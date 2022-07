40 La migliore shampoo per capelli grassi supermercato del 2022 – Non acquistare una shampoo per capelli grassi supermercato finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore shampoo per capelli grassi supermercato? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi shampoo per capelli grassi supermercato venduti nel 2022 in Italia.

Biopoint Dermocare Re-Balance - Shampoo Seboregolatore per Capelli Grassi alla Radice e Secchi alle Punte, Azione Normalizzante e Riequilibrante, Dona Elasticità e Forza, 200 ml 13,91 €

8,22 € disponibile 15 new from 8,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bellezza e salute

Marca: Biopoint

Dimensioni: 38 x 19 x 4 cm

Scopri la nostra gamma completa di prodotti

Vichy Trattamenti per Capelli e Cute - 390 ml 22,63 €

12,05 € disponibile 40 new from 10,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche elimina la forfora grassa e impedisce che si formi di nuovo

restituisce ai capelli la forza perduta e li nutre in profondità

ristabilisce l’equilibrio del PH nel cuoio capelluto

lascia i capelli morbidi e setosi al tatto

aiuta contro il prurito del cuoio capelluto

Pantene Pro-V by CHIARA FERRAGNI Miracle Shampoo Protezione Cheratina Rigenera e Protegge per Capelli Secchi, Opachi e Danneggiati, 250 ml + Maschera per Capelli Danneggiati, 300 ml, EDIZIONE LIMITATA 11,88 €

7,55 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo con la formula Pro-V più preziosa e ricca

Dona ai capelli intensamente danneggiati il nutrimento di qualità di cui hanno bisogno

Deterge delicatamente ed aiuta a riparare i danni dello styling

Maschera per capelli deboli e danneggiati

Cura intensa aiuta a combattere i segni dei danni dello styling

FANOLA Shampoo Antigrasso 1000ml 13,00 € disponibile 11 new from 7,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rimuove efficacemente i depositi di grasso dai capelli.

Faith In Nature Shampoo Naturale al Rosmarino, Equilibrante, Vegano, senza Parabeni e senza SLS, non Testato su Animali, per Capelli da Normali a Grassi, 400 ml 13,30 € disponibile 4 new from 6,28€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo shampoo contiene rosmarino biologico che è noto per lenire il cuoio capelluto pruriginoso e squamoso

Perfetto per capelli da normali a grassi, creato con ingredienti naturali per prendersi cura di te e dell'ambiente

I nostri prodotti sono realizzati con ingredienti di altissima qualità, di derivazione naturale, non sono testati su animali, hanno una fragranza naturale al 100% e funzionano magnificamente

Ogni shampoo è stato formulato per fornire alcuni benefici o per trattare un tipo di capelli o un colore specifico, ce ne sono per tutti i gusti

Indicazioni per l'uso: massaggia delicatamente sui capelli bagnati, risciacqua accuratamente e ripeti se necessario Per risultati ottimali, applica in seguito il nostro balsamo al rosmarino

Head & Shoulders Shampoo Antiforfora Citrus Fresh, 1000ml, Confezione Grande, per Capelli Grassi, Testato Dermatologicamente, Fino a 72 Ore Protezione 15,11 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo Antiforfora Agrumi Freschi: Fino a 72 ore di protezione da prurito, secchezza e forfora (forfora visibile, con uso regolare; prurito associato alla forfora)

Risultati: Mira a colpire le cause della forfora fino a eliminarla del tutto, con un’efficacia clinicamente testata (con uso regolare). Lo shampoo antiforfora Citrus Fresh deterge i capelli grassi e la cute con una fragranza agrumata che dura a lungo

Dermatologicamente testato: con pH equilibrato, antiossidanti, per una cura delicata, adatto ad un uso quotidiano

Utilizzi: Senza ingredienti dannosi: 0% parabeni, 0% fosfati, 0% paraffine. Ancora più efficace se usato insieme al balsamo H&S che idrata profondamente i tuoi capelli e la cute per capelli meravigliosi

Sostenibile: con 25% di plastica riciclata per le nostre bottiglie per una maggiore attenzione all’ambiente.

