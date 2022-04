40 La migliore shampoo bio prurito testa del 2022 – Non acquistare una shampoo bio prurito testa finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore shampoo bio prurito testa? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi shampoo bio prurito testa venduti nel 2022 in Italia.

Omia Therapy Shampoo Trattante Eco Bio Con Tea Tree Oil, Shampoo Antiforfora Lenitivo, Ottimo per Capelli con Forfora e Cuoio Capelluto Irritato, Dermatologicamente Testato, 200 ml 8,85 € disponibile 2 new from 7,56€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULA: Lo Shampoo Trattante Eco Biologico antiforfora lenitivo al Tea Tree Oil è un detergente specifico per capelli profumato naturalmente con Tea Tree Oil e Salvia Officinale

ESIGENZA: La sua formula trattante antiforfora è studiata per capelli con forfora (grassa o secca) grave, persistente e cuoio capelluto irritato e pruriginoso

RISULTATI: Gli oli essenziali contenuti nel prodotto svolgono un'azione purificante che favorisce la normalizzazione delle secrezioni delle ghiandole sebacee per ripristinare l'equilibrio idrolipidico dei capelli e del cuoio capelluto

MODO D'USO: Con Tea Tree Oil e Salvia Officinale, questo shampoo combatte la forfora, sia grassa che secca, e ne ostacola la ricomparsa fino a 6 settimane

TESTATO: Il prodotto è testato dermatologicamente e al Nichel Cobalto e Cromo valori

RestivOil Zero Shampoo Anti Prurito e Irritazione per Capelli Olio Fisiologico Delicato ad Azione Detergente, per Tutti i Tipi di Capelli, 150 ml 12,90 €

9,50 € disponibile 17 new from 7,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goodbye prurito: trattamento naturale per una progressiva riduzione della sensazione di prurito, donando sollievo alla cute - Shampoo ultra sensibile per capelli fini e delicati

Dermatologicamente testato: l'assenza di componenti aggressivi nella formulazione, come SLES e SLS, si traduce in una maggiore efficacia contro l`irritazione e l`arrossamento, a favore dell`equilibrio cutaneo

Risultati visibili fin dalla 1

applicazione: trattamento anti irritazione e arrossamento, per una progressiva riduzione della sensazione di prurito fin da subito

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1 minuto - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ideale per lavaggi quotidiani

Faith In Nature Shampoo Naturale al Rosmarino, Equilibrante, Vegano, senza Parabeni e senza SLS, non Testato su Animali, per Capelli da Normali a Grassi, 400 ml 6,90 € disponibile 6 new from 6,28€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo shampoo contiene rosmarino biologico che è noto per lenire il cuoio capelluto pruriginoso e squamoso

Perfetto per capelli da normali a grassi, creato con ingredienti naturali per prendersi cura di te e dell'ambiente

I nostri prodotti sono realizzati con ingredienti di altissima qualità, di derivazione naturale, non sono testati su animali, hanno una fragranza naturale al 100% e funzionano magnificamente

Ogni shampoo è stato formulato per fornire alcuni benefici o per trattare un tipo di capelli o un colore specifico, ce ne sono per tutti i gusti

Indicazioni per l'uso: massaggia delicatamente sui capelli bagnati, risciacqua accuratamente e ripeti se necessario Per risultati ottimali, applica in seguito il nostro balsamo al rosmarino

RestivOil Baby Detergente Delicato per Bambini, Olio Fisiologico con Azione Protettiva e Anti Irritante, per la Pelle Sensibile e Delicata dei Bambini, 250 ml 13,40 €

11,89 € disponibile 16 new from 7,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Anche per neonati: questo shampoo ultra delicato per bambini è stato formulato per alleviare la sensazione di prurito e fastidio, dovuto alla crosta lattea - Specialmente formulato per i più piccoli

Dermatologicamente testato: i componenti oleosi, con l`assenza di agenti schiumogeni aggressivi, si rivelano efficaci agenti purificanti sulla pelle dei bambini di ogni età, pur mantenendola idratata

Azione anti prurito: la texture leggera è altamente tollerabile dalla pelle, eliminando progressivamente la sensazione di fastidio, grazie alla sua azione emolliente e idratante

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo uniformemente - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Indicato anche per lavaggi quotidiani

RestivOil offre una gamma di prodotti dermatologicamente testati con proprietà delicate e in assenza di schiumogeni aggressivi. Scientificamente pensati nel rispetto del cuoio capelluto, anche il più sensibile

