM Copia/Stampa/Scansione con ADF, Stampa Automatica fronte/retro, per Ufficio e Casa (Black) 199,99 € disponibile 2 new from 199,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante laser di rete 3-in-1, unità fronte/retro, supporta la scansione su disco flash USB; velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) aiuta a risparmiare tempo con la copia e la scansione di più pagine, velocità fino a 33 pagine al minuto

Facile installazione del driver in un solo passaggio; l'installazione del driver e i video dimostrativi del funzionamento (questa pagina/YouTube/sito Web Pantum) per il Suo riferimento. Non compatibile con il sistema Chrome

Il nuovo prodotto è fornito con un cavo USB, una cartuccia iniziale da 1.500 pagine e un'unità tamburo da 12.000 pagine. Utilizza la cartuccia toner originale TL-410 (1.500 pagine), TL-410H (3.000 pagine) e TL-410X (6.000 pagine). No wifi

Garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Servizio clienti online Pantum disponibile

HP DeskJet 3750 T8X12B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, HP Scroll Scan, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, HP Smart, No Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di HP Instant Ink Inclusi, Grigio Perla 79,90 € disponibile 38 new from 73,59€

6 used from 74,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore documenti

Con funzionalità Fax

Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 4 mesi di prova inclusi

CCYLEZ Sistema cercapersone Ristorante, cicalini Ristorante 1,5 km 20 Cameriere cercapersone Che Chiama Sistema di Coda cercapersone Wireless, Comodo per Gli Ospiti, Supporto Ricerca Online(Rosso) 232,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Wireless Restaurant Pager System Comodo per gli ospiti, gli ospiti possono riposare nello spazio vuoto dopo l'ordinazione, non c'è bisogno di aspettare in fila al bar.

Antenna incorporata: un'antenna integrata crea un'elevata sensibilità per consentire alla base di chiamare i cercapersone in modo chiaro e corretto.

Distanza di connessione 1,5 km - Un'antenna incorporata consente al cercapersone di funzionare normalmente entro 1,5 km dalla base.

3 modalità di indicazione - Adottando 3 modalità di indicazione di vibrazione, indicazione dell'ape e luce per renderlo adatto a diverse situazioni.

Ampia compatibilità - Adatto per luoghi in cui ci sono molti ospiti in attesa di servizio.

Stampante Multifunzione HP ENVY 6020e, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ 168,57 € disponibile 4 new from 168,57€

1 used from 99,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OTTIMALE PER FAMIGLIE: Stampa, Scansiona, Foto, Copia in bianco/nero e colore; velocità di stampa fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori

Stampa in fronte/retro automatico, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, Fax, No ADF, No Ethernet, Cavo USB non è incluso

Scegliendo HP+ al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarti per ottenere 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+

Con Instant Ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata e ti consente di stampare a partire da €0,99/mese

HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante. READ 40 La migliore negozio componenti pc online del 2022 - Non acquistare una negozio componenti pc online finché non leggi QUESTO!

HP DeskJet 2710 5AR83B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, HP Smart, No Stampa Fronte/Retro Automatica, 3 Mesi di HP Instant Ink Inclusi, Bianco 95,88 € disponibile 5 new from 95,88€

3 used from 79,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività: USB + Wi-Fi

Stampa a colori, stampa fronte e retro automatica

Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale, con caricatore documenti

Con funzionalità Fax

Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 3 mesi di prova inclusi

HP OfficeJet Pro 9020 1MR78B Stampante Multifunzione A4 a Getto di Inchiostro, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Fax, Wifi, HP Smart, Stampa fronte/retro automatica, 2 Mesi di Instant Ink Inclusi, Nera 451,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stampante adatta per il servizio HP Instant Ink con 2 mesi di prova inclusi

La stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, soggetto ad aggiornamenti del firmware: è progettata per l’uso con cartucce che impiegano un chip HP originale Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare

Stampa, scansiona, fotocopia; ha Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 20, Fax, ADF fronte/retro automatico; stampa fronte/retro automatica; usa la stampante da pc o smartphone grazie all'App HP Smart

Compatibilità cartucce originali HP 963 Nero, HP 963 Ciano, HP 963 Giallo, HP 963 Magenta, HP 963XL Nero, HP 963XL Ciano, HP 963XL Giallo, HP 963XL Magenta

Progettata in armonia con l’ambiente: HP mette il pianeta al primo posto impegnandosi in soluzioni sostenibili e realizzando prodotti con materiali di riciclo nel rispetto dell'ambiente