Vichy Dercos Shampoo Trattante Sebo-Regolatore Per Capelli Grassi - 200 ml 12,50 €

9,85 € disponibile 39 new from 6,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo trattante con complesso sebo-normalizzante

Ritarda la ricomparsa del sebo, purifica il cuoio capelluto; per capelli grassi

Formato 200 ml

Schwarzkopf Got2B, Fresh It Up, Shampoo Secco, Fragranza Agrumata Long-Lasting Rinfrescante, Senza Residui Bianchi, Formato da 200 ml 5,99 € disponibile 3 new from 5,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FINFRESCA IL TUO STILE: Tra un lavaggio e l’altro rinnova il tuo look con lo shampoo secco Fresh It Up, per assorbire il sebo in eccesso e rinfrescare i capelli prolungando l'effetto di capelli puliti

CAPELLI PULITI SENZA LAVAGGIO: Pulisci e rinfresca velocemente i tuoi capelli donando una fragranza agrumata che dura tutto il giorno, senza lasciare striature bianche sui capelli

MODO D'USO: Agitare il prodotto e vaporizzare in brevi spruzzi sulle radici, da una distanza di circa 20 cm; successivamente massaggia la cute e distribuisci il prodotto per eliminare gli eccessi

CONSIGLI EXTRA: Per conservare al meglio il prodotto chiudere sempre il tappo e conservarlo in un luogo asciutto; se l’applicatore si ostruisce, porlo sotto l’acqua calda e asciugarlo accuratamente

GOT2B: Volume, texture, tenuta ottima: La risposta è Got2b, la linea di prodotti di styling per capelli con personalità READ 40 La migliore mascara effetto ciglia finte del 2022 - Non acquistare una mascara effetto ciglia finte finché non leggi QUESTO!

GYADA COSMETICS, Shampoo Volumizzante, per Capelli Sottili e Fragili, Rende i Capelli Voluminosi, Corposi ed Elastici, a Base di Aloe Vera e Camomilla, 250ml 11,99 € disponibile 5 new from 11,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SHAMPOO VOLUMIZZANTE: Pensato per la detersione di capelli sottili e fragili che tendono ad appiattirsi. Deterge delicatamente senza appesantire. Adatto sia alle cuti grasse che secche

PROPRIETÀ: Ad azione volumizzante, dona corposità alle radici grazie all'estratto vegetale di Luppolo. Il succo di Aloe Vera, l'estratto di Camomilla e Calendula conferiscono elasticità e tenuta

INGREDIENTI: A base di Aloe Vera, Luppolo, Calendula e Camomilla

MODO D'USO: Preleva una piccola quantità di prodotto e distribuiscila sul cuoio capelluto in modo uniforme. Emulsiona con acqua e massaggia delicatamente. Risciacqua

GYADA COSMETICS: Cosmetici di alta qualità, creati attraverso l’utilizzo di formulazioni esclusivamente naturali, a base di estratti vegetali e biologici

RestivOil Complex Shampoo Antiforfora per Capelli da Normali a Grassi, Olio Fisiologico con Azione Antiseborroica e Anti Prurito, 250 ml 12,90 €

11,90 € disponibile 27 new from 8,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stop al prurito: trattamento naturale per una progressiva riduzione della sensazione di prurito, donando sollievo alla cute - Efficace contro la forfora sia secca che grassa

Dermatologicamente testato: i componenti specifici U.S. Arginato e Piroctone Olamina, si rivelano efficaci agenti naturali contro la forfora, mantenendo l`equilibrio del film idrolipidico cutaneo

Azione antiseborroica: l`olio di Cucurbita Pepo contenuto ha una funzione sebo-normalizzante sul capello, donando un risultato di pulizia efficace senza irritare la cute

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1-2 minuti - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ripete 2-3 volte a settimana

RestivOil offre una gamma di prodotti dermatologicamente testati con proprietà delicate e in assenza di schiumogeni aggressivi. Scientificamente pensati nel rispetto del cuoio capelluto, anche il più sensibile

Head & Shoulders Shampoo Antiforfora Classic Clean 2 in 1 Shampoo e Balsamo, Confezione da 3 x 540ml, per Capelli Grassi, Senza Parabeni, Fino a 72 Ore di Protezione 17,42 €

13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo Antiforfora e Balsamo : lo shampoo Head&Shoulders Antiforfora Classic Clean 2in1 deterge i capelli e li mantiene idratati

Risultati: Shampoo con formula purificante elevata; combatte in modo efficace prurito, grasso e cuoio capelluto secco, per fermare la forfora ancor prima che si presenti. Lascia i capelli visibilmente belli e fino al 100% liberi dalla forfora (con uso regolare).