BioNike Triderm Olio Shampoo Emolliente e Lenitivo200 ml - Pelle Sensibile e Intollerante 13,50 €

11,60 € disponibile 22 new from 9,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Indicato per pelli sensibili e intolleranti

Deterge efficacemente ma con delicatezza, ottimo in caso di irritazione e prurito del cuoio capelluto (dermatite seborroica) e per trattare localmente la crosta lattea dei neonati

Formato 200 ml

Prodotto di ottima qualità

RestivOil Complex Shampoo Antiforfora per Capelli da Normali a Grassi, Olio Fisiologico con Azione Antiseborroica e Anti Prurito, 400 ml 17,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stop al prurito: trattamento naturale per una progressiva riduzione della sensazione di prurito, donando sollievo alla cute; efficace contro la forfora sia secca che grassa.

Dermatologicamente testato: i componenti specifici U.S. Arginato e Piroctone Olamina, si rivelano efficaci agenti naturali contro la forfora, mantenendo l`equilibrio del film idrolipidico cutaneo.

Azione antiseborroica: l`olio di Cucurbita Pepo contenuto ha una funzione sebo-normalizzante sul capello, donando un risultato di pulizia efficace senza irritare la cute.

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1 minuto; sciacquare delicatamente con acqua tiepida; ripetere 2-3 volte a settimana

RestivOil Complex Shampoo Antiforfora per Capelli Secchi, Olio Fisiologico con Azione Antiseborroica e Anti Prurito, 250 ml 12,90 €

10,89 € disponibile 15 new from 7,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stop al prurito: trattamento naturale per una progressiva riduzione della sensazione di prurito, donando sollievo alla cute - Efficace contro la forfora sia secca che grassa

Dermatologicamente testato: i componenti specifici U.S. Arginato e Piroctone Olamina, si rivelano efficaci agenti naturali contro la forfora, mantenendo l`equilibrio del film idrolipidico cutaneo

Azione antiseborroica: l`olio di Cucurbita Pepo contenuto ha una funzione sebo-normalizzante sul capello, donando un risultato di pulizia efficace senza irritare la cute

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1-2 minuti - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ripete 2-3 volte a settimana

RestivOil offre una gamma di prodotti dermatologicamente testati con proprietà delicate e in assenza di schiumogeni aggressivi. Scientificamente pensati nel rispetto del cuoio capelluto, anche il più sensibile

Miglior Shampoo Antiforfora Naturale Italiano - Azione Antiforfora Immediata, Riduce Prurito, Squame, Capelli Grassi | A base di Mirto e Bergamotto | Derm. Testato Uomo e Donna | 100% MADE IN ITALY 16,00 € disponibile 2 new from 16,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Shampoo antiforfora ad azione immediata. A base di estratti di Mirto e Bergamotto dalle potenti virtù deforforanti, lenitive e rinforzanti.

✅ NOTERAI I RISULTATI ✅ Lascia i capelli soffici e ben pettinabili e il cuoio capelluto libero da squame, grasso, prurito e irritazioni.

✅100% MADE IN ITALY ✅ Tutti i prodotti Cosmeteria Verde sono basati su Eccellenze Botaniche Italiane, raccolte e lavorate in Italia, secondo rigorosi criteri di rispetto ambientale. Tante sono le certificazioni Europee che la nostra azienda può vantare: ISO 9001 (Sistema di Gestione Qualità Certificato), ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale Certificato) e ISO 22716 (Applicazione delle GMP - Good Manufacturing Practices - nel Settore Cosmetico)

SOLO PRINCIPI ATTIVI ITALIANI I prodotti Cosmeteria Verde non utilizzano principi attivi ricavati da piante lontane e costose o coltivate su terreni sottoposti a deforestazione. I nostri prodotti sono basati su principi attivi NATURALI, estratti da piante tipiche dei territori italiani, vere Eccellenze Botaniche Italiane.

Napura S6 ACTIVE SHAMPOO, 200ML - anti forfora,cute sensibile ed irritata, forfora uomo-donna, Normalizzate forfora secca, anti prurito, anti rossore e desquamazione con Tea Tree oil e Melaleuca 21,50 € disponibile 2 new from 21,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ SHAMPOO PER DERMATITE SEBORROICA, CUOIO CAPELLUTO, LA FORFORA SECCA : dermatite seborroica,sebo e le impurità. Shampoo prevenire prurito cuoio capelluto, arrossamento.Miscela con Tea Tree oil e olio essenziale di rosmarino che idrata e deterge il cuoio capelluto per purificare.Prevenire la disidratazione dei capelli che produce un eccesso di sebo, portando a forfora e dermatite seborroica. Shampoo antiforfora donna,uomo.