Dermatologicamente testato: con pH equilibrato e potenziato con antiossidanti, per una cura delicata di capelli e cuoio capelluto

Ingredienti: Formulato senza ingredienti dannosi: 0% parabeni, 0% fosfati, 0% paraffina

Sostenibile: Rispetta il pianeta con il flacone realizzato con il 25% di plastica riciclata (escluso il tappo)

Omia Therapy Sebo Shampoo Eco Bio al Bergamotto, Capelli Grassi e Fragili con Dermatite Seborroica, Azione Purificante, Adatto ad Uso Quotidiano, Dermatologicamente Testato, 200 ml 6,95 € disponibile 3 new from 6,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULA:Il Sebo-Shampoo Eco Biologico purificante è un detergente specifico per capelli, profumato naturalmente con oli essenziali di Bergamotto di Calabria, limone, rosmarino e tea tree oil

ESIGENZA: La sua formula purificante è studiata per capelli grassi e fragili, soggetti a caduta e a cuoio capelluto seborroico

RISULTATI: Gli oli essenziali contenuti nel prodotto svolgono un'azione purificante che favorisce la normalizzazione delle secrezioni delle ghiandole sebacee per ripristinare l'equilibrio idrolipidico dei capelli e del cuoio capelluto

MODO D'USO: La sua formula Eco Biologica è certificata ICEA. Il prodotto è delicato sul cuoio capelluto e permette un utilizzo frequente e assicurando idratazione quotidiana

TESTATO: Il prodotto è testato dermatologicamente e al Nichel Cobalto e Cromo valori

RestivOil Zero Shampoo Anti Prurito e Irritazione per Capelli Olio Fisiologico Delicato ad Azione Detergente, per Tutti i Tipi di Capelli, 150 ml 12,90 €

10,70 € disponibile 19 new from 7,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goodbye prurito: trattamento naturale per una progressiva riduzione della sensazione di prurito, donando sollievo alla cute - Shampoo ultra sensibile per capelli fini e delicati

Dermatologicamente testato: l'assenza di componenti aggressivi nella formulazione, come SLES e SLS, si traduce in una maggiore efficacia contro l`irritazione e l`arrossamento, a favore dell`equilibrio cutaneo

Risultati visibili fin dalla 1

applicazione: trattamento anti irritazione e arrossamento, per una progressiva riduzione della sensazione di prurito fin da subito

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo per almeno 1 minuto - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Ideale per lavaggi quotidiani

Tigi Catwalk Tween Duo Oatmeal&Honey, Shampoo e Conditioner, 2x750 ml 30,72 €

21,26 € disponibile 5 new from 18,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lascia i capelli morbidi e setosi

Protegge dall'umidità

Protegge il colore

Formato: 750 ml + 750 ml

Head & Shoulders Shampoo Antiforfora Classic Clean, 1000ml Confezione Grande, per Capelli Grassi, Senza Parabeni, Testato Dermatologicamente, Fino a 72 Ore di Protezione 11,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo Antiforfora Agrumi Freschi: Fino a 72 ore di protezione da prurito, secchezza e forfora (forfora visibile, con uso regolare; prurito associato alla forfora)

Risultati: Agisce colpendo le cause della forfora fino a eliminarla del tutto, con un’efficacia clinicamente testata (con uso regolare). Lo shampoo antiforfora Classic Clean deterge i capelli mantenendoli freschi e visibilmente idratati

Dermatologicamente testato: con pH equilibrato, antiossidanti, per una cura delicata, adatto ad un uso quotidiano

Utilizzi: Senza ingredienti dannosi: 0% parabeni, 0% fosfati, 0% paraffine. Ancora più efficace se usato insieme al balsamo H&S che idrata profondamente i tuoi capelli e la cute per capelli meravigliosi

Sostenibile: con 25% di plastica riciclata per le nostre bottiglie per una maggiore attenzione all’ambiente.