✅ SHAMPOO PURIFICANTE PEELING CUOIO CAPELLUTO: Shampoo antiforfora professionale combinato con rosmarino, Tea tree oil, che svolge un'azione rigenerante, lenitiva, un'azione idratante, nutriente al cuoio capelluto. Lenisce il cuoio capelluto asciutto,ferma il prurito causato dalla forfora. Riduce sensibilmente i sintomi dei disturbi del cuoio capelluto. Shampoo antiprurito, desquamazione, arrossamento. Antiforfora Shampoo cute secca, secco capelli.

✅ SHAMPOO SEBOREGOLATORE, SHAMPOO SEBONORMALIZZANTE : Un'azione bilanciant, normalizzante e detergente per ristabilire la corretta fisiologia del cuoio capelluto riequilibrando la produzione di sebo, purificando dermatite seborroica cuoio capelluto. La formula idratante, rinforzante e sebo regolatrice, senza appesantire il capello. Shampoo antisebo, Shampoo antigrasso, Shampoo capelli grassi, impedire la dermatite seborroica del cuoio capelluto.

✅ SHAMPOO VOLUMIZZANTE CAPELLI FINI: Shampoo senza solfati, Shampoo delicato uso frequente, Shampoo cute sensibile prurito. Crea una sensazione di equilibrio e armonia, ha un effetto rilassante sul cuoio capelluto. Non danneggia i follicoli piliferi all'attaccatura dei capelli. l'ispessimento dei capelli, aumenta la resistenza alla trazione dei capelli per renderli meno vulnerabili alla rottura. Ciò si traduce in un volume maggiore.

✅ SHAMPOO ANTIFORFORA PROFESSIONALE : Idrata in profondità, si blocca in umidità per favorire la salute dei capelli pelle. SHAMPOO CAPELLI GRASSI PROFESSIONALE, Shampoo professionale parrucchieri,trattamento capelli danneggiati. Qualità premium e ingredienti che rendono i capelli sani, luminosi, voluminosi. Shampoo lavaggi frequenti,nota i risultati di miglioramento dopo aver usato poche volte. Napura S6 è Shampoo professionale capelli grassi, shampoo cute grassa e punte secche

Shampoo Solido Bio Lenitivo e Illuminante alla Camomilla, Calendula e Luppolo 130 g per cute sensibile - Enooso - 100% Artigianale Biologico Naturale Vegano - Made in Italy 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BIO NATURALE E VEGETALE - La nostra formula italiana con ingredienti biologici certificati, ricca di proprietà riequilibranti, rende il detergente adatto ai capelli grassi e dona alle lunghezze luminosità già dopo i primi lavaggi.

ECO FRENDLY - Con le nostre Solid Bar ecologiche ridurrai lo spreco di 4 flaconi di plastica e migliorerai il tuo stile di vita plastic free. Le saponette Cruelty free, nel packaging biodegradabile, dalle proprietà ristrutturanti e nutrienti sono senza siliconi e parabeni.

✈️ COMODO - Occupa poco spazio nella doccia o in valigia, non c’è il rischio che si sprechi rovesciandosi, e chi viaggia in aereo può portarlo sempre con se.

INCI DI QUALITÀ - La Camomilla, rimedio naturale per schiarire e lucidare i capelli chiari, ha anche proprietà lenitive, riequilibranti e cicatrizzanti. Il Burro di Cacao, restituisce nutrimento. L'olio di germe di grano, dona vigore, lucentezza e ha un effetto ristrutturante.

ILLUMINANTE - La sensazione sarà quella di avere capelli super leggeri e districati. Se strofinato direttamente lungo i capelli, lo shampoo produce una schiuma avvolgente per ottimi risultati.