Antica Erboristeria Shampoo Seboregolatore Ortica, Shampoo per Capelli Grassi, con Ingredienti Naturali, 6 pezzi x 250 ml 15,60 €

14,99 € disponibile 2 new from 14,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRODOTTO: Shampoo Seboregolatore, per capelli grassi, azione riequilibrante

INGREDIENTI NATURALI: L’Ortica, nota e apprezzata per le sue proprietà seboregolatrici, esercita un’azione riequilibrante sui capelli grassi. Con Provitamina B5 e Proteina Rinforzante rigenera la struttura del capello dall'interno

BENEFICI: Dona freschezza e volume ai capelli grassi, rinforzandoli dalle radici alle punte. I tuoi capelli saranno vitali e lucenti

FORMULA: Formula leggera, senza Siliconi e coloranti artificiali, deterge delicatamente i tuoi capelli senza appesantirli

FORMATO: 6 flaconi da 250 ml

FANOLA Sensi Care Shampoo Cute Sensibile Per Capelli - 1000 Ml, 33.79 Ounce 13,30 €

9,20 € disponibile 24 new from 7,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per capelli: Secchi

Ottima idea regalo per appassionati

Gamma affidabile

Prodotto che unisce tradizione ed innovazione

Prodotto di ottima qualità

L'Oréal Professionnel Paris Shampoo Per Cuoio Capelluto - 500 ml 20,00 €

17,23 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cura dei capelli Donna

Shampoo Shampoo Donna Loreal

Cura dei capelli Loreal Donna 500 Millilitri Shampoo Shampoo Donna Loreal Cura dei capelli Donna Shampoo Cosmesi

Vichy Anti-Forfora Shampoo Trattante Capelli Grassi 200 ml 13,50 €

7,73 € disponibile 38 new from 7,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Efficace sulla forfora più ostinata fin dalla prima applicazione, va a rinforzare l'integrità del cuoio capelluto ed a prevenirne la ricomparsa per lungo tempo

I capelli ritornano in salute, più forti e vigorosi

Formato 200 ml

GK HAIR Global Keratin Balancing Shampoo (1000ml/33.8 Fl Oz) Per capelli grassi e colorati Pulizia profonda, ripristina i livelli di pH Ideale per capelli troppo trattati e stressati dall'ambiente 63,00 € disponibile 2 new from 63,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore disinfettante per bagno del 2022 - Non acquistare una disinfettante per bagno finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI: Formulato per uomini e donne, ricci o lisci, bruni o biondi. Questo shampoo imposta l'esperienza fondamentale per le persone che si preoccupano veramente dei loro capelli. Altamente raccomandato dai parrucchieri.

COME USARE: Applicare sui capelli bagnati e fare la schiuma. Questo shampoo è sicuro per l'uso su tutti i tipi di capelli. La miscela profondamente nutriente contiene ingredienti nutrienti, che aiuta ad aggiungere lucentezza e morbidezza ai capelli e aiuta a ripristinare l'equilibrio dei capelli con la regolazione del ph.

PREVIENI IL RAFFREDDAMENTO DEI CAPELLI: Non c'è niente di peggio dei capelli secchi e flosci! Il nostro detergente voluminizzante a base di piante rimuove l'accumulo di grasso, la formula rinforzante dà ai capelli sottili una spinta per capelli dall'aspetto più spesso e gli ingredienti completamente naturali e gli estratti proteici idratano e nutrono i capelli e leniscono le irritazioni del cuoio capelluto.

Detergente idratante oleoso: lo shampoo equilibrante infonde ad ogni ciocca di capelli una miscela brevettata di vitamine, nutrienti e proteine per aumentare la forza e la vitalità. Rimuove olio e grasso dai tuoi capelli La formula equilibrante nutre e pulisce i capelli.

SENZA PARABENI E SENZA SOLFATI: I prodotti GK HAIR non contengono parabeni, solfati o altre sostanze chimiche aggressive che si trovano tipicamente nei prodotti per capelli, lasciandoti forte. Il nostro prodotto è sicuro per i capelli colorati e trattati chimicamente e ripristina il sebo sano.