Shampoo con Tea Tree Oil per Uomo 480 ml - Olio Essenziale di Albero del Tè - Estratti di Uva Spina Indiani & Rosmarino - Shampoo Antiforfora - Contro Secchezza - Allevia Irritazioni Cutanee Comuni 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% NATURALE Ingredienti - olio dell'albero del tè, uva spina indiana, rosmarino; shampoo senza silicone, privo di coloranti e oli minerali

Benefici Olio Albero del Tè - arricchisce il flusso sanguigno nel cuoio capelluto, rinforza la struttura dei capelli, li satura con un complesso di vitamine e minerali, previene la perdita prematura

Uso Quotidiano - adatto all'uso quotidiano per mantenere capelli e cuoio capelluto, deterge, nutre e idrata, per capelli naturalmente sani, lucenti e forti

Shampoo Tea Tree - shampoo fornisce un aspetto fresco e sano, preserva il colore e protegge dagli effetti avversi di fattori ambientali, antiforfora

Ingredienti naturali - la consistenza delicata e un piacevole odore di oli essenziali ti daranno un vero piacere. Shampoo speciale per uomo.

Restivoil Fisiologico Sebonormalizzante Olio-Shampoo per Cute Sensibile e per Capelli Normali e Grassi, Senza Agenti Schiumogeni e Aggressivi - 250 ml 12,70 €

7,55 € disponibile 20 new from 7,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Azione sebo-normalizzante, ottima per capelli da normali a grassi e per lavaggi frequenti

Ottimo per uso quotidiano, permette una detersione efficace e, allo stesso temp, delicata

Agenti schiumogeni aggressivi SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS (Sodium Lauryl Sulfate)

Normalizza la struttura del cuoio capelluto, riequilibrando la produzione di sebo

Arricchito con estratto di Bardana e Ortica, componenti specifici che potenziano l’azione sebo-regolatrice e sebo-normalizzante, assicurando profonda igiene al cuoio capelluto

Omia, Fisio Shampoo Eco Bio Con Olio di Semi di Lino per Capelli Secchi e Crespi, Adatto ad un Uso Frequente, Azione Ristrutturante e Anti Rottura - Dermatologicamente Testato, Senza SLES e PEG, 250ml 6,30 € disponibile 6 new from 5,64€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULA: Il Fisio-Shampoo Eco Biologico all'olio di Semi di Lino è un detergente ristrutturante specifico per capelli sciupati e fragili, arricchito con Olio di Semi di Lino bio

AZIONE: Questo Shampoo svolge un'azione ristrutturante e anti-rottura per capelli sciupati e fragili e cuoio capelluto delicato. Adatto all'utilizzo frequente

RISULTATO: L'Olio di Semi di Lino contenuto nella formula dona ai capelli volume e nuova forza, ristabilendo l'idro-equilibrio del cuoio capelluto

MODO D'USO: Non contiene siliconi, SLES, PEG, coloranti sintetici. Il prodotto è delicato sul cuoio capelluto, permettendo un utilizzo frequente ed assicurando un'idratazione quotidiana

TESTATO: Il prodotto è testato dermatologicamente e al nichel cobalto e cromo valori < 0,0001% FORMULATO NEL RISPETTO DELLA NATURA E DELLA SALUTE DEI TUOI CAPELLI.

Shampoo Solido Bio Purificante e Nutriente al Carbone Vegetale 130 g - Enooso - 100% Artigianale Biologico Naturale Vegano - Made in Italy 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BIO NATURALE E VEGETALE - La nostra formula italiana, con ingredienti biologici certificati ti libererà dalla cute grassa e dalla forfora grazie alle sue vitamine C ed E.

ECO FRENDLY - Con le nostre Solid Bar ecologiche ridurrai lo spreco di 4 flaconi di plastica e migliorerai il tuo stile di vita plastic free. Le saponette Cruelty free, nel packaging biodegradabile, dalle proprietà ristrutturanti e nutrienti sono senza siliconi e parabeni.

✈️ COMODO - Occupa poco spazio nella doccia o in valigia, non c’è il rischio che si sprechi rovesciandosi, e chi viaggia in aereo può portarlo sempre con se.

INCI DI QUALITÀ - Il carbone vegetale, che purifica la cute, con l'aiuto dell'Olio di Argan e Burro di Karitè, restituisce nutrimento e vitalità ai capelli, mantenendoli sani e morbidi. L'Olio di Mandorla conferisce lucentezza, agendo come emollienti e si comporta come un ottimo rimedio naturale contro la forfora.

ILLUMINANTE e AMMORBIDENTE - La sensazione sarà quella di avere capelli super leggeri e districati. Se strofinato direttamente lungo i capelli, lo shampoo produce una schiuma avvolgente dalla texture leggerissima per ottimi risultati.