Foamie Shampoo solido con bacche di acai per capelli fini e senza volume Shampoo 100% vegano e senza plastica per capelli voluminosi e sani 80 g 6,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER UN CAPPELLO RADIANTE: Il nostro shampoo solido senza solfati e senza silicone ha una formula ricca di antiossidanti che idrata i capelli senza appesantirli, perfetta per aggiungere volume ai capelli fini.

SOLIDO ED EFFICACE: Grazie alla formula ottimizzata e spremuta a freddo del nostro Foamie shampoo solido, gli ingredienti mantengono la loro piena efficacia e i tuoi capelli profumeranno di acai tutto il giorno.

ABBIAMO PENSATO A TE: La forma ergonomica del nostro shampoo solido ti darà una presa migliore e il suo cavo integrato permetterà una rapida asciugatura - niente più saponi che sbiadiscono nel portasapone!

APPLICAZIONE: Strofinare lo shampoo con acqua per creare una schiuma. Applicare la schiuma sui capelli, o strofinare direttamente lo shampoo solido, dalle radici alle punte. Risciacquare.

FOAMIE: Noi di Foamie abbiamo dichiarato guerra alla plastica! Come voi, ci preoccupiamo dell'ambiente. Ecco perché vogliamo contribuire a un mondo senza plastica, più verde e più sostenibile.

Equilibra Carbone Attivo Shampoo Detox, 250 ml 4,49 €

3,49 € disponibile 3 new from 3,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Contiene: estratto di succo di limone, tensioattivi di origine vegetale, glicerina vegetale

Dermatologicamente testato; 98% ingredienti naturali

Senza parabeni petrolati peg sls e sles alcol siliconi coloranti sale aggiunto

Head & Shoulders Shampoo antiforfora apple Fresh, 1000ml Confezione Grande, per Capelli Grassi, senza Parabeni, Testato Dermatologicamente, Fino a 72 Ore di Protezione dalla Forfora Visibile 11,99 €

9,56 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo Antiforfora: Fino a 72 ore di protezione da prurito, secchezza e forfora (forfora visibile, con uso regolare; prurito associato alla forfora)

Risultati: Mira a colpire le cause della forfora fino a eliminarla del tutto, con un’efficacia clinicamente testata (con uso regolare). Lo shampoo Apple Fresh deterge i tuoi capelli con una sensazione di freschezza e un profumo di mela che dura a lungo

Dermatologicamente testato: con pH equilibrato, antiossidanti, per una cura delicata, adatto ad un uso quotidiano

Utilizzi: Senza ingredienti dannosi: 0% parabeni, 0% fosfati, 0% paraffine. Ancora più efficace se usato insieme al balsamo H&S che idrata profondamente i tuoi capelli e la cute per capelli meravigliosi

Sostenibile: con 25% di plastica riciclata per le nostre bottiglie per una maggiore attenzione all’ambiente.

Garnier Shampoo Secco Fructis, Shampoo Secco Pure Non Stop Cucumber Fresh​, 150 ml, Confezione da 3 13,49 € disponibile 2 new from 13,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo secco per purificare i capelli istantaneamente rendendoli puliti

Purifica e rinfresca i capelli dalla radice

Senza siliconi

Arricchito con agenti purificanti ed estratto di cetriolo

Garnier Fructis Shampoo Hydra Ricci con Filoxan ed Estratti di Bambù per Capelli da Mossi a Ricci, senza Parabeni, Confezione da 2x250 ml 5,19 €

3,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo fortificante per capelli da mossi a ricci

96h di ricci bellissimi (secondo un test strumentale gamma shampoo + balsamo vs; shampoo classico)

Ricci corposi, setosi e definiti

Anti-crespo

Un Domani per Tutti: per ogni prodotto venduto incluso nella selezione di prodotti di L’Oréal Paris – escluso MakeUp - Garnier e Franck Provost di cui all’iniziativa, L’Oréal Italia donerà un contributo a RiCrediti per sostenere progetti di microcredito e aiutare tante piccole realtà Italiane a rialzarsi e a ricostruire un domani migliore

Shampoo Pantene Pro-V, Lisci Effetto Seta, Shampoo per Capelli Lisci, Dona una Morbidezza Effetto Seta ed un Controllo Dell’Effetto Crespo, 3 x 675 ml 20,99 €

13,29 € disponibile 2 new from 13,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo per capelli opachi o crespi

Lo shampoo con infuso di nutrienti ProV nutre i capelli per rinforzarli

Dona una morbidezza effetto seta e controlla l’effetto crespo

Lascia i capelli lisci come la seta e ottimamente idratati

0% siliconi, 0% olio minerale, 0% coloranti

RestivOil Baby Detergente Delicato per Bambini, Olio Fisiologico con Azione Protettiva e Anti Irritante, per la Pelle Sensibile e Delicata dei Bambini, 250 ml 13,40 €

10,95 € disponibile 20 new from 7,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Anche per neonati: questo shampoo ultra delicato per bambini è stato formulato per alleviare la sensazione di prurito e fastidio, dovuto alla crosta lattea - Specialmente formulato per i più piccoli

Dermatologicamente testato: i componenti oleosi, con l`assenza di agenti schiumogeni aggressivi, si rivelano efficaci agenti purificanti sulla pelle dei bambini di ogni età, pur mantenendola idratata

Azione anti prurito: la texture leggera è altamente tollerabile dalla pelle, eliminando progressivamente la sensazione di fastidio, grazie alla sua azione emolliente e idratante

Modalità d`uso: applicare in modo uniforme su capelli umidi, massaggiandolo uniformemente - Sciacquare delicatamente con acqua tiepida - Indicato anche per lavaggi quotidiani

RestivOil offre una gamma di prodotti dermatologicamente testati con proprietà delicate e in assenza di schiumogeni aggressivi. Scientificamente pensati nel rispetto del cuoio capelluto, anche il più sensibile

Alama Professional Hydra Shampoo per Capelli Secchi, 500ml 8,47 €

6,20 € disponibile 8 new from 6,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Shampoo Idratante per capelli secchi

Senza solfati, parabeni, coloranti

Con olio di argan

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Shampoo 99% Naturale alla Moringa | Capelli Grassi e Secchi | Prodotto in Italia da RedMoringa | Lascia il Capello Pulito più a lungo 15,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NATURALE SENZA SLS, SLES, PEG, PPG: Lo Shampoo Eco-Bio alla Moringa è Naturale al 98,3%. Formulato con Estratti di Moringa Oleifera, una pianta eccezionale il cui contenuto di antiossidanti non ha eguali nel mondo, aiuta a mantenere i Capelli Puliti più a lungo. Arricchito con Estratto di Melograno, Olio di Argan e Proteine del Riso dona forza ed elasticità al Capello.

MORINGA L'ALBERO DELLA VITA: Così veniva definita questa pianta dagli antichi per le sue eccellenti proprietà nutritive. I nostri laboratori hanno estratto dalla Moringa un innovativo peptide proteico che protegge la pelle e i capelli dalle costanti aggressioni dell’inquinamento atmosferico e dello smog, lasciandoli puliti più a lungo e proteggendoli dallo stress.

ESTRATTO DI MELOGRANO E OLIO D’ARGAN: L’estratto di Melograno è un concentrato di Vitamina E, ricchissimo di Acidi polinsaturi, nutre il Capello in profondità contribuendo a ridonare vigore, tono e lucentezza. La sinergia con l’Olio di Argan, noto da secoli per le sue proprietà antiossidanti, favorisce la giovinezza dei Capelli. La formula esclusiva dello Shampoo alla Moringa ha così un eccellente azione idratante ed elasticizzante.

✅PER COSA È UTILE: Lo Shampoo alla Moringa è indicato per tutti i tipi di Capelli che hanno bisogno di una coccola naturale. Colorati, stressati, gialli, deboli, troveranno tutti un prezioso alleato di Bellezza. La sua esclusiva formula con estratto di Moringa permette di lavare con meno frequenza il capello, evitando irritazioni del cuoio capelluto e ristabilendone il naturale equilibrio. READ 40 La migliore fondotinta coprente del 2022 - Non acquistare una fondotinta coprente finché non leggi QUESTO!

Cotril Creative Walk Regeneration Shampoo 300ml - Shampoo Di Ricostruzione Per Capelli Danneggiati 17,80 €

15,58 € disponibile 8 new from 15,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PNCOTTR0040_SML Model ._SML Is Adult Product Size 300 ml (Confezione da 1) Language Spagnolo