RestivOil Extra Delicato Shampoo Idratante per Capelli da Normali a Delicati, Olio Shampoo con Aroma di Fiori Bianchi, Suggerito per Lavaggi Frequenti, 400 ml 14,90 €

12,58 € disponibile 21 new from 8,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per una chioma pulita: grazie alla funzione delicata, questo shampoo olio per capelli è lenitivo e delicato, dovuto all’assenza di agenti schiumogeni aggressivi - Ideale anche per i bambini

Dermatologicamente testato: i componenti, arricchiti con avena nera, lecitina e sodium pca, si rivelano efficaci agenti purificanti sul cuoio capelluto, mantenendolo allo stesso tempo idratato

Chioma profumata e morbida: gli ingredienti naturali rendono questo prodotto adatto anche per cuti delicate, con un risultato di pulizia efficace, senza alterare il film idrolipidico cutaneo

Indicato per lavaggi quotidiani: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1 minuto - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ripete se necessario

RestivOil offre una gamma di prodotti dermatologicamente testati con proprietà delicate e in assenza di schiumogeni aggressivi. Scientificamente pensati nel rispetto del cuoio capelluto, anche il più sensibile

BIODERM BIODERMOCOSMETICI Shampoo Soft, Delicato per Cuoio Capelluto Sensibile e Capelli Impoveriti, Coadiuvante Antiforfora - Allevia Prurito e Dermatite Seborroica, 500 Millilitros 12,49 € disponibile 3 new from 12,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ IDEATO PER PELLI SENSIBILI E IMPOVERITE: Lo shampoo Bioderm è indicato per cuoio capelluto sensibile e capelli particolarmente impoveriti; dona lucentezza, morbidezza e pettinabilità ai capelli ed esercita un'azione nutriente e antiodore.

✅ UTILIZZO FREQUENTE: Per la sua perfetta compatibilità cutanea, può essere utilizzato tutti i giorni su tutti i tipi di capelli rispettando l'equilibrio delle difese dermoprotettive della pelle.

✅ RIMEDIO PER FORFORA E CAPELLI GRASSI: Lo shampoo Bioderm è adatto per chi soffre di problematiche come la forfora o ha un cuoio capelluto grasso; previene i danni causati ai capelli da agenti inquinanti, migliorandone la resistenza e l'elasticità.

✅ IDRATAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO: Lo shampoo Bioderm grazie alla sua formula isodermica idrata tutti i tipi di capelli e stimola il rinnovamento cellulare cutaneo e ripara i danni provocati dagli agenti chimici.

Sebamed Shampoo Antiforfora, per Capelli Grassi e Cuoio Capelluto Soggetto a Forfora, pH 5.5, 200 ml 11,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Efficacia confermata da un test dermatologico: -50% di forfora dopo 14 giorni di utilizzo

Formula molto delicata che contribuisce ad alleviare prurito ed arrossamenti del cuoio capelluto

Il pH 5.5 favorisce la naturale funzione barriera del mantello acido del cuoio capelluto e aiuta a proteggere la struttura del capello

Con ingrediente funzionale Piroctone Olamina per aiutare a controllare la forfora grassa

Aiuta ad alleviare prurito, arrossamenti e forfora grassa

Australian Bodycare Hair Clean 250ml | Shampoo capelli secchi antiforfora e antiprurito al tea tree oil e mirto australiano | Cura quotidiana del cuoio capelluto contro psoriasi, eczema e brufoli 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RISULTATI: Quali risultati posso aspettarmi e quando? La maggior parte delle persone inizia a notare miglioramenti dalla prima applicazione dello shampoo. Usa lo shampoo per capelli secchi ogni giorno, fino a che non sarai soddisfatto dei risultati. Tuttavia, considera che miglioramenti sorprendenti non avvengono dall'oggi al domani! Dai al prodotto un po' di tempo prima di aspettarti risultati tangibili. Se non noti miglioramenti dopo 2 settimane, ti rimborseremo l'INTERO importo!

MODALITÀ D'USO: Con che frequenza dovrei usare Hair Clean all’olio essenziale dell’albero del Tè? I migliori risultati si ottengono con l'uso quotidiano e, ancora meglio, in combinazione con il nostro trattamento per capelli "Scalp Serum". La combinazione dei due prodotti ha un effetto clinicamente provato su forfora e cuoio capelluto secco, irritato e pruriginoso. Lo shampoo antiforfora tea tree oil si è anche dimostrato molto efficace sui brufoli del cuoio capelluto.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: Cosa contiene il prodotto? Il nostro shampoo per uomo e donna contiene olio dell'albero del tè australiano, naturale al 100%. La formula unica di ingredienti naturali idrata il cuoio capelluto, quindi né i capelli né il cuoio capelluto si seccano dopo lo shampoo. È lo shampoo vegan ideale per la psoriasi del cuoio capelluto. Tutti i prodotti Australian Bodycare sono dermatologicamente testati e 100% vegani.

AFFIDABILITÀ: Il prodotto è stato approvato dal nostro team di esperti in scienze cosmetiche. Da oltre 30 anni sviluppiamo prodotti di alto livello e risolutivi per i problemi della pelle, utilizzando ingredienti di prima qualità. Quando si tratta di qualità, non scendiamo mai a compromessi. I nostri prodotti sono 100% vegani e contengono principi attivi naturali al 100%.

GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI AL 100%: Vogliamo che i nostri clienti ottengano risultati visibili e siano completamente soddisfatti dei nostri prodotti. Se così non fosse, devi solo inviarci una mail e ti rimborseremo l'INTERO prezzo di acquisto. CONSEGNA: L'imballaggio è discreto? Sì, il prodotto verrà consegnato in una semplice scatola marrone.

Psorias Shampoo Delicato 99% Ingredienti Naturali Utile in caso di Psoriasi e Dermatiti del Cuoio Capelluto 19,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 INDICAZIONI 】: Psorias Shampoo è uno shampoo delicato particolarmente indicato in caso di Psoriasi e Dermatite atopica del cuoio capelluto. Grazie alla sua formulazione al 99% naturale ricca di sostanze idratanti, tensioattivi e condizionanti ultradelicati che esplicano la loro funzione senza aggredire i capelli ed il cuoio capelluto.

✅ 【 BENEFICI 】: la sinergia tra Aloe Vera, Acido Lattobionico, Olio Essenziale di Lavanda ed Eugenolo svolge una naturale e delicata azione lenitiva, cicatrizzante, antibatterica e anti infiammatoria. Inoltre la presenza dell'Acido Lattobionico e dell' Aloe Vera aiuta ad idratare, proteggere ed esfoliare delicatamente il cuoio capelluto.

➡ 【 PERCHÈ SCEGLIERLO 】: sia la psoriasi che la dermatite atopica sono associate all’insorgenza di fastidiose forme di desquamazione talvolta abbinate a prurito e arrossamenti del cuoio capelluto. Per questo motivo, occorre evitare l’uso di detergenti aggressivi, che sottraggono lipidi ed idratazione, e prediligere formulazioni leggere, a base di tensioattivi delicati e sostanze idratanti e lenitive.

【 FORMATO E MODO D'USO 】: flacone airless da 150 ml. Psorias Shampoo può essere utilizzato per la detersione quotidiana dei capelli e del cuoio capelluto. Applicare una giusta dose emulsionare, quindi sciacquare abbondantemente con acqua. Consigliato per tutti i tipi di capelli, in particolare quando si riscontrano segni di irritazione, desquamazione o arrossamento del cuoio capelluto.

【 SICURO E MADE IN ITALY 】: Psorias Shampoo è prodotto in Italia, nello stabilimento produttivo di Licofarma S.r.l. rispettando tutti gli standard di qualità e sicurezza. Con il 99% di ingredienti di origine naturale.

PsoriTIS, Urea 10% Shampoo - Dermatite Seborroica, Cuoio Capelluto Incline alla Psoriasi, Forfora, Pitiriasi | Pelle Pruriginosa, Squamosa e Infiammata | Sollievo Idratante Lenitivo | Germe di Grano 9,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CON INGREDIENTI NATURALI per alleviare i sintomi del cuoio capelluto seborroico e incline alla psoriasi. 10% di urea + estratto di pungitopo, che attiva la microcircolazione alla radice dei capelli, ed estratto di germe di grano, che nutre i capelli e il cuoio capelluto grazie al suo ricco contenuto di proteine naturali. Base detergente delicata e non irritante, adatta al cuoio capelluto sensibile!

OTTIENE COMFORT DALLA NATURA: Shampoo con proprietà idratanti, rigeneranti e cheratolitiche, adatto alla cura dei capelli secchi e danneggiati. Favorisce efficacemente la rimozione delle squame legate alla psoriasi. Dona ai capelli una bella struttura, lasciandoli morbidi, gestibili, luminosi e con volume.

MANTIENI I TUOI CAPELLI SANI E BELLI: la formula ricca di nutrienti dona ai capelli una bella struttura, lasciandoli morbidi, gestibili e luminosi. PSORITIS Shampoo è perfetto per l'igiene e la cura del cuoio capelluto seborroico, incline alle psoriasi, dermatite seborroica, forfora, lichen planus, pitiriasi, ittiosi. Riporta il cuoio capelluto allo stato sano con l'uso continuato.

COME USARE: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente alla radice dei capelli, insistendo sui luoghi squamosi. Lasciare lo shampoo per 5 minuti, poi risciacquare con acqua calda. Utilizzare 2 volte a settimana per un periodo di almeno 6 settimane

QUALITÀ PREMIUM: Prodotti che sono veramente utili pur rimanendo fedeli agli ingredienti naturali e sani. TIS Farmaceutic è un'azienda farmaceutica fondata nel 1997, a Bucarest, in Romania. Grazie alle moderne tecnologie di produzione e di controllo della qualità, Tis Farmaceutic ha acquisito la certificazione GMP (Good Manufacturing Practices) per due flussi di produzione dal 2004. La gestione della produzione e della qualità è conforme alla legislazione e ai regolamenti di Europa.

Biokap Shampoo Antiforfora - 200 ml 12,00 €

10,00 € disponibile 23 new from 10,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Senza peg, senza siliconi

Dermatologicamente testato

Nickel tested

Esprit Equo SHAMPOO BIO Trattamento antiforfora - 200 ml 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo antiforfora biologico: agisce delicatamente sul cuoio capelluto alleviando problemi dovuti alla cute irritata e alla desquamazione. Aiuta ad eliminare in modo naturale prurito e forfora e ne previene l'ulteriore formazione. Adatto anche per lavaggi frequenti.

ATTIVI SOLO NATURALI: Una delicata miscela fito-attiva di olio essenziale di tea tree e di rosmarino, estratto di bardana, acqua di rosa damascena e Fito Cheratina dalla comprovata capacità antimicrobica e lenitiva

COSMETICO BIOLOGICO CERTIFICATO (CCPB) con minimo 95% INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE

NON CONTIENE tensioattivi aggressivi (SLS, ALS, SLES), sostanze derivate dal petrolio, formaldeide, oli minerali, siliconi, parabeni, profumi e coloranti di origine sintetica, OGM.

SOTTOPOSTO A TEST microbiologici, dermatologici e al Nickel. No a test sugli animali (come da legge italiana e direttive europee).

RestivOil Zero Shampoo Olio Antiforfora per Capelli Per Tutti i Tipi di Capelli - 150 ml 11,90 €

10,12 € disponibile 10 new from 9,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Addio forfora: trattamento naturale per una progressiva riduzione fino alla scomparsa della forfora, donando sollievo alla cute - Azione anti- ricomparsa fino a 6 settimane

Dermatologicamente testato: elementi come Piroctone Olamine, Acido Salicilico, Acido Undecilenico e Arginina detergono profondamente lo scalpo, mantenendo l`equilibrio del film idrolipidico cutaneo

Risultati visibili fin dalla 1

applicazione: trattamento anti forfora, per una progressiva riduzione della sensazione di prurito fin da subito - Adatto indistintamente per forfora secca o grassa

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1-2 minuti - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ripete 2-3 volte a settimana

Natur Unique - Shampoo Riequilibrante Aloe Attiva 11,25 € disponibile 4 new from 11,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Purificante, lenitivo, rinfrescante shampoo

Formula studiata specificatamente per la detersione dei capelli grassi

Aiuta a tenere sotto controllo l’eccessiva produzione di sebo

Lascia una gradevole sensazione di freschezza, pulizia e leggerezza

Previene la formazione della forfora, elimina il fastidioso prurito

ISDIN Psorisdin Shampoo antidesquamazione 200ml, Psoriasi Elimina le Squame e Riduce il Rossore del Cuoio Capelluto 16,65 €

15,34 € disponibile 17 new from 15,34€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo che elimina le squame e riduce il rossore; specialmente indicato per persone psoriasiche

La sua formula contiene acido salicilico, Icthiol Pale e tecnologia Anti-prurito, ingredienti che aiutano a regolare il processo desquamativo del cuoio capelluto

L’uso continuativo elimina le squame, riduce il rossore e dà sollievo dal prurito associato alla desquamazione

Specialmente formulato per persone psoriasiche, lascia i capelli in buone condizioni, aiutando a ridurre la necessità di utilizzare trattamenti farmacologici

Effetto balsamo, piacevole da utilizzare, rende i capelli facili da pettinare; dermatologicamente testato

Revivogen MD Bio-Cleansing Shampoo per Fini e Diradati Capelli, 360 ml 33,50 € disponibile 2 new from 33,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Generalmente durante la detersione dei capelli e del cuoio capelluto, lo shampoo rimuove il sebo (che blocca il DHT, diidrotestosterone, vicino il follicolo pilifero) e il DHT (potente androgeno legato alla perdita dei capelli) dal cuoio capelluto.

Lo shampoo aiuta ad alleviare l’irritazione ed offre importanti nutrienti bioattivi per creare un ambiente sano per il cuoio capelluto, in modo da rinnovare i capelli.

Aggiunge volume extra ai capelli flosci e lucentezza aggiuntiva ai capelli spenti.

Questo shampoo delicato, privo di solfati, per capelli sottili, è stato appositamente formulato con principi attivi.

RestivOil Fisiologico Shampoo Nutriente per Capelli, Olio Fisiologico con Azione Idratante Protettiva e Riparatrice, per Capelli da Normali a Grassi, 400 ml 15,90 €

9,30 € disponibile 13 new from 9,30€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per una chioma pulita e leggera: grazie alla funzione sebo-normalizzante, questo shampoo olio per capelli è lenitivo e delicato, dovuto all’assenza di agenti schiumogeni aggressivi

Dermatologicamente testato: i componenti oleosi, arricchiti con estratto di Bardana e Ortica, si rivelano efficaci agenti purificanti sul cuoio capelluto, mantenendolo allo stesso tempo idratato

Per pelli sensibili: gli ingredienti naturali rendono questo prodotto adatto anche per cuti delicate, con un risultato di pulizia efficace, senza alterare il film idrolipidico cutaneo

Indicato per lavaggi quotidiani: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1 minuto - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ripete se necessario

RestivOil offre una gamma di prodotti dermatologicamente testati con proprietà delicate e in assenza di schiumogeni aggressivi. Scientificamente pensati nel rispetto del cuoio capelluto, anche il più sensibile

AUKLA - Shampoo antiforfora, protegge da prurito e secchezza del cuoio capelluto, dermatologicamente testato, prodotto in Germania, 200 ml 9,31 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Deterge in profondità dalle punte alle radici. L'uso regolare fornisce una protezione duratura dalla forfora

Formulazione dermatologicamente testata a pH bilanciato per una cura delicata di cuoio capelluto e capelli

Con rosmarino, tè verde e pantenolo lenitivo per prevenire secchezza e prurito

Adatto a tutti i tipi di capelli, sottili, ricci e tinti; formulato con tensioattivi non aggressivi e delicati sulla pelle

Prodotto in Germania usando esclusivamente ingredienti vegan-friendly di alta qualità; senza parabeni, siliconi o microplastiche

Gel di Aloe Vera Fresca 99% 250 ml. Doposole, Antibatterico, Antisettico, Idratante, Dopobarba. Aiuta in caso di Prurito del Cuoio Capelluto, Forfora, Acne, Cicatrici, Pelle Secca 16,79 €

10,99 € disponibile 2 new from 10,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% NATURAL Contiene aloe vera 99% ed un estratto di alghe naturale per impedire alterazioni del prodotto.

PROPRIETÀ INALTERATE è una formulazione semplice e pura che mantiene inalterate le virtù della pianta fresca. Il gel non è pastorizzato, cioè portato ad alte temperature, quindi mantiene inalterate le proprietà.

COME FATTO IN CASA Puro gel d’aloe come fatto in casa e anche a un ottimo prezzo.

GEL LIMPIO L'Aloe Vera Gel della biOty garden è un gel limpido, leggermente sottile, inodoro.

ECCELLENTE IDRATANTE quotidiano per tutto il corpo, viso, i capelli, per tutta la famiglia e gli animali domestici.

Valetudo Div Biogena Mellismed Bioshampoo - 125 ml 14,70 € disponibile 24 new from 13,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo delicato indicato negli stati forforosi intensi e persistenti

Nome della marca: valetudo (div; biogena)

Seguire le indicazioni d'uso

